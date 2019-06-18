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Веер событий и их суть
18/06/2019 01:27
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Обсуждение
Уралец
Слушаю Вашу передачу и читаю материалы с 16 лет, теперь мне 27. Спасибо, что помогли понять кто я, откуда и куда идти
Гринго
От вашего поста и следовало бы открыть форум, взяв его за эпиграф. Но... увы. Бохатый "винегрет" неизбежен. Вам, Уралец - спасибо.
Андерсен
Наверно нужно программу назвать : 3600 секунд. Ничего нового не услышал.- за эфир понедельника. Да и по поводу требований "черни", осветить по чудо-ТВ и преподнести - всё что угодно можно.
Серёга Ларюшкин
Наверно нужно программу назвать : 3600 секунд. Ничего нового не услышал.- за эфир понедельника. По поводу требований "черни", осветить и преподнести по чудо-ТВ, всё что угодно можно, даже наложить другие лица. Тем самым легко любого ввести в заблуждение.
Алексей Огородников
Да, молодежи повезло в том, что прямо с детства живут в мире, где доступна разная информация
Степан Степанов
Очень литературно написано как в Бояре. После ИЛ-76(условно) так как скорости невероятно крутые для этого класса, заметил на высоте большой, они огибают 180 градусов небосвода за 30-40 секунд, который распыляет химические трассы над землёй, летела ТУ-шка, после выкладки на компьютер, обнаружил, то, что видите, обработка фото после фотошопа, наложение контраста цветов.Фото увеличить в 4-5 раз. Есть исходные фотографии. After IL-76, which was spraying chemical tracks above the ground, flew TU-shka, after laying it out on a computer, found what you see, photo processing after photoshop, imposing a contrast of colors. Photos increase 4-5 times
Степан Степанов
- … «Наука и жизнь», «Огонек» и «Роман-газета». Последний номер, там вторая часть «Победы» Чаковского… Завьялов оправдывался, но Сергеич его явно не слышал. Ситуация очевидно складывалась дурацкая и генерал-лейтенант решил ее поломать командирским голосом. - Завьялов, Воронов – разводить огонь. Не «въехавший» водитель растерялся. - Так дождь же, Филипп Денисович. - Завьялов, если ты меня считаешь слепым, или идиотом, продолжай возражать. А если ты не сможешь развести огонь через пять минут, будешь дослуживать на Новой Земле. Пойдем, Сергей. Пока молодежь работает, помянем наших. Конторой «Третьего» объекта, а заодно и жильем самого Сергеича, был довольно старый, почти черный, сосновый сруб-пятистенок. Бобков, прилагая заметные усилия, завел Сергеича в горницу, усадил за стол и протянул ему фляжку. - Что с тобой? - Кого ты привез? - Это мой агент. Что с тобой? Обычно очень воздержанный на алкоголь, Сергеич жадно хватанул из фляжки второй раз. - Да говори же, твою мать. Что с тобой? Сергеич поморщился, вытер рукавом губы и вернул фляжку. - Удивился я сильно, Филя. Если он и правда твой агент, а не наоборот, то я тебя сейчас по-новому узнаю. Такого зверя я еще не встречал. - Зверя? - Ну, да, зверя. Для тебя же, научного материалиста – если не человек, то зверь. А он точно не человек. Как ты его нашел? - Случайно. Сергеич глянул на старого друга с нескрываемым скепсисом. - Так я и подумал. Значит, это он тебя нашел. Бобков ненадолго задумался, потом кивнул.
Степан Степанов
"Сказка о Тройке" - братьев Стругацких... В 1968 году лит.журнал журнал "Ангара" печатает в Иркутской типографии повесть писателей фантастов, как первое, публичное издание в СССР. Тираж этого номера был целиком изъят из оборота конторой с ул. Литвинова. Но, кое-что от тиража уцелело. Скандальная подковёрная история. В повести улавливается чрезвычайно заметное сходство с "ТРОЙКОЙ" -"вотчиной" кадавара, Фили Бобкова.
Роман Котов
Настоящих буйных мало, Вот и нету вожаков
Юрий Рыков
угли тлеют. чья это забота?...
Андерсен
Очень литературно написано как в Бояре. После ИЛ-76(условно) так как скорости невероятно крутые для этого класса, заметил на высоте большой, они огибают 180 градусов небосвода за 30-40 секунд, который распыляет химические трассы над землёй, летела ТУ-шка, после выкладки на компьютер, обнаружил, то, что видите, обработка фото после фотошопа, наложение контраста цветов.Фото увеличить в 4-5 раз. Есть исходные фотографии. After IL-76, which was spraying chemical tracks above the ground, flew TU-shka, after laying it out on a computer, found what you see, photo processing after photoshop, imposing a contrast of colors. Photos increase 4-5 times
Fiksik Piksel
Готовят в АПэшечке, а соловьиный помет только озвучивает, что ему в "темнике" пишут.
Fiksik Piksel
Ну не его эта стезя , не его.
Владимир Павловский
Готовят в АПэшечке, а соловьиный помет только озвучивает, что ему в "темнике" пишут.
Гринго
"Сказка о Тройке" - братьев Стругацких... В 1968 году лит.журнал журнал "Ангара" печатает в Иркутской типографии повесть писателей фантастов, как первое, публичное издание в СССР. Тираж этого номера был целиком изъят из оборота конторой с ул. Литвинова. Но, кое-что от тиража уцелело. Скандальная подковёрная история. В повести улавливается чрезвычайно заметное сходство с "ТРОЙКОЙ" -"вотчиной" кадавара, Фили Бобкова.
Гринго
угли тлеют. чья это забота?...
Степан Степанов
Настоящих буйных мало, Вот и нету вожаков
Василий Бакланов
Чем их, возможно, и спасла.
Fiksik Piksel
этот бобок и у гордона в интерьвью нарисовался в гостях . за целый час ничего не сказать... ну не знаю... ну нормально. https://www.youtube.com/watch?v=bnhcto4vpXI https://www.youtube.com/watch?v=C5Avw4meBlg
Геннадий Ковалев
В.Соловей развивает тему активного транзита власти.
Гринго
Малыш, а ты не девка случайно? Выходки у тебя явно сомнительные..
Fiksik Piksel
неважно, неважно.Всё зарождается в недрах, а попка предупреждая для начало пукает.
Гринго
...занимают мысли, об архитекторах "Вечного Вавилона". Символическая аббревиатура - ВВ. Некая эзотерическая стабильность с допотопных времён. кадры решают усё. "ВВ мутин" - головокружительная гармония кадровой чехарды. Что век грядущий нам готовит... уж полночь близится и елы-палы, в раисии... не зги не видно. Кстати, Советская Украина главная кузница кадров офицерского корпуса послевоенной Советской Армии.
Алексей Огородников
попытка взгляда со стороны(крестится не стану) Мне кажется, что целью или задачей манипуляторов(кукловодов) является кормление Тьмы Гавахам. Они служат Тьме, по "взаимовыгодному" договору, как фермеры. В последствии и сами манипуляторы уйдут на корм, как деликатес. Они об этом ведают и "фермеров" от такой перспективы - просто пучит. Потому, они равнодушны, безжалостны и жестоки к "своему стаду" - то бишь к нам. На Русский народ давно напялено ярмо повиновения. Сейчас на пороге другое время... и необходима - модернизация. Модернизация ярма может пройти со сменой "фермерской элиты". Скорее всего щадящим путём - "псевдо-эволюцией", для успокоения стада. Развивать эту мысль дальше, как-то не хочется. Хочется взять в руки меч, или что-то ему подобное и спросить у председателя, что-б снял свою шляпу вместе с головою.
Александр Верный
Очевидно, что последние события освещены искусственно и темы как на подбор подходящие, практически исключаю, что это задел на замену главных табуреток, идет демонстрация силы и возможностей определенных структур, для более успешных торгов в каком то краеугольном вопросе! Но как то лихо все началось с приездом в РФ лидера КНР,и какие они там переговоры вели мы не знаем, одновременно в Гонконге начались массовые протесты против властей КНР и тут рубильник включили на другую волну, остро освещают запретные темы в РФ чрезвычайно чувствительные для власти. Населения лишь зрители в этом скотском шоу и от него нужен лишь тон мычания, для решения каких то глобальных задач.
Maxim Egorov
Главное самому рабом не быть никому. Во-первых в сознании.
Алексей Огородников
Случайно посмотрел значение слова ребенок. Самое внятное объяснение даётся с готского языка. Русское слово «ребёнок» происходят от др.-рус. робѧ, продолжающего праслав. *orbę (родит. *orbęte), родственного др.-инд. árbhaḥ «маленький мальчик», др.-греч. ὀρφανός «сирота», лат. orbus «осиротевший», арм. оrb «сирота», готск. arbja «наследник». Гласный «е» в первом слоге вместо ожидаемого «о» объясняют ассимиляцией с гласным второго слога.
Maxim Egorov
Реперная точка это крымский мост. Готовят события к окончанию строительства моста. Потом начнутся перемены во власти. Ещё и товарищ Горбачёв, на мой взгляд тоже такая точка, это гарант каких то договорённостей.
Гринго
Война идёт на всех планах, но побеждают сначала в тонких телах.На уровне духа, идей, энергетики.На нем же и проигрывают.
Константин Алланд
Не знаю, старец он или молодец, но самое странное то что он до сих пор живой бегает. Ни Ельцина, ни первого PU давно нет в живых, а это ещё бегает.
Константин Алланд
Главное самому рабом не быть никому. Во-первых в сознании.
Николай Толубаев
"требовать власть" ))) сам В.А. всегда повторяет, что власть ТЕРЯЮТ. а кремлёвская пидарасня хрен её хоть на йоту уступит, на всё готовы ради продолжения рулёжки - даже в сраную Сирию полезли. а для тех, кто будет чего-то там требовать (не говоря о власти) специальную псарню открыли под названием "Госгвардия"
Константин Алланд
Война идёт на всех планах, но побеждают сначала в тонких телах.На уровне духа, идей, энергетики.На нем же и проигрывают.
Сергей Панченко
"требовать власть" ))) сам В.А. всегда повторяет, что власть ТЕРЯЮТ. а кремлёвская пидарасня хрен её хоть на йоту уступит, на всё готовы ради продолжения рулёжки - даже в сраную Сирию полезли. а для тех, кто будет чего-то там требовать (не говоря о власти) специальную псарню открыли под названием "Госгвардия"
Константин Алланд
А россиянские гномы на манеже , со стажем, понимают, что делать?
Skif576
Директор Службы внешней разведки РФ высказался против идей культурных марксистов https://www.rbc.ru/politics/18/06/2019/5d0890499a79479be37fe45d «Принадлежность к стране и нации, ценности семьи и веры — сегодня все это отметается во имя абстрактной личной свободы. Для продвижения подобной линии задействуется целая армия СМИ, различных НПО, транснациональных корпораций и отдельных, скажем так, филантропов типа одиозной личности Джорджа Сороса», — сказал Нарышкин. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин считает, что под предлогом раскрепощения людей по всему миру идет процесс агрессивного размывания традиционных ценностей. «Свойственные молодым людям категоричность суждений и поступков цинично пытаются направить в сторону отрицания и разрушения. Еще Достоевский предостерегал от такого развития русской и мировой истории в своем провидческий романе «Бесы», — заключил он.
Николай Толубаев
Не власть, а представительство как у всех народов. Кричать об этом, что бы услышало каждое быдло
Константин Алланд
Да, молодежи повезло в том, что прямо с детства живут в мире, где доступна разная информация
Lester Leyt
Вазелин !?... Попался на крючок... Знал бы ты, пупсик, что тебя ждёт...!? ... и "что" за тобой придёт, не сбежишь по Сибирскому тракту. острое-пограничное, пограничное-острое... аннигиляция рассудка и ... suum cuique на коленях будешь молить, чтоб тебя пристрелили. знаю, что говорю. аминь
Константин Алланд
Не надо равнять все народы . Карелы. Мокша . Эрзя это дворные братья русских , а может и родные
Maxim Egorov
Не знаю, старец он или молодец, но самое странное то что он до сих пор живой бегает. Ни Ельцина, ни первого PU давно нет в живых, а это ещё бегает.
Алексей Огородников
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований. Согласно документу, под нарушения попадают зарастание участка сорняками, а также накопление бытовых отходов. Исключение будет сделано только для россиян, у которых земля взята в ипотеку или которые проходят процедуру банкротства. А я то думаю, зачем всю Сибирь вырубают? Оказывается это не уничтожение леса, это действия направленные на поддержание пожарной безопасности. Видимо следующим пунктом будут регулировать на каком расстоянии друг от друга сажать картошку в целях обеспечения пожарной безопасности. А то что владелец участка первый и зачастую единственный заинтересованный в пожарной безопасности на своей земле, и сделает все, чтобы не допустить возгорания на своем участке так это не в счет. Предложение попахивает идиотизмом. Раз трава, горит, то нужно ее убрать. Следуя аналогии, раз бензин горит, его тоже нужно запретить. А может причина пожаров в неправильном использовании открытого огня или умышленных поджогах? У меня вопрос даже не к тем кто это придумал и предлагает и не к тем кто ими управляет. У меня вопрос к Космосу: Почему здравый смысл покинул головы тех, от кого все зависят? Что мы еще должны осознать? https://www.gazeta.ru/business/news/2019/06/18/n_13105093.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&updated
Вит Ла
Уважаемый , как думаешь , в каких случаях термин (осл...бы ) имеет прямой а в каких переносный смысл .И попытка подкупа американского генетика Джеймса Уотсона , не связанна ли с этим бранным словом если не прямо так косвенно .Не будете же вы утверждать , что этот американский гражданин не генетик в отличии от Клесова . правда несет он такую же непотребщину что и господин Клесов если не хуже
Константин
так это же, с чего вдруг такой кипишь, люди подставляет щёки, всё как учили... Предали своих богов, предали своих братьев и сестёр, предали себя, о каком уважении к этим людям может быть речь??? Владислав, не возмущайтесь всё идёт своим ходом, за всё необходимо расплачиваться, вы же сами сказали, убили их человека а они "постройте нам дорогу", мне их не жалко..
Константин Алланд
Важна тема для одной из передач - атомная энергия. Ее применение, риски, утилизация. Особенно актуально это после американского сериала "Чернобыль" , который пытаются запретить к показу в России коммунисты.Многие посмотрели этот сериал и призадумались. Дело в том , что по всей стране существуют радиактивные зоны , опасные для жизни и здоровья людей. Часто они не помечены на картах. Под Владивостоком втишь построили хранилище для приема и утилизации радиактивных отходов. Опять никто ничего не знает.Все скрывают. Как исследования в сфере холодного ядерного синтеза способны решить этот вопрос?Страна превратилась в свалку отходов, своих и привезенных из за границы. Это большая проблема.
Олег Анатольевич
Это твоя тема, дружок, не забывай об этом. Ты прекрасно знаешь, где мои темы, а где твои. Не выходи за рамки!
Гринго
Вазелин !?... Попался на крючок... Знал бы ты, пупсик, что тебя ждёт...!? ... и "что" за тобой придёт, не сбежишь по Сибирскому тракту. острое-пограничное, пограничное-острое... аннигиляция рассудка и ... suum cuique на коленях будешь молить, чтоб тебя пристрелили. знаю, что говорю. аминь
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
на фото здание на зиккурат похоже
Maxim Egorov
Шерифа выбирают из числа местных жителей. И ментов среднего и низшего уровня формируют из местных. Значит дело в качестве населения, не так ли, Макс?
Алексей Огородников
Ну потому что русские для них не свои. И порой мы об этом забываем, а жители Чемодановки даже не задумываются об этом. Они не могу отделить русских от россиян, т.к. пропаганда сделала эти слова синонимами.
Ильгиз Зигангиров
Мини совок в гранулах СНТ не нужно приплетать на ресурсе.
Lester Leyt
С выводами Владислава, относительно событий в Ч., полностью согласен, хотел бы немного добавить.Цыгане находятся в еще худшем положении чем русские, однако не видят причину в отсутствии "цыганской власти". Никто из коренных народов не оправдывает свое положение "отсутствием власти" чеченской, татарской, мордовской и т.д.. А русским, видишь ли, власть подавай! Причина в самих русских, в их упертости и хамстве, они уважают только тех, кто их сильней.
Lester Leyt
Цыгане находятся в гораздо лучшем положение , чем русские. У них есть неформальные организации ии не формальные лидеры-. У них есть формальная организация и формальные лидеры - Федеральный конгресс цыган .
Lester Leyt
Это твоя тема, дружок, не забывай об этом. Ты прекрасно знаешь, где мои темы, а где твои. Не выходи за рамки!
Lester Leyt
Дело не в том что есть где русские или нет. Дело в субъектности русского народа и не надо тут дурочку ломать, что ты этого не понимаешь
Lester Leyt
Шерифа выбирают из числа местных жителей. И ментов среднего и низшего уровня формируют из местных. Значит дело в качестве населения, не так ли, Макс?
Lester Leyt
Купить тебе модернизированный чупа- чупс?
Maxim Egorov
Любой народ не может быть мусором. Если он существует, значит так должно и быть. Живут и защищают РФ не только русские, но и другие граждане. Русские не умеют себя вести, оскорбляют всех, а потом удивляются, что их никто не любит, никто не уважает. Русские ни с кем не конкурируют, здесь ты не прав. Их просто лупят.
Константин Алланд
Конечно не все овцы. Есть и смелые ребята. В нашей области было 2 случая, их Владислав комментировал. Но я сужу по общему положению, в котором находятся русские. Оно показывает, что эти единицы смелых парней положение не спасут.
Lester Leyt
Вы не можете даже скрывать русофобию. Откуда она у казённых душ?
Maxim Egorov
40 активных слушателей то может быть так, но на АРИ ссылаются на многих оппозиционных ресурсах соц. Сетях. И то что в правительстве внимательно слушают мне кажется это факт. Время АРИ ещё не пришло. Но очень скоро...
Maxim Egorov
Давай рассуждать. Русские сформировались севернее Оки, район "Золотого кольца России", ядром российской (русской) государственности является Москва. Княжество, царство. Далее на Восток проживали иные народы, чьи территории были присоединены к М. царству, ставшим в последствии империей. Их предки всегда жили на этих землях. Кто кого "принял", это еще надо разбираться!
Lester Leyt
Конечно не все овцы. Есть и смелые ребята. В нашей области было 2 случая, их Владислав комментировал. Но я сужу по общему положению, в котором находятся русские. Оно показывает, что эти единицы смелых парней положение не спасут.
Константин Алланд
Это сейчас, а сотни лет до этого?
Lester Leyt
Лично меня интересует только Русь, наша земля. Остальные земли мне не интересны.
Maxim Egorov
Ну так и Русь сотни лет до этого не по головке гладила покоряемые народы. Казаки шли с боями на восток.Сейчас уже китайцы идут на запад и ставят свои стеллы и памятные знаки, все надписи только на китайском-столбят территорию.рф свернется до москвабада и окресностей. Не вижу пока препятствий этому процессу. Кремлевские гномы сдадут всё и всех.
Lester Leyt
Мое мнение насчет Трампа. С его приходом в западном мире начался хаос и склоки, взаимные обвинения и разногласия. Будь воля Трампа, он давно бы отменил санкции против РФ, иначе зачем ему помогли. Сотрудники игнорируют его указания, прячут от него бумаги со стола, опасаясь, как бы он не развязал конфликт или войну. У Трампа нет системы, он импульсивен и подвержен настроению. Когда Калашников пишет "...нужно защищать РФ как Трамп защищает Америку.." мне становится смешно. Трамп типичный советский человек, ненавидит гластность и законность, при этом проявляет странную любовь к авторитарным лидерам. Очень боится и уважает президента Пу.
Maxim Egorov
Лично меня интересует только Русь, наша земля. Остальные земли мне не интересны.
Константин Алланд
Ну так и Русь сотни лет до этого не по головке гладила покоряемые народы. Казаки шли с боями на восток.Сейчас уже китайцы идут на запад и ставят свои стеллы и памятные знаки, все надписи только на китайском-столбят территорию.рф свернется до москвабада и окресностей. Не вижу пока препятствий этому процессу. Кремлевские гномы сдадут всё и всех.
Алексей Ф
Согласен. В элите. Но у цыган её тоже нет. Разве у чеченов она есть? От советской власти досталось, но не всем. Сколько царских офицеров прекрасно устроились в РККА и СА, а сколько из числа интеллигенции?
Константин Алланд
Все верно, такой террор мало кто пережил.
Lester Leyt
Согласен. В элите. Но у цыган её тоже нет. Разве у чеченов она есть? От советской власти досталось, но не всем. Сколько царских офицеров прекрасно устроились в РККА и СА, а сколько из числа интеллигенции?
Юрий Рыков
Тут как бы выбор: жить на птичьих правах когда вежливо просят переехать к "родственникам" в другой регион или жить в своем государстве со своей властью.
Юрий Рыков
Говорят, сам Письков прикладывает свои локаторы к мафону, каждый понедельник и среду, ретранслируя на весь Кремль,чтобы ВВП и сушеный Ильич все слышали, особенно им нравятся передачи про эзотерику и аннунаков, каждую пятницу.
Vitaliy Muromskiy
смешно, особенно что Трамп боится Пу... стоту =) за Трампом стоит серьезная сила в том числе военные, эта сила хочет остановить развал США, отсюда ужесточение миграции, попытки построить стену на границе с Мексикой, торговая война с Китае и повышение пошлин. Кстати Мексиканцы уже ввели 7 т. солдат на границу и собираются остановить миграцию в США или хотя бы затормозить. Склоки со стороны демократов которые как раз и хотят разжечь конфликт все разумное население голосует за Трампа, если не разбираетесь во внутренней политике США то не пишите ерунду. Трамп кстати победит в 2020 это факт. А насчет войны как раз с Северной Кореей и ее пухляком он мирными переговорами добился больше всех.
Алексей Заров
Опять знак? Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским https://m.ren.tv/novosti/2019-06-18/video-merkel-stalo-ploho-vo-vremya-vstrechi-s-zelenskim
Дмитрий Браунинг
Говорят, сам Письков прикладывает свои локаторы к мафону, каждый понедельник и среду, ретранслируя на весь Кремль,чтобы ВВП и сушеный Ильич все слышали, особенно им нравятся передачи про эзотерику и аннунаков, каждую пятницу.
Дмитрий Браунинг
С чего Вы написали про какие-то обиды? Это троллинг? Ну нужно троллить. Я всегда говорил, что свой народ нужно принимать таким какой он есть. В нашей задаче помочь ему стать совершеннее. Тем, кому можно помочь
Andrey Gordeev
Алексей, Вы же понимаете, что это риторический вопрос? Какая пожарная безопасность? Просто надо сделать так, что забирать понравившуюся землю можно без объяснения причин. Им надо отнять или сп"здить не просто миллиарды. Им надо отнять и сп"здить всё. Абсолютно всё.
Дмитрий Браунинг
Если случится кризис, европейцы и белые американцы покажут какие они на самом деле толерантные. Никто там через себя переступать не будет, это не расияне. Как только будет борьба за место под солнцем с цветными, этих цветных размажут по стенке и глазом не моргнут. А пока там белые жируют, то они всему миру демонстрируют какие они воспитанные.
Николай Толубаев
Ты предлагаешь формально закрепить фактическое положение дел. Ни один коренной народ в Конституции не упоминается, есть только республики, а также представительства, кроме русского. Что нужно для обретения субъектности русского народа? Уравнять в правах со всеми, предоставить преимущества?
Николай Толубаев
Не надо равнять все народы . Карелы. Мокша . Эрзя это дворные братья русских , а может и родные
Николай Толубаев
Мне неизвестно, что за русские там сформировались и когда именно. Ты ведь не пишешь точные даты, названия государств, имена мэров их столиц. Что касается русских, о которых упомянул я, то один из лидеров князь Боголюбский. Его называют первым великороссом, его мать была половчанка.
Николай Толубаев
Цыгане находятся в гораздо лучшем положение , чем русские. У них есть неформальные организации ии не формальные лидеры-. У них есть формальная организация и формальные лидеры - Федеральный конгресс цыган .
Николай Толубаев
В каждом народе есть чернь и элита . Но даже чернь из других народов ( особенно южных) имеет национальное самосознание . и понимает что у них должна быть национальная власть.
Maxim Egorov
Если случится кризис, европейцы и белые американцы покажут какие они на самом деле толерантные. Никто там через себя переступать не будет, это не расияне. Как только будет борьба за место под солнцем с цветными, этих цветных размажут по стенке и глазом не моргнут. А пока там белые жируют, то они всему миру демонстрируют какие они воспитанные.
Andrey Gordeev
Было какое-то воздействие, так припекать на солнце не может.
Zloi Ivan
Какая от них польза в Польше или Финляндии? Цыгане обязаны платить налоги и соблюдать законы страны пребывания. Никто не позволит выгнать цыган вон.
Виктор Гегельський
старик кабаев- последний старец
Владислав
Хорошо. Резануло слух про чернь, касательно людей и событий в Чемодановке.
Maxim Egorov
Вот это явно ЗНАК для немцев)) Зрелище конечно не очень приятное, даже Зеленский походу испугался.
Дмитрий Браунинг
Хорошо. Резануло слух про чернь, касательно людей и событий в Чемодановке.
Андерсен
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Любопытный сериал турецкого кинематографа. Краем уха слушал, какой там диалог и понял, что про аннунаков сериал - про бытие.
Константин Поляков
Сомневаюсь. Кто винтит русских в Европе и др странах куда они эмигрировали и убежали от режима. Кто им не даёт создать конгресс русского народа ? Русские , даже не чернь. вообще об этом не думают
Константин Поляков
Как так? Неформальные структуры есть, а элиты нет? Нестыковка.
Николай Толубаев
русский человек - личность. индивидуальность. сам. поэтому как правило все в одиночку у черных же развито коллективное сознание. ответственность. улей.
Андерсен
Мини совок в гранулах СНТ не нужно приплетать на ресурсе.
Константин Поляков
может быть убежали советские?
Alex Alex
русский человек - личность. индивидуальность. сам. поэтому как правило все в одиночку у черных же развито коллективное сознание. ответственность. улей.
Игорь ►
"Место приземления кровавого демона тёмных сил - Сирия 16:35 https://www.youtube.com/watch?v=NaP02WfX-p0 https://www.youtube.com/watch?v=OSHaVH9HhfI
Константин Поляков
Скорее не индивидуальность а чувство рода. А род остался в России. Если он вообще был как структура.
Lester Leyt
Ты предлагаешь формально закрепить фактическое положение дел. Ни один коренной народ в Конституции не упоминается, есть только республики, а также представительства, кроме русского. Что нужно для обретения субъектности русского народа? Уравнять в правах со всеми, предоставить преимущества?
Lester Leyt
Какая от них польза в Польше или Финляндии? Цыгане обязаны платить налоги и соблюдать законы страны пребывания. Никто не позволит выгнать цыган вон.
Lester Leyt
- Не был князь Андрей Боголюбский "первым великороссом". Русы упоминаются разными иностранными авторами за сотни лет до него. И название "великоросс" очень сомнительное, политически ангажированное Империей.
Lester Leyt
Полностью согласен, Макс! Они толерантные пока все хорошо.
Vladimir Sholkov
Я думаю после этого Зеленский может стать канцлером Германии :)
Игорь ►
Ящера заколбасило, доживают последние дни, было бы здорово если бы она обратилась прямо на камеру, а может так люто ненавидит людей вокруг и голодная.
Canapsis
Забыла достать фалоиммитатор
Canapsis
сбой в матрице
Илья Пушкарев
Может так холодно было.
Серёга Ларюшкин
Было какое-то воздействие, так припекать на солнце не может.
Игорь ►
Может отходняк от алкоголя()-8 Вот бы так весь ООН и ЕС перекалбасило бы, тогда явно - на светлые силы было бы похоже. Ей даже шудры не помогали.
Серёга Ларюшкин
Может отходняк от алкоголя()-8 Вот бы так весь ООН и ЕС перекалбасило бы, тогда явно - на светлые силы было бы похоже. Ей даже шудры не помогали.
Vladimir Sholkov
Я не совсем согласен с Владиславом, насчёт того что у русских нет власти. По мне она есть, вот только базируется она на других принципах
Vladimir Sholkov
Решение простое. Выявить круг своих проблем и состоять в кругу хотя бы твоего ранга чтобы решать свои проблемы. Проблемы не убуд а возрастут со временем а вместе с ними и круг и сила
Vladimir Sholkov
Решение простое. Выявить круг своих проблем и состоять в кругу хотя бы твоего ранга чтобы решать свои проблемы. Проблемы не убуд а возрастут со временем а вместе с ними и круг и сила
Кошкин
Мне непонятна твоя идея, как это "русские области должны обрести статус русских", это что вообще? Русских, татарских и прочих областей быть не может. А вот создать республику(ки), такое возможно. Ты предлагаешь создать республику в составе РФ? Что касается упорства властей, то это надуманно. Русские нигде не создают свои структуры. Нигде в мире нет русских землячеств или обществ.
Кошкин
Чем их, возможно, и спасла.
Роман Котов
кто то понимает.
Lester Leyt
- А что тут может быть непонятно? И это не моя идея о том, что Русские области в составе ли, не в составе ли Русской республики должны быть Субъектами Российской Федерации. Упорство властей понятно, и объясняется интересами бизнеса, связанного так или иначе с властью. ...Русские создадут свои структуры, но не такие, которых столь любезные Вам силовики боятся, как огня. Русское самосознание, Русский Мир - проникнет в ум и сердце каждого рождённого Русскими и воспитанного в Русской культуре человека. Сегодня - это не так. Завтра - это будет так, потому что реальная жизнь в лице иностранцев и инокультурников бьёт и будет бить не имеющих своих родных структур, а объединённых только государством.
Кошкин
Если "иностранные авторы" упоминали других великороссов (русских), живших в Ростово- Суздальской земле гораздо раньше Боголюбского, тогда назови дату, название государства, имя монарха или князя, название столицы, имя мэра?
Lester Leyt
Если "иностранные авторы" упоминали других великороссов (русских), живших в Ростово- Суздальской земле гораздо раньше Боголюбского, тогда назови дату, название государства, имя монарха или князя, название столицы, имя мэра?
Кошкин
Русские наибольшего рода - R1a1 z-280 - потомки Фатьяновской культуры, и они проживали на землях несколько больших, чем на севере Оки. Поморы проживали намного севернее и восточнее. Русская культура ассимилировала очень многих людей других родов. И нечего указывать Русским, где их земля, а где земли других Народов. А чем читать мурзилки казённых историков, можно заглянуть на сайт "Переформат.ру".
Рустем Бохани
Власть, это возможность влиять на принятие решений в масштабах страны. Самое простое определение. И такая возможность у русских есть. Президент, высшие долж.лица РФ, депутаты всех уровней. Вот Серега Миронов, десантник, может выйти на трибуну с законодательной инициативой. Может, но не хочет! Но это другой вопрос.
Кошкин
Вы не можете даже скрывать русофобию. Откуда она у казённых душ?
Кошкин
Давай, сначала поговорим о территории, где находится ядро российской государственности, наша родина. Сначала разберемся с ним. В свое время мы с тобой довольно плотно общались, ты был на сайте Носовым, а теперь вдруг Кошкин. Похоже ты забыл наши беседы. Ты как всегда чудишь.
Lester Leyt
Власть, это возможность влиять на принятие решений в масштабах страны. Самое простое определение. И такая возможность у русских есть. Президент, высшие долж.лица РФ, депутаты всех уровней. Вот Серега Миронов, десантник, может выйти на трибуну с законодательной инициативой. Может, но не хочет! Но это другой вопрос.
Андерсен
воровство детей грудных из колясок и такое практикуют.
Lester Leyt
Мы с Вами не найдём общий язык: Вы говорите о российской государственности, а я о Русской культуре и её земле. Так что первично? - Я считаю, что Культура создаёт государственность. Да, я такой же Кошкин, как Вы - Lester Leyt, но все мы имеем ники. Мы с Вами достаточно далеки во всех смыслах, чтобы говорить, что мы плотно общались. Вы и тогда слегка болели русофобией. Вы и тогда на первое место ставили государство. Вы, похоже, до сих пор уверены, что Русских может объединять только верховная такая воля, типа там как при СССР, а я считаю, что людей объединяет Культура, и Русских - тоже. Просто пережитые Русскими тяжелейшие поражения свели к минимуму способность Русских отстаивать свои права как культурной общности. Ваше мнение диаметральное, и спорить не получится. "Каждому - своё".
Vladimir Sholkov
Власть это лишь когда круг начинает использовать других людей в решении своих проблем.
Vladimir Sholkov
По мне , в масштабах всей страны это преувеличение неоднозначное. Фишка о замкнутом круге , в котором я ставлю человека , которого нашёл для решения своих проблем, но за это я в некотором долгу перед тем кого нашёл. Уступки будут с двух сторон, но в эти взаимоотношения остальные входят косвенно, причём слабых набирают чтобы давить количеством, от чего страдает качество
Кошкин
Мы с Вами не найдём общий язык: Вы говорите о российской государственности, а я о Русской культуре и её земле. Так что первично? - Я считаю, что Культура создаёт государственность. Да, я такой же Кошкин, как Вы - Lester Leyt, но все мы имеем ники. Мы с Вами достаточно далеки во всех смыслах, чтобы говорить, что мы плотно общались. Вы и тогда слегка болели русофобией. Вы и тогда на первое место ставили государство. Вы, похоже, до сих пор уверены, что Русских может объединять только верховная такая воля, типа там как при СССР, а я считаю, что людей объединяет Культура, и Русских - тоже. Просто пережитые Русскими тяжелейшие поражения свели к минимуму способность Русских отстаивать свои права как культурной общности. Ваше мнение диаметральное, и спорить не получится. "Каждому - своё".
Maxim Egorov
Всё просто, госпожа Меркель образцовый "живой труп". Имя им? /// ну, вы знаете какое. Удобный инструмент, всегда под рукою. Зелнского посвящают в "братство" марионеток по мимо его воли. Купился, будь любезен. Видео/сенсация - публичный прокол. Конечно, болезненно, конфуз - но "публика > дура", как сказал классик.
Рустем Бохани
Когда караван поворачивает назад, впереди оказывается хромой верблюд.
Canapsis
Psytrance версия https://www.youtube.com/watch?v=tBkGzfKX_yM
Кошкин
- А что тут может быть непонятно? И это не моя идея о том, что Русские области в составе ли, не в составе ли Русской республики должны быть Субъектами Российской Федерации. Упорство властей понятно, и объясняется интересами бизнеса, связанного так или иначе с властью. ...Русские создадут свои структуры, но не такие, которых столь любезные Вам силовики боятся, как огня. Русское самосознание, Русский Мир - проникнет в ум и сердце каждого рождённого Русскими и воспитанного в Русской культуре человека. Сегодня - это не так. Завтра - это будет так, потому что реальная жизнь в лице иностранцев и инокультурников бьёт и будет бить не имеющих своих родных структур, а объединённых только государством.
Андерсен
Долбоёб - это такая птица, никто в кремле никогда ничего не решал на уровне официальных лиц, как и твоё мурло. Все ссыкуны там и даже не могут ничего своими руками сделать по хозяйству. Единственное что они заслуживают это большую мухобойку им на голову уронить.
Андерсен
чё-то текст с фотографиями и с лайками опять исчезли, бермуды у вас на форуме или кого-то киёт сильно?
Lester Leyt
Вот типичный пример русского хама. А Кошкин тут толкует о русской культуре! И такой публики чуть ли не все население страны. И по своей глупости попадают под раздачу. А потом плачут и жалуются на жизнь. Голову ему оторвать?
Андерсен
Хам твой отец родной. Библейский упырёнышь. Главреду видать всласть, такое говнище содержать на форуме.,
Константин Алланд
По мере того, как китайцы продвигаются на запад, нечего будет изымать минэкономразвитию.
Олег Анатольевич
Меркель, наверняка "сидит" на каких то препаратах- транквилизаторах
Fiksik Piksel
Москвичи. А сейчас у вас временами не воняет.?Я просто нашёл определение причины вони. После появления чёрной пирамиды началось изгнание бесов. Цетирую-"Откуда зловоние? Вот именно, оттуда. То есть, аномально высокая температура, это фактор выделения энергий во время борьбы, во время которой вытесняются и уничтожаются пришедшие из зиккурата инфернальные сущности. А вонь, – это продукт разложения эфирных остатков этих сущностей, демонов. Именно о правлении бесов и бегстве бесов с Руси пишет в своих предсказаниях средневековый русский астролог Василий Немчин: «Бесы будут править Русью» « …. бесы побегут с Руси»". https://moj-golos.livejournal.com/2196082.html И ещё вопрос , я не москвич, ездил но не шлялся по всюду.,это было давно. А купола церквей не золочёные в перво престольной ? https://nalimov-michael.livejournal.com/173155.html Просто интересно как это работает , вот и набрал в гугле про "бесы зикурата ." ну и копаюсь.
Fiksik Piksel
Возможно. Наш эгрегор мстит за Донбасс.
Константин
и что теперь, может ещё пару примеров где нации закончились в прямом смысле как вид, что дальше последовать примеру слабых?
Дмитрий Браунинг
Где вы увидели следовать примеру слабых?!
Lich Legion
очень точный вопрос! дело тут не в неспособности действовать.
Lich Legion
не согласен, все народы расселяясь помнят себя и "кварталами живут" не сговариваясь специально. тут энергоинформационная диверсия какаято. за не имением лучшей формулировки.
Всё просто, госпожа Меркель образцовый "живой труп". Имя им? /// ну, вы знаете какое. Удобный инструмент, всегда под рукою. Зелнского посвящают в "братство" марионеток по мимо его воли. Купился, будь любезен. Видео/сенсация - публичный прокол. Конечно, болезненно, конфуз - но "публика > дура", как сказал классик.
Ты его как то звероящером заклеймил - да/подлецу всё к лицу. Делает вид, "что как с гуся вода". Тухлая вена, выше опарыша не поднимется.
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