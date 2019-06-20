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Боинг JIT MH17: Доказательства не имеют значения
Боинг JIT MH17: Доказательства не имеют значения
20/06/2019 01:13
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Обсуждение
Как это оно, родину то продавать? Сидите здесь кучкой, плюсуете друг друга, чтоб создать иллюзию поддержки или напротив. Кстати, такую фразу ты уже писал, только не мне;)
Артём Белов
памятливый.
А то... Не понятно, какие идиоты тебя поддержали, нормальные люди бы не плюсанули, тут либо идиоты либо на зарплате.
Артём Белов
дубль идиот... "есть, товарищ майор".
ты на задании - работай.
Артём Белов
Уральские. Суровые ребята - уважаю.
спалился.
Артём Белов
не знаешь куда Кукарек Фантазёрыч ушёл?
ну ведь тоже палишся;) Вскукарек Фантазёрыч это твой начальник или подчинённый?
Артём Белов
полный идиот.
Нельзя так о близких тебе людях.
Артём Белов
шаблон. неуд.
написал чудило, который по случаю и без, вставляет одну и туже фразу про Петросяна.
Артём Белов
многословен. минус.
аваааааааааааааааааааааааааааа
Артём Белов
очень сомневаюсь.
Возможно.
дубль идиот... "есть, товарищ майор".
Артём Белов
Пожалуйста.
Артём Белов
Возможно.
Sergey Glazunov
Лестеру под хвост Вошёл?
Lester Leyt
Встречаются два пидора: - Ну, как жизнь? - Ой, что ты, такая любовь, такая любовь... - посрать некогда.
Sergey Glazunov
Хорошо, но я вечером тут не буду. Пока на работе выхожу, как вечер, там дел много дома.
Олег Анатольевич
Oдин пидар про другого: -Да он пидарас. -Что,денег должен? -Нет,в хорошем смысле слова
Артём Белов
123ав ав а в
Олег Анатольевич
Олежек, ты и на том сайте (Движение Новороссия) надоел всем изрядно. Иди работай. Насколько я слышал, у тебя работа всегда есть. В морге нет выходных для работников печей. Не смущай тут людей. Иди работай. Или смени работу, твой юмор работника где людей в печи сжигают не нравится никому.
считаешь до трёх?
Владимир Кутиков
Oдин пидар про другого: -Да он пидарас. -Что,денег должен? -Нет,в хорошем смысле слова
Sergey Glazunov
Салага, дедушка уже на пенсии почевает! А ты, как я помню, каким то чертежником представлялся, так иди и черти куи на заборах- Тунеядец
Олег Анатольевич
Дедушка, а дедушка, может уже вернёшься? Дом престарелых тебя уже заждался. Не заставляй нянечек ждать. Тебя уже ждёт обед, утка и люлька. Ну и ночная подработка печником. Как ты за Лестером всё бегаешь, не красиво это. И ещё тут людей сманиваешь. И многие "ведутся" очень странно даже. Вот Крутиков даже, не зная кто ты, и тот повёлся. Не надо людей вводить в заблуждения Олег Анатольевич!
Гринго
спасибо.
maks solo
https://vk.com/feed?z=video-63683472_456240862%2Fb16aa251f9e8086fa6%2Fpl_post_-63683472_1179315
Smailey Face
Не забудем, что та же Голландия арестовала Скифскую золотую коллекцию. Это просто одна из стран марионеток ЕС, даже Малайзия на этом фоне выглядит форпостом независимости, когда заявила о недоверии выводам следствия. Это какой-то пик лжи
Больше понравилось. "Пора вернуть эту землю себе".
Lester Leyt
Опять путаешься в своих яицах. Это выгодно западным закрытым структурам, о которых тебе ничего неизвестно как и многим писарям кремлёвским. Сейчас настаёт в год Лани расстановка очевидных вещей, эта расстановка и тебя коснётся как рука смерти.
Андерсен
Ещё скажите, что российских контрактников не было в днр и лнр.
Arcadiy Y. Polyakov
кто-то точно? а может обе персоны имеют бесов? просто у Зеленского бесы сильнее. Да и у отца Меркельши Алоизыча тоже был такой же тик, который усилился под конец ВВ, чем не доказательство чья она дочь? Да и как с такой психосоматикой можно занимать такой пост главы государства по сути. Получается право на управление транспортом нельзя, а право на управление государством можно? В дурку её после такого и всех её избирателей.
Lester Leyt
Хуеплёт, ты определился кто ты есть, к какому гондонарию относишься?
Владимир Павловский
Мастера узнаешь по почерку, так и американцы работают шаблонно и легко вычисляются по шумихе в подконтрольных СМИ. Ровно за месяц часть ПВО из Донецка в ходе эвакуации из города "забывает" там "Бук". Скорее всего это было некомплектное старье, но неделю все СМИ Украины обмусоливали новость, что у сепаратистов есть теперь серьезные средства ПВО, а широкая общественность впервые услышала слово "Бук", которое было не на слуху в отличие от всяких С-300/400. Ещё через 2 недели, ВВС Украины отправляют на "воздушную разведку" древний Ан-26 - что он мог там разведывать с аппаратурой 1950-х годов, если американцы передавали Киеву актуальные спутниковые снимки в высоком разрешении. Этот Ан очень странно падает - именно падает, а не сбивается, так как процесс был снят десятками людей на смартфоны. Тем не менее сразу выскакивают в телевизор все укро-генералы, резидент и прочая укро-...йня и с пеной у рта кричат, что Ан летел на высоте 10 км и мог быть сбит только "Буком". То есть публике впечатали в мозг мысль, что у ополчения есть "Буки" и они их используют. А ещё через 2 недели появился этот странный чартер, дублирующий недозагруженный регулярный рейс, изменение курса по настоянию Укры, чтобы он проходил аккурат над зоной боев, одетые в дешевую одежду с несрезанными бирками трупы, созданные в один день пустые странички в соцсетях у "жертв" и т.д. А так, конечно. виноват Гиркин - кто же ещё.
Arcadiy Y. Polyakov
ВК не может быть и речи об упрощённом порядке для получения гражданства РФ, потому что идут проверки так называемых граждан, причины отказа или не получения гражданства РФ. В основном они сами выехали или вывезли их родители. Продавали своё имущество, финансировали вражеские иностранные государства, а как иначе? За это всё есть статьи в ук СССР, вот пусть сперва ответят по УК СССР. А некоторых сам СССР посылал и они там остались после развала. К РФ они ни какого отношения не имеют. Вообще надо разобраться с РФ, что за образование такое? армянам и прочим за бабки можно, а русским нельзя. Я регистрировал армян на своей жил площади в УФМС и работник заявил о приобретении гражданства. Не получении, а приобретении. "Когда гражданство приобрели?" был задан вопрос...
Влад Шевченко
На самом деле сейчас любая страна в современном мире является многонациональной, любая, ведь даже в мононациональной Японии проживает больше одной национальности, а в Эрец-Исраэль евреев даже чуть меньше чем русских в РФ, а арабов с гражданством уже более 20% и они превосходно себя чувствуют не испытывая никаких ограничений или ущемлений. Вопрос лишь в правах и статусе главного государствообразующего этноса, или они есть или их нет, а демагогия про "многонационалию" она идет со времен Совдепа и их преемники россиянцы следуют ровно тому же. Иначе возникнет много вопросов и терок. А им это ненужно по понятным причинам. Разговоры про автономию или отдельную республику в РФ для русских бесперспективны. Когда русские будут не овощами-терпилами а организованной силой и будут что-то решать на своей земле, все эти решения-полумеры-подачки отпадут сами собой. Власть будет считаться по-настоящему с интересами большинства или будет и должна быть раздавлена и замещена.
Алексей Огородников
А как вообще договариваются, в семье, в коллективе, в мире? Иногда договариваются, иногда дерутся. Речь не о том, для представления наших интересов, нам нужно своё государственное образование. РФ этого не может, поскольку и по конституции и по факту является многонациональной. Как Вы представляете себе представление русских интересов в Чечне, кто, точнее какое государственное образование должно их отстаивать? Многонациональная РФ? Если мы говорим, что у каждого народа должен быть свой дом, то этот дом должен быть и у русских, а не так, что у некоторых народов этот дом есть, а всё остальное - колхозное.
Олег Анатольевич
Каким же надо быть недалёким человеком, что чужое мнение воспринимать как работу на западные спецслужбы, но при этом не понимать и не видеть очевидного, а именно, что самые главные и реальные русофобы, работают в кремле. Поэтому именно им я не доверяю больше всего... Как не печельно, но боинг сбили наши. Самый главный русофоб в России, это ВВП.
Алексей Огородников
Больше понравилось. "Пора вернуть эту землю себе".
Рустем Бохани
актуально
Влад Шевченко
А как вообще договариваются, в семье, в коллективе, в мире? Иногда договариваются, иногда дерутся. Речь не о том, для представления наших интересов, нам нужно своё государственное образование. РФ этого не может, поскольку и по конституции и по факту является многонациональной. Как Вы представляете себе представление русских интересов в Чечне, кто, точнее какое государственное образование должно их отстаивать? Многонациональная РФ? Если мы говорим, что у каждого народа должен быть свой дом, то этот дом должен быть и у русских, а не так, что у некоторых народов этот дом есть, а всё остальное - колхозное.
Алексей Огородников
Какая может быть национальная идея у многонационального государства? Нельзя объединить национальные идеи разных народов, они могут быть схожими, могут быть найдены компромиссы. Но для того чтобы определиться с этими интересами, нужно чтобы были структуры которые бы их выражали. У некоторых народов в РФ такие структуры есть, у русских, кроме этого ресурса, нет. Поэтому я и говорю о том, что русским нужно соответствующее государственное образование.
Алексей Ф
Новороссия напугала Кремль до икоты. Взял главную цитату из вашего поста с минимальной редакцией, потому, что согласен с ней. "это совместная спецоперация кремлевских и западных кукловодов.
Андерсен
Хуеплёт, ты определился кто ты есть, к какому гондонарию относишься?
Влад Шевченко
Какая может быть национальная идея у многонационального государства? Нельзя объединить национальные идеи разных народов, они могут быть схожими, могут быть найдены компромиссы. Но для того чтобы определиться с этими интересами, нужно чтобы были структуры которые бы их выражали. У некоторых народов в РФ такие структуры есть, у русских, кроме этого ресурса, нет. Поэтому я и говорю о том, что русским нужно соответствующее государственное образование.
Артём Белов
Ещё скажите, что российских контрактников не было в днр и лнр.
Артём Белов
Ваши- это жыдобандеровцы? ИЛИ ЦРУШНЫЕ ПАЦАНЫ?
Олег Анатольевич
Видимо я ошибся, вы ещё более глупый человек, чем мне думалось. Западные спецслужбы, жидобандеровцы... Нее, я рептилойд с Нибиру. Сбили не наши (под нашими подразумеваю порядочных, интеллектуальных россиян), а ваши (россияне образца Шариковых (Вы) и Швондеров).
Артём Белов
Я смотрю, ты ловкий петушок и наверное любитель "золотого дождя", как и твой пахан Лестер - ГлавПетух!
Олег Анатольевич
Ооо кто о чём, а вшивый о бане. Ещё раз, главные русофобы находятся в Москве. (уточняю, речь не о москвичах) Всё та русофобия которая появилась в Мире, появилась благодаря политике кремлёвских русофобов. Они её посеяли, они её и пожнут.
Алексей Огородников
Поэтому я и предлагаю продвигать идею об автономии Руси.
Новороссия напугала Кремль до икоты. Взял главную цитату из вашего поста с минимальной редакцией, потому, что согласен с ней. "это совместная спецоперация кремлевских и западных кукловодов.
Артём Белов
Хватит Кукарекать фантазер, передай Лестеру, пусть чаще подмывается
Влад Шевченко
Поэтому я и предлагаю продвигать идею об автономии Руси.
Олег Анатольевич
Олег Анатольевич = Кукарек Фантазёрович.
Олег Анатольевич
??? В Таганроге. Или Вы имеете в виду, что в РФ это невозможно? Я понимаю, что при наличии Руси, смысл в РФ почти отсутствует, но я пока нигде не встречал высказываний по поводу автономии Руси. При том, что обосновать крамольность подобных идей, при наличии других автономий, будет сложновато. Ленинградское дело было в 1949г. А сейчас 2019. Если эти идеи поползут по инету, а особенно в свете "Чемодановок", остановить их будет сложновато.
Артём Белов
Олег Анатольевич = Кукарек Фантазёрович.
Алексей Ф
Нельзя, иначе нашу страну в ответ будут звать "бывшая РСФСР". Называя Украину непотребными словами, мы сами расписываемся в своей беспомощности и ничтожности. Скинула она РФ с хвоста, надо это принять спокойно, осознать и работать в новых условиях.
Serge Rakitin
А как де это? Сколько времени было потрачено времени на эту лажу. Леонтьев аж целый выпуск посвятил. https://www.1tv.ru/news/2014-11-14/29049-za_mgnoveniya_do_krusheniya_boinga_pod_donetskom_unikalnyy_kadr_v_analiticheskoy_programme_odnako
Влад Шевченко
??? В Таганроге. Или Вы имеете в виду, что в РФ это невозможно? Я понимаю, что при наличии Руси, смысл в РФ почти отсутствует, но я пока нигде не встречал высказываний по поводу автономии Руси. При том, что обосновать крамольность подобных идей, при наличии других автономий, будет сложновато. Ленинградское дело было в 1949г. А сейчас 2019. Если эти идеи поползут по инету, а особенно в свете "Чемодановок", остановить их будет сложновато.
Артём Белов
Ан-26 упал на 2 недели раньше, есть видеосъемки его падения и как борт покидает экипаж с парашютами. При этом нет никаких следов внешнего поражения. Причем экипаж так ловко свалил, что приземлился аккурат в расположении ВСУ, хотя "сбивать" укро-литак должны были как бы за линией фронта.
Lester Leyt
Это кто кого скинул.С горба. Ну и метаморфозы у вас, совдержавников. Уже под заукраинца пилите...
Nikolay Orlov
Цыган тоже нет, они не "являются учредителями и акционерами РФ", но они лупят русских, прекрасно организованы и сплочены. Может дело не в субъектности, а самих русских?
Артём Белов
А как де это? Сколько времени было потрачено времени на эту лажу. Леонтьев аж целый выпуск посвятил. https://www.1tv.ru/news/2014-11-14/29049-za_mgnoveniya_do_krusheniya_boinga_pod_donetskom_unikalnyy_kadr_v_analiticheskoy_programme_odnako
Lester Leyt
А вы как я погляжу любитель цыган?
Serge Rakitin
В репортаже и говорится об ещё одном сбитом, вспоминая первый, сбитый две недели назад. Плюс это https://tyler78.livejournal.com/224494.html Я своими глазами видел этот пост! https://web.archive.org/web/20140717155720/https://vk.com/wall-57424472_7256
Артём Белов
Ну так приятно же поднять свою значимость. Пришла новость о неком упавшем самолете - дык, мы и сбили. Про первый Ан-26 ведь тоже ополченцы говорили, что сбили его, а он был просто уронен украми в заданном районе. Кстати, припоминаю пост в аккаунте Порошенко в Твиттере через то ли 3, то ли 5 минут после падения, где он сразу расставляет все точки над i - сбили "сепаратисты" "Буком". Удивительная осведомленность и оперативность, этот пост, кстати, тоже быстро удалили. Да и напомню, что Запад ввел санкции именно за "боинг", причем сразу - даже официальная комиссия не успела приехать на место катастрофы. По стилю очень напоминает недавно "взорванные иранцами танкеры".
очень сомневаюсь.
Adwize
Правильно, сегодня цыгане это такая же закрытая ОПГ, которая идеально вписывается в современный "блатной" строй РФ.Те же "вайды" на короткой ноге с местной администрацией.
Алексей Ф
У России государственность была задолго до СССР (хотя сейчас и во власти и в мозгах многих людей явно прослеживается наследие совка), а Украина в ее нынешним виде как раз креатура большевиков. Граждане украинцу могут сколько угодно валить памятники Бланку и бегать в форме СС, но по сути они так и останутся теми же советскими шариковыми.
Константин
Маленькое нац государство всегда лучше и эффективней чем большая империя. Но только ребятки вы все должны понимать, что бы что то построить новое, надо сломать старое, по другому никак. А ломать иногда так больно и страшно.
Oleg Larin
Эффектнее, если бы её на "Щене вмерлой" затрясло, а то под Deutschland ueber Alles получилось как-то двусмысленно.
Zloi Ivan
А где вы слышали непотребные слова про украину?
Zloi Ivan
А вы как я погляжу любитель цыган?
Алексей Ф
Мне кажется, не стоит придавать особого значения случаю с Меркель. Она обычная марионетка, функционер. Если "гарант" будучи по сути такой же марионеткой, стал определенным символом в глазах определенной части недалеких россиян, то она даже таким липовым символом для быдла не является. Обычная чиноша, реализующая установки своих хозяев. Кому она вообще нужна? Ну стало старушке плохо, с кем не бывает? Вспомните Борю-алкаша)
Serge Rakitin
Эффектнее, если бы её на "Щене вмерлой" затрясло, а то под Deutschland ueber Alles получилось как-то двусмысленно.
Кошкин
Это кто кого скинул.С горба. Ну и метаморфозы у вас, совдержавников. Уже под заукраинца пилите...
Oleg Larin
ну или это очень быстрый пляс под любимую песню ))
Serge Rakitin
Не отрицаю, что Запад замешан, но и не отрицаю, что сбили наши (российские силы) и Запад мог их так подставить. Но то, что боинг сбили украинцы, не могу принять, так как не нашёл убедительных доказательств. Верю что есть заговор и объединение усилий, но не против России, а против кремлёвских. Живу в России и ненавижу кремлядь, больше чем любые другие силы.
Артём Белов
Вы ошибаетесь. У кремлевских как были неплохие отношения со своими западные партнерами так и есть. Никак не видно чтобы они серьезно пытались уронить или тем более уничтожить россиянский режим. Прошли 5 лет со времени введения "санкций" против РФ. Что мы видим? Никаких санкций в ЕС против россиянских олигархов, кегебистов и генералов нет вообще. Показательно, когда глава ГШ РФ, занесенный в списки ЕС, встречается в 2017 году с Олландом и Меркель. Типа, ему въезд в ЕС запрещен, ага. В США что-то вроде каких-то санкций намечается, но все дохло. Siemens открыто поставил газопаровые турбины на ТЭС в Крым. Мерседес открыто и демонстративно строит свой завод в Подмосковье. 300 европейских фирм практически открыто (на уровне обычных соглашений Q&A) помогали РФ строить Керченский мост и развивать крымскую энергетику (всеведущие украинское СБУ и тамошние знатоки ни ухом, ни рылом, естественно). У ЕС была и есть потребность в огромном количестве топлива и тут у них как раз рядом страна-бензоколонка с колониальной администрацией. А все антироссийские и антикремлевские акции, сугубо для того чтобы держать тех под уздой и чтобы сильно о себе не думали лишнего.
узнаёте цитату? как её следует понимать? Сбили не наши (под нашими подразумеваю порядочных, интеллектуальных россиян), а ваши (россияне образца Шариковых (Вы) и Швондероы!
shaub kravchuk
А почему так? Сам Зеленский еще год назад на весь мир называл свою страну проституткой которая "принимает с любой стороны в любых количествах" и попрошайкой, сравнивая с цыганами, которые берут деньги и не отдают https://www.youtube.com/watch?v=afFd7USNlrQ Это "ватная" пропаганда или еще нет? Вы бы лично вышли с плакатом "кокошник наш генетический код" И вообще в РФ такое бывает ? Нет, а Вукраине запросто. Это самая совковая и ватная страна на всем СНГ, где царит культ потсреотизма. Территория У. это как кривое зеркало РФ, где все наоборот или как некая параллельная извращенная реальность. Ватники в Украине - это любые инакомыслящие и любая оппозиция власти, персов типа навального там не существует в принципе, вести антигосударственную деятельность на таком уровне не позволено никому, кто попытается - быстро придут активисты-наци из С14, Нацдружин и т.л. и проломят башку, или мгновенно возьмет за задницу СБУ это само собой разумеется. А тот же "пророссийский" Медведчук себя позиционирует как "националист", а Бойко как патриот. Иначе нельзя. Понимаете ли, в России, патриотизм давно зашквар, народ власть не любит, а пресловутые скрепы медвепутов высмеивают даже ленивые, но на территории У. как в параллельной извращенной реальности все обстоит ровно наоборот. Уберите шароварно-вышиватные и сальные скрепы и вся эта большевистская конструкция просто развалится в один момент. Вот недавно в Харькове был установлен очередной дебильный рекорд по массовому исполнению гопака- и вся Украина искренне радовалась. https://strana.ua/news/202322-v-kharkove-ustanovili-rekord-po-massovomu-ispolneniju-hopaka.html И каждый месяц там пытаются установить очередной рекорд типа вылепки самого большого трызуба из сала. Вот они настоящие скрепы, и три четверти населения это поддерживают. В России же настоящий рейтинг ..утина давно колеблется в пределах от 15 до 20%. А это в свою очередь показывает настоящее количество тупоголовых ватников.
Сергей Кузнецов
Захотела по. По малой нужде.Не ко времени подошёл физиологический процесс Передернуло
Артём Белов
(под нашими подразумеваю порядочных, интеллектуальных россиян) этот акцент в скобках заставил и меня задуматься.
Sergey Glazunov
Лестер гандонов, хватит здесь "гнать дуру", тебя неоднократно ловили на сайте ДН и АДМИН выкладывал твои - никнеймы ШТУК ПО ПЯТЬ А ТО И БОЛЬШЕ И ЗДЕСЬ ТЫ ТОЖЕ ПОД РАЗНЫМИ НИКАМИ
shaub kravchuk
Вы ошибаетесь. У кремлевских как были неплохие отношения со своими западные партнерами так и есть. Никак не видно чтобы они серьезно пытались уронить или тем более уничтожить россиянский режим. Прошли 5 лет со времени введения "санкций" против РФ. Что мы видим? Никаких санкций в ЕС против россиянских олигархов, кегебистов и генералов нет вообще. Показательно, когда глава ГШ РФ, занесенный в списки ЕС, встречается в 2017 году с Олландом и Меркель. Типа, ему въезд в ЕС запрещен, ага. В США что-то вроде каких-то санкций намечается, но все дохло. Siemens открыто поставил газопаровые турбины на ТЭС в Крым. Мерседес открыто и демонстративно строит свой завод в Подмосковье. 300 европейских фирм практически открыто (на уровне обычных соглашений Q&A) помогали РФ строить Керченский мост и развивать крымскую энергетику (всеведущие украинское СБУ и тамошние знатоки ни ухом, ни рылом, естественно). У ЕС была и есть потребность в огромном количестве топлива и тут у них как раз рядом страна-бензоколонка с колониальной администрацией. А все антироссийские и антикремлевские акции, сугубо для того чтобы держать тех под уздой и чтобы сильно о себе не думали лишнего.
(под нашими подразумеваю порядочных, интеллектуальных россиян) этот акцент в скобках заставил и меня задуматься.
сергей м.
Совсем уж на Земле дела плохо пошли.
Олег Анатольевич
Лестер гандонов, хватит здесь "гнать дуру", тебя неоднократно ловили на сайте ДН и АДМИН выкладывал твои - никнеймы ШТУК ПО ПЯТЬ А ТО И БОЛЬШЕ И ЗДЕСЬ ТЫ ТОЖЕ ПОД РАЗНЫМИ НИКАМИ
Степан Степанов
Согласен, в этом ключе необходимо проводить просветительскую работу. Оккупированное население должно знать, что людоеды-большевики и их пахан- агент германского генерального штаба по кличке "ленин" были посажены и удерживались в Смольном, а затем и в дамаскве германской армией и германскими спецслужбами. Восстания крестьян против камуняк подавлялись опять же германскими воинскими частями. Население должно знать, что сегодня в кремле продолжает жировать сакральная теневая власть - это внуки и правнуки тех, кто в 1917 года жрал кокс с водярой вместе с главным бесом большевицкой расиянии ульяновым-бланком. Если 3-5 % населения проникнутся этими жуткими для многих овощей знаниями, дальше эти знания уйдут в народ в былинах и сказаниях. Камунцкая матрица будет разбита окончательно и останется только в головах бесполезных орков и зомби, но они погоды не делают. Уже сегодня многие на подсознании понимают, что "совок" с его спецраспределителем, красной армией, карательными органами, всемирным интернационалом, нищетой никуда не девался, а продолжает творить на Руси мордор и зло. Именно поэтому деградировавшее политбюро через своих наркоманов строчат указы один безумнее другого, в том числе и в сфере борьбы с интернетом.
Maxim Egorov
Это Дерьмо-" лестер " только и пасется на Русских ресурсах-" работа" у него такая и "работает" уже давно, я его четыре года знаю
Олег Анатольевич
Это Дерьмо-" лестер " только и пасется на Русских ресурсах-" работа" у него такая и "работает" уже давно, я его четыре года знаю
Эйнар Счастливый
+100500
shaub kravchuk
Поэтому я и предлагаю начинать не с прав и статуса главного государствообразующего этноса, а с вопроса об автономии. В случае решения вопроса об автономии, вопрос о государствообразующем этносе и его правах и статусе будет решён сам собой.
Влад Шевченко
Иранцы сбили в нейтральных водах американский БПЛА MQ-4C, он вроде дорогущий спасу нет. Причём в отличие от подорванных танкеров с невнятными фото, о уничтожении БПЛА заявил Иран, а США подтвердили. Правда Иран утверждает, что он находился в воздушном пространстве Ирана, возможно что он начал считать Ормузский залив своим. https://topwar.ru/159255-v-pentagone-priznali-poterju-bpla-mq-4c-triton-nad-ormuzskim-prolivom.html
Sergey Glazunov
Не пиши глупости. Лестер есть Лестер. И свою писанину резко удаляешь, когда попадаешься на вранье. Повторяю, не бегай с сайта на сайт за Лестером и другими. Не красит это и к тому же пожилого человека, такого как ты.
Артём Белов
Дык имеено за это кремлядь и ненавижу и радуюсь любым их унижениям и неудачам. Так как они в абсолютном большинстве, выходцы из самой России, работают не на её благо, а на благо своих карманов. При это они сами понимают, кем они являются на мировой арене ("колхозники"). Вид у них постоянно жалкий, даже когда они внутренние проблемы обсуждают. Не думаю, что противостояния нет совсем, оно определёно есть. Считаю, что эволюция в данному случае должна производиться исключительно умами, руками и сердцами жителей РФ. А этот режим они обрушить и не могут, они могут его только ослабить внутри той среды где этот режим обитает. Народа недовольного всё больше и больше, режим обрушить может только народ. На Украине обрушили, большинство россиян смеялось, что "кастрюлеголовые" там скачут, хотите как на Украине, но украинцы оказались сильнее духом, чем россияне, россиян унижает и унижает собственное правительство, но россияне думают об Украине, загнивании Европы и госдолге США, при этом их, их собственные проблемы не интересуют! Они живут телевизионными проблемами других стран, но при этом большинство из них не может себе позволить путешествие в любую из стран Европы. То есть критически мыслить не умеют и не хотят, даже снять розовые очки они не в состоянии по той причине, что они не догадываются, что розовые очки на них есть.
Дмитрий Браунинг
Это безнационал и скорее всего картавая полукровка, видно же что его бесит все русское. Все его высеры - это по сути пересказ с сайта Эхо Москвы, Венедиктова, Ганапольского и Шендеровича
Дмитрий Браунинг
Нужно его деанонить и на бутылку насадить.
Олег Анатольевич
Олег Анатольевич
Олег Анатольевич
Кошкин
А как же Ваша совецкая родина и горн с барабаном? Вы же рождённый в СССР, а теперь против его правопреемницы? ..."Нет пределов акробатике коммунистов", как говорил великий Солж.
shaub kravchuk
Я просмотрел Иранские СМИ ни чего об этом не говорят
Степан Степанов
Скорее всего, один или несколько из высокопосаженных бесов были куплены и отработали все по нужному Западу сценарию. Мол, давайте пока помолчим, а потом как выложим всю правду-матку и пускай им стыдно станет. Тем более те, кто не в теме, были уверены все, что не они запускали по цели "Бук", они же наивные как дети там в камунизме становятся, им же наркотики не подкидывают, они могут их свободно носить и никто им слова не скажет. Товарищи вне темы давно потеряли берега, находились в уверенности, что они самые умные, только они могут вымазать грязью любого, но с ними так поступить не смогут- они же жители пика камунизма, забываясь, что на Западе они обычные холопы и прислуга, в то время как товарищи "в теме" действовали согласно полученных инструкций. Упустили время, УМЫШЛЕННО ПЕРЕДАЛИ ОБЛОМКИ САМОЛЕТА, когда любому мусару известно определение "по горячим следам". Через пердящие останкинские головы умышленно запустили несколько дез, которые были разбиты и высмеяны. Не для кого не секрет, что предателей в кремле-можно любого хватать, не ошибешься, вообщем отработали билеты и неприкосновенность на Запад по полной. А все эти переговоры гиркина про упавшую "птичку", поздние фото и видео с инверсионным следом можно тысячами терабайтов напечатать в век цифры. Но так же и нет фото и видео взрыва самолета в небе, а смартфоны в 2014 годе уже не редкость были и слухов среди местных не было про след от Бука. Очень жаль простых граждан, к которым любая власть относится как к расходному материалу. Любой из нас может оказаться на их месте. https://sergeytsarkov.livejournal.com/36062.html
Влад Шевченко
Какими средствами Израиль сбил БПЛА в Ормузском заливе? От Израиля до туда 1300 км. Тем более что Иран сам заявил об уничтожении БПЛА.
Олег Анатольевич
Я просмотрел Иранские СМИ ни чего об этом не говорят
Влад Шевченко
А шо там на "цензор нет" пишут?
Олег Анатольевич
Всё перечисление СМИ- под контролем ЖИДОВ-СИОНИСТОВ Я такие не читаю и вам не советую, сплошная ложь и оболванивание ЛОХОВ!
похож?
по вике - Стоимость программы и разработки 13,7 мильярда гринов. https://ru.wikipedia.org/wiki/RQ-4_Global_Hawk
Влад Шевченко
Про след от ракеты всё правильно, такое не заметить невозможно. Что касается взрыва: 1) при поражении самолёта на высоте 11000м его будет почти не видно (особенно если это была ракета воздух-воздух, у ракет В-В небольшая боевая часть), как впрочем и самого самолета 2) ракета как правило наводится не в двигатель а в район кабины экипажа, поскольку это место является самым уязвимым. Причём в район кабины наводятся не только ракеты с радолокационной головкой самонаведения, но и с тепловой. Точнее у УР с ТГС при подлёте к цели отключается коррекция от автопилота, для того чтобы УР специально шла с промахом, на это расчитан угол разлёта БЧ.
Олег Анатольевич
Хорошо, а иранские источники выдают правду и только правду? Мне трудно это оценить, ещё раз говорю, иранским не владею. Но на счёт правдивости иранских СМИ, меня всё равно гложут небольшие сомнения.
Влад Шевченко
Хорошо, а иранские источники выдают правду и только правду? Мне трудно это оценить, ещё раз говорю, иранским не владею. Но на счёт правдивости иранских СМИ, меня всё равно гложут небольшие сомнения.
Влад Шевченко
Поэтому я и предлагаю начинать не с прав и статуса главного государствообразующего этноса, а с вопроса об автономии. В случае решения вопроса об автономии, вопрос о государствообразующем этносе и его правах и статусе будет решён сам собой.
Олег Анатольевич
Молодой, Лестеру за пятьдесят
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