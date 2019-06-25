Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
слушать радио
Видеотрансляция
Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
Главная
Статьи
Грузия: Токсичные обломки СССР
Грузия: Токсичные обломки СССР
25/06/2019 01:51
Редакционные материалы
Выпуски программы "Русский взгляд" на
i
TUNES
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Обсуждение
Vladimir Sholkov
Есть такой канал на ютубе FLEM live. Там люди ездили в Грузию. И когда подымается в очередной раз вопрос про ненависть то хочется спросить чьё бобло обрабатываем. Почему? Да очень просто. Этот сюжет с Грузией очень хорошо похож на манипулятивный приём, когда берут отрывок какого то события и его возводят в апогей. Таким образом происходит манипуляция на высоком уровне. Я бы сказал так , что с таким подходом правители с радостью шлют население на гибель своего населения , но правители уходят и приходят другие, а за это время население как инертная масса по прежнему сохраняет свой вектор. Т.е. пересрутся все, а в конечном итоге выгоду никто не получит
Elizaveta Egorova
Я думала, когда-нибудь съездить в Грузию отдохнуть и посмотреть. Теперь точно нет. И вообще у представителей не русской национальности я вообще ничего не покупаю и даже не разговариваю с ними. Раз они так пренебрежительно относятся к русским, я вообще их избегаю.
Fiksik Piksel
РАЗВЕ вавилонский седелец в кремле своих коллег лешит их хлебушка ? Помилуйте батенька, рука руку моет.
Fiksik Piksel
Разве вавилонский седелиц лишит своих коллег их хлебушка ? помилуйте батеька, рука руку моет.
Fiksik Piksel
Разве вавилонский седелиц лишит своих коллег их хлебушка ? помилуйте батеька, рука руку моет.
Fiksik Piksel
Разве вавилонский седелиц лишит своих коллег их хлебушка ? помилуйте батеька, рука руку моет.
Elizaveta Egorova
На днях еду в Алма-Ату на каникулы, так что-то заволновалась. Думала как-нибудь съездить в Грузию тоже. Но нет. Теперь точно нет. И вообще у нерусских в России ничего не покупаю. Помимо ненависти к русским, у них ещё и антисанитария.
Fiksik Piksel
Разве вавилонский седелиц лишит своих коллег их хлебушка ? помилуйте батеька, рука руку моет.
Elizaveta Egorova
Я у нерусских в России ничего не покупаю. Помимо плохого отношения к русским у них ещё и антисанитария.
Elizaveta Egorova
Стоит только что-то написать про нерусских и не проходит.
Elizaveta Egorova
Мдаааа. Я уже не отношусь так тепло как раньше ко всем этим мамашам из тёплых недалеких стран , особенно одетым по мусульмански.
Maxim Petrov
А кремлядь остаётся?
Ari Ari
Этими словами вы активировали его загневание
Elizaveta Egorova
Возьму с собой пакет гречки. Буду как минимум себе завтраки готовить. Нахрен мне эти кафешки.
Сергей Кузнецов
Этими словами вы активировали его загневание
Sergey Glazunov
Вспомнилось с истории, что изучали мы когда-то. Народы, что проживают в Грузии, это остатки разгромленных армий. Там много кто воевал с кем. И многие проигравшие в войнах никому со своих стан не были нужны. А кому нужны трусливые вояки проигравшие сражения. Так и осели части от этих армий в горах. Стали жить, женщин воровать, разбойничать, ведь работать они не умели, вояками, хоть и погаными, но были. Воровали, грабили, сидели потом в горах, ели и пили ворованное, и скулили-от их скулёжа и вышло грузинское пение. А женщин мало было, какая женщина, по своей воле будет ходить там, где шайки разбойников. А совокупляться этим разбойникам хочется. И они стали совокупляться с "горными женщинами". Если мы прочитаем мифы и легенды Грузии, то там сплошь и рядом волосатые женщины, с которыми грузины заводили детей. А кто это "волосатые женщины"? Неандертальцы. Или как их называют снежные люди. Поэтому все грузины волосатые. А все ищут Йети, блин, чего их искать то? Пол Грузии это снежные люди от "Волосатых женщин". Кто не верит, пусть найдёт мифы, сказки Грузии и почитает. В СССР такие книжки продавались. Потом, первые цари Грузии Баграт II (III)-это царь абхазского царства, абхаз ,его сын Георгий I, они с династии Багратио́ны. Современные исследователи считают династию Багратионов младшей ветвью древней армянской династии Багратидов. То есть армяне в начале. Поэтому, что там Грузины скулят? Они охренели вообще. Никакого их отдельного чисто грузинского гос-ва не было. И правители их никогда не были чисто грузинами. Поэтому и Грузии не должно быть отельной, так как она искусственно созданная территория.
Гниение... один, в двух ипостасиях - "повезло" придурку. 1. Процесс разрушения, разложения омертвелого и неживого органического вещества. 2. Духовное разложение, деградация, упадок(не стоит). пенциллин не поможет.
Гниение... один, в двух ипостасиях - "повезло" придурку. 1. Процесс разрушения, разложения омертвелого и неживого органического вещества. 2. Духовное разложение, деградация, упадок(не стоит). пенциллин не поможет.
Владимир Павловский
Давно хотел в Грузию съездить, благо это совсем недалеко от меня. Судя по произошедшим событиям, это хорошая страна, с правильным народом, который не будет терпеть наглого вмешательства в политику своего государства.
Владимир Павловский
Это как давно грузины мусульманами стать успели ?
Юрий Рыков
Напомню, в девяностых был сюжет на телевидении РФ о том как в Грузии у русских отнимали недвижимость. Вот об этом наверно нужно помнить.
Алексей Огородников
По счет строителей из ближнего зарубежья. Каждый день, смотрю, как они строят торговый павильон рядом с местом моей работы. В моем понимании не строителя, нарушено, все, что можно и всеми кем можно. Вся стройка это какое-то издевательство над здравым смыслом. Под фундамент павильона насыпали 30 см - 40 см песка, далее утрамбовывали его ручной виброплитой, которая явно не способна утрамбовать такой слой. Далее опалубка в 2 доски и заливка бетона. Что такое вибрирование при заливке бетона они не знают. А это уже сразу минус 30% если не 50% от класса бетона. Миксер подъехал вылил бетон, потом его разгоняли лопатами и тяпками. Залили все после обеда, а утром уже начали варить каркас павильона. Что такое уход за только что залитым фундаментом они не знают или не хотят знать. И про то что бетон набирает 70% прочности только за неделю Я честно ошалел от такого подхода. Каркас к плите тоже крепить не стали, просто когда бетон стал схватываться закинули туда закладные пластины толщиной 5 мм. К ним потом и варились. Как они там держаться будут х.з. Я понимаю, что нужно построить быстро, чтобы не пропустить сезон. Но блин это же ваши деньги, зачем их выбрасывать на ветер. Зачем так строить. Фундамент же по любому даст трещину после зимы или дождей. Или весь павильон при нормальном ветре оторвет от этого фундамента. Еще раз повторюсь я не строитель, но я бы так точно не сделал. Хотел бы построить дешевле, сделал бы каркасник из дерева на сваях.
Алексей Ф
Вроде бы правильно. Вот только у нас значительная часть бизнеса принадлежит нерусским, так что жить в РФ чтобы не отдавать в принципе денег нерусским очень сложно. Если в магазине продавец не Гоги или Ахмед, а Вася не значит, что магазин не принадлежит какому-нибудь Гоги или не отстегивает какому-нибудь Ахмеду за крышу.
Алексей Ф
Звучит хорошо в теории. Вот только у нас значительная часть бизнеса принадлежит нерусским, так что жить в РФ чтобы не отдавать в принципе денег нерусским очень сложно. Если в магазине продавец не Гоги или Ахмед, а Вася не значит, что магазин не принадлежит какому-нибудь Гоги или не отстегивает какому-нибудь Ахмеду за крышу.
Иван Помидоров
так и есть
Алексей Ф
В теории правильно. Вот только у нас значительная часть бизнеса принадлежит нерусским, так что жить в РФ чтобы не отдавать в принципе денег нерусским очень сложно. Если в магазине продавец не Гоги или Ахмед, а Вася не значит, что магазин не принадлежит какому-нибудь Гоги или не отстегивает какому-нибудь Ахмеду за крышу.
Степан Степанов
К чему это фото из Сальвадора?
Визуально - искушённый ценитель без труда. Грузинское вино, коньяк и в советские времена не были популярены, как и грузинский чай. Чача - еще, туды/сюды.
Дмитрий Браунинг
Когда денег от озвучки фильмов уже нет, а жрать хочется.
Serge Rakitin
Настоящее красное вино очень плохо отстирывается со светлых тканей, шмурдяк можно замыть простой водой даже без мыла.
маладэц, сам себе приговор пишет.
Алексей Ф
Звучит хорошо в теории. Вот только у нас значительная часть бизнеса принадлежит нерусским, так что жить в РФ чтобы не отдавать в принципе денег нерусским очень сложно. Если в магазине продавец не Гоги или Ахмед, а Вася не значит, что магазин не принадлежит какому-нибудь Гоги или не отстегивает какому-нибудь Ахмеду за крышу.
Эпохальный документ. Как объяснятся будет... к и н о!
Lich Legion
вот вместо ответа я для себя посмотрел это видео, и многое стало ясно. мужик в конце про это упомянул. https://www.youtube.com/watch?v=M7DZPhF2skk
Сергей Панченко
вы, я и немногие другие "непокупатели" - величина настолько мизерная, что ею можно пренебречь
Sergey Glazunov
Вспомнилось с истории, что изучали мы когда-то. Народы, что проживают в Грузии, это остатки разгромленных армий. Там много кто воевал с кем. И многие проигравшие в войнах никому со своих стан не были нужны. А кому нужны трусливые вояки проигравшие сражения. Так и осели части от этих армий в горах. Стали жить, женщин воровать, разбойничать, ведь работать они не умели, вояками, хоть и погаными, но были. Воровали, грабили, сидели потом в горах, ели и пили ворованное, и скулили-от их скулёжа и вышло грузинское пение. А женщин мало было, какая женщина, по своей воле будет ходить там, где шайки разбойников. А совокупляться этим разбойникам хочется. И они стали совокупляться с "горными женщинами". Если мы прочитаем мифы и легенды Грузии, то там сплошь и рядом волосатые женщины, с которыми грузины заводили детей. А кто это "волосатые женщины"? Неандертальцы. Или как их называют снежные люди. Поэтому все грузины волосатые. А все ищут Йети, блин, чего их искать то? Пол Грузии это снежные люди от "Волосатых женщин". Кто не верит, пусть найдёт мифы, сказки Грузии и почитает. В СССР такие книжки продавались. Потом, первые цари Грузии Баграт II (III)-это царь абхазского царства, абхаз ,его сын Георгий I, они с династии Багратио́ны. Современные исследователи считают династию Багратионов младшей ветвью древней армянской династии Багратидов. То есть армяне в начале. Поэтому, что там Грузины скулят? Они охренели вообще. Никакого их отдельного чисто грузинского гос-ва не было. И правители их никогда не были чисто грузинами. Поэтому и Грузии не должно быть отельной, так как она искусственно созданная территория.
Александр Верный
У меня друзья с отдыха из Грузии приехали, впечатление только положительные и в первую очередь поразили низкие цены и качество продуктов,вина, цены на аренду апартаментов на море и народ понравился ,близко даже русофобии не видели, все очень добродушно настроенные, мои товарищи туристы с опытом и требовательные к сервизу и к месту, сказали снова поедут! Вино грузинское мне презентовали очень неплохое, хотя не знаю где они сырье берут, купил в маркете туже марку вина, уже не то! В вине на уровне потребителя разбираюсь, цена качество на уровне и к стати Крымские вина появляются очень неплохие.
Smailey Face
боюсь предположить, но возможно даги, немало их раскидано по всей матушке России
Smailey Face
долго откладывал просмотр фильма "чекист", зная заранее, что он очень тяжёлый, вот вчера всё таки решился и советую остальным, собраться силами, особенно совкодрочерам, да и посмотреть эту картину (к вашему сообщению). Читал про чека и о том, что они творили, поэтому совершенно спокойно и точно могу сказать, что там показано далеко не всё
Smailey Face
Если продолжить про грузин при совке и прочую публику со склонов Кавказа, то могу вспомнить часто встречающиеся тогда рассказы, как некие люди с большими носами и кепками типа "аэродром" могли запросто приехать в Москву за покупкой "Волги" на рынке по цене, намного выше магазинной, на зависть местным и в доказательство того, что там народу было явно больше вольностей, чем в "материковой" России русским
Smailey Face
кепка типа "аэродром" в СССР ассоциировалась с большим кошельком, который запросто мог выложить на авторынке столицы любую цену за "бэлий вольга", а мои родоки горбатились уйму лет на севере, чтобы только через деда ветерана КУПИТЬ за свои кровные по очереди шестёру...
Владимир Александрович
Канал у него, конечно, так себе, но что у него не отнять, так это дар резьбы по дереву. 21 июля он вырезал и поставил идол Перуна на этно фестивале в Алтайском крае. Что случилось потом на видео с 46:36 https://youtu.be/aLYnRiQajlY?t=2796
Smailey Face
кепки типа "аэродром" при СССРе ассоциировались с большим кошельком, на который они, приезжая в столицу, могли запросто выложить рыночную цену "бэлий вольга", тогда как русские в самой России, как мои родители, стояли годами на машину, чтобы только через деда ветерана купить на свои кровные... Что порадовало, на отдыхе возле Сочи, нашёл обширный магазин с языческой символикой, где прикупил себе и сыну разного, т.е. это востребовано
Smailey Face
кепки типа "аэродром" при СССРе ассоциировались с большим кошельком, на который они, приезжая в столицу, могли запросто выложить рыночную цену "бэлий вольга", тогда как русские в самой России, как мои родители, стояли годами на машину, чтобы только через деда ветерана купить на свои заработанные.. Что порадовало, на отдыхе возле Сочи, нашёл обширный магазин с языческой символикой, где прикупил себе и сыну разного, т.е. это востребовано
Константин Алланд
https://www.youtube.com/watch?v=och3pjEo8zU
Константин Алланд
Мерзотная архитектура. Как волдырь на теле земли.
Henri Ducard
Которую пред эфиром на бумажке дают
Henri Ducard
Которую перед эфиром на бумажке дают
Henri Ducard
Которую на бумажке перед эфиром дают
Henri Ducard
Которую на бумажке дают перед эфиром
Юрий Рыков
Напомню, в девяностых был сюжет на телевидении РФ о том как в Грузии у русских отнимали недвижимость. Вот об этом наверно нужно помнить.
Lester Leyt
Почему нас, русских, никто не любит, никто не уважает? Вот и грузины выразили нам отношение. Сложилась система неприятия русских людей в странах СНГ и восточной Европы. В Польше очень не любят русских, там лучше выдавать себя за любого, чем за русского. Даже внутри РФ у нас проблемы, русских не любят тувинцы. Можно послать всех подальше или не обращать внимания, но проблема остается. С деньгами нас терпят, без денег не любят. Как жить-то, дорогие товарищи?
Степан Степанов
Ты с спецраспределителя питался, я за чтобы на боксу ходить у мамаши деньги клянчил,
Гринго
Фомич "блистает" на Ютубе. **************$****************** 13 часов назад (изменено) "Невозможно слушать. Кругом " совки " и " большевички "! Может действительно дело идёт к социализму.... Вот и точат мозги этим своим " совком " ? Дослушать не смог и выключил."
Henri Ducard
Не нам, а дурачку который сел не на свое место
Maxim Egorov
Фильм "Братство" появился на торрентах и в платном виде. Довольно неплохой фильм получился.
Maxim Egorov
Фильм "Братство" появился на торрентах и в платном виде. Довольно неплохой фильм получился.
Степан Степанов
Я там был, автомат (они так штурмовую винтовку назвали) таскал и забыл уже сколько командировок было,ночью даже выкидывали , я начальником был, поэтому полегче и без груза на шнуре, а иногда автобусом ехать надо было, но у меня жена беленькая и у нее глаза голубые,очень любит еще меня, сажаю картошку, внуков вот только нет
Роман Котов
называется "с добрым утром"))
Даниил Павин
Такой фронт больше напоминает Северную Америку перед торнадо.
Степан Степанов
Груинский чай № 36, а потом не стали выше майора грузинам давать, чеченцев так же фигачили, были свадебные генералы, а сколько толковых дядек торчало . Я еще помню еврея полковника, папа хотел меня побить в штабе, я самогон принес, а он еще замыкать стал на меня, я обрадовался- я ему по плечо был, но в боксе тренировался. Папа не был боксером, ноги ставил херово, а еврей полковник мне поставил оценку "отлично" за это, он офигел, но он же не мог допустить махач между курсантом и папой. Грузин,армян,узбеков,дагестанцев там не было,только русских набирали и из ШВСМ, тренеры казлы были и скидывали информацию, А глаз - хуисос комсомольский, его не стал бы бить, а выблядки выблевали бы печень свою. Отличный эфир, спасибо!!!
Степан Степанов
Печатал-печатал, скинуло все....хотел про полковника еврея рассказать, а им расти не давали. И чеченцам , и грузинам не давали расти и азербайджанцам. Русские могла стать полковниками, а нацмены плохо толкались и много токовых было среди них. Мне папа полковник поставил "отлично", когда я своего ротного папу хотел побить. А до этого он меня ненавидел,говорил, что я ему экзамен не сдам. Я принес к ним в щтаб самагон(папы-преподы там жили) и папа стал замыкать, я ему по плечо был, но я на боксе 8 лет и потом еще ходил,интересно было, а папа не ходил, ноги ставил кое-как, а еще полковник из афганистана прибежал и помог полковнику еврею. Весело было, туда только русских брали, а я еще работал с солдатами узбеками, молдаванами,армян и грузин не было, очень вежливые все были, но я уже их старше был и в дела их не интересно было ползти- солдат и солдат, пускай ходит и песню еще должен петь с барабаном и трубой.
Степан Степанов
Печатал-печатал, хотел про полковника еврея рассказать, а им расти не давали. И чеченцам , и грузинам не давали расти и азербайджанцам. Русские могла стать полковниками, а нацмены плохо толкались и много токовых было среди них. Мне папа полковник поставил "отлично", когда я своего ротного папу хотел побить. А до этого он меня ненавидел,говорил, что я ему экзамен не сдам. Я принес к ним в щтаб самагон(папы-преподы там жили) и папа стал замыкать, я ему по плечо был, но я на боксе 8 лет и потом еще ходил,интересно было, а папа не ходил, ноги ставил кое-как, а еще полковник из афганистана прибежал и помог полковнику еврею. Весело было, туда только русских брали, а я еще работал с солдатами узбеками, молдаванами,армян и грузин не было, очень вежливые все были, но я уже их старше был и в дела их не интересно было ползти- солдат и солдат, пускай ходит и песню еще должен петь с барабаном и трубой.
Иван Помидоров
Получается 3 : 1. Русские пока проигрывают.
Иван Помидоров
Я сам не пью уже много лет. Но последние положительные впечатления от этого увлечения - это Массандровские вина и вина Геленджикского винзавода( завод небольшой и попробовать его продукцию можно было только в Геленджике. Но к сожалению его купили москвичи и теперь там льют порошковое вино. Но думаю что то ещё делают приличное. Кто будет там - посетите дегустационный зал). А что касается грузинских вин - 80% - это помои предназначенные для скармливания неискушённому российскому потребителю. Не стоит пытаться разбираться в сортах дерьма.
Сергей Панченко
грузинские торгаши и ворьё в законе - валите нахер из России! (вместе со всем остальным муслимским зверьём)
Александр Верный
Не пойму о какой мощи РФ говорит Владислав, это которая в телевизоре или относительно Грузии ?
Elizaveta Egorova
ваше сообщение о том, что вы опасаетесь ехать туда, видны при загрузке страницы и жаль, что тут уже не полное сообщение
Elizaveta Egorova
да,правильно, надо всем брать на вооружение тактику ненасильственного сопротивления, ничего не покупать у чурбанов, не ходить в их рестораны, кафе не обращаться в их автосервисы, мастерские и тп. Если так всем делать повсеместно куча их бизнесов в России позакрывается
Elizaveta Egorova
Еду в Алма-Ату на каникулы, так заволновалась.
Иван Помидоров
Здравия Всем! Обратите внимание на разницу между производством и потреблением в Грузии во время СССР.
Денис Слоновский
Скажите пожалуйста а как визуально отличить вино из виноматериалов грузинское от настоящего
Алексей Ф
У спам-фильтра на АРИ сегодня "красный день календаря", слишком нервный).
Степан Степанов
Dmitry Novikov
Русские которые Вам продают -- рабы у нерусского хозяина скорее всего
Zloi Ivan
да,правильно, надо всем брать на вооружение тактику ненасильственного сопротивления, ничего не покупать у чурбанов, не ходить в их рестораны, кафе не обращаться в их автосервисы, мастерские и тп. Если так всем делать повсеместно куча их бизнесов в России позакрывается
Zloi Ivan
На свой страх и никаких системы игаис не помогут
Денис Слоновский
На свой страх и никаких системы игаис не помогут
Иван Помидоров
К чему это фото из Сальвадора?
Вит Ла
Думаю нужна практика и не испорченное , не супер обоняние .Поверьте , грузинский чай которым нас поили в совке вы бы отличили на раз и вряд ли ситуация с вином более запутанная .
Эйнар Счастливый
Вспоминается заявление И.Окруашвили о поставляемых в РФ "фекалиях", а не вине. https://www.pravda.ru/news/economics/82763-vine/
Денис Слоновский
https://youtu.be/DFtOELd5pEI
Алексей Ф
плоды отрицательной жыдо-коммуняцкой селекции
Сергей Панченко
Maxim Petrov
Вспоминается заявление И.Окруашвили о поставляемых в РФ "фекалиях", а не вине. https://www.pravda.ru/news/economics/82763-vine/
Сергей Панченко
плоды отрицательной жыдо-коммуняцкой селекции
Maxim Petrov
Маразм крепчает. У РПЦ своя версия, почему в начале войны РККА терпела поражение.. https://www.newsru.com/russia/25jun2019/bezbojniki.html
Maxim Petrov
+++100500+++
Владимир Александрович
Крайний север. Белое море. В день летнего солнцестояния.
Даниил Павин
Очередной межнациональный конфликт. https://ura.news/news/1052388671. Были армяне, таджики, цыгане. Теперь азербайджанцы. Кто следующий по сценарию?
Smailey Face
изумительно
Smailey Face
+ к вашему комментарию рекомендую всем фильм "чекист" (приготовьтесь к испорченному настроению)
Владимир Александрович
Ночью сожгли два сарая местных жителей города. Ох и доиграются тожероссияне. https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=BEbp8vzpiDg
Smailey Face
поскольку на днях только вернулся "с югов" наших, то там на такой же точно вопрос винодел не смог ответить точно, лишь утверждая, что вы поймёте это только в сравнении, например, на побережье у Сочи продают тоже по большей части муть из виноматериалов (такой же термин звучал) плюс ароматизаторы, а далее, в глубине, по 500 рэ за 1,5 литра типа настоящую 2-х и 3-х летку. Честно скажу, ни черта не понятно
Smailey Face
ваше сообщение о том, что вы опасаетесь ехать туда, видны при загрузке страницы и жаль, что тут уже не полное сообщение
Sergej Sokolov
Smailey Face
здесь есть только одна деталь во всем, вопрос цены и качества.
Константин Алланд
https://www.youtube.com/watch?v=dLJGmq5C-fM
Рустем Бохани
здесь есть только одна деталь во всем, вопрос цены и качества.
Роман Котов
Интересно а что Владислав скажет на счет этого? https://youtu.be/4EaYVgHmzYM
Даниил Павин
Кстати, ведь в своё время в заслугу режиму Путена ставили только одно - это окончание войны в Чечне. Может вся эта череда межнациональных конфликтов идёт к Чечне?
Валерий Иркитов
"Шумерское болото" ... вроде кризис, а экспедиции в Месопотамию одна за другой идут, кто такие? куда и зачем ездят? ... кстати на 7:36 минуте карта самой Месопотамии - Сирия в неё входила практически полностью! со всеми своими Зиккуратами, а не только Междуречье Ирака ... странные "исследователи" ... рассказывают что это Родина для нас с вами??? ))) ... полностью еще не прослушал выпуск,но решил дать ссылку, давайте вместе разберем кто это такие, туда катаются? там некоторых фамилии фигурируют... https://youtu.be/mPJhzu_h_KI
24СМИ - Обмен новостями
©2001-2019 Агентство Русской Информации. Все права защищены | by
Dga Studio
Новости
Топ
Редакция
О проекте
Rss
Медиа