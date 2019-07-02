События и банки

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02/07/2019 01:39
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Обсуждение
Владимир Кутиков
Есть вещи, которые можно только понять, но не объяснить...
Walknut 59
Мандарины по 2кг давали одни руки... //и те были из абхазии-дрянь//
Ильгиз Зигангиров
Об СССР доходчиво. Человек в 56 году родился. https://youtu.be/w7TU674jTmY
Гринго
СССР/ссср... всегда и везде - руки по швам! шаг вправо, шаг влево - кирдык! вспышка справа, вспышка слева - мордой в грязь))) житуха!
Maxim Petrov
"хороший парень" это речевой оборот не более.
Dexter
Пипец, конечно, в совке мрак и безумие были. Касеты перепродал. "Не придумал ничего лучшего". Идиоты.
Алексей Огородников
Какой "железный занавес"? С таким же успехом можно прямо сейчас пойти и застрелиться. Скорее они договорились об отсрочке "наказания".
Рустем Бохани
"хороший парень" это речевой оборот не более.
Алексей Огородников
А сектанты ребята оказались крепкие - через хрен коммуняк кинули.
Алексей Ф
Ну не всё т.н. ШФ согласовывает с США. Саддам тоже "согласовал" с США нападение на Кувейт. Милошевич и Каддафи "насогласовывали" по самое немогу. И к чему это привело?
Николай Толубаев
Школа телевизионного мастерства под руководством В.В. Познера ул. М. Дмитровка, вл. 20-22-24 Вот так и объясняй.
Maxim Petrov
Ну не всё т.н. ШФ согласовывает с США. Саддам тоже "согласовал" с США нападение на Кувейт. Милошевич и Каддафи "насогласовывали" по самое немогу. И к чему это привело?
Maxim Petrov
Тут вопрос даже не в свиньях. У человека должен быть запрос на получение правильной информации. Этот запрос не появляется на ровном месте. Этот запрос должен появиться в результате обнаружения человеком противоречий между картиной мира в его голове и реальностью. Пытаться изменить "стройную" картину мира в голове нельзя навязывая собственную. Для начала нужно указать человеку на противоречия в его картине мира, и только когда она (картина) начнёт трещать, он будет готов к получению правды.
Maxim Petrov
Есть вещи, которые можно только понять, но не объяснить...
Viktor Hofmann
Не берите в голову. Сайт ари на разроботке профессиональных троллей. Их целью как раз является, чтобы у таких как вы опустились руки. Не обращайте на них внимание, даже если у них руна на аватарке.
Влад Шевченко
Слушателю, желающему узнать что и как было в ссср. https://maxim-nm.livejournal.com/ На этом ресурсе есть материалы которые к данному вопросу не относятся, но не менее половины как раз про это самое.
Влад Шевченко
Тут вопрос даже не в свиньях. У человека должен быть запрос на получение правильной информации. Этот запрос не появляется на ровном месте. Этот запрос должен появиться в результате обнаружения человеком противоречий между картиной мира в его голове и реальностью. Пытаться изменить "стройную" картину мира в голове нельзя навязывая собственную. Для начала нужно указать человеку на противоречия в его картине мира, и только когда она (картина) начнёт трещать, он будет готов к получению правды.
Nikolay Orlov
Что тут удивляться кремляне-олигархи деньги в рублях не держат могут бакс и выше 100 р загнать.
Влад Шевченко
Надо чётко понимать, на сегодняшний день, основные противостояния проходят не между странами, а между "элитами" и народами этих стран. Внешний "враг" очень удобен для этих "элит", как средство позволяющее им и дальше продолжать быть властью.
Александр Шепелёв
Все расчеты в долларах, очевидно же. Зарплаты в рублях не поднялись, стоимость доллара выросла в три раза. Теперь на один доллар вы можете позволить купить себе в три раза меньше чем до обвала. Если йена по отношению к доллару не падала (я не в курсе), то в три раза беднее чем и Япония стали. Плюс деноминация 1997, когда нолики обрезали. Поэтому даже больше
Серёга Ларюшкин
Школа телевизионного мастерства под руководством В.В. Познера ул. М. Дмитровка, вл. 20-22-24 Вот так и объясняй.
Константин Алланд
АРИ мог бы изучить и поднять эту тему, люди без тепла, света,еды,одежды , счастливчикам повезло- подмокший хлеб жуют. УССР обсуждать интереснее или запрет по почте все получили с последним китайским. Тишина.... Может и к лучшему для русских будет, если Сибирь уйдет в состав Китая, может успеют местных камуняк с выплятками на последок извести, да и китай может расследования свои включить по вновь вошедшим территориям, всех свезти обратно со всего мира и украсить ими стадион. Ушли же в китай Уральские казаки. Чем вот так их будет топить, а кто не сдохнет- превращать в бомжей дамасквабадская камуняцкая интернациональная сволочь. Мне уже чего-то пох до целостности раисы, лишь бы камуняк уголовников и их выплядков всех до последнего ,где бы эти глисты, вошь и опарыши не находились, на ноль помножить
Henri Ducard
Иена с 1990 года только дорожает несмотря на все усилия ЯЦБ ее девальвировать. С 153 иены за бакс в 1990 до 107,8 иены за бакс в 2019. Рубль обесценился в 533 раза!!! С 120 рублей за бакс ( 0,12 р с учетом деноминации) на 1.06.1992 до 64 р за бакс в 2019
Андерсен
Всё очень просто. Слушая много лет АРИ.ру, пелена лжи от сми матрицы зикурата спадает
сергей м.
Пипец, конечно, в совке мрак и безумие были. Касеты перепродал. "Не придумал ничего лучшего". Идиоты.
сергей м.
А сектанты ребята оказались крепкие - через хрен коммуняк кинули.
10 тысяч! в трижды грёбаной Сирии они любого абизьянина в разы большими суммами обеспечивают
Андерсен
Тут Котов задался вопросом по Москве -"почему дескать не режут москвичей", Патамушта тут "москвачи новоиспечённые" в большей степени, живут здесь и песни даже на работах сочиняют, живут с хорошими достатками, но те коренные москвачи не выделяются из пришлых орд. разве что в какой нибудь униформе с подмесом пришлых рож. Везде в новостройках обустраиваются новые семьи восточно-азиатского разлива. разумовские не дадут соврать, врать им уже нечем.
Maxim Petrov
Отечественный хлеб оценило Роскачество. https://rg.ru/2019/07/02/roskachestvo-proverilo-multizernovoj-hleb.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Maxim Petrov
Вам же кремляди сказали: горело месяц усея Сибирь, а потом дождичком намочило.
Влад Шевченко
Я не специалист в этом вопросе, но насколько я понял, речь идёт о подъёме уровня реки на 13 метров. 13!!! Без сброса воды с плотины, это о каких ливнях должна идти речь? В сильный ливень вода в реке поднимается на метр, в очень сильный на 2. Но 13?!!! Вместо воздуха в Иркутской области вода?
Fiksik Piksel
https://www.youtube.com/watch?v=CzWc5qkkvu0
Сергей Панченко
10 тысяч! в трижды грёбаной Сирии они любого абизьянина в разы большими суммами обеспечивают
Konstantin Zh
На мой взгляд основной разворот - это 2014 год, там еще стремный комитет появился из которого, ВАК быстренько срулил, но..., что за кукловод их всех собрал в одном месте? .. На этот вопрос до сих пор, нет ответа.
Вит Ла
От печки так от печки .На сколько поднялся уровень воды в водохранилище и соответствует ли он тому значению которое должно быть если не производить дополнительный сброс воды при при существующем уровне осадков ?
Владимир Кутиков
Маркер
Владимир Кутиков
Маркер
Lester Leyt
Цыган, ты хде был? Знову лошадей в жопу через соломинку надувал?
Zloi Ivan
если режим рухнет думаю тогда настоящая охота на ФСБ-шников начнется, отстреляют за полгода всех генералов и полковников.
Алексей Огородников
После удачного удара по упырьской башне на горе Ахун , они будут и далее прибегать к массовым жертвоприношениям. Вот увидете- обязательно сгорят дети в их пионэрлагерях. На месте родителей я бы забирал их срочно. Нужны молоденькие жертвы и они уже назначены.
Henri Ducard
Конечно. Да еще вспомнить традиционный "антиамериканизм" россиян. Еще в конце 2000-х и начале 2010-х. Майкл Макфол живший в Москве помнится говорил, что для него и для администрации тотальный антиамериканизм был сюрпризом. Это при учете тогдашних нефтяных тучных 2000-х Когда еще нефть высокая была. Тогда у каждого второго россиянина риторика была "покажем этой америке" . Энергетическая держава и прочее... И что ? Выискивать исчезающе малую здравую часть в болоте агрессивных "россиян" и допустим начинать с ней "дружить" ? Это смешно. Конечно еще была поддержка Грузии и украины , типа "выбравших западный путь". Но и тут обижаться не стоит, в силу экономических и других причин , каждая страна борется за круг своих интересов. Сша и не делали жестких шагов, как могли бы, хотя уверен, он знают кто сидит в Кремле и всю "шумерскую тему" , Вавилон и Сирию в Кремле. Про "коварство" сша , которые ищут способ отключить электросети у врагов , ну это совсем фантазии. В 2001 в самих США отрубилось всё восточное побережье, миллионов 60 были без света, )) всё мороженное бесплатно раздавалось )) может тоже свалить на коварных экс-КГбшников ? То хлеб сравниваем, (что вообще глупо, сравнивали бы передовые технологии лучше) то фантазии... Если посмотреть, как по мне, ни одной положительной новости для народа ( народов, исключая некоторые ) из России за последние годы, ни одной! А весть прогресс в сознании людей уравновешивается "прогрессом" детишек окупационной администрации (воспитали поколение), и ростом сумм стыренных из страны. От того все эти сравнения хлеба и всякие фантазии , то чего нет. ( К слову, даже в америке вы найдете вкусный хлеб, а стейкам и бургерам равных нет, морепродукты, рыба , можно купить высшего качества и всё это доступно.) Это вообще вопрос предпочтений. Дурацкая тема про хлеб, в пользу бедных.
Vitaliy Muromskiy
поржал... так он и не признался что два ляма баксов его были получается ))))
Дмитрий Браунинг
На мой взгляд основной разворот - это 2014 год, там еще стремный комитет появился из которого, ВАК быстренько срулил, но..., что за кукловод их всех собрал в одном месте? .. На этот вопрос до сих пор, нет ответа.
Konstantin Zh
Пардон да, он позже появился, но это уже данность.
Дмитрий Браунинг
Пардон да, он позже появился, но это уже данность.
всё та-же лента РУ ))) Криминал>>> Полиция>>> спецслужбы>>> Преступная Россия Курсанты ФСИН решили убить однокурсницу. На нее напали ради денег и подпольного бизнеса. https://lenta.ru/articles/2019/06/28/fsin/ https://www.youtube.com/watch?v=4t_QCk-D-fc
ValaVala Xar
Зоя Ященко и Белая Гвардия. Одуванчик..
Konstantin Pakhomoff
Идиот.
Алексей Огородников
в 90-х грабили предпринимателей и бизнесменов, сейчас походу просекли где деньги и взялись за генералов полиции. И главное опять деньги тупо зарыты.
Roma Boro
Есть такая вероятность. Как известно, идиотов и самоубийц на флоте нет, тем более на атомном. Пренебречь техникой безопасности - значит умереть.
Алексей Огородников
Есть такая вероятность. Как известно, идиотов и самоубийц на флоте нет, тем более на атомном. Пренебречь техникой безопасности - значит умереть.
Boris S
Конечно. Да еще вспомнить традиционный "антиамериканизм" россиян. Еще в конце 2000-х и начале 2010-х. Майкл Макфол живший в Москве помнится говорил, что для него и для администрации тотальный антиамериканизм был сюрпризом. Это при учете тогдашних нефтяных тучных 2000-х Когда еще нефть высокая была. Тогда у каждого второго россиянина риторика была "покажем этой америке" . Энергетическая держава и прочее... И что ? Выискивать исчезающе малую здравую часть в болоте агрессивных "россиян" и допустим начинать с ней "дружить" ? Это смешно. Конечно еще была поддержка Грузии и украины , типа "выбравших западный путь". Но и тут обижаться не стоит, в силу экономических и других причин , каждая страна борется за круг своих интересов. Сша и не делали жестких шагов, как могли бы, хотя уверен, он знают кто сидит в Кремле и всю "шумерскую тему" , Вавилон и Сирию в Кремле. Про "коварство" сша , которые ищут способ отключить электросети у врагов , ну это совсем фантазии. В 2001 в самих США отрубилось всё восточное побережье, миллионов 60 были без света, )) всё мороженное бесплатно раздавалось )) может тоже свалить на коварных экс-КГбшников ? То хлеб сравниваем, (что вообще глупо, сравнивали бы передовые технологии лучше) то фантазии... Если посмотреть, как по мне, ни одной положительной новости для народа ( народов, исключая некоторые ) из России за последние годы, ни одной! А весть прогресс в сознании людей уравновешивается "прогрессом" детишек окупационной администрации (воспитали поколение), и ростом сумм стыренных из страны. От того все эти сравнения хлеба и всякие фантазии , то чего нет. ( К слову, даже в америке вы найдете вкусный хлеб, а стейкам и бургерам равных нет, морепродукты, рыба , можно купить высшего качества и всё это доступно.) Это вообще вопрос предпочтений. Дурацкая тема про хлеб, в пользу бедных.
Истинный Ариец
если режим рухнет думаю тогда настоящая охота на ФСБ-шников начнется, отстреляют за полгода всех генералов и полковников.
Boris S
Короче говоря, сша другом россии по большому счёту никогда не были, но относились примерно адекватно (за последние 20 лет). И что самое важное они слышат голос либо кремля, либо либералов (традиционно связанных с западом) а русского голоса пока не существует.
"На борьбу с коррупцией надо не деньги выделять, а патроны!" лайкнули 956 граждан. Комментарий к ролику.(звучит, как эпиграф) А. Караулов, из-за печки куснул царя... https://www.youtube.com/watch?v=QCwWcm6iRWI
Истинный Ариец
Что тут удивляться кремляне-олигархи деньги в рублях не держат могут бакс и выше 100 р загнать.
Maxim Egorov
Считаю, что по Украине нужно будет проводить серьёзное расследование по поводу войны. Разобраться как всё начиналось, кто отдавал приказы бомбить мирное население и выйти на главных заказчиков. Моё мнение, что это был кремль, кремлёвские это единственная сторона, которая выиграла от войны на востоке Украины. Этой войной они обеспечили себе годы поддержки в тот момент когда их уже тут ни во что не ставили.
Alex Shatunov
По поводу регулирования рек вопрос, на мой взгляд, спорный. Живу в Таганроге. Таганрог на Азовском море. Раньше это было самое рыбное море. Ещё на моей памяти, во время шторма, на берег выбрасывало столько рыбы, что она лежала вдоль всего берега полосой метра 2 и высотой сантиметров 30. Через каждые 50-100 метров лежали белуги и осетры длиной по 2-3 метра. Так вот, старожилы, первый удар по рыбе Азовского моря связывают как раз со строительством Волго-Донского гидроузла, точнее каскада гидроузлов. И вообще, что до зарегулирования рек, корабли по ним не ходили? Я не говорю о том что регулирование вообще не нужно, но иногда складывается впечатление, что регулирование осуществляется иногда/зачастую без включения мозгов.
Boris S
Ну не зря же телевизор дубасит про украину уже который год. Удобно снимать пену с конфликта. И не придерешься, русских защищать формально. А тех кто не повёлся на такую подлость, записали в украинцы предали анафеме, репрессиям и всё такое... "переиграли"
Истинный Ариец
Иена с 1990 года только дорожает несмотря на все усилия ЯЦБ ее девальвировать. С 153 иены за бакс в 1990 до 107,8 иены за бакс в 2019. Рубль обесценился в 533 раза!!! С 120 рублей за бакс ( 0,12 р с учетом деноминации) на 1.06.1992 до 64 р за бакс в 2019
Алексей Огородников
Ну поэтому и не удивительно.
Alex Shatunov
Ну поэтому и не удивительно.
Денис Слоновский
https://youtu.be/2-Aua13dM5U
Степан Степанов
Вам же кремляди сказали: горело месяц усея Сибирь, а потом дождичком намочило.
Олег Анатольевич
Цыган, ты хде был? Знову лошадей в жопу через соломинку надувал?
Влад Шевченко
Поручение гаранта: "МВД России проанализировать правоприменительную практику приёма в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим ПРИОБРЕСТИ гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций". http://kremlin.ru/events/president/news/60879 Немного непонятно, приобрести это как? Получить, это понятно, а что значит приобрести? У одного из чуваков играющих гаранта крыша поехала? Интересно, на авито гражданство будет подразделом недвижимости, работы или может быть животных?
Canapsis
Красиво гарант говорит, аж слеза прошибает, но почему то больше вспоминается его фраза про придурков и провокаторов. https://www.youtube.com/watch?v=ZPka_VHSuYM
Влад Шевченко
Красиво гарант говорит, аж слеза прошибает, но почему то больше вспоминается его фраза про придурков и провокаторов. https://www.youtube.com/watch?v=ZPka_VHSuYM
Степан Степанов
АРИ мог бы изучить и поднять эту тему, люди без тепла, света,еды,одежды , счастливчикам повезло- подмокший хлеб жуют. УССР обсуждать интереснее или запрет по почте все получили с последним китайским. Тишина.... Может и к лучшему для русских будет, если Сибирь уйдет в состав Китая, может успеют местных камуняк с выплятками на последок извести, да и китай может расследования свои включить по вновь вошедшим территориям, всех свезти обратно со всего мира и украсить ими стадион. Ушли же в китай Уральские казаки. Чем вот так их будет топить, а кто не сдохнет- превращать в бомжей дамасквабадская камуняцкая интернациональная сволочь. Мне уже чего-то пох до целостности раисы, лишь бы камуняк уголовников и их выплядков всех до последнего ,где бы эти глисты, вошь и опарыши не находились, на ноль помножить
Влад Шевченко
По поводу регулирования рек вопрос, на мой взгляд, спорный. Живу в Таганроге. Таганрог на Азовском море. Раньше это было самое рыбное море. Ещё на моей памяти, во время шторма, на берег выбрасывало столько рыбы, что она лежала вдоль всего берега полосой метра 2 и высотой сантиметров 30. Через каждые 50-100 метров лежали белуги и осетры длиной по 2-3 метра. Так вот, старожилы, первый удар по рыбе Азовского моря связывают как раз со строительством Волго-Донского гидроузла, точнее каскада гидроузлов. И вообще, что до зарегулирования рек, корабли по ним не ходили? Я не говорю о том что регулирование вообще не нужно, но иногда складывается впечатление, что регулирование осуществляется иногда/зачастую без включения мозгов.
Степан Степанов
После удачного удара по упырьской башне на горе Ахун , они будут и далее прибегать к массовым жертвоприношениям. Вот увидете- обязательно сгорят дети в их пионэрлагерях. На месте родителей я бы забирал их срочно. Нужны молоденькие жертвы и они уже назначены.
Максим Гранкин
Первые сообщения, поступающие в военные источники DEBKAfile, говорят о том, что подводная лодка США перехватила российскую атомную подводную лодку в американских водах напротив Аляски. Российская подводная лодка, сопровождающая атомную подводную лодку, ответила торпедой «Балкан 2000» и затопила американское судно. Срочные консультации как в Белом доме, так и в Кремле проходили во вторник вечером. Вице-президент США Майк Пенс отменил выступление в Нью-Гемпшире после того, как его вызвали в Вашингтон на конференцию, созванную президентом Дональдом Трампом без объяснения причин. https://www.debka.com/mivzak/urgent-consultations-in-washington-moscow-on-reported-us-russian-submarines-in-firefight/
Андерсен
Если начнётся этнический конфликт, пол сибири под китай уходит, остальное уходит под конгресс.
Влад Шевченко
По поводу лошарика (вроде) появилась непроверенная информация: https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/report-american-submarine-torpedoed-and-sunk-off-alaska-coast Информация на английском. Заявляется, что российская подводная лодка торпедировала американскую в территориальных водах США.
Апач
Fiksik Piksel
И у нас в дельте Волги, на моей памяти, резко упал уровень. Но читал в инете про Ростов и смотрел фотографии где заливные поймы нельзя было проити в брод, а сейчас по колено заливает. Обьясняется это тем что самые вкусные земли . где находятся фазенды чиновников,не затопляло , регулируют уровень воды. Из за этого и грунтовый уровень падает в степях где разно травье и деревья.сохнут.
Fiksik Piksel
Всё очень просто. Слушая много лет АРИ.ру, пелена лжи от сми матрицы зикурата спадает
Fiksik Piksel
Всё очень просто. Слушая много лет АРИ.ру, пелена лжи от сми матрицы зикурата спадает
Fiksik Piksel
Всё очень просто. Слушая много лет АРИ.ру, пелена лжи от сми матрицы зикурата спадает
Fiksik Piksel
Всё очень просто. Слушая много лет АРИ.ру, пелена лжи от сми матрицы зикурата спадает
Влад Шевченко
Прошу прощения за свой пост ниже. Посмотрел карту, разобрался. Насколько понял, никакого слива ГЭС не было, поскольку нет никакой ГЭС. Ия возле Тулуна течёт в общем направлении с юга на север и ВПАДАЕТ в Братское водохранилище. Таким образом повлиять на уровень воды в Ие ни Иркутская ни Братская ГЭС не могут. А выше по течению, относительно Тулуна, я не нашёл ни одной плотины или ГЭС.
Вит Ла
Основатель "Рольфа" Сергей Петров: об уголовном деле и возвращении в Россиюhttps://www.youtube.com/watch?v=bdm4BDIryX0
Алексей Огородников
Думаю пока рано говорить об этом. Америкосы всегда используют любую ситуацию, чтобы объединить свое общество против "главного врага". Хотя не исключаю что инцидент был.
Алексей Огородников
Припекать что-ли стало?
Алексей Огородников
как тут любят отвечать по таким подобным вопросам: - Есть вещи, которые можно только понять, но не объяснить... По кредитному соотношению займов населения городов-Столиц не сравним с кредитованием бантустанов. И по его поведению этого хера. Нация пришельцев: Миллениум (Тысячелетие) http://fast-torrent.ru/film/natsiya-prisheltsev-tyisyacheletie.html
Андерсен
А белена осталась. У тебя, а у других не спала, ты так и останешься fiksik Piksel. Могу тебя обрадовать, тот кто много вещает о лжи, таковым сам является. Твоё спесивое убеждение по поводу АРИ в большом тумане Орла. Он сам себя обслужит.
Эйнар Счастливый
Вот материал для человека, который хотел знать "как было в СССР" https://germanych.livejournal.com/tag/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%8F Это, наверное, лучший и самый богатый материал о совке во всей блогосфере. Человек старался с 2007 года и пишет до сих пор. Куча бытовых подробностей и главное, картинок с видосами! Там не только про ссср, но выбираем тег "Совдепия" и энжой!
Андерсен
как тут любят отвечать по таким подобным вопросам: - Есть вещи, которые можно только понять, но не объяснить... По кредитному соотношению займов населения городов-Столиц не сравним с кредитованием бантустанов. И по его поведению этого хера. Нация пришельцев: Миллениум (Тысячелетие) http://fast-torrent.ru/film/natsiya-prisheltsev-tyisyacheletie.html
Alex Shatunov
Да, тоже встречал такое мнение что рыбе эти какскады навредили. Но в Азове по-моему вода действительно грязная. В Августе весь залив зеленый и отдает болотом. И нашествие комаров - вообще жуть какая-то. Живу возле Бериева.
Влад Шевченко
Слышал, что этих комаров специально вывели как естественный корм для рыбы. В итоге комары есть, а рыбы нет. Зато на этих комарах откармливается невероятное количество огромных пауков. На Бериеве, в карантине, особенно возле профилактория, можно было бы снимать эпизод паучьего леса из "Гари Потера и тайной комнаты".
Alex Shatunov
Ну, если бы рыба была их может и не было бы столько. Но, зарегулирование рек это был только первым ударом по рыбным запасам Азовского моря. Вторым стало разрешение тралового лова, когда не столько рыбу переловили, сколько разрушили дно (подавили тралами донных обитателей) - основу пищевых цепочек. Ну и довершил процесс варварский вылов после перестройки, когда сетями перегораживали всё море, причём что у нас, что в акватории окраины.
Алексей Огородников
Почитал "Совковые хитрости 2". Осознал как все это быстро забылось. Мы же постоянно думали что для чего можно приспособить, как отремонтировать то что уже давно безнадежно сломалось. Помню свои электромеханические игрушки, которые тупо стояли без батареек. Благо отец был электронщиком и со временем соорудил для них блоки питания и я играл ими от сети 220В по проводам.
Влад Шевченко
Ну, если бы рыба была их может и не было бы столько. Но, зарегулирование рек это был только первым ударом по рыбным запасам Азовского моря. Вторым стало разрешение тралового лова, когда не столько рыбу переловили, сколько разрушили дно (подавили тралами донных обитателей) - основу пищевых цепочек. Ну и довершил процесс варварский вылов после перестройки, когда сетями перегораживали всё море, причём что у нас, что в акватории окраины.
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