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События и банки

02/07/2019 01:39
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Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

Обсуждение
  • Есть вещи, которые можно только понять, но не объяснить...
  • Мандарины по 2кг давали одни руки... //и те были из абхазии-дрянь//
  • Об СССР доходчиво. Человек в 56 году родился. https://youtu.be/w7TU674jTmY
  • СССР/ссср... всегда и везде - руки по швам! шаг вправо, шаг влево - кирдык! вспышка справа, вспышка слева - мордой в грязь))) житуха!
  • "хороший парень" это речевой оборот не более.
  • Пипец, конечно, в совке мрак и безумие были. Касеты перепродал. "Не придумал ничего лучшего". Идиоты.
  • Какой "железный занавес"? С таким же успехом можно прямо сейчас пойти и застрелиться. Скорее они договорились об отсрочке "наказания".
  • "хороший парень" это речевой оборот не более.
  • А сектанты ребята оказались крепкие - через хрен коммуняк кинули.
  • Ну не всё т.н. ШФ согласовывает с США. Саддам тоже "согласовал" с США нападение на Кувейт. Милошевич и Каддафи "насогласовывали" по самое немогу. И к чему это привело?
  • Школа телевизионного мастерства под руководством В.В. Познера ул. М. Дмитровка, вл. 20-22-24 Вот так и объясняй.
  • Ну не всё т.н. ШФ согласовывает с США. Саддам тоже "согласовал" с США нападение на Кувейт. Милошевич и Каддафи "насогласовывали" по самое немогу. И к чему это привело?
  • Тут вопрос даже не в свиньях. У человека должен быть запрос на получение правильной информации. Этот запрос не появляется на ровном месте. Этот запрос должен появиться в результате обнаружения человеком противоречий между картиной мира в его голове и реальностью. Пытаться изменить "стройную" картину мира в голове нельзя навязывая собственную. Для начала нужно указать человеку на противоречия в его картине мира, и только когда она (картина) начнёт трещать, он будет готов к получению правды.
  • Есть вещи, которые можно только понять, но не объяснить...
  • Не берите в голову. Сайт ари на разроботке профессиональных троллей. Их целью как раз является, чтобы у таких как вы опустились руки. Не обращайте на них внимание, даже если у них руна на аватарке.
  • Слушателю, желающему узнать что и как было в ссср. https://maxim-nm.livejournal.com/ На этом ресурсе есть материалы которые к данному вопросу не относятся, но не менее половины как раз про это самое.
  • Тут вопрос даже не в свиньях. У человека должен быть запрос на получение правильной информации. Этот запрос не появляется на ровном месте. Этот запрос должен появиться в результате обнаружения человеком противоречий между картиной мира в его голове и реальностью. Пытаться изменить "стройную" картину мира в голове нельзя навязывая собственную. Для начала нужно указать человеку на противоречия в его картине мира, и только когда она (картина) начнёт трещать, он будет готов к получению правды.
  • Что тут удивляться кремляне-олигархи деньги в рублях не держат могут бакс и выше 100 р загнать.
  • Надо чётко понимать, на сегодняшний день, основные противостояния проходят не между странами, а между "элитами" и народами этих стран. Внешний "враг" очень удобен для этих "элит", как средство позволяющее им и дальше продолжать быть властью.
  • Все расчеты в долларах, очевидно же. Зарплаты в рублях не поднялись, стоимость доллара выросла в три раза. Теперь на один доллар вы можете позволить купить себе в три раза меньше чем до обвала. Если йена по отношению к доллару не падала (я не в курсе), то в три раза беднее чем и Япония стали. Плюс деноминация 1997, когда нолики обрезали. Поэтому даже больше
  • Школа телевизионного мастерства под руководством В.В. Познера ул. М. Дмитровка, вл. 20-22-24 Вот так и объясняй.
  • АРИ мог бы изучить и поднять эту тему, люди без тепла, света,еды,одежды , счастливчикам повезло- подмокший хлеб жуют. УССР обсуждать интереснее или запрет по почте все получили с последним китайским. Тишина.... Может и к лучшему для русских будет, если Сибирь уйдет в состав Китая, может успеют местных камуняк с выплятками на последок извести, да и китай может расследования свои включить по вновь вошедшим территориям, всех свезти обратно со всего мира и украсить ими стадион. Ушли же в китай Уральские казаки. Чем вот так их будет топить, а кто не сдохнет- превращать в бомжей дамасквабадская камуняцкая интернациональная сволочь. Мне уже чего-то пох до целостности раисы, лишь бы камуняк уголовников и их выплядков всех до последнего ,где бы эти глисты, вошь и опарыши не находились, на ноль помножить
  • Иена с 1990 года только дорожает несмотря на все усилия ЯЦБ ее девальвировать. С 153 иены за бакс в 1990 до 107,8 иены за бакс в 2019. Рубль обесценился в 533 раза!!! С 120 рублей за бакс ( 0,12 р с учетом деноминации) на 1.06.1992 до 64 р за бакс в 2019
  • Всё очень просто. Слушая много лет АРИ.ру, пелена лжи от сми матрицы зикурата спадает
  • Пипец, конечно, в совке мрак и безумие были. Касеты перепродал. "Не придумал ничего лучшего". Идиоты.
  • А сектанты ребята оказались крепкие - через хрен коммуняк кинули.
  • 10 тысяч! в трижды грёбаной Сирии они любого абизьянина в разы большими суммами обеспечивают
  • Тут Котов задался вопросом по Москве -"почему дескать не режут москвичей", Патамушта тут "москвачи новоиспечённые" в большей степени, живут здесь и песни даже на работах сочиняют, живут с хорошими достатками, но те коренные москвачи не выделяются из пришлых орд. разве что в какой нибудь униформе с подмесом пришлых рож. Везде в новостройках обустраиваются новые семьи восточно-азиатского разлива. разумовские не дадут соврать, врать им уже нечем.
  • Отечественный хлеб оценило Роскачество. https://rg.ru/2019/07/02/roskachestvo-proverilo-multizernovoj-hleb.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
  • Вам же кремляди сказали: горело месяц усея Сибирь, а потом дождичком намочило.
  • Я не специалист в этом вопросе, но насколько я понял, речь идёт о подъёме уровня реки на 13 метров. 13!!! Без сброса воды с плотины, это о каких ливнях должна идти речь? В сильный ливень вода в реке поднимается на метр, в очень сильный на 2. Но 13?!!! Вместо воздуха в Иркутской области вода?
  • https://www.youtube.com/watch?v=CzWc5qkkvu0
  • 10 тысяч! в трижды грёбаной Сирии они любого абизьянина в разы большими суммами обеспечивают
  • На мой взгляд основной разворот - это 2014 год, там еще стремный комитет появился из которого, ВАК быстренько срулил, но..., что за кукловод их всех собрал в одном месте? .. На этот вопрос до сих пор, нет ответа.
  • От печки так от печки .На сколько поднялся уровень воды в водохранилище и соответствует ли он тому значению которое должно быть если не производить дополнительный сброс воды при при существующем уровне осадков ?
  • Маркер
  • Маркер
  • Цыган, ты хде был? Знову лошадей в жопу через соломинку надувал?
  • если режим рухнет думаю тогда настоящая охота на ФСБ-шников начнется, отстреляют за полгода всех генералов и полковников.
  • После удачного удара по упырьской башне на горе Ахун , они будут и далее прибегать к массовым жертвоприношениям. Вот увидете- обязательно сгорят дети в их пионэрлагерях. На месте родителей я бы забирал их срочно. Нужны молоденькие жертвы и они уже назначены.
  • Конечно. Да еще вспомнить традиционный "антиамериканизм" россиян. Еще в конце 2000-х и начале 2010-х. Майкл Макфол живший в Москве помнится говорил, что для него и для администрации тотальный антиамериканизм был сюрпризом. Это при учете тогдашних нефтяных тучных 2000-х Когда еще нефть высокая была. Тогда у каждого второго россиянина риторика была "покажем этой америке" . Энергетическая держава и прочее... И что ? Выискивать исчезающе малую здравую часть в болоте агрессивных "россиян" и допустим начинать с ней "дружить" ? Это смешно. Конечно еще была поддержка Грузии и украины , типа "выбравших западный путь". Но и тут обижаться не стоит, в силу экономических и других причин , каждая страна борется за круг своих интересов. Сша и не делали жестких шагов, как могли бы, хотя уверен, он знают кто сидит в Кремле и всю "шумерскую тему" , Вавилон и Сирию в Кремле. Про "коварство" сша , которые ищут способ отключить электросети у врагов , ну это совсем фантазии. В 2001 в самих США отрубилось всё восточное побережье, миллионов 60 были без света, )) всё мороженное бесплатно раздавалось )) может тоже свалить на коварных экс-КГбшников ? То хлеб сравниваем, (что вообще глупо, сравнивали бы передовые технологии лучше) то фантазии... Если посмотреть, как по мне, ни одной положительной новости для народа ( народов, исключая некоторые ) из России за последние годы, ни одной! А весть прогресс в сознании людей уравновешивается "прогрессом" детишек окупационной администрации (воспитали поколение), и ростом сумм стыренных из страны. От того все эти сравнения хлеба и всякие фантазии , то чего нет. ( К слову, даже в америке вы найдете вкусный хлеб, а стейкам и бургерам равных нет, морепродукты, рыба , можно купить высшего качества и всё это доступно.) Это вообще вопрос предпочтений. Дурацкая тема про хлеб, в пользу бедных.
  • поржал... так он и не признался что два ляма баксов его были получается ))))
  • На мой взгляд основной разворот - это 2014 год, там еще стремный комитет появился из которого, ВАК быстренько срулил, но..., что за кукловод их всех собрал в одном месте? .. На этот вопрос до сих пор, нет ответа.
  • Пардон да, он позже появился, но это уже данность.
  • Пардон да, он позже появился, но это уже данность.
  • всё та-же лента РУ ))) Криминал>>> Полиция>>> спецслужбы>>> Преступная Россия Курсанты ФСИН решили убить однокурсницу. На нее напали ради денег и подпольного бизнеса. https://lenta.ru/articles/2019/06/28/fsin/ https://www.youtube.com/watch?v=4t_QCk-D-fc
  • Зоя Ященко и Белая Гвардия. Одуванчик..
  • Идиот.
  • в 90-х грабили предпринимателей и бизнесменов, сейчас походу просекли где деньги и взялись за генералов полиции. И главное опять деньги тупо зарыты.
  • Есть такая вероятность. Как известно, идиотов и самоубийц на флоте нет, тем более на атомном. Пренебречь техникой безопасности - значит умереть.
  • Есть такая вероятность. Как известно, идиотов и самоубийц на флоте нет, тем более на атомном. Пренебречь техникой безопасности - значит умереть.
  • Конечно. Да еще вспомнить традиционный "антиамериканизм" россиян. Еще в конце 2000-х и начале 2010-х. Майкл Макфол живший в Москве помнится говорил, что для него и для администрации тотальный антиамериканизм был сюрпризом. Это при учете тогдашних нефтяных тучных 2000-х Когда еще нефть высокая была. Тогда у каждого второго россиянина риторика была "покажем этой америке" . Энергетическая держава и прочее... И что ? Выискивать исчезающе малую здравую часть в болоте агрессивных "россиян" и допустим начинать с ней "дружить" ? Это смешно. Конечно еще была поддержка Грузии и украины , типа "выбравших западный путь". Но и тут обижаться не стоит, в силу экономических и других причин , каждая страна борется за круг своих интересов. Сша и не делали жестких шагов, как могли бы, хотя уверен, он знают кто сидит в Кремле и всю "шумерскую тему" , Вавилон и Сирию в Кремле. Про "коварство" сша , которые ищут способ отключить электросети у врагов , ну это совсем фантазии. В 2001 в самих США отрубилось всё восточное побережье, миллионов 60 были без света, )) всё мороженное бесплатно раздавалось )) может тоже свалить на коварных экс-КГбшников ? То хлеб сравниваем, (что вообще глупо, сравнивали бы передовые технологии лучше) то фантазии... Если посмотреть, как по мне, ни одной положительной новости для народа ( народов, исключая некоторые ) из России за последние годы, ни одной! А весть прогресс в сознании людей уравновешивается "прогрессом" детишек окупационной администрации (воспитали поколение), и ростом сумм стыренных из страны. От того все эти сравнения хлеба и всякие фантазии , то чего нет. ( К слову, даже в америке вы найдете вкусный хлеб, а стейкам и бургерам равных нет, морепродукты, рыба , можно купить высшего качества и всё это доступно.) Это вообще вопрос предпочтений. Дурацкая тема про хлеб, в пользу бедных.
  • если режим рухнет думаю тогда настоящая охота на ФСБ-шников начнется, отстреляют за полгода всех генералов и полковников.
  • Короче говоря, сша другом россии по большому счёту никогда не были, но относились примерно адекватно (за последние 20 лет). И что самое важное они слышат голос либо кремля, либо либералов (традиционно связанных с западом) а русского голоса пока не существует.
  • "На борьбу с коррупцией надо не деньги выделять, а патроны!" лайкнули 956 граждан. Комментарий к ролику.(звучит, как эпиграф) А. Караулов, из-за печки куснул царя... https://www.youtube.com/watch?v=QCwWcm6iRWI
  • Что тут удивляться кремляне-олигархи деньги в рублях не держат могут бакс и выше 100 р загнать.
  • Считаю, что по Украине нужно будет проводить серьёзное расследование по поводу войны. Разобраться как всё начиналось, кто отдавал приказы бомбить мирное население и выйти на главных заказчиков. Моё мнение, что это был кремль, кремлёвские это единственная сторона, которая выиграла от войны на востоке Украины. Этой войной они обеспечили себе годы поддержки в тот момент когда их уже тут ни во что не ставили.
  • По поводу регулирования рек вопрос, на мой взгляд, спорный. Живу в Таганроге. Таганрог на Азовском море. Раньше это было самое рыбное море. Ещё на моей памяти, во время шторма, на берег выбрасывало столько рыбы, что она лежала вдоль всего берега полосой метра 2 и высотой сантиметров 30. Через каждые 50-100 метров лежали белуги и осетры длиной по 2-3 метра. Так вот, старожилы, первый удар по рыбе Азовского моря связывают как раз со строительством Волго-Донского гидроузла, точнее каскада гидроузлов. И вообще, что до зарегулирования рек, корабли по ним не ходили? Я не говорю о том что регулирование вообще не нужно, но иногда складывается впечатление, что регулирование осуществляется иногда/зачастую без включения мозгов.
  • Ну не зря же телевизор дубасит про украину уже который год. Удобно снимать пену с конфликта. И не придерешься, русских защищать формально. А тех кто не повёлся на такую подлость, записали в украинцы предали анафеме, репрессиям и всё такое... "переиграли"
  • Иена с 1990 года только дорожает несмотря на все усилия ЯЦБ ее девальвировать. С 153 иены за бакс в 1990 до 107,8 иены за бакс в 2019. Рубль обесценился в 533 раза!!! С 120 рублей за бакс ( 0,12 р с учетом деноминации) на 1.06.1992 до 64 р за бакс в 2019
  • Ну поэтому и не удивительно.
  • Ну поэтому и не удивительно.
  • https://youtu.be/2-Aua13dM5U
  • Вам же кремляди сказали: горело месяц усея Сибирь, а потом дождичком намочило.
  • Цыган, ты хде был? Знову лошадей в жопу через соломинку надувал?
  • Поручение гаранта: "МВД России проанализировать правоприменительную практику приёма в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим ПРИОБРЕСТИ гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций". http://kremlin.ru/events/president/news/60879 Немного непонятно, приобрести это как? Получить, это понятно, а что значит приобрести? У одного из чуваков играющих гаранта крыша поехала? Интересно, на авито гражданство будет подразделом недвижимости, работы или может быть животных?
  • Красиво гарант говорит, аж слеза прошибает, но почему то больше вспоминается его фраза про придурков и провокаторов. https://www.youtube.com/watch?v=ZPka_VHSuYM
  • Красиво гарант говорит, аж слеза прошибает, но почему то больше вспоминается его фраза про придурков и провокаторов. https://www.youtube.com/watch?v=ZPka_VHSuYM
  • АРИ мог бы изучить и поднять эту тему, люди без тепла, света,еды,одежды , счастливчикам повезло- подмокший хлеб жуют. УССР обсуждать интереснее или запрет по почте все получили с последним китайским. Тишина.... Может и к лучшему для русских будет, если Сибирь уйдет в состав Китая, может успеют местных камуняк с выплятками на последок извести, да и китай может расследования свои включить по вновь вошедшим территориям, всех свезти обратно со всего мира и украсить ими стадион. Ушли же в китай Уральские казаки. Чем вот так их будет топить, а кто не сдохнет- превращать в бомжей дамасквабадская камуняцкая интернациональная сволочь. Мне уже чего-то пох до целостности раисы, лишь бы камуняк уголовников и их выплядков всех до последнего ,где бы эти глисты, вошь и опарыши не находились, на ноль помножить
  • По поводу регулирования рек вопрос, на мой взгляд, спорный. Живу в Таганроге. Таганрог на Азовском море. Раньше это было самое рыбное море. Ещё на моей памяти, во время шторма, на берег выбрасывало столько рыбы, что она лежала вдоль всего берега полосой метра 2 и высотой сантиметров 30. Через каждые 50-100 метров лежали белуги и осетры длиной по 2-3 метра. Так вот, старожилы, первый удар по рыбе Азовского моря связывают как раз со строительством Волго-Донского гидроузла, точнее каскада гидроузлов. И вообще, что до зарегулирования рек, корабли по ним не ходили? Я не говорю о том что регулирование вообще не нужно, но иногда складывается впечатление, что регулирование осуществляется иногда/зачастую без включения мозгов.
  • После удачного удара по упырьской башне на горе Ахун , они будут и далее прибегать к массовым жертвоприношениям. Вот увидете- обязательно сгорят дети в их пионэрлагерях. На месте родителей я бы забирал их срочно. Нужны молоденькие жертвы и они уже назначены.
  • Первые сообщения, поступающие в военные источники DEBKAfile, говорят о том, что подводная лодка США перехватила российскую атомную подводную лодку в американских водах напротив Аляски. Российская подводная лодка, сопровождающая атомную подводную лодку, ответила торпедой «Балкан 2000» и затопила американское судно. Срочные консультации как в Белом доме, так и в Кремле проходили во вторник вечером. Вице-президент США Майк Пенс отменил выступление в Нью-Гемпшире после того, как его вызвали в Вашингтон на конференцию, созванную президентом Дональдом Трампом без объяснения причин. https://www.debka.com/mivzak/urgent-consultations-in-washington-moscow-on-reported-us-russian-submarines-in-firefight/
  • Если начнётся этнический конфликт, пол сибири под китай уходит, остальное уходит под конгресс.
  • По поводу лошарика (вроде) появилась непроверенная информация: https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/report-american-submarine-torpedoed-and-sunk-off-alaska-coast Информация на английском. Заявляется, что российская подводная лодка торпедировала американскую в территориальных водах США.
  • И у нас в дельте Волги, на моей памяти, резко упал уровень. Но читал в инете про Ростов и смотрел фотографии где заливные поймы нельзя было проити в брод, а сейчас по колено заливает. Обьясняется это тем что самые вкусные земли . где находятся фазенды чиновников,не затопляло , регулируют уровень воды. Из за этого и грунтовый уровень падает в степях где разно травье и деревья.сохнут.
  • Всё очень просто. Слушая много лет АРИ.ру, пелена лжи от сми матрицы зикурата спадает
  • Всё очень просто. Слушая много лет АРИ.ру, пелена лжи от сми матрицы зикурата спадает
  • Всё очень просто. Слушая много лет АРИ.ру, пелена лжи от сми матрицы зикурата спадает
  • Всё очень просто. Слушая много лет АРИ.ру, пелена лжи от сми матрицы зикурата спадает
  • Прошу прощения за свой пост ниже. Посмотрел карту, разобрался. Насколько понял, никакого слива ГЭС не было, поскольку нет никакой ГЭС. Ия возле Тулуна течёт в общем направлении с юга на север и ВПАДАЕТ в Братское водохранилище. Таким образом повлиять на уровень воды в Ие ни Иркутская ни Братская ГЭС не могут. А выше по течению, относительно Тулуна, я не нашёл ни одной плотины или ГЭС.
  • Основатель "Рольфа" Сергей Петров: об уголовном деле и возвращении в Россиюhttps://www.youtube.com/watch?v=bdm4BDIryX0
  • Думаю пока рано говорить об этом. Америкосы всегда используют любую ситуацию, чтобы объединить свое общество против "главного врага". Хотя не исключаю что инцидент был.
  • Припекать что-ли стало?
  • как тут любят отвечать по таким подобным вопросам: - Есть вещи, которые можно только понять, но не объяснить... По кредитному соотношению займов населения городов-Столиц не сравним с кредитованием бантустанов. И по его поведению этого хера. Нация пришельцев: Миллениум (Тысячелетие) http://fast-torrent.ru/film/natsiya-prisheltsev-tyisyacheletie.html
  • А белена осталась. У тебя, а у других не спала, ты так и останешься fiksik Piksel. Могу тебя обрадовать, тот кто много вещает о лжи, таковым сам является. Твоё спесивое убеждение по поводу АРИ в большом тумане Орла. Он сам себя обслужит.
  • Вот материал для человека, который хотел знать "как было в СССР" https://germanych.livejournal.com/tag/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%8F Это, наверное, лучший и самый богатый материал о совке во всей блогосфере. Человек старался с 2007 года и пишет до сих пор. Куча бытовых подробностей и главное, картинок с видосами! Там не только про ссср, но выбираем тег "Совдепия" и энжой!
  • как тут любят отвечать по таким подобным вопросам: - Есть вещи, которые можно только понять, но не объяснить... По кредитному соотношению займов населения городов-Столиц не сравним с кредитованием бантустанов. И по его поведению этого хера. Нация пришельцев: Миллениум (Тысячелетие) http://fast-torrent.ru/film/natsiya-prisheltsev-tyisyacheletie.html
  • Да, тоже встречал такое мнение что рыбе эти какскады навредили. Но в Азове по-моему вода действительно грязная. В Августе весь залив зеленый и отдает болотом. И нашествие комаров - вообще жуть какая-то. Живу возле Бериева.
  • Слышал, что этих комаров специально вывели как естественный корм для рыбы. В итоге комары есть, а рыбы нет. Зато на этих комарах откармливается невероятное количество огромных пауков. На Бериеве, в карантине, особенно возле профилактория, можно было бы снимать эпизод паучьего леса из "Гари Потера и тайной комнаты".
  • Ну, если бы рыба была их может и не было бы столько. Но, зарегулирование рек это был только первым ударом по рыбным запасам Азовского моря. Вторым стало разрешение тралового лова, когда не столько рыбу переловили, сколько разрушили дно (подавили тралами донных обитателей) - основу пищевых цепочек. Ну и довершил процесс варварский вылов после перестройки, когда сетями перегораживали всё море, причём что у нас, что в акватории окраины.
  • Почитал "Совковые хитрости 2". Осознал как все это быстро забылось. Мы же постоянно думали что для чего можно приспособить, как отремонтировать то что уже давно безнадежно сломалось. Помню свои электромеханические игрушки, которые тупо стояли без батареек. Благо отец был электронщиком и со временем соорудил для них блоки питания и я играл ими от сети 220В по проводам.
  • Ну, если бы рыба была их может и не было бы столько. Но, зарегулирование рек это был только первым ударом по рыбным запасам Азовского моря. Вторым стало разрешение тралового лова, когда не столько рыбу переловили, сколько разрушили дно (подавили тралами донных обитателей) - основу пищевых цепочек. Ну и довершил процесс варварский вылов после перестройки, когда сетями перегораживали всё море, причём что у нас, что в акватории окраины.