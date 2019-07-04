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Катастрофа в Баренцевом : Знамение конца эпохи
Катастрофа в Баренцевом : Знамение конца эпохи
04/07/2019 01:39
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Обсуждение
Nikolay Orlov
Для того , чтобы это не сбылось им придётся мощно камлать, а сил у них всё меньше.
Артём Белов
?
Артём Белов
1233
Артём Белов
проблема в том что обрядов то и нет в основном. а они основа любой религии
Гринго
https://www.youtube.com/watch?v=fLnC4P3kBkg
Elizaveta Egorova
Аудиофайл не загружается с саундклауда. Придётся с ютуба слушать.
Степан Степанов
Если это связано с лошариком, то получается и американцы пустили торпеду. По поводу лошарика. Понятно что всё там секретно. Но по той (дез)информации которая есть, там 7 отсеков, и экипаж 25 человек. Не совсем понятно, что делала большая часть экипажа (14 человек, а если учитывать вышвырнутого, по словам шайгу гражданского, то 15) в одном отсеке (если пожар был в одном). Вероятность одновременного пожара в нескольких отсеках конечно есть, но она невелика. А вот поражение взрывом нескольких отсеков вполне возможно. Кстати, по поводу героизма при вышвыривании гражданского. Оно конечно понятно, как только начался пожар у всех военных конечно первая мысль была о том как спасти гражданского. Как-то, не помню что с самолётом произошло, но надо было катапультироваться, причём довольно срочно. Это было над населённым пунктом. Лётчик отвернул от населённого пункта и только потом катапультировался. Его объявили героем, спас людей, не дал самолёту упасть на город. Ну а за рюмкой чая он поведал: "да вы чё мужики, над городом катапультироваться страшно, можно на какой нибудь фонарный столб приземлиться".
Влад Шевченко
Если это связано с лошариком, то получается и американцы пустили торпеду. По поводу лошарика. Понятно что всё там секретно. Но по той (дез)информации которая есть, там 7 отсеков, и экипаж 25 человек. Не совсем понятно, что делала большая часть экипажа (14 человек, а если учитывать вышвырнутого, по словам шайгу гражданского, то 15) в одном отсеке (если пожар был в одном). Вероятность одновременного пожара в нескольких отсеках конечно есть, но она невелика. А вот поражение взрывом нескольких отсеков вполне возможно. Кстати, по поводу героизма при вышвыривании гражданского. Оно конечно понятно, как только начался пожар у всех военных конечно первая мысль была о том как спасти гражданского. Как-то, не помню что с самолётом произошло, но надо было катапультироваться, причём довольно срочно. Это было над населённым пунктом. Лётчик отвернул от населённого пункта и только потом катапультировался. Его объявили героем, спас людей, не дал самолёту упасть на город. Ну а за рюмкой чая он поведал: "да вы чё мужики, над городом катапультироваться страшно, можно на какой нибудь фонарный столб приземлиться".
Константин Поляков
У меня возникают большие сомнения, что после попадания торпеды лошарик смог бы всплыть. Все-таки 300 кг тротилла, да еще в воде...
Arcadiy Y. Polyakov
Уважаемый В. А. проблема в том что нет такого народа как еврейский. Есть Иудеи, это религиозное движение попасть туда может любой через обрезание, по сути жертвоприношение. Сифарды, Ашкеназы, горские евреи грузии эфиопские африканские евреи, это сборная со всех народов по сути и есть химера. У них центр вокруг иудаизма и соответствующих программ. Многие из них не хотят быть евреями, а хотят жить как прочие народы, потому как человеки они, а еврейские программы античеловечны, на то был придуман холокост дабы не повадно было от своего призвания отказываться. Но есть и положительная весть как говорят в еврейском жречестве их боги уже покинули Землю, шесть тысяч лет отведённые ихним божествам окончились, конечно я не гарантирую достоверность подобной информации и её нужно проверять. Возможно что вернуться наши боги...
Иван Помидоров
Думаю можно, если не будет похож на нацисткую символику. Но если какой-нибудь местный "еврепсих" даст вам по кумполу, его скорее отмажут. Там своих уважают.
Konstantin Pakhomoff
Ты когда свалишь с ресурса, тролль коммунячий? Годами тут сидишь и пытаешься навязать кремлёвскую повестку.
Oleg Larin
Тоже заметил. Видимо " потом " уже наступает. Но если были серьёзные причины не называть, то может осторожность и не стоит терять.
Русский Орёл
Отравленный "чем-то редкоземельным" покойничек Сергей Курёхин, оказался пророком, но глубинные знаки событий глубже чем кажется с поверхности Мистический сюжет - ЛОХ победитель воды - https://youtu.be/YKzT8a5Riq4 Классический "разбор" - привязка к Питеру , одно адмиральтейство чего стоит и название компутерного салона "энергия" - https://aquilaaquilonis.livejournal.com/606687.html эзотерическая "начинка" - https://youtu.be/JyNeWnnTJj8 Не забываем про то что у автора и режиссёра "Беловодья" день рождения 29 июня 1974 в аккурат на кармическое затмение и потоп на Северо-Восточном Алтае (Иркутская обл) https://vk.com/id61450437
Иван Помидоров
Здравствуйте Владислав! Благодарю за передачу. Если можно, - одно пожелание: Посвящайте иногда хотя бы часть передачи русским обрядам, Праздникам, обычаям. Например истории возникновения, смыслу, правилам и времени проведения того или иного русского языческого праздника. А то ресурс русский, а этой теме уделяется мало внимания. Также хотелось бы услышать, как Вы сами понимаете русское язычество. С Уважением.
Иван Помидоров
Тоже заметил. Видимо " потом " уже наступает. Но если были серьёзные причины не называть, то может осторожность и не стоит терять.
Серёга Ларюшкин
Вот когда зикурат uebnet молнией.вот тогда будет знамением из знамений.
Alina Slonovskaja
ВЫ правы
Nikolay Orlov
По сообщению израильского портала DEBKAfile, специализирующегося в области военной разведки (комментарии и анализ вопросов международного терроризма, разведки, безопасности и обороны) , Россия и США проводят экстренные консультации из-за боевого столкновения между подводными лодками двух стран. Вчера в американских территориальных водах близ Аляски произошло боестолкновение, когда подлодка США осуществила перехват российской атомной подлодки. Российская подлодка-охотник, сопровождавшая стратегическую субмарину, ответила огнем торпедой «Балкан 2000», в результате американская подлодка получила пробоину. https://www.debka.com/mivzak/urgent-consultations-in-washington-moscow-on-reported-us-russian-submarines-in-firefight/?fbclid=IwAR1-TXolSH12FU7H4zQ676wFLyGebZBF1bxm_RiD5P-p1iS1cKHSbegrfuk
Андерсен
Ну-ну верить тель-ля-виву - что воду ситом мерить. Всё министерство обороны(рф) под чьими-то каблуками агентов влияния блеать!
Андерсен
Это уже слышали. Ничего нового.
Oleg Larin
сколько не думаю, мне кажется это не пожар, скорее столкновение, а еще вероятнее какая то 3-тья версия, мало ли что там тестировали....
Maxim Egorov
Ты когда свалишь с ресурса, тролль коммунячий? Годами тут сидишь и пытаешься навязать кремлёвскую повестку.
Алексей Ф
По поводу большего колличества "высоких чинов" - возможно все просто и по-россиянски примитивно - за эти походы и погружения они скорее всего получают надбавки, выплаты и стаж для очередного звания. Поэтому начальники и набились в эту лодку.
Oleg Larin
Вот и я думаю, что все серьезно, хотя я так понимаю элементы разгильдяйства все равно в той или иной мере существуют. Могли и без дыхательных аппаратов отправиться или с неработающими или с неодетыми.
Phillip Latifundist (PZ)
да ну. Чтоб оборвать этот кабель - не обязательно подплывать к Аляске.
Phillip Latifundist (PZ)
https://www.youtube.com/watch?v=JTF05_xGpiA
Phillip Latifundist (PZ)
3 июля 2019 Facebook Twitter Telegram Viber Пользователи социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp жалуются на перебои в их работе. Об этом сообщает ресурс Downdetector. Проблемы с Facebook наблюдаются примерно с 16:00. Больше всего сообщений поступило из США, Мексики, а также Великобритании, Бельгии, Нидерландов, Франции, Германии, Польши и Венгрии.
Алексей Огородников
Вот и я думаю, что все серьезно, хотя я так понимаю элементы разгильдяйства все равно в той или иной мере существуют. Могли и без дыхательных аппаратов отправиться или с неработающими или с неодетыми.
Oleg Larin
Какая неприятность ))
Рустем Бохани
проблема в том что обрядов то и нет в основном. а они основа любой религии
Oleg Larin
да ну. Чтоб оборвать этот кабель - не обязательно подплывать к Аляске.
Влад Шевченко
Изолирующие противогазы (эффект как у акваланга, но не на сжатой смеси а на регенерации воздуха) у них есть, но одного регенеративного патрона хватает не надолго, ~3 часа если не двигаешься. АХЗ какой у них запас регенеративных патронов. Если поднимались долго, то могло и не хватить
Влад Шевченко
Возможно так, возможно и по другому. Работа с всякими супер-пупер тайнами и важностями как правило повышает верхнюю планку звания, поэтому люди на казалось бы небольших должностях дорастают до очень больших звёзд.
Vadim Galuzin
Ну а что там Бабушка Ванга по этому инценденту предвидела ?. Конечно ничего, как и все её типа предсказаний от КГБ- ФСБ
Алексей Ф
Чей Крым?
Maxim Petrov
Думаю можно, если не будет похож на нацисткую символику. Но если какой-нибудь местный "еврепсих" даст вам по кумполу, его скорее отмажут. Там своих уважают.
Vitaliy Muromskiy
ну про Курск она оказалась права ))
Maxim Petrov
— Абрам Самойлович, почему вы вернулись из Тель-Авива в Москву? — Да там выпить не с кем — кругом одни евреи!
Vitaliy Muromskiy
сколько не думаю, мне кажется это не пожар, скорее столкновение, а еще вероятнее какая то 3-тья версия, мало ли что там тестировали....
Oleg Larin
Согласен, учитывая, что у выживших помимо отравления продуктами горения еще и контузия.
Konstantin Pakhomoff
Ты кто такой, блевотина? Тебя кто спрашивает?
Konstantin Pakhomoff
Чей Крым?
Adwize
Сколько не камлают ч а ответка наступает.
Adwize
Лодка работала в основном ближе к полюсам, оснащена всем необходимым для поиска древних артефактов и изучения внеземного, столкновение с неизвестным куда вероятней разгильдяйства, где люди с лодкой срастаются.
ValaVala Xar
Сколько не камлают ч а ответка наступает.
Степан Степанов
А.Г.Невзров (разговор с хозяином) https://www.youtube.com/watch?v=YMBws66XDGk
ValaVala Xar
А может и бухнуди. Наши без этого не могут . И чем не выше чин тем больше нарушений во вседозволенности.
ValaVala Xar
Запросто . знал одного лейтенанта в авиации через 15 лет встречаю его брата_- говорит уже генералом стал. В москабаде теперьживет
Oleg Larin
Почитавши Покровского "Расстрелять!", почему-то почти не сомневаюсь в этом.
Гринго
А.Г.Невзров (разговор с хозяином) https://www.youtube.com/watch?v=YMBws66XDGk
ValaVala Xar
Вот когда зикурат uebnet молнией.вот тогда будет знамением из знамений.
Maxim Egorov
06.10.19. получается к этому времени нужно готовиться, сливать рубли и т.д.
Zloi Ivan
а сам как думаешь?
Maxim Egorov
Он тут пытается навязать кремлёвскую программу по их методичке. Типа в кремле всё делают правильно, а кто не с ними, тот либерало-хохол.
Вит Ла
Знаю доподлинно что и в Сирию за этим же командируются .Не надо идеализировать этих людей .Жалко , но служба предполагает подобный исход .
Алексей Огородников
В 2017 было ощущение, что скоро все все измениться. Теперь это уже не ощущение, это уже осознание, что так будет.
Maxim Egorov
06.10.19. визуально даже выглядит знаково если убрать нули - 6II9
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