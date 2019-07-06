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Зачем Папа Римский позвал кремлевских?

06/07/2019 00:27
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Обсуждение
  • Переаттестовыванием займёшься лично.
  • Такие как ты от меня пользы не дожьдетесь. Так что пускай свои слюнявые пызыри дальше, задрыщенко.
  • Типичный идиот, у которого хохол головного мозга. На большие вы к сожалению, не способны. Я бы не стал платить тебе даже те копейки, которые ты получаешь, за то что сидишь на форумах.
  • Типичный идиот, у которого хохол головного мозга. На большие вы к сожалению, не способны. Я бы не стал платить тебе даже те копейки, которые ты получаешь, за то что сидишь на форумах.
  • Для россиян как людей с имперским мышлением особой разницы нет, РИ в свое время хотела всех славян объединить в одно государство, но АРИ тоже восточных славян в кучу смешивает, ведущий же говорил в разных передачах что поляки литовцы украинцы галичане это все "русские" и нужно их земли захватить
  • Не обращайте внимания, "дмитрий браунинг" по его словам уже давно не слушает радио ари. Тусуется на форуме исключительно с целью наставить Владислава Карабанова и его "сектантов" на путь истинный. Очень активен и обидчив.
  • А когда закончится смутное время и придет нормальная власть? И была ли она , нормальная, здесь когда либо вместе с нормальной жизнью?
  • Россиянцам не надо представляться, их опознают сразу! Моментом просекают, кто они и откуда. А в принципе я конечно согласен, по расе.
  • Я тебе топором отвечу в лучшем случае.
  • Хуй нюхай.
  • Я тебе топором отвечу в лучшем случае.
  • Ты сбавь обороты, а то люди подумают, что ты у меня на подхвате.
  • Жосткая атветка.
  • Твой папа реально был долбоёбом.
  • Засунь себе в жопу свои сомнения. Чей Крым?
  • Засунь себе в жопу свои сомнения.
  • Я с удовольствуем тебе отвечу, чей Крым, если ты мне назовешь свою часть и год службы.
  • Чей Крым?
  • Я с удовольствуем тебе отвечу, чей Крым, если ты мне назовешь свою часть и год службы.
  • Скифский
  • Назови часть и год службы, пожалуйста. Я расскажу тебе, чей Крым.
  • Я тебе ответил. Чей Крым?
  • У Пукина спроси на пресс-конференции
  • ...что ближе к оригиналу?
  • соглашусь только с одним пунктом: рас_издяйство.
  • Во во И я того же мнения По психотип поведенияу это по нашему.А уж чины и штатнах проституток дежурных держат для развлечения..Вспомним того же дерибаску на яхте.
  • Будут договариваться о том как держать русских в узде и какие преференции за это получит кремль, не русские. Уж точно они там не будут обсуждать как строить национальное государство
  • Ты мог бывать только в жопе у своих кремлевских хозяев. Форумный червь. "Немец" из Казахстана переехал в Германию, который сидит теперь на всех ватных форумах и воюет с мифическикми хохлами. В степях казахстана плавал? Съезди в Североморск тебе, там все расскажут.
  • Этот папа Римский вообще странный тип. Однажды ему на сутану россиянцы повесили гвардейскую ленту. А он ничего, стоял и глупо улыбался. Его помощники пояснили, что "папа был не в курсе, не знал" о негативном значении ленты. Помимо этого за ним еще целый веер непонятных действий.
  • соглашусь только с одним пунктом: рас_издяйство.
  • Расовые критерии имеют более высокий приоритет.
  • Трамп и глобалисты в союзе с Путиным. На данный момент. ЕС пока всё ещё под "клингонами". Скинут Трампа, придет Сандерс с теми же целями. Вы принципиально неверно маркируете стороны. Глобальную политику проводят Си, Трамп и в первую очередь Путин. Само собой есть и теневые структуры, которые представляет в частности Папа. А те, кто работает на сохранение любой ценой роли США в мире, не глобалисты, это в первую очередь элита США и её клевреты. В том числе и наши местечковые, как Силуанов, Кудрин или полковники Захарченко с Арашуковыми.
  • «Всё плохое что писали про алкоголь, писали коммунисты» https://youtu.be/zDCqp0m0MwM?t=2193
  • Да если они и знают , что такое нация , они не воспринимают национальность как фольклор и понимают что народ это сообщество выживания . И что национализм это не ксенофобия, а отстаивание интересов своей нации и борьба за субъектность и право на самоопределение своего народа
  • Ты мог бывать только в жопе у своих кремлевских хозяев. Форумный червь. "Немец" из Казахстана переехал в Германию, который сидит теперь на всех ватных форумах и воюет с мифическикми хохлами. В степях казахстана плавал? Съезди в Североморск тебе, там все расскажут.
  • оскорблений - пишется через О . Болван.
  • Под какими наркотиками вам весь - этот бред придумывают?! КОБ -овцы ?!
  • полностью согласен с вами. Национализм ,национальность, нация уходят в прошлое. На первое место выходит расовая солидарность, принадлежность к расе. Это хорошо видно по Европе. Европейцу уже неважно какой ты национальности , поляк немец , швед, дан, литовец..,.русский..главное что ты европеец по всем критериям. Первый вопрос если тебя признают за своего: мужик, откуда ты, на каком языке говоришь?
  • оскорблений - пишется через О . Болван.
  • Кхе кхе, как тебя прорвало. Не зря немцы говорят, что собака, в которую попали, начинает громко лаять. Getroffene Hunde bellen. Учи немецкий фольклор, раз нацепил себе руну и назвался браунигом, задрыщенко.
  • "Зачем иезуиты Ватикана позвали подопечных кремлёвских", это более правильный заголовок темы. А медальку заполучил за затопление Крымска с Толуной и других населённых пунктов. За многомиллионные смерти проекта "путинка". Вот ана чё.
  • Г.П.Климов о молоканах весьма нелестно отзывался
  • Нужны альтернативы нефте-газу. Ни кислорода, ни лесов, ни чистой воды и горы вечного мусора повсюду-удел ближайшего будущего.Понимаю , что многим на это наплевать. Однако придет момент, когда страдания превысят радость от временной прибыли.По Гринпису информацией не владею, единственно, что знаком с одним волонтером, из дальневосточного Де-Кастри, который чистил загаженное совком и сраной рашкой побережье от мусора и высылал видеоотчеты какие-то в этот самый Гринпис. Ему за это что-то платили даже.
  • Переаттестовыванием займёшься лично.
  • Здесь все культурные, не переживай.
  • Разумеется, если и было что-то с лошариком и другими субмаринами, это можно назвать следующим: - " особенности охоты национальной рыбалки".
  • По сравнению с аэропортами Южной Кореи , Японии,Таиланда, аэропорты рф это что-то вроде сельских туалетов. Помните песню "Сельский туалет" группы "Сектор Газа"? Точняк. "Так что жители деревни: саши, маши, коли, пети-наведите марафет в любимом сельском туалете"
  • то есть ты борода не долбишься наркотиками? не под комиксами? Рёв стоит в кремлёвской штаб-квартире - дворник Вову мёртвым приволок. Кто-то замочил его в сортире, видно, ворошиловский стрелок. ---А в Сибири слёзы льют китайцы - их теперь отседова попрут! И соплю мотает НОД на пальцы - шутка ли - их путлеру капут! ---Вы б видали рожу Берл Лазара в тот момент паническую, когда весть дошла до главного хазара, что его подшефному 3,14зДА!
  • Главное, что ты без приглашения влез в чужой диалог. Не читай.
  • Почитываете КОБ? Лутче расскажите как подводники бухают и оргии устраивают, вы в этом больше разбираетесь.
  • Главное, что ты без приглашения влез в чужой диалог. Не читай.
  • Немного не в тему, но всё же... Вспомните недавний тремор меркель на встрече с зеленским. Возможно это тоже некий маркер по типу "красных носков". Мы видим трясущегося канцлера Германии и это всем преподносится как приступ недомогания. Что видят они: человек трясётся, т. е. не управляет своим телом и как он может управлять государством? Т. е. этот человек на самом деле, на этой конкретно встрече ничего не решает... Ну а то, что этот припадок можно изобразить искусственно - без сомнений.
  • полностью согласен с вами. Национализм ,национальность, нация уходят в прошлое. На первое место выходит расовая солидарность, принадлежность к расе. Это хорошо видно по Европе. Европейцу уже неважно какой ты национальности , поляк немец , швед, дан, литовец..,.русский..главное что ты европеец по всем критериям. Первый вопрос если тебя признают за своего: мужик, откуда ты, на каком языке говоришь?
  • Не клон а аватар. Вы им позвоните, а то мужики-то не знают.
  • Будет нормальная, когда народ будет нормальным. Власть - его отражение. Владислав утверждает, что "всё уже идет" и "люди пробуждаются и осознают", значит, вопрос времени. Думаю, не раньше чем через 10-15 лет, когда подрастет молодое поколение, имеющее иммунитет к мнениям кому за сорок и собственную голову. Которое будет жить, исходя из реальных фактов и проблем
  • Подонок и мразь "лестер" в печали-взяли за жабры его куратора! По задержанному по подозрению в госизмене помощнику полпреда Президента в УрФО Александру Воробьёву. Пристегнитесь. Мы пообщались с нашими источниками в ФСБ и то, что услышали, заставляет очень серьёзно задуматься. 1. Государственный советник 3-го класса Воробьёв был в разработке ФСБ с 2018 года. 2. Полпред Президента в УрФО Цуканов знал, что у Воробьёва (и членов его семьи) есть гражданство Польши. 3. Воробьёв - настоящий агент Агентства разведки Польши (AW), причём, агент идейный. Основной целью карьерного роста "под крылом" у Цуканова для него была борьба с "режимом Путина". 4. По предварительным данным, Воробьёв работает на AW с 2008 года, и в последние годы он непосредственно отвечал за вербовку российских чиновников и учёных. 5. До переезда в УрФО, находясь в Калининграде, Воробьёв сотрудничал и с американскими спецслужбами. Контакты были завуалированы под научно-технологическое сотрудничество, которое осуществлялось через польские и американские НКО, сотрудничающие с Балтийским федеральным университетом (Калининград). 6. Воробьёв имеет 2 квартиры в Варшаве и загородный дом в Гданьске. 7. В начале 2019 года польские разведчики предупредили Воробьёва о том, что он и его шеф находятся в разработке ФСБ, но Воробьёв был уверен в своём "бессмертии"...
  • Здравия Олег Анатольевич. ну вот, наконец змея начала поедать свой хвост.
  • Как не хватает на сайте Брусилова! Он бы многим вправил мозги! Объяснил бы, что такое "смута" и "смутное время". Он конечно гад, но мастер слова однозначно. Ты там скажи ему, если встретишь. И перестань писать чушь!
  • нормуль, до головы дойдёт змея.
  • https://www.christies.com/lotfinder/books-manuscripts/huang-shang-4064335059-wang-zhiyuan-6218475-details.aspx?from=salesummery&intObjectID=6218475&sid=3b489d5c-e22c-4edf-be56-059978e3082c&cid=EM_EMLcontent04144A85trending_2_0&cid=DM316593&bid=183132501 ХУАН ШАН 黃裳 (эт.1190 с) - ВАН ЧЖИУАН 王致遠 (эт 1240 с). Дили Ту 墬 理 圖 [Географическая карта Китая] и Тяньвэнь ту 天文 圖 [Карта звезд]. [N.p., n.d., но дата бумаги проверена до c.1493-1650]. Возможно, самая старая наземная карта Китая, напечатанная китайцами, чтобы выжить, в комплекте с ее поразительной звездной картой-компаньоном.
  • Интересно, а эти карты можно как то наложить на современное звёздное небо и Китай?
  • Чудовище-животное, перестань оправдыватся То что "работаешь" против Русского Народа со своей излюбленной темой " история Русского Народа" - уже все знают и тебе не получится переформатировать сознание, которое "сидит" в Русских генах-веками! И не пытайся мразь принизить - Русский Народ-народ Победитель Народ Градообразующий - Народ Создавший Цивилизацию!!!
  • Климов много о ком нелестно отзывался. Да и не существуют в природе люди, соответствующие "стандартам" Климова.
  • Чудовище-животное, перестань оправдыватся То что "работаешь" против Русского Народа со своей излюбленной темой " история Русского Народа" - уже все знают и тебе не получится переформатировать сознание, которое "сидит" в Русских генах-веками! И не пытайся мразь принизить - Русский Народ-народ Победитель Народ Градообразующий - Народ Создавший Цивилизацию!!!
  • Чего ты нервничать? Останешься без финансирования? Да, и смени аватарку на настоящее
  • Климов много о ком нелестно отзывался. Да и не существуют в природе люди, соответствующие "стандартам" Климова.
  • до строительства ГЭС, Волга периодически "высыхала". Отсутствие здравого смысла у руководства ГЭС. Сейчас зеленые будут атаковать, - закройте ГЭС.
  • Откуда данные про прежние высыхания огромной судоходной реки?
  • Почитываете КОБ? Лутче расскажите как подводники бухают и оргии устраивают, вы в этом больше разбираетесь.
  • Не клон а аватар. Вы им позвоните, а то мужики-то не знают.
  • /Власть - его отражение./ Это желаемое за действительное, мэн?
  • да им пох.. , кто там Путин или Шмутин , они же не конкретно с ним договариваются а с кремлевской группировкой
  • Возможно, почему нет.. Раз оттиск контролируют строго гос. структура, это о чём-то говорит. Облизываются они очень сильно по Сибири. Всё же не зря в предсказаниях есть описание большой войны, которая возможна.
  • А ты оказывается расист, Андерс. Вот русские не женоподобные, а их все обижают, особенно в своей родной стране. Как ты это объяснишь?
  • А ты оказывается расист, Андерс. Вот русские не женоподобные, а их все обижают, особенно в своей родной стране. Как ты это объяснишь?
  • А ТЫ кто, вообще есть?
  • ИСмотрел Ютюб и там один спец говорит что гдето ещё не хватает гидроузла с водохранилищем. При конца совка начали строить и бросили при развале. Воду слили заранее , а зима была малоснежная. Вод и получила дефицит.
  • Это слова Черчилля. Если сбрасывают воду с ГЭС ради денег, не предупреждают людей и врут про жертвы - такое происходит потому что им позволяют так делать
  • Зато он в БРИКСе глобально трудится. И Трамп назвал его "хорошим парнем", хлопал по плечу, разве это не доказывает, что Пу в одной связке с Трампом?
  • да им пох.. , кто там Путин или Шмутин , они же не конкретно с ним договариваются а с кремлевской группировкой
  • А кого в белые запишешь: еврея, иранца, турка , аргентинца, кубинца, бразильца, курда, армянина, грузина, араба, индийца ? Если нет то почему?
  • Зато он в БРИКСе глобально трудится. И Трамп назвал его "хорошим парнем", хлопал по плечу, разве это не доказывает, что Пу в одной связке с Трампом?
  • А Папа его пригласил и наградил чтоб Путин не плакал. А ебланы посмеялись. А что там на восьмерке минус один происходит? В Осаке же 8-1 собирались? Чтоб Путина поигнорировать. Вы долдбоебы видите только то, что происходит в вашей башке, а не в реале.
  • Мы в армии служили. Чей Крым?
  • Полная херня по истории 20 века русских больше всего убили немцы (одной расы) , а китайцев - японцы, еще филиппинцев (тоже одной расы ) и где тут твои свой-чужой ??? да и про нацистскую пропаганду не говори не все же 100% немцев были зомби или слабоумными.
  • Сегодня в завтра смотреть могут не только лишь все.
  • Что-то у меня есть сомнения. Назовите часть и год службы.
  • Жосткая атветка.
  • Что-то у меня есть сомнения. Назовите часть и год службы.
  • Сегодня в завтра смотреть могут не только лишь все.
  • По пояс деревянный, тебе на прошлом форуме растолковали.
  • Смени свой ник , а то херня полная. Ты когда закончешь через жопу мыслить? Тебе всё понятно, что система в любом государстве выстраивается против своего населения. Геноцид конкретно Русского народа идёт со времён вовки, продолжая сталинами-шмалинами-путиловцами-гопниками под руководством британской короны, не знал? Ёбни стопарик на ночь и спать ступай.
  • Про коммуняцкий геноцид не спорю , про расовую солидарность в истории примеров не замечено ( я бы сам был рад если бы белые в Европе , США и РФ друг друга поддерживали) , да в Африке тоже тутси хуту больше миллиона замочили, так что это не только у белых было .
  • Ну вот начали комменты банить. Сраная говнопомойка. Ничего сказать не можете. "Отмечено как спам".
  • Папа твой во всём виновен.
  • Про коммуняцкий геноцид не спорю , про расовую солидарность в истории примеров не замечено ( я бы сам был рад если бы белые в Европе , США и РФ друг друга поддерживали) , да в Африке тоже тутси хуту больше миллиона замочили, так что это не только у белых было .
  • Ссышся?
  • По поводу Крыма. Крым - россиянский и точка, как и остальная территория с русским населением, находящиеся под оккупацией кремлевской ЦК КПСС. Твои любимые коммунисты некуда не делись, а просто убрали красную вывеску и стали обычными гопниками и ворьем. После присоединние Крыма - русские на основной территории стали в 2 раза беднее, чем были. В сраную турцию стоит дешевле слетать отдохнуть, чем в Крым и сервис на порядок выше. Кстати по поводу Крыма, дорогу там построили хорошо, местные жалуются на москалей, которые скупили всю недвижку. Это тебе для обновления твоей методички. Никто о русском населении не забодится, все понты.
  • Тролль уже сам себя затроллил с вопросами про Крым.
  • После избрания Путина 2018 года, трагедия в Кемерово.. да не не знак... Землетрясение в день независимости США - Знаааак!!!! Меркель затрясло ну точно Знаакккк!!!
  • Ссышся?
  • Т.е. как вы тут?
  • путлопут
  • Это слова Черчилля. Если сбрасывают воду с ГЭС ради денег, не предупреждают людей и врут про жертвы - такое происходит потому что им позволяют так делать
  • путлопут
  • Структура управления в РФ очень похожа на СССР. Я бы назвал "деидеологизированный (коррупционный) совок". Аналог Политбюро- Совет Безопасности РФ , ЦК КПСС- Администрация президента, Генсек- президент, брежневский Верховный совет - Дума-абсолютно номинальная структура ничего не решающая ,искусственно разделенная КПСС это Едро+КПРФ, да и в экономике у на 70% -гос. предприятия не далеко от СССР .
  • ...
  • Сначала Меркель. Теперь Зеленский. Странное поведение Слуги народа на совещании :-) Наркоша? https://lenta.ru/news/2019/07/07/grimace/
  • Всё равно кремлёвские товарищи всех переплюнули. Аристократия наживается, устраняет конкурентов. Цель же кремлёвских это истребление русского народа. За сто лет столько сделано, что аристократия и за тысячу не сделает. Поражают иногда эти разоблачители масонских заговоров. Видят врагов в Америке, Европе, где угодно, когда у самих и их окружающих людей родственников через мясорубку пропустили конкретные люди, и организации здесь на родине.
  • Всё равно кремлёвские товарищи всех переплюнули. Аристократия наживается, устраняет конкурентов. Цель же кремлёвских это истребление русского народа. За сто лет столько сделано, что аристократия и за тысячу не сделает. Поражают иногда эти разоблачители масонских заговоров. Видят врагов в Америке, Европе, где угодно, когда у самих и их окружающих людей родственников через мясорубку пропустили конкретные люди, и организации здесь на родине.
  • Им никто не позволял этого делать, как и всё остальное. Или ты не знал? Хуль ты со своим черчелем клеймы лепишь, когда здесь остались пожиратели и гопники в селекции своём развитии?! От кого ты сука гнилая слышал одобрения в сторону бандитской власти со стороны русских законопослушных граждан?!
  • Так под чутким руководством каббалистов всё и делается. А за ними шумеры стоят, а за шумерами зверьё-ящеры. А живёт человечество в каменных электро-платах Серых.
  • Ну этого никто точно не знает. Нужно начинать с малого, до кого можно добраться на данный момент.
  • Мы при всём желании не можем устраивать разборки с рептилиями из параллельного мира или с инопланетянами. А вот расплатиться с кремлянами можем.
  • Мы при всём желании не можем устраивать разборки с рептилиями из параллельного мира или с инопланетянами. А вот расплатиться с кремлянами можем.
  • Интересная аналитика о мировом экологическом рекете https://www.youtube.com/watch?v=V0VBz4b7aig&t=929s
  • наимерзейший агрессивный путеноидо-засралинец, превосходит Старикова и гоблина Пучкова вместе взятых... Ну а Никитос наш незавбенный сахарозаводчик, коневод и боярин, величайший поцреот, у того дядя, т.е. родной братец отца, в СС служил. Просто служил в СС и всё. Добавить нечего.
  • "гебельс" - хам и краснобай.
  • Структура управления в РФ очень похожа на СССР. Я бы назвал "деидеологизированный (коррупционный) совок". Аналог Политбюро- Совет Безопасности РФ , ЦК КПСС- Администрация президента, Генсек- президент, брежневский Верховный совет - Дума-абсолютно номинальная структура ничего не решающая ,искусственно разделенная КПСС это Едро+КПРФ, да и в экономике у на 70% -гос. предприятия не далеко от СССР .
  • ...заметно, затосковал люто.
  • "гебельс" - хам и краснобай.
  • Какой параллельный мир, они среди нас ходят. К примеру когда охранник обамы болел, он проявился в своей красе.
  • ... тоже неплохо. (уж сколько лет прошло, а воз и ныне там) https://www.youtube.com/watch?v=9m9maDD01c4
  • ... тоже неплохо. (уж сколько лет прошло, а воз и ныне там) https://www.youtube.com/watch?v=9m9maDD01c4