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Зачем Папа Римский позвал кремлевских?
Зачем Папа Римский позвал кремлевских?
06/07/2019 00:27
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Обсуждение
Истинный Ариец
Переаттестовыванием займёшься лично.
Дмитрий Браунинг
Такие как ты от меня пользы не дожьдетесь. Так что пускай свои слюнявые пызыри дальше, задрыщенко.
Viktor Hofmann
Типичный идиот, у которого хохол головного мозга. На большие вы к сожалению, не способны. Я бы не стал платить тебе даже те копейки, которые ты получаешь, за то что сидишь на форумах.
Дмитрий Браунинг
Типичный идиот, у которого хохол головного мозга. На большие вы к сожалению, не способны. Я бы не стал платить тебе даже те копейки, которые ты получаешь, за то что сидишь на форумах.
Иван Восток
Для россиян как людей с имперским мышлением особой разницы нет, РИ в свое время хотела всех славян объединить в одно государство, но АРИ тоже восточных славян в кучу смешивает, ведущий же говорил в разных передачах что поляки литовцы украинцы галичане это все "русские" и нужно их земли захватить
Viktor Hofmann
Не обращайте внимания, "дмитрий браунинг" по его словам уже давно не слушает радио ари. Тусуется на форуме исключительно с целью наставить Владислава Карабанова и его "сектантов" на путь истинный. Очень активен и обидчив.
Константин Алланд
А когда закончится смутное время и придет нормальная власть? И была ли она , нормальная, здесь когда либо вместе с нормальной жизнью?
Lester Leyt
Россиянцам не надо представляться, их опознают сразу! Моментом просекают, кто они и откуда. А в принципе я конечно согласен, по расе.
Lester Leyt
Я тебе топором отвечу в лучшем случае.
Андерсен
Хуй нюхай.
Андерсен
Я тебе топором отвечу в лучшем случае.
Lester Leyt
Ты сбавь обороты, а то люди подумают, что ты у меня на подхвате.
Вихрь
Жосткая атветка.
Вихрь
Твой папа реально был долбоёбом.
Konstantin Pakhomoff
Засунь себе в жопу свои сомнения. Чей Крым?
Konstantin Pakhomoff
Засунь себе в жопу свои сомнения.
Дмитрий Браунинг
Я с удовольствуем тебе отвечу, чей Крым, если ты мне назовешь свою часть и год службы.
Дмитрий Браунинг
Чей Крым?
Дмитрий Браунинг
Я с удовольствуем тебе отвечу, чей Крым, если ты мне назовешь свою часть и год службы.
Истинный Ариец
Скифский
Дмитрий Браунинг
Назови часть и год службы, пожалуйста. Я расскажу тебе, чей Крым.
Konstantin Pakhomoff
Я тебе ответил. Чей Крым?
Истинный Ариец
У Пукина спроси на пресс-конференции
Гринго
...что ближе к оригиналу?
Дмитрий Браунинг
соглашусь только с одним пунктом: рас_издяйство.
ValaVala Xar
Во во И я того же мнения По психотип поведенияу это по нашему.А уж чины и штатнах проституток дежурных держат для развлечения..Вспомним того же дерибаску на яхте.
Canapsis
Будут договариваться о том как держать русских в узде и какие преференции за это получит кремль, не русские. Уж точно они там не будут обсуждать как строить национальное государство
Viktor Hofmann
Ты мог бывать только в жопе у своих кремлевских хозяев. Форумный червь. "Немец" из Казахстана переехал в Германию, который сидит теперь на всех ватных форумах и воюет с мифическикми хохлами. В степях казахстана плавал? Съезди в Североморск тебе, там все расскажут.
Lester Leyt
Этот папа Римский вообще странный тип. Однажды ему на сутану россиянцы повесили гвардейскую ленту. А он ничего, стоял и глупо улыбался. Его помощники пояснили, что "папа был не в курсе, не знал" о негативном значении ленты. Помимо этого за ним еще целый веер непонятных действий.
Юрий Рыков
соглашусь только с одним пунктом: рас_издяйство.
Роман Котов
Расовые критерии имеют более высокий приоритет.
Истинный Ариец
Трамп и глобалисты в союзе с Путиным. На данный момент. ЕС пока всё ещё под "клингонами". Скинут Трампа, придет Сандерс с теми же целями. Вы принципиально неверно маркируете стороны. Глобальную политику проводят Си, Трамп и в первую очередь Путин. Само собой есть и теневые структуры, которые представляет в частности Папа. А те, кто работает на сохранение любой ценой роли США в мире, не глобалисты, это в первую очередь элита США и её клевреты. В том числе и наши местечковые, как Силуанов, Кудрин или полковники Захарченко с Арашуковыми.
FLOMASTER
«Всё плохое что писали про алкоголь, писали коммунисты» https://youtu.be/zDCqp0m0MwM?t=2193
Николай Толубаев
Да если они и знают , что такое нация , они не воспринимают национальность как фольклор и понимают что народ это сообщество выживания . И что национализм это не ксенофобия, а отстаивание интересов своей нации и борьба за субъектность и право на самоопределение своего народа
Дмитрий Браунинг
Ты мог бывать только в жопе у своих кремлевских хозяев. Форумный червь. "Немец" из Казахстана переехал в Германию, который сидит теперь на всех ватных форумах и воюет с мифическикми хохлами. В степях казахстана плавал? Съезди в Североморск тебе, там все расскажут.
Андрюха Вышлов
оскорблений - пишется через О . Болван.
Konstantin Pakhomoff
Под какими наркотиками вам весь - этот бред придумывают?! КОБ -овцы ?!
Konstantin Pakhomoff
полностью согласен с вами. Национализм ,национальность, нация уходят в прошлое. На первое место выходит расовая солидарность, принадлежность к расе. Это хорошо видно по Европе. Европейцу уже неважно какой ты национальности , поляк немец , швед, дан, литовец..,.русский..главное что ты европеец по всем критериям. Первый вопрос если тебя признают за своего: мужик, откуда ты, на каком языке говоришь?
Дмитрий Браунинг
оскорблений - пишется через О . Болван.
Viktor Hofmann
Кхе кхе, как тебя прорвало. Не зря немцы говорят, что собака, в которую попали, начинает громко лаять. Getroffene Hunde bellen. Учи немецкий фольклор, раз нацепил себе руну и назвался браунигом, задрыщенко.
Серёга Ларюшкин
"Зачем иезуиты Ватикана позвали подопечных кремлёвских", это более правильный заголовок темы. А медальку заполучил за затопление Крымска с Толуной и других населённых пунктов. За многомиллионные смерти проекта "путинка". Вот ана чё.
Maxim Petrov
Г.П.Климов о молоканах весьма нелестно отзывался
Константин Алланд
Нужны альтернативы нефте-газу. Ни кислорода, ни лесов, ни чистой воды и горы вечного мусора повсюду-удел ближайшего будущего.Понимаю , что многим на это наплевать. Однако придет момент, когда страдания превысят радость от временной прибыли.По Гринпису информацией не владею, единственно, что знаком с одним волонтером, из дальневосточного Де-Кастри, который чистил загаженное совком и сраной рашкой побережье от мусора и высылал видеоотчеты какие-то в этот самый Гринпис. Ему за это что-то платили даже.
Серёга Ларюшкин
Переаттестовыванием займёшься лично.
Серёга Ларюшкин
Здесь все культурные, не переживай.
Серёга Ларюшкин
Разумеется, если и было что-то с лошариком и другими субмаринами, это можно назвать следующим: - " особенности охоты национальной рыбалки".
Константин Алланд
По сравнению с аэропортами Южной Кореи , Японии,Таиланда, аэропорты рф это что-то вроде сельских туалетов. Помните песню "Сельский туалет" группы "Сектор Газа"? Точняк. "Так что жители деревни: саши, маши, коли, пети-наведите марафет в любимом сельском туалете"
Серёга Ларюшкин
то есть ты борода не долбишься наркотиками? не под комиксами? Рёв стоит в кремлёвской штаб-квартире - дворник Вову мёртвым приволок. Кто-то замочил его в сортире, видно, ворошиловский стрелок. ---А в Сибири слёзы льют китайцы - их теперь отседова попрут! И соплю мотает НОД на пальцы - шутка ли - их путлеру капут! ---Вы б видали рожу Берл Лазара в тот момент паническую, когда весть дошла до главного хазара, что его подшефному 3,14зДА!
Андрюха Вышлов
Главное, что ты без приглашения влез в чужой диалог. Не читай.
Дмитрий Браунинг
Почитываете КОБ? Лутче расскажите как подводники бухают и оргии устраивают, вы в этом больше разбираетесь.
Дмитрий Браунинг
Главное, что ты без приглашения влез в чужой диалог. Не читай.
Dima Dima
Немного не в тему, но всё же... Вспомните недавний тремор меркель на встрече с зеленским. Возможно это тоже некий маркер по типу "красных носков". Мы видим трясущегося канцлера Германии и это всем преподносится как приступ недомогания. Что видят они: человек трясётся, т. е. не управляет своим телом и как он может управлять государством? Т. е. этот человек на самом деле, на этой конкретно встрече ничего не решает... Ну а то, что этот припадок можно изобразить искусственно - без сомнений.
Vadim Galuzin
полностью согласен с вами. Национализм ,национальность, нация уходят в прошлое. На первое место выходит расовая солидарность, принадлежность к расе. Это хорошо видно по Европе. Европейцу уже неважно какой ты национальности , поляк немец , швед, дан, литовец..,.русский..главное что ты европеец по всем критериям. Первый вопрос если тебя признают за своего: мужик, откуда ты, на каком языке говоришь?
Константин Алланд
Не клон а аватар. Вы им позвоните, а то мужики-то не знают.
Константин Алланд
Будет нормальная, когда народ будет нормальным. Власть - его отражение. Владислав утверждает, что "всё уже идет" и "люди пробуждаются и осознают", значит, вопрос времени. Думаю, не раньше чем через 10-15 лет, когда подрастет молодое поколение, имеющее иммунитет к мнениям кому за сорок и собственную голову. Которое будет жить, исходя из реальных фактов и проблем
Олег Анатольевич
Подонок и мразь "лестер" в печали-взяли за жабры его куратора! По задержанному по подозрению в госизмене помощнику полпреда Президента в УрФО Александру Воробьёву. Пристегнитесь. Мы пообщались с нашими источниками в ФСБ и то, что услышали, заставляет очень серьёзно задуматься. 1. Государственный советник 3-го класса Воробьёв был в разработке ФСБ с 2018 года. 2. Полпред Президента в УрФО Цуканов знал, что у Воробьёва (и членов его семьи) есть гражданство Польши. 3. Воробьёв - настоящий агент Агентства разведки Польши (AW), причём, агент идейный. Основной целью карьерного роста "под крылом" у Цуканова для него была борьба с "режимом Путина". 4. По предварительным данным, Воробьёв работает на AW с 2008 года, и в последние годы он непосредственно отвечал за вербовку российских чиновников и учёных. 5. До переезда в УрФО, находясь в Калининграде, Воробьёв сотрудничал и с американскими спецслужбами. Контакты были завуалированы под научно-технологическое сотрудничество, которое осуществлялось через польские и американские НКО, сотрудничающие с Балтийским федеральным университетом (Калининград). 6. Воробьёв имеет 2 квартиры в Варшаве и загородный дом в Гданьске. 7. В начале 2019 года польские разведчики предупредили Воробьёва о том, что он и его шеф находятся в разработке ФСБ, но Воробьёв был уверен в своём "бессмертии"...
Серёга Ларюшкин
Здравия Олег Анатольевич. ну вот, наконец змея начала поедать свой хвост.
Олег Анатольевич
Как не хватает на сайте Брусилова! Он бы многим вправил мозги! Объяснил бы, что такое "смута" и "смутное время". Он конечно гад, но мастер слова однозначно. Ты там скажи ему, если встретишь. И перестань писать чушь!
Серёга Ларюшкин
нормуль, до головы дойдёт змея.
Андерсен
https://www.christies.com/lotfinder/books-manuscripts/huang-shang-4064335059-wang-zhiyuan-6218475-details.aspx?from=salesummery&intObjectID=6218475&sid=3b489d5c-e22c-4edf-be56-059978e3082c&cid=EM_EMLcontent04144A85trending_2_0&cid=DM316593&bid=183132501 ХУАН ШАН 黃裳 (эт.1190 с) - ВАН ЧЖИУАН 王致遠 (эт 1240 с). Дили Ту 墬 理 圖 [Географическая карта Китая] и Тяньвэнь ту 天文 圖 [Карта звезд]. [N.p., n.d., но дата бумаги проверена до c.1493-1650]. Возможно, самая старая наземная карта Китая, напечатанная китайцами, чтобы выжить, в комплекте с ее поразительной звездной картой-компаньоном.
Maxim Petrov
Интересно, а эти карты можно как то наложить на современное звёздное небо и Китай?
Lester Leyt
Чудовище-животное, перестань оправдыватся То что "работаешь" против Русского Народа со своей излюбленной темой " история Русского Народа" - уже все знают и тебе не получится переформатировать сознание, которое "сидит" в Русских генах-веками! И не пытайся мразь принизить - Русский Народ-народ Победитель Народ Градообразующий - Народ Создавший Цивилизацию!!!
Сергей Панченко
Климов много о ком нелестно отзывался. Да и не существуют в природе люди, соответствующие "стандартам" Климова.
Олег Анатольевич
Чудовище-животное, перестань оправдыватся То что "работаешь" против Русского Народа со своей излюбленной темой " история Русского Народа" - уже все знают и тебе не получится переформатировать сознание, которое "сидит" в Русских генах-веками! И не пытайся мразь принизить - Русский Народ-народ Победитель Народ Градообразующий - Народ Создавший Цивилизацию!!!
Олег Анатольевич
Чего ты нервничать? Останешься без финансирования? Да, и смени аватарку на настоящее
Maxim Petrov
Климов много о ком нелестно отзывался. Да и не существуют в природе люди, соответствующие "стандартам" Климова.
Сергей Вишняков
до строительства ГЭС, Волга периодически "высыхала". Отсутствие здравого смысла у руководства ГЭС. Сейчас зеленые будут атаковать, - закройте ГЭС.
Константин Алланд
Откуда данные про прежние высыхания огромной судоходной реки?
Konstantin Pakhomoff
Почитываете КОБ? Лутче расскажите как подводники бухают и оргии устраивают, вы в этом больше разбираетесь.
Konstantin Pakhomoff
Не клон а аватар. Вы им позвоните, а то мужики-то не знают.
Henri Ducard
/Власть - его отражение./ Это желаемое за действительное, мэн?
Henri Ducard
да им пох.. , кто там Путин или Шмутин , они же не конкретно с ним договариваются а с кремлевской группировкой
Андерсен
Возможно, почему нет.. Раз оттиск контролируют строго гос. структура, это о чём-то говорит. Облизываются они очень сильно по Сибири. Всё же не зря в предсказаниях есть описание большой войны, которая возможна.
Андерсен
А ты оказывается расист, Андерс. Вот русские не женоподобные, а их все обижают, особенно в своей родной стране. Как ты это объяснишь?
Lester Leyt
А ты оказывается расист, Андерс. Вот русские не женоподобные, а их все обижают, особенно в своей родной стране. Как ты это объяснишь?
Андерсен
А ТЫ кто, вообще есть?
ValaVala Xar
ИСмотрел Ютюб и там один спец говорит что гдето ещё не хватает гидроузла с водохранилищем. При конца совка начали строить и бросили при развале. Воду слили заранее , а зима была малоснежная. Вод и получила дефицит.
Серёга Ларюшкин
Это слова Черчилля. Если сбрасывают воду с ГЭС ради денег, не предупреждают людей и врут про жертвы - такое происходит потому что им позволяют так делать
Истинный Ариец
Зато он в БРИКСе глобально трудится. И Трамп назвал его "хорошим парнем", хлопал по плечу, разве это не доказывает, что Пу в одной связке с Трампом?
Истинный Ариец
да им пох.. , кто там Путин или Шмутин , они же не конкретно с ним договариваются а с кремлевской группировкой
Истинный Ариец
А кого в белые запишешь: еврея, иранца, турка , аргентинца, кубинца, бразильца, курда, армянина, грузина, араба, индийца ? Если нет то почему?
Lester Leyt
Зато он в БРИКСе глобально трудится. И Трамп назвал его "хорошим парнем", хлопал по плечу, разве это не доказывает, что Пу в одной связке с Трампом?
Konstantin Pakhomoff
А Папа его пригласил и наградил чтоб Путин не плакал. А ебланы посмеялись. А что там на восьмерке минус один происходит? В Осаке же 8-1 собирались? Чтоб Путина поигнорировать. Вы долдбоебы видите только то, что происходит в вашей башке, а не в реале.
Дмитрий Браунинг
Мы в армии служили. Чей Крым?
Вихрь
Андерсен
Полная херня по истории 20 века русских больше всего убили немцы (одной расы) , а китайцев - японцы, еще филиппинцев (тоже одной расы ) и где тут твои свой-чужой ??? да и про нацистскую пропаганду не говори не все же 100% немцев были зомби или слабоумными.
Истинный Ариец
Сегодня в завтра смотреть могут не только лишь все.
Konstantin Pakhomoff
Что-то у меня есть сомнения. Назовите часть и год службы.
Konstantin Pakhomoff
Жосткая атветка.
Дмитрий Браунинг
Что-то у меня есть сомнения. Назовите часть и год службы.
Konstantin Pakhomoff
Сегодня в завтра смотреть могут не только лишь все.
Андерсен
По пояс деревянный, тебе на прошлом форуме растолковали.
Истинный Ариец
Смени свой ник , а то херня полная. Ты когда закончешь через жопу мыслить? Тебе всё понятно, что система в любом государстве выстраивается против своего населения. Геноцид конкретно Русского народа идёт со времён вовки, продолжая сталинами-шмалинами-путиловцами-гопниками под руководством британской короны, не знал? Ёбни стопарик на ночь и спать ступай.
Андерсен
Про коммуняцкий геноцид не спорю , про расовую солидарность в истории примеров не замечено ( я бы сам был рад если бы белые в Европе , США и РФ друг друга поддерживали) , да в Африке тоже тутси хуту больше миллиона замочили, так что это не только у белых было .
Konstantin Pakhomoff
Ну вот начали комменты банить. Сраная говнопомойка. Ничего сказать не можете. "Отмечено как спам".
Андерсен
Папа твой во всём виновен.
Истинный Ариец
Про коммуняцкий геноцид не спорю , про расовую солидарность в истории примеров не замечено ( я бы сам был рад если бы белые в Европе , США и РФ друг друга поддерживали) , да в Африке тоже тутси хуту больше миллиона замочили, так что это не только у белых было .
Истинный Ариец
Ссышся?
Konstantin Pakhomoff
По поводу Крыма. Крым - россиянский и точка, как и остальная территория с русским населением, находящиеся под оккупацией кремлевской ЦК КПСС. Твои любимые коммунисты некуда не делись, а просто убрали красную вывеску и стали обычными гопниками и ворьем. После присоединние Крыма - русские на основной территории стали в 2 раза беднее, чем были. В сраную турцию стоит дешевле слетать отдохнуть, чем в Крым и сервис на порядок выше. Кстати по поводу Крыма, дорогу там построили хорошо, местные жалуются на москалей, которые скупили всю недвижку. Это тебе для обновления твоей методички. Никто о русском населении не забодится, все понты.
Maxim Egorov
Тролль уже сам себя затроллил с вопросами про Крым.
Дмитрий Браунинг
После избрания Путина 2018 года, трагедия в Кемерово.. да не не знак... Землетрясение в день независимости США - Знаааак!!!! Меркель затрясло ну точно Знаакккк!!!
Konstantin Pakhomoff
Ссышся?
Константин Алланд
Т.е. как вы тут?
Konstantin Pakhomoff
путлопут
Henri Ducard
Это слова Черчилля. Если сбрасывают воду с ГЭС ради денег, не предупреждают людей и врут про жертвы - такое происходит потому что им позволяют так делать
Константин Алланд
путлопут
Дмитрий Браунинг
Структура управления в РФ очень похожа на СССР. Я бы назвал "деидеологизированный (коррупционный) совок". Аналог Политбюро- Совет Безопасности РФ , ЦК КПСС- Администрация президента, Генсек- президент, брежневский Верховный совет - Дума-абсолютно номинальная структура ничего не решающая ,искусственно разделенная КПСС это Едро+КПРФ, да и в экономике у на 70% -гос. предприятия не далеко от СССР .
Гринго
...
Maxim Petrov
Сначала Меркель. Теперь Зеленский. Странное поведение Слуги народа на совещании :-) Наркоша? https://lenta.ru/news/2019/07/07/grimace/
Иван Восток
Всё равно кремлёвские товарищи всех переплюнули. Аристократия наживается, устраняет конкурентов. Цель же кремлёвских это истребление русского народа. За сто лет столько сделано, что аристократия и за тысячу не сделает. Поражают иногда эти разоблачители масонских заговоров. Видят врагов в Америке, Европе, где угодно, когда у самих и их окружающих людей родственников через мясорубку пропустили конкретные люди, и организации здесь на родине.
Maxim Egorov
Всё равно кремлёвские товарищи всех переплюнули. Аристократия наживается, устраняет конкурентов. Цель же кремлёвских это истребление русского народа. За сто лет столько сделано, что аристократия и за тысячу не сделает. Поражают иногда эти разоблачители масонских заговоров. Видят врагов в Америке, Европе, где угодно, когда у самих и их окружающих людей родственников через мясорубку пропустили конкретные люди, и организации здесь на родине.
Андерсен
Им никто не позволял этого делать, как и всё остальное. Или ты не знал? Хуль ты со своим черчелем клеймы лепишь, когда здесь остались пожиратели и гопники в селекции своём развитии?! От кого ты сука гнилая слышал одобрения в сторону бандитской власти со стороны русских законопослушных граждан?!
Серёга Ларюшкин
Так под чутким руководством каббалистов всё и делается. А за ними шумеры стоят, а за шумерами зверьё-ящеры. А живёт человечество в каменных электро-платах Серых.
Maxim Egorov
Ну этого никто точно не знает. Нужно начинать с малого, до кого можно добраться на данный момент.
Серёга Ларюшкин
Мы при всём желании не можем устраивать разборки с рептилиями из параллельного мира или с инопланетянами. А вот расплатиться с кремлянами можем.
Maxim Egorov
Мы при всём желании не можем устраивать разборки с рептилиями из параллельного мира или с инопланетянами. А вот расплатиться с кремлянами можем.
Алексей Степнов
Интересная аналитика о мировом экологическом рекете https://www.youtube.com/watch?v=V0VBz4b7aig&t=929s
Гринго
наимерзейший агрессивный путеноидо-засралинец, превосходит Старикова и гоблина Пучкова вместе взятых... Ну а Никитос наш незавбенный сахарозаводчик, коневод и боярин, величайший поцреот, у того дядя, т.е. родной братец отца, в СС служил. Просто служил в СС и всё. Добавить нечего.
Smailey Face
"гебельс" - хам и краснобай.
Истинный Ариец
Структура управления в РФ очень похожа на СССР. Я бы назвал "деидеологизированный (коррупционный) совок". Аналог Политбюро- Совет Безопасности РФ , ЦК КПСС- Администрация президента, Генсек- президент, брежневский Верховный совет - Дума-абсолютно номинальная структура ничего не решающая ,искусственно разделенная КПСС это Едро+КПРФ, да и в экономике у на 70% -гос. предприятия не далеко от СССР .
...заметно, затосковал люто.
"гебельс" - хам и краснобай.
Серёга Ларюшкин
Какой параллельный мир, они среди нас ходят. К примеру когда охранник обамы болел, он проявился в своей красе.
Maxim Petrov
... тоже неплохо. (уж сколько лет прошло, а воз и ныне там) https://www.youtube.com/watch?v=9m9maDD01c4
... тоже неплохо. (уж сколько лет прошло, а воз и ныне там) https://www.youtube.com/watch?v=9m9maDD01c4
Олег Анатольевич
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