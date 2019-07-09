слушать радио
Видеотрансляция

Оскорбление из Грузии: Кремль не знает что делать

09/07/2019 01:24
Редакционные материалы

 

 

 

Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

Обсуждение
  • Ситуация с оскорблением ВВП интересна , другого слова как то на ум не приходит .Начинать войну с малолетним ребенком который послал тебя на х...й как то не правильно тем более что ты сам его разбаловал и это слово он у тебя и подслушал .Тему надо в комплексе решать , причем рази навсегда .Варианты есть да у Кремлевских духу не хватает и это не вооруженный вариант а более действенный и не кровавый .Но что то делать придется так что будем немного посмотреть запасаемся попкорном и ждем когда товарищи за советом придут . а они придут.А для начала я бы мобилизовал ( НАШИХ ) на сбор подписей среди грузин проживающих в России в осуждение журналиста предварительно распустив слух о депортации несогласных , естественно с освещением в прессе ,яркие пункты сбора подписей открыто в общественных местах и все в рамках общественной инициативы .
  • Кремль сам и проплатил оскарбление гаранта. Теперь есть повод действовать жёстко
  • Тут делоив столько в журналистке, а столько вопрос к правителям которые сами взращивают такие всходы. Я не удевлюсь если люди пойдут обернутые в портреты на штыки , думая что их не тронят, а вот досада с противоположной стороны на них наплевать и будет просто массовый забой
  • "Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство" Пушкин
  • "в гейропе собаки воют"...
  • https://www.youtube.com/watch?v=-NL8pPdE0sI
  • Владислав, если уж вы заявляете, что вы единственный рупор русского народа, будьте добры опубликуйте пожалуйста свою биографию и назовите источники дохода. Очень интересно правда. На какие такие мифические пожертвования, живет редакция? Вам каждый месяц по графику "пожертования" перечисляют?
  • К сожалению и про резонансные убийства русских парней слишком быстро забывают. И у русских нет идейных лидеров, чтобы об этом напоминать. А те кто пытаются казаться таковыми будут лучше готовы говорить про Украину, Грузию, проблемы со здоровьем у Меркель.
  • Люди вообще меняются. Не всегда в лучшую сторону. Вчерашний герой сегодня может стать подонком. Просто никому в этом мире не стоит верить безоговорочно. Тогда потом и разочарований сильных не будет.
  • Вчерашнюю лекцию просветительской и наблюдательной назвать можно с натяжкой в качестве пропаганды разве что. Главный редактор таким способом произвёл своим творчеством, экзотическое самоубийство, причём свои и уделают. Рад что народ всё таки проворный и глубозоркий. Не забывайте делать скрины своих постов. Как сказал главный редактор; - " за нами наблюдают". Добавлю: И магнитофон всё пишет. Передаю пламенный привет от Души!
  • Vcherashnyuyu lektsiyu prosvetitel'skoy i nablyudatel'noy nazvat' mozhno s natyazhkoy v kachestve propagandy razve chto. Glavnyy redaktor takim sposobom proizvol svoim tvorchestvom, ekzoticheskoye samoubiystvo, prichom svoi i udelayut. Rad chto narod vso taki provornyy i glubozorkiy. Ne zabyvayte delat' skriny svoikh postov. Kak skazal glavnyy redaktor; - " za nami nablyudayut". Dobavlyu: I magnitofon vso pishet. Peredayu plamennyy privet ot Dushi!
  • У него недавно концерт в Москве, мой знакомый в охране у него был.
  • уровень не тот
  • Вот скоморохи отпевали персонажа перестройки; https://www.youtube.com/watch?v=5ZLMFAAo5-A без цензуры разумеется.
  • путин и контрацептивы - "элегантно". (и, не чё... утёрлись и забыли.) https://www.youtube.com/watch?v=nMs59sULmCY
  • Слова Кадырова, что такое на Кавказе не говорят, как раз таки именно такая лексика на юге и ещё по хлеще. В России так не говорят, это выглядит просто жалко и смешно, а увсяких тожерасиян это нормально так ругаться про вы..бу в рот, мамку, папку и т.д. Как то работал у нас узбек лет 45-50. Он постоянно молится ходил, когда ему приспичит. Начальник участка в шутку ему говорит, что на него жалобы поступают от ребят (узбеков), что молится часто. Так это животное подскочило и начал биться в истерике с криками - "КТО СКАЗАЛ!! Я ЕГО МАМУ Е..АЛ, Я ЕГО ПАПУ Е..АЛ!!! КТО!!!!!" А до этого момента ходил полный смирения и любви к ближнему.
  • Слова К., что такое на Кавказе не говорят, как раз таки именно такая лексика на юге и ещё по хлеще. В России так не говорят, это выглядит просто жалко и смешно, а увсяких тожерасиян это нормально так ругаться про в..y в рот, мамку, папку и т.д. Как то работал у нас узбек лет 45-50. Он постоянно молится ходил, когда ему приспичит. Начальник участка в шутку ему говорит, что на него жалобы поступают от ребят (узбеков), что молится часто. Так это животное подскочило и начал биться в истерике с криками - "КТО СКАЗАЛ!! Я ЕГО МАМУ E..AЛ, Я ЕГО ПАПУ E..AЛ!!! КТО!!!!!" А до этого момента ходил полный смирения и любви к ближнему.
  • 1. «Постою» за Францию (для особо упоротых — эта шутка), как проживший тут уже более пяти лет. Совершенно согласен с Владиславом в том, что Фанция это захиревшая колониальная держава с непонятными преспективами и почти «слитым» белым населением. Но, смею заверить уважаемую аудиторию, что у Владислава Алексанровича неполное представление о том, что такое Франция , т. к. он тут не живет, а я живу. Это он так же, эдак лет 5 назад всех увещевал что АК, это говно, потому что М-ка стреляет дальше и точнее. Мнение человека сугубо штатского никакого отношения к военному промыслу не имеющего и по сему примеряющего к вопросу критерии с его сугубо штафирской колокольни. Правда потом, через годик препираний, он таки признал, что АК это таки хорошее оружие, когда разобрался. Но упирался то… Так видать и с Францией.
  • 2. Чем может гордиться Франция помимо выпечки и вина. И в чем ее лидерские позиции. У нее: -лучший в Европе военный, торговый и пассажирский флота и недосягаемая для рфии кораблестроительная промышленность. - самое большое количество в мире заказов на изготовление подводных аппаратов разного класса. - самое большое количество контрактов в мире на проведение глубоководных работ - лидирующие позиции в авиастроении (Airbus) со всеми ноухау и административно-инженерным ресурсом - одно из самых больших в мире количеств выигранных тендеров на строительство аэропортов - одна из самых мощных и развитых в мире транспортно-логистических институций по всей Европе, Африке и Азии (со владением, совладением, арендой транспортных предприятий, производством грузовых и пассажирских авто, дорожного и сопутствующего оборудования)
  • 2. Чем может гордиться Франция помимо выпечки и вина. И в чем ее лидерские позиции. У нее: -лучший в Европе военный, торговый и пассажирский флота и недосягаемая для рфии кораблестроительная промышленность. - самое большое количество в мире заказов на изготовление подводных аппаратов разного класса. - самое большое количество контрактов в мире на проведение глубоководных работ - лидирующие позиции в авиастроении (Airbus) со всеми ноухау и административно-инженерным ресурсом - одно из самых больших количеств выигранных тендеров в мире на строительство аэропортов - одна из самых мощных и развитых в мире транспортно-логистических институций по всей Европе, Африке и Азии (со владением, совладением, арендой транспортных предприятий, производством грузовых и пассажирских авто, дорожного и сопутствующего оборудования)
  • 3 - особые пространственно-экономические зоны в трех океанах и почти на всех материках, где только она может дать иным добро на проход-транзит-осуществление торговли или военных мероприятий и пр. - мощная космическая промышленность; запуск спутников в Гвиане, мощный национальный центр космических исследований с сопутствующими изысканиями и инновациями - мощный банковский сектор контролирующий практический весь европейский и африканский кэш-флоу. - ведущие позиции в Европе в оседлании тендеров любого толка. - ведущие мировые строительные корпорации (Vinci S.A., Bouygues, Technip - аэропорты, морские порты, дороги, железные дороги, надводное и подводное строительство, сложный инжениринг пр) - мощная военная агентурная и одна из лучших в мире технические разведки (космос, РЭБ, пр)
  • 2. Чем может гордиться Франция помимо выпечки и вина. И в чем ее лидерские позиции. У нее: -лучший в Европе военный, торговый и пассажирский флота и недосягаемая для рфии кораблестроительная промышленность. - самое большое количество в мире заказов на изготовление подводных аппаратов разного класса. - самое большое количество контрактов в мире на проведение глубоководных работ - лидирующие позиции в авиастроении (Airbus) со всеми ноухау и административно-инженерным ресурсом - одно из самых больших количеств выигранных тендеров в мире на строительство аэропортов - одна из самых мощных и развитых в мире транспортно-логистических институций по всей Европе, Африке и Азии (со владением, совладением, арендой транспортных предприятий, производством грузовых и пассажирских авто, дорожного и сопутствующего оборудования)
  • Да-а уж .Может это в рамках поставленной задачи - опускать страну по всем направлениям .Мне стыдно .
  • Да-а уж.Может это в рамках поставленной задачи - опускать страну по всем направлениям ? Мне стыдно .
  • Ну тогда попробуйте впердолить китайцу француза и обьяснить еиу, что это тот же мерс, бмв или ваг.
  • Где вторая часть?
  • Есть такое. Благодарите Евростандарты. Но зато немцы эти проблемы переварили и шагнули вперед. Прокатитесь на новом Супербе с турбо и дсг, вас в японца или француза потом силком не посадишь.
  • Не могу судить. Но свой следующий сконфигурированный Кодиак мне нужно ждать аж 8 месяцев, тк шкода не успевает их делать из за огромного количества заказов. Какой нибудь рено вам сделают через месяц. Делайте выводы.
  • Напиши мне в ответах небольшими блоками - тогда пройдёт.
  • Мне интересно наблюдать за людьми, которые покупают авто, а потом офигевают от того сколько стоит его содержать. Чтобы кто-то хотя бы узнал, перед покупкой, сколько стоят на него плановые ТО, я уже не говорю чтобы почитал отзывы владельцев или тем более узнал сколько там запчасти стоят и есть ли они вообще. Зачем, все просто покупают красивенькое авто. Потом приезжают в сервис, им говорят, что нужно менять, к примеру, втулки стабилизатора, человек думает, ну втулка (резинка) ничего страшного это же не дорого. А потом ему сообщают что втулка поставляется только со стабилизатором в сборе и стоит это 15-20 тыс. + работа.
  • Я думал в Европе люди покупают авто и ездят до талого, пока оно ездит. Это в России меняют, как перчатки. 1-3 года и новое. Сейчас правда меньше.
  • Мне интересно твое мнение, будь добр ответить, ты сам поднял эту тему. В чем влияет, на кого, дай краткий аргументированный ответ.
  • Я имел в виду что китайцы осваивают рынок сбыта :)
  • Этот лозунг бросила "Комсомольская правда".
  • Подмосковье. На некоторых улицах вырубают фонари после двух, экономят. Походу ловэ опаньки, готовься тянуть пояса.
  • Грузинский телеведущий Георгий Габуния нецензурно оскорбил Путина (Полное видео) https://www.youtube.com/watch?v=e_AiXXX5w80 "Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина" https://www.youtube.com/watch?v=7UtPF4-3OBc
  • Разумеется неприемлемо . Не по понятиям.
  • Да. BK агент кремля
  • посмотрим что скажет главный придурок и провокатор в ответ на предъяву
  • Да фигня все это. Отрезать язык чтобы другим неповадно было. Ну или для начала прислать по почте.
  • Если посмотреть на тиранов то им тоже особо не накого было опереться, но они захватывали территории, те же работорговцы тоже процветали за счёт невольничьих рынков. Но их страны жили и процветали. Почему? А потому что правители имели институт менеджеров, которые решали их проблемы на мелком уровне, а те ещё ниже и т.д. система сама себя и кормила и взращивала. В Р. проблема означально стояла в преемственности. Тут или силой можно стать или когорта тебя выберет для своих поручений
  • ВВП сам и проплатил свое оскарбление
  • Да. BK агент кремля
  • ВВП сам и проплатил оскарбление себя
  • Для большевиков и их потомков Россия никогда не была родной, нельзя предать чужую страну. Понятно, что среди власти оккупантов могут быть свои предатели, но это не предатели России.
  • Не, это все признаки сектантства. Когда люди начинают верить в бред который говорят правители, потом им кажется что они идут за правое дело , а потом пшик. Все дело в промывке. Когда подаешься вкусу сладкого арамата, а потом пшик, а все оказывается было иллюзией
  • Если посмотреть на тиранов то им тоже особо не накого было опереться, но они захватывали территории, те же работорговцы тоже процветали за счёт невольничьих рынков. Но их страны жили и процветали. Почему? А потому что правители имели институт менеджеров, которые решали их проблемы на мелком уровне, а те ещё ниже и т.д. система сама себя и кормила и взращивала. В Р. проблема означально стояла в преемственности. Тут или силой можно стать или когорта тебя выберет для своих поручений
  • В чём интересы Русского народа, если грузины потребуют и добьются извинений Габуния и руководства Грузии перед гарантом оккупационного режима в России?
  • В вести ФМ одна нерусь А ведь и внук Берия шифруется в рыссиянии, и ему подобные из ""состоятельной и богатой Грузи"",, наверняка в клане шумерской есть. Делёж идёт.
  • Гражданин Грузии что-то такое сказал, находясь на территории Грузии. Какое это имеет значение? Какие правовые последствия влечет? Вспомните, что россиянские пропагандоны несли в отношении президента Грузии в августе 2008 года.
  • Мелкий грузинский гопник оскорбил крупного россиянского гопника. Это теперь важная новость для русского народа? Это шутка?
  • ВАК по глошатайству, скоро Соловья обгонит, этож надо на ари цитировать гопника кадырова и связать оскорбление шмутина с оскорблением РФ и русофобией. Дно пробито.Поздравляю. В прошлой передаче евреи хорошие, они же шмутина не материли ))) а вот грузины не вышли на митинг, проклятые русофобы ) В казахстане АИ-95 из российской нефти 28 рублей стоит. саботаж, пятой колонны? ))) Ждем анонсированную передачу про Европу - я так понимаю, там будут рассказывать, как все у них плохо и еда вся прохимиченная?
  • "Старый" взгляд ари, так бы и сделал, но все меняется, как мы видим..
  • Tempora mutantur et noc mutamur in illis
  • степень предательства разная. кто то предал режим кто то свой народ а кто то патрона
  • Попробую объяснить, президент страны опирается на "картинку" эта картинка когда много много людей объединены чем то вместе с власть. Тогда с этой властью другие президенты ведут диалог. Если этой картинки нет то и нет диалога, а значит, что завтра "честно заработанное" зарубежом могут отдать. Ну одни гопники у других гопников. Но каждый гопник в своей мерзкой сущности опирается на свой собачий статус в своей иерархии в стае, этот статус некая поддержка в виде других гопников.
  • Что это было ?
  • посмотрим что скажет главный придурок и провокатор в ответ на предъяву
  • фактически в этом перфомансе мы увидели публичное камлание , заказчики безусловно непростые ребята.
  • а следом за ними судей)))
  • Для большевиков и их потомков Россия никогда не была родной, нельзя предать чужую страну. Понятно, что среди власти оккупантов могут быть свои предатели, но это не предатели России.
  • Хорошо в 90 е было. Свободно. Весело.
  • а следом за ними судей)))
  • А юристов оставим.
  • Tempora mutantur et noc mutamur in illis
  • Помню Боров приличнее играл и пел, после его ухода, Коррозия превратилась в коммерческую популистскую группу.
  • Габуния про русских на прямую ничего не сказал. Сказал, что рабы, но с этим трудно спорить, так и есть. Тем более кто он такой? Какой то говнюк с оппозиционного канала. А вот PU и кремль ещё за придурков и провокаторов не извинились. За русофобию, которая продолжалась вплоть до украинских событий, тоже не извинились. Просто переобулись в патриотов в самый последний момент и делают вид, что всегда так и было.
  • Русофобия как была до украинских событий, так и осталась. Просто она стала более скрытой.
  • Возможно кормовая база сужается у шумеров вот и инсценировка, чтоб потеснить гурузинсую мафию,( межклановая борьба).
  • Хорошо в 90 е было. Свободно. Весело.
  • Недавно случайно включил ТВ на какой-то канал - идет очередной ментовской сериал, название то ли "Следаки", то ли что-то вроде этого. И сразу такая сцена - два опера в гражданском подходят к парню, заламывают ему руки, один из них спокойно кладет ему в карман пакетик с белым порошком. Тот, конечно, возмущается - мусора позорные, что же вы творите и т.д. Понятно, что по сценарию - менты хорошие, а тот парень наверняка какой-то криминальный деятель. И всё так обыденно и спокойно, всего лишь эпизод работы.
  • ДружбА без радости была, разлука будет без печали
  • Интересную аналогию послания Габонии провели украинские товарисчи, сравнив послание Габнии с посланием запорожских казаков турецкому султану (слушать в самом начале) https://www.youtube.com/watch?v=vq5aHza7JLI
  • Ну как бы нормально когда Грузия просто начала бомбить мирное население Южной Осетии. Ну как бы нормально до этого когда Грузией избивались российские мротвортцы. Это норма для общецивилизованнлго человечества и для определенной прослойки либералов в России. Ну вот нормально и все. Так же как и бомбардировки Югославии и т.д. не в пушку ли рыльце у Грузии?
  • И про Сирию напиши, русским людям ой как эти Сирии с Югославиями и Осетиями нужны
  • Разборки черных между собой мало кого интересуют. Кто там кого бомбить начал и какие были провокации еще вопрос, тк из грузин вояки, как из американцев балерины.
  • А чо там? Сирию слили? Я что-то пропустил? Вроде же ещё в 2015 слили?
  • А чо там? Сирию слили? Я что-то пропустил? Вроде же ещё в 2015 слили?
  • Я не понимаю зачем это нужно Грузии, поэтому высказываю предположение о том что происходит на самом деле. Если Вы понимаете больше, высказывайте своё видение положения дел, или говорите о нестыковках в моих предположениях. А так, о чём Ваше замечание? Просто создать информационный шум?
  • Насчет "просто" есть сомнения. Так что есть подозрение, что там у всех рыльцо в пушку. И при чем тут Югославия? То, что американцы и грузины что-то делают, как-то оправдывает геноцид русских со стороны россиянских большевиков?
  • ПО направлению юриспруденции, а кого то на лопату возможно поставить.(=
  • Защитить честь президента должен Кадыр. Он многократно называл себя "пехотинцем", клялся в верности. Пришло время проявить верность на деле. Кадыр живет на Кавказе, так сказать, рядом, под боком. Прыгнул в джип и через час в Грузии. Один кавказец оскорбил, другой зашитил, только и всего. На камеру заставить журналюгу извиниться. А Кадыр мастер по извинениям. Сколько людей он заставил извиняться. Думаю извинений на камеру достаточно. Дело за Кадыром.
  • Ну королеву например всякие туземцы ну так оскорбляют, что гнузинам надо к ним на курсы записаться, под названием "Как тявкать на слона?" Вы НИКОГДА не увидите королеву, реагирущую на всякую шваль. Она тупо не замечает самого факта существования этих торчков. Так и тут надо реагировать, точнее не реагировать, как не зачечают вялый лист на асфальте или опарыша на дохлой крысе. Теперь по поводу кавказких нравов, что мол в соответствии с ними, нужно бегать и мочить всякую лающую собаку, а то кореша сокавказники подумают, что я слаб и меня опустили. У нас другие нравы и такой нонсенс не входит в понятие чести, как впрочем бить лежачего например, или бросаться толпой на одного, пырять ножом в спину, быть смелым только против слабого и прочих постулатов "чести" всяких разных и разных всяких. По русски будет просто пропустить помимо ушей, но выводы сделать.
  • Я не понимаю зачем это нужно Грузии, поэтому высказываю предположение о том что происходит на самом деле. Если Вы понимаете больше, высказывайте своё видение положения дел, или говорите о нестыковках в моих предположениях. А так, о чём Ваше замечание? Просто создать информационный шум?
  • Про честь. С каким оружием ассоциируется настоящий джигит? Правильно, с кинжалом. С кинжалом не сражаются на дуэли и не ходят на войну. Кинжал - оружие убийцы: с ним удобно выпрыгнуть из-за камня и пырнуть в спину проезжающего торговца. Я бы написал больше, почему в горах много маленьких народов и чем они занимались в своей истории, но меня товарищ майор посадит .
  • Он всегда создаёт гусеничный лязг и шум. Его главная задача здесь была по любому поводу. Привыкайте.
  • Я бы не стал .Есть маленький нюанс , не всякий его может уловить - когда кого-то заставляешь что то делать и тем более извиняться , то значит подходишь к нему с той же меркой что и к себе .Ну сам подумай ,разве может какой то (.....) оскорбить президента России .
  • ПО направлению юриспруденции, а кого то на лопату возможно поставить.(=
  • Те кто голосовал за пу, те и есть его рабы. Я про это уже писал в Фб. Там все раскудахтались от недовольства.
  • Разумеется неприемлемо . Не по понятиям.
  • Сегодня Пу побывал в Екатеринбурге. По этому поводу перекрыли часть улиц, в результате образовались грандиозные пробки, произошел сбой нормальной работы общественного транспорта. Были задействованы сотни гаишников, чтобы разрулить весь этот кошмар. Накануне возле УрФУ частично сняли асфальт и установили новый, клумбы и прочее. Встреча со студентами, но это тема отдельного разговора. В очередной раз проявились российские национальные традиции: показуха, очковтирательство, явное неуважение к людям. Когда царю Московскому или важному боярину навстречу попадались люди или гужевой транспорт, их элементарно скидывали с дороги или моста.
  • Думаю эта тема с оскорблением яйца выеденного . не стоит и по большому счету далека от русских интересов .Единственно , что стоило бы отметить так это совершенное равнодушие населения , что является хорошим признаком и не может не радовать Что до проживающих и работающих в Россиянии грузин и прочих таджиков , то уж поверьте что у этого козла было на языке то у них на уме у каждого второго если не у всех . Истерить по этому поводу не надо . но помнить нужно всегда держать дистанцию .и отношения строить исходя из этого тоже ..
  • Что это было ?
  • Могут какие-нибудь излучатели ставить, чтобы как зомби сидели, а она очень чувствительной оказалась. Чего там у них за шторами сзади натыкано-установлено, х его з. Лица у всех не здоровые какие-то . Китайская студентка там еще была... Скорее всего разведчица на консервации, кому нужны расиянские дипломы. Сейчас наоборот русские едут в китайские вузы учиться.
  • Трамп и Ким встретились https://coub.com/view/198ffp https://www.youtube.com/watch?v=Y6YYe-KZ0KU
  • Возможно кормовая база сужается у шумеров вот и инсценировка, чтоб потеснить гурузинсую мафию,( межклановая борьба).
  • В вести ФМ одна нерусь А ведь и внук Берия шифруется в рыссиянии, и ему подобные из ""состоятельной и богатой Грузи"",, наверняка в клане шумерской есть. Делёж идёт.
  • все очень просто пора политику переводить на личностные отношения - эвропа наложила санкции - назначить личными врагами России меркель, юнкера и дальших мелких чиновников какую-то часть уничтожить физически, кого-то опубликовать с дефченками/мальчиками, в любом случае судится и всех сделать нищими...всех писак кто плохо отзывался о России - сделать нищими - судится с ними - страна кде эти писики существуют - перестать туда поставлять газ, нефть. Дипломатов из этих стран выслать ..
  • Зря он упомянул вообще о существовании этой шавки. Очень зря. Вот это уже, конкретный провал!
  • Могут какие-нибудь излучатели ставить, чтобы как зомби сидели, а она очень чувствительной оказалась. Чего там у них за шторами сзади натыкано-установлено, х его з. Лица у всех не здоровые какие-то . Китайская студентка там еще была... Скорее всего разведчица на консервации, кому нужны расиянские дипломы. Сейчас наоборот русские едут в китайские вузы учиться.
  • чай, не царских кровей отрок.
  • А вот интересно посмотреть на академика, как он будет честь "аллаха" защищать
  • 2. Чем может гордиться Франция помимо выпечки и вина. И в чем ее лидерские позиции. У нее: -лучший в Европе военный, торговый и пассажирский флота и недосягаемая для рфии кораблестроительная промышленность. - самое большое количество в мире заказов на изготовление подводных аппаратов разного класса. - самое большое количество контрактов в мире на проведение глубоководных работ - лидирующие позиции в авиастроении (Airbus) со всеми ноухау и административно-инженерным ресурсом - одно из самых больших количеств выигранных тендеров в мире на строительство аэропортов - одна из самых мощных и развитых в мире транспортно-логистических институций по всей Европе, Африке и Азии (со владением, совладением, арендой транспортных предприятий, производством грузовых и пассажирских авто, дорожного и сопутствующего оборудования)
  • 1. Вообще то ВК всегда говорил и писал, что АК это немецкий автомат Хуго Шмайсера, а не Калашникова. 2. Франция - это действительно умирающая европейская страна с огромными экономическими и демографическими проблемами.
  • 2. Чем может гордиться Франция помимо выпечки и вина. У нее: -лучший в Европе военный, торговый и пассажирский флота и недосягаемая для рфии кораблестроительная промышленность. - самое большое количество в мире заказов на изготовление подводных аппаратов разного класса. - самое большое количество контрактов в мире на проведение глубоководных работ - лидирующие позиции в авиастроении (Airbus) со всеми ноухау и административно-инженерным ресурсом - одно из самых больших количеств выигранных тендеров в мире на строительство аэропортов - одна из самых мощных и развитых в мире транспортно-логистических институций по всей Европе, Африке и Азии (со владением, совладением, арендой транспортных предприятий, производством грузовых и пассажирских авто, дорожного и сопутствующего оборудования) - особые пространственно-экономические зоны в трех океанах и почти на всех материках, где только она может дать иным добро на проход-транзит-осуществление торговли или военных мероприятий и пр.
  • Чем может гордиться Франция помимо выпечки и вина. У нее: -лучший в Европе военный, торговый и пассажирский флота и недосягаемая для рфии кораблестроительная промышленность. - самое большое количество в мире заказов на изготовление подводных аппаратов разного класса. - самое большое количество контрактов в мире на проведение глубоководных работ - лидирующие позиции в авиастроении (Airbus) со всеми ноухау и административно-инженерным ресурсом - одно из самых больших количеств выигранных тендеров в мире на строительство аэропортов - одна из самых мощных и развитых в мире транспортно-логистических институций по всей Европе, Африке и Азии (со владением, совладением, арендой транспортных предприятий, производством грузовых и пассажирских авто, дорожного и сопутствующего оборудования) - особые пространственно-экономические зоны в трех океанах и почти на всех материках, где только она может дать иным добро на проход-транзит-осуществление торговли или военных мероприятий и пр.
  • Рекомендую свежую книгу L'archipel francais французского политолога Jérome Fourquet. По его мнению во франции насупает постхристианская эра без этнических французов. Я к примеру даже не знал, что во франции не ведутся этнические статистики насления и они реально не знают сколько у них этнических арабов и т.е. Если раньше самым популярным именем было Мари, то сейчас Мохамед. П.С. по поводу оседлания тендеров. Вообще то это коррупция и бардак, а не повод для радости.
  • Франция - это южная европейская страна с типичным южным менталитетом с его прблемами, бардаком и растопыренными пальцами. Промышленность в настоящее время держится на плаву за счет бесплатных денег ЕЦБ и вытаскивания денег у немцев, иначе бы их экономика уже вылетела в трубу, тк по сравнению с немцами, а тем более с китайцами работают они намного хуже и малоэфективнее. В отличие от вас живу намного дольше в европе и по роду деятельности имею дело с разными европейскими фирмами. У Французов, испанцев и итальянцев примерно схожий менталитет в бизнесе.
  • Недавно случайно включил ТВ на какой-то канал - идет очередной ментовской сериал, название то ли "Следаки", то ли что-то вроде этого. И сразу такая сцена - два опера в гражданском подходят к парню, заламывают ему руки, один из них спокойно кладет ему в карман пакетик с белым порошком. Тот, конечно, возмущается - мусора позорные, что же вы творите и т.д. Понятно, что по сценарию - менты хорошие, а тот парень наверняка какой-то криминальный деятель. И всё так обыденно и спокойно, всего лишь эпизод работы.
  • Франция ведущая европейская держава с мощной экономикой . По крайней мере уровень жизни там несравнимо выше, чем в РФ. Где люди ещё в бараках живут с толчком на улице. Вот это и есть реальный показатель, кто где находится по факту.
  • /// 1. «Постою» за Францию (для особо упоротых — эта шутка)...!?\\\ ...кто в армии служил - тот в цирке не смеётся!!! Штафирка — (иноск. шут.) мелкій штатскій чиновникъ (намекъ на штафирку, подкладку около рукава пишущего, для сбереженія рукава отъ тренія). Ср. Передо мной идутъ два офицера и говорятъ видишь штафирку? и указываютъ другъ другу на чиновника. Лѣсковъ. Русскій … Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)
  • чай, не царских кровей отрок.
  • Вы абсолютно правы в том , что Франция развитая в технологическом плане страна и мало того в прошлом в 19 в. и начале 20 в. это была страна самая развитая в техническом отношении, но на сегодняшний момент идет деградация страны и элиты она заражена левачеством и кружками по интересам, бизнес тухнет от давления гос. сектора, 56% экономики это гос.сектор. Комиссары громят Францию с таким же упорством как и Россию, деградация безусловна прекратить это невозможно, я не вижу там сил способных противостоять этим гопникам! Сравнивать Рф в технологическом плане не корректно,мы не в той категории.
  • В целом согласен , но вот про китаез есть замечание .Как правильно воспринимать китай .? Большая пром площадка , фабрика ,населенная биороботами работающим по определенным алгоритмам заложенными в них белыми дядями . В данном случае ваше сравнение некорректно .. Потом ,Русские люди тоже не очень расторопны .Но в отличии от китаез " с их много тысячелетней историей " и недоказуемыми достижениями мы кое что миру дали . что вполне проверяемо и подтверждаемо .
  • Вот тут они про русских вспоминают, когда им защита требуется. А так, русские находятся в рабстве, пашут на кремлёвских за еду, деньги идут всем остальным. Пусть чеченцы и другие народы РФии защищают кремль, все кроме русских. Так будет правильно.
  • Эйрбас - это европейский, а не фрацузский продукт, те он разрабатывается европейскими инженерами и проекты финансируются Евросоюзом. Причем основан на немецких технологиях, переданных после войны франции, тк немцам было запрещено иметь авиационную промышленность. Машины у французов реально намного хуже немецких.
  • 1. Вообще то ВК всегда говорил и писал, что АК это немецкий автомат Хуго Шмайсера, а не Калашникова. 2. Франция - это действительно умирающая европейская страна с огромными экономическими и демографическими проблемами.
  • Эйрбас - это европейский, а не фрацузский продукт, те он разрабатывается европейскими инженерами и проекты финансируются Евросоюзом. Причем основан на немецких технологиях, переданных после войны франции, тк немцам было запрещено иметь авиационную промышленность. Машины у французов реально намного хуже немецких.
  • Точно такие же машины. Экономичные турбированные и гибридные двигатели, автоматические коробки, европейская безопасность. Свои заявленные 5 лет машины ездят без единой поломки, плюсом у французов дизайн. Я не имею ввиду румынский логан. https://www.youtube.com/watch?v=gWkznIGjDZk
  • У меня пыж 408, норм авто, кстати, они изначально для китайского рынка сделаны. А дизели пежо считаются лучшими в мире.
  • совершенно сапоги.. а в чиасср это массово было, и в таджикистоне и узбекистоне (армяне с азерами в этом вроде не отличились). А еще накануне русских погромов по молчаливому согласию из Москвы, из ментовки выгоняли всех русских, заменяли их нацкадрами, проводили ими "перерегистрацию" охотничьего оружия, забирая гладкостволы, а попытки русских хоть как-то помочь соплеменникам у которых джигиты творили произвол, пресекались той же "реформированной" нацкадрами милицией как правонарушения (как пример - в 1992 ингушская милиция вывезенная на территорию Ставропольского края останавливала и разворачивала машины со ставропольцами, которые ехали в Сунженский район ингушетии на помощь своим собратьям от произвола творимого ингушами).
  • Рекомендую свежую книгу L'archipel francais французского политолога Jérome Fourquet. По его мнению во франции насупает постхристианская эра без этнических французов. Я к примеру даже не знал, что во франции не ведутся этнические статистики насления и они реально не знают сколько у них этнических арабов и т.е. Если раньше самым популярным именем было Мари, то сейчас Мохамед. П.С. по поводу оседлания тендеров. Вообще то это коррупция и бардак, а не повод для радости.
  • В целом согласен , но вот про китаез есть замечание .Как правильно воспринимать китай .? Большая пром площадка , фабрика ,населенная биороботами работающим по определенным алгоритмам заложенными в них белыми дядями . В данном случае ваше сравнение некорректно .. Потом ,Русские люди тоже не очень расторопны .Но в отличии от китаез " с их много тысячелетней историей " и недоказуемыми достижениями мы кое что миру дали . что вполне проверяемо и подтверждаемо .
  • Речь об умении и желании работать. Китайцы трудяги, а европейцы ожирели и не хотят работать. Более того, не хотят окрыть глаза и увидеть проблему. Особенно во Франции с раздутым госаппаратом и социальными ништяками за счет евросоюза. Те же французские фермеры повально сидят на дотациях.
  • Поэтому "чурку в печь" звучит на века
  • из Казахстана многие русские после школы едут поступать в Россию.
  • Где часть 2?
  • У всех о всём неполное представление. Только зачем в этом друг друга обвинять... Это бессмысленно
  • У меня пыж 408, норм авто, кстати, они изначально для китайского рынка сделаны. А дизели пежо считаются лучшими в мире.
  • Кем они считаются лучшими в мире? Французами? Что дизельный, что бензиновый мотор изобретены немцами. И слава богу лидерство свое они никоиу не отдавали. На французе можно ездить только если нет денег на немца, но я в этом случае предпочту японца. Если бы вы поработали для сравнения в немецкой и французской фирме, то попытались бы избегать французские продукты.
  • умение "дипломат" 100 LVL
  • Ну а что вы от большевиков хотели?
  • Там опять TSI, из 1.4 выдавили 150 лошадей, ещё и непосредственный впрыск, сомневаюсь что такой мотор долго протянет.
  • автомодератор не пропустил
  • 1. Дмитрий, я уверен, что французский флот лучше австрийского, тк у австрии нет доступа к морю и соответственно нет флота 2. Европейские тендеры выигрываются в кулуарах, а не лучшими фирмами. 3. Эйрбас не французский, а европейский. 4. Как страна "победительница", сдавшаяся немцам за две недели, само собой франция имеет самую большую в европе армию и флот. Среди слепых и одноглазый провидец. Теперь повторюсь, какое до всего этого дело французам, если их чере 50 лет не будет?
  • Слабость власти в отношении защиты русских в девяностых годах ( ну и по защите кстати людей других "некоренных" национальностей) заложила бомбу в обществе и достаточно мощную. Поколение совков преступления по отношению к русским забыло "так воспитали", но новое поколение может и не простить. А учитывая как легко поднимаются националистические настроения в обществе то можно представить мощность взрыва этой бомбы. До какого то времени потенциал бомбы сдерживался высокими заработками в бизнесе и коммерции во времена Ельцина и зарплатами от нефтедоходов в последующее время, однако рост цен и отсутствие адекватного роста зарплат в наши дни что а также экономическая и социальная политика могут привести к началу уже серьезных акций протеста, которые могут подогревается памятью про годы девяностые.
  • почему-то часть моих доводов автомодератор не пропускает. Желающих увидать доводы отсылаю на страницу ариру в фейсбуке. Там они по полной.
  • Нормандия - другая
  • Могу еще добавить, что у Франции лучшая в европе фармокология и тут она номер один в борьбе с онкологией
  • Там опять TSI, из 1.4 выдавили 150 лошадей, ещё и непосредственный впрыск, сомневаюсь что такой мотор долго протянет.
  • Подтверждаю. Мрут как мухи. Проблемы с двигателем возникают еще до психологической отметки в 100000 км. Причем суммы ремонта тоже не малые от 50 до 80 тыс. руб. это касается двигателей с целью газораспределения. Цепь растягивается и далее уничтожает все, Шестерни, башмаки натяжения, кто-то даже распредвалы меняет, т.к шестерни привода на них не съемные. Сами регламентные работы по замене цепного ГРМ тоже не дешевые. Там нужно менять просто весь механизм, начиная от цепи, кончая крышкой ГРМ и болтами, хотя они нафиг не нужны, им ничего не случается. Но если их не поменять, то с 90% вероятностью потом получишь течь масла.
  • Есть и другая сторона. Заедь на пару ремонтов на Суперб и потом подумаешь, как раз о том, чтобы пересесть на чего-нибудь менее ломучее и дешевое в содержании.
  • Вы же сами себе противоречите, если авто ходит 3 года, о каком качестве и надёжности речь?
  • опубликовать с дефченками/мальчиками... . Это "наши" туда развлекаться ездят, так что кто там чего ещё опубликует)) сделать нищими... если не продавать туда газ и нефть, это РФ станет нищей. Насмешил)))
  • Так же и северная италия.
  • И уж совсем вдогонку: во Франции очень эффективная система селекционирования элит: административной, инженерной, финансовой, политической, военной, медицинской и пр. Сложноразвитая система учебных заведений, стажей, grandes ecoles (у нас нет таких аналогов), профессионального образования, дообразования и переобразвания позволяют выделить людей с нужными качествами и задатками и слепить нужное для своей системы. У нас такого не было и нет.
  • И что толку с этой "элиты", если французов через 50 лет уже не будет и уже сейчас одним из самых популярных имен во франции стал мохамед?
  • Три Шкоды Суперб за 2018 год замена ГРМ по причине выхода его из строя 89, 123, 198 тыс. км. Все вне интервалов его замены. На 89 это вообще еще в пределах гарантийного срока. Масло было залито оригинальное. По мне так очевидно, что это заложенный выход из строя. При этом какой-нибудь Гольф 2000 года до сих пор гоняет и проблем нет. Очевидно, что сегодня производителями автомобилей движет не желание сделать действительно хороший автомобиль, а просто заработать, отсюда и качество. Сейчас выход из строя узлов и агрегатов целенаправлено программируется. И в моем понимание немцы в этом лидеры. Лучше корейца какого-нибудь купить и ездить на нем еще 5-10 лет после окончания гарантии, чем понять, что капиталку ДВС или ремонт КПП, а скорее всего замену делать на 150-200 тыс. км и это если еще повезет. Официально алюминиевые блоки двигателей, АКПП и вариторы не ремонтабельны, то фактически через 3-5 лет ты теряешь полную стоимость авто.
  • Три Шкоды Суперб за 2018 год замена ГРМ по причине выхода его из строя 89, 123, 198 тыс. км. Все вне интервалов его замены. На 89 это вообще еще в пределах гарантийного срока. Масло было залито оригинальное. По мне так очевидно, что это заложенный выход из строя. При этом какой-нибудь Гольф 2000 года до сих пор гоняет и проблем нет. Очевидно, что сегодня производителями автомобилей движет не желание сделать действительно хороший автомобиль, а просто заработать, отсюда и качество. Сейчас выход из строя узлов и агрегатов целенаправлено программируется. И в моем понимание немцы в этом лидеры. Лучше корейца какого-нибудь купить и ездить на нем еще 5-10 лет после окончания гарантии, чем понять, что капиталку ДВС или ремонт КПП, а скорее всего замену делать на 150-200 тыс. км и это если еще повезет. Официально алюминиевые блоки двигателей, АКПП и вариторы не ремонтабельны, то фактически через 3-5 лет ты теряешь полную стоимость авто.
  • Вы же сами себе противоречите, если авто ходит 3 года, о каком качестве и надёжности речь?
  • Опять себе противоречите, рынку нужен надёжный и дешёвый авто, а производителям - ломучий. Пежошный турбодизель - милионник, а PSA в трубу не вылетела.
  • из Казахстана многие русские после школы едут поступать в Россию.
  • Ну вот по этой причине сейчас и нет надежных немецких автомобилей. Сейчас даже автоТАЗ выглядит более привлекательным, с точки зрения его долговечности и дешевизны обслуживания.
  • Для российского рынка -да, тк народ бедный и не может себе многого позволить. В Европе - нет. Иначе нового заказанного Кодиака мне не нужно было бв ждать 9 месяцев из за огромного числа заказов.
  • Опять себе противоречите, рынку нужен надёжный и дешёвый авто, а производителям - ломучий. Пежошный турбодизель - милионник, а PSA в трубу не вылетела.
  • Было 3 Пежо типпи, 408, 3008 и все пятилетний срок отбегали без поломок. Если говорить про новые машины. А БУшные все через 5 лет ломаются, они так специально сделаны сейчас. Хоть немец, хоть японец, никто уже не делает вечных машин, везде лимитирование ресурсов. Купил и 5 лет ездишь, ладу уже через месяц в сервис везёшь по гарантии.
  • Это маркетинг, он к надёжности отношения почти не имеет. Дискуссия-то о технологичности, а не о том, кто лучше покупателей дурит.
  • Слабость власти в отношении защиты русских в девяностых годах ( ну и по защите кстати людей других "некоренных" национальностей) заложила бомбу в обществе и достаточно мощную. Поколение совков преступления по отношению к русским забыло "так воспитали", но новое поколение может и не простить. А учитывая как легко поднимаются националистические настроения в обществе то можно представить мощность взрыва этой бомбы. До какого то времени потенциал бомбы сдерживался высокими заработками в бизнесе и коммерции во времена Ельцина и зарплатами от нефтедоходов в последующее время, однако рост цен и отсутствие адекватного роста зарплат в наши дни что а также экономическая и социальная политика могут привести к началу уже серьезных акций протеста, которые могут подогревается памятью про годы девяностые.
  • Это маркетинг, он к надёжности отношения почти не имеет. Дискуссия-то о технологичности, а не о том, кто лучше покупателей дурит.
  • Как раз по технологичности немецкие авто впереди, поэтому в россии они считаются ненадежными. Намного проще сделать чугунный атмосферный 3хлитровый мотор со 120 дс, который пройдет миллион км и будет жрать 20 литров на км и весить 300 кг. Попробуйте сделайте алюминиевый с думя турбинами, дсг и 2 литра 200 лс и расходом в 6 литров и т.е.
  • Верно.Северяне не цыгане.
  • https://www.facebook.com/ariru.info/
  • https://www.facebook.com/ariru.info/
  • https://www.youtube.com/watch?v=m8PfiLj0wZA
  • Витек, ты преувеличиваешь противодействие местных властей. Ей до лампочки любые народности, будь цыгане, армяне или русские. Только первые и вторые способны себя защитить, а русские нет. Вот и вся причина. Ты сам видишь, все народы РФ живут в равных условиях, кто-то умеет заставить себя уважать.
  • 1. Дмитрий, я уверен, что французский флот лучше австрийского, тк у австрии нет доступа к морю и соответственно нет флота 2. Европейские тендеры выигрываются в кулуарах, а не лучшими фирмами. 3. Эйрбас не французский, а европейский. 4. Как страна "победительница", сдавшаяся немцам за две недели, само собой франция имеет самую большую в европе армию и флот. Среди слепых и одноглазый провидец. Теперь повторюсь, какое до всего этого дело французам, если их чере 50 лет не будет?
  • Около "Гаранта" стали падать в обморок люди Песков назвал причину потери девушкой сознания на встрече с Путиным Во время встречи президента со студентами Уральского федерального университета одной из присутствовавших стало плохо, она потеряла сознание. Помощь девушке попыталась оказать вице-премьер Татьяна Голикова Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d2593719a79475c9ec7e6f6
  • Всем важно, что здесь и сейчас, а не через 50 лет. Жить хотят сейчас. И не спешите хоронить, тенденция к вымиранию есть, но кто сказал, что она не может поменяться
  • Что-то я не помню такой лозунг, а вы шпроты любите?
  • "бессмысленность" это временно...
  • Витек, ты преувеличиваешь противодействие местных властей. Ей до лампочки любые народности, будь цыгане, армяне или русские. Только первые и вторые способны себя защитить, а русские нет. Вот и вся причина. Ты сам видишь, все народы РФ живут в равных условиях, кто-то умеет заставить себя уважать.
  • Сударь, вы настолько з..ли народ на форуме, что снизойду в вам до ответа. Франция - старая колониальная держава, и методы и социальный инжениринг по причесыванию и интегрированию в свой социум как белых извне, так и черных и желтых и серобуромалиновых ею отработаны лет полста как назад. И посему, что в рабочих бригадах, что на рецепшинах любого толка, что в армии, что в больницах, что в полиции, да где угодно, люди с разным цветом кожи вполне себе сотрудничают, общаются и сосуществуют и тут это смотрится вполне нормально. И полиция, армия или медики случись чего, будут прессовать, защищать или спасать всех без разбору. Потому как это нормально в колониальных и эксколониальных странах. А в вашей солнечной Ниметчине, завезенных овцепасов и козлое..ов из Азии и Африки, держат в отдельных лагерях, белые немцы от них шарахаются, преступность процветает, потому как в полицию, где служат преимущественно белые немцы, которые откровенно подсыкивают перед завезенными кочевниками, спускают директивы о недопустимости прессовать этот сброд. И вся это орда на фоне кирх и немецких домиков смотрится куда как более дико и несуразно, чем во Франции. Потому как не является Германия колониальной державой, а является козой отпущения, где у немцев вытянули их фурор теутоникус лет 20 назад. Так что иди, дорогой товарищ, наводи порядок в своей хаймат, а мы и без тебя разберемся.
  • Конечно влияет. Спроси у французов в марселе, если их там найдешь, товарищ лейтенант с отклевшимся усом.
  • Конечно влияет. Спроси у французов в марселе, если их там найдешь, товарищ лейтенант с отклевшимся усом.
  • Ещё было "купил шаурму - помог Басаеву". Но почему-то быстро забылось.
  • именно так и есть , теперь понятно зачем РИ присоединяла эту грузию
  • Что-то я не помню такой лозунг, а вы шпроты любите?
  • Меркель опять трясёт.
  • вопрос в другом почему немцы за них голосуют?
  • Потому же, отчего вымерли птицы додо. Народ живет в достатке и отучился критически мыслить. Главное выплаитиь кредит на дом и слетать в отпуск. Детей отправить в католическую школу бе мигрантов. Красота. Ну плебс и нищеброды пусть расхлебывают. Я же схожу на митинг по спасению климата, а через неделю слетаю в отпуск на бали. Кроме того, ее выбирают пенсионеры. Тк немцы консервативны и всю жизнь выбирают одну и ту же партию.
  • Уважаемый Дмитрий, не подскажите, в какой стране европы было больше всего террактов и многочисленных убийств людей? Где недавно сам по себе от "окурка" сгорел главный храм европы? Так что социальная инженерия работает замечательно. Результат мне только не очень нравиться. Давайте лучше рассуждать о французских булках.
  • Потому же, отчего вымерли птицы додо. Народ живет в достатке и отучился критически мыслить. Главное выплаитиь кредит на дом и слетать в отпуск. Детей отправить в католическую школу бе мигрантов. Красота. Ну плебс и нищеброды пусть расхлебывают. Я же схожу на митинг по спасению климата, а через неделю слетаю в отпуск на бали. Кроме того, ее выбирают пенсионеры. Тк немцы консервативны и всю жизнь выбирают одну и ту же партию.
  • Ну вот и все. Дождались таки той самой ответочки от кремлевских товарисчей грузинАм, хехехе. резидент ..утин "заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии из уважения к народу этой страны, передает "Интерфакс". Он призвал не предпринимать ничего, что навредило бы отношениям между странами. По словам российского лидера, антироссийские настроения в Грузии раздуваются теми, кто наносит ущерб государству, учитывая историю. --------- Кремлевская камарилья обоссана, образа и бренда "Путен" который создавали годами как "Темнейшего" "Террана", "мудрого и сильного мирового политика", уже более не существует. А есть лишь чмошное куйло, знову кукарекающее про брацконаротность и это увидел весь мир. А вот и естественное продолжение: Ведущий ТВ Имеди Отар Татишвили: "Давайте не будем мешать спорт и политику. Поэтому, Путин, я твою маму сначала как дзюдоиста е...л. Это был спорт. А теперь, Путин я твою маму дополнительно е...л как политика" https://twitter.com/D_Artanian_M/status/1148676903437578241
  • не поленюсь - схожу еще в рыбные ряды и поснимаю для аудитории "отравленную" норвежскую и другую рыбу, которую предлагают к продаже. А то че-то как-то и самому стремно стало. Брали намедни прошлый раз пару форелей с этикеткой, что в фермерском ставке в 5 км от нас выращена,.. а то как вдруг норвежцы без разбору и ее траванули...
  • Директор грузинского телеканала «Рустави 2» Николоз Гварамия заявил, что готов мочиться в вино и боржоми, которые вывозят в Россию. «Теперь мы должны сказать, что Путин хороший, чтобы кто-то боржоми, вино и набеглави ввозил в Россию? Да я мочился во все это! Мне все равно!» — сказал Гварамия. Он призвал производителей продавать напитки Украине, пишет газета «Взгляд». https://rusplt.ru/news/direktor-rustavi-obeschanie-682285.html
  • Уважаемый Дмитрий, не подскажите, в какой стране европы было больше всего террактов и многочисленных убийств людей? Где недавно сам по себе от "окурка" сгорел главный храм европы? Так что социальная инженерия работает замечательно. Результат мне только не очень нравиться. Давайте лучше рассуждать о французских булках.
  • умение "дипломат" 100 LVL
  • Единственный способ для кремляди сегодня это не высовываться. Иначе башку оторвёт.
  • Это не пощечина, это струя мочи в коллективную кремлевскую физиономию. На постсовке много грузинских "воров в законе". Все эти и другие "авторитетные люди" правильно поняли месседж. >Человек, облитый мочой, или тот, который совал руки в унитаз, автоматически становится «петухом». Поэтому, например, сантехники на большинстве зон считаются «отсаженными». Сейчас уже все. Нет больше ни кремля ни "путена", они по советским и постсоветским понятиям переезжают в петушиный барак. Дальше будет все больше и больше. https://twitter.com/D_Artanian_M/status/1148676903437578241 Т.е. теперь в этот образ "гаранта" и всех кремлядей будут харкать, поливать фекалиями(уже было кстати https://www.znak.com/2018-09-27/v_kieve_avtomobili_rossiyskih_diplomatov_oblili_fekaliyami_i_ispisali_oskorbleniyami) и бить ногами публично все желающие, руками кремлевских опущенцев трогать по понятиям нельзя. Ведущий ТВ Имеди Отар Татишвили(видео выше по ссылке) уже, уже начал.
  • Ты пойми простую истину. Русских большинство. Большинство. Численное превосходство во всем. Вот в нашей области полностью русская власть: губер, правительство, местный парламент, мэр, гордума. "Сажает русских" кто? Пиндосы, цыгане? Нет, сами русские!
  • https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6646627?fbclid=IwAR0EMdOmzk-6ThvAFvLBhiN4a0ssDAsJ5wQqrSYN0oLHSETKK4fgRA2XzRE Даже неблагодарные грузины преклоняются перед величием нашего Праведного Халифа и возносят хвалу его милосердию. А вы всё ещё кафиры. И носите кастрюлю. Выношу вам такфир презренные салоеды!
  • Тыщу раз уже говорили много РОССИЯН а не русских и настоящих русских во власти нет, их просто туда никто не допустит.. А сажает русских именно антирусская власть, среди которой русских нет, поскольку действительно русский человек просто в эту систему если и встроится то либо оттуда сам сбежит либо система выкинет. У меня вот тоже знакомый, русский человек с правильными (русскими) взглядами на жизнь, стал замом мэра города. И ничего сделать полезного для русского дела не смог, система не дала.
  • Вы в историю бренда немного вникните и не морочьте людям голову .Этот хавал из той же категории что и телефончик хуйвей который похоже сделал тете ручкой .
  • Тыщу раз уже говорили много РОССИЯН а не русских и настоящих русских во власти нет, их просто туда никто не допустит.. А сажает русских именно антирусская власть, среди которой русских нет, поскольку действительно русский человек просто в эту систему если и встроится то либо оттуда сам сбежит либо система выкинет. У меня вот тоже знакомый, русский человек с правильными (русскими) взглядами на жизнь, стал замом мэра города. И ничего сделать полезного для русского дела не смог, система не дала.
  • Лестер, ты все ищешь, кому бы "на уши присесть" со своей концепцией - " во всем виноваты Русские, потому что они Русские"
  • Единственный способ для кремляди сегодня это не высовываться. Иначе башку оторвёт.
  • Кстате они и дороже чем чилийские и итальянские вина
  • А что с Хуавеем не так?
  • Сказочник Тюняев, если хотите посмеяться, говорит что он рода романовых, а дедушко его почемуто в обслуге у бланка- ленина в поворах был , да и только. https://www.youtube.com/watch?v=gxUlOhjY0wk&list=PLt333Ek3tT_KBSlTUkF66X5_VNry5NWWD&index=2
  • А что с Хуавеем не так?
  • Хотите значит "создать коллапс и обрушить экономику РФ за считанные дни"? А ведь что-то меняется. И через какое-то время нельзя будет всё это сделать "одной кнопкой". Вы кстати о какой части российской власти говорите, которая слабая и уязвимая?
  • Ну кому что по силам .Думаю если б они говна в рот набрали и оплевали дипломатов я думаю их можно было бы к гос наградам представить .Президент типа играющий членом на рояле награждает свой лекторат плюющейся говном .Че им делать то скажи если не сил не духу ?
  • Макдональдс (фастфуд) тоже лидер продаж по всему миру , но это не значит что он хороший и полезный. Так же и с машинами. Автомобили превратили в одноразовую вещь. Для круговорота рынка, для молодежи и городских все эти турбо и дсг хороши, для какого нибудь пенсионера которому нафиг не нужно каждые 3 года менять машину, или просто для того , кому нужна надежность , фермеру или на севере , все эти одноразовые тачки металлолом и пластиковый мусор. Предполагаю , через 10-15 лет разделение автомобилей на две большие группы. Электромобили - как замена всех этих пластмассовых одноразовых "дсг" . Этот класс бензиновых малолитражек вымрет со временем. И нормальных бензиновых/дизельных, более менее надежных железных машин для фермеров, рабочих , средний сегмент. (Пикапы , грузовички , 4х4)
  • Классный фильм про Донбасс https://www.youtube.com/watch?v=E5ye9sP08Mg
  • Я думаю адекватные люди, те кто его не избирал и не голосовал за него и так понимают, что это их не касается. Пусть хоть обоссут. Он не представляет интересы русского народа.
  • https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6646627?fbclid=IwAR0EMdOmzk-6ThvAFvLBhiN4a0ssDAsJ5wQqrSYN0oLHSETKK4fgRA2XzRE Даже неблагодарные грузины преклоняются перед величием нашего Праведного Халифа и возносят хвалу его милосердию. А вы всё ещё кафиры. И носите кастрюлю. Выношу вам такфир презренные салоеды!
  • Хотите значит "создать коллапс и обрушить экономику РФ за считанные дни"? А ведь что-то меняется. И через какое-то время нельзя будет всё это сделать "одной кнопкой". Вы кстати о какой части российской власти говорите, которая слабая и уязвимая?
  • Как много вы знаете. Вам бы Папой Римским работать. Или Трампом.
  • Я давно уже перестал высказывать свое мнение на этой говнопомойке. Во первых некому, во вторых можно получить внезапный бан ни за что и писанина отправится в Лету. Только реплики иногда. Читайте лутче Серёга Ларюшкин. Он толковый парень, хотя и идиот. И фамилия по матери у него Габуния. А так хороший парень. Пишет много забавной тупорылой хрени.
  • Ох уж эти пендосы проклятые! Теперь и до братского армянского народа добрались. Вести врать не будут!
  • Как много вы знаете. Вам бы Папой Римским работать. Или Трампом.
  • Лестер, ты все ищешь, кому бы "на уши присесть" со своей концепцией - " во всем виноваты Русские, потому что они Русские"
  • Габуния вам не родственник? Из Тифлиса пишете?
  • Ох уж эти пендосы проклятые! Теперь и до братского армянского народа добрались. Вести врать не будут!
  • Я думаю адекватные люди, те кто его не избирал и не голосовал за него и так понимают, что это их не касается. Пусть хоть обоссут. Он не представляет интересы русского народа.
  • вы еще дуа пропойте ему. покажите кафирам пример)))
  • Уважаемый, а это откуда про онкологию ? В Европе где-то на краю рынка фр. Фарма фирма Servier, еще отсвечивает santofi group... о онкологии не...не слышали...
  • Расслабься, дурачок. Иди Шахнаме читай.