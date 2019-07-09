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Оскорбление из Грузии: Кремль не знает что делать
Оскорбление из Грузии: Кремль не знает что делать
09/07/2019 01:24
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Обсуждение
Вит Ла
Ситуация с оскорблением ВВП интересна , другого слова как то на ум не приходит .Начинать войну с малолетним ребенком который послал тебя на х...й как то не правильно тем более что ты сам его разбаловал и это слово он у тебя и подслушал .Тему надо в комплексе решать , причем рази навсегда .Варианты есть да у Кремлевских духу не хватает и это не вооруженный вариант а более действенный и не кровавый .Но что то делать придется так что будем немного посмотреть запасаемся попкорном и ждем когда товарищи за советом придут . а они придут.А для начала я бы мобилизовал ( НАШИХ ) на сбор подписей среди грузин проживающих в России в осуждение журналиста предварительно распустив слух о депортации несогласных , естественно с освещением в прессе ,яркие пункты сбора подписей открыто в общественных местах и все в рамках общественной инициативы .
Филипп Филиппыч
Кремль сам и проплатил оскарбление гаранта. Теперь есть повод действовать жёстко
Vladimir Sholkov
Тут делоив столько в журналистке, а столько вопрос к правителям которые сами взращивают такие всходы. Я не удевлюсь если люди пойдут обернутые в портреты на штыки , думая что их не тронят, а вот досада с противоположной стороны на них наплевать и будет просто массовый забой
сергей м.
"Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство" Пушкин
Константин Алланд
"в гейропе собаки воют"...
Константин Алланд
https://www.youtube.com/watch?v=-NL8pPdE0sI
Дмитрий Браунинг
Владислав, если уж вы заявляете, что вы единственный рупор русского народа, будьте добры опубликуйте пожалуйста свою биографию и назовите источники дохода. Очень интересно правда. На какие такие мифические пожертвования, живет редакция? Вам каждый месяц по графику "пожертования" перечисляют?
Алексей Ф
К сожалению и про резонансные убийства русских парней слишком быстро забывают. И у русских нет идейных лидеров, чтобы об этом напоминать. А те кто пытаются казаться таковыми будут лучше готовы говорить про Украину, Грузию, проблемы со здоровьем у Меркель.
Алексей Ф
Люди вообще меняются. Не всегда в лучшую сторону. Вчерашний герой сегодня может стать подонком. Просто никому в этом мире не стоит верить безоговорочно. Тогда потом и разочарований сильных не будет.
Серёга Ларюшкин
Вчерашнюю лекцию просветительской и наблюдательной назвать можно с натяжкой в качестве пропаганды разве что. Главный редактор таким способом произвёл своим творчеством, экзотическое самоубийство, причём свои и уделают. Рад что народ всё таки проворный и глубозоркий. Не забывайте делать скрины своих постов. Как сказал главный редактор; - " за нами наблюдают". Добавлю: И магнитофон всё пишет. Передаю пламенный привет от Души!
Серёга Ларюшкин
Vcherashnyuyu lektsiyu prosvetitel'skoy i nablyudatel'noy nazvat' mozhno s natyazhkoy v kachestve propagandy razve chto. Glavnyy redaktor takim sposobom proizvol svoim tvorchestvom, ekzoticheskoye samoubiystvo, prichom svoi i udelayut. Rad chto narod vso taki provornyy i glubozorkiy. Ne zabyvayte delat' skriny svoikh postov. Kak skazal glavnyy redaktor; - " za nami nablyudayut". Dobavlyu: I magnitofon vso pishet. Peredayu plamennyy privet ot Dushi!
Дмитрий Браунинг
У него недавно концерт в Москве, мой знакомый в охране у него был.
Рустем Бохани
уровень не тот
Серёга Ларюшкин
Вот скоморохи отпевали персонажа перестройки; https://www.youtube.com/watch?v=5ZLMFAAo5-A без цензуры разумеется.
Гринго
путин и контрацептивы - "элегантно". (и, не чё... утёрлись и забыли.) https://www.youtube.com/watch?v=nMs59sULmCY
Maxim Egorov
Слова Кадырова, что такое на Кавказе не говорят, как раз таки именно такая лексика на юге и ещё по хлеще. В России так не говорят, это выглядит просто жалко и смешно, а увсяких тожерасиян это нормально так ругаться про вы..бу в рот, мамку, папку и т.д. Как то работал у нас узбек лет 45-50. Он постоянно молится ходил, когда ему приспичит. Начальник участка в шутку ему говорит, что на него жалобы поступают от ребят (узбеков), что молится часто. Так это животное подскочило и начал биться в истерике с криками - "КТО СКАЗАЛ!! Я ЕГО МАМУ Е..АЛ, Я ЕГО ПАПУ Е..АЛ!!! КТО!!!!!" А до этого момента ходил полный смирения и любви к ближнему.
Maxim Egorov
Слова К., что такое на Кавказе не говорят, как раз таки именно такая лексика на юге и ещё по хлеще. В России так не говорят, это выглядит просто жалко и смешно, а увсяких тожерасиян это нормально так ругаться про в..y в рот, мамку, папку и т.д. Как то работал у нас узбек лет 45-50. Он постоянно молится ходил, когда ему приспичит. Начальник участка в шутку ему говорит, что на него жалобы поступают от ребят (узбеков), что молится часто. Так это животное подскочило и начал биться в истерике с криками - "КТО СКАЗАЛ!! Я ЕГО МАМУ E..AЛ, Я ЕГО ПАПУ E..AЛ!!! КТО!!!!!" А до этого момента ходил полный смирения и любви к ближнему.
Dmytro Lapshyn
1. «Постою» за Францию (для особо упоротых — эта шутка), как проживший тут уже более пяти лет. Совершенно согласен с Владиславом в том, что Фанция это захиревшая колониальная держава с непонятными преспективами и почти «слитым» белым населением. Но, смею заверить уважаемую аудиторию, что у Владислава Алексанровича неполное представление о том, что такое Франция , т. к. он тут не живет, а я живу. Это он так же, эдак лет 5 назад всех увещевал что АК, это говно, потому что М-ка стреляет дальше и точнее. Мнение человека сугубо штатского никакого отношения к военному промыслу не имеющего и по сему примеряющего к вопросу критерии с его сугубо штафирской колокольни. Правда потом, через годик препираний, он таки признал, что АК это таки хорошее оружие, когда разобрался. Но упирался то… Так видать и с Францией.
Dmytro Lapshyn
2. Чем может гордиться Франция помимо выпечки и вина. И в чем ее лидерские позиции. У нее: -лучший в Европе военный, торговый и пассажирский флота и недосягаемая для рфии кораблестроительная промышленность. - самое большое количество в мире заказов на изготовление подводных аппаратов разного класса. - самое большое количество контрактов в мире на проведение глубоководных работ - лидирующие позиции в авиастроении (Airbus) со всеми ноухау и административно-инженерным ресурсом - одно из самых больших в мире количеств выигранных тендеров на строительство аэропортов - одна из самых мощных и развитых в мире транспортно-логистических институций по всей Европе, Африке и Азии (со владением, совладением, арендой транспортных предприятий, производством грузовых и пассажирских авто, дорожного и сопутствующего оборудования)
Dmytro Lapshyn
2. Чем может гордиться Франция помимо выпечки и вина. И в чем ее лидерские позиции. У нее: -лучший в Европе военный, торговый и пассажирский флота и недосягаемая для рфии кораблестроительная промышленность. - самое большое количество в мире заказов на изготовление подводных аппаратов разного класса. - самое большое количество контрактов в мире на проведение глубоководных работ - лидирующие позиции в авиастроении (Airbus) со всеми ноухау и административно-инженерным ресурсом - одно из самых больших количеств выигранных тендеров в мире на строительство аэропортов - одна из самых мощных и развитых в мире транспортно-логистических институций по всей Европе, Африке и Азии (со владением, совладением, арендой транспортных предприятий, производством грузовых и пассажирских авто, дорожного и сопутствующего оборудования)
Dmytro Lapshyn
3 - особые пространственно-экономические зоны в трех океанах и почти на всех материках, где только она может дать иным добро на проход-транзит-осуществление торговли или военных мероприятий и пр. - мощная космическая промышленность; запуск спутников в Гвиане, мощный национальный центр космических исследований с сопутствующими изысканиями и инновациями - мощный банковский сектор контролирующий практический весь европейский и африканский кэш-флоу. - ведущие позиции в Европе в оседлании тендеров любого толка. - ведущие мировые строительные корпорации (Vinci S.A., Bouygues, Technip - аэропорты, морские порты, дороги, железные дороги, надводное и подводное строительство, сложный инжениринг пр) - мощная военная агентурная и одна из лучших в мире технические разведки (космос, РЭБ, пр)
Dmytro Lapshyn
2. Чем может гордиться Франция помимо выпечки и вина. И в чем ее лидерские позиции. У нее: -лучший в Европе военный, торговый и пассажирский флота и недосягаемая для рфии кораблестроительная промышленность. - самое большое количество в мире заказов на изготовление подводных аппаратов разного класса. - самое большое количество контрактов в мире на проведение глубоководных работ - лидирующие позиции в авиастроении (Airbus) со всеми ноухау и административно-инженерным ресурсом - одно из самых больших количеств выигранных тендеров в мире на строительство аэропортов - одна из самых мощных и развитых в мире транспортно-логистических институций по всей Европе, Африке и Азии (со владением, совладением, арендой транспортных предприятий, производством грузовых и пассажирских авто, дорожного и сопутствующего оборудования)
Вит Ла
Да-а уж .Может это в рамках поставленной задачи - опускать страну по всем направлениям .Мне стыдно .
Вит Ла
Да-а уж.Может это в рамках поставленной задачи - опускать страну по всем направлениям ? Мне стыдно .
Viktor Hofmann
Ну тогда попробуйте впердолить китайцу француза и обьяснить еиу, что это тот же мерс, бмв или ваг.
Aldan
Где вторая часть?
Yury Safonov
Есть такое. Благодарите Евростандарты. Но зато немцы эти проблемы переварили и шагнули вперед. Прокатитесь на новом Супербе с турбо и дсг, вас в японца или француза потом силком не посадишь.
Viktor Hofmann
Не могу судить. Но свой следующий сконфигурированный Кодиак мне нужно ждать аж 8 месяцев, тк шкода не успевает их делать из за огромного количества заказов. Какой нибудь рено вам сделают через месяц. Делайте выводы.
Aldan
Напиши мне в ответах небольшими блоками - тогда пройдёт.
Алексей Огородников
Мне интересно наблюдать за людьми, которые покупают авто, а потом офигевают от того сколько стоит его содержать. Чтобы кто-то хотя бы узнал, перед покупкой, сколько стоят на него плановые ТО, я уже не говорю чтобы почитал отзывы владельцев или тем более узнал сколько там запчасти стоят и есть ли они вообще. Зачем, все просто покупают красивенькое авто. Потом приезжают в сервис, им говорят, что нужно менять, к примеру, втулки стабилизатора, человек думает, ну втулка (резинка) ничего страшного это же не дорого. А потом ему сообщают что втулка поставляется только со стабилизатором в сборе и стоит это 15-20 тыс. + работа.
Алексей Огородников
Я думал в Европе люди покупают авто и ездят до талого, пока оно ездит. Это в России меняют, как перчатки. 1-3 года и новое. Сейчас правда меньше.
Lester Leyt
Мне интересно твое мнение, будь добр ответить, ты сам поднял эту тему. В чем влияет, на кого, дай краткий аргументированный ответ.
Alex Shatunov
Я имел в виду что китайцы осваивают рынок сбыта :)
Юрий Рыков
Этот лозунг бросила "Комсомольская правда".
Мария Гривастая
Подмосковье. На некоторых улицах вырубают фонари после двух, экономят. Походу ловэ опаньки, готовься тянуть пояса.
Гринго
Грузинский телеведущий Георгий Габуния нецензурно оскорбил Путина (Полное видео) https://www.youtube.com/watch?v=e_AiXXX5w80 "Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина" https://www.youtube.com/watch?v=7UtPF4-3OBc
Разумеется неприемлемо . Не по понятиям.
Konstantin Zh
Да. BK агент кремля
Maxim Egorov
посмотрим что скажет главный придурок и провокатор в ответ на предъяву
Tubbahvik Бахвалов
Да фигня все это. Отрезать язык чтобы другим неповадно было. Ну или для начала прислать по почте.
Юрий Рыков
Если посмотреть на тиранов то им тоже особо не накого было опереться, но они захватывали территории, те же работорговцы тоже процветали за счёт невольничьих рынков. Но их страны жили и процветали. Почему? А потому что правители имели институт менеджеров, которые решали их проблемы на мелком уровне, а те ещё ниже и т.д. система сама себя и кормила и взращивала. В Р. проблема означально стояла в преемственности. Тут или силой можно стать или когорта тебя выберет для своих поручений
Филипп Филиппыч
ВВП сам и проплатил свое оскарбление
Филипп Филиппыч
Да. BK агент кремля
Филипп Филиппыч
ВВП сам и проплатил оскарбление себя
Филипп Филиппыч
Для большевиков и их потомков Россия никогда не была родной, нельзя предать чужую страну. Понятно, что среди власти оккупантов могут быть свои предатели, но это не предатели России.
Vladimir Sholkov
Не, это все признаки сектантства. Когда люди начинают верить в бред который говорят правители, потом им кажется что они идут за правое дело , а потом пшик. Все дело в промывке. Когда подаешься вкусу сладкого арамата, а потом пшик, а все оказывается было иллюзией
Vladimir Sholkov
Если посмотреть на тиранов то им тоже особо не накого было опереться, но они захватывали территории, те же работорговцы тоже процветали за счёт невольничьих рынков. Но их страны жили и процветали. Почему? А потому что правители имели институт менеджеров, которые решали их проблемы на мелком уровне, а те ещё ниже и т.д. система сама себя и кормила и взращивала. В Р. проблема означально стояла в преемственности. Тут или силой можно стать или когорта тебя выберет для своих поручений
Farlaf Notofpoems
В чём интересы Русского народа, если грузины потребуют и добьются извинений Габуния и руководства Грузии перед гарантом оккупационного режима в России?
Алекс Алекс
В вести ФМ одна нерусь А ведь и внук Берия шифруется в рыссиянии, и ему подобные из ""состоятельной и богатой Грузи"",, наверняка в клане шумерской есть. Делёж идёт.
Владимир Павловский
Гражданин Грузии что-то такое сказал, находясь на территории Грузии. Какое это имеет значение? Какие правовые последствия влечет? Вспомните, что россиянские пропагандоны несли в отношении президента Грузии в августе 2008 года.
Алексей Ф
Мелкий грузинский гопник оскорбил крупного россиянского гопника. Это теперь важная новость для русского народа? Это шутка?
Дмитрий Браунинг
ВАК по глошатайству, скоро Соловья обгонит, этож надо на ари цитировать гопника кадырова и связать оскорбление шмутина с оскорблением РФ и русофобией. Дно пробито.Поздравляю. В прошлой передаче евреи хорошие, они же шмутина не материли ))) а вот грузины не вышли на митинг, проклятые русофобы ) В казахстане АИ-95 из российской нефти 28 рублей стоит. саботаж, пятой колонны? ))) Ждем анонсированную передачу про Европу - я так понимаю, там будут рассказывать, как все у них плохо и еда вся прохимиченная?
Рустем Бохани
"Старый" взгляд ари, так бы и сделал, но все меняется, как мы видим..
Дмитрий Браунинг
Tempora mutantur et noc mutamur in illis
Рустем Бохани
степень предательства разная. кто то предал режим кто то свой народ а кто то патрона
Юрий Рыков
Попробую объяснить, президент страны опирается на "картинку" эта картинка когда много много людей объединены чем то вместе с власть. Тогда с этой властью другие президенты ведут диалог. Если этой картинки нет то и нет диалога, а значит, что завтра "честно заработанное" зарубежом могут отдать. Ну одни гопники у других гопников. Но каждый гопник в своей мерзкой сущности опирается на свой собачий статус в своей иерархии в стае, этот статус некая поддержка в виде других гопников.
Константин Алланд
Что это было ?
Константин Алланд
посмотрим что скажет главный придурок и провокатор в ответ на предъяву
Nikolay Orlov
фактически в этом перфомансе мы увидели публичное камлание , заказчики безусловно непростые ребята.
Серёга Ларюшкин
а следом за ними судей)))
Алексей Ф
Для большевиков и их потомков Россия никогда не была родной, нельзя предать чужую страну. Понятно, что среди власти оккупантов могут быть свои предатели, но это не предатели России.
Константин Алланд
Хорошо в 90 е было. Свободно. Весело.
Рустем Бохани
а следом за ними судей)))
Серёга Ларюшкин
А юристов оставим.
Рустем Бохани
Tempora mutantur et noc mutamur in illis
Серёга Ларюшкин
Помню Боров приличнее играл и пел, после его ухода, Коррозия превратилась в коммерческую популистскую группу.
Maxim Egorov
Габуния про русских на прямую ничего не сказал. Сказал, что рабы, но с этим трудно спорить, так и есть. Тем более кто он такой? Какой то говнюк с оппозиционного канала. А вот PU и кремль ещё за придурков и провокаторов не извинились. За русофобию, которая продолжалась вплоть до украинских событий, тоже не извинились. Просто переобулись в патриотов в самый последний момент и делают вид, что всегда так и было.
Алексей Ф
Русофобия как была до украинских событий, так и осталась. Просто она стала более скрытой.
Влад Шевченко
Возможно кормовая база сужается у шумеров вот и инсценировка, чтоб потеснить гурузинсую мафию,( межклановая борьба).
сергей м.
Хорошо в 90 е было. Свободно. Весело.
Алексей Ф
Недавно случайно включил ТВ на какой-то канал - идет очередной ментовской сериал, название то ли "Следаки", то ли что-то вроде этого. И сразу такая сцена - два опера в гражданском подходят к парню, заламывают ему руки, один из них спокойно кладет ему в карман пакетик с белым порошком. Тот, конечно, возмущается - мусора позорные, что же вы творите и т.д. Понятно, что по сценарию - менты хорошие, а тот парень наверняка какой-то криминальный деятель. И всё так обыденно и спокойно, всего лишь эпизод работы.
Константин Алланд
ДружбА без радости была, разлука будет без печали
Степан Степанов
Интересную аналогию послания Габонии провели украинские товарисчи, сравнив послание Габнии с посланием запорожских казаков турецкому султану (слушать в самом начале) https://www.youtube.com/watch?v=vq5aHza7JLI
Дмитрий Браунинг
Ну как бы нормально когда Грузия просто начала бомбить мирное население Южной Осетии. Ну как бы нормально до этого когда Грузией избивались российские мротвортцы. Это норма для общецивилизованнлго человечества и для определенной прослойки либералов в России. Ну вот нормально и все. Так же как и бомбардировки Югославии и т.д. не в пушку ли рыльце у Грузии?
Константин Алланд
Юрий Рыков
И про Сирию напиши, русским людям ой как эти Сирии с Югославиями и Осетиями нужны
Дмитрий Браунинг
Разборки черных между собой мало кого интересуют. Кто там кого бомбить начал и какие были провокации еще вопрос, тк из грузин вояки, как из американцев балерины.
Farlaf Notofpoems
А чо там? Сирию слили? Я что-то пропустил? Вроде же ещё в 2015 слили?
Konstantin Pakhomoff
А чо там? Сирию слили? Я что-то пропустил? Вроде же ещё в 2015 слили?
Konstantin Pakhomoff
Я не понимаю зачем это нужно Грузии, поэтому высказываю предположение о том что происходит на самом деле. Если Вы понимаете больше, высказывайте своё видение положения дел, или говорите о нестыковках в моих предположениях. А так, о чём Ваше замечание? Просто создать информационный шум?
Алексей Ф
Насчет "просто" есть сомнения. Так что есть подозрение, что там у всех рыльцо в пушку. И при чем тут Югославия? То, что американцы и грузины что-то делают, как-то оправдывает геноцид русских со стороны россиянских большевиков?
Zloi Ivan
ПО направлению юриспруденции, а кого то на лопату возможно поставить.(=
Lester Leyt
Защитить честь президента должен Кадыр. Он многократно называл себя "пехотинцем", клялся в верности. Пришло время проявить верность на деле. Кадыр живет на Кавказе, так сказать, рядом, под боком. Прыгнул в джип и через час в Грузии. Один кавказец оскорбил, другой зашитил, только и всего. На камеру заставить журналюгу извиниться. А Кадыр мастер по извинениям. Сколько людей он заставил извиняться. Думаю извинений на камеру достаточно. Дело за Кадыром.
Sergej Sokolov
Ну королеву например всякие туземцы ну так оскорбляют, что гнузинам надо к ним на курсы записаться, под названием "Как тявкать на слона?" Вы НИКОГДА не увидите королеву, реагирущую на всякую шваль. Она тупо не замечает самого факта существования этих торчков. Так и тут надо реагировать, точнее не реагировать, как не зачечают вялый лист на асфальте или опарыша на дохлой крысе. Теперь по поводу кавказких нравов, что мол в соответствии с ними, нужно бегать и мочить всякую лающую собаку, а то кореша сокавказники подумают, что я слаб и меня опустили. У нас другие нравы и такой нонсенс не входит в понятие чести, как впрочем бить лежачего например, или бросаться толпой на одного, пырять ножом в спину, быть смелым только против слабого и прочих постулатов "чести" всяких разных и разных всяких. По русски будет просто пропустить помимо ушей, но выводы сделать.
Влад Шевченко
Я не понимаю зачем это нужно Грузии, поэтому высказываю предположение о том что происходит на самом деле. Если Вы понимаете больше, высказывайте своё видение положения дел, или говорите о нестыковках в моих предположениях. А так, о чём Ваше замечание? Просто создать информационный шум?
Герман Сажин
Про честь. С каким оружием ассоциируется настоящий джигит? Правильно, с кинжалом. С кинжалом не сражаются на дуэли и не ходят на войну. Кинжал - оружие убийцы: с ним удобно выпрыгнуть из-за камня и пырнуть в спину проезжающего торговца. Я бы написал больше, почему в горах много маленьких народов и чем они занимались в своей истории, но меня товарищ майор посадит .
Серёга Ларюшкин
Он всегда создаёт гусеничный лязг и шум. Его главная задача здесь была по любому поводу. Привыкайте.
Вит Ла
Я бы не стал .Есть маленький нюанс , не всякий его может уловить - когда кого-то заставляешь что то делать и тем более извиняться , то значит подходишь к нему с той же меркой что и к себе .Ну сам подумай ,разве может какой то (.....) оскорбить президента России .
Серёга Ларюшкин
ПО направлению юриспруденции, а кого то на лопату возможно поставить.(=
Аким Корибут
Те кто голосовал за пу, те и есть его рабы. Я про это уже писал в Фб. Там все раскудахтались от недовольства.
Серёга Ларюшкин
Разумеется неприемлемо . Не по понятиям.
Lester Leyt
Сегодня Пу побывал в Екатеринбурге. По этому поводу перекрыли часть улиц, в результате образовались грандиозные пробки, произошел сбой нормальной работы общественного транспорта. Были задействованы сотни гаишников, чтобы разрулить весь этот кошмар. Накануне возле УрФУ частично сняли асфальт и установили новый, клумбы и прочее. Встреча со студентами, но это тема отдельного разговора. В очередной раз проявились российские национальные традиции: показуха, очковтирательство, явное неуважение к людям. Когда царю Московскому или важному боярину навстречу попадались люди или гужевой транспорт, их элементарно скидывали с дороги или моста.
Вит Ла
Думаю эта тема с оскорблением яйца выеденного . не стоит и по большому счету далека от русских интересов .Единственно , что стоило бы отметить так это совершенное равнодушие населения , что является хорошим признаком и не может не радовать Что до проживающих и работающих в Россиянии грузин и прочих таджиков , то уж поверьте что у этого козла было на языке то у них на уме у каждого второго если не у всех . Истерить по этому поводу не надо . но помнить нужно всегда держать дистанцию .и отношения строить исходя из этого тоже ..
Вит Ла
Что это было ?
Мария Гривастая
Алексей Заров
Могут какие-нибудь излучатели ставить, чтобы как зомби сидели, а она очень чувствительной оказалась. Чего там у них за шторами сзади натыкано-установлено, х его з. Лица у всех не здоровые какие-то . Китайская студентка там еще была... Скорее всего разведчица на консервации, кому нужны расиянские дипломы. Сейчас наоборот русские едут в китайские вузы учиться.
Вихрь
Трамп и Ким встретились https://coub.com/view/198ffp https://www.youtube.com/watch?v=Y6YYe-KZ0KU
ValaVala Xar
Возможно кормовая база сужается у шумеров вот и инсценировка, чтоб потеснить гурузинсую мафию,( межклановая борьба).
ValaVala Xar
В вести ФМ одна нерусь А ведь и внук Берия шифруется в рыссиянии, и ему подобные из ""состоятельной и богатой Грузи"",, наверняка в клане шумерской есть. Делёж идёт.
Mic Haappy
все очень просто пора политику переводить на личностные отношения - эвропа наложила санкции - назначить личными врагами России меркель, юнкера и дальших мелких чиновников какую-то часть уничтожить физически, кого-то опубликовать с дефченками/мальчиками, в любом случае судится и всех сделать нищими...всех писак кто плохо отзывался о России - сделать нищими - судится с ними - страна кде эти писики существуют - перестать туда поставлять газ, нефть. Дипломатов из этих стран выслать ..
Степан Степанов
Зря он упомянул вообще о существовании этой шавки. Очень зря. Вот это уже, конкретный провал!
Степан Степанов
Могут какие-нибудь излучатели ставить, чтобы как зомби сидели, а она очень чувствительной оказалась. Чего там у них за шторами сзади натыкано-установлено, х его з. Лица у всех не здоровые какие-то . Китайская студентка там еще была... Скорее всего разведчица на консервации, кому нужны расиянские дипломы. Сейчас наоборот русские едут в китайские вузы учиться.
Sergej Sokolov
чай, не царских кровей отрок.
Константин Алланд
А вот интересно посмотреть на академика, как он будет честь "аллаха" защищать
Dmytro Lapshyn
2. Чем может гордиться Франция помимо выпечки и вина. И в чем ее лидерские позиции. У нее: -лучший в Европе военный, торговый и пассажирский флота и недосягаемая для рфии кораблестроительная промышленность. - самое большое количество в мире заказов на изготовление подводных аппаратов разного класса. - самое большое количество контрактов в мире на проведение глубоководных работ - лидирующие позиции в авиастроении (Airbus) со всеми ноухау и административно-инженерным ресурсом - одно из самых больших количеств выигранных тендеров в мире на строительство аэропортов - одна из самых мощных и развитых в мире транспортно-логистических институций по всей Европе, Африке и Азии (со владением, совладением, арендой транспортных предприятий, производством грузовых и пассажирских авто, дорожного и сопутствующего оборудования)
Dmytro Lapshyn
1. Вообще то ВК всегда говорил и писал, что АК это немецкий автомат Хуго Шмайсера, а не Калашникова. 2. Франция - это действительно умирающая европейская страна с огромными экономическими и демографическими проблемами.
Dmytro Lapshyn
2. Чем может гордиться Франция помимо выпечки и вина. У нее: -лучший в Европе военный, торговый и пассажирский флота и недосягаемая для рфии кораблестроительная промышленность. - самое большое количество в мире заказов на изготовление подводных аппаратов разного класса. - самое большое количество контрактов в мире на проведение глубоководных работ - лидирующие позиции в авиастроении (Airbus) со всеми ноухау и административно-инженерным ресурсом - одно из самых больших количеств выигранных тендеров в мире на строительство аэропортов - одна из самых мощных и развитых в мире транспортно-логистических институций по всей Европе, Африке и Азии (со владением, совладением, арендой транспортных предприятий, производством грузовых и пассажирских авто, дорожного и сопутствующего оборудования) - особые пространственно-экономические зоны в трех океанах и почти на всех материках, где только она может дать иным добро на проход-транзит-осуществление торговли или военных мероприятий и пр.
Dmytro Lapshyn
Чем может гордиться Франция помимо выпечки и вина. У нее: -лучший в Европе военный, торговый и пассажирский флота и недосягаемая для рфии кораблестроительная промышленность. - самое большое количество в мире заказов на изготовление подводных аппаратов разного класса. - самое большое количество контрактов в мире на проведение глубоководных работ - лидирующие позиции в авиастроении (Airbus) со всеми ноухау и административно-инженерным ресурсом - одно из самых больших количеств выигранных тендеров в мире на строительство аэропортов - одна из самых мощных и развитых в мире транспортно-логистических институций по всей Европе, Африке и Азии (со владением, совладением, арендой транспортных предприятий, производством грузовых и пассажирских авто, дорожного и сопутствующего оборудования) - особые пространственно-экономические зоны в трех океанах и почти на всех материках, где только она может дать иным добро на проход-транзит-осуществление торговли или военных мероприятий и пр.
Dmytro Lapshyn
Рекомендую свежую книгу L'archipel francais французского политолога Jérome Fourquet. По его мнению во франции насупает постхристианская эра без этнических французов. Я к примеру даже не знал, что во франции не ведутся этнические статистики насления и они реально не знают сколько у них этнических арабов и т.е. Если раньше самым популярным именем было Мари, то сейчас Мохамед. П.С. по поводу оседлания тендеров. Вообще то это коррупция и бардак, а не повод для радости.
Dmytro Lapshyn
Франция - это южная европейская страна с типичным южным менталитетом с его прблемами, бардаком и растопыренными пальцами. Промышленность в настоящее время держится на плаву за счет бесплатных денег ЕЦБ и вытаскивания денег у немцев, иначе бы их экономика уже вылетела в трубу, тк по сравнению с немцами, а тем более с китайцами работают они намного хуже и малоэфективнее. В отличие от вас живу намного дольше в европе и по роду деятельности имею дело с разными европейскими фирмами. У Французов, испанцев и итальянцев примерно схожий менталитет в бизнесе.
Sl Tg
Недавно случайно включил ТВ на какой-то канал - идет очередной ментовской сериал, название то ли "Следаки", то ли что-то вроде этого. И сразу такая сцена - два опера в гражданском подходят к парню, заламывают ему руки, один из них спокойно кладет ему в карман пакетик с белым порошком. Тот, конечно, возмущается - мусора позорные, что же вы творите и т.д. Понятно, что по сценарию - менты хорошие, а тот парень наверняка какой-то криминальный деятель. И всё так обыденно и спокойно, всего лишь эпизод работы.
Константин Алланд
Франция ведущая европейская держава с мощной экономикой . По крайней мере уровень жизни там несравнимо выше, чем в РФ. Где люди ещё в бараках живут с толчком на улице. Вот это и есть реальный показатель, кто где находится по факту.
Гринго
/// 1. «Постою» за Францию (для особо упоротых — эта шутка)...!?\\\ ...кто в армии служил - тот в цирке не смеётся!!! Штафирка — (иноск. шут.) мелкій штатскій чиновникъ (намекъ на штафирку, подкладку около рукава пишущего, для сбереженія рукава отъ тренія). Ср. Передо мной идутъ два офицера и говорятъ видишь штафирку? и указываютъ другъ другу на чиновника. Лѣсковъ. Русскій … Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)
чай, не царских кровей отрок.
Александр Верный
Вы абсолютно правы в том , что Франция развитая в технологическом плане страна и мало того в прошлом в 19 в. и начале 20 в. это была страна самая развитая в техническом отношении, но на сегодняшний момент идет деградация страны и элиты она заражена левачеством и кружками по интересам, бизнес тухнет от давления гос. сектора, 56% экономики это гос.сектор. Комиссары громят Францию с таким же упорством как и Россию, деградация безусловна прекратить это невозможно, я не вижу там сил способных противостоять этим гопникам! Сравнивать Рф в технологическом плане не корректно,мы не в той категории.
Viktor Hofmann
В целом согласен , но вот про китаез есть замечание .Как правильно воспринимать китай .? Большая пром площадка , фабрика ,населенная биороботами работающим по определенным алгоритмам заложенными в них белыми дядями . В данном случае ваше сравнение некорректно .. Потом ,Русские люди тоже не очень расторопны .Но в отличии от китаез " с их много тысячелетней историей " и недоказуемыми достижениями мы кое что миру дали . что вполне проверяемо и подтверждаемо .
Maxim Egorov
Вот тут они про русских вспоминают, когда им защита требуется. А так, русские находятся в рабстве, пашут на кремлёвских за еду, деньги идут всем остальным. Пусть чеченцы и другие народы РФии защищают кремль, все кроме русских. Так будет правильно.
Maxim Egorov
Эйрбас - это европейский, а не фрацузский продукт, те он разрабатывается европейскими инженерами и проекты финансируются Евросоюзом. Причем основан на немецких технологиях, переданных после войны франции, тк немцам было запрещено иметь авиационную промышленность. Машины у французов реально намного хуже немецких.
Viktor Hofmann
1. Вообще то ВК всегда говорил и писал, что АК это немецкий автомат Хуго Шмайсера, а не Калашникова. 2. Франция - это действительно умирающая европейская страна с огромными экономическими и демографическими проблемами.
Viktor Hofmann
Эйрбас - это европейский, а не фрацузский продукт, те он разрабатывается европейскими инженерами и проекты финансируются Евросоюзом. Причем основан на немецких технологиях, переданных после войны франции, тк немцам было запрещено иметь авиационную промышленность. Машины у французов реально намного хуже немецких.
Maxim Egorov
Точно такие же машины. Экономичные турбированные и гибридные двигатели, автоматические коробки, европейская безопасность. Свои заявленные 5 лет машины ездят без единой поломки, плюсом у французов дизайн. Я не имею ввиду румынский логан. https://www.youtube.com/watch?v=gWkznIGjDZk
Viktor Hofmann
У меня пыж 408, норм авто, кстати, они изначально для китайского рынка сделаны. А дизели пежо считаются лучшими в мире.
Юрий Рыков
совершенно сапоги.. а в чиасср это массово было, и в таджикистоне и узбекистоне (армяне с азерами в этом вроде не отличились). А еще накануне русских погромов по молчаливому согласию из Москвы, из ментовки выгоняли всех русских, заменяли их нацкадрами, проводили ими "перерегистрацию" охотничьего оружия, забирая гладкостволы, а попытки русских хоть как-то помочь соплеменникам у которых джигиты творили произвол, пресекались той же "реформированной" нацкадрами милицией как правонарушения (как пример - в 1992 ингушская милиция вывезенная на территорию Ставропольского края останавливала и разворачивала машины со ставропольцами, которые ехали в Сунженский район ингушетии на помощь своим собратьям от произвола творимого ингушами).
Viktor Hofmann
Рекомендую свежую книгу L'archipel francais французского политолога Jérome Fourquet. По его мнению во франции насупает постхристианская эра без этнических французов. Я к примеру даже не знал, что во франции не ведутся этнические статистики насления и они реально не знают сколько у них этнических арабов и т.е. Если раньше самым популярным именем было Мари, то сейчас Мохамед. П.С. по поводу оседлания тендеров. Вообще то это коррупция и бардак, а не повод для радости.
Вит Ла
В целом согласен , но вот про китаез есть замечание .Как правильно воспринимать китай .? Большая пром площадка , фабрика ,населенная биороботами работающим по определенным алгоритмам заложенными в них белыми дядями . В данном случае ваше сравнение некорректно .. Потом ,Русские люди тоже не очень расторопны .Но в отличии от китаез " с их много тысячелетней историей " и недоказуемыми достижениями мы кое что миру дали . что вполне проверяемо и подтверждаемо .
Viktor Hofmann
Речь об умении и желании работать. Китайцы трудяги, а европейцы ожирели и не хотят работать. Более того, не хотят окрыть глаза и увидеть проблему. Особенно во Франции с раздутым госаппаратом и социальными ништяками за счет евросоюза. Те же французские фермеры повально сидят на дотациях.
Dmytro Lapshyn
Поэтому "чурку в печь" звучит на века
Вит Ла
из Казахстана многие русские после школы едут поступать в Россию.
Aldan
Где часть 2?
Dima Dima
У всех о всём неполное представление. Только зачем в этом друг друга обвинять... Это бессмысленно
Yury Safonov
У меня пыж 408, норм авто, кстати, они изначально для китайского рынка сделаны. А дизели пежо считаются лучшими в мире.
Viktor Hofmann
Кем они считаются лучшими в мире? Французами? Что дизельный, что бензиновый мотор изобретены немцами. И слава богу лидерство свое они никоиу не отдавали. На французе можно ездить только если нет денег на немца, но я в этом случае предпочту японца. Если бы вы поработали для сравнения в немецкой и французской фирме, то попытались бы избегать французские продукты.
Дмитрий Браунинг
умение "дипломат" 100 LVL
Viktor Hofmann
Ну а что вы от большевиков хотели?
Viktor Hofmann
Там опять TSI, из 1.4 выдавили 150 лошадей, ещё и непосредственный впрыск, сомневаюсь что такой мотор долго протянет.
Dmytro Lapshyn
автомодератор не пропустил
Dmytro Lapshyn
1. Дмитрий, я уверен, что французский флот лучше австрийского, тк у австрии нет доступа к морю и соответственно нет флота 2. Европейские тендеры выигрываются в кулуарах, а не лучшими фирмами. 3. Эйрбас не французский, а европейский. 4. Как страна "победительница", сдавшаяся немцам за две недели, само собой франция имеет самую большую в европе армию и флот. Среди слепых и одноглазый провидец. Теперь повторюсь, какое до всего этого дело французам, если их чере 50 лет не будет?
Константин Алланд
Слабость власти в отношении защиты русских в девяностых годах ( ну и по защите кстати людей других "некоренных" национальностей) заложила бомбу в обществе и достаточно мощную. Поколение совков преступления по отношению к русским забыло "так воспитали", но новое поколение может и не простить. А учитывая как легко поднимаются националистические настроения в обществе то можно представить мощность взрыва этой бомбы. До какого то времени потенциал бомбы сдерживался высокими заработками в бизнесе и коммерции во времена Ельцина и зарплатами от нефтедоходов в последующее время, однако рост цен и отсутствие адекватного роста зарплат в наши дни что а также экономическая и социальная политика могут привести к началу уже серьезных акций протеста, которые могут подогревается памятью про годы девяностые.
Dmytro Lapshyn
почему-то часть моих доводов автомодератор не пропускает. Желающих увидать доводы отсылаю на страницу ариру в фейсбуке. Там они по полной.
Константин Алланд
Нормандия - другая
Dmytro Lapshyn
Могу еще добавить, что у Франции лучшая в европе фармокология и тут она номер один в борьбе с онкологией
Yury Safonov
Там опять TSI, из 1.4 выдавили 150 лошадей, ещё и непосредственный впрыск, сомневаюсь что такой мотор долго протянет.
Алексей Огородников
Подтверждаю. Мрут как мухи. Проблемы с двигателем возникают еще до психологической отметки в 100000 км. Причем суммы ремонта тоже не малые от 50 до 80 тыс. руб. это касается двигателей с целью газораспределения. Цепь растягивается и далее уничтожает все, Шестерни, башмаки натяжения, кто-то даже распредвалы меняет, т.к шестерни привода на них не съемные. Сами регламентные работы по замене цепного ГРМ тоже не дешевые. Там нужно менять просто весь механизм, начиная от цепи, кончая крышкой ГРМ и болтами, хотя они нафиг не нужны, им ничего не случается. Но если их не поменять, то с 90% вероятностью потом получишь течь масла.
Алексей Огородников
Есть и другая сторона. Заедь на пару ремонтов на Суперб и потом подумаешь, как раз о том, чтобы пересесть на чего-нибудь менее ломучее и дешевое в содержании.
Viktor Hofmann
Вы же сами себе противоречите, если авто ходит 3 года, о каком качестве и надёжности речь?
Henri Ducard
опубликовать с дефченками/мальчиками... . Это "наши" туда развлекаться ездят, так что кто там чего ещё опубликует)) сделать нищими... если не продавать туда газ и нефть, это РФ станет нищей. Насмешил)))
Viktor Hofmann
Так же и северная италия.
Dmytro Lapshyn
И уж совсем вдогонку: во Франции очень эффективная система селекционирования элит: административной, инженерной, финансовой, политической, военной, медицинской и пр. Сложноразвитая система учебных заведений, стажей, grandes ecoles (у нас нет таких аналогов), профессионального образования, дообразования и переобразвания позволяют выделить людей с нужными качествами и задатками и слепить нужное для своей системы. У нас такого не было и нет.
Viktor Hofmann
И что толку с этой "элиты", если французов через 50 лет уже не будет и уже сейчас одним из самых популярных имен во франции стал мохамед?
Viktor Hofmann
Три Шкоды Суперб за 2018 год замена ГРМ по причине выхода его из строя 89, 123, 198 тыс. км. Все вне интервалов его замены. На 89 это вообще еще в пределах гарантийного срока. Масло было залито оригинальное. По мне так очевидно, что это заложенный выход из строя. При этом какой-нибудь Гольф 2000 года до сих пор гоняет и проблем нет. Очевидно, что сегодня производителями автомобилей движет не желание сделать действительно хороший автомобиль, а просто заработать, отсюда и качество. Сейчас выход из строя узлов и агрегатов целенаправлено программируется. И в моем понимание немцы в этом лидеры. Лучше корейца какого-нибудь купить и ездить на нем еще 5-10 лет после окончания гарантии, чем понять, что капиталку ДВС или ремонт КПП, а скорее всего замену делать на 150-200 тыс. км и это если еще повезет. Официально алюминиевые блоки двигателей, АКПП и вариторы не ремонтабельны, то фактически через 3-5 лет ты теряешь полную стоимость авто.
Алексей Огородников
Три Шкоды Суперб за 2018 год замена ГРМ по причине выхода его из строя 89, 123, 198 тыс. км. Все вне интервалов его замены. На 89 это вообще еще в пределах гарантийного срока. Масло было залито оригинальное. По мне так очевидно, что это заложенный выход из строя. При этом какой-нибудь Гольф 2000 года до сих пор гоняет и проблем нет. Очевидно, что сегодня производителями автомобилей движет не желание сделать действительно хороший автомобиль, а просто заработать, отсюда и качество. Сейчас выход из строя узлов и агрегатов целенаправлено программируется. И в моем понимание немцы в этом лидеры. Лучше корейца какого-нибудь купить и ездить на нем еще 5-10 лет после окончания гарантии, чем понять, что капиталку ДВС или ремонт КПП, а скорее всего замену делать на 150-200 тыс. км и это если еще повезет. Официально алюминиевые блоки двигателей, АКПП и вариторы не ремонтабельны, то фактически через 3-5 лет ты теряешь полную стоимость авто.
Yury Safonov
Вы же сами себе противоречите, если авто ходит 3 года, о каком качестве и надёжности речь?
Viktor Hofmann
Опять себе противоречите, рынку нужен надёжный и дешёвый авто, а производителям - ломучий. Пежошный турбодизель - милионник, а PSA в трубу не вылетела.
Валерий Иркитов
из Казахстана многие русские после школы едут поступать в Россию.
Алексей Огородников
Ну вот по этой причине сейчас и нет надежных немецких автомобилей. Сейчас даже автоТАЗ выглядит более привлекательным, с точки зрения его долговечности и дешевизны обслуживания.
Viktor Hofmann
Для российского рынка -да, тк народ бедный и не может себе многого позволить. В Европе - нет. Иначе нового заказанного Кодиака мне не нужно было бв ждать 9 месяцев из за огромного числа заказов.
Yury Safonov
Опять себе противоречите, рынку нужен надёжный и дешёвый авто, а производителям - ломучий. Пежошный турбодизель - милионник, а PSA в трубу не вылетела.
Maxim Egorov
Было 3 Пежо типпи, 408, 3008 и все пятилетний срок отбегали без поломок. Если говорить про новые машины. А БУшные все через 5 лет ломаются, они так специально сделаны сейчас. Хоть немец, хоть японец, никто уже не делает вечных машин, везде лимитирование ресурсов. Купил и 5 лет ездишь, ладу уже через месяц в сервис везёшь по гарантии.
Viktor Hofmann
Это маркетинг, он к надёжности отношения почти не имеет. Дискуссия-то о технологичности, а не о том, кто лучше покупателей дурит.
Юрий Рыков
Слабость власти в отношении защиты русских в девяностых годах ( ну и по защите кстати людей других "некоренных" национальностей) заложила бомбу в обществе и достаточно мощную. Поколение совков преступления по отношению к русским забыло "так воспитали", но новое поколение может и не простить. А учитывая как легко поднимаются националистические настроения в обществе то можно представить мощность взрыва этой бомбы. До какого то времени потенциал бомбы сдерживался высокими заработками в бизнесе и коммерции во времена Ельцина и зарплатами от нефтедоходов в последующее время, однако рост цен и отсутствие адекватного роста зарплат в наши дни что а также экономическая и социальная политика могут привести к началу уже серьезных акций протеста, которые могут подогревается памятью про годы девяностые.
Yury Safonov
Это маркетинг, он к надёжности отношения почти не имеет. Дискуссия-то о технологичности, а не о том, кто лучше покупателей дурит.
Viktor Hofmann
Как раз по технологичности немецкие авто впереди, поэтому в россии они считаются ненадежными. Намного проще сделать чугунный атмосферный 3хлитровый мотор со 120 дс, который пройдет миллион км и будет жрать 20 литров на км и весить 300 кг. Попробуйте сделайте алюминиевый с думя турбинами, дсг и 2 литра 200 лс и расходом в 6 литров и т.е.
Константин Алланд
Верно.Северяне не цыгане.
Aldan
https://www.facebook.com/ariru.info/
Dmytro Lapshyn
https://www.facebook.com/ariru.info/
Dmytro Lapshyn
https://www.youtube.com/watch?v=m8PfiLj0wZA
Вит Ла
Витек, ты преувеличиваешь противодействие местных властей. Ей до лампочки любые народности, будь цыгане, армяне или русские. Только первые и вторые способны себя защитить, а русские нет. Вот и вся причина. Ты сам видишь, все народы РФ живут в равных условиях, кто-то умеет заставить себя уважать.
Nikolay Orlov
Viktor Hofmann
1. Дмитрий, я уверен, что французский флот лучше австрийского, тк у австрии нет доступа к морю и соответственно нет флота 2. Европейские тендеры выигрываются в кулуарах, а не лучшими фирмами. 3. Эйрбас не французский, а европейский. 4. Как страна "победительница", сдавшаяся немцам за две недели, само собой франция имеет самую большую в европе армию и флот. Среди слепых и одноглазый провидец. Теперь повторюсь, какое до всего этого дело французам, если их чере 50 лет не будет?
Ilya Tarasov
Около "Гаранта" стали падать в обморок люди Песков назвал причину потери девушкой сознания на встрече с Путиным Во время встречи президента со студентами Уральского федерального университета одной из присутствовавших стало плохо, она потеряла сознание. Помощь девушке попыталась оказать вице-премьер Татьяна Голикова Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d2593719a79475c9ec7e6f6
Henri Ducard
Всем важно, что здесь и сейчас, а не через 50 лет. Жить хотят сейчас. И не спешите хоронить, тенденция к вымиранию есть, но кто сказал, что она не может поменяться
Юрий Рыков
Что-то я не помню такой лозунг, а вы шпроты любите?
Юрий Рыков
"бессмысленность" это временно...
Lester Leyt
Витек, ты преувеличиваешь противодействие местных властей. Ей до лампочки любые народности, будь цыгане, армяне или русские. Только первые и вторые способны себя защитить, а русские нет. Вот и вся причина. Ты сам видишь, все народы РФ живут в равных условиях, кто-то умеет заставить себя уважать.
Константин Алланд
Viktor Hofmann
Сударь, вы настолько з..ли народ на форуме, что снизойду в вам до ответа. Франция - старая колониальная держава, и методы и социальный инжениринг по причесыванию и интегрированию в свой социум как белых извне, так и черных и желтых и серобуромалиновых ею отработаны лет полста как назад. И посему, что в рабочих бригадах, что на рецепшинах любого толка, что в армии, что в больницах, что в полиции, да где угодно, люди с разным цветом кожи вполне себе сотрудничают, общаются и сосуществуют и тут это смотрится вполне нормально. И полиция, армия или медики случись чего, будут прессовать, защищать или спасать всех без разбору. Потому как это нормально в колониальных и эксколониальных странах. А в вашей солнечной Ниметчине, завезенных овцепасов и козлое..ов из Азии и Африки, держат в отдельных лагерях, белые немцы от них шарахаются, преступность процветает, потому как в полицию, где служат преимущественно белые немцы, которые откровенно подсыкивают перед завезенными кочевниками, спускают директивы о недопустимости прессовать этот сброд. И вся это орда на фоне кирх и немецких домиков смотрится куда как более дико и несуразно, чем во Франции. Потому как не является Германия колониальной державой, а является козой отпущения, где у немцев вытянули их фурор теутоникус лет 20 назад. Так что иди, дорогой товарищ, наводи порядок в своей хаймат, а мы и без тебя разберемся.
Lester Leyt
Конечно влияет. Спроси у французов в марселе, если их там найдешь, товарищ лейтенант с отклевшимся усом.
Viktor Hofmann
Конечно влияет. Спроси у французов в марселе, если их там найдешь, товарищ лейтенант с отклевшимся усом.
Эйнар Счастливый
Ещё было "купил шаурму - помог Басаеву". Но почему-то быстро забылось.
Nikolay Orlov
именно так и есть , теперь понятно зачем РИ присоединяла эту грузию
Дмитрий Браунинг
Что-то я не помню такой лозунг, а вы шпроты любите?
Maxim Egorov
Меркель опять трясёт.
Viktor Hofmann
вопрос в другом почему немцы за них голосуют?
Рустем Бохани
Потому же, отчего вымерли птицы додо. Народ живет в достатке и отучился критически мыслить. Главное выплаитиь кредит на дом и слетать в отпуск. Детей отправить в католическую школу бе мигрантов. Красота. Ну плебс и нищеброды пусть расхлебывают. Я же схожу на митинг по спасению климата, а через неделю слетаю в отпуск на бали. Кроме того, ее выбирают пенсионеры. Тк немцы консервативны и всю жизнь выбирают одну и ту же партию.
Dmytro Lapshyn
Уважаемый Дмитрий, не подскажите, в какой стране европы было больше всего террактов и многочисленных убийств людей? Где недавно сам по себе от "окурка" сгорел главный храм европы? Так что социальная инженерия работает замечательно. Результат мне только не очень нравиться. Давайте лучше рассуждать о французских булках.
Viktor Hofmann
Потому же, отчего вымерли птицы додо. Народ живет в достатке и отучился критически мыслить. Главное выплаитиь кредит на дом и слетать в отпуск. Детей отправить в католическую школу бе мигрантов. Красота. Ну плебс и нищеброды пусть расхлебывают. Я же схожу на митинг по спасению климата, а через неделю слетаю в отпуск на бали. Кроме того, ее выбирают пенсионеры. Тк немцы консервативны и всю жизнь выбирают одну и ту же партию.
shaub kravchuk
Ну вот и все. Дождались таки той самой ответочки от кремлевских товарисчей грузинАм, хехехе. резидент ..утин "заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии из уважения к народу этой страны, передает "Интерфакс". Он призвал не предпринимать ничего, что навредило бы отношениям между странами. По словам российского лидера, антироссийские настроения в Грузии раздуваются теми, кто наносит ущерб государству, учитывая историю. --------- Кремлевская камарилья обоссана, образа и бренда "Путен" который создавали годами как "Темнейшего" "Террана", "мудрого и сильного мирового политика", уже более не существует. А есть лишь чмошное куйло, знову кукарекающее про брацконаротность и это увидел весь мир. А вот и естественное продолжение: Ведущий ТВ Имеди Отар Татишвили: "Давайте не будем мешать спорт и политику. Поэтому, Путин, я твою маму сначала как дзюдоиста е...л. Это был спорт. А теперь, Путин я твою маму дополнительно е...л как политика" https://twitter.com/D_Artanian_M/status/1148676903437578241
Dmytro Lapshyn
не поленюсь - схожу еще в рыбные ряды и поснимаю для аудитории "отравленную" норвежскую и другую рыбу, которую предлагают к продаже. А то че-то как-то и самому стремно стало. Брали намедни прошлый раз пару форелей с этикеткой, что в фермерском ставке в 5 км от нас выращена,.. а то как вдруг норвежцы без разбору и ее траванули...
shaub kravchuk
Директор грузинского телеканала «Рустави 2» Николоз Гварамия заявил, что готов мочиться в вино и боржоми, которые вывозят в Россию. «Теперь мы должны сказать, что Путин хороший, чтобы кто-то боржоми, вино и набеглави ввозил в Россию? Да я мочился во все это! Мне все равно!» — сказал Гварамия. Он призвал производителей продавать напитки Украине, пишет газета «Взгляд». https://rusplt.ru/news/direktor-rustavi-obeschanie-682285.html
Viktor Hofmann
Уважаемый Дмитрий, не подскажите, в какой стране европы было больше всего террактов и многочисленных убийств людей? Где недавно сам по себе от "окурка" сгорел главный храм европы? Так что социальная инженерия работает замечательно. Результат мне только не очень нравиться. Давайте лучше рассуждать о французских булках.
Zloi Ivan
умение "дипломат" 100 LVL
shaub kravchuk
Единственный способ для кремляди сегодня это не высовываться. Иначе башку оторвёт.
Kevin Davidson
Это не пощечина, это струя мочи в коллективную кремлевскую физиономию. На постсовке много грузинских "воров в законе". Все эти и другие "авторитетные люди" правильно поняли месседж. >Человек, облитый мочой, или тот, который совал руки в унитаз, автоматически становится «петухом». Поэтому, например, сантехники на большинстве зон считаются «отсаженными». Сейчас уже все. Нет больше ни кремля ни "путена", они по советским и постсоветским понятиям переезжают в петушиный барак. Дальше будет все больше и больше. https://twitter.com/D_Artanian_M/status/1148676903437578241 Т.е. теперь в этот образ "гаранта" и всех кремлядей будут харкать, поливать фекалиями(уже было кстати https://www.znak.com/2018-09-27/v_kieve_avtomobili_rossiyskih_diplomatov_oblili_fekaliyami_i_ispisali_oskorbleniyami) и бить ногами публично все желающие, руками кремлевских опущенцев трогать по понятиям нельзя. Ведущий ТВ Имеди Отар Татишвили(видео выше по ссылке) уже, уже начал.
Zloi Ivan
Ты пойми простую истину. Русских большинство. Большинство. Численное превосходство во всем. Вот в нашей области полностью русская власть: губер, правительство, местный парламент, мэр, гордума. "Сажает русских" кто? Пиндосы, цыгане? Нет, сами русские!
shaub kravchuk
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6646627?fbclid=IwAR0EMdOmzk-6ThvAFvLBhiN4a0ssDAsJ5wQqrSYN0oLHSETKK4fgRA2XzRE Даже неблагодарные грузины преклоняются перед величием нашего Праведного Халифа и возносят хвалу его милосердию. А вы всё ещё кафиры. И носите кастрюлю. Выношу вам такфир презренные салоеды!
Lester Leyt
Тыщу раз уже говорили много РОССИЯН а не русских и настоящих русских во власти нет, их просто туда никто не допустит.. А сажает русских именно антирусская власть, среди которой русских нет, поскольку действительно русский человек просто в эту систему если и встроится то либо оттуда сам сбежит либо система выкинет. У меня вот тоже знакомый, русский человек с правильными (русскими) взглядами на жизнь, стал замом мэра города. И ничего сделать полезного для русского дела не смог, система не дала.
Alex Shatunov
Вы в историю бренда немного вникните и не морочьте людям голову .Этот хавал из той же категории что и телефончик хуйвей который похоже сделал тете ручкой .
Zloi Ivan
Тыщу раз уже говорили много РОССИЯН а не русских и настоящих русских во власти нет, их просто туда никто не допустит.. А сажает русских именно антирусская власть, среди которой русских нет, поскольку действительно русский человек просто в эту систему если и встроится то либо оттуда сам сбежит либо система выкинет. У меня вот тоже знакомый, русский человек с правильными (русскими) взглядами на жизнь, стал замом мэра города. И ничего сделать полезного для русского дела не смог, система не дала.
Lester Leyt
Лестер, ты все ищешь, кому бы "на уши присесть" со своей концепцией - " во всем виноваты Русские, потому что они Русские"
Maxim Petrov
Единственный способ для кремляди сегодня это не высовываться. Иначе башку оторвёт.
Fiksik Piksel
Кстате они и дороже чем чилийские и итальянские вина
Вит Ла
А что с Хуавеем не так?
Fiksik Piksel
Сказочник Тюняев, если хотите посмеяться, говорит что он рода романовых, а дедушко его почемуто в обслуге у бланка- ленина в поворах был , да и только. https://www.youtube.com/watch?v=gxUlOhjY0wk&list=PLt333Ek3tT_KBSlTUkF66X5_VNry5NWWD&index=2
Артём Белов
А что с Хуавеем не так?
shaub kravchuk
Хотите значит "создать коллапс и обрушить экономику РФ за считанные дни"? А ведь что-то меняется. И через какое-то время нельзя будет всё это сделать "одной кнопкой". Вы кстати о какой части российской власти говорите, которая слабая и уязвимая?
Вит Ла
Ну кому что по силам .Думаю если б они говна в рот набрали и оплевали дипломатов я думаю их можно было бы к гос наградам представить .Президент типа играющий членом на рояле награждает свой лекторат плюющейся говном .Че им делать то скажи если не сил не духу ?
Boris S
Макдональдс (фастфуд) тоже лидер продаж по всему миру , но это не значит что он хороший и полезный. Так же и с машинами. Автомобили превратили в одноразовую вещь. Для круговорота рынка, для молодежи и городских все эти турбо и дсг хороши, для какого нибудь пенсионера которому нафиг не нужно каждые 3 года менять машину, или просто для того , кому нужна надежность , фермеру или на севере , все эти одноразовые тачки металлолом и пластиковый мусор. Предполагаю , через 10-15 лет разделение автомобилей на две большие группы. Электромобили - как замена всех этих пластмассовых одноразовых "дсг" . Этот класс бензиновых малолитражек вымрет со временем. И нормальных бензиновых/дизельных, более менее надежных железных машин для фермеров, рабочих , средний сегмент. (Пикапы , грузовички , 4х4)
Dmytro Lapshyn
Классный фильм про Донбасс https://www.youtube.com/watch?v=E5ye9sP08Mg
Maxim Petrov
Lester Leyt
Я думаю адекватные люди, те кто его не избирал и не голосовал за него и так понимают, что это их не касается. Пусть хоть обоссут. Он не представляет интересы русского народа.
Konstantin Pakhomoff
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6646627?fbclid=IwAR0EMdOmzk-6ThvAFvLBhiN4a0ssDAsJ5wQqrSYN0oLHSETKK4fgRA2XzRE Даже неблагодарные грузины преклоняются перед величием нашего Праведного Халифа и возносят хвалу его милосердию. А вы всё ещё кафиры. И носите кастрюлю. Выношу вам такфир презренные салоеды!
Konstantin Pakhomoff
Хотите значит "создать коллапс и обрушить экономику РФ за считанные дни"? А ведь что-то меняется. И через какое-то время нельзя будет всё это сделать "одной кнопкой". Вы кстати о какой части российской власти говорите, которая слабая и уязвимая?
shaub kravchuk
Как много вы знаете. Вам бы Папой Римским работать. Или Трампом.
Konstantin Pakhomoff
Я давно уже перестал высказывать свое мнение на этой говнопомойке. Во первых некому, во вторых можно получить внезапный бан ни за что и писанина отправится в Лету. Только реплики иногда. Читайте лутче Серёга Ларюшкин. Он толковый парень, хотя и идиот. И фамилия по матери у него Габуния. А так хороший парень. Пишет много забавной тупорылой хрени.
shaub kravchuk
Алексей Заров
Ох уж эти пендосы проклятые! Теперь и до братского армянского народа добрались. Вести врать не будут!
Konstantin Pakhomoff
Как много вы знаете. Вам бы Папой Римским работать. Или Трампом.
Олег Анатольевич
Лестер, ты все ищешь, кому бы "на уши присесть" со своей концепцией - " во всем виноваты Русские, потому что они Русские"
Konstantin Pakhomoff
Габуния вам не родственник? Из Тифлиса пишете?
Дмитрий Браунинг
Ох уж эти пендосы проклятые! Теперь и до братского армянского народа добрались. Вести врать не будут!
Дмитрий Браунинг
Я думаю адекватные люди, те кто его не избирал и не голосовал за него и так понимают, что это их не касается. Пусть хоть обоссут. Он не представляет интересы русского народа.
Рустем Бохани
вы еще дуа пропойте ему. покажите кафирам пример)))
Mic Haappy
Уважаемый, а это откуда про онкологию ? В Европе где-то на краю рынка фр. Фарма фирма Servier, еще отсвечивает santofi group... о онкологии не...не слышали...
Konstantin Pakhomoff
Расслабься, дурачок. Иди Шахнаме читай.
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