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На Украине случилась последняя революция

23/07/2019 01:32
Редакционные материалы

 

 

 

Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

Обсуждение
  • "у поражения есть причины..." https://www.youtube.com/watch?v=yMRmlpbDb1k
  • Окраинцы теперь шутят сами над собой. Говорят теперь можно материть хохлов а они в ответ не могут по-русски говорить)).
  • Да-да... и потому наши кретины делом заняты. https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=xSQKyNR7Tvo
  • как всегда интересно, Рустем
  • Предсказаниями ли, обсуждениями ли, но часто стал появляться вопрос о будущем Мира и его управлении, в связи с чем появилось такое предположение, а не является ли будущей религией Мира - электронная власть сообщества соцсетей, когда каждый сможет влиять на экономические и политические решения, по-моему, это реальный итог развития технологий, хоть и с серьёзными проблемами, но и с решением этих же проблем чисто электронным путём? Зачем нам царь, есл есть мнение реального большинства?
  • Отличается все-таки, чрезмерно ебaнистичeских заголовков в прессе и откровенной дезы, как в "москве голод и паника, сожрали ежей, перешли на кору" в РФ еще поискать. А для Украины это норма, на полном серьезе это потребляют и причмокивают. Даже на первый взгляд серьезные издания вроде униана, этим не брезгуют . Особенно мне понравилась новина когда папа Римский однажды сфотографировался с больными синдромом дауна с ленточками, так и в этом увидели и оголосили перемогу и популярное раньше "весь мир с нами", - было смешно и символично
  • Отличается все-таки. Везде своя специфика. Например многие верят что в "москве царит голод и паника, сожрали всех ежей и перешли на березовую кору", раз сообщают издания, а они такое сообщают с завидной регулярностью. Или когда Папа римский сфотался с больными синдромом дауна с ленточками и в этом моментально увидели перемогу и оголосили "весьмир с нами" - было очень смешно и символично. А "кремль в панике и истерики" по любому поводу уже стало интернетным мемом. Но ведь жрут и причмокивают.
  • Везде своя специфика. Например многие верят что в "москве царит голод и паника, сожрали всех ежей и перешли на березовую кору", раз сообщают издания, а они такое сообщают с завидной регулярностью. Или когда Папа римский сфотался с больными синдромом дауна с ленточками и в этом моментально увидели перемогу и оголосили "весьмир с нами" - было очень смешно и символично. А "кремль в панике и истерики" по любому поводу уже стало интернетным мемом. Но ведь жрут и причмокивают.
  • В доле что ли с ним ?
  • У медведева в москвабаде ежедневно гибнут дети. И тишина. А тут этот гном вдруг всполошился судьбой детей и обвинил во всем местного губернатора, который каким то чудом не единосос , так как прежнего единососа люди реально прокатили на выборах. Так вот этот "друг детей" медведев взял бы и отдал свой особняк за пять миллиардов детям. Задача у них одна-вернуть в кресло губернатора Хабаровского края своих московских оккупантов из едра
  • https://www.youtube.com/watch?v=Z4H_zUn2F2Q&t=159s
  • Правительство предложило создать единую базу данных россиян, чтобы собирать еще больше налогов http://classic.newsru.com/russia/23jul2019/corpusrus.html Новым премьер-министром Великобритании стал Борис Джонсон http://classic.newsru.com/world/23jul2019/johnson_prime.html
  • об этом вслух не говорят
  • про маргинализацию русских националистов https://www.youtube.com/watch?v=4FgVwGyf01I
  • 25
  • Засекаем 2 года? https://ria.ru/20190723/1556784591.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
  • Не повезло вам с народом. Как всегда.
  • Потому что он часть системы, направленной на уничтожение русских как нации. Центр опухоли в России, а киевский режим просто один из метастазов. Пока главная опухоль будет существовать, никуда такие мерзавцы как Порошенко никуда не денутся, как бы "гусские патриоты" ни пытались убедить нас, что изменения начнутся с Украины.
  • пора придумати щось інше, а не только вынюхивать в чужой пихве соломинку, не замечая бревна в своей дупе Берегите хлопци пуйло и продолжайте на него молиться, ведь такого проукраинского и сверхлояльного к тем же грузинам, персонажа, очень даже вероятно скоро не будет. Гуглите сказку про Ивана Топора, всяко ведь может быть...
  • Может все проще? был совок, который жил так: ресурсы продавали на запад, на вырученные деньги кормили республики... Сейчас ресурсы у РФ, соответственно в большей степени РФ кормит сама себя (ну ублю... олигархов). А все эти революционные республики пытаются вернуть аналог советской системы с помощью революций. Т.е. революция, на запад, подайте, сделать гадость в сторону России. Но запад не дает, или точнее дает значительно меньше чем в совке. А своих стремлений нет. вот и будут на постсовкомом пространстве периодически вспыхивать революции.
  • Потому что он часть системы, направленной на уничтожение русских как нации. Центр опухоли в России, а киевский режим просто один из метастазов. Пока главная опухоль будет существовать, никуда такие мерзавцы как Порошенко никуда не денутся, как бы "гусские патриоты" ни пытались убедить нас, что изменения начнутся с Украины.
  • прошлым летом такой случай был: есть две собаки на участке и кошка была, в последнюю ночь ушла и не вернулась, так вот обе собаки одновременно завыли этой ночью, будто как-то узнав, что с кошкой где-то что-то случилось, мы её так и не нашли...
  • прошлым летом такой случай был: есть две собаки на участке и кошка была, в последнюю ночь ушла и не вернулась, так вот обе собаки одновременно завыли этой ночью, будто как-то узнав, что с кошкой где-то что-то случилось, мы её так и не нашли...
  • как бы то ни было, но порось мочил и грабил вообще в открытую, ещё и улыбаясь публике, у нас же до такого ещё не докатились, да и масштабы не те, 12 тысяч убитых там, беженцев немерено, жилья, заводов разрушено, до сих пор перед глазами разорванная на куске в самом центре Луганска женщина после удара ракетой с самолёта. Это вообще нонсенс, в Европе, можно сказать, по центру города ракетой воздух-земля херачить
  • процент от процента "прибывших" не забудьте... кретины уже те, кто туда ползает
  • За життя - Пора Жить - Одна из них – традиционный тост лехаим. ... Произнося L'chaim, а переводится это слово как «за жизнь». Маркер очевиден, не радостный маркер.
  • ну иди и грохни, майдаун крэйзанутый, а мы посмотрим. Пукин охраняется целой армией цепных псов, а Свинозавр уж давно лишён такой привилегии, но обитатели территории У предпочитают разглядывать щепки в чужом глазу, не обращая внимания на бревно в своём
  • при этом зомбирование тут и там мало чем отличается, ещё с газовых скандалов нас накручивали, что каклы воруют "у нас из кармана газ", потом по нарастающей, но никакой дикой злобы на них нет, есть скорее сочувствие..
  • Похоже за тот, который будет отбирать ресурсы у кого-то и отдавать ему.
  • при этом зомбирование тут и там мало чем отличается, ещё с газовых скандалов нас накручивали, что каклы воруют "у нас из кармана газ", потом по нарастающей, но никакой дикой злобы на них нет, есть скорее сочувствие..
  • В переводе с иврита "ле-хаим" означает "за жизнь", "за життя" (украинский вариант). евреи вероятно пошутили таким образом и Рабинович во главе тем более данной организации
  • как всегда в точку, Рустем, уважение вам. Но когда-то даже раби из Харькова стреляли на пробежке, а другого сделали зелёным, как крокодила Гену
  • Раби, конечно, звучит просто улётно,тут Владислав умалчивает, но кум путена и нестор шухевич ещё хлеще, более 20 лет кувыркаются в этой смердящей каше, а ничего, мля, живут, снова спектакль?
  • Раби, конечно, звучит просто улётно,тут Владислав умалчивает, но кум путена и нестор шухевич ещё хлеще, более 20 лет кувыркаются в этой смердящей каше, а ничего, мля, живут, снова спектакль?
  • Очевидно что-то подобное, иначе совсем непонятно чего ж не устраивает товарища - у руля и так леваки-безнационалы: грефы, кудрины, чубайсы, нaeбулины и вывеска-картонка Пу, т.е. все свои(ихнии) казалось бы чего им еще не хватает?
  • Похоже за тот, который будет отбирать ресурсы у кого-то и отдавать ему.
  • пора придумати щось інше, а не только вынюхивать в чужой пихве соломинку, не замечая бревна в своей дупе Берегите хлопци пуйло и продолжайте на него молиться, ведь такого проукраинского и сверхлояльного к тем же грузинам, персонажа, очень даже вероятно скоро не будет. Гуглите сказку про Ивана Топора, всяко ведь может быть...
  • На Украине уже четвертая революция и шестой президент, у нас революций не было и второй президент, но правит он уже почти 20 лет. Что касается отказа от евро- интеграции и вхождения Украины в состав РФ, такой вопрос у них нигде не озвучивался. За 5 лет Украина ушла в развитии далеко вперед, ловить там больше нечего. Украина выиграла у РФ информационную войну.
  • В параллельной вселенной может быть и ушла далеко вперед, а в этой, еще в прошлом году крупным событием являлось открытие школьного сортира, на котором всегда присутствуют видные чиновники и сам президент, таких новостей было несколько ибо это большое достижение характерное для современной украинской действительности. И кстати сам министр соцполитики Рева озвучил цифры в девять миллионов работающих за границей, потому что в разрушенной нищей параше коей стала У. мало возможностей для нормального заработка, -> https://korrespondent.net/ukraine/4046493-za-rubezhom-rabotauit-do-12-mln-ukrayntsev-mynystr этот же министр чуть ранее рассказал что 50% заработка внутри страны идет на пропитание не потому что идет деградация всех сфер, и тотальное обнищание, а дескать потому что просто жрать любят много, уот так уот -> https://strana.ua/news/86403-ministr-sotspolitiki-ukraintsy-mnoho-tratjat-na-pitanie-potomu-chto-mnoho-edjat.html так что сказочки для умственно отсталых "про развитие" иди рассказывай в другом месте. Украинские заробитчине пашут не только в Польше, России, Белоруссии, но даже в Узбекистане их можно встретить, что вообще финиш >от евро- интеграции и вхождения Украины в состав РФ, такой вопрос у них нигде не озвучивался. И очень хорошо между прочим. Иначе это будет катастрофой для самой РФ. Американские стратеги еще сами до конца не понимают, что Украина это неликвидный актив, но когда поймут, начнут сливать и активно вешать ее на рашкованскую шею.
  • Это свидетельствует, что на Украине существует свобода слова, сменяемость власти, обновление её высшего эшелона. Порох не пошел на узурпацию, участвовал в выборах на общих основаниях, люди получают уроки политической культуры, во власти нет укрофашистов и бандеровцев. Убедил я тебя?
  • Прабабка всю деревню убедила посеять просо. Больше чем обычно. В тот год больше ничего не уродилось. Потому и выжили в тот год. С ней спорили, а вот так вышло.Не было примет неурожая.После этого не спорили. Дед прошёл три войны и только мизинец потерял. Иногда удивляешься удаче такого рода.
  • Соловьев ещё 100500 раз переобуется на ходу
  • Последними будут итальянские сапоги джорданобруно
  • Слушал передачу со смешанным чувством. Неприятно поразило заигрывание с Соловьевым. Это подонок, у которого нет своего мнения, следовательно его нельзя оценивать как политика.
  • Мне с ари уже давно стало все понятно. Кто они и под чью дуду пляшут.
  • Все-таки автор слегка возвысил комсомольских брехунов: бесенка соловьева и лондонского черта. Покойник Доренко называл соловьева "мерзкой карлицей" , ну какие это тонкие и творческие личности? У самозванцев романовых было принято подсматривать в специальные щели за свадьбами и последующими сношениями карликов. Без бюджетного бобла эти комсомольцы заглохнут на третий день, какой идиот будет слушать эту бредятину. И не получают они зарплаты, они получают номенклатурную пайку. На реальные бизнесканалы их даже сортиры мыть не возьмут. Типичные комсомольские жопализы-приспособленцы за пайку.
  • И колумбийский галстук)
  • Это свидетельствует, что на Украине существует свобода слова, сменяемость власти, обновление её высшего эшелона. Порох не пошел на узурпацию, участвовал в выборах на общих основаниях, люди получают уроки политической культуры, во власти нет укрофашистов и бандеровцев. Убедил я тебя?
  • За зеленским стоят серьёзные люди, вся голодьба о свободе ложь
  • и персидский халат)))
  • Непонятен только смысл. Все равно подавляющее большинство старой аудитории никогда в "поворот к русским" не поверит. Плюс искуственность изменения взглядов на определенные вещи видна невооруженным глазом.
  • Ну хоть еще один прозрел. Мои поздравления. Вейк ап Нео.
  • Почему то https://www.youtube.com/watch?v=yhE_km7hueM
  • Ари не заигрывает, а работает или вы думаете на какие деньги существует проект?
  • Деньги перетекли в карманы азиопы и прочих пришлых народов - это видно по центральным мегаполисам, хватит кривить. У кого высокая рождаемость в россиянии - там и бабло и работа и рай за чужой Счёт.
  • Заигрывание с кремлянами в текущий момент истории ничего не даст кроме потери репутации , это тоже самое что сотрудничать с царской администрацией в январе 1917 или с коммуняками в июле 1991 .
  • Главные "санкции" находятся внутри - ЦБ, правительство, губернаторы. Такой же Дип стейт, планирующий майдан. Внешние санкции это лекарство. Так что санкции оттуда не отменят. А власть сменится, но не так как вы думаете. Рассказывайте лутче про пьяных матрозофф.
  • Я писал только об информационной войне. Украина доказала всему миру, что не претендует на российскую историю, не нуждается в ней, что ей до лампочки деяния Грозного и всех князей Суздальской земли, вместе взятых. Она доказала, что Московской церкви не "тысяча лет", а 570, обрушила теорию о "третьем риме", "единой церкви, берущей свое начало от кн. Владимира" и прочее. Эти факты подтверждает Томос. А что сказали лидеры РФ в свое оправдание? Они промолчали. Подошла очередь к ревизии истории российской государственности. Украина может через суд запретить РФ упоминать кн.Владимира и крещение в 988, как факты не имеющие отношения к РФ. Надеюсь ты понимаешь все последствия для нашей страны?
  • Я думаю если бы ари в каждой передаче призывало свергнуть Пу , это кремлянам особо бы не повредило аудитория достаточно маленькая 5..10 тыс. слушателей ( к тому же размазана на территорию РФ и заграницу) , для примера Сотник ТВ 200...250 тыс. слушателей , Навальный ТВ - 1500...2000 тыс. слушателей , а чтобы 3 выпуска в неделю делать миллионы не нужны.
  • Возвратить Крым и ЛДНР, возместить убытки в полном объеме. Только на этих условиях Зе согласен дружить с РФ. Он молодой, но упертый, и не удовлетвориться похлопыванием по плечу и словами о дружбе. Про него говорят в "Кв.95", что он садист и может кадык вырвать. Ты этого желаешь?
  • Фишка даже не в санкциях, проблема в изоляции. Да, есть суверенитет, национальная гордость , но игрок всегда играет в блеф и политика эта таже игра, в политике у тебя всегда должны и все видеть чистые перчатки, и только можно допустить призрачную вуаль что тебе необходима помощь, но всегда иметь козыри в рукаве, и с одной стороны все должны дружески похлоповать тебя по плечу, но и быть в не уверенности что у тебя на руках. Но в чем смысл настраивать всех против себя? Идти против большинства?
  • Да не надо никого свергать нужно просвещать и консолидировать. Здесь же просто увод в сторону.
  • Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании. Похоже скоро увидим тандем Трамп-Джонсон , который будет жестко нагибать Евросоюз с ее евробюрократией.
  • Главные "санкции" находятся внутри - ЦБ, правительство, губернаторы. Такой же Дип стейт, планирующий майдан. Внешние санкции это лекарство. Так что санкции оттуда не отменят. А власть сменится, но не так как вы думаете. Рассказывайте лутче про пьяных матрозофф.
  • бабло есть но не про вашу честь, а для нац.проектов т.е. распил-проектов кремлевской ОПГ
  • Сразу видно секта НОД работает 24 часа в сутки, вот уж кого точно с довольствия никогда не снимут
  • Вот щас смешно было.
  • Не повезло вам с народом. Как всегда.
  • Главное успей соскочить в последний момент, пока куратора не устранили.
  • Разница в менталитете, у нас требуют хозяина, "твердую руку", а на Украине другие ценности. Они хотят денег и жить как в Европе. Наш народ на революцию и домкратом не поднять. В 1991 было хуже, чем теперь. Если народ не хочет революции, никакой запад его не заставит.
  • Что ты там все лаяешь, твои комменты не проходят. Есть подозрение, что тебя обоссали и ты обиженый ходишь. Троллина кремлевская с уровнем интелекта потупчик.
  • Это куратор от меня зависит, А не я от него.
  • Это куратор от меня зависит, А не я от него.
  • Наглая ты педрила- гамадрила, продолжаешь коверкать историю Руси?
  • и персидский халат)))
  • Что ты там все лаяешь, твои комменты не проходят. Есть подозрение, что тебя обоссали и ты обиженый ходишь. Троллина кремлевская с уровнем интелекта потупчик.
  • Одна из причин почему режим Пу до сих пор не снесен "западными партнерами", и еще хаос который возникнет после краха режима вплоть до гражданской войны.
  • По Украине хочется что бы был скорый крах и развал этого предательского государства как говорит Владислав , но будет ли он? Такое чувство что пока хороших лещей пощечин и пенков западным Украинцам не от весить, ничего не будет, Западенцы это очень активные рабы, поверившие в себя благодаря Иосифу Джугашвили и Ленину, вера их не имеет физических оснований, но имеет инерцию, И факт что получая в харю у Западенцев просыпается совесть и реальное мироощушение. Хочется мира но некоторые устаревшие генетически личности не понимают мирно, Могут продолжить активно физически истреблять Русских на Украине да же людей возращающих Русскость во власти Украины. Бабло порошенко и запада им в помощь
  • Разница в менталитете, у нас требуют хозяина, "твердую руку", а на Украине другие ценности. Они хотят денег и жить как в Европе. Наш народ на революцию и домкратом не поднять. В 1991 было хуже, чем теперь. Если народ не хочет революции, никакой запад его не заставит.
  • Как раз на такие проекты и существует бан. Хазин про это уже года три или больше вещает. Нацпроекты это способ обойти бан. Но и нацпроекты тоже не боги обжигают. Но всё же не казаки гаврилюки и навальные революционеры. Я думаю давление нарастает со всех сторон, Но здесь в основном замечают только давление со стороны колаборантов из власти.
  • Изоляция означает что когд аты идёшь в бар то тебе наливают по дружески , а не когда ты идёшь по улице и оглядываешься
  • Ты в этом уверен? А я думаю что по прежнему сидят и думают что скоро все начнётся. И я почему то уверен что есть люди и которые за П готовы разорвать рубашку, и те кто П готов разорвать. Но это ничего не меняет увы. Людей надо учить. А никто этого не хочет. Все хотят правильных людей
  • Подозрительно мало погибло, я еще после упырьской башни на горе Ахун, сообщившей нам об очередной победе Сил Света над упырями в День Солнцестояния и последовавшего за этим сброса воды с Иркутской ГЭС, предупреждал родителей на ресурсе АРИ- забирайте своих детей из сучьих зон, обязательно в одной из зон детей путем сжигания принесут в жертву. Большевицким упырям нужен гаввах. И опять сказочка, выбивающая слезу, прямо как про погибшего капитана соловьева на "лошарике", который ценою своей жизни вытолкнул гражданского, а сам задраил отсек и побежал умирать дальше. В этот раз подвиг совершил 11-летний мальчик, который выводил из палатки своих сверстников и теперь с 99% ожогами в коме. Да там глаза уже выкипели с таим процентом ожогов, он просто от болевого шока не смог бы никого спасать, надышался дыма, потерял сознание во сне ,лежал как и остальные и просто обгорел. Брезент выгорел, упал и их обнаружили еще живых, то есть никто никого не спасал, даже разбудить забыли.Кому нитки на хер мотают эти наркоманы. Да и к выехавшим из дамасквы специалистам надо присмотреться, а врачи ли там все или есть кто из обслуги мумии. Если раньше дети, взрослые и инвалиды сгорали на их объектах без героизма, то сегодня они зачем-то начали массово строгать героев , как папа Карло строгал Буратин и поставлял их в бордель к Карабасу Барабасу. Теперь еще и битву с полей хотят запустить на добавку к киселевско-соловьевским поцтриотическим высерам и экскрементам прочих политруков. Тему сирии и очередных материальных взяток братским народам уже стали замалчивать, видимо все-таки работает нооскоп выплятка главного эстонского большевичка. Но какого-то постоянного вектора развития в их мельтешениях не усматривается, как говорил автор в ранних своих программах-задача у них одна: им бы день продержаться, да ночь простоять, морозят время суки большевицкие и как можно дольше удерживать в ослабевающем мордоре эту территорию.
  • бабло есть но не про вашу честь, а для нац.проектов т.е. распил-проектов кремлевской ОПГ
  • скорее приход к власти тех кто неподконтролен
  • Как раз на такие проекты и существует бан. Хазин про это уже года три или больше вещает. Нацпроекты это способ обойти бан. Но и нацпроекты тоже не боги обжигают. Но всё же не казаки гаврилюки и навальные революционеры. Я думаю давление нарастает со всех сторон, Но здесь в основном замечают только давление со стороны колаборантов из власти.
  • Пешите исчо !
  • Всегда всё неспроста.Потом поймем. Или не поймем.
  • https://youtu.be/zVLerHif8rU
  • Возвратить Крым и ЛДНР, возместить убытки в полном объеме. Только на этих условиях Зе согласен дружить с РФ. Он молодой, но упертый, и не удовлетвориться похлопыванием по плечу и словами о дружбе. Про него говорят в "Кв.95", что он садист и может кадык вырвать. Ты этого желаешь?
  • Я думал что смешнее уже нельзя, я был неправ.
  • Любите Сталина то? Я вот тоже считаю что мало памятников ему стоит. Практически нет. Ну это если не считать воплощенные при нем проекты. Лесополосы например.
  • В РФ нацвалюта носит промежуточный характер, для обмена на бакс, если бесконтрольно печатать нацвалюту и при этом жестко фиксировать обменный курс, то это эквивалентно эмиссии в баксах, что не выгодно ФРС. Прирост создаваеых "длинных" (долгоживущих) товарноматериальных ценностей, компенсируется их выводом за территорию государства для поддержания устойчивого обменного курса, для сохранения денежной эмисси в глобальном масштабе из одного центра. Сальдо национального торгового баланса говорит о том, что любые инвистиции в материальные активы без параллельной денежной эмиссии госдолга в нац валюте эквивалентны простому списанию на свалку через несколько десятков лет.
  • Всё давно сказано. И про необходимость внутренних инвестиций, и про опасность внешних. И про финансовый суверинитет. Я согласен с мнением Хазина о приближающемся новом Бреттон Вудсе. Уклоняемся от худшего и ждемс
  • Думаете в политике одни котики ? Я уде писал что есть власть большинства, которое и диктует, а правитель интерпретирует, нов силу привалирования сектанства большинсиво занято самобичеванием и енрацией на проблемах которые их по сути ну ни как не касаются, у населения, семьи естт свои проблемы, но которые под сектанской проповедью замыливаются, чтобы не дай укрепится традицич,обычаи, а так сказано бить баклуши и все бьют баклуши, причем с усердием делая сизифов трудд
  • Нам лярды, а вам битва с полей)))) Они там совсем с аргентинского кокса поехали, публику за таких же наркоманов держат: Совфед срочно попросит российское ТВ показать "битву за урожай"....."Чтобы завтра ушла от нас молния-телеграмма: от имени всех членов Совета Федерации обращаемся к вам, уважаемые руководители каналов, показывать, как у нас люди работают на полях, убирают урожай. Мы уже отвыкли показывать людей труда", - сказала спикер Совета Федерации - https://www.interfax.ru/russia/670126 Вот што кокс животворящий делает !!!
  • Каждый день в РФ умирают и гибнут дети. Каждый день. И всем плевать на это. А тут всполошились.Даже медведев разбушевался:во всем виноват местный губернатор! А причина проста, им надо валить местного губернатора, не члена ЕР. Их кадра то реально прокатили на выборах. Выбрали человека, который более менее что то пытается делать для края . А вместо него нам уже тулят певичку Вику Цыганову. Доверенное лицо путина.
  • Каждый день в РФ умирают и гибнут дети. Каждый день. И всем плевать на это. А тут всполошились.Даже медведев разбушевался:во всем виноват местный губернатор! А причина проста, им надо валить местного губернатора, не члена ЕР. Их кадра то реально прокатили на выборах. Выбрали человека, который более менее что то пытается делать для края . А вместо него нам уже тулят певичку Вику Цыганову. Доверенное лицо путина.
  • Бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США Русофоб-математик таки занервничал ещё раньше бори немцова в 2014 году. Глас вопиющего в пустыне озвучивают сегодня в 2019 году: https://youtu.be/6uezPsQPg60
  • Мне до одного места история Руси. А вот историю РФ, в том числе историю своего родного края и государственный язык, должен знать каждый гражданин. Стараюсь этим требованиям соответствовать. Неоднократно тебе повторял.
  • Я вижу, что ты желаешь присесть на бутылку?
  • У них цель заболтать и успыпить бдительность, они будут рассказвать о чем угодно о хохлах, кукловодах, многоходовках, провидцах, китайцах и американцах только не о реальных проблемах русский людей в самой России.
  • На наркотиках вас держат кураторы, они же торговцы оружием и смертью, ставленники-агенты влияния внешних санкционеров.
  • Гордость может быть только патриотической, остальное любовь к своему Роду. Давно нет патриотизма, есть глумливая пародия на неё.
  • Я руководствуюсь логикой кремлян , если " покупать" АРИ , то с какой целью, чтобы у них стало на 10 тысяч сторонников больше ? так слушатели АРИ люди не глупые просто перестанут его слушать .
  • .
  • За життя - Пора Жить - Одна из них – традиционный тост лехаим. ... Произнося L'chaim, а переводится это слово как «за жизнь». Маркер очевиден, не радостный маркер.
  • Цыган в изгнании.
  • Как эллины Гекате, так и римляне Мане Гените приносят в жертву собаку ради милости к тем, кто рождается в их доме. Почти все эллины для очищения приносили в жертву собаку, некоторые во всяком случае сохранили такое обыкновение. И вот, наряду с прочими очищениями в жертву Гекате приносят щенков и прикасаются щенками к тем, кто нуждается в очищении, а называется такой обряд «ощенячивание» . это делают в дни черной Луны на перекрестке трех дорог. Думаю поп камлал таким образом.
  • Ой, страшно.
  • А вот и кличко в прокуратуры вызывают )
  • Как эллины Гекате, так и римляне Мане Гените приносят в жертву собаку ради милости к тем, кто рождается в их доме. Почти все эллины для очищения приносили в жертву собаку, некоторые во всяком случае сохранили такое обыкновение. И вот, наряду с прочими очищениями в жертву Гекате приносят щенков и прикасаются щенками к тем, кто нуждается в очищении, а называется такой обряд «ощенячивание» . это делают в дни черной Луны на перекрестке трех дорог. Думаю поп камлал таким образом.
  • Навукраине они хотят денег и жить как Европе и нихера при этом не работать
  • У них цель заболтать и успыпить бдительность, они будут рассказвать о чем угодно о хохлах, кукловодах, многоходовках, провидцах, китайцах и американцах только не о реальных проблемах русский людей в самой России.
  • Да не надо никого свергать нужно просвещать и консолидировать. Здесь же просто увод в сторону.
  • Деньги перетекли в карманы азиопы и прочих пришлых народов - это видно по центральным мегаполисам, хватит кривить. У кого высокая рождаемость в россиянии - там и бабло и работа и рай за чужой Счёт.
  • Однозначно не могло. Даже если палатки там были не с современными тентами с полиуретновыми пропитками, а типа СКПВ (светопрочная комбинированная пропитка повышенной водоупорности в основе которой смолы лежат) как в армейских брезентовых палатках (ППН, УЗ, УСТ пр), то такая палатка в которой произошло возгорание вспыхивает как спичка и сгорает за секунды. Пламя может передаться если до соседней палатки ближе чем пара метров или лагерь установлен в сосновом бору (или траву/сухостой между палатками не косили). Скорее всего опять кому то массовое жертвоприношение понадобилось. Жертвы в виде стариков из домов престарелых, видать, уже не годятся... bbc толковыф материал дало https://www.youtube.com/watch?v=Z_OEydeoFoY палатки из фуфловой ткани, внутри на матерчатых стенах розетки, в палатках масляные отопители... В общем обычная жадность - рубили по быстрому бабло на детках.
  • Возможно в РФ действуют некие культы и секты, которые служат темным и помогают кремлю. Отсюда и морок на людей идет. Поразительно, но даже в нищие и беспредельные 90-ые не было, столько катастроф, пожаров, массовых жертв и терактов, как сейчас. В Германии было что-то подобное: Стефан Флауерс - Сатурново Братство
  • Да Кремль это и есть самая главная секта!
  • https://youtu.be/rvsymgZ-ZEI
  • Лестер-подонок, ты же писал, что ты русский честный человек, как же получается, что "русскому честному человеку" до одного места история Руси? Как ты можешь это объяснить?
  • Тогда и ура-патриотничать не стоит?
  • В методичке так написано
  • Слишком часто в РФии стали происходить странные трагедии. То детей сжигают, то дом в праздник на проспекте Карла Маркса взорвался. Теракты как внешнее давление или манипуляция со стороны спецслужб наврядли. Скорее приносят людей в жертву. Нужно посмотреть как эти дети в лагерь попали, не по путинской путёвке?
  • За ситуацией в Красноярске кто-нибудь следит из присутствующих? События там знаковые ПС И кстати как там цыгане в Чемодановке?.
  • Вот те на, а мужики то и не знали! А мы то всю жизнь черепа мерили и чистоту крови, а вон оно как! А ежели метис какой или негр, начнет реветь и рвать на себе рубаху, Русский? Наш хлопец?!
  • Русью называлась территория Великого княжества Киевского до 1237. С какой стати я должен интересоваться этой историей. Кому надо, тот пусть интересуется. Вот ты без роду без племени, у тебя нет ни родины, ни прошлого, ни настоящего. Свою туфту про Русь втирай другим.
  • Интересно, обычно вам "некие силы" подсказывают, а тут пошли свои догадки еще и каких-то укро бендеревцев приплели. Я так понимаю вас все таки уже выписали из психбольницы, но лечение еще продолжается.
  • Однозначно не могло. Даже если палатки там были не с современными тентами с полиуретновыми пропитками, а типа СКПВ (светопрочная комбинированная пропитка повышенной водоупорности в основе которой смолы лежат) как в армейских брезентовых палатках (ППН, УЗ, УСТ пр), то такая палатка в которой произошло возгорание вспыхивает как спичка и сгорает за секунды. Пламя может передаться если до соседней палатки ближе чем пара метров или лагерь установлен в сосновом бору (или траву/сухостой между палатками не косили). Скорее всего опять кому то массовое жертвоприношение понадобилось. Жертвы в виде стариков из домов престарелых, видать, уже не годятся... bbc толковыф материал дало https://www.youtube.com/watch?v=Z_OEydeoFoY палатки из фуфловой ткани, внутри на матерчатых стенах розетки, в палатках масляные отопители... В общем обычная жадность - рубили по быстрому бабло на детках.
  • Ты, лучше расскажи с какой целью посещал Польшу? Тебе дали новые инструкции и нового польского-црушного куратора? Я смотрю, ты после поездки в Польшу стал борзым и наглым, усилил деструктивную информацию об истории Русского народа
  • Ты, лучше расскажи с какой целью посещал Польшу? Тебе дали новые инструкции и нового польского-црушного куратора? Я смотрю, ты после поездки в Польшу стал борзым и наглым, усилил деструктивную информацию об истории Русского народа
  • Вот те на, а мужики то и не знали! А мы то всю жизнь черепа мерили и чистоту крови, а вон оно как! А ежели метис какой или негр, начнет реветь и рвать на себе рубаху, Русский? Наш хлопец?!
  • Посмотрите хронологию событий и увидите кому это выгодно. Я эзотерик, а не шизотерик. На пустом месте знаков небес не выдумываю.
  • Посмотрите хронологию событий и увидите кому это выгодно. Я эзотерик, а не шизотерик. На пустом месте знаков небес не выдумываю.
  • Пока вы будете копатся в прошлом, вы просрете будущие. Американцы строют электромобили и космические шатлы, планируют высадку на Марс. Тестируют лазеры и новые технологии реальности. У них есть планы, мечты и цели на будущие. Россия и Германия копается все прошлом, да никогда вы этот быдляк с красными флагами и зоновскими понятиями не переубедите, что совок,чекисты и выродки джугашвили и ленин-бланк - были самым большим злом в истории страны, что день победы - это день траура, а не повод ужраться на шашлыках, бесполезно.
  • Да, да я вижу.
  • А по мне ответ почти очевиден. Никто не решает свои проблемы, потому что чем не знает и не понимает об их существовании
  • Я руководствуюсь логикой кремлян , если " покупать" АРИ , то с какой целью, чтобы у них стало на 10 тысяч сторонников больше ? так слушатели АРИ люди не глупые просто перестанут его слушать .
  • Текст песни приводит, например, российский музыковед Юрий Бирюков: Ах, зачем нас забрили в солдаты, Угоняют на Дальний Восток? Неужели я в том виноватый, Что я вырос на лишний вершок? Оторвёт мне иль ноги, иль руки, На носилках меня унесут. И за все эти страшные муки Крест Георгия мне поднесут…
  • Текст песни приводит, например, российский музыковед Юрий Бирюков: Ах, зачем нас забрили в солдаты, Угоняют на Дальний Восток? Неужели я в том виноватый, Что я вырос на лишний вершок? Оторвёт мне иль ноги, иль руки, На носилках меня унесут. И за все эти страшные муки Крест Георгия мне поднесут…
  • И смог тоже. А про Давиденко не слышали? Кипиш глобальный происходит. А ещё судью в Волгограде убили. https://youtu.be/bUzneGA4oVg
  • И смог тоже. А про Давиденко не слышали? Кипиш глобальный происходит. А ещё судью в Волгограде убили. https://youtu.be/bUzneGA4oVg
  • https://youtu.be/xUDr6K_Bjco Особенно на иврите это дело любят русские. Кстати 1,9 миллионов просмотров
  • Пока вы будете копатся в прошлом, вы просрете будущие. Американцы строют электромобили и космические шатлы, планируют высадку на Марс. Тестируют лазеры и новые технологии реальности. У них есть планы, мечты и цели на будущие. Россия и Германия копается все прошлом, да никогда вы этот быдляк с красными флагами и зоновскими понятиями не переубедите, что совок,чекисты и выродки джугашвили и ленин-бланк - были самым большим злом в истории страны, что день победы - это день траура, а не повод ужраться на шашлыках, бесполезно.
  • про это обычно вслух не говорят
  • ну, ежели с нами за нас кровь прольет, то наш) а вот к "хлопцам" могут уже вопросы возникнуть...
  • Самым большим злом было потеря себя, а все остальное это следствия. Когда люди начали верить что оказывается не тучи льют с неба , а мистическая сила, цетворяющая другую мистическую силу, а в целом хочешь есть и жить то отрицай и смотри на мистику , то люди пересиали замечать как из их рук начало что исчезать , а деградация наоьорот превалировать. и.
  • Яша про гравитационное оружие слово молвил)) https://www.youtube.com/watch?v=XaCDpAs5xGw&t=88s
  • канал Детям Донбасса. С реквизитами для помощи детям Донбасса, родители и близкие которых погибли: https://www.youtube.com/watch?v=AUBzD1l3X8M
  • Intro В ж*пу клюнул жареный петух Остаюсь на сверхсрочную службу Может красные лычки дадут Не ложи свои потные ноги На мою волосатую грудь Припев советский союз Служить остаюс Пошла