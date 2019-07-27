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США, Европа, Россия. Ключевой пласт конфликта
США, Европа, Россия. Ключевой пласт конфликта
27/07/2019 00:30
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низкопробная пропаганда
User 2018
Так тебе во франции радоваться нужно. У вас там свобода и вы можете не по глиняным табличкам, а вживую изучать как жили шумеры. У нас в стране есть зикурат, терафим, зомбопропаганда, балет - а у вас нет. Ты можешь возразить, что у вас есть девять мильенов скилетов под парижом и в катакомбах шизанутые окультисты со свечками во мраке вангуютъ. так нам похер - у нас есть вождь великий и могучий представленный во многих лицах и мы на него молимся и помогаем всем миром - дай бог ему здоровья и долгие годы жизни. аминь.
Серёга Ларюшкин
Да это уже психушкой смердит. Главное верить в Чудо. К стати в 2016 году, одно русское чудо состоялось в Женеве. Солнце окровавленное облетело вокруг земли до этого, с солнцем всё понятно, но вот с Русским чудом как то всё глухо.
User 2018
Висит веревка, а на ней сушится белье. Подходит бабка и говорит: - это чьи тапки, я вас спрашиваю? К ней подходит другая бабка: Марья Ивановна, почему под моим бельем ваши тапки? - белье ваше, а тапки не мои. - зачем тогда вы поставили эти тапки под мою ночную рубашку, что это означает? - Да кто-то тапки простирнул и сушиться поставил. - А почему под мое белье? - Почему-почему, покакачену - будешь много знать скоро состаришься, давай мы эти тапки выкинем... - давай, Бабки взяли эти тапки и отнесли сушиться на мусорку, у нас культурная страна!!!
Константин Алланд
И после вот этого всего нас какими - то бесами пугают...
Lester Leyt
Причем здесь "Киевская Русь"? Какая связь "КР" с РФ?
Dima Dima
Наша страна называется РФ. Если ты собрался обсуждать виртуальные страны и понятия, тогда извини друг. Поговорка: не знаешь тему, лучше не пиши.
Lester Leyt
"Не зная брода - не суйся в воду" - так русская поговорка гласит, а там у вас - не знаю. И ты мне не друг
Dima Dima
Я тебе не друг
Dima Dima
Я тебе не друг
Dima Dima
Я тебе не друг
Vech Bask
Наша цель - Русское Государство !
Vech Bask
Надоела болтовня....
Истинный Ариец
Если будет ликвидирована РФ, то вместе с ней сгинет название "русский" или "русские", как в свое время исчезло понятие "советские люди". А русские начнут искать свои подлинные корни. Вот у Ельцина явно были предки из Монголии, а может из самой Орды. Огромные территории РФ держатся исключительно на жесткой власти Москвы.
Lester Leyt
Если будет ликвидирована РФ, то вместе с ней сгинет название "русский" или "русские", как в свое время исчезло понятие "советские люди". А русские начнут искать свои подлинные корни. Вот у Ельцина явно были предки из Монголии, а может из самой Орды. Огромные территории РФ держатся исключительно на жесткой власти Москвы.
Walknut 59
Ба ю бай...,поскорее засыпай(((
Алексей Огородников
Действительно назрел вопрос, как изменить все. Очевидно, что процесс роста самосознания, очень длительный и витиеватый. Мы можем попросту недождатся, пока наберётся какая-то критическая масса национально мыслящих людей. Думаю необходимо продолжать исследовать и раскручивать тему зиккурата.
Sergej Sokolov
Как красиво преподал вопрос! Мои апладисменты! Молодец! Одно НО, Карабанов, в отличии от тебя, РЕАЛИСТ. Он говорит о том, что у нас есть и чего у нас нету. Всякие безмозглын придурки, всё время предлагают нам идти голой жопой на острые шашки, а он нас всегда от этого удерживал! И теперь ты, анонимное ничто пытаешься нассать в колодец?! Ну посылать тебя не буду, ибо адрес ты знаешь. Собирай чемоданы, пора в путь.
Sergej Sokolov
Он не то имел ввиду, Юра. Он относится к нам, как к элите и просит включить мозги. Да, можно восстать и всех этих блядей посадить на пол. Мы уже это делали. И красиво делали. Даже фотки есть е сети. Каков результат? Результат ноль, и даже хуже чем ноль. Владислав предлагает ДУМАТЬ, я понимаю, что это тяжело для некоторых, но как иначе?
Алексей Пожарсский
Доверия к этому ресурсу совсем нет, все скомпрометировано.
Константин Алланд
Картавый друг какой-то
Константин Алланд
Зато стабильность. Доширак можно купить.
Константин Алланд
Зато стабильность! Доширак можно купить без очереди.
Серёга Ларюшкин
А а а. ясно.
South North
Мистика и непознанное останутся всегда
Konstantin Zh
Туалеты бы построить для людей, дома, дороги нормальные.. А потом про Америки с Европами рассуждать . Есть у нас тип людей патриоты-оборванцы, которые все грозят Америке, до которой им как до луны пешком. У их лидера и создателя Нод Фёдорова только депутатская зарплата полмиллиона. Человек на работе, ему есть смысл ругать Америку, а дуракам на подхвате нет смысла. Товарищи из кремля как были похоронной командой, так и остались. Нет иллюзий никаких.
Константин Алланд
Туалеты бы построить для людей, дома, дороги нормальные.. А потом про Америки с Европами рассуждать . Есть у нас тип людей патриоты-оборванцы, которые все грозят Америке, до которой им как до луны пешком. У их лидера и создателя Нод Фёдорова только депутатская зарплата полмиллиона. Человек на работе, ему есть смысл ругать Америку, а дуракам на подхвате нет смысла. Товарищи из кремля как были похоронной командой, так и остались. Нет иллюзий никаких.
Константин Алланд
Такое впечатление, что для Ари Россия это ось Москва - Сочи - заграница. Про невиданные пожары в Сибири ни слова.... Наверное это неинтересно русскому народу и не в его интересах.
Константин Алланд
"Кудрин не сам по себе враг". Да какая разница, сам по себе он враг или не сам по себе. Враг и есть враг.
Yury Kolmogorov
В РФ идёт масштабная депопуляция, падение численности населения от 15 лет до пенсионного возраста на 1 млн человек за ПОЛГОДА, и в эти условиях миллиарды долларов уходят на Кубу, в Венесуэлу, в Сирию, в Ливию, в тропическую Африку, в Киргизию и много куда. Им глубоко наплевать на коренные народы РФ, поэтому нам должно быть глубоко наплевать на них и их капиталы, особенно за рубежом. Мы вымираем, братцы, неужели не понятно??? И на хрена нам железная дорога на Кубе?
Владимир Павловский
Вот тут я с вами согласен на все 100 % .Как будто одна рука играет белыми , вторая черными , а центр принятия решений один .Непрерывное забалтывания ситуации и подсовывание на выбор пару вариантов ответов .Короче ЕГЭ .
Vadim Galuzin
а я потрясён смертью Максима Дадашева. Слёзы на глазах, комок в горле. Так жалко русского парня. Настоящий воин. Путин обязан быть на похоронах Максима.
Гринго
///ВикипедиЯ/// Максим Каибханович Дадашев (родился 30 сентября 1990, Перербург - умер 23 июля 2019, Чеверли, Мэриленд) российский боксёр-профессионал, выступавший в первой полусредней (до 63,5 кг) весовой категории. Мастер спорта России международного класса, участник Европейских игр 2015 года, призёр чемпионатов России в любителях. По национальности лезгин.
Lester Leyt
В 70-х годах советских людей убеждали, что в "странах капитала" полный развал, все загнивает и вот вот развалится. "Там" "полная деградация" высшего управляющего слоя, перспективы нет. А вот в советской стране все о-кей, кризисы не страшны, большой потенциал. До начала 90-х эта туфта работала, пока люди не стали ездить за границу. Чтобы разобраться с этим нужно обратиться к статистике социально- экономического развития. Цифры, они и есть цифры, их не заболтаешь.
Константин Алланд
Тут надо понять несколько вещей. 1) никто никого нигде особо не ждёт, особенно без денег. 2) чтобы оценить жизнь в другой стране, нужно там пожить несколько лет не как турист. 3) всегда и везде есть пропаганда, которая дезинформирует как местное население, так и приезжих. В ссср была ядреная пропаганда, сейчас тоже взялись за это дело
Гринго
Зачем погибать?!!! Воевать!!! Воевать упырей насмерть, с доброй музычкой... с панихидой по сволочам. https://www.youtube.com/watch?v=R9mDxGSYX04&t=11s
Николай Толубаев
Я смотрю, в ход пошел старое пропагандское клише 2012 года, если не путин то кто?! Выгоним воров, придут другие и тд и тп, поэтому пусть уж седят правят пока вперед ногами не вынесут, а мы тут затяним пояса - логика терпил. И спрашивается, а кто уважает терпил? Ответ никто.
Serge Rakitin
В 1970-е в США был серьезнейший кризис: сначала отказ от золотого обеспечения доллара, потом кратный рост цен на нефть, ставшие никому не нужными американские машины - массовый приход японцев на рынки авто и электроники (последний телевизор выпущен в США в 1975 году) - как следствие дикая безработица в традиционных индустриальных центрах Вост. побережья и Среднего Запада, добавим сюда проигранную Вьетнамскую войну и острейшее чувство национального унижения, на этом фоне разные голодранцы демонстративно кладут болт на США, переориентируясь на Москву (Эфиопия, Ангола, Никарагуа и т.д.), или просто кладут болт (Иран). В целом дикий депрессняк и безнадега - это отлично видно по американским фильмам 1975-80 гг.
Canapsis
В Северном Китае, Финляндии, на Аляске он тоже "другой". Дело не в климате.
Дмитрий Браунинг
Это нормальный здравый хозяйственный подход. Прежде чем заменить что либо, нужно иметь подготовленную замену. Это знает даже продавец шашлыка и не выбросит дырявый старый мангал, пока не найдет новый.
Константин Алланд
В Северном Китае, Финляндии, на Аляске он тоже "другой". Дело не в климате.
Николай Николаев
*У русских нет никакой субъектности , у русских нет никаких структур, никаких организаций* Всё придётся решать способом "от противного". Сначала русские должны стать богатыми, несомненно, никто русским богатыми стать не позволит, их начнут грабить и "опускать", и вот, в борьбе за свои деньги русские и возьмут власть. Сначала должна появиться жажда богатой жизни в каждом, подчёркиваю, в КАЖДОМ, русском человеке, после этого и придёт осознание, что только объединившись и взяв власть в свои руки можно начать жить богато и привольно. Конечно же, власти на сцену выпустят коммуняк из газеты "Завтра", которые начнут проповедовать про нестяжание и строительство "коммунизма", но к этому нужно быть готовыми, учиться коммунистическую заразу отторгать сразу, не слушать. Главные требования к любой власти должны быть экономические.
Viktor Hofmann
Все есть и люди еще есть толковые. Не надо сказок. Сейчас многие в тени, потому-что в РФ, малейшую угрозу закрывают. Что же касается тебя Хофман, если ты просто пригоженский тролль - это одно, я даже пойму тебя, но если ты действительно пишешь из Германии, то ты просто лицемер и гандон, уж извините. Очень удобно быть ярым патриотом и рассуждать о политике в РФ сидя в теплом, чистом и сытой стране, ты приезжай, хотя бы на месяц, например в Ульяновск, поживо здесь, да ты через месяц заноешь и свалишь в свою Германию и будешь,в десна расцеловывать турков с арабами и радоватся, что свалил.
Николай Николаев
Галузин, это ТЫ должен быть на этих похоронах, потом разместишь фотоотчёт, был ты там или нет. А мы проверим))
Вит Ла
Вот тут я с вами согласен на все 100 % .Как будто одна рука играет белыми , вторая черными , а центр принятия решений один .Непрерывное забалтывания ситуации и подсовывание на выбор пару вариантов ответов .Короче ЕГЭ .
Николай Николаев
В РФ идёт масштабная депопуляция, падение численности населения от 15 лет до пенсионного возраста на 1 млн человек за ПОЛГОДА, и в эти условиях миллиарды долларов уходят на Кубу, в Венесуэлу, в Сирию, в Ливию, в тропическую Африку, в Киргизию и много куда. Им глубоко наплевать на коренные народы РФ, поэтому нам должно быть глубоко наплевать на них и их капиталы, особенно за рубежом. Мы вымираем, братцы, неужели не понятно??? И на хрена нам железная дорога на Кубе?
Николай Николаев
Где-то читал, что генетически, русские не потомки скифов и весьма от них далеки.
Серёга Ларюшкин
Как?! Вы ещё не сдохли???!!!!
Серёга Ларюшкин
Чёж ты такой закупоренный, эта притча распространяется на весь МИР! Все твои вопросу улетают в туман риторики, есть борьба между Светом и Тьмой. Но это воспринимается на уровне сказок. Не будет бес меняться в угоду человека никогда, по образу банковской системы. Как там сказал Иешуа - Не Мир Я вам принёс в этот адовый и лживый мир, НО МЕЧ Правосудия. То есть люди не хотят становится Мечом правосудия над бесами. Так ясно?
Иван Иванов
Мой прогноз распад РФ 5...8 лет коллапса , затем образование нового государства на новых экономических принципах и идеологии (не совок и не православие ) и без ельцинско-путинской криминальной бюрократии.
Серёга Ларюшкин
Это скорее всего внушение - что нет никакой замены. А такое внушение запускает - самовнушение, и всё таки работает.
Иван Иванов
Сестра и свекровь полетели в Сочи из Красноярска с переездом в Абхазию, родственники там .Семь кругов ада что бы эту дорогу преодолеть и вернуться обратно за такие деньги дешевле нам с Красноярска слетать в Тайланд Китай или какой-нибудь ещё юго Восточную страну Азии экономия 50%... Дорогущий перелет в сезон это и есть саботаж... Работаю с людьми с Сахалина это такая же история им наши курорты на хрен не сдались им проще слетать в Китай где их оближут вылежут за более дешевые деньги... а-сервис как не везде и не для всех в этой стране так и остался... хабалки наглые чурки обслуживать людей не хотят учится... Да за более большие деньги сервис, в Абхазии было проще родственники,связи... Насчёт Кудрина всё понятно предатель он есть предатель враг не может быть косвенным, случайным ,не случайным он есть враг России и русского народа . Если ты не хочешь быть врагом, ты скажи я вот не могу дальше делать Выйди к людям расскажи Не бойся за свою жалкую жизнь миллионы жизней сохранишь десятки поколений тебя может благодарным буду ,а ты сыкливая, продажная шкура также как и Трухлявый пень ПУ все они там с одной оперы,враги...
Константин Алланд
Весь юг - чурковой. Нет большого желания в этой жаре и толкотне "отдыхать"
Иван Иванов
https://youtu.be/M2wJqIaBHwE
Sergej Sokolov
Была ли когда либо в истории, в какой либо стране власть от народа? Так, чтобы она на самом деле представляла народ на всех уровнях иерархии. Мне кажется, что я не могу найти примера. Ну самый пожалуй близкий к такой системе результат был в США в начале их истории и то с натяжкой. Там была свобода для человека с Кольтом на ремне, свобода и независимость землевладельцев, фермеров и тд., но сейчас этого уже нет. Все остальные "революции" ВСЕГДА и БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ были инициированы и оседланы какими то мутными силами, снова и снова, и снова. Почему? Вот тут то и есть ответ на этот вопрос, на этом ресурсе. Любую, даже самую справедливую революцию оседлают, потому что МАССЫ без реальной картины мира, а лишь с фальшивой идеалогической матрицей в головах не способны к организации управления, но зато способны стать ПРЕКРАСНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ в руках специалистов без говна в башке. Тоесть, как поёт Шнур, "если в башне по...бень, хоть ..бень, хоть не ...бень. Так вот, ответ на вопрос, как власть может оказаться в руках народа, таков. НИкак и НИкогда. Но, в руках людей с мозгами и совестью она может оказаться, а для этого нужно СОЗДАВАТЬ таких людей. Методом просвещения, упорного и может быть долгого, но другого пути нет. Вот, когда небольшая, но критическая масса таких людей созреет, тогда она НЕИЗБЕЖНО возьмет власть за считанные часы, даже не дни.
Дмитрий Браунинг
Дмитрий Браунинг, скатывание на оскорбление и разбор личностей - это признак слабости и интеллектуальной неполноценности. Повторюсь, нечего ответить по делу, помолчи...
Viktor Hofmann
Скорее это признак того как я к тебе отношусь т.е никак и уважения к тебе нет. Незнаю, зачем ты все время лезешь комментировать мои посты. А сказать и в правду, тебе нечего.
Роман Котов
А цены на бензин не саботаж?
Шерин Дана
Вот это мощно было.
Вит Ла
Так режим упырей надо сберегать! А то бесы придут. Так же вроде объяснили.
Сергей Лобцев
Вам же Владислав объяснил, что в России все хорошо, на западе плохо. Враг вы какой-то, безнационал панимаш.
Игорь Д'Арбино
parole,parole,parole.....
Dima Dima
Доброе слово и пистолет гораздо эфективнее чем просто доброе слово.
Lester Leyt
Украина стала частью Московского царства в 1654 и затем соответственно РИ. Украина не была частью РСФСР. Последняя сама была частью советской империи- СССР. Обоснованно ли называть Украину частью РФ? Далее, Польша и Финляндия тоже были частью РИ, в 1917 они получили независимость. Финляндия в 1940 дала СССР по зубам и от неё отстали, в 1989 отстали от Польши.
Dima Dima
Вспомнился один мультфильм https://youtu.be/tQVkZI4HV68
Dima Dima
А как же Киевская Русь? А давай тогда так: Россия вернётся под крыло Украины в конце концов - ибо народ один. :))
Dima Dima
"Не зная брода - не суйся в воду" - так русская поговорка гласит, а там у вас - не знаю. И ты мне не друг
Canapsis
сидеть на жопе ровно и надеется на чудо
Zloi Ivan
А мне кстати где то попадалось, что казаки потомки скифов. И казачьи лампасы пошли от того, что скифские всадники на штаны нашивали полоски из выделанной воловьей кожи бурого цвета для защиты ног от сабельных ударов
Сергей Вишняков
Хочу поделиться информацией из мира эзотерики. Совсем недавно работал с Духами Воздуха. Духи Воздуха отвечают за передачу информации и энергии. В процессе работы вскрылась тема, волновое воздействие на людей. То есть технологии, когда создаются мощные волны сбивающие с толку людей. Вы наверное замечали что специально нагнетают негатив, несут бред. Это все оплачено. Кем то и для чего то. Цель, - запутать вас, заглушить голос вашего Истинного Я. Чтобы вы забыли кто вы и для чего родились. Какие способности у вас имеются. Вообщем оторвать вас от реальности и погрузить в воображаемый мир, - Матрицу....
Дмитрий Браунинг
Ого, а корона тебе тебе мозг не сдавила? Кому нужно твое уважение? Вас нацистов давить как тараканов надо...
Boris S
Для этого и с духами работать не надо.. Людей гоняют по кругу, пичкают негативом, не дают трезво посмотреть на положение вещей. Раньше в какой то степени алкоголь выполнял эти функции, теперь добавился шум и негатив. Люди бегают по кругу, забивается память. Через месяц уже никто не помнит чтото важное из новостей. Проехали. Черствость. Дрессировка. И мониторинг через Нооскоп.
Сергей Вишняков
ну вы как царь Соломон собрались повелевать духами)))
Рустем Бохани
РФ это ремейк РСФСР ничего общего с Россией-Русью не имеет кроме названия российская , к тому же РСФСР не была государством а лишь частью СССР, как и УССР.
Истинный Ариец
Что ты понимаешь под словом "Россия- Русь", какое-то виртуальное государство?
Рустем Бохани
Хороший арт. Возможно, но мы же понимаем, что это только вывески
Maxim Egorov
То что воздействие есть, тут даже ненужно с духами общаться, это ощущается на физическом уровне, по крайней мере последние годы. Меня вот интересует, есть ли разница воздействия в России, Европе, США? Есть ли граница или действие по национальному признаку?
Истинный Ариец
Великое княжество Киевское существовало еще в 8 веке, в 988 там было крещение по арианскому обряду, когда Москвы и других княжеств Суздальской земли не существовало. Великий князь К. был главой государства или правильно сказать конфедерации. Московское царство возникло в 1547 и никогда не конкурировало с Польшей, не сочиняй. Территория может называться по разному, а население осталось прежнее. Сейчас там живут потомки того населения Руси. Лучше давай поговорим о РФ.
Сергей Вишняков
Сейчас искал ответы. Кое что нашел. Глушит эти воздействия Восток, восточная сторона. По крайне мере в России. Поэтому люди востока со своими особенностями принимают это воздействие как сигнал к действию. Русские ка сигнал к бездействию.
Вит Ла
Реальность и воображаемый мир это для всех ,кто в теме - реально все .Насчет оплачено и цели тоже есть сомнения .
Вит Ла
Все в сравнении .Если у чела полный п....ц , а ему говорят что есть еще хуже то это служит своеобразным тормозом для принятия адекватных решений .Типа ситуация еще терпит .
Lester Leyt
Что ты понимаешь под словом "Россия- Русь", какое-то виртуальное государство?
Lester Leyt
Если я правильно понял, Владислав предлагает русским консолидироваться с президентом Пу и его дружками- жуликами, так как у нас с ними общие интересы, это лучше чем Навальный с Удальцовым, в противном случае придет НАТО и ликвидирует проект РФ, половину населения перебьет, а другую половину сделает рабами на трубе.
Viktor Hofmann
Ого, а корона тебе тебе мозг не сдавила? Кому нужно твое уважение? Вас нацистов давить как тараканов надо...
Boris S
Если коротко по моему мнению очень есть. И по странам и по национальности, и по интелекту , по духу и по возрасту. Влияет все. На мой взгляд , самое простое действие для очистки от матрицы - больше быть на природе. Подолгу. Мир чувствовать в ощущениях. Воду воздух небо и огонь разводить . Не толпой бухать , а быть одному, хотя бы какую то часть времени. Но на верность не претендую. У каждого свое
Вит Ла
Блин , коммент удалили .Совершенно внесистемный и ни под что не попадающий .Короче уже давненько меня начали терзать смутные сомнения ..
Lester Leyt
Великое княжество Киевское существовало еще в 8 веке, в 988 там было крещение по арианскому обряду, когда Москвы и других княжеств Суздальской земли не существовало. Великий князь К. был главой государства или правильно сказать конфедерации. Московское царство возникло в 1547 и никогда не конкурировало с Польшей, не сочиняй. Территория может называться по разному, а население осталось прежнее. Сейчас там живут потомки того населения Руси. Лучше давай поговорим о РФ.
Истинный Ариец
А причем тут "Русь"? Обоснуй привязку.
Lester Leyt
А причем тут "Русь"? Обоснуй привязку.
Истинный Ариец
ВкК (Русь) самоликвидировалось в 1237. Его территории отошли к Великому княжеству Литовскому, Руському и Жема́йтскому. Итого, на тот момент( 1618) Руси не существовало, а было Московское государство.
Истинный Ариец
Ну хорошо, обоснуй связь территории РФ с "Русью"? Почему именно "Русь", а не "Великая Орда" или "Великая Скифия"?
Lester Leyt
ВкК (Русь) самоликвидировалось в 1237. Его территории отошли к Великому княжеству Литовскому, Руському и Жема́йтскому. Итого, на тот момент( 1618) Руси не существовало, а было Московское государство.
Николай Толубаев
Действительно нужно понять, что делать, чтобы все изменить. Рост самосознания русских идёт очень медленно и витиевато. А в условиях воздействия оккультного сооружения в центре России этот процесс постоянно подмораживается. Думаю нужно продолжать исследовать и продвигать тему зиккурата. Собственно пока он существует надежд на перемены мало. Тут действительно остаться ждать чуда.
Lester Leyt
Ну хорошо, обоснуй связь территории РФ с "Русью"? Почему именно "Русь", а не "Великая Орда" или "Великая Скифия"?
Истинный Ариец
Они могли носить любые титулы. Любые. Одно дело носить, а другое- контролировать и реально владеть и управлять этими территориями. В 16 веке "Русского царства" не существовало в природе, а было реальное Московское государство (царство). Не надо сочинять себе историю.
Lester Leyt
Они могли носить любые титулы. Любые. Одно дело носить, а другое- контролировать и реально владеть и управлять этими территориями. В 16 веке "Русского царства" не существовало в природе, а было реальное Московское государство (царство). Не надо сочинять себе историю.
Lester Leyt
Они могли носить любые титулы. Любые. Одно дело носить, а другое- контролировать и реально владеть и управлять этими территориями. В 16 веке "Русского царства" не существовало в природе, а было реальное Московское государство (царство). Не надо сочинять себе историю.
Истинный Ариец
Государство "ЗО" имеет к нашей стране самое непосредственное отношение. Княжества Суздальской земли входили в состав этого образования. Сувереном для всех князей и населения был Хан, затем главный баскак. И только потом князь. Во времена "ига" была построена Москва и создана РПЦ МП. Мэрами Москвы были чингизиды, вплоть до Петра I. Вопрос тебе, почему князей М. только травили?
Dima Dima
Хороший арт. Возможно, но мы же понимаем, что это только вывески
Lester Leyt
Государство "ЗО" имеет к нашей стране самое непосредственное отношение. Княжества Суздальской земли входили в состав этого образования. Сувереном для всех князей и населения был Хан, затем главный баскак. И только потом князь. Во времена "ига" была построена Москва и создана РПЦ МП. Мэрами Москвы были чингизиды, вплоть до Петра I. Вопрос тебе, почему князей М. только травили?
Алексей Огородников
Действительно нужно понять, что делать, чтобы все изменить. Рост самосознания русских идёт очень медленно и витиевато. А в условиях воздействия оккультного сооружения в центре России этот процесс постоянно подмораживается. Думаю нужно продолжать исследовать и продвигать тему зиккурата. Собственно пока он существует надежд на перемены мало. Тут действительно остаться ждать чуда.
Алексей Огородников
Странно что исчезают комментарии касательно предложения дальнейшего исследования темы зиккурата. Очевидно что это важный вопрос, без решения которого вопрос пробуждения русского народа не решить.
Гринго
https://www.youtube.com/watch?v=llFSUfdHLAE
Sergej Sokolov
Могу с 99%-ой уверенностью сказать, что упомянутый вами персонаж - тролль. Под этим аккаунтом ресурс посещает как минимум 2 человека, а может и больше. Эти выводы можно легко сделать при общении - даже стиль разный. Но видимо они не утруждаются вести хотябы какой-нибудь список: с кем, кто и когда срался. Подозревал, что отбор сотрудников в соответствующие органы происходит далеко не по критериям: ум, честь и совесть. Предлагаю просто его игнорировать... Прямо с этого момента)
Юрий Рыков
Потому-что там большинство приходит отстоять свои права, а не за навального или соболь. В отличие от диванных поцтреотов, борцов за русский мир на этом ресурсе.
Дмитрий Браунинг
Потому-что там большинство приходит отстоять свои права, а не за навального или соболь. В отличие от диванных поцтреотов, борцов за русский мир на этом ресурсе.
Дмитрий Браунинг
ТВ не смотрю, но увидел ролик про новости на первом канале, ахтунг такое ощущение, что посмотрел совковую программу "Время". Про митинги молчок, про пожары молчкок, про сгоревший лагерь с детьми, до этого мельком показали. И один Путен на совещании, Путен на батискафе, Путен.. то се.. Путин... Украина, Парад и Балет. В общем Россиянская федерация превратилась в выкидыш совка и новым культом личности вождя. По сути им осталось два пункта: Полная цензура интернета. Ограничение на выезд из страны. (Хотя большинство и так не может себе этого позволить по финансовым причинам, как и качественные западные продукты и лекарства.)
Vitaly Tiunov
А почему бы вам такую организацию не создать? Народ подтянется. Или если не хотите, я могу создать. Но тогда меня придется слушаться. Готовы? А иначе придется искать ответы пока русские не закончатся. Как я слышал, нам дают лет 50, до этого знаменательного момента.
Истинный Ариец
Больше лет 8 точно. Читал интернет новостные сайты в ру зоне, но тут уже тоже ценцура полная. У меня друг в РБК работает, в каждом таком заведении, есть редактор-цензор и фсб-шник, который "наблюдает".
Истинный Ариец
Ну так ктож спорит, каждый народ должен жить у себя дома. Русского человека используют в постоянных войнах за территории от которых нет выгоды, в войнах за идеологию и построения, какой-то мифической хуйни, да и просто в рабском труде и жалком сосуществовнии (по сравнению с нашими евпропейскими братьями). Русского человека имеет в одно место собсветенное государство, обрезая даже те крохи что раньше довались, а тут сидят и как по команде пускают слюну на какую-то срную грузию и жалеют северную осетию. Ворье, которое пришло к власти в нулевых, откровенно назвало русских фундаментом и удобрением для других наций, придурками и провокаторами. Даже Ельцин себя такого не позволял. Я за то, чтобы люди открыли глаза и увидели врага внутри страны, а не за ее пределами.
Lich Legion
Че толку поддерживать политический труп Пу , только себя дискредитировать в глазах широких масс, то что Навальный придет не факт, скорее будут пропихивать тандем Собякин- Кудрин или конкурента Шойгу-Сечин, крах РФ-ии для русских вообще благо во всех раскладах ( чем еще может быть крах оккупационного криминально-олигархического режима )
Рустем Бохани
ну вы как царь Соломон собрались повелевать духами)))
Рустем Бохани
в правовом смысле
Истинный Ариец
Че толку поддерживать политический труп Пу , только себя дискредитировать в глазах широких масс, то что Навальный придет не факт, скорее будут пропихивать тандем Собякин- Кудрин или конкурента Шойгу-Сечин, крах РФ-ии для русских вообще благо во всех раскладах ( чем еще может быть крах оккупационного криминально-олигархического режима )
Дмитрий Браунинг
Ну так ктож спорит, каждый народ должен жить у себя дома. Русского человека используют в постоянных войнах за территории от которых нет выгоды, в войнах за идеологию и построения, какой-то мифической хуйни, да и просто в рабском труде и жалком сосуществовнии (по сравнению с нашими евпропейскими братьями). Русского человека имеет в одно место собсветенное государство, обрезая даже те крохи что раньше довались, а тут сидят и как по команде пускают слюну на какую-то срную грузию и жалеют северную осетию. Ворье, которое пришло к власти в нулевых, откровенно назвало русских фундаментом и удобрением для других наций, придурками и провокаторами. Даже Ельцин себя такого не позволял. Я за то, чтобы люди открыли глаза и увидели врага внутри страны, а не за ее пределами.
Lich Legion
если все процессы во вселенной подобны, то складывается аналогия у меня такая: вот низкокачественная сталь от высококачественной отличается сотыми частями процента содержанием вредных примесей, то же можно сказать про лигирующие элементы и т.д., так вот - "идеальный народ" имеет идеальные пропорции элементов внутри себя, для достижения лучших свойств как народа. либо его селектируют для лучшей управляемости и т.д. что вам только взбредет, думаю это раздел науки которая не для всех. и нельзя пройти мимо выражения одного соловья про два процента де**лов.
Дмитрий Браунинг
Доверия к этому ресурсу совсем нет, все скомпрометировано.
Дмитрий Браунинг
Больше лет 8 точно. Читал интернет новостные сайты в ру зоне, но тут уже тоже ценцура полная. У меня друг в РБК работает, в каждом таком заведении, есть редактор-цензор и фсб-шник, который "наблюдает".
Истинный Ариец
При "капитализме" РИ прожила 56 лет, плюс 28 лет "реформ", итого 84 года без совка. Жителей царской эпохи нет в живых, люди помнят только социализм и "реформы", отсюда и выбор. Откуда возьмутся "новые принципы, идеология и кадры"?
Константин Алланд
Так режим упырей надо сберегать! А то бесы придут. Так же вроде объяснили.
Dima Dima
Могу с 99%-ой уверенностью сказать, что упомянутый вами персонаж - тролль. Под этим аккаунтом ресурс посещает как минимум 2 человека, а может и больше. Эти выводы можно легко сделать при общении - даже стиль разный. Но видимо они не утруждаются вести хотябы какой-нибудь список: с кем, кто и когда срался. Подозревал, что отбор сотрудников в соответствующие органы происходит далеко не по критериям: ум, честь и совесть. Предлагаю просто его игнорировать... Прямо с этого момента)
Истинный Ариец
"Лучший друг русского народа" о Навальном https://www.youtube.com/watch?v=0YN9i8Ti9-I
Вит Ла
Дмитрий , ты не понял , это не выкидыш это бабочка из куколки .Последняя стадия и самая яркая .Я ящик тоже не смотрю , так иногда в банке или еще где в ожидании очереди . ничего не меняется . Система до одури стандартна и примитивна , даже обидно как то .
Гринго
даю больше-1000% Можете с ним "любезничать"... выбор за вами.
Maxim Egorov
Забавно, как бородатые хипстеры пытаются свергнуть диктатора)) Это не митинг, а картинка для западного зрителя. Кому то на западе нужно показать своему населению, что такое Россия. Причём это шоу выгодно обоим сторонам. https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=FYFmje3Npp4
Форма Обратной Связи
коменты удаляют это пропагандонский рупор с подвывертом
Lester Leyt
При "капитализме" РИ прожила 56 лет, плюс 28 лет "реформ", итого 84 года без совка. Жителей царской эпохи нет в живых, люди помнят только социализм и "реформы", отсюда и выбор. Откуда возьмутся "новые принципы, идеология и кадры"?
Константин Алланд
Ну что, Агентство Русской Информации, русским лесам, вырубленным и горящим, свалкам на русском севере, убитой природе передачу посвятите хоть раз? Или и дальше будем всяких дегенератов обсуждать, кто там что сказал, одел, пукнул?
Henri Ducard
Просто перестаньте ставить знак равно между АРИ и русскими интересами
Роман Котов
Дело даже не в блаженных. Просто действительно рано нашему населению власть свергать. Это получится как с приватизацией, Когда ваучеры скупали по 5000рублей (2 бутылки водки). Я помню эти цены. И пока люди не готовы опять скупят за копейки власть и войну развяжут. Вчера поговорил люди блин элементарных вещей не понимают. Придумали какую-то экономику, когда у нас просто печатают деньги и всё.
Kevin Davidson
Ничего им не будет, несовершеннолетнии и по законам Нового Мирового Порядка автоматически освобождаются от ответственности - "онижедети".
Kevin Davidson
ну есть еще чопы, у нас полгорода за 1000 км ездят вахтой в москву в охране работать. Кого не спросишь кем работаешь, в охране в москве
Серёга Ларюшкин
Вот и без слов понятно чей Крым на самом деле. Это же явный выпад кремлёвских некромантов против русских.
Lester Leyt
Вот говорите быть патриотом своего государства, причем здесь русские и нынешнее российское государство. Есть хорошая поговорка "я люблю свою родину, но мне не нравится государство в котором она сейчас находится". По моему точно отражает нынешнею ситуацию для русских и нынешнего государства
Дмитрий Браунинг
У русских националистов уже есть по несколько судимостей и условных сроков или они на карандаше у правоохранительной системы. Репрессивная система давно уже подмяла под себя, все что можно. Да и выходить на митинги ради "дорогих рассеян", которые палец о палец не ударили ради русских людей им не с руки. Вот когда "дорогим россиянам" надоест стоять в позе раком, перестанут вестись на примитивную пропаганду по ТВ, что во всем виноваты пиндосы, хохлы и грузины, тогда что-то начнет менятся в сознании людей.
Вит Ла
Не выпускать для чего ? Вопрос на вопросе и вопросом погоняет .На этом уровне ответа не получить .Выйти на следующий . как ? Все эти утубные гуру на элементарные вопросы ответить не могут .
Canapsis
это угроза кремлёвским некромантам таки. это явление опаснее официального падения Сирии.
Maxim Egorov
Вот и без слов понятно чей Крым на самом деле. Это же явный выпад кремлёвских некромантов против русских.
Серёга Ларюшкин
это угроза кремлёвским некромантам таки. это явление опаснее официального падения Сирии.
Гринго
сакраментальное - "кайфуют все!" макар гнусавит - бляди танцуют. https://www.youtube.com/watch?v=AuB74hbz3fc
Андерсен
Не вы пускать из чего. Вы уже вышли из СНГ, это малая победа частная в своей жизни. Дальше куда вышли, скорее всего никуда...... Выйти не дают на новый уровень развития. Не знаю всех, я за ними не слежу, особенно кто электронные кошельки подсовывает. Да и поиск ответов у каждого свой как и своя дорога по нахождению ответов.
Роман Котов
У меня лично, чуть дороже получается, люблю всякие фрукты, дич (дикое мясо), белая или красная рыба, другие морепродукты, фермерское молоко, сметана, сыр, творог. 2000-2500 руб. на человека. Если убрать деликатесные излишества, то выходит так же.
Aldan
ну блин всё ж видно: индейка/курица картоха помидорки огурчики морковь лук яйцо растит.масло майонез (не попал) бол.перец горох рыбка вода
Роман Котов
ну блин всё ж видно: индейка/курица картоха помидорки огурчики морковь лук яйцо растит.масло майонез (не попал) бол.перец горох рыбка вода
Серёга Ларюшкин
богоборчество, чистейшей воды.
Серёга Ларюшкин
это перец болгарский такой. такого цвета. сезонный. 65р за кило по акции горох есть. кукурузу где я возьму. в смысле сейчас конечно можно надрать (ну типо), а так только консервированную можно купить((. Чеснок - это типо приправа Свеклу да забыл. часто ем.
Олег Анатольевич
https://youtu.be/8RBfo84PNvQ
Олег Анатольевич
"серж" из гарема лестера-пошла на) (уй дура
Роман Котов
У меня это в день выходит ) но я железным спортом занимаюсь.
Sergej Sokolov
Не припомню, чтобы я обещал воевать. С кем то путаешь?
Vladimir Sholkov
А почему? Ну чтоб, а потому что они также подвежены сектанскому мышлению, как собственно и 99,99 % жителей Р. Это очень много р
Vladimir Sholkov
А почему? Ну чтоб, а потому что они также подвежены сектанскому мышлению, как собственно и 99,99 % жителей Р. Это очень много р
Гринго
богоборчество, чистейшей воды.
Canapsis
не думаю что лешие (хранители тайги) станут уничтожать свой дом тайгу чтоб изгнать других духов таким способом
Henri Ducard
Злые духи - это коренное население, которое задыхается? Животные, которые умирают?
Дмитрий Браунинг
У меня это в день выходит ) но я железным спортом занимаюсь.
Олег Анатольевич
неплохо так. китайцы вырубят а потом подожгут...типо сгорело.
Герман Сажин
Класс) Только картоху замени фруктами, а то в ней один крахмал
Дмитрий Браунинг
Да я об этом писал ранее, движение националистов подавлено и в подполье.
Роман Котов
неплохо так. китайцы вырубят а потом подожгут...типо сгорело.
Козьма Прутков
Точно, демоны. Без шамана никак.
Андрей Столярчук
На фоне шаткого положения во многих сферах жизни. Видео воспринимается как советский пропагандистский ролик.
Андрей Столярчук
У меня лично, чуть дороже получается, люблю всякие фрукты, дич (дикое мясо), белая или красная рыба, другие морепродукты, фермерское молоко, сметана, сыр, творог. 2000-2500 руб. на человека. Если убрать деликатесные излишества, то выходит так же.
Maxim Egorov
Фишка вновь и вновь в сектанском мышлении. Вот как я себе вижу ситуацию. Горят леса в Сибири, дети все больше погружаются в неизвестный мир кибернетики и больше отделяются вместе со взрослыми из реального мира, реальность с её угрозой от не осмотрите относит и не внимательность грозящей худшими последствиями уступает дизлайку и Ну что для сектанта не так?
Vladislav Shamanov
Доброе слово и пистолет гораздо эфективнее чем просто доброе слово.
Алексей Огородников
Так это и есть пропогандийский ролик, но в малых дозах полезно.
Юрий Рыков
мало кто всерьез воспринимает
Андрей Столярчук
Такое происходит, когда людям всё равно. Посмотреть на все эти лица, от родителей до президента. У всех одинаковое выражение лица, рабы которым уже ничего в жизни не нужно, только дети отличаются.
Андрей Столярчук
Так это и есть пропогандийский ролик, но в малых дозах полезно.
Maxim Egorov
Такое происходит, когда людям всё равно. Посмотреть на все эти лица, от родителей до президента. У всех одинаковое выражение лица, рабы которым уже ничего в жизни не нужно, только дети отличаются.
Vladislav Shamanov
Вот я тоже думаю не случайно оно так в этом году так горит.
Dima Dima
Политический строй естественно! Ведь это кремлядь построила зиккурат, а не зиккурат создал кремлядь.
Vladimir Sholkov
Фишка вновь и вновь в сектанском мышлении. Вот как я себе вижу ситуацию. Горят леса в Сибири, дети все больше погружаются в неизвестный мир кибернетики и больше отделяются вместе со взрослыми из реального мира, реальность с её угрозой от не осмотрите относит и не внимательность грозящей худшими последствиями уступает дизлайку и Ну что для сектанта не так?
Vladimir Sholkov
А теперь как должно было быть по мне. Первая фишка это ответственность. Не посылать не убедившись что оотосланный осознал всю ответственность своих действий. А это означает тренировка при пожаре, отработку при первой помощи. Система должна сказать что человек готов принять всю ответственность м повзраслеть а не побалдеть и радоваться авось . Авось для тех кому опустела жизнь,для остальных это борьба. Ты едешь чтобы стать взрослее.
Артём Белов
Дык ролик об этом и есть, как меняется дорога, после пересечения границы.
Aldan
Политический строй естественно! Ведь это кремлядь построила зиккурат, а не зиккурат создал кремлядь.
Zloi Ivan
ну есть еще чопы, у нас полгорода за 1000 км ездят вахтой в москву в охране работать. Кого не спросишь кем работаешь, в охране в москве
Zloi Ivan
Вот говорите быть патриотом своего государства, причем здесь русские и нынешнее российское государство. Есть хорошая поговорка "я люблю свою родину, но мне не нравится государство в котором она сейчас находится". По моему точно отражает нынешнею ситуацию для русских и нынешнего государства
Zloi Ivan
не думаю что лешие (хранители тайги) станут уничтожать свой дом тайгу чтоб изгнать других духов таким способом
Владимир Александрович
Вчера наткнулся на видео, где автор рассказал о том, что нассальный с машкой гайдар и яшиным в свое время стали инициатором уголовного в отношении националиста - Тесака. Многие об этом не знали. В комментах возникла жаркая дискуссия по поводу этого персонажа, многие признают в нем кремлевского товарища. Суток не прошло и на канал (26 тысяч подписчиков) прилетел "страйк". Видео удалили. Автору на первый раз сделали предупреждение и запретили выкладывать материалы в течении недели, а "расследования" этого утырка с миллионами просмотров висят годами и никто его не трогает.
Lester Leyt
РФ является родиной для русских. Каждый русский обязан её облагораживать, бороться с жуликами и ворами во власти, строить хорошие дороги и заниматься просвещением. Разумеется, это должны делать те, кому положено в силу профессии или обязанностей. Если мы не будем работать, то увязнем в грязи.
ValaVala Xar
Точное и меткое определение высказано здесь на ресурсе для рыссиянской кремлевской банды,". Похоронная каманда "
Vladimir Sholkov
Они просто без цели в жизни. Это как человека которому все равно что подметать улицу или сидеть за прилавком, перед ним лишь декорации, которые сменяются друг перед другом. Как должно же быть по иному? Человек там потому что он соединил в себе связи которые его двинулись вверх, эти связи считают что он лучше всех из конкурентов защищает их интересы. Кто же эти связи? Связи это те кто строит капитал , и которым необходим высший уровень для лучшего удовлетворения их связей. Иначе без этого человека эти цели ему не достичь. А как же другие люди? Простые люди? Но если у этих людей нет ни капитала, нет и нужды во власти. По сути никто не даст райских мест, им необходимо самим объединиться чтобы представить ход какую то силу , чьи интересы необходимо учитывать. Но по сути на сегодняшний день они так и не знают своих интересов, ни своих проблем
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