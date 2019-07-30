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Смысл спектакля 27 июля
Смысл спектакля 27 июля
30/07/2019 00:37
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Обсуждение
Константин Алланд
На Аляске и в Канаде леса тушат по крайней мере, а в эрэфии люди по ватсаппу медитируют в одно и то же время на дождь и молятся о нем. Другого решения потому что нет. Говновласть забила на эту "экономически нецелесообразную" проблему, мчс-ники поехали в Грецию пожары тушить . На Сибирь у них денег нет . Зато на Сирию, Киргизию , Венесуэлу и Африку нашлись. Все что может рашкованский мордор это уничтожать все живое вокруг и выгребать ресурсы, под иное не заточены. А время разговоров и в самом деле прошло. Видно, что все пустая болтовня.
Sl Tg
То есть, на этом вашем первом канале тоже прямо говорят, что Навальный это гебешный козел-провокатор? И по этой причине вы недовольны, считаете сей факт клеветой?
Роман Котов
Я не думаю что это постанова. Молодежь просто бесится от безделья и отсутствия мозгов.
Вит Ла
Задержанных 125. Тех кто переночевал в ментовке. Остальных отпустили. Мордор....
Владимир Павловский
У мыслящей части общества есть запрос на ответственность и сменяемость власти. В честные выборы не то что никто уже не верит, их просто нет. Потому идет протест. Он неизбежен. У любого общества только два пути движения вперед - эволюционный и революционный. Если первый не работает, включается второй.
Юрий Рыков
Либеральная тусовка-хорошо финансируется, патриотам и русским националистов такое финансирование не доступно
Andrey Gordeev
Бальзам на горящие жопы местного мазохизма. Плевать, что картинка тупая и от вечного врага, зато детишки порадуются. Сайт за рюсске народ с подисчиками укроинцами, хуле. Большое дело делаете! PS А Файненшиал Тайм не читаете?
Юрий Рыков
студенты к примеру.
Иван Петров
Транзит власти от одних безнационалов к другим? Если да, то он должен быть представлен через мнимое между ними противоречие.
Сергей Кузнецов
Что задумали? К кому примкнете?
Сергей Александрович
У нас "менеджеры" тоже сильно затратные и неэффективные. Не будем их спасать, если что... ))
shaub kravchuk
То есть, на этом вашем первом канале тоже прямо говорят, что Навальный это гебешный козел-провокатор? И по этой причине вы недовольны, считаете сей факт клеветой?
Vladislav Shamanov
МенеджОрам: а кислород?, а зверюшки?, а людям дышать чем? В топку менедЖоров.
Lester Leyt
Майдан- это форма диалога народа с властью, когда последняя не хочет общаться в нормальных условиях. В РФ Майдана не будет, не тот народ, это не европейцы. Наш народ слушает свое начальство и любит твердую руку над собой. Прямой диалог с властью им не нужен. В 1991 ситуация была хуже, но до майдана не дошло. Теперь нет дефицита товаров и услуг, очередей, открыты границы, относительная свобода слова, к чему бы ему быть?
Vadim Galuzin
завербовали ! но как он мог ? а-а-а ! его пытали ! А из просветительской передачи АРИ превратилилась в пропагандисткую . вот это магия всем магиям магия.
Yul Zak
Вот канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCtW1RTf7n1VqqGaDOGVreMg где некоторые события в России раскрываются как постановки.
Сергей Александрович
Даже если это фотошоп - точнее и не нафотошопишь. Эрэфия - отдана Китаю по Байкал, если не по Урал. А будет отдана по Волгу.
Lester Leyt
https://www.youtube.com/watch?v=2-SkUASOp4E
Andrey Gordeev
Эрефия - есть незаконное образование для потрошения русского народа. Пора с этим заканчивать, т.е. поднять правовые первоисточники и провести отмену всех тысяч антинародных заКонов. Пособников эрэфии - на утилизацию.
Serge Rakitin
Согласен , Китаю и Африку отдали , потому что самим осваивать затратно , а Сибирь им тем более никто не даст , да и сам Китай боится аннексировать Тайвань ( историческая территория) , на его фоне кремляне присоединившие Крым вообще безумные храбрецы , бросившие вызов мировому гегемону . К тому же надо учитывать , что китайцы за 200 лет не выиграли не одной войны имея численное превосходства : опиумные войны 19 в проиграли Англии, Германии, войну 1895 года проиграли Японии, 1931..1936 проиграли Японии, в 1945 году были освобождены двумя сверхдержавами СССР и США, в 1962 г, проиграли Индии, в 1969г получили по зубам от СССР на Даманском, в 1979 г проиграли Вьетнаму и просрали Кампучию (прокитайски режим красных кхмеров был разгромлен повстанцами при поддержке вьетнамской армии , потери 1:5 ).
Олег Анатольевич
Издохни пёс смердячий!
Сергей Александрович
Эрефия - есть незаконное образование для потрошения русского народа. Пора с этим заканчивать, т.е. поднять правовые первоисточники и провести отмену всех тысяч антинародных заКонов. Пособников эрэфии - на утилизацию.
Lester Leyt
РФ- ремейк РСФСР , РСФСР-незаконное образование созданное группой бандитов , уголовников (И. Сталин), политэмигрантов и агентов иностранных разведок (В.Ульянов, Троцкий, Свердлов и др.), незаконное, потому что единственным законным органом государственной власти в России после отречения царя было Учредительное собрание, разогнанное большевиками в 1918 году.
Олег Анатольевич
Тебе майдан нужен? Головой лучше работая-петя
Олег Анатольевич
Это совсем не так. Все дело в спросе и предложении. Их идеи пользуются спросом, особенно среди молодежи и среднего возраста. У Н. тысячи волонтеров по всей РФ. А идея леваков о "социальной справедливости" перевесит все лозунги. В среде НПСР достаточно миллиардеров, деньги для них не проблема. Не проблема.
Сергей Александрович
Сами ищите, долгая история с корнями с момента учреждения ФРС в осн. за счет золота рос. имп.. Кто-то просто не хочет отдавать золото с процентами. Бизнес онли, ноу персенал.
Dexter
...в отсутствии осуждения "нюрнбергским" методом коммунизма-ленинизма
Andrey Gordeev
Виток истории, 120 лет назад Россия точно так же вела себя на севере Китая. Но этот север в итоге не стал русским, так же и Сибирь не станет китайской. Во-первых, это не входит в планы глобальных игроков. Во-вторых, сам Китай отягощен проблемами, как и Росс. империя в начале 20 века. Через 20 лет в Китае начнется невиданная прежде демографическая катастрофа, когда за год будут умирать десятки миллионов человек, а рождаться единицы миллионов. При таком раскладе им не на Сибирь и Среднюю Азию придётся зариться, а пытаться удержать Тибет, Синцзян и Монголию.
Lester Leyt
Это совсем не так. Все дело в спросе и предложении. Их идеи пользуются спросом, особенно среди молодежи и среднего возраста. У Н. тысячи волонтеров по всей РФ. А идея леваков о "социальной справедливости" перевесит все лозунги. В среде НПСР достаточно миллиардеров, деньги для них не проблема. Не проблема.
Serge Rakitin
Судя по всему, Госдепу никакого расчленения РФ и не нужно. Убогий, слабый режим, ресурсная колония Запада, с изначально дутым чмом Путеным в роли "царя" с "сильной рукой" и псевдосильной армией, американцев более чем устраивает. Напротив, им позарез нужен образ врага, вместо СССР, поэтому они и сами прикладывают усилия по надуванию как российских вооруженных сил в своей же прессе: "Россия теснит нас в Сирии, Су-30 бесцеремонно и нагло гоняют американские разведчики EP-3 в Венесуэле, Путен самый влиятельный человек в мире" и так далее. Очень хорошо и удобно, все довольны. А представим все накроется, на обломках РФ, вместо дутого Путена и олигархических групп, разворовывающих и вывозящих бабло на Запад, придут настоящие и неконтролируемые русские радикалы с непонятными намерениями. Вот это будет очень большой головной болью для американцев.
Дмитрий Браунинг
Тут особо поклонников Навального нет, что он провокатор-агент ФСБ еще в 2017 году говорили его подельники-либералы А.Сотник и К.Боровой, С Удальцов в 2013 г , так что это секрет Полишинеля.
shaub kravchuk
Нужно отметить, что отчасти постановка удалась кремлевским. Достаточно много в рунете искренних комментариев и не от ботов, хотя и они работают, в стиле,"хорошо что майдауны не прошли, поскакать не получилось, ишь чего удумали соросята, развалить страну как на украине" и т.д. и т.п. Как наиболее показательный пример https://www.youtube.com/watch?v=vXBurp8nlco А почему отчасти, именно потому что лохов-навальнистов оказалось то совсем и немного, на огромнейший город, даже российская молодежь, которая в подавляющем большинстве настроена антипутински и оппозиционно к режиму, на него за просто так уже не ведется. И прошлось ради создания нужной картинки просто свозить народец за бабло. И самое интересное что более полумиллиона человек таки вышли на улицу, но совсем по другому поводу. "Фестиваль бургеров в Парке Горького собрал более полумиллиона человек Бургеры на любой вкус готовили в 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках. Парк Горького в субботу посетили 570 тысяч человек. В этот день здесь провели «Бургерфест» — фестиваль, приуроченный к Международному дню гамбургера." https://www.mos.ru/news/item/59454073/ на кремлевский спектакль всем накласть, но картинку и информационный шум и гвалт они создать сумели
Дмитрий Браунинг
Как интересно, то мы внутренние события в стране не комментируем "и так понятно", а тут целый выпуск, как по команде вместе с гос.пропагандистами и федеральными каналами. Хорошо работаете.
Вит Ла
В меню были бургеры с креветками и мраморной говядиной, с котлетами из свинины, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также с экзотическими восточными начинками. Всего их продали более 48 тысяч. -Не маловато ли для 570 тысяч человек .
Вит Ла
Вы товарисч прям глашатай вожделенных желаний власти .
Алексей Ф
5.11.17 приходили, заявили о себе? Какие результаты?
Алексей Ф
Одно другого не исключает - кремлядь научилась направлять реальный народный гнев в нужное ей русло - к Навальному и Ко.
shaub kravchuk
Судя по всему, Госдепу никакого расчленения РФ и не нужно. Убогий, слабый режим, ресурсная колония Запада, с изначально дутым чмом Путеным в роли "царя" с "сильной рукой" и псевдосильной армией, американцев более чем устраивает. Напротив, им позарез нужен образ врага, вместо СССР, поэтому они и сами прикладывают усилия по надуванию как российских вооруженных сил в своей же прессе: "Россия теснит нас в Сирии, Су-30 бесцеремонно и нагло гоняют американские разведчики EP-3 в Венесуэле, Путен самый влиятельный человек в мире" и так далее. Очень хорошо и удобно, все довольны. А представим все накроется, на обломках РФ, вместо дутого Путена и олигархических групп, разворовывающих и вывозящих бабло на Запад, придут настоящие и неконтролируемые русские радикалы с непонятными намерениями. Вот это будет очень большой головной болью для американцев.
shaub kravchuk
Кстати! Это "корона" лестера, мы его в том году "короновали"
Lester Leyt
Конечно равные условия для всех политических сил. Это так, однако "равные условия" с неба не упадут, за них нужно бороться. Н. борется и получит в будущем приз. Никто ничего не даст, чуда не будет. Каждый должен выбирать, что ему нужно в этой жизни.
Дмитрий Браунинг
Стоять своей группой. Любое такое мероприятие - способ наладить реальную связь между людьми, а также способ как-то заявить о себе в реальной жизни. АРИ кстати раньше не гнушалось проводить акции за вынос Бланка совместно с теми же православными. Если общая цель мероприятия благая, почему нет. Никто не призывает обниматься с православными или леваками.
shaub kravchuk
Я тебе скажу по секрету, после 2014 была еще как минимум пара майданов в течении четырех лет. Даже зимой, один получил название "тарифный", проходил под зданием кабинета министров в Киеве на улице Грушевского, народа было прилично, недовольных поднятыми в разы стоимостью коммунальных услуг было много, не одна тысяча, он расширялся до здания ВР, но... барыган Петя это не лох Януковощь и благодаря карт-бланшу западных кураторов разогнал всех очень жестко до кровавых соплей и отбитых потрохов, это 15 и 17 годы, в последний раз разнесли целый палаточный городок Саакашвили, и всех его сторонников как следует избили и скрутили. Но что-то никакого возмущения на Западе, мы не видели. "Форма диалога" без прямо заинтересованных серьезных лиц извне получилась слишком односторонней и совсем недолгой, опасной для здоровья. Без западной заинтересованности и участия, нихeра не взлетают никакие самостоятельные майданы, за 15 лет можно было понять такую аксиому.
Serge Rakitin
Начитаетесь КОБовщины и пришете всякую куйню. Всем же понятно, что кровавый режым фсё слил! Вот же доказательство от Економист!!! Попробуйте опровергнуть!
Dexter
у Госдепа варианты по плюсу при любом раскладе, случись как описываете - сорвут аплодисменты за развал очередного монстра во главе с ОПГ имени Пу.. ...наступит благодатный (но не долгий) для всех период ...известный как мир-дружба-жевачка.. затем опять выстроят монстра. Так что у них всё ok.
Рустем Бохани
https://youtu.be/I107_CvH38U?list=PLxzmwLpy0bJmBuLP8Ax7vQEgwPNy3hlfJ&t=2590 делайте выводы
Zloi Ivan
Ха ха ха, майдан форма диалога с властью? Главное запастись инвентарем, а то диалога не получится
Zloi Ivan
Мне не надо выдвигаться, я не претендую на роль лидера или интеллектуала, но оценивать события и факты в своей родной стране мне никто не запретит.
Lester Leyt
Что значит способен? Он не только был способен, но и успешно гасил в связке с Авакяном все эти годы всех ершистых. Всех неподконтрольных националистов сразу перекупили, остальных пересажали, а самых опасных, просто убили, в итоге остались лишь прикормленные провластные проститутки. С14, ПС, Нацдружины, Нацкорпус и остальные помельче - все отрабатывали свои хривни. Власть убирала даже самих идейных майдаунов, когда стали путаться под ногами. Система всегда пожирает своих птенцов, вот пример той же чиновницы Гандзюк, - идейная борцуниха-вышиватница, клиническая русофобка, но она не понимала правил игры, думала что во всем бедах У. виноваты на самом деле некие "агенты кремля", и в результате вышла на кого не надо из властных структур, ее быстро убрали. Или был такой АТОшник-ЗАЩОшник активист Олешко "Сармат", мутил бизнес, перешел дорогу ребятам из местной власти, замочили мусора-авакяновцы, но объявили что "рука кремля" как всегда нашла "героя". Тысячи таких случаев. Обычные це еуропейские будни. "наш российский народ никакой "Запад" не раскачает" Потому ему это просто не надо в настоящий момент, я выше уже отписал почему и зачем.
Lester Leyt
Мне не надо выдвигаться, я не претендую на роль лидера или интеллектуала, но оценивать события и факты в своей родной стране мне никто не запретит.
Юрий Рыков
Я вот не знаю хоть одного русского выдвиженца. Одни стенания, нам мешаю, нас давят... Комитет 25 задавили? Не знаю... Общее дело задавили? Не знаю...
shaub kravchuk
Думаю, ты преувеличиваешь. Порох не узурпировал власть, как это сделали настоящие монстры Назарбаев, Лука или Пу, заткнул пасть укро- фашистам, во власти нет ни одного укро-фашиста, создал новую армию, восстановил статус церкви, выиграл информационную войну, другое. Результаты налицо.
Lester Leyt
Думаю, ты преувеличиваешь. Порох не узурпировал власть, как это сделали настоящие монстры Назарбаев, Лука или Пу, заткнул пасть укро- фашистам, во власти нет ни одного укро-фашиста, создал новую армию, восстановил статус церкви, выиграл информационную войну, другое. Результаты налицо.
Олег Анатольевич
Подожди, порвут тебе дупло, как лешке анальному на спецприемнике, а потом в больницу зашивать повезут
Олег Анатольевич
Кстати! Это "корона" лестера, мы его в том году "короновали"
Farlaf Notofpoems
https://www.youtube.com/watch?v=2-SkUASOp4E
Алексей Ф
Стоять своей группой. Любое такое мероприятие - способ наладить реальную связь между людьми, а также способ как-то заявить о себе в реальной жизни. АРИ кстати раньше не гнушалось проводить акции за вынос Бланка совместно с теми же православными. Если общая цель мероприятия благая, почему нет. Никто не призывает обниматься с православными или леваками.
Adwize
Вы имели ввиду переобутся, как это сделал Владислав и продать свою жопу?.
Maxim Petrov
У нас "менеджеры" тоже сильно затратные и неэффективные. Не будем их спасать, если что... ))
shaub kravchuk
Нисколько не преувеличиваю, а скорее наоборот. Могу согласиться только по информ. войне, ибо все кремлеботы вроде тебя и их(ваши) фабрики это в лучшем случае лишь 0.1% Свиноботов Минстеця, у которого помимо официального министерства, работают и подконтрольные структуры типа інформаційних військ, куда входили десятки тысяч активистов еще в далеком 2015, а сейчас может и весь миллион - https://www.unian.net/politics/1077109-v-informatsionnyie-voyska-ukrainyi-vstupili-uje-okolo-40-tyisyach-dobrovoltsev-mininformpolitiki.html Ими засраны все соцсети и весь ютуб, некоторые пропагандистские каналы имеют сотни тысяч подписчиков. Все они хорошо известны. Прибавь к этому всю медийную поддержку Запада.. таким образом у Кремля и его фабрики тралей просто не было ни единого шанса выстоять, силы буквально единица к тысяче. В остальном у Пети был полный обосрамс по всем позициям "создал новую армию" Не стало никакой "новой армии", волонтеры-побирушки собирали всем миром гроши горе-военам на аммуницию, а Свинарчуки барыжили российскими комплектующими уже ранее проданные путиноидами,но в четыре раза дороже, ленинская кузня завод Петрушки проворачивала свои коррупционные схемы. Главный военный прокурор Толик Матиос с прискорбием сообщал что треть ВСЕХ потерь ВСУ, небоевые из-за пьянства, и суицидов.. Переделанный из совкового поделия, новейший украинский говноминомет "Молот" похоронил на испытаниях не один десяток военных. Где такое встретишь кроме бомжатских Збройніх Сил України? Настолько рукожопой и никчемной говноармии, вы даже у африканцев не найдете.. "восстановил статус церкви" А здесь можно просто надорваться от смеха, даже Зеля эту муйню с год назад обстебал в 95-м квартале, потом правда извинился за "Термос". По сути хохлам турки дали все голишь писульку, где одно стадо правослабных олухов закрепили за другим владельцем, вот и вся суть СвятейшейЦерквиУкраины имени Петра и Варфоломея
Canapsis
Главные проблемы для бизнеса в РФ. Блокировка карт у самозанятых. https://www.youtube.com/watch?v=UqazKlvoxAQ
Konstantin Pakhomoff
Бальзам на горящие жопы местного мазохизма. Плевать, что картинка тупая и от вечного врага, зато детишки порадуются. Сайт за рюсске народ с подисчиками укроинцами, хуле. Большое дело делаете! PS А Файненшиал Тайм не читаете?
Vladimir Sholkov
На счет битья - данный конкретный митинг был разрешен. И почему нет смысла? Налаживать связи с единомышленниками это уже что-то, никакое общение в сети этого не заменит. Показывать, что мы существуем в реале. НСДАП тоже начиналась с малого, это уже потом им начали заносить серьезные деньги. Позиция "мы - русская элита, сидим в белых перчатках на диване и ждем падения Украины/помощи от Маккейна/высадки инопланетян" это понятно, но может кто-то предложит что-то что имеет смысл? И когда все рухнет, к кому примыкать русским? К сталинисту Квачкову и православному монархисту Стрелкову?
Vladimir Sholkov
Я бы начал все таки с вопроса чести. Что такое честь? Честь это репутация и доброе слово благодаря которому ты ведешь бизнес с другими людьми. Люди говорят он честен, а значит он не будет говорить чепуху иначе люди скажут что с ним дело вести опасно, в то время как бизнес требует совместных усилий.
Vladimir Sholkov
Следовательно , зачем людям честь если они не ведут совместный бизнес? Это просто пустой звук. Хохма где то сказанная или кем то оброненная . Так может тогда проблема не в том что и зачем, а в том как ? Не в том чего не хватает , а как чтобы этого хватало
Konstantin Pakhomoff
Задержанных 125. Тех кто переночевал в ментовке. Остальных отпустили. Мордор....
Вит Ла
Новости от единого Российского народа-Сибирские татары обратились к губернатору Омской области в связи с установкой 30-тонного памятника Ермаку-https://www.yaplakal.com/forum1/topic1985353.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Konstantin Pakhomoff
В Сирии у власти союзники. А в Красноярском крае (и не только) предатели и враги. Против отставки главы счетной палаты Кр.края проголосовал один депутат. Один! И ресурсы там вполне есть.
Konstantin Pakhomoff
Я смотрю никто не заметил события всемирно-исторического масштаба - выступление Мюллера и арест Эпштейна. Зато фоточкам Путина и карикатурам из порножурналов бАльшое внимание.
Вит Ла
Непонятные цифры , хоть 700 хоть 125 .Надо достоверной информацией обладать что бы делать выводы .
Вит Ла
Что? Словами уже опасаешся писать, КОБовец недоделанный?
Дмитрий Браунинг
Вы имели ввиду переобутся, как это сделал Владислав и продать свою жопу?.
Алексей Огородников
Качество передач сейчас такое, что разницы особо нет.
Дмитрий Браунинг
Качество передач сейчас такое, что разницы особо нет.
Алексей Ф
Конечно кто то может предложить. Организовать организацию, с целями выходящими за рамки этого форума. Для начала. С вождем, хоть какими то финансами. Хоть в тыщу рублей. Но что бы люди сами сдавали. Раз уж вы НСДАП вспомнили. Все остальное - сотрясение воздусей и диванов.
Алексей Ф
Обычный провокатор средней руки, можно по биографии пробежаться от коммуняки до единороса все партии перебрал, слил "пассионариев-революционеров" ФСБ и уехал отдыхать во Францию, самое смешное , что ФСБ не успело!!! его задержать на границе (долго ржал когда это прочитал). Границу у нас контролирует Пограничная служба ФСБ (для справки).
Vladimir Sholkov
Россиян намеренно делают нищими, чтобы не рыпались. А для активных дураков, которым "очень хочется машину", есть кредит, только отдавать его дурака будет 10 лет, урезав себя во всём и постоянно перекредитовываясь. Т.е. де факто, простые россияне это нищие, которые всю жизнь должны много и тяжело работать за копейки. В Кремле это знают и хитро улыбаются каждый раз. Ничего не изменится, даже если из РФ начнётся массовая эммиграция, просто завезут побольше молодых негров и арабов.
South North
Где вы это написали? Здесь такой же рассадник ватанов, только с придыханием смотрящих на своего кумира, у которого уже давно не аналитика, а песенка из мультика:" А может быть корова, а может быть собака, а может бегемот."
Vitaly Tiunov
Я бы со своего двора, своих соседей начал. Мне кажется, организация решения насущных вопросов, в том числе денежных, без привлечения чиновников - это основа.
Филипп Филиппыч
"Вообще, самое главное для меня отличие Европы от России - это отсутствие в межличностных коммуникациях остервенелости и потерянное нами умение планировать на послезавтра. Я, кстати, думаю, что это связанные вещи. Что эта как бы мягкость вовсе не мягкость, не вежливость, не доброта и даже не понимание и уважение чужих границ, точнее, все это, конечно, тоже есть, но в условно гомеопатических дозах. А в основе — четкое внутреннее понимание, что жизнь сегодня не заканчивается и в принципе понятно, что завтра будет примерно так же как сейчас", - пишет маркетолог и журналист в Facebook. Короче, русскому человеку все это напоминает болото, и это, конечно, болото и есть, мельницы тут мелют медленно, особенно по сравнению с Москвой. Но вот этой вот тревоги, что завтра тебе резко запретят собирать валежник, здесь нет. На запрет валежника тут уйдет лет восемь, и в итоге, конечно, никто ничего не запретит, потому что только невероятная легкость и внезапность управленческих решений позволяет придумывать такие запреты в принципе: когда ты начинаешь задумываться, а что считать валежником, а как это согласуется с предыдущими законами, а какие еще подзаконные акты надо принять, твой энтузиазм быстро испаряется, ты вдруг понимаешь, что сбор валежника не такая уж и важная штука, о нем можно подумать и завтра. И это хорошо. С другой стороны, в тихой зоне, конечно, творится полное безобразие".
vadim galuzin
Сильно припечатано.
Истинный Ариец
Обычный прокремлевский ресурс с некоторым уклоном в историю России и эзотерику.
Истинный Ариец
Любое участие в разрешенном митинге это легитимация власти кремлян, на что они и рассчитывают, кто их организуют провокаторы и наймиты кремлян.
Истинный Ариец
Сейчас это АРИ запрещено!!!
Konstantin Pakhomoff
Что? Словами уже опасаешся писать, КОБовец недоделанный?
vadim galuzin
Обидно
Истинный Ариец
Обычный провокатор средней руки, можно по биографии пробежаться от коммуняки до единороса все партии перебрал, слил "пассионариев-революционеров" ФСБ и уехал отдыхать во Францию, самое смешное , что ФСБ не успело!!! его задержать на границе (долго ржал когда это прочитал). Границу у нас контролирует Пограничная служба ФСБ (для справки).
Истинный Ариец
Кто владеет искусством вербовки может завербовать , что сам не заметишь
Konstantin Pakhomoff
Начитаетесь КОБовщины и пришете всякую куйню. Всем же понятно, что кровавый режым фсё слил! Вот же доказательство от Економист!!! Попробуйте опровергнуть!
Истинный Ариец
Согласен , Китаю и Африку отдали , потому что самим осваивать затратно , а Сибирь им тем более никто не даст , да и сам Китай боится аннексировать Тайвань ( историческая территория) , на его фоне кремляне присоединившие Крым вообще безумные храбрецы , бросившие вызов мировому гегемону . К тому же надо учитывать , что китайцы за 200 лет не выиграли не одной войны имея численное превосходства : опиумные войны 19 в проиграли Англии, Германии, войну 1895 года проиграли Японии, 1931..1936 проиграли Японии, в 1945 году были освобождены двумя сверхдержавами СССР и США, в 1962 г, проиграли Индии, в 1969г получили по зубам от СССР на Даманском, в 1979 г проиграли Вьетнаму и просрали Кампучию (прокитайски режим красных кхмеров был разгромлен повстанцами при поддержке вьетнамской армии , потери 1:5 ).
Истинный Ариец
Население уже начало сокращаться в 2018 году , https://ria.ru/20190104/1549031459.html Тибет при малейшей экономической нестабильности объявит независимость ( существует правительство в изгнании в Канаде )
Истинный Ариец
РФ- ремейк РСФСР , РСФСР-незаконное образование созданное группой бандитов , уголовников (И. Сталин), политэмигрантов и агентов иностранных разведок (В.Ульянов, Троцкий, Свердлов и др.), незаконное, потому что единственным законным органом государственной власти в России после отречения царя было Учредительное собрание, разогнанное большевиками в 1918 году.
Истинный Ариец
Тут особо поклонников Навального нет, что он провокатор-агент ФСБ еще в 2017 году говорили его подельники-либералы А.Сотник и К.Боровой, С Удальцов в 2013 г , так что это секрет Полишинеля.
Роман Котов
ха. опозиция. тут за репосты сажают. забыл где живешь((.
Роман Котов
Вы каких-то поехавших смотрите.
Иван Помидоров
Значит надо поджигать лесовозы зажигательной с есью
Ильгиз Зигангиров
Я бы со своего двора, своих соседей начал. Мне кажется, организация решения насущных вопросов, в том числе денежных, без привлечения чиновников - это основа.
Дмитрий Браунинг
Вы каких-то поехавших смотрите.
Рустем Бохани
все сводить к машинам нельзя.
Вит Ла
Хозяин страна - единый Российский народ отсюда и результат . . Хотя объективности ради надо сказать что палы устраивались еще во времена Российской империи о чем государю докладывал Арсеньев с просьбой принять меры .Таким образом переселенцами малороссами практически уничтожена уссурийская тайга . При совке практика продолжилась в еще более ужасающих масштабах , миллионы га шли под затопления ., а в свободной продаже доску хрен купишь , все на производстве выписывали с десятком подписей от директора до кладовщика .
Владимир Павловский
Нет никакого единого российского народа, от того все и беды.
Сергей Панченко
а ЧТО они могут сделать? написать жалобу в прокуратуру? так оттуда придёт дежурная отписка, что типа "приняли к сведению, будет проведена проверка". я в том году, когда т.н. "имущественный налог" (на всё "существенное", что у тебя есть) взвинтили в 4 раза, писал в налоговую - оттуда прислали маляву с таблицами и формулами, из которой следовало, что некие "светлые головы" выдумали некие "повышающие коэффициенты", умножающиеся сами на себя по 2 раза, в результате чего ты платишь аж за 4 квартиры, а не за одну. И смысл этой депеши такой, что мол "всё тщательно взвешено и продумано" и это типа "единственно верное решение". А самый прикол - в том, что в конце прямым текстом сказано, что дальше будет больше. Типа заткнись нах и плати, лох ушастый, один фиг никуда не денесся, будешь платить, как миленький. Жители этих деревень тоже понимают весь безполезняк обращений в какие-либо россиянские органы "правосудия", также понимают и тот факт, что грёбаную чинайскую саранчу в Россию запустили сами расеянские чинуши областных масштабов, у которых все эти менты с прокурорскими давно прикормлены и действуют, исходя из инструкций для "очень внутреннего пользования". Так что единственный выход - мочить и гасить весь этот чиновничий гадюшник на всех уровнях, а иначе ровным счётом ничего не изменится. Но в тюрьму и в могилу, понятное дело, никого не тянет, вот и наблюдают дарагие расеяне за творящимся вокруг безпределом, как жучки-паучки, накрытые стеклянной банкой, не имея возможности ни повлиять на что-либо, ни вырваться из этого перманентно-стабильного мэднэсса
Николай Николаев
Россиян намеренно делают нищими, чтобы не рыпались. А для активных дураков, которым "очень хочется машину", есть кредит, только отдавать его дурака будет 10 лет, урезав себя во всём и постоянно перекредитовываясь. Т.е. де факто, простые россияне это нищие, которые всю жизнь должны много и тяжело работать за копейки. В Кремле это знают и хитро улыбаются каждый раз. Ничего не изменится, даже если из РФ начнётся массовая эммиграция, просто завезут побольше молодых негров и арабов.
Vitaly Tiunov
Да, как вариант. Вместо того, что бы ругаться на бльшевиков, нацменов и навального, стоит у них поучиться. Есть чему.
Walknut 59
если за евреями приходят евреи зачем вмешиваться?
ValaVala Xar
Значит надо поджигать лесовозы зажигательной с есью
Сергей Александрович
с языка!
Рустем Бохани
«Когда они пришли…» — известная цитата из выступлений немецкого пастора Мартина Нимёллера,
Walknut 59
«Когда они пришли…» — известная цитата из выступлений немецкого пастора Мартина Нимёллера,
Рустем Бохани
в контексте событий политических в России в 20 веке, было по большей части как я сказал
Yury Safonov
Сразу вспомнил про золотые монеты Сбербанка, которые покрывались ржавчиной.
Vladimir Sholkov
А может это и хорошо что люди так реагируют на вырубку. Ведь одного человека могут и засадить и посадить. У людей начинает появляться нечто похожее на мысль. Меня рубят но если буду сопротивляться то придут за мной.
Zloi Ivan
вот только есть нюанс, молодые негры и арабы работать вовсе не хотят, тем более за копейки как в рф, а нормальные зарплаты поверьте им никто платить не будет
Vladimir Sholkov
герои всегда погибают... а все хотят жить... все хотят жить хорошо... коммунисты хотят жить хорошо за счет других... может сделать героев из коммунистов?))
Oleg Larin
Семен Слепаков высказал свое мнение о нынешней ситуации в стране: "Я не знаю в деталях, что там за ситуация с пожарами в Сибири, но, как объяснили мои местные товарищи, сначала думали, что тушить не надо, а потом, когда поняли, что было надо, оказалось, что уже не получится. И решили, что теперь надо продолжать говорить, что не надо, потому что если сказать, что, всё-таки, было надо, то получится, что обосрались. У меня в начальной школе был одноклассник, который обкакался на уроке и усиленно делал вид, что ничего не произошло. Сидел за партой с сосредоточенным лицом и не вставал. А все, конечно, поняли, что что-то не так, принюхивались, шептались, подозрительно смотрели друг на друга. На перемене выяснили, что случилось и с кем. Потому что все бегали, прыгали, а он один сидел - мрачный, серьезный, погруженный в учебник. Нас спасла учительница. Она сказала - Вася, я тебя отпускаю, иди домой. Он встал и ушел. И все вздохнули с облегчением. Правда, не сразу. В ситуации с пожарами в Сибири такое чувство, что учительницы в классе нет, или у неё очень сильный насморк, и она ничего не чувствует. И поэтому те, кто обосрались продолжают сидеть и молчать, делая вид, что ничего не происходит. Это тревожно и грустно. История с выборами в Мосгордуму еще печальней. Ощущение, что в этом классе обосралась учительница. Но она, как ни в чем не бывало, продолжает вести урок, а когда кто-то выражает недовольство, ставит двойки и зовет физкультурника, чтобы тот навел в классе порядок. И говорит: «Ребята, а что вам не нравится? Смотрите, какие у нас занавески красивые!» Так это же мы на них деньги сдавали..."
Алексей Огородников
Я не знаю откуда столько животных в человеческом обличи на русской Земле? Мало им пить кровь у ныне живущих, так они еще отбирают будущее у всех последующих поколений. С какой-то космической точки зрения должен быть баланс. Как-то странно поступают Боги. Лишают остатков разума и совести этих людей и тем самым делают хуже остальным. Вот не понятно мне такое проведение, если оно имеет место быть.
Алексей Огородников
Вот и похоже что нас к этому и подталкивают. Но это опять увод в сторону от решения главного вопроса.
Smailey Face
о митинге: 1. ещё там были (впервые) задействованы каквазцы, которые вели себя особо агрессивно в отношении полиции, но их не задерживали. 2. из задержанной более 1000 чел, к вечеру в отделениях осталось около 150, что как бы намекает спектаколо про пожары: Владислав, в корне вы не правы, насчёт притянутости за уши к власти. Виноваты и ещё как. Про лесохрану говорить даже тошно, про профилактику и прочее тоже. Просто приведу пример: у нас в Новгородской области при советах, лес постоянно мониторился в летний период на предмет возгораний, летал Ан-2, и если он замечал дым где-то в определённом квадрате (лес бы чётко поделён на квадраты), он пролетал над посёлком и бросал "вымпел", где было указано это место и туда срочно отправлялись тушить возгорания. Это не говоря о прочих пассивных методах... Это не говоря о том, что пал ведут в целях понижения стоимости делянок для китаёзов, а это продажность власти на местах. Это не говоря о том, что массовое истребление леса - причина паводка на востоке и так далее и тому подобное. Так что ВЛАСТЬ виновна и эта вина стоит в одном ряду с прочими преступлениями против Русского народа и России!
Алексей Огородников
Сразу вспомнил про золотые монеты Сбербанка, которые покрывались ржавчиной.
Smailey Face
+++ я бы тоже пришёл за ними
Vladimir Sholkov
А по мне, это уже насилие над русскими, будь он кто бы не был, но если ты просто кого то дубасишь тем более русского это не Небыло у русского в это время ни ружья ни матыги. Второе про пожары. Виноваты и ещё как. Видите ли у власти были серьёзные ресурсы , техника, органы, структуры , которые можно организовать для борьбы с пожаром. Но они ничего не сделали. Люди даже банально не могут сами организовать некую силу по охране леса. Страх пораждает катастрофы
Smailey Face
ну они и не дубасили... Тут про это услышал аллегорический такой анекдот: Ржевский на балу обращается к даме "можно вам присунуть?", она резко отвечает "а можно вам по морде", в ответ Ржевский "можно и по морде, а можно и присунуть". Т.е. как бы не кончились эти выступления, митингующий всегда в выигрыше, мало задержат - власть боится, много - на руку... Пожары вообще вышибают буквально ежегодно, это какой-то просто пздц, в первую очередь показывающий неспособность управления. При этом, случись пожар в Калифорнии или в Ницце, наши начинают предлагать ПОМОЩЬ! ДА ВЫ, СУКА, У СЕБЯ РАЗОБРАТЬСЯ НЕ МОЖЕТЕ! некоторое время жил в Краноярске, помню смог от заводов - Красшина, алюминьки, там это привычное уже дело, но чтобы смог от пожаров - не встречал.
Алексей Огородников
Да вроде нет тут никакой конспирологии . а с другой стороны вот эта тема валежника пару лет назад и пожары сегодня можно ли назвать случайностью . .Сибирь это низменность болота кругом Та же береза , пихта во многих местах не растет до зрелого возраста .За этот валежник людям платить надо за санитарную зачистку леса .А тут бля...ь разрешить не разрешить . я в шоке .Короче чета не бьется .Потом Красноярск горит а Иркутск тонет все рядом ..
Vladimir Sholkov
Хорошо. Вот тебе другая ситуация. Больница находится в центре города , точнее со спецами, которые могут бе помочь. Сейчас такая фишка, что больница вроде есть, но это филиал, а спецы где то дам, далеко от дома. У тебя например какая то аллергия, все лицо красное в пятнах.филиал говорит едте туда. Ты садишься в автобус, потом в метро и поехал. С одной стороны да есть общественный транспорт, но в этом транспорте едут и дети и мамы . е
Konstantin Pakhomoff
Прикольно, как на этой говнопомойке я первый разместил ссылки на события в Красноярске и все местные укроинцы понаставили минусов провокатору. А теперь с с умными лицами взволнованно разсуждают за "события". Тупые уебаны.
Lester Leyt
Потушим пожары, не беспокойся, Серж. https://youtu.be/kcwj4df0nZA
Олег Анатольевич
Событие не рядовое! Думаю, что власти знают о надвигающейся большой угрозе девальвации рубля, поэтому поводу может быть - огромное недоедание населением, =основная масса продовольствия закупает я за валюту из этого следует огромное недовольство, а за недовольствием и возмущение.. И это при том, что население уже экономит и недоедает продуктов питания! Голодные бунты-всегда меняли режимы!
Vladimir Sholkov
Интересно,просто для себя Чувствуете разницу https://youtu.be/UZC-fZtoVpo
Vladimir Sholkov
Donten. Забавно что удалили сообщение о песне на русском языке. Хотелось узнать мнение , слышно ли в этой песне от песен в Р?
Vladimir Sholkov
Смотрю новости с newsru.com В последние дни , возможно уже как неделю там появляются интересные заголовки статей. До этого момента я бы сказал что ресурс был под едром, но сейчас какие то изменения. То болезнь, то жестокость, то импичмент . очень интересно
Vladimir Sholkov
Драма , тёмная энергия на фоне комедии, светлой стороны. Мне эта песня чем то напомнила песню Кармен "Эй ты погляди на меня, делай как я". Вся остальная эстрада это книга смерти
Вит Ла
Да вроде нет тут никакой конспирологии . а с другой стороны вот эта тема валежника пару лет назад и пожары сегодня можно ли назвать случайностью . .Сибирь это низменность болота кругом Та же береза , пихта во многих местах не растет до зрелого возраста .За этот валежник людям платить надо за санитарную зачистку леса .А тут бля...ь разрешить не разрешить . я в шоке .Короче чета не бьется .Потом Красноярск горит а Иркутск тонет все рядом ..
Степан Степанов
В 2010 годе, когда у них выгорали леса под дамасквой, они стали их тушить только после того, как западные диппредставительства объявили об эвакуации своих сотрудников. Пожары это еще и акт устрашения населения. Все, всегда у некрофилов-ленинцев держалось на страхе.
Vladimir Sholkov
А вот ещё интересная тенденция https://www.youtube.com/watch?v=aYFN_QCii2A
Степан Степанов
Пожары раздули местные большевицкие мафиози из-за страха, что придется отвечать: они кормили байками центр одними цифирями по осваиванию тайги, исходя из чего заносили заниженные суммы. Испугавшись, что кидалово вскроется, решили рубить концы в пожарах. Вскрыть масштабы хищений и варварского истребления второго легкого планеты(первое легкое-леса Амазонии вБразилии) можно по обычной Гуглкарте. Возможно ,местные испугались и такого поворота- вмешательства мировых сил в варварское уничтожение легких планеты.Товарищи от мумии и рады потушить, но как сказал один из участников проекта: "Если всех пересажаем, кто же работать останется?". На все регионы красногвардейских летучек и истребительных батальонов не хватит, да и их с легкостью можно купить, поэтому наверх шлют вести с полей, а по факту: "покатилось колесо, вот и собран урожай".
Вит Ла
Можно под эту тему подвести любую конспирологию .Кому-то ситуация на руки .Лесо- заготовителям и аффилированным госструктурам В районе Красноярска -Кемерово сложилась довольно пожароопасная ситуация .Проливной май и первая половина июня сменилась на сильно жаркий июль .Хвоя просто переполнена эфирными маслами .Короче пары бензина в аналогии ..Тушить как ? Руки реально кто то погреет на ситуации , сказать что это кто то специально замутил .маловероятно..Ничего не утверждаю так рассуждения
Степан Степанов
Да, да !!! Испугались до усрачки. Ведь могут же санкции объявить!
Истинный Ариец
Один из важнейших тезисов христианства "Всякая власть от бога" остальное пустословие
Dima Dima
герои всегда погибают... а все хотят жить... все хотят жить хорошо... коммунисты хотят жить хорошо за счет других... может сделать героев из коммунистов?))
Konstantin Pakhomoff
Да, да !!! Испугались до усрачки. Ведь могут же санкции объявить!
Иван Помидоров
Горит Восточная Сибирь. а это совсем не болота и низменности, а наоборот горы и возвышенности. Посмотрите к востоку от Енисея
Роман Котов
какие есть
Козьма Прутков
Монтян предлагает публике сосредоточиться на изменении алгоритмов распределения общественных благ, сидя на диване? Что она предлагает-то, это говорунья?
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