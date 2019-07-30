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Смысл спектакля 27 июля

30/07/2019 00:37
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Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

Обсуждение
  • На Аляске и в Канаде леса тушат по крайней мере, а в эрэфии люди по ватсаппу медитируют в одно и то же время на дождь и молятся о нем. Другого решения потому что нет. Говновласть забила на эту "экономически нецелесообразную" проблему, мчс-ники поехали в Грецию пожары тушить . На Сибирь у них денег нет . Зато на Сирию, Киргизию , Венесуэлу и Африку нашлись. Все что может рашкованский мордор это уничтожать все живое вокруг и выгребать ресурсы, под иное не заточены. А время разговоров и в самом деле прошло. Видно, что все пустая болтовня.
  • То есть, на этом вашем первом канале тоже прямо говорят, что Навальный это гебешный козел-провокатор? И по этой причине вы недовольны, считаете сей факт клеветой?
  • Я не думаю что это постанова. Молодежь просто бесится от безделья и отсутствия мозгов.
  • Задержанных 125. Тех кто переночевал в ментовке. Остальных отпустили. Мордор....
  • У мыслящей части общества есть запрос на ответственность и сменяемость власти. В честные выборы не то что никто уже не верит, их просто нет. Потому идет протест. Он неизбежен. У любого общества только два пути движения вперед - эволюционный и революционный. Если первый не работает, включается второй.
  • Либеральная тусовка-хорошо финансируется, патриотам и русским националистов такое финансирование не доступно
  • Бальзам на горящие жопы местного мазохизма. Плевать, что картинка тупая и от вечного врага, зато детишки порадуются. Сайт за рюсске народ с подисчиками укроинцами, хуле. Большое дело делаете! PS А Файненшиал Тайм не читаете?
  • студенты к примеру.
  • Транзит власти от одних безнационалов к другим? Если да, то он должен быть представлен через мнимое между ними противоречие.
  • Что задумали? К кому примкнете?
  • У нас "менеджеры" тоже сильно затратные и неэффективные. Не будем их спасать, если что... ))
  • То есть, на этом вашем первом канале тоже прямо говорят, что Навальный это гебешный козел-провокатор? И по этой причине вы недовольны, считаете сей факт клеветой?
  • МенеджОрам: а кислород?, а зверюшки?, а людям дышать чем? В топку менедЖоров.
  • Майдан- это форма диалога народа с властью, когда последняя не хочет общаться в нормальных условиях. В РФ Майдана не будет, не тот народ, это не европейцы. Наш народ слушает свое начальство и любит твердую руку над собой. Прямой диалог с властью им не нужен. В 1991 ситуация была хуже, но до майдана не дошло. Теперь нет дефицита товаров и услуг, очередей, открыты границы, относительная свобода слова, к чему бы ему быть?
  • завербовали ! но как он мог ? а-а-а ! его пытали ! А из просветительской передачи АРИ превратилилась в пропагандисткую . вот это магия всем магиям магия.
  • Вот канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCtW1RTf7n1VqqGaDOGVreMg где некоторые события в России раскрываются как постановки.
  • Даже если это фотошоп - точнее и не нафотошопишь. Эрэфия - отдана Китаю по Байкал, если не по Урал. А будет отдана по Волгу.
  • https://www.youtube.com/watch?v=2-SkUASOp4E
  • Эрефия - есть незаконное образование для потрошения русского народа. Пора с этим заканчивать, т.е. поднять правовые первоисточники и провести отмену всех тысяч антинародных заКонов. Пособников эрэфии - на утилизацию.
  • Согласен , Китаю и Африку отдали , потому что самим осваивать затратно , а Сибирь им тем более никто не даст , да и сам Китай боится аннексировать Тайвань ( историческая территория) , на его фоне кремляне присоединившие Крым вообще безумные храбрецы , бросившие вызов мировому гегемону . К тому же надо учитывать , что китайцы за 200 лет не выиграли не одной войны имея численное превосходства : опиумные войны 19 в проиграли Англии, Германии, войну 1895 года проиграли Японии, 1931..1936 проиграли Японии, в 1945 году были освобождены двумя сверхдержавами СССР и США, в 1962 г, проиграли Индии, в 1969г получили по зубам от СССР на Даманском, в 1979 г проиграли Вьетнаму и просрали Кампучию (прокитайски режим красных кхмеров был разгромлен повстанцами при поддержке вьетнамской армии , потери 1:5 ).
  • Издохни пёс смердячий!
  • Эрефия - есть незаконное образование для потрошения русского народа. Пора с этим заканчивать, т.е. поднять правовые первоисточники и провести отмену всех тысяч антинародных заКонов. Пособников эрэфии - на утилизацию.
  • РФ- ремейк РСФСР , РСФСР-незаконное образование созданное группой бандитов , уголовников (И. Сталин), политэмигрантов и агентов иностранных разведок (В.Ульянов, Троцкий, Свердлов и др.), незаконное, потому что единственным законным органом государственной власти в России после отречения царя было Учредительное собрание, разогнанное большевиками в 1918 году.
  • Тебе майдан нужен? Головой лучше работая-петя
  • Это совсем не так. Все дело в спросе и предложении. Их идеи пользуются спросом, особенно среди молодежи и среднего возраста. У Н. тысячи волонтеров по всей РФ. А идея леваков о "социальной справедливости" перевесит все лозунги. В среде НПСР достаточно миллиардеров, деньги для них не проблема. Не проблема.
  • Сами ищите, долгая история с корнями с момента учреждения ФРС в осн. за счет золота рос. имп.. Кто-то просто не хочет отдавать золото с процентами. Бизнес онли, ноу персенал.
  • ...в отсутствии осуждения "нюрнбергским" методом коммунизма-ленинизма
  • Виток истории, 120 лет назад Россия точно так же вела себя на севере Китая. Но этот север в итоге не стал русским, так же и Сибирь не станет китайской. Во-первых, это не входит в планы глобальных игроков. Во-вторых, сам Китай отягощен проблемами, как и Росс. империя в начале 20 века. Через 20 лет в Китае начнется невиданная прежде демографическая катастрофа, когда за год будут умирать десятки миллионов человек, а рождаться единицы миллионов. При таком раскладе им не на Сибирь и Среднюю Азию придётся зариться, а пытаться удержать Тибет, Синцзян и Монголию.
  • Это совсем не так. Все дело в спросе и предложении. Их идеи пользуются спросом, особенно среди молодежи и среднего возраста. У Н. тысячи волонтеров по всей РФ. А идея леваков о "социальной справедливости" перевесит все лозунги. В среде НПСР достаточно миллиардеров, деньги для них не проблема. Не проблема.
  • Судя по всему, Госдепу никакого расчленения РФ и не нужно. Убогий, слабый режим, ресурсная колония Запада, с изначально дутым чмом Путеным в роли "царя" с "сильной рукой" и псевдосильной армией, американцев более чем устраивает. Напротив, им позарез нужен образ врага, вместо СССР, поэтому они и сами прикладывают усилия по надуванию как российских вооруженных сил в своей же прессе: "Россия теснит нас в Сирии, Су-30 бесцеремонно и нагло гоняют американские разведчики EP-3 в Венесуэле, Путен самый влиятельный человек в мире" и так далее. Очень хорошо и удобно, все довольны. А представим все накроется, на обломках РФ, вместо дутого Путена и олигархических групп, разворовывающих и вывозящих бабло на Запад, придут настоящие и неконтролируемые русские радикалы с непонятными намерениями. Вот это будет очень большой головной болью для американцев.
  • Тут особо поклонников Навального нет, что он провокатор-агент ФСБ еще в 2017 году говорили его подельники-либералы А.Сотник и К.Боровой, С Удальцов в 2013 г , так что это секрет Полишинеля.
  • Нужно отметить, что отчасти постановка удалась кремлевским. Достаточно много в рунете искренних комментариев и не от ботов, хотя и они работают, в стиле,"хорошо что майдауны не прошли, поскакать не получилось, ишь чего удумали соросята, развалить страну как на украине" и т.д. и т.п. Как наиболее показательный пример https://www.youtube.com/watch?v=vXBurp8nlco А почему отчасти, именно потому что лохов-навальнистов оказалось то совсем и немного, на огромнейший город, даже российская молодежь, которая в подавляющем большинстве настроена антипутински и оппозиционно к режиму, на него за просто так уже не ведется. И прошлось ради создания нужной картинки просто свозить народец за бабло. И самое интересное что более полумиллиона человек таки вышли на улицу, но совсем по другому поводу. "Фестиваль бургеров в Парке Горького собрал более полумиллиона человек Бургеры на любой вкус готовили в 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках. Парк Горького в субботу посетили 570 тысяч человек. В этот день здесь провели «Бургерфест» — фестиваль, приуроченный к Международному дню гамбургера." https://www.mos.ru/news/item/59454073/ на кремлевский спектакль всем накласть, но картинку и информационный шум и гвалт они создать сумели
  • Как интересно, то мы внутренние события в стране не комментируем "и так понятно", а тут целый выпуск, как по команде вместе с гос.пропагандистами и федеральными каналами. Хорошо работаете.
  • В меню были бургеры с креветками и мраморной говядиной, с котлетами из свинины, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также с экзотическими восточными начинками. Всего их продали более 48 тысяч. -Не маловато ли для 570 тысяч человек .
  • Вы товарисч прям глашатай вожделенных желаний власти .
  • 5.11.17 приходили, заявили о себе? Какие результаты?
  • Одно другого не исключает - кремлядь научилась направлять реальный народный гнев в нужное ей русло - к Навальному и Ко.
  • Судя по всему, Госдепу никакого расчленения РФ и не нужно. Убогий, слабый режим, ресурсная колония Запада, с изначально дутым чмом Путеным в роли "царя" с "сильной рукой" и псевдосильной армией, американцев более чем устраивает. Напротив, им позарез нужен образ врага, вместо СССР, поэтому они и сами прикладывают усилия по надуванию как российских вооруженных сил в своей же прессе: "Россия теснит нас в Сирии, Су-30 бесцеремонно и нагло гоняют американские разведчики EP-3 в Венесуэле, Путен самый влиятельный человек в мире" и так далее. Очень хорошо и удобно, все довольны. А представим все накроется, на обломках РФ, вместо дутого Путена и олигархических групп, разворовывающих и вывозящих бабло на Запад, придут настоящие и неконтролируемые русские радикалы с непонятными намерениями. Вот это будет очень большой головной болью для американцев.
  • Кстати! Это "корона" лестера, мы его в том году "короновали"
  • Конечно равные условия для всех политических сил. Это так, однако "равные условия" с неба не упадут, за них нужно бороться. Н. борется и получит в будущем приз. Никто ничего не даст, чуда не будет. Каждый должен выбирать, что ему нужно в этой жизни.
  • Стоять своей группой. Любое такое мероприятие - способ наладить реальную связь между людьми, а также способ как-то заявить о себе в реальной жизни. АРИ кстати раньше не гнушалось проводить акции за вынос Бланка совместно с теми же православными. Если общая цель мероприятия благая, почему нет. Никто не призывает обниматься с православными или леваками.
  • Я тебе скажу по секрету, после 2014 была еще как минимум пара майданов в течении четырех лет. Даже зимой, один получил название "тарифный", проходил под зданием кабинета министров в Киеве на улице Грушевского, народа было прилично, недовольных поднятыми в разы стоимостью коммунальных услуг было много, не одна тысяча, он расширялся до здания ВР, но... барыган Петя это не лох Януковощь и благодаря карт-бланшу западных кураторов разогнал всех очень жестко до кровавых соплей и отбитых потрохов, это 15 и 17 годы, в последний раз разнесли целый палаточный городок Саакашвили, и всех его сторонников как следует избили и скрутили. Но что-то никакого возмущения на Западе, мы не видели. "Форма диалога" без прямо заинтересованных серьезных лиц извне получилась слишком односторонней и совсем недолгой, опасной для здоровья. Без западной заинтересованности и участия, нихeра не взлетают никакие самостоятельные майданы, за 15 лет можно было понять такую аксиому.
  • Начитаетесь КОБовщины и пришете всякую куйню. Всем же понятно, что кровавый режым фсё слил! Вот же доказательство от Економист!!! Попробуйте опровергнуть!
  • у Госдепа варианты по плюсу при любом раскладе, случись как описываете - сорвут аплодисменты за развал очередного монстра во главе с ОПГ имени Пу.. ...наступит благодатный (но не долгий) для всех период ...известный как мир-дружба-жевачка.. затем опять выстроят монстра. Так что у них всё ok.
  • https://youtu.be/I107_CvH38U?list=PLxzmwLpy0bJmBuLP8Ax7vQEgwPNy3hlfJ&t=2590 делайте выводы
  • Ха ха ха, майдан форма диалога с властью? Главное запастись инвентарем, а то диалога не получится
  • Мне не надо выдвигаться, я не претендую на роль лидера или интеллектуала, но оценивать события и факты в своей родной стране мне никто не запретит.
  • Что значит способен? Он не только был способен, но и успешно гасил в связке с Авакяном все эти годы всех ершистых. Всех неподконтрольных националистов сразу перекупили, остальных пересажали, а самых опасных, просто убили, в итоге остались лишь прикормленные провластные проститутки. С14, ПС, Нацдружины, Нацкорпус и остальные помельче - все отрабатывали свои хривни. Власть убирала даже самих идейных майдаунов, когда стали путаться под ногами. Система всегда пожирает своих птенцов, вот пример той же чиновницы Гандзюк, - идейная борцуниха-вышиватница, клиническая русофобка, но она не понимала правил игры, думала что во всем бедах У. виноваты на самом деле некие "агенты кремля", и в результате вышла на кого не надо из властных структур, ее быстро убрали. Или был такой АТОшник-ЗАЩОшник активист Олешко "Сармат", мутил бизнес, перешел дорогу ребятам из местной власти, замочили мусора-авакяновцы, но объявили что "рука кремля" как всегда нашла "героя". Тысячи таких случаев. Обычные це еуропейские будни. "наш российский народ никакой "Запад" не раскачает" Потому ему это просто не надо в настоящий момент, я выше уже отписал почему и зачем.
  • Мне не надо выдвигаться, я не претендую на роль лидера или интеллектуала, но оценивать события и факты в своей родной стране мне никто не запретит.
  • Я вот не знаю хоть одного русского выдвиженца. Одни стенания, нам мешаю, нас давят... Комитет 25 задавили? Не знаю... Общее дело задавили? Не знаю...
  • Думаю, ты преувеличиваешь. Порох не узурпировал власть, как это сделали настоящие монстры Назарбаев, Лука или Пу, заткнул пасть укро- фашистам, во власти нет ни одного укро-фашиста, создал новую армию, восстановил статус церкви, выиграл информационную войну, другое. Результаты налицо.
  • Думаю, ты преувеличиваешь. Порох не узурпировал власть, как это сделали настоящие монстры Назарбаев, Лука или Пу, заткнул пасть укро- фашистам, во власти нет ни одного укро-фашиста, создал новую армию, восстановил статус церкви, выиграл информационную войну, другое. Результаты налицо.
  • Подожди, порвут тебе дупло, как лешке анальному на спецприемнике, а потом в больницу зашивать повезут
  • Кстати! Это "корона" лестера, мы его в том году "короновали"
  • https://www.youtube.com/watch?v=2-SkUASOp4E
  • Стоять своей группой. Любое такое мероприятие - способ наладить реальную связь между людьми, а также способ как-то заявить о себе в реальной жизни. АРИ кстати раньше не гнушалось проводить акции за вынос Бланка совместно с теми же православными. Если общая цель мероприятия благая, почему нет. Никто не призывает обниматься с православными или леваками.
  • Вы имели ввиду переобутся, как это сделал Владислав и продать свою жопу?.
  • У нас "менеджеры" тоже сильно затратные и неэффективные. Не будем их спасать, если что... ))
  • Нисколько не преувеличиваю, а скорее наоборот. Могу согласиться только по информ. войне, ибо все кремлеботы вроде тебя и их(ваши) фабрики это в лучшем случае лишь 0.1% Свиноботов Минстеця, у которого помимо официального министерства, работают и подконтрольные структуры типа інформаційних військ, куда входили десятки тысяч активистов еще в далеком 2015, а сейчас может и весь миллион - https://www.unian.net/politics/1077109-v-informatsionnyie-voyska-ukrainyi-vstupili-uje-okolo-40-tyisyach-dobrovoltsev-mininformpolitiki.html Ими засраны все соцсети и весь ютуб, некоторые пропагандистские каналы имеют сотни тысяч подписчиков. Все они хорошо известны. Прибавь к этому всю медийную поддержку Запада.. таким образом у Кремля и его фабрики тралей просто не было ни единого шанса выстоять, силы буквально единица к тысяче. В остальном у Пети был полный обосрамс по всем позициям "создал новую армию" Не стало никакой "новой армии", волонтеры-побирушки собирали всем миром гроши горе-военам на аммуницию, а Свинарчуки барыжили российскими комплектующими уже ранее проданные путиноидами,но в четыре раза дороже, ленинская кузня завод Петрушки проворачивала свои коррупционные схемы. Главный военный прокурор Толик Матиос с прискорбием сообщал что треть ВСЕХ потерь ВСУ, небоевые из-за пьянства, и суицидов.. Переделанный из совкового поделия, новейший украинский говноминомет "Молот" похоронил на испытаниях не один десяток военных. Где такое встретишь кроме бомжатских Збройніх Сил України? Настолько рукожопой и никчемной говноармии, вы даже у африканцев не найдете.. "восстановил статус церкви" А здесь можно просто надорваться от смеха, даже Зеля эту муйню с год назад обстебал в 95-м квартале, потом правда извинился за "Термос". По сути хохлам турки дали все голишь писульку, где одно стадо правослабных олухов закрепили за другим владельцем, вот и вся суть СвятейшейЦерквиУкраины имени Петра и Варфоломея
  • Главные проблемы для бизнеса в РФ. Блокировка карт у самозанятых. https://www.youtube.com/watch?v=UqazKlvoxAQ
  • Бальзам на горящие жопы местного мазохизма. Плевать, что картинка тупая и от вечного врага, зато детишки порадуются. Сайт за рюсске народ с подисчиками укроинцами, хуле. Большое дело делаете! PS А Файненшиал Тайм не читаете?
  • На счет битья - данный конкретный митинг был разрешен. И почему нет смысла? Налаживать связи с единомышленниками это уже что-то, никакое общение в сети этого не заменит. Показывать, что мы существуем в реале. НСДАП тоже начиналась с малого, это уже потом им начали заносить серьезные деньги. Позиция "мы - русская элита, сидим в белых перчатках на диване и ждем падения Украины/помощи от Маккейна/высадки инопланетян" это понятно, но может кто-то предложит что-то что имеет смысл? И когда все рухнет, к кому примыкать русским? К сталинисту Квачкову и православному монархисту Стрелкову?
  • Я бы начал все таки с вопроса чести. Что такое честь? Честь это репутация и доброе слово благодаря которому ты ведешь бизнес с другими людьми. Люди говорят он честен, а значит он не будет говорить чепуху иначе люди скажут что с ним дело вести опасно, в то время как бизнес требует совместных усилий.
  • Следовательно , зачем людям честь если они не ведут совместный бизнес? Это просто пустой звук. Хохма где то сказанная или кем то оброненная . Так может тогда проблема не в том что и зачем, а в том как ? Не в том чего не хватает , а как чтобы этого хватало
  • Задержанных 125. Тех кто переночевал в ментовке. Остальных отпустили. Мордор....
  • Новости от единого Российского народа-Сибирские татары обратились к губернатору Омской области в связи с установкой 30-тонного памятника Ермаку-https://www.yaplakal.com/forum1/topic1985353.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
  • В Сирии у власти союзники. А в Красноярском крае (и не только) предатели и враги. Против отставки главы счетной палаты Кр.края проголосовал один депутат. Один! И ресурсы там вполне есть.
  • Я смотрю никто не заметил события всемирно-исторического масштаба - выступление Мюллера и арест Эпштейна. Зато фоточкам Путина и карикатурам из порножурналов бАльшое внимание.
  • Непонятные цифры , хоть 700 хоть 125 .Надо достоверной информацией обладать что бы делать выводы .
  • Что? Словами уже опасаешся писать, КОБовец недоделанный?
  • Вы имели ввиду переобутся, как это сделал Владислав и продать свою жопу?.
  • Качество передач сейчас такое, что разницы особо нет.
  • Качество передач сейчас такое, что разницы особо нет.
  • Конечно кто то может предложить. Организовать организацию, с целями выходящими за рамки этого форума. Для начала. С вождем, хоть какими то финансами. Хоть в тыщу рублей. Но что бы люди сами сдавали. Раз уж вы НСДАП вспомнили. Все остальное - сотрясение воздусей и диванов.
  • Обычный провокатор средней руки, можно по биографии пробежаться от коммуняки до единороса все партии перебрал, слил "пассионариев-революционеров" ФСБ и уехал отдыхать во Францию, самое смешное , что ФСБ не успело!!! его задержать на границе (долго ржал когда это прочитал). Границу у нас контролирует Пограничная служба ФСБ (для справки).
  • Россиян намеренно делают нищими, чтобы не рыпались. А для активных дураков, которым "очень хочется машину", есть кредит, только отдавать его дурака будет 10 лет, урезав себя во всём и постоянно перекредитовываясь. Т.е. де факто, простые россияне это нищие, которые всю жизнь должны много и тяжело работать за копейки. В Кремле это знают и хитро улыбаются каждый раз. Ничего не изменится, даже если из РФ начнётся массовая эммиграция, просто завезут побольше молодых негров и арабов.
  • Где вы это написали? Здесь такой же рассадник ватанов, только с придыханием смотрящих на своего кумира, у которого уже давно не аналитика, а песенка из мультика:" А может быть корова, а может быть собака, а может бегемот."
  • Я бы со своего двора, своих соседей начал. Мне кажется, организация решения насущных вопросов, в том числе денежных, без привлечения чиновников - это основа.
  • "Вообще, самое главное для меня отличие Европы от России - это отсутствие в межличностных коммуникациях остервенелости и потерянное нами умение планировать на послезавтра. Я, кстати, думаю, что это связанные вещи. Что эта как бы мягкость вовсе не мягкость, не вежливость, не доброта и даже не понимание и уважение чужих границ, точнее, все это, конечно, тоже есть, но в условно гомеопатических дозах. А в основе — четкое внутреннее понимание, что жизнь сегодня не заканчивается и в принципе понятно, что завтра будет примерно так же как сейчас", - пишет маркетолог и журналист в Facebook. Короче, русскому человеку все это напоминает болото, и это, конечно, болото и есть, мельницы тут мелют медленно, особенно по сравнению с Москвой. Но вот этой вот тревоги, что завтра тебе резко запретят собирать валежник, здесь нет. На запрет валежника тут уйдет лет восемь, и в итоге, конечно, никто ничего не запретит, потому что только невероятная легкость и внезапность управленческих решений позволяет придумывать такие запреты в принципе: когда ты начинаешь задумываться, а что считать валежником, а как это согласуется с предыдущими законами, а какие еще подзаконные акты надо принять, твой энтузиазм быстро испаряется, ты вдруг понимаешь, что сбор валежника не такая уж и важная штука, о нем можно подумать и завтра. И это хорошо. С другой стороны, в тихой зоне, конечно, творится полное безобразие".
  • Сильно припечатано.
  • Обычный прокремлевский ресурс с некоторым уклоном в историю России и эзотерику.
  • Любое участие в разрешенном митинге это легитимация власти кремлян, на что они и рассчитывают, кто их организуют провокаторы и наймиты кремлян.
  • Сейчас это АРИ запрещено!!!
  • Что? Словами уже опасаешся писать, КОБовец недоделанный?
  • Обидно
  • Обычный провокатор средней руки, можно по биографии пробежаться от коммуняки до единороса все партии перебрал, слил "пассионариев-революционеров" ФСБ и уехал отдыхать во Францию, самое смешное , что ФСБ не успело!!! его задержать на границе (долго ржал когда это прочитал). Границу у нас контролирует Пограничная служба ФСБ (для справки).
  • Кто владеет искусством вербовки может завербовать , что сам не заметишь
  • Начитаетесь КОБовщины и пришете всякую куйню. Всем же понятно, что кровавый режым фсё слил! Вот же доказательство от Економист!!! Попробуйте опровергнуть!
  • Согласен , Китаю и Африку отдали , потому что самим осваивать затратно , а Сибирь им тем более никто не даст , да и сам Китай боится аннексировать Тайвань ( историческая территория) , на его фоне кремляне присоединившие Крым вообще безумные храбрецы , бросившие вызов мировому гегемону . К тому же надо учитывать , что китайцы за 200 лет не выиграли не одной войны имея численное превосходства : опиумные войны 19 в проиграли Англии, Германии, войну 1895 года проиграли Японии, 1931..1936 проиграли Японии, в 1945 году были освобождены двумя сверхдержавами СССР и США, в 1962 г, проиграли Индии, в 1969г получили по зубам от СССР на Даманском, в 1979 г проиграли Вьетнаму и просрали Кампучию (прокитайски режим красных кхмеров был разгромлен повстанцами при поддержке вьетнамской армии , потери 1:5 ).
  • Население уже начало сокращаться в 2018 году , https://ria.ru/20190104/1549031459.html Тибет при малейшей экономической нестабильности объявит независимость ( существует правительство в изгнании в Канаде )
  • РФ- ремейк РСФСР , РСФСР-незаконное образование созданное группой бандитов , уголовников (И. Сталин), политэмигрантов и агентов иностранных разведок (В.Ульянов, Троцкий, Свердлов и др.), незаконное, потому что единственным законным органом государственной власти в России после отречения царя было Учредительное собрание, разогнанное большевиками в 1918 году.
  • Тут особо поклонников Навального нет, что он провокатор-агент ФСБ еще в 2017 году говорили его подельники-либералы А.Сотник и К.Боровой, С Удальцов в 2013 г , так что это секрет Полишинеля.
  • ха. опозиция. тут за репосты сажают. забыл где живешь((.
  • Вы каких-то поехавших смотрите.
  • Значит надо поджигать лесовозы зажигательной с есью
  • Я бы со своего двора, своих соседей начал. Мне кажется, организация решения насущных вопросов, в том числе денежных, без привлечения чиновников - это основа.
  • Вы каких-то поехавших смотрите.
  • все сводить к машинам нельзя.
  • Хозяин страна - единый Российский народ отсюда и результат . . Хотя объективности ради надо сказать что палы устраивались еще во времена Российской империи о чем государю докладывал Арсеньев с просьбой принять меры .Таким образом переселенцами малороссами практически уничтожена уссурийская тайга . При совке практика продолжилась в еще более ужасающих масштабах , миллионы га шли под затопления ., а в свободной продаже доску хрен купишь , все на производстве выписывали с десятком подписей от директора до кладовщика .
  • Нет никакого единого российского народа, от того все и беды.
  • а ЧТО они могут сделать? написать жалобу в прокуратуру? так оттуда придёт дежурная отписка, что типа "приняли к сведению, будет проведена проверка". я в том году, когда т.н. "имущественный налог" (на всё "существенное", что у тебя есть) взвинтили в 4 раза, писал в налоговую - оттуда прислали маляву с таблицами и формулами, из которой следовало, что некие "светлые головы" выдумали некие "повышающие коэффициенты", умножающиеся сами на себя по 2 раза, в результате чего ты платишь аж за 4 квартиры, а не за одну. И смысл этой депеши такой, что мол "всё тщательно взвешено и продумано" и это типа "единственно верное решение". А самый прикол - в том, что в конце прямым текстом сказано, что дальше будет больше. Типа заткнись нах и плати, лох ушастый, один фиг никуда не денесся, будешь платить, как миленький. Жители этих деревень тоже понимают весь безполезняк обращений в какие-либо россиянские органы "правосудия", также понимают и тот факт, что грёбаную чинайскую саранчу в Россию запустили сами расеянские чинуши областных масштабов, у которых все эти менты с прокурорскими давно прикормлены и действуют, исходя из инструкций для "очень внутреннего пользования". Так что единственный выход - мочить и гасить весь этот чиновничий гадюшник на всех уровнях, а иначе ровным счётом ничего не изменится. Но в тюрьму и в могилу, понятное дело, никого не тянет, вот и наблюдают дарагие расеяне за творящимся вокруг безпределом, как жучки-паучки, накрытые стеклянной банкой, не имея возможности ни повлиять на что-либо, ни вырваться из этого перманентно-стабильного мэднэсса
  • Россиян намеренно делают нищими, чтобы не рыпались. А для активных дураков, которым "очень хочется машину", есть кредит, только отдавать его дурака будет 10 лет, урезав себя во всём и постоянно перекредитовываясь. Т.е. де факто, простые россияне это нищие, которые всю жизнь должны много и тяжело работать за копейки. В Кремле это знают и хитро улыбаются каждый раз. Ничего не изменится, даже если из РФ начнётся массовая эммиграция, просто завезут побольше молодых негров и арабов.
  • Да, как вариант. Вместо того, что бы ругаться на бльшевиков, нацменов и навального, стоит у них поучиться. Есть чему.
  • если за евреями приходят евреи зачем вмешиваться?
  • Значит надо поджигать лесовозы зажигательной с есью
  • с языка!
  • «Когда они пришли…» — известная цитата из выступлений немецкого пастора Мартина Нимёллера,
  • «Когда они пришли…» — известная цитата из выступлений немецкого пастора Мартина Нимёллера,
  • в контексте событий политических в России в 20 веке, было по большей части как я сказал
  • Сразу вспомнил про золотые монеты Сбербанка, которые покрывались ржавчиной.
  • А может это и хорошо что люди так реагируют на вырубку. Ведь одного человека могут и засадить и посадить. У людей начинает появляться нечто похожее на мысль. Меня рубят но если буду сопротивляться то придут за мной.
  • вот только есть нюанс, молодые негры и арабы работать вовсе не хотят, тем более за копейки как в рф, а нормальные зарплаты поверьте им никто платить не будет
  • герои всегда погибают... а все хотят жить... все хотят жить хорошо... коммунисты хотят жить хорошо за счет других... может сделать героев из коммунистов?))
  • Семен Слепаков высказал свое мнение о нынешней ситуации в стране: "Я не знаю в деталях, что там за ситуация с пожарами в Сибири, но, как объяснили мои местные товарищи, сначала думали, что тушить не надо, а потом, когда поняли, что было надо, оказалось, что уже не получится. И решили, что теперь надо продолжать говорить, что не надо, потому что если сказать, что, всё-таки, было надо, то получится, что обосрались. У меня в начальной школе был одноклассник, который обкакался на уроке и усиленно делал вид, что ничего не произошло. Сидел за партой с сосредоточенным лицом и не вставал. А все, конечно, поняли, что что-то не так, принюхивались, шептались, подозрительно смотрели друг на друга. На перемене выяснили, что случилось и с кем. Потому что все бегали, прыгали, а он один сидел - мрачный, серьезный, погруженный в учебник. Нас спасла учительница. Она сказала - Вася, я тебя отпускаю, иди домой. Он встал и ушел. И все вздохнули с облегчением. Правда, не сразу. В ситуации с пожарами в Сибири такое чувство, что учительницы в классе нет, или у неё очень сильный насморк, и она ничего не чувствует. И поэтому те, кто обосрались продолжают сидеть и молчать, делая вид, что ничего не происходит. Это тревожно и грустно. История с выборами в Мосгордуму еще печальней. Ощущение, что в этом классе обосралась учительница. Но она, как ни в чем не бывало, продолжает вести урок, а когда кто-то выражает недовольство, ставит двойки и зовет физкультурника, чтобы тот навел в классе порядок. И говорит: «Ребята, а что вам не нравится? Смотрите, какие у нас занавески красивые!» Так это же мы на них деньги сдавали..."
  • Я не знаю откуда столько животных в человеческом обличи на русской Земле? Мало им пить кровь у ныне живущих, так они еще отбирают будущее у всех последующих поколений. С какой-то космической точки зрения должен быть баланс. Как-то странно поступают Боги. Лишают остатков разума и совести этих людей и тем самым делают хуже остальным. Вот не понятно мне такое проведение, если оно имеет место быть.
  • Вот и похоже что нас к этому и подталкивают. Но это опять увод в сторону от решения главного вопроса.
  • о митинге: 1. ещё там были (впервые) задействованы каквазцы, которые вели себя особо агрессивно в отношении полиции, но их не задерживали. 2. из задержанной более 1000 чел, к вечеру в отделениях осталось около 150, что как бы намекает спектаколо про пожары: Владислав, в корне вы не правы, насчёт притянутости за уши к власти. Виноваты и ещё как. Про лесохрану говорить даже тошно, про профилактику и прочее тоже. Просто приведу пример: у нас в Новгородской области при советах, лес постоянно мониторился в летний период на предмет возгораний, летал Ан-2, и если он замечал дым где-то в определённом квадрате (лес бы чётко поделён на квадраты), он пролетал над посёлком и бросал "вымпел", где было указано это место и туда срочно отправлялись тушить возгорания. Это не говоря о прочих пассивных методах... Это не говоря о том, что пал ведут в целях понижения стоимости делянок для китаёзов, а это продажность власти на местах. Это не говоря о том, что массовое истребление леса - причина паводка на востоке и так далее и тому подобное. Так что ВЛАСТЬ виновна и эта вина стоит в одном ряду с прочими преступлениями против Русского народа и России!
  • Сразу вспомнил про золотые монеты Сбербанка, которые покрывались ржавчиной.
  • +++ я бы тоже пришёл за ними
  • А по мне, это уже насилие над русскими, будь он кто бы не был, но если ты просто кого то дубасишь тем более русского это не Небыло у русского в это время ни ружья ни матыги. Второе про пожары. Виноваты и ещё как. Видите ли у власти были серьёзные ресурсы , техника, органы, структуры , которые можно организовать для борьбы с пожаром. Но они ничего не сделали. Люди даже банально не могут сами организовать некую силу по охране леса. Страх пораждает катастрофы
  • ну они и не дубасили... Тут про это услышал аллегорический такой анекдот: Ржевский на балу обращается к даме "можно вам присунуть?", она резко отвечает "а можно вам по морде", в ответ Ржевский "можно и по морде, а можно и присунуть". Т.е. как бы не кончились эти выступления, митингующий всегда в выигрыше, мало задержат - власть боится, много - на руку... Пожары вообще вышибают буквально ежегодно, это какой-то просто пздц, в первую очередь показывающий неспособность управления. При этом, случись пожар в Калифорнии или в Ницце, наши начинают предлагать ПОМОЩЬ! ДА ВЫ, СУКА, У СЕБЯ РАЗОБРАТЬСЯ НЕ МОЖЕТЕ! некоторое время жил в Краноярске, помню смог от заводов - Красшина, алюминьки, там это привычное уже дело, но чтобы смог от пожаров - не встречал.
  • Да вроде нет тут никакой конспирологии . а с другой стороны вот эта тема валежника пару лет назад и пожары сегодня можно ли назвать случайностью . .Сибирь это низменность болота кругом Та же береза , пихта во многих местах не растет до зрелого возраста .За этот валежник людям платить надо за санитарную зачистку леса .А тут бля...ь разрешить не разрешить . я в шоке .Короче чета не бьется .Потом Красноярск горит а Иркутск тонет все рядом ..
  • Хорошо. Вот тебе другая ситуация. Больница находится в центре города , точнее со спецами, которые могут бе помочь. Сейчас такая фишка, что больница вроде есть, но это филиал, а спецы где то дам, далеко от дома. У тебя например какая то аллергия, все лицо красное в пятнах.филиал говорит едте туда. Ты садишься в автобус, потом в метро и поехал. С одной стороны да есть общественный транспорт, но в этом транспорте едут и дети и мамы . е
  • Прикольно, как на этой говнопомойке я первый разместил ссылки на события в Красноярске и все местные укроинцы понаставили минусов провокатору. А теперь с с умными лицами взволнованно разсуждают за "события". Тупые уебаны.
  • Потушим пожары, не беспокойся, Серж. https://youtu.be/kcwj4df0nZA
  • Событие не рядовое! Думаю, что власти знают о надвигающейся большой угрозе девальвации рубля, поэтому поводу может быть - огромное недоедание населением, =основная масса продовольствия закупает я за валюту из этого следует огромное недовольство, а за недовольствием и возмущение.. И это при том, что население уже экономит и недоедает продуктов питания! Голодные бунты-всегда меняли режимы!
  • Интересно,просто для себя Чувствуете разницу https://youtu.be/UZC-fZtoVpo
  • Donten. Забавно что удалили сообщение о песне на русском языке. Хотелось узнать мнение , слышно ли в этой песне от песен в Р?
  • Смотрю новости с newsru.com В последние дни , возможно уже как неделю там появляются интересные заголовки статей. До этого момента я бы сказал что ресурс был под едром, но сейчас какие то изменения. То болезнь, то жестокость, то импичмент . очень интересно
  • Драма , тёмная энергия на фоне комедии, светлой стороны. Мне эта песня чем то напомнила песню Кармен "Эй ты погляди на меня, делай как я". Вся остальная эстрада это книга смерти
  • Да вроде нет тут никакой конспирологии . а с другой стороны вот эта тема валежника пару лет назад и пожары сегодня можно ли назвать случайностью . .Сибирь это низменность болота кругом Та же береза , пихта во многих местах не растет до зрелого возраста .За этот валежник людям платить надо за санитарную зачистку леса .А тут бля...ь разрешить не разрешить . я в шоке .Короче чета не бьется .Потом Красноярск горит а Иркутск тонет все рядом ..
  • В 2010 годе, когда у них выгорали леса под дамасквой, они стали их тушить только после того, как западные диппредставительства объявили об эвакуации своих сотрудников. Пожары это еще и акт устрашения населения. Все, всегда у некрофилов-ленинцев держалось на страхе.
  • А вот ещё интересная тенденция https://www.youtube.com/watch?v=aYFN_QCii2A
  • Пожары раздули местные большевицкие мафиози из-за страха, что придется отвечать: они кормили байками центр одними цифирями по осваиванию тайги, исходя из чего заносили заниженные суммы. Испугавшись, что кидалово вскроется, решили рубить концы в пожарах. Вскрыть масштабы хищений и варварского истребления второго легкого планеты(первое легкое-леса Амазонии вБразилии) можно по обычной Гуглкарте. Возможно ,местные испугались и такого поворота- вмешательства мировых сил в варварское уничтожение легких планеты.Товарищи от мумии и рады потушить, но как сказал один из участников проекта: "Если всех пересажаем, кто же работать останется?". На все регионы красногвардейских летучек и истребительных батальонов не хватит, да и их с легкостью можно купить, поэтому наверх шлют вести с полей, а по факту: "покатилось колесо, вот и собран урожай".
  • Можно под эту тему подвести любую конспирологию .Кому-то ситуация на руки .Лесо- заготовителям и аффилированным госструктурам В районе Красноярска -Кемерово сложилась довольно пожароопасная ситуация .Проливной май и первая половина июня сменилась на сильно жаркий июль .Хвоя просто переполнена эфирными маслами .Короче пары бензина в аналогии ..Тушить как ? Руки реально кто то погреет на ситуации , сказать что это кто то специально замутил .маловероятно..Ничего не утверждаю так рассуждения
  • Да, да !!! Испугались до усрачки. Ведь могут же санкции объявить!
  • Один из важнейших тезисов христианства "Всякая власть от бога" остальное пустословие
  • герои всегда погибают... а все хотят жить... все хотят жить хорошо... коммунисты хотят жить хорошо за счет других... может сделать героев из коммунистов?))
  • Да, да !!! Испугались до усрачки. Ведь могут же санкции объявить!
  • Горит Восточная Сибирь. а это совсем не болота и низменности, а наоборот горы и возвышенности. Посмотрите к востоку от Енисея
  • какие есть
  • Монтян предлагает публике сосредоточиться на изменении алгоритмов распределения общественных благ, сидя на диване? Что она предлагает-то, это говорунья?