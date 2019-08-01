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Пожары в Сибири, пропаганда, кукловоды
Пожары в Сибири, пропаганда, кукловоды
01/08/2019 01:10
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Обсуждение
Олег Аникьев
Понравилось интервью. МПС до 1931 года включало и водные пути. В Китае на 2000г было около 25000 больших плотин. В США 6500. В Японии 2500. В РФ 65. https://www.youtube.com/watch?v=VEaZ9Qa5rN0
Alexandr Nevolin
Не знаю у одного меня ощущение,что АРИ прижали?)И Карабанову приходится лавировать.
Alexandr Nevolin
Я тут оставил комментарий, его сразу удалили, хотя ничего оскорбительного в нем не было.Значит попал не в бровь а в глаз.Спасибо.)
Алексей Огородников
На ДВ можно получить лес бесплатно, на строительство дома, на отопление. Лесосека правда не всегда близко будет находится.
Апач
Российское могущество прирастать будет Сибирью ************************************************************** Именно в варианте «Богатство России будет прирастать Сибирью» каждый из нас знает высказывание Михайло Ломоносова. На самом деле в 1763 году Ломоносов сказал несколько иное: «Российское могущество прирастать будет Сибирью»... Случайно ли то, что на неверную цитату «Яндекс» выдаёт 183 тыс. ссылок, а на верную — всего 54 тыс.? Или это оговорка по Фрейду? Вполне материальные богатства Сибири многим сегодня понятнее, чем «российское могущество», которое нельзя прикарманить, вывезти, спрятать. https://forums.drom.ru/garazh/t1152046602.html
Владимир Зобнин
Нам как раз химически чистая русская идея и нужна. Примеси выпадают вредным осадком
Артём Белов
Бред сивой кобылы. На сайте мониторинга пожаров (спутниковый), видно, что в Сибири множество пожаров, не связных друг с другом единым огнём, т. е. между ними есть расстояние в десятки километров. Там десятки тысяч отдельных пожаров!
Константин Алланд
Страна негодяев получается
Артём Белов
ва
Oleg Larin
Тоже такие мысли, уже давненько
Lester Leyt
"Либеральная" оппозиция, агенты Н., хотят проникнуть в Мосгордуму, чтобы претворять свои вредительские планы и т.д. Это все понятно. Вопрос, а почему "правильные русские патриоты" не баллотируются в МГД? Ответ, нет конкурентных идей и решимости бороться.
Александр Шепелёв
Когда на севере жил, знакомый рассказывал, что его друг ещё в советское время был пожарником-десантником и леса тушил. Они сами и поджигали леса и были в связке с местными властями, т.к. пожарникам огромные командировочные платили и санаторий, а райкомам давали деньги и снабжение, плюс премия и награды за тушение пожаров.
Boris S
Давай, дядя, объясни, как ты лично понимаешь, по пунктам. Если мозгов не хватает, сделай так, чтобы я тебя долго искал.
Lester Leyt
.. ...!
Гринго
"информация к размышлению... количество очагов зашкаливает. местные губеры обвиняют "сухие грозы" и (возможно) полярное сияние. глядя на кластеры - тайгу интенсивно поджигают. (судя по картинке применяют дроны, легкомоторную авиацию и учебный напалм)
Гринго
.. ...!
Апач
Мистика есть... тут ещё якут Шаман на маскву идёт... жгут мосты за ним и перед ним.
ValaVala Xar
Ага. Я тоже про это подумамши.
ValaVala Xar
Ага. Я тоже про это подумамши.
Дмитрий Браунинг
Не понятно, кто не готов и на что? А выбирает действительно каждый сам - это нормально. Каждый взвешивает все +/-. Осуждать кого-то за это его выбор нельзя.
Дмитрий Браунинг
Если не готов, то и не хер лезть тогда. А то все хотят пушистых условий, тут уже выбирай лиюо ты борец, либо семьянин и домосед. По Кастанеде неуязвивый воин тот, у кого нет близких и привязанностей, через которых его могут достать или манипулировать.
Дмитрий Браунинг
Если не готов, то и не хер лезть тогда. А то все хотят пушистых условий, тут уже выбирай лиюо ты борец, либо семьянин и домосед. По Кастанеде неуязвивый воин тот, у кого нет близких и привязанностей, через которых его могут достать или манипулировать.
Дмитрий Браунинг
Если не готов, то и не хер лезть тогда. А то все хотят пушистых условий, тут уже выбирай либо ты борец, либо семьянин и домосед. По Кастанеде неуязвивый воин тот, у кого нет близких и привязанностей, через которых его могут достать или манипулировать.
Дмитрий Браунинг
Если не готов, то и не хер лезть тогда. А то все хотят пушистых условий, тут уже выбирай либо ты борец, либо семьянин и домосед. По Кастанеде неуязвивый воин тот, у кого нет близких и привязанностей, через которых его могут достать или манипулировать.
Иван Помидоров
Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении пожаров в Сибири. Путин вежливо отказался, несколькими днями ранее послал МЧС тушить пожары в Греции.
ValaVala Xar
Для начало я луну засадил бы борщевиком
Boris S
Чей ответ, чья месть. Твоя? Тебе друг Тыманчи все понятно, вот и объясни людям.
Lester Leyt
Чей ответ, чья месть. Твоя? Тебе друг Тыманчи все понятно, вот и объясни людям.
Walknut 59
ага..,попы с кадилами засаду на пути
Алексей Огородников
Не понятно, кто не готов и на что? А выбирает действительно каждый сам - это нормально. Каждый взвешивает все +/-. Осуждать кого-то за это его выбор нельзя.
Гринго
вау, "реноме кремля"... уже смешно. и так - дальше некуда. вариант диверсии - "бомбить воронеж" более вероятна. умышленно сжигать экосферу планеты... это, ой-ой-ой!!! таперича и воздух монетезируют! будем в супермаркетах регулярно за жизнь платить... "кто не работает, тот не дышит" ничего личного - только бизнес.
Dmytro Lapshyn
К слову - о поиске Израилем "новых" евреев от Яшеньки https://www.youtube.com/watch?v=EZ5JocguIHU
Сергей Кузнецов
Три алкаша купили на последние деньги чекушку водки. Идут пить. Первый несет бутылку, руки трясутся боится уронить, передает второму. Второй тоже боится разбить такое сокровище передает третьему. Третий несет, а сам боится тоже уронить руки трясутся и вдруг БАХ... РОНЯЕТ И РАЗБИВАЕТ ВДРЕБЕЗГИ БУТЫЛКУ. Первый, увидя это, начинает рвать у себя на голове волосы, второй бьется головой о стену, а третий, тот что разбил, засунул руки в карманы брюк и стоит нахмурившись. Когда массовый психоз заканчивается первые двое кидаются на того, который разбил - "Ты, гад такой, разбил бутылку мы тут волосы на себе рвем, а тебе хоть бы хны!" Третий достает руки из карманов, в каждой по яйцу... "Каждый переживает по своему!". Аналогичный случай
Гринго
губер Красноярского края товарищ усс переобулся в прыжке! https://www.youtube.com/watch?v=vdhbbXNfdbA
Гринго
губер Красноярского края товатищ Усс переобулся в прыжке! https://www.youtube.com/watch?v=vdhbbXNfdbA
Гринго
Константин Алланд
Какой-то черт закатайвата
Canapsis
смотрел, жуткий шлак и дичь, отрыжка Голливуда, язычество да тут очернено, но и сам фильм унылое Г
FLOMASTER
https://www.youtube.com/watch?v=OltbBuf1oOc
Дмитрий Браунинг
Минфин России потратит 455 миллионов рублей на борьбу с мусором в Сьерра-Леоне. В эту сумму обойдутся 200 мусоровозов ГАЗ-3309, которые отдадут правительству африканской страны. Министр иностранных дел Сьерра-Леоне Али Кабба попросил Россию бесплатно предоставить 200 мусоровозов для очистки столицы страны — Фритауна. Сообщается, что Минфин уже одобрил выделение средств на помощь Сьерра-Леоне, а в кабмин уже направили письмо с указанием назначить ГАЗ единственным поставщиком. Россия не только предоставит мусоровозы, но также займётся их гарантийным обслуживанием и предоставлением запчастей. Пресс-служба ГАЗ отказалась комментировать сделку с поставками мусоровозов.
Lester Leyt
Арбитром может быть только судья. А кандидат, это чел, который выполняет наказы избирателей. Надеюсь, ты понимаешь разницу? Аналогичными способами мы могли бы протолкнуть тебя в МГД, к тебе только один вопрос: ты готов бороться за мандат?
Апач
Почему мы горим... и будем гореть дальше. Хранители Сибири: Простите нас, убитые! Трагедия спецпереселенцев поселка Палочка. https://www.youtube.com/watch?v=-2I-HB012a0
Гринго
А вот не надо тут Путина прославлять! Модератор АРИ самый справедливый!
Иван Помидоров
Да нужна просто политическая воля. Вот ткнул Трамп Сами Знаете Кого, в лужу, предложив помощь, - а не деле указав на несостоятельность Главы у которого всё лето леса горят, и Сразу правильная реакция, - полетели самолёты со всей страны пожары тушить, и армию перебрасывают, и Премьер прилетел. Спасибо Вашингтону, Справедливости ради - отказ американцам в помощи - это думаю правильный шаг. У нас в тайге всё ещё есть шахты с ракетами, и поезда под землёй ходят, вдали от крупных городов. Поэтому цель помощи - это разведка. Кстати и наши, когда оказывают гум помощь, тоже преследуют такие цели. Не на Гаити и в Непале конечно))
Иван Помидоров
Спасибо Трампу, Отец Родной! заступился за нас, бурундуков таёжных! Вот ткнул он Сами Знаете Кого, в лужу, предложив помощь, - а не деле указав на несостоятельность Главы у которого всё лето леса горят, и Сразу правильная реакция, - полетели самолёты со всей страны пожары тушить, и армию перебрасывают, и Премьер прилетел. В следующий раз, Надо напрямую Трампу жалобу писать сразу.
Иван Помидоров
Да нужна просто политическая воля. Вот ткнул Трамп Сами Знаете Кого, в лужу, предложив помощь, - а не деле указав на несостоятельность Главы у которого всё лето леса горят, и Сразу правильная реакция, - полетели самолёты со всей страны пожары тушить, и армию перебрасывают, и Премьер прилетел. Спасибо Вашингтону,
Иван Помидоров
Да, причём люди с охотой скажут спасибо Трампу , чем П , тут то на пустом месте асерикосы и получили барыш.
Николай Толубаев
А болтунов и провокаторов, вроде тебя, надо люстрировать в первую очередь. Вы опаснее вороватых чиновников и училок в избиркомах
Роман Котов
Интересно а медитация коллективная помогла?
SmileyInTheGameWorl d
Кремль плохой, оппозиция ещё хуже. Всем заправляют оккультисты. Главный источник информации Ванга и "знамения"....
Истинный Ариец
Никакой приёмник ничего не решит система управления в РФ разваливается на глазах, в лучшем случае он будет управлять Москвой и областью , тема с передачей власти приемнику могла прокатить в 2014...2015 сейчас кремляне уже упустили время. Кстати борьба за выборы в МосГорДуму остальной федерации вообще пох , как буд-то это в другой стране происходит.
Vladislav Shamanov
П.10, даже мысль не пошла в эту сторону, а тем временем многие уже говорят о войне. Не думал что на Украине удастся разжечь, думал что народ граматный постебётся над майданутыми и правосеками и плавно сольёт их движуху, а вышло иначе несколько. Вот и сей час с моей точки зрения причин для войны нет, но блин что там в головах у разных кукловодах хрен знает. Может их нет уже давно, а в головах инопланетные паучки сидят и готовят большую войнушку, а затем терраформиррование.
Maxim Petrov
"США наш" :-)
Алексей Ф
Думаю, подавляющему большинству украинцев что раньше, что сейчас эти визы до одного места. Равно как и для россиян. Это не главный вопрос выживания на постсоветском пространстве. Смысл радоваться "опять укры обосрались"? Даже если Украина вконец навернется, русские от этого свободы не получат.
Vitaly Tiunov
Нет проблем. Сколько денег вы мне пожертвуете на создание такой организации?
Вит Ла
Константин Алланд
Не думаю что осадков стало меньше. Вода уходит, потому что ее не задерживают леса и нет водохранилищ. Там где горит, нет транспортной доступности. Как там тушить там не представляю, туда даже так добраться проблема. Лес горит каждый год, но замечают только тогда начинает задымлять большие города.
Константин Алланд
Да у меня какое-то явное ощущение давления на АРИ и договорняка.Видать поставили условие или прикрываем лавочку или потолерантней, потолерантней.Несрастухи какие то.
Сергей Панченко
Это если еще его кто-то посадит, чет я не слышал, о том, чтобы вырубленные/сгоревшие леса засаживали заново.
Олег Аникьев
Не думаю что осадков стало меньше. Вода уходит, потому что ее не задерживают леса и нет водохранилищ. Там где горит, нет транспортной доступности. Как там тушить там не представляю, туда даже так добраться проблема. Лес горит каждый год, но замечают только тогда начинает задымлять большие города.
Сергей Панченко
в руках этих козлячих местных властей ВСЁ есть - они тупо ничё не делают, расходы оптимизируют, подсчитывая, что тушение пожара обойдётся дороже причинённого им ущерба. (а лечение больного обойдётся дороже его похорон) У нас в Иркутске на местном авиазаводе ещё в двухтысячные выпускали летающую цистерну - Бе-200 - хер чо ей когда потушили. Вообще не видно их, все в Африку отправили по ходу
Алексей Огородников
Высаживают, но не всегда вырастает. Бывает и наоборот, ничего не садят, но все зарастает. Нужны люди чтобы вести грамотное лесопользование.Леса горят, потому как бесхозны. Где то и рубки может нужны. Ресурсами нужно уметь пользоваться, будь то лес или вода.
Константин Алланд
Мы, к примеру, подсаживаем, наша группа энтузиастов подсаживает, выращиваем кедры из семян, доводим до определённого возраста и садим. Это капля в океане, ясное дело . В питомниках тем же занимаются. Но это все ни о чем по сути. Природа сама восстановится, без влияния человека, , но пройдут века.
Константин Алланд
Вот это больше всего и гнетет. Что кто-то поджег/не потушил вовремя лес и получил его бесплатно, а ты восстанавливаешь лес и платишь за землю и еще работаешь бесплатно, чтобы вырастить и посадить дерево.
Олег Аникьев
Высаживают, но не всегда вырастает. Бывает и наоборот, ничего не садят, но все зарастает. Нужны люди чтобы вести грамотное лесопользование.Леса горят, потому как бесхозны. Где то и рубки может нужны. Ресурсами нужно уметь пользоваться, будь то лес или вода.
Алексей Огородников
Всё равно это делать надо, утешусь тем, что это хорошая Карма и заслуги на будущее+помощь Божествам и природе в настоящем. На кремлевских выблядков и прочий сброд в данной ситуации и плоды их дизнедеятельности - наплевать. Все равно до них не дотянуться.
Алексей Огородников
Безхозным его делает государство. У тебя есть право только на валежник и то не всякий и не везде. К примеру, закона по которому ты мог посадить 3-5 деревьев и спилить одно, нет. Сегодня с современными электронными технологиями учета, можно фактически, сажать именные деревья. Можно понять кто сколько приносит пользы обществу и природе.
Константин Алланд
Всё равно это делать надо, утешусь тем, что это хорошая Карма и заслуги на будущее+помощь Божествам и природе в настоящем. На кремлевских выблядков и прочий сброд в данной ситуации и плоды их дизнедеятельности - наплевать. Все равно до них не дотянуться.
Олег Аникьев
Вот и получилось так, приехали, на свои гектары куском в 10 га, 10 человек. Лес спилили, продали и свалили обратно на запад. Было и такое уже. Освоенцы ДВ гектара.
Алексей Огородников
Если бы деревья росли на Луне, то там бы их тоже выдавали бесплатно, а возможно еще и давали бы бесплатный билет до нее.
Роман Котов
Всегда задавался вопросом как они это выясняют? Находят место развода огня или пачку сигарет на этом пепелище? А как с возгораниями вдали от населенных пунктов? В версию умышленного поджога с целью сокрытия масштабов вырубки и с целью получения "сгоревшего" леса за бесплатно поверю больше.
Alexandr Nevolin
А Вы сами по какому принципу живете? Следуя Вашей логике, наплевав на собственную безопасность, на ответственность перед близкими людьми, какую-то ответственность перед своим народом, нужно открыто выступать против режима, резать правду матку прямым текстом или вообще выходит на улицы и "лезть на баррикады". Ну и далее тупо погибнуть, в неравной борьбе с системой, так и не принеся никому пользы. В любом, подчеркиваю, в любом даже самом отсталом государстве, при самом слабом режиме человек всегда будет слабее системы. Смысл "выходить на бой", если проиграешь? Я иногда думал, чтобы было бы, если, слушатели АРИ вышли на улицы со своими идеями. С идеями закрытия большинства бюджетных контор, замены пенсий пособиями по старости, с идеями, что каждый должен платить за себя сам, ну и т.д. В лучшем случае им бы покрутили пальцем у виска. А так 95% посчитают нас еще более худшим злом, ведь мы будем предлагать забрать у них "святые вещи" - пенсии и социалку.
Alexandr Nevolin
В РИ-СССР-РФ местные правители несли и несут ответственность только перед начальством.
Nordic rassvet
Кремлядь подумала подумала и нашла решение. Накамлать холодную погодку)).
Роман Котов
А, кстати, похоже что Вы действительно правы. У нас в Пермском крае явно не летняя погода +7 и дожди.
Владимир Павловский
Очевидно же, что тайгу сознательно выжигают.
Алексей Огородников
Всегда задавался вопросом как они это выясняют? Находят место развода огня или пачку сигарет на этом пепелище? А как с возгораниями вдали от населенных пунктов? В версию умышленного поджога с целью сокрытия масштабов вырубки и с целью получения "сгоревшего" леса за бесплатно поверю больше.
Алексей Огородников
А, кстати, похоже что Вы действительно правы. У нас в Пермском крае явно не летняя погода +7 и дожди.
Сергей Панченко
Вы таки верите ему на слово?
Vitaliy RUS
не проще ли ВК свалить за бугор и оттуда вещать как нравится, а как власть сменится вернется. Качество передач будет другое совсем
Артём Белов
Никуда он не свалил.У них лаборатория в Сочи
Константин Алланд
Вот и получилось так, приехали, на свои гектары куском в 10 га, 10 человек. Лес спилили, продали и свалили обратно на запад. Было и такое уже. Освоенцы ДВ гектара.
Артём Белов
Да, да.Вот этот самый Маяк до сих пор угроза для жизни, там тупо все в озеро сливали(сообщающееся с подземными реками, реками неподземными). Ну хозяйственники, красные патриоты, всё для людей
Артём Белов
Вы таки верите ему на слово?
Артём Белов
Леса сами хорошо восстанавливаются. В детстве ездили в одну деревеньку за земляникой, в том году поехал туда за грибами, а там на месте полей уже берёзы растут (а прошло лет 20-25), потом березы потихоньку замещаются хвойными породами деревьев, потому что в детстве было берёзовой рощей, сейчас уже является смешанным лесом, так-как много молодых сосен и елей.
Vitaliy RUS
тогда значит не все мосты сжег, родня может осталась тут, ее надо тоже вывозить из РФ
Константин Алланд
Да, да.Вот этот самый Маяк до сих пор угроза для жизни, там тупо все в озеро сливали(сообщающееся с подземными реками, реками неподземными). Ну хозяйственники, красные патриоты, всё для людей
Иван Помидоров
В ближайшие 8 дней по прогнозу у нас дождей не будет. Посмотрим как накамлали..
Алексей Огородников
В этом году отчетливо видно, как работает увеличительное стекло СМИ. Настолько сейчас эти технологии обкатаны, что даже, слушатели АРИ, сильно подвержены их влиянию и, порой, не могут, вспомнить, что было неделю назад. Из последнего про наводнение в Тулуне, про туже Грузию все забыли, про бардак во флоте и гибель Лошарика тоже. Даже задержания 27 июля уже почти не обсуждаются. Сейчас главная тема - лесные пожары. Если сейчас начать вспоминать, что произошло за 2019 год в России, то список будет огромным, но сейчас у всех в голове только мысли о бездействии властей в борьбе с лесными пожарами.
Vladislav Shamanov
..... " разные обстаятельства наложились, например: какой нибудь опытный оператор АЭС надышался дымом приболел, а его напарник не такой опытный, вот и второй шаг к катастрофе," -А еще одно обстоятельство , что женщина из счётной палаты нашла хищения , вот так обстоятельства и сложились. И эта..., лес не обязательно хорошо поджигать, его достаточно вовремя не потушить. (однажды тушил в количестве 8 чел) ...помоему ответ на поверхности
Константин Алланд
Поддерживаю. И не только это не забыли. Кондопога, Сагра, приморские партизаны, манежка, Тихонов и Хасис, Иван Агофонов, предательства на Донбассе и т.д. Если кто-то забыл - единомышленники напомнят подобным образом, использовав лишь 1-2 ключевых слова.
Boris S
..... " разные обстаятельства наложились, например: какой нибудь опытный оператор АЭС надышался дымом приболел, а его напарник не такой опытный, вот и второй шаг к катастрофе," -А еще одно обстоятельство , что женщина из счётной палаты нашла хищения , вот так обстоятельства и сложились. И эта..., лес не обязательно хорошо поджигать, его достаточно вовремя не потушить. (однажды тушил в количестве 8 чел) ...помоему ответ на поверхности
Vladislav Shamanov
Это другой момент, не важно, смысл в том что это может стать спусковым механизмом для чего угодно в том числе и для политической и управленческой дестабилизации в стране.
Vladislav Shamanov
Ну и с мистической точки зрения раз такое произошло - много старого леса сгорело, вырастет новый, это знак что многие политические дубы в России тоже "сгорят", короче к переменам во власти это.
Lester Leyt
Есть мнение, что во времена социализма тайга не горела так часто, как за последние годы. Многие специалисты считают, что имеет место умышленные поджоги. С какой целью? С самой разной.
Алексей Огородников
Если не готов, то и не хер лезть тогда. А то все хотят пушистых условий, тут уже выбирай либо ты борец, либо семьянин и домосед. По Кастанеде неуязвивый воин тот, у кого нет близких и привязанностей, через которых его могут достать или манипулировать.
ValaVala Xar
Ага. Я тоже про это подумамши.
Дмитрий Браунинг
АРИ это вообще не о политической борьбе , а разглагольствования о возможной в будущем "политике "
Walknut 59
Страна слепых и незрячих.. первые учат жить вторых((
ValaVala Xar
На пажарищах часто произрастает кипрей, Иван чай.
Philip Krasnoschekov
Поддерживаю. И не только это не забыли. Кондопога, Сагра, приморские партизаны, манежка, Тихонов и Хасис, Иван Агофонов, предательства на Донбассе и т.д. Если кто-то забыл - единомышленники напомнят подобным образом, использовав лишь 1-2 ключевых слова.
Алексей Ф
В чем ложь не пойму? Подход сидеть и ничего не делать неверный. Нужно приспосабливаться под новые условия и жить и работать дальше. И откуда такой бред? Если я не воюю открыто с режимом, значит я его поддерживаю? Вокруг оглянитесь, мир не черно-белый.
Vladislav Shamanov
Или лазеры со спутников.
Олег Анатольевич
https://youtu.be/sgEdA5KObac
Vladislav Shamanov
А потом типа скажут :лёгкое планеты сгорело! Надо брать под внешнее управление территорию, отбирать штурвал у бездарей. Кто его знает, сейчас все возможно. Но то что крепмлепутам наплевать на леса и природу(на людей тем более) это 100%, они сколько здесь столько и рвут её на части. Агентству русской информации : ещё тема московских свалок впереди и ядерных могильников. Тоже почему то молчок. Неинтересно?
Алексей Огородников
В чем ложь не пойму? Подход сидеть и ничего не делать неверный. Нужно приспосабливаться под новые условия и жить и работать дальше. И откуда такой бред? Если я не воюю открыто с режимом, значит я его поддерживаю? Вокруг оглянитесь, мир не черно-белый.
Дмитрий Браунинг
Ну может случиться так что все эти структуры захлебнуться в крови своих сотрудников, а некоторые гадёныши позавидуют Каддафи перед смертью. Подобное было уже в России, не думаю что кто то хочет повторения, просто они распиздяи.
Николай Толубаев
Если вы против "путиных" валите Навального Вроде Жариков это сказал Никто так не укрепляет власть как Навальный и Ко. Он имитирует движения (жизнь есть движение), создаёт видимость политической борьбы, видимость выборов. И путины и навальные это всё кремль. Поцриоты пишут, что он агент госдепа, так и в кремле агент госдепа. Ничего в принципе он раскачать не может. Для титульных для левых он не приемлем, потому, что как бы либерал. Для титульных "либералов" он не приемлем, потому, что ходил на русские марши. Для русских он враг, потому, что готов отдать Таврию и предать Новороссию. Яблоко то же самое, это социалисты и русофобы. У самих рейтинг 1%, а создать с кем то каолицию в принципе не могут (так задуманно в АП) И все другие "оппозиционеры" такие же. Левые, особенно назначенные коммунистами, и Жири квообще просто свистки, служащий для выпуска пара. Они озвучивают русские идеи, что бы их загадить. Они вообще не опасны режиму. Если поднимут головы, то стоит лишь приоткрыть архивы, или во всеуслышание сказать, что мы и так знаем о леваках, и их можно будет хоронить. Все они создают видимость политической жизни в РФ и этим как бы делают искуственно дыхание уже почти мёртвому режиму и успокаивают стадо. Это симулякры, искуственные заменители еды
Константин Алланд
А потом типа скажут :лёгкое планеты сгорело! Надо брать под внешнее управление территорию, отбирать штурвал у бездарей. Кто его знает, сейчас все возможно. Но то что крепмлепутам наплевать на леса и природу(на людей тем более) это 100%, они сколько здесь столько и рвут её на части. Агентству русской информации : ещё тема московских свалок впереди и ядерных могильников. Тоже почему то молчок. Неинтересно?
Vladislav Shamanov
Ну может случиться так что все эти структуры захлебнуться в крови своих сотрудников, а некоторые гадёныши позавидуют Каддафи перед смертью. Подобное было уже в России, не думаю что кто то хочет повторения, просто они распиздяи.
Николай Толубаев
Да все СМИ и "патриоты" под контролем.
Константин Алланд
Да, это трэш какой - то с этими подарками братушкам, просто все откачивают, под ноль
Константин Алланд
Пропагандоны, пропагандоны...
Дмитрий Браунинг
Да все СМИ и "патриоты" под контролем.
Дмитрий Браунинг
ари рефлексируют, только на то, что говорят по телевизору, если бы путен по ТВ не дал приказ тушить пожары, то и передачи бы этой не было.
Иван Помидоров
1.Самолёты из Центральной России перебросили в Красноярск. Уже тушат. 2.Правительство поручило ФСБ проверить возможные умышленные поджоги тайги в Красноярском Крае. 3. За несколько дней до этого: "Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что лесные пожары являются «обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может даже где-то и вредно». 4. Фильм - разоблачение . кто причастен к пожарам в России. Руководство Красноярского Края и Правительства РФ. За что выгнали депутата Красноярского Зак Собрания: https://www.youtube.com/watch?v=-JAUmIF_1uE 5.Генерал МЧС обвинил руководство Красноярского Края в непринятии мер к тушению пожаров, несмотря на прогноз МЧС. 6. Петиция с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири из за пожаров. Прошу поддержать. https://www.change.org/p/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D1%87%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C-2019%D0%B3?source_location=petitions_browse 7. Сегодня в Красноярске состоится митинг против Губернатора Усса.
Lester Leyt
В феодальном государстве, боярской давлы, экономики дара нет никакой политики и политиков, и политической борьбы нет. Это всё шоу и карго. Борьба между семьями - кланами, асабиями тут идёт по другому. Мы тут вообще никак не участвуем. У русских нет субъектности, и нет русской асабии
Henri Ducard
Приспосабливаться то есть переобуваться? Такие вот у нас в принципе лидеры, ага
Henri Ducard
Обычно несколько иначе. Спрашивают что тут такое, может закрыть тебя? А потом договариваются о плюшках за смену формата. То есть лично человеку это даже в плюс эта крыша будет
Lester Leyt
Ты опять хочешь, чтобы за тебя кто-то потребовал. Пришел добрый дядя- оппозиционер и за тебя стал бороться. Все реальные борцы получат приз, бездельники и лентяи- пинков.
Lester Leyt
Хорошая идея, Конст! Давно заметил, что ты добрый человек, беспокоишься о природе. Тайга принадлежит всему миру, а не только нам. Если РФ не справляется с обязанностями, СБ ООН должен поставить вопрос о внешнем управлении лесными массивами. Байкал тоже является достоянием всей планеты. За последующие 5 лет жулики во власти все сожгут и продадут. Нельзя пускать этот процесс на самотек.
Lester Leyt
А перед Богом и людьми?Ах,ну да.Бога ж нет ,а люди?Где вы тут видели людей?И да номенклатура считает себя небожителями,а людей за расходный материал,за скотину.Я вот интересуюсь вы к угнетающей верхушке часом не принадлежите?)
Lester Leyt
В. использует в своих передачах общеизвестные факты, а критиковать в нашей стране никому не запрещено. Подавай заявку на митинг и критикуй президента и правительство. Другое дело, требование отставки или призывы к насилию в отношении начальства. В. всегда играл по правилам, думаю ему ничего не грозит.
Vladimir Sholkov
Конечно же никто не хочет чтобы кто то за кого то решал. Но кто сказал что бороться это не то же самое требование как и не бороться одной головы? Я тут посмотрел блогера Стаса и он очень хорошо сказал американцы и там где бесполезно что то сделать добудут себе выгоду.
Vladimir Sholkov
"Любовь Соболь обещает еженедельные протесты. Соболь- одна из 16 кандидатов, не допущенных на сентябрьские выборы в Мосгордуму". Среди этих 16 кандидатов, могли быть и наши "правильные русские" кандидаты. Вот они и могли на законном основании озвучивать идеи АРИ, ставить их на голосование. Это ведь другой уровень, так ведь?
Степан Степанов
В РФ феодальная система власти, да притом это ещё колония - зона с ограниченным суверенитетом, но в в которой есть бандиты с ножечком (ядерной бомбой) Суверенитет и государство им не нужно, им главное грабить, но и белым сахибом могут с дуру и навредить. Не все же генералы понимают, что это колония. Поэтому приходиться играть в государство РФ и строить карго культ : президент, дума, выборы, политики, разыгрывать шоу противостояния с западом
Vladimir Sholkov
Хочешь услышать за что русские встанут. Ок. Вот лозунги, ваши в... протындеры все бабки которыми уложить можно было дорогу от земли до луны а не то чтобы потушить. Второй лозунг. Наш кандидат бы справился с этим за несколько дней.
Константин Алланд
Вообще то весь мир примерное такое же мурло как и эрэфия.Особенно Китай.Эти вообще инопланетяне. После Китая будет ещё хуже. Так что я не за весь мир точно. Скорее против. Но я за то, чтобы оставить Сибирь в покое вообще. Не лезть туда никак и никому. Территория которую надо оставить в покое, как резерв, легкие планеты и заниматься мониторингом и охраной. А не просто допустить туда других, но таких же короедов. Это все сейчас кажется таким далёким и надуманным. Ари постоянно критикует всяких экологов и борцунов за окружающую среду. Так вот однажды все на своей шкуре осознают, что такое нехватка чистой питьевой воды и воздуха. Как в фильмах про постапокалипсис. Вот тогда этот резерв и понадобиться.
Константин Алланд
Интересно, конечно. Ему как раз сейчас придётся идти через огонь и дым. Как будто специально.... Сознание отказывается принимать этого якута всерьёз, но все же
Константин Алланд
Так и есть. К нам в город привезли детей-погорельцев, которые сгорели в палатках в Халдоми. Привезли их в больнички, типа реабилитировать пошатнувшуюся психику. Врачей обязали им давать таблетки активированного угля, таблетки почему то врачи за свой счёт вынуждены покупать. Прилетел какой то главнюк из Москвы и появился "курировать" как идёт лечение погорельцев аж совместно с министром здравоохранения края Витько.Им доложили что все хорошо. Что хорошо? В чем это хорошо? Мальчишек по 11 лет маринуют зачем то в больнице и заставляют жрать этот уголь, покупают это недоразумение сами врачи за свой счёт. Зато галочку и плюсик всей чиновничей шобле поставили.
Vladimir Sholkov
По суди сам. Сектанты не выдвигают свои проблемы, они обсуждают великие проблемы. Они не решают проблемы, они требуют чтобы кто то их решил, они ничего не мгут , но с радостью прольют красненькое.
Lester Leyt
нет и не будет там правильных русских, их уже на подходе погасят
Zloi Ivan
Хе хе, хороший политик, ну вы и сказанули, хороший политик это оксюморон
Дмитрий Браунинг
Новости про загнивающию америку: Рост заработной платы, возможно, достиг своего пика, но рынок труда все еще очень силен. Экономика в этом году пополняется в среднем на 150 тыс. новых рабочих мест в месяц, а уровень безработицы достиг 50-летнего минимума. Вышедшие данные указали на то, что американская экономика, вероятно, продолжит расти даже в более жестких условиях. По крайней мере до тех пор, пока компании избегают массовых увольнений, а подавляющее большинство американцев продолжает работать. Ожидается, что в пятницу правительство сообщит, что в июле экономика США пополнилась 171 тыс. новых рабочих мест. Подробнее на РБК: https://quote.rbc.ru/news/article/5d35a07b9a79478b5ca01ee4?from=newsfeed
Vitaly Tiunov
Конечно все хотят, что бы добрый дядя зарешал все их проблемы. Напрягаться не хочет ни одна система. Закон физики. Для напряжения нужна энергия(мотивация). Вот вас что мотивирует?
Vitaliy Muromskiy
смотрел, жуткий шлак и дичь, отрыжка Голливуда, язычество да тут очернено, но и сам фильм унылое Г
Smailey Face
нет и не будет там правильных русских, их уже на подходе погасят
Vladimir Sholkov
Владимир, ты пишешь чушь! Избивают не только русских но и всех, кто подвернется под руку. В российских СМИ трудятся в основном русские репортеры. Какие тебе еще нужны "русские СМИ", они сплошь русские! Соболь не знает, наши кандидаты будут знать, вот тебя выберем.
Иван Помидоров
Я думаю вы правильно мыслите. А именно замысел богов можеть быть и не известен, но по факту все летит в пропасть. Поэтому тут будь то дурак, де..л, шулер или ещё чего то, или будь миллиард или два, но все летит, этого не избежать, таков замысел, но есть я, есть ты, есть много людей, и возможно задача должна стоять в поиске решения проблемы. Поэтому план тушения пожаров по мне следующий. Призвать специалистов которые имеют опыт работы с подбными пожарами. Создать прайс лист. Озвучить решение. Дать возможность другим выдвинуть планы и выбрав оптимальный путь тушить. Но до этого придерживаться старого плана тушения. Меня удивляет отказ от помощи в тушении , это означает маразм. е
Иван Помидоров
Мои причины пожаров по степени вероятности. Причём версии не исключают одна другую. 1. Сухие грозы 2. Непотушенные костры, окурки, бутылки (работают как линза, под определённым углом могут поджигать траву) 3. Поджоги лесозаготовителей. Русских и китайцев. Поджигают в нужных местах, там где есть дороги и можно вывезти потом лес, но затем пожар распространяется неконтролируемо, - куда ветер подует. 4. 7. Поджоги заинтересованными лицами районов тайги, в которых проводилась накануне массовая незаконная рубка леса с целью скрыть хищение. В этом обвиняют Усса некоторые журналисты и депутаты 5 . Коррупция: 4 единицы БЕ 200 базирующихся под Красноярском, ни разу не взлетали на тушение пожаров. Губернатор Усс попросил у Медведева 350 млн рублей на обустройство противопожарных баз на Севере Красноярского края. Сумма небольшая? Ничего, попросим потом ещё, - не дадут, - снова будут пожары..
Vladimir Sholkov
Мотивирует дибилизм. Хочется понять или я тупею каждый день или окружающию все больше тупеют
Tubbahvik Бахвалов
Поддерживаю ВК очень похоже на провокацию. Если не самого кремля то с его согласия. Цель скорее всего выявление недовольных дискридитация настоящей оппозиции.
Lester Leyt
Нет в РФ никакой политической борьбы, это всё театр и разборки в обном семействе. Хватит тут чушь пороть. Я бы на месте модератора тебя заблокировал. А то зайдёт новый человек на сайт, а тут ты сидишь и кремлёвскую пропаганду толкаешь
Vladimir Sholkov
Я думаю вы правильно мыслите. А именно замысел богов можеть быть и не известен, но по факту все летит в пропасть. Поэтому тут будь то дурак, де..л, шулер или ещё чего то, или будь миллиард или два, но все летит, этого не избежать, таков замысел, но есть я, есть ты, есть много людей, и возможно задача должна стоять в поиске решения проблемы. Поэтому план тушения пожаров по мне следующий. Призвать специалистов которые имеют опыт работы с подбными пожарами. Создать прайс лист. Озвучить решение. Дать возможность другим выдвинуть планы и выбрав оптимальный путь тушить. Но до этого придерживаться старого плана тушения. Меня удивляет отказ от помощи в тушении , это означает маразм. е
Lester Leyt
Владимир, ты пишешь чушь! Избивают не только русских но и всех, кто подвернется под руку. В российских СМИ трудятся в основном русские репортеры. Какие тебе еще нужны "русские СМИ", они сплошь русские! Соболь не знает, наши кандидаты будут знать, вот тебя выберем.
Vladimir Sholkov
Власть тут передаётся не приемнику. Нет тут никакого царя и не было с 1917. Власть в РФ устроена по типу масонской ложи, а управление как в хазарском каганате. Каган это лишь икона для масс, он ничего не решает и не правит. Никто из либералов на икону не гордятся . Если в правящим пуле семей будет согласие, они куклу на стульчик президента найдут за 5 мин. Или пока нет нужды - и эта картинка с пу сойдёт, или нет единство, и кто то с помощью нового кагана хочет подмять под себя своих товарищей.
Vladimir Sholkov
В том то и фишка, наконец до тебя начало доходить по чуть чуть. Кандидат должен быть арбитром наших проблем. Я не смогу быть арбитром т.к. мне не понятны ваши проблемы. Я почему то уверен что и каждый из нас пока далёк от них. За нас эти проблемы и выдвигают и решают посторонние люди. ш
Tubbahvik Бахвалов
С преемником проблемма. Нужен же такой преемник которого все посчитали оппозиционером. Но был бы подконтрольным.
Konstantin Pakhomoff
Не будет приемника. Будет как в было в штатах - кто бы не пришел, система будет работать по заданному алгоритму. В штатах сейчас перестройка, а в РФ настройка.
Konstantin Pakhomoff
Про бардак это вам Браунинг рассказал? Про пьяные оргии матросни?
Vladimir Sholkov
Я бы сказал не столько подконтрольный, сколькотчтобы все его боялись и писались кипятком, а на самом деле подконтрольный кому надо
Vladimir Sholkov
Система будет поправлять приемника, как дип стейт пытается поправлять Трампа. Там ситуация другая, но схема похожая. Приемник возможно вообще не понадобится.
Vladimir Sholkov
Да, причём люди с охотой скажут спасибо Трампу , чем П , тут то на пустом месте асерикосы и получили барыш.
Maxim Egorov
Британский "зиккурат", это же не религиозное здание в отличие от мавзолея. Сами британцы довольно креативные, они не ходят как толпа зомби, по крайней мере, пока.
Николай Толубаев
Нет в РФ никакой политической борьбы, это всё театр и разборки в обном семействе. Хватит тут чушь пороть. Я бы на месте модератора тебя заблокировал. А то зайдёт новый человек на сайт, а тут ты сидишь и кремлёвскую пропаганду толкаешь
Николай Толубаев
В феодальном государстве, боярской давлы, экономики дара нет никакой политики и политиков, и политической борьбы нет. Это всё шоу и карго. Борьба между семьями - кланами, асабиями тут идёт по другому. Мы тут вообще никак не участвуем. У русских нет субъектности, и нет русской асабии
Николай Толубаев
Власть тут передаётся не приемнику. Нет тут никакого царя и не было с 1917. Власть в РФ устроена по типу масонской ложи, а управление как в хазарском каганате. Каган это лишь икона для масс, он ничего не решает и не правит. Никто из либералов на икону не гордятся . Если в правящим пуле семей будет согласие, они куклу на стульчик президента найдут за 5 мин. Или пока нет нужды - и эта картинка с пу сойдёт, или нет единство, и кто то с помощью нового кагана хочет подмять под себя своих товарищей.
Николай Толубаев
В РФ феодальная система власти, да притом это ещё колония - зона с ограниченным суверенитетом, но в в которой есть бандиты с ножечком (ядерной бомбой) Суверенитет и государство им не нужно, им главное грабить, но и белым сахибом могут с дуру и навредить. Не все же генералы понимают, что это колония. Поэтому приходиться играть в государство РФ и строить карго культ : президент, дума, выборы, политики, разыгрывать шоу противостояния с западом
Роман Котов
А вы реально думаете что у пу только прицеп "скиф" и 2 авто "нива" и "победа" ?
Konstantin Pakhomoff
Система будет поправлять приемника, как дип стейт пытается поправлять Трампа. Там ситуация другая, но схема похожая. Приемник возможно вообще не понадобится.
Роман Котов
да мне кажется все слушатели АРИ об этом подумали.
Роман Котов
да не знаю я. за что купил за то продал)).
Истинный Ариец
АРИ это вообще не о политической борьбе , а разглагольствования о возможной в будущем "политике "
Nordic rassvet
А вы реально думаете что у пу только прицеп "скиф" и 2 авто "нива" и "победа" ?
Роман Котов
Кстати окраинцы помню кричали "америка с нами", а сейчас оказалось что визы им в америку уже не дают)).
Serge Rakitin
В рейтинг 500 крупнейших компаний, опубликованный Fortune Global 22 июля, вошли 129 китайских предприятия (с учетом компаний, базирующихся на острове Тайвань) и 121 предприятие США. По этому показателю Китай впервые в истории превзошел Соединенные Штаты. В первую пятерку списка вошли три гиганта из Китая, именно нефтехимическая корпорация Sinopec, Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и Государственная электросетевая корпорация Китая (SGCC). В этом году в рейтинг Fortune Global 500 впервые вошел китайский производитель смартфонов и другой потребительской техники Xiaomi, возраст которой составляет 9 лет, что делает ее самой молодой компанией среди всех предприятий, вошедших в список. Из России 4: Газпром, Лукойл, Роснефть и Сбер.
Истинный Ариец
Второй срок у Трампа в кармане !!!
Nordic rassvet
Никуда он не свалил.У них лаборатория в Сочи
Истинный Ариец
Более менее достоверные сведения проходили о 40..50 млр. долл. У Ролдугина было 2 млр. долл,, таких ролдугтных может быть 20..30 персонажей.
Konstantin Pakhomoff
А вот не надо тут Путина прославлять! Модератор АРИ самый справедливый!
Konstantin Pakhomoff
Всё подвластно Кремлю. Погода, пожары, Зиккурат, весь народ чухов и сталинистов. И только на сайте АРИ самые незламни та свидоми херои (кроме меня, я то продажный конформист, понятно)! Отсюда пойдет возрождение Руси! Или не пойдет.
Константин Алланд
Возможно больше
Константин Алланд
Взаимосвязанный процесс
Константин Алланд
Лес в мордоре не живет
Сергей Александрович
Хм. Интересная версия насчет дымовой завесы.
Сергей Александрович
!!!_Золотые слова на 10-30_!!! Владислав Александрович, прошу подсказать как можно достать твердотельную копию Вашей книги "Бояр"?
Vladislav Shamanov
П.10, даже не подумал в этом направлении, хорошая проработка версий.
Андрей Столярчук
КТО ПОДЖЕГ СИБИРСКИЙ ЛЕС? Исследуем тайгу
У кавказцев есть субъектность : Республики с национальным парламентом и национальным президентом, народные собрания с руководством - национальные конгрессы и пр., национально культурные автономии, ОПГ - нац. диаспоры с лидерами. При перетрубации власти они защитят свои права, отстоят своё. У русских нет ничего - от слов совсем ничего. Участвовать в каких то восстаниях, бархатных и не бархатных революциях это таскать горячие каштаны из коста для кого то, но не для себя. Кто будет выступать от русских когда будут делить власть, распределять ресурсы? Нет никто. Или враги - леваки, имперцы, попы наряженные в русские одежды. Дом не строят с крыши. Плясать надо от печки. Сначало создавайте политическую субъектность, правосубъектность русского народа. Или ждёте когда ВК и АРИ это вам сделает? Это всего лишь информационно аналитический сайт. Владислав не партия Он так много сделал и делает : Написал книгу "Запретная история руси", "Московский зикурат, кремлёвский терафим", Основополающий фундаментальный труд "Священные основы нации" Что вам ещё надо? Изучайте священные основы нации и "Национальные движения формирования наций" Гроха. И вперёд.
Алексей Ф
Какая разница, проблема не в наличии "оппозиции", а в отсутствии русской пассионарной элиты. Вы, допустим, знаете серьезных предпринимателей, готовых вложиться в построение РНГ?
Степан Степанов
Китай соединил Атлантический и Индийский океаны железной дорогой 1 августа 2019, Во вторник туристический железнодорожный поезд впервые прошел из Дар-ас-Салама (Танзания) в Лобито (Ангола) по построенной Китаем дороге, соединяющей Индийский и Атлантический океан в Африке. Это первая железнодорожная линия, пересекающая континент с востока на запад. Поезд отправился из Дар-ас-Салама 14 июля с 54 туристами, пишет Ecns.cn. Трасса протяженностью 4,3 тыс. км состоит из двух частей: Танзамская железная дорога, которую в 1970-х помогло построить правительство Китая, и железная дорога Бенгелы, построенная Китайской железнодорожной строительной корпорацией уже в XXI веке. Она была введена в эксплуатацию в 2017 году.
Vladimir Sholkov
Представь себе организацию Н, в которой когда то правил Тиран Т. Он от всех требовал , требовал, а за любое не выполнение на ковёр, лишение премий, отпусков и т.д. Потом приходит человек , который мягкий как масло, все сначало сдыхают от облегчения, но потом оказывается что летят косяки за косяками. То один чего то не доделал, то другой. Проверки постоянно, жалобы от клиентов. Ты хочешь даже пойти в отпуск а перед тобой К, его берет и уходит и вопрос кто же будет работать если её отпустили перед твоим носом и т.д. Конечно можно сказать что начальник ничего не решает, ведь основную работу делают рядовые, но в том то и вся фишка. Рядовые очень слабо понимают за пределами своего круга. Общее представление только наверху. И поэтому даже если П и не нужен, то кто то должен давать указания остальным. С другой стороны в чем ошибки этих руководителей? Ошибка в переоценке своих возможностей. Ты можешь быть и не специалистом, но обязан решать проблему взаимодействия структур , общего видения стратегии движения массы. Потеря контроля означает лишь то, что структуры начнут свои игры, из за чего по теряется слаженность работы.
Vladimir Sholkov
Каган возможно, но скажи это министрам, генералам и и они не будут ставить приемника как человека к которому надо они скажут а вот этот нам предлагает больше поэтому мы его двинем , начнётся разброс. К чему собственно все и идет .
Zloi Ivan
ага и главных либералов чубайса и кудрина и прочих гасят, гасят столько лет и никак недогасят.
Николай Толубаев
У кавказцев есть субъектность : Республики с национальным парламентом и национальным президентом, народные собрания с руководством - национальные конгрессы и пр., национально культурные автономии, ОПГ - нац. диаспоры с лидерами. При перетрубации власти они защитят свои права, отстоят своё. У русских нет ничего - от слов совсем ничего. Участвовать в каких то восстаниях, бархатных и не бархатных революциях это таскать горячие каштаны из коста для кого то, но не для себя. Кто будет выступать от русских когда будут делить власть, распределять ресурсы? Нет никто. Или враги - леваки, имперцы, попы наряженные в русские одежды. Дом не строят с крыши. Плясать надо от печки. Сначало создавайте политическую субъектность, правосубъектность русского народа. Или ждёте когда ВК и АРИ это вам сделает? Это всего лишь информационно аналитический сайт. Владислав не партия Он так много сделал и делает : Написал книгу "Запретная история руси", "Московский зикурат, кремлёвский терафим", Основополающий фундаментальный труд "Священные основы нации" Что вам ещё надо? Изучайте священные основы нации и "Национальные движения формирования наций" Гроха. И вперёд.
Николай Толубаев
У кавказцев есть субъектность : Республики с национальным парламентом и национальным президентом, народные собрания с руководством - национальные конгрессы и пр., национально культурные автономии, ОПГ - нац. диаспоры с лидерами. При перетрубации власти они защитят свои права, отстоят своё. У русских нет ничего - от слов совсем ничего. Участвовать в каких то восстаниях, бархатных и не бархатных революциях это таскать горячие каштаны из коста для кого то, но не для себя. Кто будет выступать от русских когда будут делить власть, распределять ресурсы? Нет никто. Или враги - леваки, имперцы, попы наряженные в русские одежды. Дом не строят с крыши. Плясать надо от печки. Сначало создавайте политическую субъектность, правосубъектность русского народа. Или ждёте когда ВК и АРИ это вам сделает? Это всего лишь информационно аналитический сайт. Владислав не партия Он так много сделал и делает : Написал книгу "Запретная история руси", "Московский зикурат, кремлёвский терафим", Основополагающий фундаментальный труд "Священные основы нации" Что вам ещё надо? Изучайте священные основы нации и "Национальные движения формирования наций" Гроха. И вперёд.
Zloi Ivan
ладу калину забыли
Вит Ла
И я думаю наиболее правдоподобная .Как показывает история народ защищали за счет неимоверных усилий и истребления это го же самого народа .
Вит Ла
Печка это ты .А главный и основной ресурс твоя голова .Сомнительно что кто-то ее сможет забрать .Что до всего остального то все это идет от главного . .И учится ни у кого не надо ни у кавказцев ни у китайцев , просто нечему по большому счету .https://www.youtube.com/watch?v=PkCasBQvX_8
Alexandr Nevolin
А перед Богом и людьми?Ах,ну да.Бога ж нет ,а люди?Где вы тут видели людей?И да номенклатура считает себя небожителями,а людей за расходный материал,за скотину.Я вот интересуюсь вы к угнетающей верхушке часом не принадлежите?)
Konstantin Pakhomoff
https://youtu.be/unT0msISUL0
Олег Анатольевич
Премер чего? - понтов, трусости, шакальего поведения?
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