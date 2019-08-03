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Ракеты погасят конфликты
Ракеты погасят конфликты
03/08/2019 00:28
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Обсуждение
Константин Алланд
Для России сложный период август и осень.
Canapsis
Онлайн карта пожаров https://zoom.earth/#view=69.6664,140.6534,7z/date=2019-08-03,pm
Степан Степанов
А я тушил по прямой: Нижний Тагил - Красноярск. По всей раисе дубак. Сегодня ехал и поймал себя на мысли, что смирился с окончанием лета и даже настроение сентябрьское. А вечером шторм начался и вообще на октябрь все переключилось. Камлают суки, морозят время , силы и энергию пытаются забрать, да йух им в сраку, а быдляк пускай принимает судьбу американских индейцев. Не спроста аннунаки рецедив холодного лета 53-го устроили
Степан Степанов
Я мало чаво учил, но помню чаво-то, что даже во время разведки тыла в составе взвода любых родов войск, командир взвода, обнаружив пусковую ракетную установку, обязан прекратить выполнение поставленный задачи, доложить об этом открытым эфиром и броситься крушить эту установку, перегрызать провода зубами, сдирать обшивку с ракеты и проводить другие манипуляции по недопущению пуска ракет малой и средней дальности с передвижных комплексов.
Yury Kolmogorov
Самолёты погасят конфликты. Они и погасили, "Летающие крепости" в Германии в 1942-1945 гг. Дело не в оружии, а в закулисных интригах.
Константин Алланд
А кто в кремле не агент?
Maxim Egorov
Вроде пока не объявили, что хотят делать с криптой. https://forklog.com/dmitrij-medvedev-poruchil-prinyat-zakonoproekt-o-tsifrovyh-aktivah-do-1-noyabrya/ Ясно одно, будет как всегда, народ останется в проигравших.
Роман Котов
Из этой передачи я делаю вывод что главное для легитимации власти - это обмануть народ. Значит народу главное - не обмануться. Значит всё дело то в "нашем" народе.
Константин Алланд
Мать на пешеходном переходе в центре города сбила маршрутка (выжила к счастью). За рулём опять был киргизский чурка, получивший права год назад. Вот всю эту дрянь понавезли в Россию те самые кремлевские патриоты, которые сейчас везде толкают слоган "слава россии", главный придурок и провокатор и понавез конкретно. У меня к этим тварям уже личный счёт.Это только кажется, что проблемы где - то там и не коснуться тебя лично. Коснуться и причём каждого. Непременно . И толерантность хороша умозрительная, пока все эти тожероссияне где-то там, далеко
Владимир Павловский
Умные западные европейцы стремятся любой ценой выйти из-под удара, исключить любую возможность,но проeбалты и хохлопы, совершенно иное дело - ради услужения заоокеанскому пану готовы принять все на себя первыми и сдохнуть разом. Даже сложно сказать, что тут на первом месте - великая честь превратиться в пепел ради Белого Бваны, или больше из-за ненависти к мифическому Пуйлу. Идиоты не понимают элементарного, что американцам на этих папуасов насрать, им необходима любая минимизация собственных потерь, пусть и за счет недалеких, но услужливых дикарей.
Артём Белов
Это ПЯТЬ;)
Игорь Д'Арбино
До Харькова может и долетят, если ИДЖИС пропустит, что вряд-ли. А вот до Вашингтона не долетят точно.
Иван Помидоров
На выход США из ДРСМД , Кремль ответил зеркально, - Подожгли тайгу .
Владимир Кутиков
Фото
Иван Помидоров
Это хорошо что дети интересуются .
Владимир Кутиков
На одной из детских площадок Сочи.А недалеко дублирующиеся надписи Forum 1. 24RC.b12 Надписи в интернете мне ничего не раскрыли.
Владимир Кутиков
Знакомый сказал,что какая-то банда человек в 30 пишет и портит имущество.
Николай Николаев
Самолёты погасят конфликты. Они и погасили, "Летающие крепости" в Германии в 1942-1945 гг. Дело не в оружии, а в закулисных интригах.
Сергей Лобцев
Ваши гцсские
Владимир Павловский
До Харькова может и долетят, если ИДЖИС пропустит, что вряд-ли. А вот до Вашингтона не долетят точно.
Serge Rakitin
Задача десанта - молниеносно высадиться, занять плацдарм и удерживать его до подхода основных сил.
Иван Помидоров
2 августа в отношении должностных лиц министерства лесного хозяйства Красноярского края возбудили уголовное дело. Чиновников подозревают в халатности при тушении массовых пожаров в лесах региона, сообщили в следственном комитете. Губернатор Красноярского края Александр Усс вместе с начальником ГУ МЧС по краю Игорем Лисиным вылетели к месту лесных пожаров, действующих в Эвенкии, на самолете Ил-76 Минобороны России. Вот оно как устроено в жизни: Трамп позвонил Путину и сделал ему выговор, Путин Позвонил Медведеву и сделал ему выговор, Медведев прилетел в Красноярск и сделал выговор губернатору Уссу. И Усс полетел тушить пожар. Вывод: надо жаловаться Трампу.
Иван Помидоров
Враки это всё
Роман Котов
Насколько я понял про пожары, это исходя из того что говорят главные пожарники и прочие. "Наши" законодатели на официальном уровне им сказали не тушить. И не выделили на это денег. И они перестали тушить там где могли бы это сделать и согласны были бы ликвидировать пожар, если бы на это выделялись соответствующие средства. А так деньги разворовали а пожары бросили на произвол судьбы. Кто виноват? Русский народ! он почему-то до сих пор думает что за него КТО-ТО большой и важный будет решать любые вопросы. В том числе контроля за финансированием пожарных и расходованием денежных средств на тушение.
Nordic rassvet
А как же волшебный "Авангард"? Судя по мультфильму путина, эта ракета всех победит
Иван Помидоров
Не согласен. Как Вы себе представляете русский народ должен контролировать финансирование и расход средств на тушение? Это из той же области как прямая линия с президентом. Когда он контролирует напрямую как бабушке починили калитку. Это всё неэффективно. Но у него хоть полномочия неограниченны. Контролировать должно Государство. Для этого оно и существует. А то что Вы предлагаете - это голубая мечта чиновников - свалить все свои обязанности на народ, в том числе и контроль, но при этом не дать ему никаких полномочий, да и навыков у народа нет. . А потом на претензии сказать - ну вы же сами всё контролируете! Русский народ виноват в одном - он слишком терпеливый. Вот и В.К. призывает к созерцанию. Впору уже буддизм принимать.
vadim galuzin
Враки это всё
Vech Bask
А в Норвегии ни одного .Сравним результаты .
shaub kravchuk
Умные западные европейцы стремятся любой ценой выйти из-под удара, исключить любую возможность,но проeбалты и хохлопы, совершенно иное дело - ради услужения заоокеанскому пану готовы принять все на себя первыми и сдохнуть разом. Даже сложно сказать, что тут на первом месте - великая честь превратиться в пепел ради Белого Бваны, или больше из-за ненависти к мифическому Пуйлу. Идиоты не понимают элементарного, что американцам на этих папуасов насрать, им необходима любая минимизация собственных потерь, пусть и за счет недалеких, но услужливых дикарей.
Lester Leyt
Изощренное издевательство над патриотами) С меня плюс. К сожалению единственный на этом сайте. Буду теперь тоже врагом народа.
Роман Котов
Как как. выдвигаешь из народа людей. тех же бабушек которым нефиг делать всё равно. и они что хочешь тебе проконтролируют.
Вит Ла
А в Норвегии ни одного .Сравним результаты .
Иван Помидоров
А у нас дождь пошёл ! небольшой, но всё таки. Благодарю всех камлающих!
Zloi Ivan
Тут один из власть имущих на эту тему высказывался "...Вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Вы предлагаете передать власть.. власть, фактически, в руки населения..." Греман Оскарович Греф Вы правда думаете, что народу кто то доверит фин потоки контролировать?
Vitaly Tiunov
Изощренное издевательство над патриотами) С меня плюс. К сожалению единственный на этом сайте. Буду теперь тоже врагом народа.
Serge Rakitin
Нюанс в том, что близко к линии фронта десант смысла не имеет, а к десанту глубоко в тылу силы поддержки подойти не успевают - противник из всех видов оружия уничтожает этот десант раньше, частично ещё в воздухе.
Герман Сажин
Адепты распятого тоже начали молебны за дождь.
Вит Ла
Деньги и свобода - новый тренд у леваков и в движении Н. ? Похожеч\ я что то пропустил .
Viktor Hofmann
А что в Норвегии была когда либо коррупция и там нужно было наводить порядок?
Konstantin Pakhomoff
Опять военный оналитег. Откуда вы плодитесь, долбоебы? Иджис, искандеры... Расскажите лутче как турецкая армия Россию победила за пару недель. Очень была впопулярная теория на АРИ..
Истинный Ариец
Представь себе Пукин ( или его медиа образ) внезапно исчез , вся вертикаль мгновенно сложится
Вит Ла
В Норвегии коррупции не было , т к там китайцев маловато .Отсутствие коррупции в Норвегии это и есть порядок для данной страны .Коррупция в азиатских странах и бесконечная борьба с ней это есть естественное обоснованное явление для этого региона что является определенным порядком для тамошних государств Во всех бывших азиатских совковых республиках происходит то же что и в китае ( только что головы не рубят)Причем во всех без исключения этих государствах верховные диктаторы придя к власти на более менее демократических законах пользуясь админ ресурсом изменяли закон для того что бы находится у власти бесконечно .. Китай не исключение )
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