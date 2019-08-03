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Ракеты погасят конфликты

03/08/2019 00:28
Редакционные материалы

 

 

 

Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

Обсуждение
  • Для России сложный период август и осень.
  • Онлайн карта пожаров https://zoom.earth/#view=69.6664,140.6534,7z/date=2019-08-03,pm
  • А я тушил по прямой: Нижний Тагил - Красноярск. По всей раисе дубак. Сегодня ехал и поймал себя на мысли, что смирился с окончанием лета и даже настроение сентябрьское. А вечером шторм начался и вообще на октябрь все переключилось. Камлают суки, морозят время , силы и энергию пытаются забрать, да йух им в сраку, а быдляк пускай принимает судьбу американских индейцев. Не спроста аннунаки рецедив холодного лета 53-го устроили
  • Я мало чаво учил, но помню чаво-то, что даже во время разведки тыла в составе взвода любых родов войск, командир взвода, обнаружив пусковую ракетную установку, обязан прекратить выполнение поставленный задачи, доложить об этом открытым эфиром и броситься крушить эту установку, перегрызать провода зубами, сдирать обшивку с ракеты и проводить другие манипуляции по недопущению пуска ракет малой и средней дальности с передвижных комплексов.
  • Самолёты погасят конфликты. Они и погасили, "Летающие крепости" в Германии в 1942-1945 гг. Дело не в оружии, а в закулисных интригах.
  • А кто в кремле не агент?
  • Вроде пока не объявили, что хотят делать с криптой. https://forklog.com/dmitrij-medvedev-poruchil-prinyat-zakonoproekt-o-tsifrovyh-aktivah-do-1-noyabrya/ Ясно одно, будет как всегда, народ останется в проигравших.
  • Из этой передачи я делаю вывод что главное для легитимации власти - это обмануть народ. Значит народу главное - не обмануться. Значит всё дело то в "нашем" народе.
  • Мать на пешеходном переходе в центре города сбила маршрутка (выжила к счастью). За рулём опять был киргизский чурка, получивший права год назад. Вот всю эту дрянь понавезли в Россию те самые кремлевские патриоты, которые сейчас везде толкают слоган "слава россии", главный придурок и провокатор и понавез конкретно. У меня к этим тварям уже личный счёт.Это только кажется, что проблемы где - то там и не коснуться тебя лично. Коснуться и причём каждого. Непременно . И толерантность хороша умозрительная, пока все эти тожероссияне где-то там, далеко
  • Умные западные европейцы стремятся любой ценой выйти из-под удара, исключить любую возможность,но проeбалты и хохлопы, совершенно иное дело - ради услужения заоокеанскому пану готовы принять все на себя первыми и сдохнуть разом. Даже сложно сказать, что тут на первом месте - великая честь превратиться в пепел ради Белого Бваны, или больше из-за ненависти к мифическому Пуйлу. Идиоты не понимают элементарного, что американцам на этих папуасов насрать, им необходима любая минимизация собственных потерь, пусть и за счет недалеких, но услужливых дикарей.
  • Это ПЯТЬ;)
  • До Харькова может и долетят, если ИДЖИС пропустит, что вряд-ли. А вот до Вашингтона не долетят точно.
  • На выход США из ДРСМД , Кремль ответил зеркально, - Подожгли тайгу .
  • Фото
  • Это хорошо что дети интересуются .
  • На одной из детских площадок Сочи.А недалеко дублирующиеся надписи Forum 1. 24RC.b12 Надписи в интернете мне ничего не раскрыли.
  • Знакомый сказал,что какая-то банда человек в 30 пишет и портит имущество.
  • Самолёты погасят конфликты. Они и погасили, "Летающие крепости" в Германии в 1942-1945 гг. Дело не в оружии, а в закулисных интригах.
  • Ваши гцсские
  • До Харькова может и долетят, если ИДЖИС пропустит, что вряд-ли. А вот до Вашингтона не долетят точно.
  • Задача десанта - молниеносно высадиться, занять плацдарм и удерживать его до подхода основных сил.
  • 2 августа в отношении должностных лиц министерства лесного хозяйства Красноярского края возбудили уголовное дело. Чиновников подозревают в халатности при тушении массовых пожаров в лесах региона, сообщили в следственном комитете. Губернатор Красноярского края Александр Усс вместе с начальником ГУ МЧС по краю Игорем Лисиным вылетели к месту лесных пожаров, действующих в Эвенкии, на самолете Ил-76 Минобороны России. Вот оно как устроено в жизни: Трамп позвонил Путину и сделал ему выговор, Путин Позвонил Медведеву и сделал ему выговор, Медведев прилетел в Красноярск и сделал выговор губернатору Уссу. И Усс полетел тушить пожар. Вывод: надо жаловаться Трампу.
  • Враки это всё
  • Насколько я понял про пожары, это исходя из того что говорят главные пожарники и прочие. "Наши" законодатели на официальном уровне им сказали не тушить. И не выделили на это денег. И они перестали тушить там где могли бы это сделать и согласны были бы ликвидировать пожар, если бы на это выделялись соответствующие средства. А так деньги разворовали а пожары бросили на произвол судьбы. Кто виноват? Русский народ! он почему-то до сих пор думает что за него КТО-ТО большой и важный будет решать любые вопросы. В том числе контроля за финансированием пожарных и расходованием денежных средств на тушение.
  • А как же волшебный "Авангард"? Судя по мультфильму путина, эта ракета всех победит
  • Не согласен. Как Вы себе представляете русский народ должен контролировать финансирование и расход средств на тушение? Это из той же области как прямая линия с президентом. Когда он контролирует напрямую как бабушке починили калитку. Это всё неэффективно. Но у него хоть полномочия неограниченны. Контролировать должно Государство. Для этого оно и существует. А то что Вы предлагаете - это голубая мечта чиновников - свалить все свои обязанности на народ, в том числе и контроль, но при этом не дать ему никаких полномочий, да и навыков у народа нет. . А потом на претензии сказать - ну вы же сами всё контролируете! Русский народ виноват в одном - он слишком терпеливый. Вот и В.К. призывает к созерцанию. Впору уже буддизм принимать.
  • Враки это всё
  • А в Норвегии ни одного .Сравним результаты .
  • Умные западные европейцы стремятся любой ценой выйти из-под удара, исключить любую возможность,но проeбалты и хохлопы, совершенно иное дело - ради услужения заоокеанскому пану готовы принять все на себя первыми и сдохнуть разом. Даже сложно сказать, что тут на первом месте - великая честь превратиться в пепел ради Белого Бваны, или больше из-за ненависти к мифическому Пуйлу. Идиоты не понимают элементарного, что американцам на этих папуасов насрать, им необходима любая минимизация собственных потерь, пусть и за счет недалеких, но услужливых дикарей.
  • Изощренное издевательство над патриотами) С меня плюс. К сожалению единственный на этом сайте. Буду теперь тоже врагом народа.
  • Как как. выдвигаешь из народа людей. тех же бабушек которым нефиг делать всё равно. и они что хочешь тебе проконтролируют.
  • А в Норвегии ни одного .Сравним результаты .
  • А у нас дождь пошёл ! небольшой, но всё таки. Благодарю всех камлающих!
  • Тут один из власть имущих на эту тему высказывался "...Вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Вы предлагаете передать власть.. власть, фактически, в руки населения..." Греман Оскарович Греф Вы правда думаете, что народу кто то доверит фин потоки контролировать?
  • Изощренное издевательство над патриотами) С меня плюс. К сожалению единственный на этом сайте. Буду теперь тоже врагом народа.
  • Нюанс в том, что близко к линии фронта десант смысла не имеет, а к десанту глубоко в тылу силы поддержки подойти не успевают - противник из всех видов оружия уничтожает этот десант раньше, частично ещё в воздухе.
  • Адепты распятого тоже начали молебны за дождь.
  • Деньги и свобода - новый тренд у леваков и в движении Н. ? Похожеч\ я что то пропустил .
  • А что в Норвегии была когда либо коррупция и там нужно было наводить порядок?
  • Опять военный оналитег. Откуда вы плодитесь, долбоебы? Иджис, искандеры... Расскажите лутче как турецкая армия Россию победила за пару недель. Очень была впопулярная теория на АРИ..
  • Представь себе Пукин ( или его медиа образ) внезапно исчез , вся вертикаль мгновенно сложится
  • В Норвегии коррупции не было , т к там китайцев маловато .Отсутствие коррупции в Норвегии это и есть порядок для данной страны .Коррупция в азиатских странах и бесконечная борьба с ней это есть естественное обоснованное явление для этого региона что является определенным порядком для тамошних государств Во всех бывших азиатских совковых республиках происходит то же что и в китае ( только что головы не рубят)Причем во всех без исключения этих государствах верховные диктаторы придя к власти на более менее демократических законах пользуясь админ ресурсом изменяли закон для того что бы находится у власти бесконечно .. Китай не исключение )