Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
слушать радио
Видеотрансляция
Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
Главная
Статьи
Мистика и политические персонажи
Мистика и политические персонажи
08/08/2019 01:12
Редакционные материалы
Выпуски программы "Русский взгляд" на
i
TUNES
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Обсуждение
vadim galuzin
дэбил.
"Русский ответ на еврейский вопрос. Попытка мемуаров" Автор Трифонов Геннадий Николаевич А.П. Брагин - скорее всего издатель... или нет?
дэбил.
Nikolay Berezin
Брагин Анатолий Павлович-автор, издательство Русская правда.
Виталий Серко
Мы единое целое Силы породившей нас.
Виталий Серко
Мы единое целое Силы породившей нас.
Виталий Серко
Мы единое целое Силы породившей нас.
Виталий Серко
шог8щ0р
Виталий Серко
Мы
Виталий Серко
Единое
Виталий Серко
Целое
Виталий Серко
Силы
Виталий Серко
Породившей
Виталий Серко
Нас
Виталий Серко
У нас все хорошо в Чернигове.
ВК. Брагин А.П. Русский ответ на еврейский вопрос - М.: «Русская Правда», 2006 - 512 стр. ISBN 5-9243-0133-8 наконец появилась в сети http://www.braginbook.narod.ru
Риэлтор Инсайдер
то что "либералы" отвратны по сути еще не повод плюсовать блевотный канал очередного "коричневого языка". И плюсы к этому видео удручают больше чем очередная якобы "победа" одних НЕНАШИХ над другими НЕНАШИМИ.
vadim galuzin
Не сомневаюсь. Абсолютно подходит в ваш интеллектуальный и психологический портрет.
Константин Алланд
Приморский край. Села Зарубино, Славянка.Август 2019 года. Китайцев уже больше чем местных и они там рулят всем.Ну и где это рашкованское государство с авангардами и прочими чудесами военной мощи? У эрэфии больше нет прав что- то кому- то здесь указывать, распоряжаться, собирать налоги,проводить какие- то там выборы, если государство не в силах сохранить территории и суверинитет это не государство, а кусок говна.
Nikolay Berezin
"Русский ответ на еврейский вопрос. Попытка мемуаров" Автор Трифонов Геннадий Николаевич А.П. Брагин - скорее всего издатель... или нет?
Николай Толубаев
да, это шум, с заданным информационным эффектом.
Viktor Hofmann
Завидуешь, да? Не завидуй. Зависть сьедает человеков .
Роман Котов
Да это же такие же сталинисты: "вы все уроды, вас всех надо расстрелять". Абсолютно такой же уровень.
Arcadiy Y. Polyakov
Анна мать Марии и Иаким, Пантера скорей всего был германцем никогда он эллином не был отсюда и дар. А вообще поражает способность Каиафы и Синедриона в пьяном угаре рвать на себе одежды выносить смертные приговоры, там написано что сперва они отметили Пасху, Иисус тоже был пьян отсюда и неспособность противостоять, а учеников так раскумарило вино, что позасыпали все.
Алексей Огородников
Можно смотреть со звуком или без, разницы нет. Один тот факт, что подобрали тетку похожую на Собчак, говорит, что все это не ЦИК, а ЦИРК.
Lester Leyt
Что было бы, если немцам 1941 показали картинку Германии- 2019, где их страной управляет баба, а парады проводят гомосеки? Как удивились бы советские люди 1979, если бы им сказали, что после 1999 президентом и премьером будут лица, никогда и никем ранее не управлявшие?
Алекс Алекс
И правда, очень похожа на Собчак, иной раз до степени смешения :-)). И даже манера говорить похожа.
Алекс Алекс
Дискретное мышление. Социальное программирование.
Lich Legion
да, это шум, с заданным информационным эффектом.
Роман Котов
ВК не совсем понял сути вопроса про религию. Не важно еврей там был главный герой повести или нет. Важно что вся библия это похождения евреев. А главная книга любой религии должна отражать правила при взаимодействии с богами (как 10 заповедей например). И так вся книженция. Как в аюрведе (кажется). Не жри это, а жри вот это и вон то.
Yury Safonov
Дискретное мышление. Социальное программирование.
Nikolay Berezin
ВК. Брагин А.П. Русский ответ на еврейский вопрос - М.: «Русская Правда», 2006 - 512 стр. ISBN 5-9243-0133-8 наконец появилась в сети http://www.braginbook.narod.ru
Lester Leyt
Петушок, хватит хрюкать
Серёга Ларюшкин
Слишком много букв запредельных для рядового совка, уёбок.
Lester Leyt
Для начала тебе надо выйти из транса. Сходи в православную церковь, не обязательно РПЦ МП, есть Старообрядческие или Древлеправославные, исповедуйся и покайся за весь вздор, что ты нес на протяжении многих лет, получи отпущение грехов, и станет легче.
Ильгиз Зигангиров
Да это же такие же сталинисты: "вы все уроды, вас всех надо расстрелять". Абсолютно такой же уровень.
Алекс Алекс
Шаман в данном случае бесполезен. Почему? Потому что за ним должны стоят люди , которые обладают властью. Поэтому даже если все наверху помрут, то сразу насобирают подобных, которые будут также придерживаться прежнего курса
Vladimir Sholkov
Почему думаю что весь мир трясёт от неприязни к нац... По мне причина это угроза исходящая от понимания того, что как бы не было, какие бы доводы не приносили, но закон количества действует, а значит если большинство будет требовать чтобы их лидером был нац то их ася работа по смешению браков, назначению кураторов пойдёт на смарку
Vladimir Sholkov
Шаман в данном случае бесполезен. Почему? Потому что за ним должны стоят люди , которые обладают властью. Поэтому даже если все наверху помрут, то сразу насобирают подобных, которые будут также придерживаться прежнего курса
Риэлтор Инсайдер
То что "либералы" отвратны по сути еще не повод плюсовать блевотный канал очередного "коричневого языка". И плюсы к этому видео удручают больше чем очередная якобы "победа" одних НЕДРУГОВ над другими НЕНАШИМИ. Котов, ты зачем сюда ЭТО говниЩе таскаешь?
Олег Анатольевич
Петушок, хватит хрюкать
Андрей Романов
Бесы 70 лет вытравливали из людей все религиозное, тем не менее православие все таки сохранилось. И РПЦ прекрасный показатель - как кремляди пытаются возглавить православие через эту структуру. Православных в стране, тех кто понимает что такое рпц и категорически против него, очень много. Гораздо больше чем язычников. На рпцшников не зачем обращать внимание. Православие гораздо обширней и глубже язычества, через наработанные эгрегориальные каналы со святыми. Если язычество все еще опирается на материальную составляющую(например лечение травами и тд), то православные эгрегоры уже давно работают напрямую с энергоструктурой человека. Сам близко знаю бабку из Новгорода, работает через православный эгрегор, убирает все что угодно, хоть рак.
Serge Rakitin
Православие веками губило Русь. Зачем нам оно? 1. После крещения 988 г. на Руси 250 лет шла вялотекущая гражданская война, известная как феодальная раздробленность. Историки что-то мычат про такое вот свойство феодализма, но и в Европе оно начинается аккурат после крещения. Ибо церковь, пришедшая "босой и голой", через интриги и распри светских властей отжимала себе место под солнцем. 2. Татарское иго - церковь категорически выступала против борьбы с татарами, ибо "всякая власть от Бога" ну и т.д. Это уже потом церковники переобулись в воздухе, а в 1370-е Сергия Радонежского, претендовавшего на чин митрополита, изгнали в лесной скит и хотели предать анафеме именно за призывы строить Русь без татар. 3. Самый "христианнейший" из Рюриковичей - сын Грозного Фёдор со своим "правослабием" в итоге довел дело до Смуты-1. 4. Самый набожный из Романовых Николаша свалил страну в Смуту-2. 5. Церковь категорически противилась отмене крепостного права как крупнейший крепостник в стране. 6. В годы ВОВ масса попов пошла в открытые немцами храмы на условиях очень "тесного сотрудничества" с оккупантами. Так какую Русь "спасёт православие"? Оно её лишь гробило, как угробило некогда великую Византию.
Zloi Ivan
Русским мало родиться, русским надо еще и БЫТЬ по жизни. Возможно эти персонажи и родились русскими и ...... и на этом всё
24СМИ - Обмен новостями
©2001-2019 Агентство Русской Информации. Все права защищены | by
Dga Studio
Новости
Топ
Редакция
О проекте
Rss
Медиа