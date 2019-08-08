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Мистика и политические персонажи

08/08/2019 01:12
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Обсуждение
  • дэбил.
  • "Русский ответ на еврейский вопрос. Попытка мемуаров" Автор Трифонов Геннадий Николаевич А.П. Брагин - скорее всего издатель... или нет?
  • дэбил.
  • Брагин Анатолий Павлович-автор, издательство Русская правда.
  • Мы единое целое Силы породившей нас.
  • Мы единое целое Силы породившей нас.
  • Мы единое целое Силы породившей нас.
  • шог8щ0р
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  • У нас все хорошо в Чернигове.
  • ВК. Брагин А.П. Русский ответ на еврейский вопрос - М.: «Русская Правда», 2006 - 512 стр. ISBN 5-9243-0133-8 наконец появилась в сети http://www.braginbook.narod.ru
  • то что "либералы" отвратны по сути еще не повод плюсовать блевотный канал очередного "коричневого языка". И плюсы к этому видео удручают больше чем очередная якобы "победа" одних НЕНАШИХ над другими НЕНАШИМИ.
  • Не сомневаюсь. Абсолютно подходит в ваш интеллектуальный и психологический портрет.
  • Приморский край. Села Зарубино, Славянка.Август 2019 года. Китайцев уже больше чем местных и они там рулят всем.Ну и где это рашкованское государство с авангардами и прочими чудесами военной мощи? У эрэфии больше нет прав что- то кому- то здесь указывать, распоряжаться, собирать налоги,проводить какие- то там выборы, если государство не в силах сохранить территории и суверинитет это не государство, а кусок говна.
  • "Русский ответ на еврейский вопрос. Попытка мемуаров" Автор Трифонов Геннадий Николаевич А.П. Брагин - скорее всего издатель... или нет?
  • да, это шум, с заданным информационным эффектом.
  • Завидуешь, да? Не завидуй. Зависть сьедает человеков .
  • Да это же такие же сталинисты: "вы все уроды, вас всех надо расстрелять". Абсолютно такой же уровень.
  • Анна мать Марии и Иаким, Пантера скорей всего был германцем никогда он эллином не был отсюда и дар. А вообще поражает способность Каиафы и Синедриона в пьяном угаре рвать на себе одежды выносить смертные приговоры, там написано что сперва они отметили Пасху, Иисус тоже был пьян отсюда и неспособность противостоять, а учеников так раскумарило вино, что позасыпали все.
  • Можно смотреть со звуком или без, разницы нет. Один тот факт, что подобрали тетку похожую на Собчак, говорит, что все это не ЦИК, а ЦИРК.
  • Что было бы, если немцам 1941 показали картинку Германии- 2019, где их страной управляет баба, а парады проводят гомосеки? Как удивились бы советские люди 1979, если бы им сказали, что после 1999 президентом и премьером будут лица, никогда и никем ранее не управлявшие?
  • И правда, очень похожа на Собчак, иной раз до степени смешения :-)). И даже манера говорить похожа.
  • Дискретное мышление. Социальное программирование.
  • да, это шум, с заданным информационным эффектом.
  • ВК не совсем понял сути вопроса про религию. Не важно еврей там был главный герой повести или нет. Важно что вся библия это похождения евреев. А главная книга любой религии должна отражать правила при взаимодействии с богами (как 10 заповедей например). И так вся книженция. Как в аюрведе (кажется). Не жри это, а жри вот это и вон то.
  • Дискретное мышление. Социальное программирование.
  • ВК. Брагин А.П. Русский ответ на еврейский вопрос - М.: «Русская Правда», 2006 - 512 стр. ISBN 5-9243-0133-8 наконец появилась в сети http://www.braginbook.narod.ru
  • Петушок, хватит хрюкать
  • Слишком много букв запредельных для рядового совка, уёбок.
  • Для начала тебе надо выйти из транса. Сходи в православную церковь, не обязательно РПЦ МП, есть Старообрядческие или Древлеправославные, исповедуйся и покайся за весь вздор, что ты нес на протяжении многих лет, получи отпущение грехов, и станет легче.
  • Да это же такие же сталинисты: "вы все уроды, вас всех надо расстрелять". Абсолютно такой же уровень.
  • Шаман в данном случае бесполезен. Почему? Потому что за ним должны стоят люди , которые обладают властью. Поэтому даже если все наверху помрут, то сразу насобирают подобных, которые будут также придерживаться прежнего курса
  • Почему думаю что весь мир трясёт от неприязни к нац... По мне причина это угроза исходящая от понимания того, что как бы не было, какие бы доводы не приносили, но закон количества действует, а значит если большинство будет требовать чтобы их лидером был нац то их ася работа по смешению браков, назначению кураторов пойдёт на смарку
  • Шаман в данном случае бесполезен. Почему? Потому что за ним должны стоят люди , которые обладают властью. Поэтому даже если все наверху помрут, то сразу насобирают подобных, которые будут также придерживаться прежнего курса
  • То что "либералы" отвратны по сути еще не повод плюсовать блевотный канал очередного "коричневого языка". И плюсы к этому видео удручают больше чем очередная якобы "победа" одних НЕДРУГОВ над другими НЕНАШИМИ. Котов, ты зачем сюда ЭТО говниЩе таскаешь?
  • Петушок, хватит хрюкать
  • Бесы 70 лет вытравливали из людей все религиозное, тем не менее православие все таки сохранилось. И РПЦ прекрасный показатель - как кремляди пытаются возглавить православие через эту структуру. Православных в стране, тех кто понимает что такое рпц и категорически против него, очень много. Гораздо больше чем язычников. На рпцшников не зачем обращать внимание. Православие гораздо обширней и глубже язычества, через наработанные эгрегориальные каналы со святыми. Если язычество все еще опирается на материальную составляющую(например лечение травами и тд), то православные эгрегоры уже давно работают напрямую с энергоструктурой человека. Сам близко знаю бабку из Новгорода, работает через православный эгрегор, убирает все что угодно, хоть рак.
  • Православие веками губило Русь. Зачем нам оно? 1. После крещения 988 г. на Руси 250 лет шла вялотекущая гражданская война, известная как феодальная раздробленность. Историки что-то мычат про такое вот свойство феодализма, но и в Европе оно начинается аккурат после крещения. Ибо церковь, пришедшая "босой и голой", через интриги и распри светских властей отжимала себе место под солнцем. 2. Татарское иго - церковь категорически выступала против борьбы с татарами, ибо "всякая власть от Бога" ну и т.д. Это уже потом церковники переобулись в воздухе, а в 1370-е Сергия Радонежского, претендовавшего на чин митрополита, изгнали в лесной скит и хотели предать анафеме именно за призывы строить Русь без татар. 3. Самый "христианнейший" из Рюриковичей - сын Грозного Фёдор со своим "правослабием" в итоге довел дело до Смуты-1. 4. Самый набожный из Романовых Николаша свалил страну в Смуту-2. 5. Церковь категорически противилась отмене крепостного права как крупнейший крепостник в стране. 6. В годы ВОВ масса попов пошла в открытые немцами храмы на условиях очень "тесного сотрудничества" с оккупантами. Так какую Русь "спасёт православие"? Оно её лишь гробило, как угробило некогда великую Византию.
  • Русским мало родиться, русским надо еще и БЫТЬ по жизни. Возможно эти персонажи и родились русскими и ...... и на этом всё