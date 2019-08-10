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Мировой финансовый кризис. Грани грядущего
Мировой финансовый кризис. Грани грядущего
10/08/2019 01:12
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Обсуждение
Козьма Прутков
Леонтьев 2.0?
и фотограф оказался в нужное время?
понимай, как хочешь. https://www.youtube.com/watch?v=a-wek_ZuODY
понимай, как хочешь. https://www.youtube.com/watch?v=a-wek_ZuODY
Константин Алланд
https://www.youtube.com/watch?v=aBiVosSSLEc
Константин Алланд
https://www.youtube.com/watch?v=aBiVosSSLEc китайцы прибурели, видно путло все сдал взаправду, раньше держались скромнее
свирлипулькин, как ты помнишь тоже вася. мокша наверное.
косвенно о партии "единоя россия" https://www.youtube.com/watch?v=qqJ5JjqcfDo
косвенно о партии "единая россия" https://www.youtube.com/watch?v=qqJ5JjqcfDo
Истинный Ариец
Следующие 15..20 лет будет не борьба за нефть, газ, металлы , а борьба за высококвалифицированную раб. силу, кто выиграет тот и будет доминировать.
Истинный Ариец
Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
Истинный Ариец
Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
Истинный Ариец
Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
Истинный Ариец
Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
Истинный Ариец
Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
Истинный Ариец
Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
Истинный Ариец
Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
Истинный Ариец
Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
Истинный Ариец
Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
Истинный Ариец
Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
Истинный Ариец
Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
Истинный Ариец
Согласен с вами, Перенос производства в Китай перекладывает социальную проблему перехода на роботов в Китай, Все сделано грамотно очень
Истинный Ариец
Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
Истинный Ариец
Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
Истинный Ариец
Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
Serge Rakitin
Даже с Дагестаном всё не так просто. Во-первых, русский там - язык межнационального общения, вытеснивший некогда игравший ту же роль кумыкский (тюркский) - кстати, отсюда русское "кумекать", то есть понимать, что тебе говорят. Во-вторых, 99% экономики завязано на Россию. В-третьих, очень большое этническое многообразие, при том что многие из местных народов вполне комплиментарны русским, например, нет особых проблем с лезгинами.
Истинный Ариец
Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
Serge Rakitin
Даже с Дагестаном всё не так просто. Во-первых, русский там - язык межнационального общения, вытеснивший некогда игравший ту же роль кумыкский (тюркский) - кстати, отсюда русское "кумекать", то есть понимать, что тебе говорят. Во-вторых, 99% экономики завязано на Россию. В-третьих, очень большое этническое многообразие, при том что многие из местных народов вполне комплиментарны русским, например, нет особых проблем с лезгинами.
Serge Rakitin
Даже с Дагестаном всё не так просто. Во-первых, русский там - язык межнационального общения, вытеснивший некогда игравший ту же роль кумыкский (тюркский) - кстати, отсюда русское "кумекать", то есть понимать, что тебе говорят. Во-вторых, 99% экономики завязано на Россию. В-третьих, очень большое этническое многообразие, при том что многие из местных народов вполне комплиментарны русским, например, нет особых проблем с лезгинами.
Истинный Ариец
Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
Истинный Ариец
Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
Истинный Ариец
Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
Истинный Ариец
Китайцев остановит роботизация ( уже существуют роботы- швеи, охранники, продавцы) и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
Истинный Ариец
Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
Истинный Ариец
Китайцев остановит роботизация ( уже существуют роботы- швеи, охранники, продовцы) и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
Истинный Ариец
Китайцев остановит роботизация ( уже существуют роботы- швеи, охранники, продавцы) и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
Истинный Ариец
Китайцев остановит роботизация ( уже существуют роботы- швеи, охранники, продавцы) и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
Истинный Ариец
Китайцев остановит роботизация ( уже существуют роботы- швеи, охранники, продавцы) и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
Истинный Ариец
Китайцев остановит роботизация ( уже существуют роботы- швеи, охранники, продавцы) и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
Истинный Ариец
Китайцев остановит роботизация ( уже существуют роботы- швеи, охранники, продавцы) и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
Истинный Ариец
Китайцев остановит роботизация ( уже существуют роботы- швеи, охранники, продавцы) и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
Henri Ducard
Вечером 9 августа был ещё взрыв в Каменке. На местном сайте эвакуацию людей животные объяснили погодными условиями, хотя официально сразу об этом не объявили. Если есть у кого инфа оттуда, поделитесь. А также ходят слухи что в Северодвинске повышенный фон радиации. Есть кто из Архангельска или около, что там происходит, что люди делают? Радиация не туман, который рассеивается
Henri Ducard
Вечером 9 августа был ещё взрыв в Каменке. На местном сайте эвакуацию людей животные объяснили погодными условиями, хотя официально сразу об этом не объявили. Если есть у кого инфа оттуда, поделитесь. А также ходят слухи что в Северодвинске повышенный фон радиации. Есть кто из Архангельска или около, что там происходит, что люди делают? Радиация не туман, который рассеивается
Ilya Tarasov
Сегодня митинги в СПб и Москве. Вот что заметил. У либералов хороший пиар, куча знаменитостей на митинге, рэп-концерт (для привлечения молодёжи). Значит есть деньги, спонсоры и (наверняка) лоббисты. Есть ощущение, что это смотр сил перед чем-то значимым. Да и август для Эрэфушки особый месяц.
Ilya Tarasov
Здесь интересен сам процесс нарастания протестных настроений. Либералы -навальнята и стоящие за ними кукловоды сами того не желая могут стать катализаторами реальных протестных настроений , в июле выходило 10 тыс., сегодня около 50 тыс. , осенью может выйти до 100...150 тыс. ч и лозунги у них могут быть "Долой кремлёвскую ОПГ", а не выборы в кукольную Мосгордуму.
Ilya Tarasov
б
Ilya Tarasov
а
Ilya Tarasov
хм
Maxim Petrov
б
Євгеній Стоєв
Да тут полно этого говна. Включая ведущего, который работает по найму на кремль.
Дмитрий Браунинг
Да тут полно этого говна. Включая ведущего, который работает по найму на кремль.
Сергей Лобцев
У ведущего бизнес порушат, ничего не поделаешь. Надо понять, и простить.
Вихрь
это сайт троит, сегодня днём такая херня у него происходила.
Вихрь
Это глюк сайта был сегодня днём
Серёга Ларюшкин
https://www.youtube.com/watch?v=fxqQ7N27xN8 Ну так у Сласти всегда имеются деньги на тёмные делишки.
Серёга Ларюшкин
https://www.youtube.com/watch?v=fxqQ7N27xN8
Владимир Кутиков
ВАК говорит об огненной вере,о которой говорила Ванга.Какой-либо другой книги кроме САВ Хиневича для обрядов в жизни не знаю.На какой основе можно будет построить новую веру? И да.Для благополучия в жизни пытаюсь использовать и материалы на основе христианского эгрегора.Интересно,этот своеобразный кредит придётся отдавать и чем?
Canapsis
Трамп намекает на причастность Клинтона к смерти Эпштейна https://www.youtube.com/watch?v=8vhmncjgS1Y
Canapsis
https://www.youtube.com/watch?v=8vhmncjgS1Y
Lester Leyt
Для этого эти 16 кандидатов и хотят поломать весь сценарий спектакля. И показать народу, что каждый вправе избираться в органы власти. Все русские конечно не выйдут, только активисты. "Власть берут". Да, берут законным путем. А ты призываешь к пассиву. Что предлагаешь ты: отказаться от своих гражданских прав, за исключением права ворчать, жаловаться на жизнь и притеснения.
Вит Ла
В свое время немцы были вроде современных китайцев и копировали английские продукты, которые были передовыми. Из за этого и появилось знаменитое "made in Germany", тк англичане хотели, чтобы немецкие копии были видны покупателю и обязали немцев ставить клеймо на их продуктах. В результате выяснилось, что копии намного лучше оригинала и клеймо сделано в Германии стало признаком качества. Причем до сих пор. Сейчас китайцы идут тем же путем. Немцев, кстати, потом остановили другим способом.
Viktor Hofmann
В свое время немцы были вроде современных китайцев и копировали английские продукты, которые были передовыми. Из за этого и появилось знаменитое "made in Germany", тк англичане хотели, чтобы немецкие копии были видны покупателю и обязали немцев ставить клеймо на их продуктах. В результате выяснилось, что копии намного лучше оригинала и клеймо сделано в Германии стало признаком качества. Причем до сих пор. Сейчас китайцы идут тем же путем. Немцев, кстати, потом остановили другим способом.
Tubbahvik Бахвалов
Аргентина? А может это бабосы из рейха пришли?
Андерсен
и фотограф оказался в нужное время?
Андерсен
Не стоит так волноваться, это всё цветочки в стиле возгласа - Пиастры-Пиастры-Пиастры!
Николай Толубаев
И да, коми и булгары отличаются от русских. Другая у них культура, своя. И происхождение другое. И много чего ещё. Мы это мы, а они это они. Да, это вполне комплиментарные нам ребята, но мы это мы, а они это они.
Alex Shatunov
По поводу втраиваемых тормозилок коннечно согласен, но если по чесноку, то с 80-90хх годов софт очень сильно изменился из-за сильно изменившихся требований к нему. Это теперь и требует соответственно существенно больших ресурсов железа. Недавно вышел хороший ролик про историю KDE. https://www.youtube.com/watch?v=6frOtBVj7eg&t=8s Если посмотреть первые минуты ролика, то можно увидеть как выглядела графика в системе раньше. Можно ее установить и сегодня на современный комп. Она не то что будет латать а будет работать все мгновенно. Но это уже никому не нужно, т.к. это все безнадежно устарело. Сайты в интернете используют современные технологии, поэтому в старом браузере из 90-хх в лучшем случает будет виден корявый текст. Видео сейчас такого размера и качества, что кодеки из 90-хх просто не поймут что от них хотят. Программы верстки также изменились (ни сейчас интегрировались с сетевыми технологиями). То что раньше делали программы 3D сейчас выглядит просто никак. Музыку в mp3 и тогда и сейчас думаю слушать можно (здесь минимум изменений) Хотя ари радио если я слушаю в онлайн использую плеер Clementine :) Так что использование более мощьных ресурсов сегодня вполне обосновано, но и тормозилоки тоже есть.
Maxim Petrov
Возможно, из проходящей машины снимали. Или с авторегистратора.
Леонид Стгромов
США поставят вопрос и Китай опустят в 30 раз, это им по силам, вопрос желания Че то производить сейчас не надо, все сильные сейчас управляют торговлей и торгуют, пик переделка пром. сферы ушёл, сейчас другое время, будет передел технологический и вновь Европа и США рванут и будут делать раз в 50 больше Китая, может и Россия тоже если вылезет их под иго
Henri Ducard
Мне кажется, сами ответили себе в первом предложении. По менталитету. Когда я с кем-то веду дела, всегда задумываюсь, насколько сильно его сознание. Может ли он действовать во благо себя и других или будет быдлить - моя кровь такая, нация такая, а предки самые великие. Другими словами может ли он жить на основе общечеловеских ценностей в то же время уважая индивидуальные различия между людьми (этносами)
Lester Leyt
Лестер, ты вже стал эйнером счастливым? Я тебя вычислю на любом сайте, что и делал неоднократно=вк и жж Опыт, "лестер" не пропьешь и на хлеб не намажешь
Истинный Ариец
Даже с Дагестаном всё не так просто. Во-первых, русский там - язык межнационального общения, вытеснивший некогда игравший ту же роль кумыкский (тюркский) - кстати, отсюда русское "кумекать", то есть понимать, что тебе говорят. Во-вторых, 99% экономики завязано на Россию. В-третьих, очень большое этническое многообразие, при том что многие из местных народов вполне комплиментарны русским, например, нет особых проблем с лезгинами.
Viktor Hofmann
Следующие 15..20 лет будет не борьба за нефть, газ, металлы , а борьба за высококвалифицированную раб. силу, кто выиграет тот и будет доминировать.
Истинный Ариец
Следующие 15..20 лет будет не борьба за нефть, газ, металлы , а борьба за высококвалифицированную раб. силу, кто выиграет тот и будет доминировать.
Вит Ла
Нация . это большая семья .А национализм это реакция членов этой семьи на какие то неправильные ( по их мнению ) действия по отношению к их семье .Политическая нация -это словоблудие и попытка как правило неуклюжая замаскировать происходящие в государстве несправедливости .Как пример: неравномерные дотации по регионам
Истинный Ариец
Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
Serge Rakitin
Даже с Дагестаном всё не так просто. Во-первых, русский там - язык межнационального общения, вытеснивший некогда игравший ту же роль кумыкский (тюркский) - кстати, отсюда русское "кумекать", то есть понимать, что тебе говорят. Во-вторых, 99% экономики завязано на Россию. В-третьих, очень большое этническое многообразие, при том что многие из местных народов вполне комплиментарны русским, например, нет особых проблем с лезгинами.
Henri Ducard
хм
Вихрь
Это мурзилка, видишь удалил свой пост.
Ilya Tarasov
Пожалуйста пишите слово либералы в кавычках. Никакие они ни либералы, а обычные большевики -бесы . Просто в оккупированной России всегда были и есть разные фракции ВКПб
Ilya Tarasov
хм
Dima Dima
Ты как в том анекдоте... Я два раза не повторяю не повторяю
Maxim Petrov
Вряд ли. Даже на Эхо Мацы выложили. Они с фейками так не косячат. https://echo.msk.ru/news/2479943-echo.html И на Яндекс-новостях было.
Леонид Стгромов
Согласен с вами, Перенос производства в Китай перекладывает социальную проблему перехода на роботов в Китай, Все сделано грамотно очень
Dima Dima
В Северодвинске фон в норме. В Архангельске думаю тоже. Если это были действительно испытания, то естественно никакого ядерного боезаряда не было. Речь идёт о каком-то радиоактивном энергоносителе, то ли топливо, то ли батарея. И больше всего беспокоит то, что эта хрень могла разлиться/разлететься в море. Тем более, что залив закрыли от свободного плавания.
Леонид Стгромов
В Германии проблемма заселения инородцами, остальное внутренародные процессы, заселение и у нас проблемма
Lich Legion
а это не косяк, это новость-градусник
Дмитрий Браунинг
Думаешь, если больше комментов настрочишь, больше заплатят?
Роман Котов
Есть нации, которые влились в русский этнос (в том числе и мордва). А есть те, кто живет и желает жить отдельно (чечня). Вот и всё деление.
Истинный Ариец
Какой результат всех этих протестов, организованных кремлёвскими агентами, козлами провокаторами.? Похватали либертарианцев ,они единственные были там идейные. Теперь их прессуют, вербуют. А 10,08 на дурачками посмеялись , устроив там бл.дский цирк ,с украинскими флагами. геями, лозунгами вернуть Крым Никто нормальный туда больше не пойдёт. Вторая задача кремля -показать этим спектаклем . что тут есть государство и власть как никогда сильна -так . что не рыпайтесь. Вон сколько робокоптеров нагнали. как будто в Москву вошла вооружённая до зубов банда
Вихрь
Ну что что мурзилку копипостят? Абсолютно пох.
Эйнар Счастливый
Ваш товарищ не "во всём русский", напротив он прямо заявляет, что он не русский вообще, а именно мордвин по происхождению. Это не плохо, это очень хорошо, - что человек помнит свои корни. И это вас не разъединяет. Русский вполне может дружить с мордвином. Нам делить нечего. Просто не нужно всех подряд желающих (и тем более не желающих) записывать в русские. Это проявление неуважения к своему народу.
Андерсен
https://www.facebook.com/simargl.perunov/timeline?lst=100000907648733%3A100002097783019%3A1565461946 Господа из неведомого "сообщества", похоже, похерили мой пост о ЯДЕРНОМ ВЗРЫВЕ в акватории Белого моря. Но это не беда - всё равно никто из "учёных" в россиянии даже не предполагает чё там ВЗОРВАЛОСЬ. Поэтому Я ОБЪЯСНЯЮ чё там произошло НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Кремлёвский могут понять только тожероссияне. При просвечиваньи ракеты (разбирать-то было ЛЕНЬ, да и специалистов таких уже давно нет) изотопным прибором полупьяные технари дошли до краника с надписью "опохмелись" и стаканчиком рядом. Они военно-морской юмор не понимают и краник открыли. Топливо ракеты попало в атмосферу и яро воспламенилось в виде взрыва, создав в районе прибора сверхвысокую температуру и прибор испарился. При испарении прибора в атмосферу взрывом был выброшен сверхгорячий бульён из радионуклидов. При этом они стали САМОПРОИЗВОЛЬНО делиться и преобразовываться в другие нестабильные элементы таблицы Менделеева, усиливая силу взрыва и заражая акваторию моря и атмосферный воздух. Понятно, я надеюсь, для "Рашида"? Он среднюю школу наверняка почти кончил. :-) Таким образом на акватории Белого моря произошёл махонький ядерный взрыв. Кратковременно (от получаса до часа) он создавал ВСЕ присущие ядерному взрыву ПОРАЖАЮЩИЕ факторы, а именно 1. Ударную волну 2. Проникающую радиацию 3. Радиоактивное заражение местности и ДОПОЛНИТЕЛЬНО 4. Заражение акватории моря и заражение атмосферы продуктами и компонентами сгоревшего и не сгоревшего высокотоксичного ракетного топлива. Понятна физико-химия процесса "Гринпису россиянии"?
Эйнар Счастливый
И да, коми и булгары отличаются от русских. Другая у них культура, своя. И происхождение другое. И много чего ещё. Мы это мы, а они это они. Да, это вполне комплиментарные нам ребята, но мы это мы, а они это они.
Андерсен
https://www.youtube.com/watch?v=fxqQ7N27xN8 Ну так у этих бормотунов всегда есть много денег на тёмные делишки.
Олег Анатольевич
"лестер" - Владимир Берг прекращай пургень на метать, ты сам то понял "что ты пишешь?
Олег Анатольевич
Лестер, ты вже стал эйнером счастливым? Я тебя вычислю на любом сайте, что и делал неоднократно=вк и жж Опыт, "лестер" не пропьешь и на хлеб не намажешь
Андерсен
а у тебя манечка.
Николай Толубаев
Кто тебя оккупировал, пассивный ты наш? Русские люди здесь и везде, во власти, летчики, космонавты, депутаты, министры, президент. Покажи мне оккупантов?
Олег Анатольевич
Андерсен
Я не возражаю. Хотя бы форум за пяток лет изучи
Олег Анатольевич
Мне не надо изучать, я мразь =врагов Русского Народа вижу сразу Буду посмотреть, что ты пишешь, пока ты ловко маскируешься
Андерсен
Еблан ты шизоидный.Мерзостная ты мразь вдобавок. С педерастом всё время возишься.
Олег Анатольевич
Перестань КУКАРЕКАТЬ ПЕТУШИНАЯ ГОЛОВА, когда общаешься с людьми
Олег Анатольевич
Перестань КУКАРЕКАТЬ когда общаешься с людьми Животное, решил пуху на себя набросать, как "долгожитель"? Я тебя в стоило поставлю
Dexter
А вы в курсе, что энергорубль это КОБовская фишка? Вы разве не знаете, что КОБовская ересь на АРИ осуждена и запрещена? Надо бы вас забанить нахер за такое.
Олег Анатольевич
Всё это с "нвальнятами" это херота, там пару раз дай очередь из ак, и все эти навальнята, просто. как ебан..ут дристая по ходу движения, что все улицы будут в говне Всё, не так просто, когда пойдет"процесс" появится оружие и думаю, что этого "железа" появится в десятки раз больше, чем при штурме"Белого Дома" в 1993 году и у разных сторон конфликта
Николай Толубаев
Там какой то балаган . Это просто цирк шапито . Кукловоды просто развлекаются https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/67672788_926123807722461_8932588736437288960_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQki7Cs73i6NQtR-8LkQJUJUUbe6NUpsJKCy6AlgUlOCVyy7daxCLhRU052cflz7W2g&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=bd495130a8088b37d6772d28509b4f60&oe=5DDB7F18 https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/68719174_157489142037998_8679615197062627328_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQmYR1zBQuRNS8l5DeA2ixXjfFzJtk04aM8_jXHgVJ05nzqNjEFRrsDF1zZdlSbi9q8&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=b4ab775ddbcddfb932f4cd370508cab7&oe=5DEAD7AB
Konstantin Pakhomoff
Когда КОБовцы занимались сбором интересных знаний - это было дело. А сейчас всё превратилось в самопиар и уг. В общем и АРИ этим же страдает((.
Konstantin Pakhomoff
Катализатором выступают не либерота из уличных шаек, а либерота из правительства и вообще из власти. Пенсионные реформы, повышение НДС и поджоги лесов, это не Соболь и Яшин делают. Они только полевые командиры, исполнители. Но у них Общее Дело.
Konstantin Pakhomoff
Чо тебе-то не платит никто? Ты штоли лузер?
Konstantin Pakhomoff
Вы бы Николай с мухоморами не увлекались. А то такого Кастанеду словите...
Konstantin Pakhomoff
Шизофрения? Браунинг тоже ты?
Алексей Ф
Да-да все подлецы-предатели мешают великому пуйлу и его прекрасным рыцарям принести великое счастье русскому народу.
Konstantin Pakhomoff
Да-да! Как вы фсё правельно понимаете.
Konstantin Pakhomoff
https://youtu.be/-3pDSn4NU6o
Николай Николаев
*Да-да все подлецы-предатели мешают великому пуйлу и его прекрасным рыцарям принести великое счастье русскому народу.* И русским детям. Достаточно найти в сети видео, на котором "президент" целует в живот чужого ребёнка, задрав ему маечку. О, Боги, такому "президенту" лучше находиться в психиатрической лечебнице.
Олег Анатольевич
ЧЕСТЬ И КРОВЬ СОХРАНИ СВОЮ СОВЕСТЬ! скоро, совсем скоро Русский Народ познает" много национальную дружбу " https://youtu.be/Cde-Emg-DPw П. С. Других" роликов " под эту песню не нашёл, все достойные уничтожены на ютубе
Konstantin Pakhomoff
Эпштейн всё же самоубился. Не уследили... Как бы и все видосы не самоудалились. https://youtu.be/w_VpaUGdy7U
Истинный Ариец
Дело рук клинтоновской мафии педофилов
Истинный Ариец
Конечно бред , энергия- товар , поэтому не может быть мерой ценности. К тому же в перспективе совершенствования солнечных батарей , энергия ими генерирующая будет стремится к 0.
Nordic rassvet
Артист знаки не подаёт, артист играет роль. А кукловоды дают знать , что проект "новый Вавилон" будет продолжен.И сила у них есть-мощный урал
Nordic rassvet
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. (Марк Твен)
Козьма Прутков
Плохого не делаем.
сергей м.
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. (Марк Твен)
Владимир Кутиков
У христианства есть библия,у ислама-коран.Для "Огненной веры" Ванги тоже нужна Книга.
Николай Толубаев
Артист знаки не подаёт, артист играет роль. А кукловоды дают знать , что проект "новый Вавилон" будет продолжен.И сила у них есть-мощный урал
Николай Толубаев
Ты предлагаешь стоять в стороне, когда чекисты и либералы дерутся. А почему патриотам нельзя поучавствовать на своей стороне и реализовать свои идеи? Почему патриоты всегда должны быть в роли пассивных наблюдателей? По итогам политической битвы будут давать призы. Победители получат всё!
Юрий Рыков
Сперва устав,а потом служба,а не наоборот...
Юрий Рыков
Про китай сложно сказать. Ряд знакомых ведущих бизнес, отказываются от китая. Причина: - непредсказуемое качество. Что бы дешево произвести в китае, нужно все подробно описать китайцам, и еще за каждым из них следить. Ширпотреб в китае можно выпускать, и то если это большая партия. Разработка дешевле в России (буквально легче общение и общий национальный менталитет). Я лично предпочитаю без необходимости не покупать китайские товары.
Lester Leyt
Кто тебя оккупировал, пассивный ты наш? Русские люди здесь и везде, во власти, летчики, космонавты, депутаты, министры, президент. Покажи мне оккупантов?
Владимир Кутиков
Зачем вам хомут нового нае....лова. Может быть огненная вера это шанс не идти по банальному пути уставов и правил?
Konstantin Pakhomoff
Плохого не делаем.
Lester Leyt
Нет там никаких либералов -это спектакль кремлёвских крипто коммунистов . направленный на актуализацию власти .Единственный . на сегодня. способ борьбы с режимом -это игнор
Владимир Кутиков
С родноверами участвовал в обрядах.Скучновато.С инглингами интереснее.И Стрижак с "Играми богов" неплохой популяризатор.
Николай Толубаев
"Спектакль", это когда победитель известен заранее. Пример, выборы президента- 2018. Выборы в МгД спектаклем не являются. "Игнор" означает отказ патриотов вести самостоятельную политику и признание своего банкротства. "Игнор", это пораженчество, от которого один шаг до охранительства.
Роман Котов
Когда КОБовцы занимались сбором интересных знаний - это было дело. А сейчас всё превратилось в самопиар и уг. В общем и АРИ этим же страдает((.
сергей м.
Зачем вам хомут нового нае....лова. Может быть огненная вера это шанс не идти по банальному пути уставов и правил?
Lester Leyt
А тут разве не известно заранее кто победитель? Для чего нужны митинги и демонстрации. 1, Проинформировать население о своих взглядах и донести до всех свою позицию. Но сейчас для этого не обязательно идти маршем, есть и другие способы. Да и за некоторые взгляды в РФ статья. 2. Продемонстрировать свою силу , степень поддержки ваших идей людьми.. Вы хотите .что бы русские вышли и поддержали своим присутствием "либералов" Фигушки вам. 3, Заставить власть пойти вам на уступки Но это не делают в загоне , на согласованных, разрешённых властью митингах . Требовать допуска до выборов? Власть на выборах не не меняют. тем более в РФ. Власть не выбирают, власть берут. Власть до той поры власть, пока люди признают её властью и участвуют в шоу организованных , разрешенных властью -этим самым лигитимизируя её. Если люди будут игнорировать режим. он скатиться в маргинальную яму. Бойкот и не насильственное сопротивление очень действенная мера.
Maxim Egorov
Почему именно ВРЕМЯ? Потому что они получаются из него. Человек тратит своё время, не энергию!! Он не может подойти к заправке, залить в себя энергию и побежать дальше функционировать. Энергия это из мира машин. Людям нужно ВРЕМЯ. Деньги начинают хранить в себе время в твёрдой форме. Из-за этого начинаются манипуляции с огромной массой денег, которые уже не понятно чем обеспечены и всё летит туда куда оно сейчас летит.
Николай Толубаев
А тут разве не известно заранее кто победитель? Для чего нужны митинги и демонстрации. 1, Проинформировать население о своих взглядах и донести до всех свою позицию. Но сейчас для этого не обязательно идти маршем, есть и другие способы. Да и за некоторые взгляды в РФ статья. 2. Продемонстрировать свою силу , степень поддержки ваших идей людьми.. Вы хотите .что бы русские вышли и поддержали своим присутствием "либералов" Фигушки вам. 3, Заставить власть пойти вам на уступки Но это не делают в загоне , на согласованных, разрешённых властью митингах . Требовать допуска до выборов? Власть на выборах не не меняют. тем более в РФ. Власть не выбирают, власть берут. Власть до той поры власть, пока люди признают её властью и участвуют в шоу организованных , разрешенных властью -этим самым лигитимизируя её. Если люди будут игнорировать режим. он скатиться в маргинальную яму. Бойкот и не насильственное сопротивление очень действенная мера.
Maxim Egorov
Почему именно ВРЕМЯ? Потому что они получаются из него. Человек тратит своё время, не энергию!! Он не может подойти к заправке, залить в себя энергию и побежать дальше функционировать. Энергия это из мира машин. Людям нужно ВРЕМЯ. Деньги начинают хранить в себе время в твёрдой форме. Из-за этого начинаются манипуляции с огромной массой денег, которые уже не понятно чем обеспечены и всё летит туда куда оно сейчас летит.
Андерсен
Может ты подробнее распишешь про огненное действо этой веры-религии?
Андерсен
Так чё там про тень? Скорее всего наоборот, Мы здесь, мы не с вами и без вас, делаем всё что хотим.
Андерсен
Ахуел совсем, покупайте? Забирайте себе ту землю, которая по нраву.
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