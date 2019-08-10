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Мировой финансовый кризис. Грани грядущего

10/08/2019 01:12
Редакционные материалы

 

 

 

Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

Обсуждение
  • Леонтьев 2.0?
  • и фотограф оказался в нужное время?
  • понимай, как хочешь. https://www.youtube.com/watch?v=a-wek_ZuODY
  • понимай, как хочешь. https://www.youtube.com/watch?v=a-wek_ZuODY
  • https://www.youtube.com/watch?v=aBiVosSSLEc
  • https://www.youtube.com/watch?v=aBiVosSSLEc китайцы прибурели, видно путло все сдал взаправду, раньше держались скромнее
  • свирлипулькин, как ты помнишь тоже вася. мокша наверное.
  • косвенно о партии "единоя россия" https://www.youtube.com/watch?v=qqJ5JjqcfDo
  • косвенно о партии "единая россия" https://www.youtube.com/watch?v=qqJ5JjqcfDo
  • Следующие 15..20 лет будет не борьба за нефть, газ, металлы , а борьба за высококвалифицированную раб. силу, кто выиграет тот и будет доминировать.
  • Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
  • Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
  • Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
  • Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
  • Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
  • Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
  • Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
  • Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
  • Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
  • Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
  • Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
  • Согласен с вами, Перенос производства в Китай перекладывает социальную проблему перехода на роботов в Китай, Все сделано грамотно очень
  • Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
  • Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
  • Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
  • Даже с Дагестаном всё не так просто. Во-первых, русский там - язык межнационального общения, вытеснивший некогда игравший ту же роль кумыкский (тюркский) - кстати, отсюда русское "кумекать", то есть понимать, что тебе говорят. Во-вторых, 99% экономики завязано на Россию. В-третьих, очень большое этническое многообразие, при том что многие из местных народов вполне комплиментарны русским, например, нет особых проблем с лезгинами.
  • Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
  • Даже с Дагестаном всё не так просто. Во-первых, русский там - язык межнационального общения, вытеснивший некогда игравший ту же роль кумыкский (тюркский) - кстати, отсюда русское "кумекать", то есть понимать, что тебе говорят. Во-вторых, 99% экономики завязано на Россию. В-третьих, очень большое этническое многообразие, при том что многие из местных народов вполне комплиментарны русским, например, нет особых проблем с лезгинами.
  • Даже с Дагестаном всё не так просто. Во-первых, русский там - язык межнационального общения, вытеснивший некогда игравший ту же роль кумыкский (тюркский) - кстати, отсюда русское "кумекать", то есть понимать, что тебе говорят. Во-вторых, 99% экономики завязано на Россию. В-третьих, очень большое этническое многообразие, при том что многие из местных народов вполне комплиментарны русским, например, нет особых проблем с лезгинами.
  • Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
  • Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
  • Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
  • Китайцев остановит роботизация ( уже существуют роботы- швеи, охранники, продавцы) и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
  • Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
  • Китайцев остановит роботизация ( уже существуют роботы- швеи, охранники, продовцы) и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
  • Китайцев остановит роботизация ( уже существуют роботы- швеи, охранники, продавцы) и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
  • Китайцев остановит роботизация ( уже существуют роботы- швеи, охранники, продавцы) и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
  • Китайцев остановит роботизация ( уже существуют роботы- швеи, охранники, продавцы) и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
  • Китайцев остановит роботизация ( уже существуют роботы- швеи, охранники, продавцы) и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
  • Китайцев остановит роботизация ( уже существуют роботы- швеи, охранники, продавцы) и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
  • Китайцев остановит роботизация ( уже существуют роботы- швеи, охранники, продавцы) и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
  • Вечером 9 августа был ещё взрыв в Каменке. На местном сайте эвакуацию людей животные объяснили погодными условиями, хотя официально сразу об этом не объявили. Если есть у кого инфа оттуда, поделитесь. А также ходят слухи что в Северодвинске повышенный фон радиации. Есть кто из Архангельска или около, что там происходит, что люди делают? Радиация не туман, который рассеивается
  • Вечером 9 августа был ещё взрыв в Каменке. На местном сайте эвакуацию людей животные объяснили погодными условиями, хотя официально сразу об этом не объявили. Если есть у кого инфа оттуда, поделитесь. А также ходят слухи что в Северодвинске повышенный фон радиации. Есть кто из Архангельска или около, что там происходит, что люди делают? Радиация не туман, который рассеивается
  • Сегодня митинги в СПб и Москве. Вот что заметил. У либералов хороший пиар, куча знаменитостей на митинге, рэп-концерт (для привлечения молодёжи). Значит есть деньги, спонсоры и (наверняка) лоббисты. Есть ощущение, что это смотр сил перед чем-то значимым. Да и август для Эрэфушки особый месяц.
  • Здесь интересен сам процесс нарастания протестных настроений. Либералы -навальнята и стоящие за ними кукловоды сами того не желая могут стать катализаторами реальных протестных настроений , в июле выходило 10 тыс., сегодня около 50 тыс. , осенью может выйти до 100...150 тыс. ч и лозунги у них могут быть "Долой кремлёвскую ОПГ", а не выборы в кукольную Мосгордуму.
  • б
  • а
  • хм
  • б
  • Да тут полно этого говна. Включая ведущего, который работает по найму на кремль.
  • Да тут полно этого говна. Включая ведущего, который работает по найму на кремль.
  • У ведущего бизнес порушат, ничего не поделаешь. Надо понять, и простить.
  • это сайт троит, сегодня днём такая херня у него происходила.
  • Это глюк сайта был сегодня днём
  • https://www.youtube.com/watch?v=fxqQ7N27xN8 Ну так у Сласти всегда имеются деньги на тёмные делишки.
  • https://www.youtube.com/watch?v=fxqQ7N27xN8
  • ВАК говорит об огненной вере,о которой говорила Ванга.Какой-либо другой книги кроме САВ Хиневича для обрядов в жизни не знаю.На какой основе можно будет построить новую веру? И да.Для благополучия в жизни пытаюсь использовать и материалы на основе христианского эгрегора.Интересно,этот своеобразный кредит придётся отдавать и чем?
  • Трамп намекает на причастность Клинтона к смерти Эпштейна https://www.youtube.com/watch?v=8vhmncjgS1Y
  • https://www.youtube.com/watch?v=8vhmncjgS1Y
  • Для этого эти 16 кандидатов и хотят поломать весь сценарий спектакля. И показать народу, что каждый вправе избираться в органы власти. Все русские конечно не выйдут, только активисты. "Власть берут". Да, берут законным путем. А ты призываешь к пассиву. Что предлагаешь ты: отказаться от своих гражданских прав, за исключением права ворчать, жаловаться на жизнь и притеснения.
  • В свое время немцы были вроде современных китайцев и копировали английские продукты, которые были передовыми. Из за этого и появилось знаменитое "made in Germany", тк англичане хотели, чтобы немецкие копии были видны покупателю и обязали немцев ставить клеймо на их продуктах. В результате выяснилось, что копии намного лучше оригинала и клеймо сделано в Германии стало признаком качества. Причем до сих пор. Сейчас китайцы идут тем же путем. Немцев, кстати, потом остановили другим способом.
  • В свое время немцы были вроде современных китайцев и копировали английские продукты, которые были передовыми. Из за этого и появилось знаменитое "made in Germany", тк англичане хотели, чтобы немецкие копии были видны покупателю и обязали немцев ставить клеймо на их продуктах. В результате выяснилось, что копии намного лучше оригинала и клеймо сделано в Германии стало признаком качества. Причем до сих пор. Сейчас китайцы идут тем же путем. Немцев, кстати, потом остановили другим способом.
  • Аргентина? А может это бабосы из рейха пришли?
  • и фотограф оказался в нужное время?
  • Не стоит так волноваться, это всё цветочки в стиле возгласа - Пиастры-Пиастры-Пиастры!
  • И да, коми и булгары отличаются от русских. Другая у них культура, своя. И происхождение другое. И много чего ещё. Мы это мы, а они это они. Да, это вполне комплиментарные нам ребята, но мы это мы, а они это они.
  • По поводу втраиваемых тормозилок коннечно согласен, но если по чесноку, то с 80-90хх годов софт очень сильно изменился из-за сильно изменившихся требований к нему. Это теперь и требует соответственно существенно больших ресурсов железа. Недавно вышел хороший ролик про историю KDE. https://www.youtube.com/watch?v=6frOtBVj7eg&t=8s Если посмотреть первые минуты ролика, то можно увидеть как выглядела графика в системе раньше. Можно ее установить и сегодня на современный комп. Она не то что будет латать а будет работать все мгновенно. Но это уже никому не нужно, т.к. это все безнадежно устарело. Сайты в интернете используют современные технологии, поэтому в старом браузере из 90-хх в лучшем случает будет виден корявый текст. Видео сейчас такого размера и качества, что кодеки из 90-хх просто не поймут что от них хотят. Программы верстки также изменились (ни сейчас интегрировались с сетевыми технологиями). То что раньше делали программы 3D сейчас выглядит просто никак. Музыку в mp3 и тогда и сейчас думаю слушать можно (здесь минимум изменений) Хотя ари радио если я слушаю в онлайн использую плеер Clementine :) Так что использование более мощьных ресурсов сегодня вполне обосновано, но и тормозилоки тоже есть.
  • Возможно, из проходящей машины снимали. Или с авторегистратора.
  • США поставят вопрос и Китай опустят в 30 раз, это им по силам, вопрос желания Че то производить сейчас не надо, все сильные сейчас управляют торговлей и торгуют, пик переделка пром. сферы ушёл, сейчас другое время, будет передел технологический и вновь Европа и США рванут и будут делать раз в 50 больше Китая, может и Россия тоже если вылезет их под иго
  • Мне кажется, сами ответили себе в первом предложении. По менталитету. Когда я с кем-то веду дела, всегда задумываюсь, насколько сильно его сознание. Может ли он действовать во благо себя и других или будет быдлить - моя кровь такая, нация такая, а предки самые великие. Другими словами может ли он жить на основе общечеловеских ценностей в то же время уважая индивидуальные различия между людьми (этносами)
  • Лестер, ты вже стал эйнером счастливым? Я тебя вычислю на любом сайте, что и делал неоднократно=вк и жж Опыт, "лестер" не пропьешь и на хлеб не намажешь
  • Даже с Дагестаном всё не так просто. Во-первых, русский там - язык межнационального общения, вытеснивший некогда игравший ту же роль кумыкский (тюркский) - кстати, отсюда русское "кумекать", то есть понимать, что тебе говорят. Во-вторых, 99% экономики завязано на Россию. В-третьих, очень большое этническое многообразие, при том что многие из местных народов вполне комплиментарны русским, например, нет особых проблем с лезгинами.
  • Следующие 15..20 лет будет не борьба за нефть, газ, металлы , а борьба за высококвалифицированную раб. силу, кто выиграет тот и будет доминировать.
  • Следующие 15..20 лет будет не борьба за нефть, газ, металлы , а борьба за высококвалифицированную раб. силу, кто выиграет тот и будет доминировать.
  • Нация . это большая семья .А национализм это реакция членов этой семьи на какие то неправильные ( по их мнению ) действия по отношению к их семье .Политическая нация -это словоблудие и попытка как правило неуклюжая замаскировать происходящие в государстве несправедливости .Как пример: неравномерные дотации по регионам
  • Китайцев остановит роботизация и более дешевая раб.сила из Индии, Камбоджи, Вьетнама.
  • Даже с Дагестаном всё не так просто. Во-первых, русский там - язык межнационального общения, вытеснивший некогда игравший ту же роль кумыкский (тюркский) - кстати, отсюда русское "кумекать", то есть понимать, что тебе говорят. Во-вторых, 99% экономики завязано на Россию. В-третьих, очень большое этническое многообразие, при том что многие из местных народов вполне комплиментарны русским, например, нет особых проблем с лезгинами.
  • хм
  • Это мурзилка, видишь удалил свой пост.
  • Пожалуйста пишите слово либералы в кавычках. Никакие они ни либералы, а обычные большевики -бесы . Просто в оккупированной России всегда были и есть разные фракции ВКПб
  • хм
  • Ты как в том анекдоте... Я два раза не повторяю не повторяю
  • Вряд ли. Даже на Эхо Мацы выложили. Они с фейками так не косячат. https://echo.msk.ru/news/2479943-echo.html И на Яндекс-новостях было.
  • Согласен с вами, Перенос производства в Китай перекладывает социальную проблему перехода на роботов в Китай, Все сделано грамотно очень
  • В Северодвинске фон в норме. В Архангельске думаю тоже. Если это были действительно испытания, то естественно никакого ядерного боезаряда не было. Речь идёт о каком-то радиоактивном энергоносителе, то ли топливо, то ли батарея. И больше всего беспокоит то, что эта хрень могла разлиться/разлететься в море. Тем более, что залив закрыли от свободного плавания.
  • В Германии проблемма заселения инородцами, остальное внутренародные процессы, заселение и у нас проблемма
  • а это не косяк, это новость-градусник
  • Думаешь, если больше комментов настрочишь, больше заплатят?
  • Есть нации, которые влились в русский этнос (в том числе и мордва). А есть те, кто живет и желает жить отдельно (чечня). Вот и всё деление.
  • Какой результат всех этих протестов, организованных кремлёвскими агентами, козлами провокаторами.? Похватали либертарианцев ,они единственные были там идейные. Теперь их прессуют, вербуют. А 10,08 на дурачками посмеялись , устроив там бл.дский цирк ,с украинскими флагами. геями, лозунгами вернуть Крым Никто нормальный туда больше не пойдёт. Вторая задача кремля -показать этим спектаклем . что тут есть государство и власть как никогда сильна -так . что не рыпайтесь. Вон сколько робокоптеров нагнали. как будто в Москву вошла вооружённая до зубов банда
  • Ну что что мурзилку копипостят? Абсолютно пох.
  • Ваш товарищ не "во всём русский", напротив он прямо заявляет, что он не русский вообще, а именно мордвин по происхождению. Это не плохо, это очень хорошо, - что человек помнит свои корни. И это вас не разъединяет. Русский вполне может дружить с мордвином. Нам делить нечего. Просто не нужно всех подряд желающих (и тем более не желающих) записывать в русские. Это проявление неуважения к своему народу.
  • https://www.facebook.com/simargl.perunov/timeline?lst=100000907648733%3A100002097783019%3A1565461946 Господа из неведомого "сообщества", похоже, похерили мой пост о ЯДЕРНОМ ВЗРЫВЕ в акватории Белого моря. Но это не беда - всё равно никто из "учёных" в россиянии даже не предполагает чё там ВЗОРВАЛОСЬ. Поэтому Я ОБЪЯСНЯЮ чё там произошло НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Кремлёвский могут понять только тожероссияне. При просвечиваньи ракеты (разбирать-то было ЛЕНЬ, да и специалистов таких уже давно нет) изотопным прибором полупьяные технари дошли до краника с надписью "опохмелись" и стаканчиком рядом. Они военно-морской юмор не понимают и краник открыли. Топливо ракеты попало в атмосферу и яро воспламенилось в виде взрыва, создав в районе прибора сверхвысокую температуру и прибор испарился. При испарении прибора в атмосферу взрывом был выброшен сверхгорячий бульён из радионуклидов. При этом они стали САМОПРОИЗВОЛЬНО делиться и преобразовываться в другие нестабильные элементы таблицы Менделеева, усиливая силу взрыва и заражая акваторию моря и атмосферный воздух. Понятно, я надеюсь, для "Рашида"? Он среднюю школу наверняка почти кончил. :-) Таким образом на акватории Белого моря произошёл махонький ядерный взрыв. Кратковременно (от получаса до часа) он создавал ВСЕ присущие ядерному взрыву ПОРАЖАЮЩИЕ факторы, а именно 1. Ударную волну 2. Проникающую радиацию 3. Радиоактивное заражение местности и ДОПОЛНИТЕЛЬНО 4. Заражение акватории моря и заражение атмосферы продуктами и компонентами сгоревшего и не сгоревшего высокотоксичного ракетного топлива. Понятна физико-химия процесса "Гринпису россиянии"?
  • И да, коми и булгары отличаются от русских. Другая у них культура, своя. И происхождение другое. И много чего ещё. Мы это мы, а они это они. Да, это вполне комплиментарные нам ребята, но мы это мы, а они это они.
  • https://www.youtube.com/watch?v=fxqQ7N27xN8 Ну так у этих бормотунов всегда есть много денег на тёмные делишки.
  • "лестер" - Владимир Берг прекращай пургень на метать, ты сам то понял "что ты пишешь?
  • Лестер, ты вже стал эйнером счастливым? Я тебя вычислю на любом сайте, что и делал неоднократно=вк и жж Опыт, "лестер" не пропьешь и на хлеб не намажешь
  • а у тебя манечка.
  • Кто тебя оккупировал, пассивный ты наш? Русские люди здесь и везде, во власти, летчики, космонавты, депутаты, министры, президент. Покажи мне оккупантов?
  • Я не возражаю. Хотя бы форум за пяток лет изучи
  • Мне не надо изучать, я мразь =врагов Русского Народа вижу сразу Буду посмотреть, что ты пишешь, пока ты ловко маскируешься
  • Еблан ты шизоидный.Мерзостная ты мразь вдобавок. С педерастом всё время возишься.
  • Перестань КУКАРЕКАТЬ ПЕТУШИНАЯ ГОЛОВА, когда общаешься с людьми
  • Перестань КУКАРЕКАТЬ когда общаешься с людьми Животное, решил пуху на себя набросать, как "долгожитель"? Я тебя в стоило поставлю
  • А вы в курсе, что энергорубль это КОБовская фишка? Вы разве не знаете, что КОБовская ересь на АРИ осуждена и запрещена? Надо бы вас забанить нахер за такое.
  • Всё это с "нвальнятами" это херота, там пару раз дай очередь из ак, и все эти навальнята, просто. как ебан..ут дристая по ходу движения, что все улицы будут в говне Всё, не так просто, когда пойдет"процесс" появится оружие и думаю, что этого "железа" появится в десятки раз больше, чем при штурме"Белого Дома" в 1993 году и у разных сторон конфликта
  • Там какой то балаган . Это просто цирк шапито . Кукловоды просто развлекаются https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/67672788_926123807722461_8932588736437288960_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQki7Cs73i6NQtR-8LkQJUJUUbe6NUpsJKCy6AlgUlOCVyy7daxCLhRU052cflz7W2g&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=bd495130a8088b37d6772d28509b4f60&oe=5DDB7F18 https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/68719174_157489142037998_8679615197062627328_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQmYR1zBQuRNS8l5DeA2ixXjfFzJtk04aM8_jXHgVJ05nzqNjEFRrsDF1zZdlSbi9q8&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=b4ab775ddbcddfb932f4cd370508cab7&oe=5DEAD7AB
  • Когда КОБовцы занимались сбором интересных знаний - это было дело. А сейчас всё превратилось в самопиар и уг. В общем и АРИ этим же страдает((.
  • Катализатором выступают не либерота из уличных шаек, а либерота из правительства и вообще из власти. Пенсионные реформы, повышение НДС и поджоги лесов, это не Соболь и Яшин делают. Они только полевые командиры, исполнители. Но у них Общее Дело.
  • Чо тебе-то не платит никто? Ты штоли лузер?
  • Вы бы Николай с мухоморами не увлекались. А то такого Кастанеду словите...
  • Шизофрения? Браунинг тоже ты?
  • Да-да все подлецы-предатели мешают великому пуйлу и его прекрасным рыцарям принести великое счастье русскому народу.
  • Да-да! Как вы фсё правельно понимаете.
  • https://youtu.be/-3pDSn4NU6o
  • *Да-да все подлецы-предатели мешают великому пуйлу и его прекрасным рыцарям принести великое счастье русскому народу.* И русским детям. Достаточно найти в сети видео, на котором "президент" целует в живот чужого ребёнка, задрав ему маечку. О, Боги, такому "президенту" лучше находиться в психиатрической лечебнице.
  • ЧЕСТЬ И КРОВЬ СОХРАНИ СВОЮ СОВЕСТЬ! скоро, совсем скоро Русский Народ познает" много национальную дружбу " https://youtu.be/Cde-Emg-DPw П. С. Других" роликов " под эту песню не нашёл, все достойные уничтожены на ютубе
  • Эпштейн всё же самоубился. Не уследили... Как бы и все видосы не самоудалились. https://youtu.be/w_VpaUGdy7U
  • Дело рук клинтоновской мафии педофилов
  • Конечно бред , энергия- товар , поэтому не может быть мерой ценности. К тому же в перспективе совершенствования солнечных батарей , энергия ими генерирующая будет стремится к 0.
  • Артист знаки не подаёт, артист играет роль. А кукловоды дают знать , что проект "новый Вавилон" будет продолжен.И сила у них есть-мощный урал
  • Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. (Марк Твен)
  • Плохого не делаем.
  • Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. (Марк Твен)
  • У христианства есть библия,у ислама-коран.Для "Огненной веры" Ванги тоже нужна Книга.
  • Артист знаки не подаёт, артист играет роль. А кукловоды дают знать , что проект "новый Вавилон" будет продолжен.И сила у них есть-мощный урал
  • Ты предлагаешь стоять в стороне, когда чекисты и либералы дерутся. А почему патриотам нельзя поучавствовать на своей стороне и реализовать свои идеи? Почему патриоты всегда должны быть в роли пассивных наблюдателей? По итогам политической битвы будут давать призы. Победители получат всё!
  • Сперва устав,а потом служба,а не наоборот...
  • Про китай сложно сказать. Ряд знакомых ведущих бизнес, отказываются от китая. Причина: - непредсказуемое качество. Что бы дешево произвести в китае, нужно все подробно описать китайцам, и еще за каждым из них следить. Ширпотреб в китае можно выпускать, и то если это большая партия. Разработка дешевле в России (буквально легче общение и общий национальный менталитет). Я лично предпочитаю без необходимости не покупать китайские товары.
  • Кто тебя оккупировал, пассивный ты наш? Русские люди здесь и везде, во власти, летчики, космонавты, депутаты, министры, президент. Покажи мне оккупантов?
  • Зачем вам хомут нового нае....лова. Может быть огненная вера это шанс не идти по банальному пути уставов и правил?
  • Плохого не делаем.
  • Нет там никаких либералов -это спектакль кремлёвских крипто коммунистов . направленный на актуализацию власти .Единственный . на сегодня. способ борьбы с режимом -это игнор
  • С родноверами участвовал в обрядах.Скучновато.С инглингами интереснее.И Стрижак с "Играми богов" неплохой популяризатор.
  • "Спектакль", это когда победитель известен заранее. Пример, выборы президента- 2018. Выборы в МгД спектаклем не являются. "Игнор" означает отказ патриотов вести самостоятельную политику и признание своего банкротства. "Игнор", это пораженчество, от которого один шаг до охранительства.
  • Когда КОБовцы занимались сбором интересных знаний - это было дело. А сейчас всё превратилось в самопиар и уг. В общем и АРИ этим же страдает((.
  • Зачем вам хомут нового нае....лова. Может быть огненная вера это шанс не идти по банальному пути уставов и правил?
  • А тут разве не известно заранее кто победитель? Для чего нужны митинги и демонстрации. 1, Проинформировать население о своих взглядах и донести до всех свою позицию. Но сейчас для этого не обязательно идти маршем, есть и другие способы. Да и за некоторые взгляды в РФ статья. 2. Продемонстрировать свою силу , степень поддержки ваших идей людьми.. Вы хотите .что бы русские вышли и поддержали своим присутствием "либералов" Фигушки вам. 3, Заставить власть пойти вам на уступки Но это не делают в загоне , на согласованных, разрешённых властью митингах . Требовать допуска до выборов? Власть на выборах не не меняют. тем более в РФ. Власть не выбирают, власть берут. Власть до той поры власть, пока люди признают её властью и участвуют в шоу организованных , разрешенных властью -этим самым лигитимизируя её. Если люди будут игнорировать режим. он скатиться в маргинальную яму. Бойкот и не насильственное сопротивление очень действенная мера.
  • Почему именно ВРЕМЯ? Потому что они получаются из него. Человек тратит своё время, не энергию!! Он не может подойти к заправке, залить в себя энергию и побежать дальше функционировать. Энергия это из мира машин. Людям нужно ВРЕМЯ. Деньги начинают хранить в себе время в твёрдой форме. Из-за этого начинаются манипуляции с огромной массой денег, которые уже не понятно чем обеспечены и всё летит туда куда оно сейчас летит.
  • А тут разве не известно заранее кто победитель? Для чего нужны митинги и демонстрации. 1, Проинформировать население о своих взглядах и донести до всех свою позицию. Но сейчас для этого не обязательно идти маршем, есть и другие способы. Да и за некоторые взгляды в РФ статья. 2. Продемонстрировать свою силу , степень поддержки ваших идей людьми.. Вы хотите .что бы русские вышли и поддержали своим присутствием "либералов" Фигушки вам. 3, Заставить власть пойти вам на уступки Но это не делают в загоне , на согласованных, разрешённых властью митингах . Требовать допуска до выборов? Власть на выборах не не меняют. тем более в РФ. Власть не выбирают, власть берут. Власть до той поры власть, пока люди признают её властью и участвуют в шоу организованных , разрешенных властью -этим самым лигитимизируя её. Если люди будут игнорировать режим. он скатиться в маргинальную яму. Бойкот и не насильственное сопротивление очень действенная мера.
  • Почему именно ВРЕМЯ? Потому что они получаются из него. Человек тратит своё время, не энергию!! Он не может подойти к заправке, залить в себя энергию и побежать дальше функционировать. Энергия это из мира машин. Людям нужно ВРЕМЯ. Деньги начинают хранить в себе время в твёрдой форме. Из-за этого начинаются манипуляции с огромной массой денег, которые уже не понятно чем обеспечены и всё летит туда куда оно сейчас летит.
  • Может ты подробнее распишешь про огненное действо этой веры-религии?
  • Так чё там про тень? Скорее всего наоборот, Мы здесь, мы не с вами и без вас, делаем всё что хотим.
  • Ахуел совсем, покупайте? Забирайте себе ту землю, которая по нраву.