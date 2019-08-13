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Политический момент и "Тень Вавилона"
Политический момент и "Тень Вавилона"
13/08/2019 00:34
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Обсуждение
Борон сказал - табор гуляет !!! https://www.youtube.com/watch?v=MkEqpaDG5Hk
сергей м.
Ну ТАМ-то "камлальщики" поопытней, мы тут сельпо по сравнению, да и мотивация у них повыше.
Влад Шевченко
Во-во, гарант и компания уже 20 лет пашут как рабы на галерах, воруя направо и налево. И теперь, им видимо хотелось бы и дальше этим заниматься, но уже на ковчеге. https://www.youtube.com/watch?v=EpylRAHnpn0
Константин Алланд
чубайс, медведев, греф, кудрин, набиулина - явная агентура
Константин Алланд
Книжка эта лояльно относится к рабовладению и судному проценту
Константин Алланд
Книжка эта лояльно относится к рабовладению и ссудному проценту
Константин Алланд
Эта книга пославляет рабовладение и ссудный процент.
Константин Алланд
Книга "Самый богатый человек в Вавилоне" оправдывает рабство и ссудный процент. Пока читал, поймал эту мысль автора, благожелательное отношение к паразитам и внедрение этой мысли читателям
Константин Алланд
Книга "Самый богатый человек в Вавилоне", прославляет рабовладение и ссудный процент. Автор внедряет в сознание читателей симпатию к паразитам.
Dexter
"...мал клоп, да вонюч..."
Dexter
мал клоп, да вонюч..
Рустем Бохани
типа как этот? https://www.youtube.com/watch?v=KDbsn94j4_A&t=111s
Dexter
..мал клоп, да вонюч!..
Самый богатый человек в Вавилоне, может позволить себе пынеходы. https://www.youtube.com/watch?v=L1Nnssyy9yM
"Тень Вавилона. /// всё кошерно: у кого хватит терпения, листать ин.сто/грамм - https://www.instagram.com/verberalla/
Dmitry Vytsepura
Вот еще один приветик так сказать https://www.youtube.com/watch?v=-sdPd7tdTh0
.......... 82 Церетели, Зураб Константинович - горький плач Российской академии художеств.
Nikolay Orlov
Отличный выпуск. Ради интереса погуглил про эту Аллу с характерной фамилией Вебер , дед заведовал продуктовой базой в блокадном Питере и пока русские как мухи мёрли и пухли от голода , этот деятель время даром не терял и за безценок прихватизировал фамильные драгоценности , картины и прочий антиквариат , отец работал зубным протезистом , а там тоже крутится золотишко. Кроме того ко всему прочему они имели в центре отдельную хату плщадью 250 квадратов с прислугой , очевидно экспропреированную у эксплуататорских классов
Волга... русская река !!!
FLOMASTER
ТРАНСВЕСТИТ эта вербер, лицо мужское у неё (него)
Walknut 59
Смирись-Молись-Клизьмись ((
Андерсен
Ведущий по дорогам разочарований. У главного в ролях, жабры имеются.
Николай Николаев
Кавказцы - хищники, типа крокодилов.
Владимир Кутиков
Я бы мог говорить о чьей-либо смерти, лишь располагая инсайдерской информацией (про Вебер).
Сергей Орлов
Русские объединятся, зиккурат будет разрушен!
Истинный Ариец
Думский комитет по промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг. Уже не знают как народ разозлить скоро воздухом запретят дышать все для пользы народа.
Сергей Орлов
7 и 50 тыс. большая разница
Lester Leyt
Лимонов не эксперт, а представитель одной из партий. И не ему оценивать количество и качество своих конкурентов. В его анализе изначально заложен негатив.
Сергей Орлов
Русские объединятся, зиккурат будет разрушен
Сергей Орлов
Мои коменты просто удаляют, я бы написал как я к нему отношусь
Сергей Орлов
Мои коменты удаляют, я написал как я отношусь к этой гомо
Сергей Орлов
Мои коменты удаляют
Сергей Орлов
Да он сам, как и кремлевские хочет подключиться к русскому эгрегору
Сергей Орлов
Да он сам, как и кремлевские хочет подключиться к русскому эгрегору
Сергей Орлов
Да что ты будешь делать, постоянно удаляют. Причем здесь вообще лимонов? Ау лишь бы брякнуть
Сергей Орлов
Тут есть правильные комментарии, жаль их удаляют сразу же...
Вихрь
для массовки создал фон.
Вихрь
Замануха создавалась - некий селок для сенсетивов.
Vitaly Tiunov
Вряд ли оно кому то тут будет интересно. Тут больше г-ну Карабанову на жизнь жалуются. Ок, ловите: обьединение нужно для обогащения.
Maxim Egorov
Нашёл нормальную запись. 1000 просмотров, 5 комментов https://www.youtube.com/watch?time_continue=1109&v=qsiZAhH88f4
Сергей Орлов
Да, зря я тебе написал, ты слишком слаб
Сергей Орлов
Да, зря я тебе ответил. Тебе ещё надо подрости и окрепнуть
Иван Иванов
прекратили трансляцию что бы внимание не обращалось на это действие. чем больше внимания тем больше оно силу обряду дает
Риэлтор Инсайдер
По мне - вообще лучше бы нам их не видеть вовсе никогда. Вдоволь наобщался с ними, когда занимался продуктовым бизнесом, до этого относился к ним более спокойно. Теперь - когда отвечаю на деловой звонок и слышу в трубке кавказский акцент, то вежливо прощаюсь и кладу трубку. Какие бы выгодные условия сотрудничества не предлагали. Нет, нам не надо вместе. Ментально, духовно они от нас ещё дальше, чем папуасы Новой Гвинеи, маори и эскимосы вместе взятые. Они вообще другие существа. Я говорю сейчас именно про северо-кавказцев, не про среднеазиатов даже.
Сергей Александрович
ВК абсолютно правильно заметил про геноцидно-запредельные тарифы на электричество для предпринимателей в россиянии. Естественно, это не с проста была внедрена такая политика от главного агента влияния англосаксов - Чубайса. Причем под "благим" предлогом привлечения западных инвестиций в отрасль. А как известно - благими намерениями устлана дорожка в ад...https://youtu.be/goSTvCMEmm4
Canapsis
Ну так одного морячка мы уже знаем. https://www.youtube.com/watch?v=EpylRAHnpn0 Теперь хочет уволиться с галеры и устроиться на ковчег, и дальше с утра до вечера заниматься тем же самым.
Роман Котов
Камлают. Жаль что ни мне ни тебе никому из русского народа счастья, здоровья и долгих лет жизни они не желают.
Aldan
Так это походу, не русский ресурс
Эйнар Счастливый
Армяне такие же . Лучше не связываться никогда и ни в чем. Проверено.
Vladislav Shamanov
Таким людям типа Аллы Вебер просится название - "треш", мусор. А вот те ребята что построили Комунальный мост в Красноярске настоящие люди.
Lester Leyt
Ну раз так, то тем более.
Vladimir Sholkov
Я по другому воспринял эту информацию. По мне тут все действует чётко. Представь себе ситуацию. Тебе нужны люди из отряда врага. Эти люди должны с одной стороны преданы тебе, а с другой стороны в их преданности не должны сомневаться в отряде врага. Ведь в это время есть цензура, за любое слово ты уже под подозрением. Людей за частушки и тому подобное можно далеко и надолго. И вот в этом и заключается гениальность. Найти не любого а именно по качествам, плюс внедрить и при этом весь проект должен То что проект работает это означает также что на фоне призрачного угасания якобы Европы на самом деле идёт рефлексия и активная деятельность. А если это так, и если допустить что Вебер это всего лишь маленькая изюминка, то можно ли допустить ещё хоть что то осталось помимо этих стран влияния, т к. не остаёмся мы одни сами с собой , и в конечном итоге не приобрела ли война межр...вый оттенок. Просто всех нас раскрасили в разные цвета военной формы
Lester Leyt
Вот список подписавших - https://ru.wikipedia.org/wiki/Коллективное_обращение_к_российской_общественности_деятелей_культуры_России_в_поддержку_позиции_Президента_по_Украине_и_Крыму Но это ребята, сидящие на зарплате "заслуженные" ещё с советских времён. А всякие там "звёзды" с шоубизнеса, не мелькают в списке.
Serge Rakitin
Алла Вербер Несмотря на относительно молодой возраст, у этой Аллы Вербер более 10 лет назад диагностировали рак крови. Современная западная терапия позволяет довольно успешно купировать симптомы - человек выглядит нормально и хорошо себя чувствует, но часто внезапно умирает от сопутствующих причин. В случае с Вербер такой причиной стал инфаркт на фоне аллергической реакции на еду - анафилактический шок, или отёк Квинке, когда на фоне отёка горла возникает удушье - сердечко и не выдержало кислородного голодания. В принципе, таблетка банального Зиртека вполне могла бы её спасти, и несмотря на рак бабуля бы дотянула лет до 80. Кстати, популярное в еврейской среде имя ALLA - чисто готское, на Руси стало популярным благодаря т.н. "300 готским мученицам", эпизоду примерно 1500-летней давности, когда арианство у готов сменилось каноническим католицизмом и были какие-то разборки со смертоубийствами на базе веры. Так вот, готскую королеву звали ALLA (ср. англ ALL, нем. ALLE), мужской вариант - ALLARIK = ALLE REICH (Владыка всей страны).
сергей м.
Макаревич на таком же лубянском крючке, как и все остальные. Просто у каждого своя роль. Кто-то должен быть "хорошим", кто-то - "плохим".
Алексей Огородников
Слушатели Ари хотят это сделать
сергей м.
Ну раз так, то тем более.
сергей м.
Это они свой строят. Кривой-косой корабль "РФия". Утонет гарантировано, как и все у них.
Константин Алланд
Армяне такие же . Лучше не связываться никогда и ни в чем. Проверено.
Константин Алланд
Чубайс, медведев, кудрин, греф, набиулина - явная агенура.Гарант-кукла.
Adwize
А черт его знает, что он там делал и который из них
Adwize
Замечательный эфир. Многие уловили поток и теперь он только будет набирать силу, а остальным придётся влиться либо быть смытым.
Константин Алланд
А черт его знает, что он там делал и который из них
Влад Шевченко
Все это напоминает сжет из этого фильма https://www.youtube.com/watch?v=KDbsn94j4_A&t=111s
Serge Rakitin
Денежную систему придумали в Вавилоне ,затем переняли финикийцы, греки, римляне, византийцы, генуэзцы, англичане, америкосы
Алексей Ф
Громче всего "держи вора!" кричит сам вор. Вавилоняне изображают борьбу с Вавилоном мы должны в это верить? "Сатана лжец и отец лжи". Как можно верить верным сынам Сатаны?
Алексей Ф
Какая разница, что там одобряют все эти россиянские "деятели"? Они никогда не были самостоятельны - всегда делают, что говорят кураторы. Когда надо - поддерживают, когда надо изображают "оппозицию". Завтра скажут сверху - они одобрят вхождение России в состав Зимбабве)
Алексей Ф
Макаревич на таком же лубянском крючке, как и все остальные. Просто у каждого своя роль. Кто-то должен быть "хорошим", кто-то - "плохим".
Алексей Ф
По мне чубайс, медведев, кудрин, греф, набиулина, а также покойный гайдар - тоже куклы для отведения народного гнева, мальчики для битья- кому-то надо играть роль "пятой колонны" и быть объектом ненависти россиянских поцреотов. Не верю, что все эти товарищи могли творить свои мерзкие делишки без одобрения кукловодов.
Vitaly Tiunov
Посмотрел на здание ми6. Действительно, очень напоминает архитектура. В связи с этим возник вопрос. Может московское сооружение слишком маленькое? Известно же, что за благосклонность богов люди соперничали, строили зиккураты повыше. И сейчас строят. А тут такое карликовое строение. Вот дела и не идут. В любом случае, с Золотым тельцом воевать глупо. Он наш самый главный бог , был и останется. О том еще Муслим Магомаев пел. За такой перфоманс, помрет теперь подполковник бедняком.
Алексей Ф
Культовые сооружения строят в направлении "к Богам". Если товарищи из Кремля ориентировались на персонажей типа Нергала, то местом их обитания считалась Преисподняя - именно в ту сторону и должны быть повернуты храмы. У зиккурата на Красной площади снаружи торчит только малая часть, основная конструкция под землей - кстати, и тушка ВИЛа лежит ниже уровня площади, то есть по факту под землей. А подземными храмами вполне могли быть первые сталинские станции метро на кольцевой линии. Выполнены они в явно помпезном стиле, очень напоминают культовые сооружения, а огромный поток "паствы" даёт прикладной функционал - метро.
Рустем Бохани
Со мной в главной роли.
Рустем Бохани
группа Ария спела песню в свое время тоже символичная во многом https://www.youtube.com/watch?v=G-PQgONg_Fs
Serge Rakitin
ВИЛ почти аналогия с ВааЛ( БааЛ) Баал,— древний шумерский бог , отличался могуществом и жестокостью, был первым оформившимся глобальным богом-покровителем. Особенностью культов Ваала историки называют присутствие в ритуальной деятельности жертвоприношений, в том числе человеческих. (очень похоже на многочисленные жертвы ГУЛАГа)
Алексей Огородников
Русь славная. Ибо Русь это Слава. Русь светлая. Ибо Русь это солнечный свет. Святая Русь, Святослав это искажение ибо Свентослейв. Конц искажениям
И не говори. Колесо Генотьбы оно такое, -- смеялись над клованом пынькой получили клована зелепыньку)))
Алексей Ф
Жертв нет, теплоход был списан и всё равно подлежал утилизации. Не вижу здесь ничего мистического. Если уже верить, что действо на байк-шоу имело какой-то тайный смысл, то ответ должен был быть обязательно с человеческими жертами.
Vitaly Tiunov
Никаких противоречий нет. Изначально Нергал - Бог войны и раздора с собственной планетой Марс. В результате конфликта на пиру Богов был вынужден бежать в Подземную Преисподнюю, где обманом захватывает высшую власть. Изображается Нергал с серпом в одной руке (им он пожинает души человеческие) и молотом в другом. Не находите некие параллели с символикой большевиков? Тем более, что кровавый пентакль - марсова звезда - тоже символ Нергала.
Maxim Petrov
Не будем забывать, что понятие "Святая Русь" активно использует РПЦ. Так что...
Vitaly Tiunov
"Сатана" - это разве не обобщающее имя для всех богов, кто не Саваоф? До христианства же не было никакого Сатаны? Если вы верующий христианин, то извините ради бога, не имею намерения оскорблять чьи либо чувства.
Maxim Petrov
Вот список подписавших - https://ru.wikipedia.org/wiki/Коллективное_обращение_к_российской_общественности_деятелей_культуры_России_в_поддержку_позиции_Президента_по_Украине_и_Крыму Но это ребята, сидящие на зарплате "заслуженные" ещё с советских времён. А всякие там "звёзды" с шоубизнеса, не мелькают в списке.
Maxim Petrov
Скрипали, их кот и все остальное - это клоунада. Но когда надо, то ненужные товарищи умирают так, что никакое вскрытие и экспертизы ничего не обнаружат и не заподозрят.
Nikolay Orlov
"Святая Русь", чем-то поповко-византийским отдает. Старая построенная в гдр списаная посудина с рпцшным названием сгорела. Не вижу тут знаков.
Serge Rakitin
Никаких противоречий нет. Изначально Нергал - Бог войны и раздора с собственной планетой Марс. В результате конфликта на пиру Богов был вынужден бежать в Подземную Преисподнюю, где обманом захватывает высшую власть. Изображается Нергал с серпом в одной руке (им он пожинает души человеческие) и молотом в другом. Не находите некие параллели с символикой большевиков? Тем более, что кровавый пентакль - марсова звезда - тоже символ Нергала.
Андерсен
Надо бы крейсер аврору запалить и трубы запилить со всеми пушками .
Dmitry Vytsepura
это не бытовая розетка, подключение может оказаться за рубль, использование 10 рублей, а за не исполнение контракта ....штрафом можно не отделаться.
Vitaly Tiunov
Да, напоминает. Хотя, я как верующий политеист против таких прямых аналогий. Дальнейшее чтение в википедии, открыло мне что священным городом Нергала была Кута. Интересно как храм выглядел там? Скорее всего как классический зиккурат, потому что как в той же википедии написано: Nebuchadnezzar II had to rebuild the "temple of the gods, and placed them in safety in the temple". То есть храм для всех богов, что бы не было всяких ужасов типа большевистских.
Serge Rakitin
Я думаю вы повсюду ищите плохого и виноватого "диавола". Бесполезное это дело, на мой вгляд. Но если оно как то лично вам поможет жить лучше, дайте знать.
shaub kravchuk
И не говори. Колесо Генотьбы оно такое, -- смеялись над клованом пынькой получили клована зелепыньку)))
Vitaly Tiunov
Я думаю вы повсюду ищите плохого и виноватого "диавола". Бесполезное это дело, на мой вгляд. Но если оно как то лично вам поможет жить лучше, дайте знать.
shaub kravchuk
"В Гонконге продолжаются столкновения между демонстрантами и полицией". Заметил, ты везде усматриваешь клоунаду. В Гонконге тоже?
Денис Слоновский
Там везде гарант интересно)
Vladimir Sholkov
Катастрофы расшатывают психику и того психически неустойчивых личностей, но это только идёт в капилку, пока не получат они инструкцию как себя вести.
shaub kravchuk
И снова о Силе Кукловодов. Возврат/отжатие Крыма, кому как нравится, определенно работа надкремлевских Кукловодов. Никакой министр обороны или начальник россиянского Генштаба не мог даже близко проявлять подобные инициативы, равно как и вывеска-гарант. Я помню как Пу на тот момент потерялся в очередной раз, а потом хлопал глазами, когда попался журналистам и мямлил что-то нечленораздельное, его хозяева даже посвящать не удосужили. С противоположной стороны тоже сделали как нужно по теневым договоренностям: исполняющий обязанности президента Украины Турчинов 24 марта 2014 года подписал незаконный указ о выводе войск и госучреждений Украины из Крыма. И.о. министра обороны Украины И.Тенюх,отдал приказ украинским частям в Крыму не сопротивляться действиям российским рэмбо более известным как "зеленые человечки или вежливые люди". Конечно, внешне все выглядело эффектно и красиво, можно было крутое голливудское кино снимать как пять тысяч российских бойцов ССО перемогли 40к обосравшихся хохлов-военных, но реальность всегда прозаичней. А кукловоды видят будущее, жалкий рейтинг российской власти подскочил весьма и весьма после 2014. Потом Сирия и 2015- и снова у Кукловодов все удалось: Транспортные суда россиянцы закупили в Турции. Российский военный флот пользуется средиземноморскими портами стран НАТО (Испании, Греции). На благословенном Кипре, фактически подконтрольном Лондону, для приёма российских самолётов приготовлены запасные аэродромы. Также в случае необходимости кипрские порты готовы принять российские военные корабли. C Израилем также были некоторые как публичные так и теневые договоренности, лишнего трогать ВВС Израилю в Дамаске опять-таки нельзя. Бывшего министра обороны США радикала Джеймса Мэттиса по прозвищу бешеный пес, быстро ушли, как только он заикнулся что надо бы разделаться с Асадом, без лишних сентенцей. И ликвидация Вебер событие может и хорошее, но по степени значимости тот же Бобков был куда как значимей.
Алексей Ф
"Святая Русь", чем-то поповко-византийским отдает. Старая построенная в гдр списаная посудина с рпцшным названием сгорела. Не вижу тут знаков.
Serge Rakitin
Тут повыше юзер с ником истинный ариец, написал как он себе представляет Баала. Вот такой бог я думаю нам нужен, суровый. Для победы над америкой самое то. Побежденных можно в жерту принести) Вот такой подход мне близок. А то что бывают боги, плохие или хорошие, это субьективная интерпритация. Большевизм тоже был очень хорош для грузинов, узбеков, латышей, а так же бесконечных африканцев и азиатов, которые хорошо за счет нас уровень жизни себе подняли.
Konstantin Pakhomoff
Провалы со Скрипалями и Литвиненко? Чо то Максимко совсем уже поехал.
Smailey Face
Эти два гомоштирлица, посланные туда непонятно зачем, попали в ловушку англосаксов. Чем не провал? А это позорное интервью с симонян? До всего этого я думал, что во внешней разведке работают неглупые люди. А получилось - такое же дубье что и везде.
Konstantin Pakhomoff
У Главного в ролях жабры имеются. А одноглазый ведёт по дорогам разочарований.
Vladimir Sholkov
Знак есть, но он в области психологии по мне.
Vladimir Sholkov
Когда то я встретил психолога который проводил в в.. тест. Была такая инициатива из верха. оо результатам теста командующий насколько я понял тесты поправить. Фишка в том что результаты показали о наличии качеств маньяков. Когда показали сюжет про то как лупят население мне вспоминается этот же разговор. О чем это говорит? Это говорит о неустойчивости психики, т.е. о колебаниях. Т.е. весь тот хлам что показывают и пропогондируют по тв и т.д. оказывает как на население так и на тех кто стоит на противоположной стороне. А чем это грозит? Неустойчивость и шаткость. Выход для населения по мне это как бы не пошла дальше шумиха но изложить тот перечень проблем которых его волнует именно их. Это ваш торг, цена за которую будут население покупать.
Влад Шевченко
Скорее похоже не на знак а на ответ, на выплывающий во время "тени вавилона" ковчег. Ковчег, который возможно является налаживанием некой связи с астральной проекцией Руси (броненосца на который направлены медитации слушателей АРИ). Хотя, если теплоход загорелся сам, то это именно знак. И в первую очередь, хреновый знак для тех кто пытается наладить связь.
Аким Корибут
Это вам про сатану https://youtu.be/Cd523ZPXa9Y
Николай Толубаев
Тебя клинит на субъектности. Не понимаешь, что общности субъектность не дается. В широком смысле, русские люди- это граждане православного вероисповедания и культуры. Православный, значит русский. Так классифицировали население в РИ. После 1917 церковь была отделена от государства и принадлежность к религии стала частным делом.
Андерсен
Мда. Сначала посади Мировое дерево.
Влад Шевченко
Так отож, в устах кремлян россияне русские это скорее противопоставление россиянам американцам, россиянам англичанам, ну и другим.
Николай Толубаев
Давно это говорю на Руси управляют русские , в России россиянцы .
Влад Шевченко
Ванга вроде говорила, что когда возрождение начнётся, то это будет именно Русь. По крайней мере, как я понял, её слова надо трактовать именно так.
Lester Leyt
Украинские майданы я всегда поддерживал и поддерживаю, больше хороших и разных. В РФ совершенно другая ситуация, все это не взлетит и дело бесперспективное как бы не старались гебешные козлы-провокаторы Яшины и Навальные. Что касается Гонконга, то моя позиция однозначна - всех протестувальщиков майдаунов надо давить и быстро. Но ничего личного и кровожадного, просто бизнес и финансовые интересы. Гонконг - это место от куда нужные товары всегда доставлялись довольно оперативно. И когда захватывают аэропорт, вносят сумятицу и портят все планы, это не есть хорошо. Любому бизнесу нужна стабильность и полная уверенность, а форс-мажор из-за любых местных дегенератов с любыми благими целями, ненужен. И не важно кто там за ними стоит.
Роман Котов
Токма история покажет.
Maxim Petrov
Кто ОНИ? Вы считаете что говорящий хуцпу сам в неё верит? Если мне тут придурки через одного пишут, что я ольгинский троль, это что значит, что я провалился? Или если посмотреть глубже, то это ОНИ так думают. Они в смысле придурки, типа менестрелей жыдизма и любителей оргий на подводных лодках.
Роман Котов
Значит пришло время для "белой Руси".
Lester Leyt
Тебя клинит на субъектности. Не понимаешь, что общности субъектность не дается. В широком смысле, русские люди- это граждане православного вероисповедания и культуры. Православный, значит русский. Так классифицировали население в РИ. После 1917 церковь была отделена от государства и принадлежность к религии стала частным делом.
Андерсен
В России готовят новый дорожный мегапроект за 100 млрд
Андерсен
Ну как в Водном Мире танкер такой, чем не броненосец с вёслами. А вообще с годами опыт приходит.
Vitaly Tiunov
Мне тоже понравился броненосец "Россия". Эпический выезд у него был. Организаторы явно медитируют на могучий прилив, и вдохновляются.
Истинный Ариец
Давно это говорю на Руси управляют русские , в России россиянцы .
Истинный Ариец
А как Россия называлась при Сергее Радонежском? Уж точно не Россия. Русь, Русия
Влад Шевченко
Классификация в РИ это аксиома? А до появления православия русских не было?))) И почему субъектность не распространяется на общность? Давайте проще, у Вашей семьи нет субъектности?
Истинный Ариец
Может наоборот Русь возродится как Феникс из пепла но уже не "святая" а " огненная Русь"
Истинный Ариец
ВИЛ почти аналогия с ВааЛ( БааЛ) Баал,— древний шумерский бог , отличался могуществом и жестокостью, был первым оформившимся глобальным богом-покровителем. Особенностью культов Ваала историки называют присутствие в ритуальной деятельности жертвоприношений, в том числе человеческих. (очень похоже на многочисленные жертвы ГУЛАГа)
Истинный Ариец
Денежную систему придумали в Вавилоне ,затем переняли финикийцы, греки, римляне, византийцы, генуэзцы, англичане, америкосы
Андерсен
Один наш отец. Раз ведёт, значит ведает, значит так нужно.
Николай Толубаев
Русь славная. Ибо Русь это Слава. Русь светлая. Ибо Русь это солнечный свет. Святая Русь, Святослав это искажение ибо Свентослейв. Конц искажениям
Истинный Ариец
https://youtu.be/nNdF4ISBXlQ
Николай Толубаев
Во времена Радонежского было только одно государство- Золотая Орда, в состав которого входили все суздальские княжества. Никто из них суверенитетом не обладал (признак государства- суверенитет). Можно ли назвать это хорошим прогнозом? Возможно. При Ханах было не так уж все плохо.
Lester Leyt
Во времена Радонежского было только одно государство- Золотая Орда, в состав которого входили все суздальские княжества. Никто из них суверенитетом не обладал (признак государства- суверенитет). Можно ли назвать это хорошим прогнозом? Возможно. При Ханах было не так уж все плохо.
Истинный Ариец
Правление Тохтамыша (1380—1395). Прекратились смуты и центральная власть вновь стала контролировать всю основную территорию Золотой Орды. Это тогда как считать? 1380 год между 1380 и 1395. В начале 1420-х годов образовалось Сибирское ханство, в 1428 — Узбекское ханство, затем возникли Казанское (1438), Крымское (1441) ханства, Ногайская Орда (1440-е) и Казахское ханство (1465)[33]. Это как считать? Княжество это только княжество, а не страна. Лестер правильно сказал. Это как при СССР, была РСФСР и все ей подчинялись, республики. Не важно, как называется территория, где правитель сидит. Хоть Мухосранск. Ему будут все подчиняться. И не важно, что развалилась Орда, Русь, Московия, Тартария, Царская Россия, СССР. Название вообще мимо кассы. Главное все подчиняются одному правителю.
Lester Leyt
Это твоя бредовая версия ничего общего не имеющая с историческими фактами
Истинный Ариец
Лестер прав. Это ты что-то забыл и напутал.
Николай Николаев
Надо прямо называть их - Георгий Петрович Разумовский, Владимир Иванович Долгих, Егор Кузьмич Лигачёв, Егор Семёнович Строев. Может, за ними тоже кто-то есть, но это достоверно не известно. А Разумовский и прочие известны.
Alexey Shudra
Кольцевую дорогу вокруг Владивостока.
Олег Анатольевич
"чупа-чупс" соснуть хочешь?
Истинный Ариец
Скорее всего основные "не светятся", тем более если это женщины или "женщины", но этот клубок можно размотать только последовательно, никто нам сведений на тарелочке не принесёт, скорее дезу запустят. Я тут подумал, а может у них вообще существа третьего пола есть, какие-нибудь долгоживущие андроиды или андрогины, которые за время жизни меняют свой пол и выступают под новой личиной. Но память-то и специальные умения остаются.
Dima Dima
Согласен со слушателем. Тоже думается, этот макет зиккурата, что-то наподобие молниеотвода - мы направляли энергию на разрушение зиккурата, они почувствовали и решили отвести на этот макет. Вряд ли сами кукловоды позволят его разрушить. Надо медитировать ещё.
Николай Николаев
Скорее всего основные "не светятся", тем более если это женщины или "женщины", но этот клубок можно размотать только последовательно, никто нам сведений на тарелочке не принесёт, скорее дезу запустят. Я тут подумал, а может у них вообще существа третьего пола есть, какие-нибудь долгоживущие андроиды или андрогины, которые за время жизни меняют свой пол и выступают под новой личиной. Но память-то и специальные умения остаются.
Konstantin Pakhomoff
https://youtu.be/nNdF4ISBXlQ
Konstantin Pakhomoff
Константин, Италия - территория Запада. ОНИ - это ребята из Лондона, проталкивающие историю с отравлением Скрипалей. И не важно, было ли оно на самом деле. Дело в другом: смерть в Италии даёт повод опять искать российский след. И они его найдут, даже если его не было.
Konstantin Pakhomoff
Насчет Литвиненко не знаю, но про Скрипалей читал как-то раз оригинальную Sunday Times, где описывалось как умер один британский бичара, который нашел на помойке красивый флакончик, уволок и подарил своей близкой подруге, а потом они оба умерли из-за страшного высокотоксичного novichka, миллиграмм которого может убить то ли сотни то ли тысячи, то ли сотни тысяч людей, хехехе.
Алекс Алекс
Владислав неоднократно говорил, что в Англии, при королевском дворе, держат двух воронов, Хугина и Мунина, предполагая, что таким образом данный королевский двор, чтит древние готские традиции. А может дворцовые колдуны, этим контролируют некие древние высшие силы, ну или пытаются эти древние высшие силы таким образом обмануть, дезориентировать. То есть. на самом деле Хугин и Мунин, как земное воплощение этих сил, находятся в плену, пусть и в почётном, (даже полковник приставлен), но В ПЛЕНУ?
Konstantin Pakhomoff
Ну ты можешь быть и райкиным и дворковичем и золотниковым и бортниковым, патрушивым, тоже ведут.
Konstantin Pakhomoff
Мост через Берингов пролив будет ещё при нашей жизни. Если конечно войнушка не начнется.
Алекс Алекс
Я думаю, когда кремлёвцы повторяют термины "россияне" и "русские", они таким образом пытаются их смешать, и исказить сам термин "Русский". Верить им нельзя. Вообще никогда!!! Даже если они скажут. что два плюс два четыре, то всё равно соврут, не знаю уж как, но соврут точно.
Nikolay Orlov
Ради интереса погуглил про эту Аллу по фамилии Вебер , оказывается её дед в блокадном Питере заведовал продовольственной базой и пока русские как мухи мёрли и пухли от голода , этот деятель за безценок прихватизировал фамильные драгоценности , картины и прочий антиквариат , папаня работал зубным протезистом , кроме того вся семейка жила в центре в 250 метровой отдельной квартире с прислугой , очевидно отжатой у эксплуататорских классов во время их большевистского пегевогота.
Максим Березин
Эгрегор народа это и есть энерго-информационный субстрат, в котором реализуется, в том числе, субъектное единство, т.е. субъектность народа.
Максим Березин
Эгрегор народа это и есть энерго-информационный субстрат, в котором реализуется, в том числе, субъектное единство, т.е. субъектность народа.
Maxim Egorov
Кремлянам нечего предложить людям, кроме христианства и победы над Гитлером, вся их идеология. Что такое Крым и почему это хорошо они так и не смогли объяснить, даже обработанные пропагандой люди не могут сказать зачем им Крым. Тут на фоне кремлёвских товарищей, которые хотят усидеть на всех стульях, западные либералы смотрятся более адекватными. Каждое новое поколение всё больше смотрит в сторону запада и никого уже не пугает мультикультурализм, ЛГБТ и прочее. Западу Навальный не мешает, а наоборот, он готовит новое поколение, пока РФия топчется в болоте. А потом подготовленное население скинет кремлёвских. 5-10 лет и кремляне будут развешаны на столбах.
Vladislav Shamanov
Год богатый на всякие знаковые события, что-то будет совсем скоро.
shaub kravchuk
Я спрашиваю, в Гонконге все по настоящему или клоунада?
shaub kravchuk
Насчет Литвиненко не знаю, но про Скрипалей читал как-то раз оригинальную Sunday Times, где описывалось как умер один британский бичара, который нашел на помойке красивый флакончик, уволок и подарил своей близкой подруге, а потом они оба умерли из-за страшного высокотоксичного novichka, миллиграмм которого может убить то ли сотни то ли тысячи, то ли сотни тысяч людей, хехехе.
Lester Leyt
А что ты вкладываешь в понятие "по-настоящему"? Англосаксы, жЫдомасоны, рептилоиды-драконийцы-нибиру шатают -считай как угодно и как тебе ближе що там в Гонконге.. В России же всегда публике предлагают цирк и шапито-политику. А украинские майданы как я уже говорил и так оно и есть - без внешней подпитки давятся сразу - палаточный и тарифный до сих пор перед глазами, когда еще Авакян цинично прикольнулся причем на русском языке(!) мы тоже мол немного прикрутили и выставил в твиттере фотку где людей в позе собак держат зимой спецсилы МВД. Никакая Европа и штаты со всеми правозащитниками даже не мявкнули тогда.
Сергей Орлов
Русские объединятся, зиккурат будет разрушен
Сергей Орлов
Николай Толубаев, а ты уверен что это вообще русский ресурс?
Сергей Орлов
А ещё эдичке завидно, как так его либералы натянули
Сергей Орлов
А ещё эдичке завидно, как так его либералы натянули
Сергей Орлов
Лимонов, живя во франции взял защеку у негра и сам об этом написал Что ты можешь сказать по этому поводу
Сергей Орлов
А ты уверен, что это русский ресурс?
Сергей Орлов
Это все круто, а ты уверен, что это русский ресурс?
Сергей Орлов
Так это походу, не русский ресурс
Сергей Орлов
Слушатели Ари хотят это сделать
Сергей Орлов
А ты, Эйнар, уверен что это русский ресурс?
Сергей Орлов
Русские объединятся, зиккурат будет разрушен
Сергей Орлов
Зиккурат отработал свое, теперь его сливают с помощью Ари, заодно и расположение людей хотят заполучить
Олег Анатольевич
Лимонов, живя во франции взял защеку у негра и сам об этом написал Что ты можешь сказать по этому поводу
Сергей Орлов
Я знаю, лимонов извращенец
Русский Орёл
Владислав каким то сучкам продажным (не будем говорить более точно и биографию их разбирать) полпередачи посвятил, хотя это скорее проблемы Италии и проблемы итальянского общепита. А росиянская "рЫЫальность" намного страшнее и намного смертельнее https://youtu.be/W-1WvHdqqJ8 досмотрите до конца сюжет проникнитесь духом Руси. Это будет реальная медитация побуждающая к реальному делу.
Сергей Орлов
Я знаю про Савенко, не стал бы серьезно относится к его словам
Алексей Ф
Эти два гомоштирлица, посланные туда непонятно зачем, попали в ловушку англосаксов. Чем не провал? А это позорное интервью с симонян? До всего этого я думал, что во внешней разведке работают неглупые люди. А получилось - такое же дубье что и везде.
Sergey Glazunov
В 1370-е волжские ушкуйники несколько раз брали штурмом и грабили ордынскую столицу Сарай, а ханы униженно просили московского князя унять его лихих людей, чтобы они так больше не делали... Так что не "государство" уже это было, а х... поросячий.
Sergey Glazunov
Лестер прав. Это ты что-то забыл и напутал.
Maxim Petrov
Константин, Италия - территория Запада. ОНИ - это ребята из Лондона, проталкивающие историю с отравлением Скрипалей. И не важно, было ли оно на самом деле. Дело в другом: смерть в Италии даёт повод опять искать российский след. И они его найдут, даже если его не было.
Aldan
Раньше вроде русский был.
Sergey Glazunov
Точно. Всё верно. Так и было. Иван Грозный был чингизидом, и фиг бы кто мог править Московией если бы он не был чингизидом. Как умер Иван, так стали все претендовать на власть, ходя при Иване на власть мог претендовать только хан касимовский Симеон Бекбулатович . Хоть он был у власти 11 месяцев, Иван просто отдал её, но они не враждовали, и снова Иван стал у Власти.
Сергей Орлов
Лимонова цитировать, себя не уважать, тем более на "русском" ресурсе
shaub kravchuk
А что ты вкладываешь в понятие "по-настоящему"? Англосаксы, жЫдомасоны, рептилоиды-драконийцы-нибиру шатают -считай как угодно и как тебе ближе що там в Гонконге.. В России же всегда публике предлагают цирк и шапито-политику. А украинские майданы как я уже говорил и так оно и есть - без внешней подпитки давятся сразу - палаточный и тарифный до сих пор перед глазами, когда еще Авакян цинично прикольнулся причем на русском языке(!) мы тоже мол немного прикрутили и выставил в твиттере фотку где людей в позе собак держат зимой спецсилы МВД. Никакая Европа и штаты со всеми правозащитниками даже не мявкнули тогда.
Сергей Орлов
Странно что приводят мнение человека давно дискредитирующего себя. Сторонние наблюдатели, видят все и могут сами думать и делать выводы и по поводу ресурса тоже
Lester Leyt
А ты однако, назойливый поц, на дежурстве, но тем не менее оно и интереснее, хехехе. Я уже всё что нужно ответил, учись читать внимательнее. לקרוא ספרים טובים הרחיבו את אופקיכם
Lester Leyt
Неплохо, Серж. Ты близко подошел к разгадке и дал подсказку мыслящим людям.
Oleg Larin
https://youtu.be/tFe2l9pPOnA "не страна, а декорация какая-то" (С) Тренер
shaub kravchuk
А ты однако, назойливый поц, на дежурстве, но тем не менее оно и интереснее, хехехе. Я уже всё что нужно ответил, учись читать внимательнее. לקרוא ספרים טובים הרחיבו את אופקיכם
Леонид Стгромов
Че то приходит, и Русские как всегда у же 100 лет в стороне от процессов решающих судьбу Русских
Серёга Ларюшкин
Переобулись ну и чтобы не сбывшиеся предсказания никто не напомнил. Заодно и старых пользователей побанили. Браунинга забанили.
Серёга Ларюшкин
который гнить на колу должен.
Lester Leyt
Будь добр, процитируй свой ответ.
Алексей Ф
https://m.lenta.ru/news/2019/08/14/itsnoteasy/ упыри делают все, чтобы русские с мозгами из России сваливали
Vitaly Tiunov
Тут повыше юзер с ником истинный ариец, написал как он себе представляет Баала. Вот такой бог я думаю нам нужен, суровый. Для победы над америкой самое то. Побежденных можно в жерту принести) Вот такой подход мне близок. А то что бывают боги, плохие или хорошие, это субьективная интерпритация. Большевизм тоже был очень хорош для грузинов, узбеков, латышей, а так же бесконечных африканцев и азиатов, которые хорошо за счет нас уровень жизни себе подняли.
Серёга Ларюшкин
Скорее всего в плену. Даже в фильме ВОРОН-3 ловят ворона, что бы затем уничтожить воскресшего.
Серёга Ларюшкин
Этот проект 5 миллиардов и то с натяжкой стоит.
Konstantin Pakhomoff
Конечно найдут. Но не итальянцы.
Алексей Ф
Кто только эдичку ни натягивал)
Алексей Ф
Видимо, Рогозин все таки построит автостраду до Марса)
shaub kravchuk
Давно уже вскрыли этот акт плагиата. Лимонов просто скопипiжжел отрывок с негром у одного инострамного пейсателя.
Vladimir Sholkov
Предлагаб тему поднять Объединение. Что такое объединение? Зачем оно? Практика применения. Чтобы каждый сначало сделал маленькую работу, а именно проанализировал своё мнение, мнение окружающих и все изложил кратко и понятно. Можно с ссылками , но кратко и доступно.
хирург за базаром не следит. Рен.тв говорил, что уходит в отшельники. Типа устал от цивилизации московской. Опять на 11 выпало - продолжение "шоу"
Олег Анатольевич
Серж, что у тебя с морщинами,?
Олег Анатольевич
Лестер, - это гандон и подонок
Вихрь
Ну ты можешь быть и райкиным и дворковичем и золотниковым и бортниковым, патрушивым, тоже ведут.
Вихрь
Я давно начал сомневаться с 2009 года ещё. Карты показывали странную картину.
Андерсен
хирург за базаром не следит. Рен.тв говорил, что уходит в отшельники. Типа устал от цивилизации московской. Опять на 11 выпало - продолжение "шоу"
Иван Помидоров
Сартакова читал?)
Сергей Вишняков
Мне даже комментировать не хочется.Обычный вброс в информационное пространство. Действуют нагло и примитивно.
Vladimir Sholkov
Объединение по национальному признаку, защита интересов этого объединения в целом и каждого члена в частности, помощь и поддержка, увеличение осознаности этого объединения, передача ценностей материальных и духовных, представительство для других объединений. У нас постоянно будут враги в этом многонациональном мире, поэтому цель будет всегда. Ну и от себя добавлю, что так гораздо спокойней, когда за тобой рать и у других меньше желания связываться с тобой
Lester Leyt
Русь самоликвидировалась в 1237. Никлс, живи настоящим, скушай твикс!
Сергей Орлов
Объединение по национальному признаку, защита интересов этого объединения в целом и каждого члена в частности, помощь и поддержка, увеличение осознаности этого объединения, передача ценностей материальных и духовных, представительство для других объединений. У нас постоянно будут враги в этом многонациональном мире, поэтому цель будет всегда. Ну и от себя добавлю, что так гораздо спокойней, когда за тобой рать и у других меньше желания связываться с тобой
Алексей Ф
Мне кажется этот лютый трешак отлично характеризует всю россиянскую лже-действительность.
Vitaly Tiunov
Наоборот, как раз все Но только по мне они не так скрыты, просто они умело маскируются. А кто они? А это те кто обладает постоянством и капиталом. Достаточно просто на протяжении долгого времени умело делать оборот капитала как у тебя появляются связи, и чем древнее тем эти связи обрастают все больше связями. Это просто логично по мне.
Аким Корибут
Да, этого пидрилу вообще позорно вспоминать.
Adwize
И как раз практически к полнолунию.
Konstantin Pakhomoff
А дорога? Сталинская, в Заполярье? Вот растает "вечная" мерзлота, подсохнет немного и вперед. Может и старые города найдем.
Гость
Переобулись ну и чтобы не сбывшиеся предсказания никто не напомнил. Заодно и старых пользователей побанили. Браунинга забанили.
Maxim Egorov
Нашёл нормальную запись. 1000 просмотров, 5 комментов https://www.youtube.com/watch?time_continue=1109&v=qsiZAhH88f4
Konstantin Pakhomoff
Главное, что я не менестрель жыдизма.
Vladimir Sholkov
Новости, новости. https://www.amur.info/news/2019/08/04/157896
Vladimir Sholkov
Фрукты из Китая запрещено ввозить в Россию. Вот те раз.
Vladimir Sholkov
Наоборот, как раз все Но только по мне они не так скрыты, просто они умело маскируются. А кто они? А это те кто обладает постоянством и капиталом. Достаточно просто на протяжении долгого времени умело делать оборот капитала как у тебя появляются связи, и чем древнее тем эти связи обрастают все больше связями. Это просто логично по мне.
Vladimir Sholkov
Тогда цель будет кк это не передокс чтобы семья стала самой могущественной а все остальные подчинить себе. Защита и остальная ерундистика это лишь оправдание для мощи и подчинения. И по мне это логично и правильно. Только если говорить по робьединение по языку это означает политику при которой все будет говорить на русском языке, как сейчас большинство говорит на английском. И это тоже логично. Но во всем этом есть одно не логичное Но ,по мне, кто сказал что случайные люди никогда не участвовавшие в создании объединения будут действовать осознанно в интересах этого объединения? Бессознательно , да. Но в е случайные люди всегда случайны, они не берут ответственность, они будут всегда подвержены влиянию, а следовательно , само по себе объединение по больше части малочислено и представляет собой нечто вроде дворовых банд.
Vitaly Tiunov
А, ок. Извините. Обознался)
...на халяву дебилам, да с пивасикам в самую пору.
Serge Rakitin
В 1370-е волжские ушкуйники несколько раз брали штурмом и грабили ордынскую столицу Сарай, а ханы униженно просили московского князя унять его лихих людей, чтобы они так больше не делали... Так что не "государство" уже это было, а х... поросячий.
Serge Rakitin
Симеон Бекбулатович стал "царём" исключительно потому, что астрологи напророчили Ивану Грозному в тот год смерть "царю московскому". Когда срок вышел, а пророчество не сбылось, Симеона сразу попросили освободить табуретку - возражать он не стал.
Иван Помидоров
Да нормально всё. Святая Русь, - это Христианская вера, - предана Огню Богами нашими. Пусть горит...
Истинный Ариец
Лимонов вообще профессиональный тролль (с тех пор когда еще такого понятия не было) , все начиная от "Это я Эдичка " до НБП .
Истинный Ариец
Подумаешь у негра соснул , при чем здесь национализм и большевизм?
Истинный Ариец
на подсосе у Кремля , регулярно с 2014 и это не скрывает
Konstantin Pakhomoff
Ну вот и с Эпштейном всё разъяснилось. https://www.rt.com/news/466415-alec-baldwin-epstein-conspiracy-russians/
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