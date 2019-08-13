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Политический момент и "Тень Вавилона"

13/08/2019 00:34
Редакционные материалы

 

 

 

Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

Обсуждение
  • Борон сказал - табор гуляет !!! https://www.youtube.com/watch?v=MkEqpaDG5Hk
  • Ну ТАМ-то "камлальщики" поопытней, мы тут сельпо по сравнению, да и мотивация у них повыше.
  • Во-во, гарант и компания уже 20 лет пашут как рабы на галерах, воруя направо и налево. И теперь, им видимо хотелось бы и дальше этим заниматься, но уже на ковчеге. https://www.youtube.com/watch?v=EpylRAHnpn0
  • чубайс, медведев, греф, кудрин, набиулина - явная агентура
  • Книжка эта лояльно относится к рабовладению и судному проценту
  • Книжка эта лояльно относится к рабовладению и ссудному проценту
  • Эта книга пославляет рабовладение и ссудный процент.
  • Книга "Самый богатый человек в Вавилоне" оправдывает рабство и ссудный процент. Пока читал, поймал эту мысль автора, благожелательное отношение к паразитам и внедрение этой мысли читателям
  • Книга "Самый богатый человек в Вавилоне", прославляет рабовладение и ссудный процент. Автор внедряет в сознание читателей симпатию к паразитам.
  • "...мал клоп, да вонюч..."
  • мал клоп, да вонюч..
  • типа как этот? https://www.youtube.com/watch?v=KDbsn94j4_A&t=111s
  • ..мал клоп, да вонюч!..
  • Самый богатый человек в Вавилоне, может позволить себе пынеходы. https://www.youtube.com/watch?v=L1Nnssyy9yM
  • "Тень Вавилона. /// всё кошерно: у кого хватит терпения, листать ин.сто/грамм - https://www.instagram.com/verberalla/
  • Вот еще один приветик так сказать https://www.youtube.com/watch?v=-sdPd7tdTh0
  • .......... 82 Церетели, Зураб Константинович - горький плач Российской академии художеств.
  • Отличный выпуск. Ради интереса погуглил про эту Аллу с характерной фамилией Вебер , дед заведовал продуктовой базой в блокадном Питере и пока русские как мухи мёрли и пухли от голода , этот деятель время даром не терял и за безценок прихватизировал фамильные драгоценности , картины и прочий антиквариат , отец работал зубным протезистом , а там тоже крутится золотишко. Кроме того ко всему прочему они имели в центре отдельную хату плщадью 250 квадратов с прислугой , очевидно экспропреированную у эксплуататорских классов
  • Волга... русская река !!!
  • ТРАНСВЕСТИТ эта вербер, лицо мужское у неё (него)
  • Смирись-Молись-Клизьмись ((
  • Ведущий по дорогам разочарований. У главного в ролях, жабры имеются.
  • Кавказцы - хищники, типа крокодилов.
  • Я бы мог говорить о чьей-либо смерти, лишь располагая инсайдерской информацией (про Вебер).
  • Русские объединятся, зиккурат будет разрушен!
  • Думский комитет по промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг. Уже не знают как народ разозлить скоро воздухом запретят дышать все для пользы народа.
  • 7 и 50 тыс. большая разница
  • Лимонов не эксперт, а представитель одной из партий. И не ему оценивать количество и качество своих конкурентов. В его анализе изначально заложен негатив.
  • Русские объединятся, зиккурат будет разрушен
  • Мои коменты просто удаляют, я бы написал как я к нему отношусь
  • Мои коменты удаляют, я написал как я отношусь к этой гомо
  • Мои коменты удаляют
  • Да он сам, как и кремлевские хочет подключиться к русскому эгрегору
  • Да он сам, как и кремлевские хочет подключиться к русскому эгрегору
  • Да что ты будешь делать, постоянно удаляют. Причем здесь вообще лимонов? Ау лишь бы брякнуть
  • Тут есть правильные комментарии, жаль их удаляют сразу же...
  • для массовки создал фон.
  • Замануха создавалась - некий селок для сенсетивов.
  • Вряд ли оно кому то тут будет интересно. Тут больше г-ну Карабанову на жизнь жалуются. Ок, ловите: обьединение нужно для обогащения.
  • Нашёл нормальную запись. 1000 просмотров, 5 комментов https://www.youtube.com/watch?time_continue=1109&v=qsiZAhH88f4
  • Да, зря я тебе написал, ты слишком слаб
  • Да, зря я тебе ответил. Тебе ещё надо подрости и окрепнуть
  • прекратили трансляцию что бы внимание не обращалось на это действие. чем больше внимания тем больше оно силу обряду дает
  • По мне - вообще лучше бы нам их не видеть вовсе никогда. Вдоволь наобщался с ними, когда занимался продуктовым бизнесом, до этого относился к ним более спокойно. Теперь - когда отвечаю на деловой звонок и слышу в трубке кавказский акцент, то вежливо прощаюсь и кладу трубку. Какие бы выгодные условия сотрудничества не предлагали. Нет, нам не надо вместе. Ментально, духовно они от нас ещё дальше, чем папуасы Новой Гвинеи, маори и эскимосы вместе взятые. Они вообще другие существа. Я говорю сейчас именно про северо-кавказцев, не про среднеазиатов даже.
  • ВК абсолютно правильно заметил про геноцидно-запредельные тарифы на электричество для предпринимателей в россиянии. Естественно, это не с проста была внедрена такая политика от главного агента влияния англосаксов - Чубайса. Причем под "благим" предлогом привлечения западных инвестиций в отрасль. А как известно - благими намерениями устлана дорожка в ад...https://youtu.be/goSTvCMEmm4
  • Ну так одного морячка мы уже знаем. https://www.youtube.com/watch?v=EpylRAHnpn0 Теперь хочет уволиться с галеры и устроиться на ковчег, и дальше с утра до вечера заниматься тем же самым.
  • Камлают. Жаль что ни мне ни тебе никому из русского народа счастья, здоровья и долгих лет жизни они не желают.
  • Так это походу, не русский ресурс
  • Армяне такие же . Лучше не связываться никогда и ни в чем. Проверено.
  • Таким людям типа Аллы Вебер просится название - "треш", мусор. А вот те ребята что построили Комунальный мост в Красноярске настоящие люди.
  • Ну раз так, то тем более.
  • Я по другому воспринял эту информацию. По мне тут все действует чётко. Представь себе ситуацию. Тебе нужны люди из отряда врага. Эти люди должны с одной стороны преданы тебе, а с другой стороны в их преданности не должны сомневаться в отряде врага. Ведь в это время есть цензура, за любое слово ты уже под подозрением. Людей за частушки и тому подобное можно далеко и надолго. И вот в этом и заключается гениальность. Найти не любого а именно по качествам, плюс внедрить и при этом весь проект должен То что проект работает это означает также что на фоне призрачного угасания якобы Европы на самом деле идёт рефлексия и активная деятельность. А если это так, и если допустить что Вебер это всего лишь маленькая изюминка, то можно ли допустить ещё хоть что то осталось помимо этих стран влияния, т к. не остаёмся мы одни сами с собой , и в конечном итоге не приобрела ли война межр...вый оттенок. Просто всех нас раскрасили в разные цвета военной формы
  • Вот список подписавших - https://ru.wikipedia.org/wiki/Коллективное_обращение_к_российской_общественности_деятелей_культуры_России_в_поддержку_позиции_Президента_по_Украине_и_Крыму Но это ребята, сидящие на зарплате "заслуженные" ещё с советских времён. А всякие там "звёзды" с шоубизнеса, не мелькают в списке.
  • Алла Вербер Несмотря на относительно молодой возраст, у этой Аллы Вербер более 10 лет назад диагностировали рак крови. Современная западная терапия позволяет довольно успешно купировать симптомы - человек выглядит нормально и хорошо себя чувствует, но часто внезапно умирает от сопутствующих причин. В случае с Вербер такой причиной стал инфаркт на фоне аллергической реакции на еду - анафилактический шок, или отёк Квинке, когда на фоне отёка горла возникает удушье - сердечко и не выдержало кислородного голодания. В принципе, таблетка банального Зиртека вполне могла бы её спасти, и несмотря на рак бабуля бы дотянула лет до 80. Кстати, популярное в еврейской среде имя ALLA - чисто готское, на Руси стало популярным благодаря т.н. "300 готским мученицам", эпизоду примерно 1500-летней давности, когда арианство у готов сменилось каноническим католицизмом и были какие-то разборки со смертоубийствами на базе веры. Так вот, готскую королеву звали ALLA (ср. англ ALL, нем. ALLE), мужской вариант - ALLARIK = ALLE REICH (Владыка всей страны).
  • Макаревич на таком же лубянском крючке, как и все остальные. Просто у каждого своя роль. Кто-то должен быть "хорошим", кто-то - "плохим".
  • Слушатели Ари хотят это сделать
  • Ну раз так, то тем более.
  • Это они свой строят. Кривой-косой корабль "РФия". Утонет гарантировано, как и все у них.
  • Армяне такие же . Лучше не связываться никогда и ни в чем. Проверено.
  • Чубайс, медведев, кудрин, греф, набиулина - явная агенура.Гарант-кукла.
  • А черт его знает, что он там делал и который из них
  • Замечательный эфир. Многие уловили поток и теперь он только будет набирать силу, а остальным придётся влиться либо быть смытым.
  • А черт его знает, что он там делал и который из них
  • Все это напоминает сжет из этого фильма https://www.youtube.com/watch?v=KDbsn94j4_A&t=111s
  • Денежную систему придумали в Вавилоне ,затем переняли финикийцы, греки, римляне, византийцы, генуэзцы, англичане, америкосы
  • Громче всего "держи вора!" кричит сам вор. Вавилоняне изображают борьбу с Вавилоном мы должны в это верить? "Сатана лжец и отец лжи". Как можно верить верным сынам Сатаны?
  • Какая разница, что там одобряют все эти россиянские "деятели"? Они никогда не были самостоятельны - всегда делают, что говорят кураторы. Когда надо - поддерживают, когда надо изображают "оппозицию". Завтра скажут сверху - они одобрят вхождение России в состав Зимбабве)
  • Макаревич на таком же лубянском крючке, как и все остальные. Просто у каждого своя роль. Кто-то должен быть "хорошим", кто-то - "плохим".
  • По мне чубайс, медведев, кудрин, греф, набиулина, а также покойный гайдар - тоже куклы для отведения народного гнева, мальчики для битья- кому-то надо играть роль "пятой колонны" и быть объектом ненависти россиянских поцреотов. Не верю, что все эти товарищи могли творить свои мерзкие делишки без одобрения кукловодов.
  • Посмотрел на здание ми6. Действительно, очень напоминает архитектура. В связи с этим возник вопрос. Может московское сооружение слишком маленькое? Известно же, что за благосклонность богов люди соперничали, строили зиккураты повыше. И сейчас строят. А тут такое карликовое строение. Вот дела и не идут. В любом случае, с Золотым тельцом воевать глупо. Он наш самый главный бог , был и останется. О том еще Муслим Магомаев пел. За такой перфоманс, помрет теперь подполковник бедняком.
  • Культовые сооружения строят в направлении "к Богам". Если товарищи из Кремля ориентировались на персонажей типа Нергала, то местом их обитания считалась Преисподняя - именно в ту сторону и должны быть повернуты храмы. У зиккурата на Красной площади снаружи торчит только малая часть, основная конструкция под землей - кстати, и тушка ВИЛа лежит ниже уровня площади, то есть по факту под землей. А подземными храмами вполне могли быть первые сталинские станции метро на кольцевой линии. Выполнены они в явно помпезном стиле, очень напоминают культовые сооружения, а огромный поток "паствы" даёт прикладной функционал - метро.
  • Со мной в главной роли.
  • группа Ария спела песню в свое время тоже символичная во многом https://www.youtube.com/watch?v=G-PQgONg_Fs
  • ВИЛ почти аналогия с ВааЛ( БааЛ) Баал,— древний шумерский бог , отличался могуществом и жестокостью, был первым оформившимся глобальным богом-покровителем. Особенностью культов Ваала историки называют присутствие в ритуальной деятельности жертвоприношений, в том числе человеческих. (очень похоже на многочисленные жертвы ГУЛАГа)
  • Русь славная. Ибо Русь это Слава. Русь светлая. Ибо Русь это солнечный свет. Святая Русь, Святослав это искажение ибо Свентослейв. Конц искажениям
  • И не говори. Колесо Генотьбы оно такое, -- смеялись над клованом пынькой получили клована зелепыньку)))
  • Жертв нет, теплоход был списан и всё равно подлежал утилизации. Не вижу здесь ничего мистического. Если уже верить, что действо на байк-шоу имело какой-то тайный смысл, то ответ должен был быть обязательно с человеческими жертами.
  • Никаких противоречий нет. Изначально Нергал - Бог войны и раздора с собственной планетой Марс. В результате конфликта на пиру Богов был вынужден бежать в Подземную Преисподнюю, где обманом захватывает высшую власть. Изображается Нергал с серпом в одной руке (им он пожинает души человеческие) и молотом в другом. Не находите некие параллели с символикой большевиков? Тем более, что кровавый пентакль - марсова звезда - тоже символ Нергала.
  • Не будем забывать, что понятие "Святая Русь" активно использует РПЦ. Так что...
  • "Сатана" - это разве не обобщающее имя для всех богов, кто не Саваоф? До христианства же не было никакого Сатаны? Если вы верующий христианин, то извините ради бога, не имею намерения оскорблять чьи либо чувства.
  • Вот список подписавших - https://ru.wikipedia.org/wiki/Коллективное_обращение_к_российской_общественности_деятелей_культуры_России_в_поддержку_позиции_Президента_по_Украине_и_Крыму Но это ребята, сидящие на зарплате "заслуженные" ещё с советских времён. А всякие там "звёзды" с шоубизнеса, не мелькают в списке.
  • Скрипали, их кот и все остальное - это клоунада. Но когда надо, то ненужные товарищи умирают так, что никакое вскрытие и экспертизы ничего не обнаружат и не заподозрят.
  • "Святая Русь", чем-то поповко-византийским отдает. Старая построенная в гдр списаная посудина с рпцшным названием сгорела. Не вижу тут знаков.
  • Никаких противоречий нет. Изначально Нергал - Бог войны и раздора с собственной планетой Марс. В результате конфликта на пиру Богов был вынужден бежать в Подземную Преисподнюю, где обманом захватывает высшую власть. Изображается Нергал с серпом в одной руке (им он пожинает души человеческие) и молотом в другом. Не находите некие параллели с символикой большевиков? Тем более, что кровавый пентакль - марсова звезда - тоже символ Нергала.
  • Надо бы крейсер аврору запалить и трубы запилить со всеми пушками .
  • это не бытовая розетка, подключение может оказаться за рубль, использование 10 рублей, а за не исполнение контракта ....штрафом можно не отделаться.
  • Да, напоминает. Хотя, я как верующий политеист против таких прямых аналогий. Дальнейшее чтение в википедии, открыло мне что священным городом Нергала была Кута. Интересно как храм выглядел там? Скорее всего как классический зиккурат, потому что как в той же википедии написано: Nebuchadnezzar II had to rebuild the "temple of the gods, and placed them in safety in the temple". То есть храм для всех богов, что бы не было всяких ужасов типа большевистских.
  • Я думаю вы повсюду ищите плохого и виноватого "диавола". Бесполезное это дело, на мой вгляд. Но если оно как то лично вам поможет жить лучше, дайте знать.
  • И не говори. Колесо Генотьбы оно такое, -- смеялись над клованом пынькой получили клована зелепыньку)))
  • Я думаю вы повсюду ищите плохого и виноватого "диавола". Бесполезное это дело, на мой вгляд. Но если оно как то лично вам поможет жить лучше, дайте знать.
  • "В Гонконге продолжаются столкновения между демонстрантами и полицией". Заметил, ты везде усматриваешь клоунаду. В Гонконге тоже?
  • Там везде гарант интересно)
  • Катастрофы расшатывают психику и того психически неустойчивых личностей, но это только идёт в капилку, пока не получат они инструкцию как себя вести.
  • И снова о Силе Кукловодов. Возврат/отжатие Крыма, кому как нравится, определенно работа надкремлевских Кукловодов. Никакой министр обороны или начальник россиянского Генштаба не мог даже близко проявлять подобные инициативы, равно как и вывеска-гарант. Я помню как Пу на тот момент потерялся в очередной раз, а потом хлопал глазами, когда попался журналистам и мямлил что-то нечленораздельное, его хозяева даже посвящать не удосужили. С противоположной стороны тоже сделали как нужно по теневым договоренностям: исполняющий обязанности президента Украины Турчинов 24 марта 2014 года подписал незаконный указ о выводе войск и госучреждений Украины из Крыма. И.о. министра обороны Украины И.Тенюх,отдал приказ украинским частям в Крыму не сопротивляться действиям российским рэмбо более известным как "зеленые человечки или вежливые люди". Конечно, внешне все выглядело эффектно и красиво, можно было крутое голливудское кино снимать как пять тысяч российских бойцов ССО перемогли 40к обосравшихся хохлов-военных, но реальность всегда прозаичней. А кукловоды видят будущее, жалкий рейтинг российской власти подскочил весьма и весьма после 2014. Потом Сирия и 2015- и снова у Кукловодов все удалось: Транспортные суда россиянцы закупили в Турции. Российский военный флот пользуется средиземноморскими портами стран НАТО (Испании, Греции). На благословенном Кипре, фактически подконтрольном Лондону, для приёма российских самолётов приготовлены запасные аэродромы. Также в случае необходимости кипрские порты готовы принять российские военные корабли. C Израилем также были некоторые как публичные так и теневые договоренности, лишнего трогать ВВС Израилю в Дамаске опять-таки нельзя. Бывшего министра обороны США радикала Джеймса Мэттиса по прозвищу бешеный пес, быстро ушли, как только он заикнулся что надо бы разделаться с Асадом, без лишних сентенцей. И ликвидация Вебер событие может и хорошее, но по степени значимости тот же Бобков был куда как значимей.
  • "Святая Русь", чем-то поповко-византийским отдает. Старая построенная в гдр списаная посудина с рпцшным названием сгорела. Не вижу тут знаков.
  • Тут повыше юзер с ником истинный ариец, написал как он себе представляет Баала. Вот такой бог я думаю нам нужен, суровый. Для победы над америкой самое то. Побежденных можно в жерту принести) Вот такой подход мне близок. А то что бывают боги, плохие или хорошие, это субьективная интерпритация. Большевизм тоже был очень хорош для грузинов, узбеков, латышей, а так же бесконечных африканцев и азиатов, которые хорошо за счет нас уровень жизни себе подняли.
  • Провалы со Скрипалями и Литвиненко? Чо то Максимко совсем уже поехал.
  • Эти два гомоштирлица, посланные туда непонятно зачем, попали в ловушку англосаксов. Чем не провал? А это позорное интервью с симонян? До всего этого я думал, что во внешней разведке работают неглупые люди. А получилось - такое же дубье что и везде.
  • У Главного в ролях жабры имеются. А одноглазый ведёт по дорогам разочарований.
  • Знак есть, но он в области психологии по мне.
  • Когда то я встретил психолога который проводил в в.. тест. Была такая инициатива из верха. оо результатам теста командующий насколько я понял тесты поправить. Фишка в том что результаты показали о наличии качеств маньяков. Когда показали сюжет про то как лупят население мне вспоминается этот же разговор. О чем это говорит? Это говорит о неустойчивости психики, т.е. о колебаниях. Т.е. весь тот хлам что показывают и пропогондируют по тв и т.д. оказывает как на население так и на тех кто стоит на противоположной стороне. А чем это грозит? Неустойчивость и шаткость. Выход для населения по мне это как бы не пошла дальше шумиха но изложить тот перечень проблем которых его волнует именно их. Это ваш торг, цена за которую будут население покупать.
  • Скорее похоже не на знак а на ответ, на выплывающий во время "тени вавилона" ковчег. Ковчег, который возможно является налаживанием некой связи с астральной проекцией Руси (броненосца на который направлены медитации слушателей АРИ). Хотя, если теплоход загорелся сам, то это именно знак. И в первую очередь, хреновый знак для тех кто пытается наладить связь.
  • Это вам про сатану https://youtu.be/Cd523ZPXa9Y
  • Тебя клинит на субъектности. Не понимаешь, что общности субъектность не дается. В широком смысле, русские люди- это граждане православного вероисповедания и культуры. Православный, значит русский. Так классифицировали население в РИ. После 1917 церковь была отделена от государства и принадлежность к религии стала частным делом.
  • Мда. Сначала посади Мировое дерево.
  • Так отож, в устах кремлян россияне русские это скорее противопоставление россиянам американцам, россиянам англичанам, ну и другим.
  • Давно это говорю на Руси управляют русские , в России россиянцы .
  • Ванга вроде говорила, что когда возрождение начнётся, то это будет именно Русь. По крайней мере, как я понял, её слова надо трактовать именно так.
  • Украинские майданы я всегда поддерживал и поддерживаю, больше хороших и разных. В РФ совершенно другая ситуация, все это не взлетит и дело бесперспективное как бы не старались гебешные козлы-провокаторы Яшины и Навальные. Что касается Гонконга, то моя позиция однозначна - всех протестувальщиков майдаунов надо давить и быстро. Но ничего личного и кровожадного, просто бизнес и финансовые интересы. Гонконг - это место от куда нужные товары всегда доставлялись довольно оперативно. И когда захватывают аэропорт, вносят сумятицу и портят все планы, это не есть хорошо. Любому бизнесу нужна стабильность и полная уверенность, а форс-мажор из-за любых местных дегенератов с любыми благими целями, ненужен. И не важно кто там за ними стоит.
  • Токма история покажет.
  • Кто ОНИ? Вы считаете что говорящий хуцпу сам в неё верит? Если мне тут придурки через одного пишут, что я ольгинский троль, это что значит, что я провалился? Или если посмотреть глубже, то это ОНИ так думают. Они в смысле придурки, типа менестрелей жыдизма и любителей оргий на подводных лодках.
  • Значит пришло время для "белой Руси".
  • Тебя клинит на субъектности. Не понимаешь, что общности субъектность не дается. В широком смысле, русские люди- это граждане православного вероисповедания и культуры. Православный, значит русский. Так классифицировали население в РИ. После 1917 церковь была отделена от государства и принадлежность к религии стала частным делом.
  • В России готовят новый дорожный мегапроект за 100 млрд
  • Ну как в Водном Мире танкер такой, чем не броненосец с вёслами. А вообще с годами опыт приходит.
  • Мне тоже понравился броненосец "Россия". Эпический выезд у него был. Организаторы явно медитируют на могучий прилив, и вдохновляются.
  • Давно это говорю на Руси управляют русские , в России россиянцы .
  • А как Россия называлась при Сергее Радонежском? Уж точно не Россия. Русь, Русия
  • Классификация в РИ это аксиома? А до появления православия русских не было?))) И почему субъектность не распространяется на общность? Давайте проще, у Вашей семьи нет субъектности?
  • Может наоборот Русь возродится как Феникс из пепла но уже не "святая" а " огненная Русь"
  • ВИЛ почти аналогия с ВааЛ( БааЛ) Баал,— древний шумерский бог , отличался могуществом и жестокостью, был первым оформившимся глобальным богом-покровителем. Особенностью культов Ваала историки называют присутствие в ритуальной деятельности жертвоприношений, в том числе человеческих. (очень похоже на многочисленные жертвы ГУЛАГа)
  • Денежную систему придумали в Вавилоне ,затем переняли финикийцы, греки, римляне, византийцы, генуэзцы, англичане, америкосы
  • Один наш отец. Раз ведёт, значит ведает, значит так нужно.
  • Русь славная. Ибо Русь это Слава. Русь светлая. Ибо Русь это солнечный свет. Святая Русь, Святослав это искажение ибо Свентослейв. Конц искажениям
  • https://youtu.be/nNdF4ISBXlQ
  • Во времена Радонежского было только одно государство- Золотая Орда, в состав которого входили все суздальские княжества. Никто из них суверенитетом не обладал (признак государства- суверенитет). Можно ли назвать это хорошим прогнозом? Возможно. При Ханах было не так уж все плохо.
  • Во времена Радонежского было только одно государство- Золотая Орда, в состав которого входили все суздальские княжества. Никто из них суверенитетом не обладал (признак государства- суверенитет). Можно ли назвать это хорошим прогнозом? Возможно. При Ханах было не так уж все плохо.
  • Правление Тохтамыша (1380—1395). Прекратились смуты и центральная власть вновь стала контролировать всю основную территорию Золотой Орды. Это тогда как считать? 1380 год между 1380 и 1395. В начале 1420-х годов образовалось Сибирское ханство, в 1428 — Узбекское ханство, затем возникли Казанское (1438), Крымское (1441) ханства, Ногайская Орда (1440-е) и Казахское ханство (1465)[33]. Это как считать? Княжество это только княжество, а не страна. Лестер правильно сказал. Это как при СССР, была РСФСР и все ей подчинялись, республики. Не важно, как называется территория, где правитель сидит. Хоть Мухосранск. Ему будут все подчиняться. И не важно, что развалилась Орда, Русь, Московия, Тартария, Царская Россия, СССР. Название вообще мимо кассы. Главное все подчиняются одному правителю.
  • Это твоя бредовая версия ничего общего не имеющая с историческими фактами
  • Лестер прав. Это ты что-то забыл и напутал.
  • Надо прямо называть их - Георгий Петрович Разумовский, Владимир Иванович Долгих, Егор Кузьмич Лигачёв, Егор Семёнович Строев. Может, за ними тоже кто-то есть, но это достоверно не известно. А Разумовский и прочие известны.
  • Кольцевую дорогу вокруг Владивостока.
  • "чупа-чупс" соснуть хочешь?
  • Скорее всего основные "не светятся", тем более если это женщины или "женщины", но этот клубок можно размотать только последовательно, никто нам сведений на тарелочке не принесёт, скорее дезу запустят. Я тут подумал, а может у них вообще существа третьего пола есть, какие-нибудь долгоживущие андроиды или андрогины, которые за время жизни меняют свой пол и выступают под новой личиной. Но память-то и специальные умения остаются.
  • Согласен со слушателем. Тоже думается, этот макет зиккурата, что-то наподобие молниеотвода - мы направляли энергию на разрушение зиккурата, они почувствовали и решили отвести на этот макет. Вряд ли сами кукловоды позволят его разрушить. Надо медитировать ещё.
  • Скорее всего основные "не светятся", тем более если это женщины или "женщины", но этот клубок можно размотать только последовательно, никто нам сведений на тарелочке не принесёт, скорее дезу запустят. Я тут подумал, а может у них вообще существа третьего пола есть, какие-нибудь долгоживущие андроиды или андрогины, которые за время жизни меняют свой пол и выступают под новой личиной. Но память-то и специальные умения остаются.
  • https://youtu.be/nNdF4ISBXlQ
  • Константин, Италия - территория Запада. ОНИ - это ребята из Лондона, проталкивающие историю с отравлением Скрипалей. И не важно, было ли оно на самом деле. Дело в другом: смерть в Италии даёт повод опять искать российский след. И они его найдут, даже если его не было.
  • Насчет Литвиненко не знаю, но про Скрипалей читал как-то раз оригинальную Sunday Times, где описывалось как умер один британский бичара, который нашел на помойке красивый флакончик, уволок и подарил своей близкой подруге, а потом они оба умерли из-за страшного высокотоксичного novichka, миллиграмм которого может убить то ли сотни то ли тысячи, то ли сотни тысяч людей, хехехе.
  • Владислав неоднократно говорил, что в Англии, при королевском дворе, держат двух воронов, Хугина и Мунина, предполагая, что таким образом данный королевский двор, чтит древние готские традиции. А может дворцовые колдуны, этим контролируют некие древние высшие силы, ну или пытаются эти древние высшие силы таким образом обмануть, дезориентировать. То есть. на самом деле Хугин и Мунин, как земное воплощение этих сил, находятся в плену, пусть и в почётном, (даже полковник приставлен), но В ПЛЕНУ?
  • Ну ты можешь быть и райкиным и дворковичем и золотниковым и бортниковым, патрушивым, тоже ведут.
  • Мост через Берингов пролив будет ещё при нашей жизни. Если конечно войнушка не начнется.
  • Я думаю, когда кремлёвцы повторяют термины "россияне" и "русские", они таким образом пытаются их смешать, и исказить сам термин "Русский". Верить им нельзя. Вообще никогда!!! Даже если они скажут. что два плюс два четыре, то всё равно соврут, не знаю уж как, но соврут точно.
  • Ради интереса погуглил про эту Аллу по фамилии Вебер , оказывается её дед в блокадном Питере заведовал продовольственной базой и пока русские как мухи мёрли и пухли от голода , этот деятель за безценок прихватизировал фамильные драгоценности , картины и прочий антиквариат , папаня работал зубным протезистом , кроме того вся семейка жила в центре в 250 метровой отдельной квартире с прислугой , очевидно отжатой у эксплуататорских классов во время их большевистского пегевогота.
  • Эгрегор народа это и есть энерго-информационный субстрат, в котором реализуется, в том числе, субъектное единство, т.е. субъектность народа.
  • Эгрегор народа это и есть энерго-информационный субстрат, в котором реализуется, в том числе, субъектное единство, т.е. субъектность народа.
  • Кремлянам нечего предложить людям, кроме христианства и победы над Гитлером, вся их идеология. Что такое Крым и почему это хорошо они так и не смогли объяснить, даже обработанные пропагандой люди не могут сказать зачем им Крым. Тут на фоне кремлёвских товарищей, которые хотят усидеть на всех стульях, западные либералы смотрятся более адекватными. Каждое новое поколение всё больше смотрит в сторону запада и никого уже не пугает мультикультурализм, ЛГБТ и прочее. Западу Навальный не мешает, а наоборот, он готовит новое поколение, пока РФия топчется в болоте. А потом подготовленное население скинет кремлёвских. 5-10 лет и кремляне будут развешаны на столбах.
  • Год богатый на всякие знаковые события, что-то будет совсем скоро.
  • Я спрашиваю, в Гонконге все по настоящему или клоунада?
  • Насчет Литвиненко не знаю, но про Скрипалей читал как-то раз оригинальную Sunday Times, где описывалось как умер один британский бичара, который нашел на помойке красивый флакончик, уволок и подарил своей близкой подруге, а потом они оба умерли из-за страшного высокотоксичного novichka, миллиграмм которого может убить то ли сотни то ли тысячи, то ли сотни тысяч людей, хехехе.
  • А что ты вкладываешь в понятие "по-настоящему"? Англосаксы, жЫдомасоны, рептилоиды-драконийцы-нибиру шатают -считай как угодно и как тебе ближе що там в Гонконге.. В России же всегда публике предлагают цирк и шапито-политику. А украинские майданы как я уже говорил и так оно и есть - без внешней подпитки давятся сразу - палаточный и тарифный до сих пор перед глазами, когда еще Авакян цинично прикольнулся причем на русском языке(!) мы тоже мол немного прикрутили и выставил в твиттере фотку где людей в позе собак держат зимой спецсилы МВД. Никакая Европа и штаты со всеми правозащитниками даже не мявкнули тогда.
  • Русские объединятся, зиккурат будет разрушен
  • Николай Толубаев, а ты уверен что это вообще русский ресурс?
  • А ещё эдичке завидно, как так его либералы натянули
  • А ещё эдичке завидно, как так его либералы натянули
  • Лимонов, живя во франции взял защеку у негра и сам об этом написал Что ты можешь сказать по этому поводу
  • А ты уверен, что это русский ресурс?
  • Это все круто, а ты уверен, что это русский ресурс?
  • Так это походу, не русский ресурс
  • Слушатели Ари хотят это сделать
  • А ты, Эйнар, уверен что это русский ресурс?
  • Русские объединятся, зиккурат будет разрушен
  • Зиккурат отработал свое, теперь его сливают с помощью Ари, заодно и расположение людей хотят заполучить
  • Лимонов, живя во франции взял защеку у негра и сам об этом написал Что ты можешь сказать по этому поводу
  • Я знаю, лимонов извращенец
  • Владислав каким то сучкам продажным (не будем говорить более точно и биографию их разбирать) полпередачи посвятил, хотя это скорее проблемы Италии и проблемы итальянского общепита. А росиянская "рЫЫальность" намного страшнее и намного смертельнее https://youtu.be/W-1WvHdqqJ8 досмотрите до конца сюжет проникнитесь духом Руси. Это будет реальная медитация побуждающая к реальному делу.
  • Я знаю про Савенко, не стал бы серьезно относится к его словам
  • Эти два гомоштирлица, посланные туда непонятно зачем, попали в ловушку англосаксов. Чем не провал? А это позорное интервью с симонян? До всего этого я думал, что во внешней разведке работают неглупые люди. А получилось - такое же дубье что и везде.
  • В 1370-е волжские ушкуйники несколько раз брали штурмом и грабили ордынскую столицу Сарай, а ханы униженно просили московского князя унять его лихих людей, чтобы они так больше не делали... Так что не "государство" уже это было, а х... поросячий.
  • Лестер прав. Это ты что-то забыл и напутал.
  • Константин, Италия - территория Запада. ОНИ - это ребята из Лондона, проталкивающие историю с отравлением Скрипалей. И не важно, было ли оно на самом деле. Дело в другом: смерть в Италии даёт повод опять искать российский след. И они его найдут, даже если его не было.
  • Раньше вроде русский был.
  • Точно. Всё верно. Так и было. Иван Грозный был чингизидом, и фиг бы кто мог править Московией если бы он не был чингизидом. Как умер Иван, так стали все претендовать на власть, ходя при Иване на власть мог претендовать только хан касимовский Симеон Бекбулатович . Хоть он был у власти 11 месяцев, Иван просто отдал её, но они не враждовали, и снова Иван стал у Власти.
  • Лимонова цитировать, себя не уважать, тем более на "русском" ресурсе
  • А что ты вкладываешь в понятие "по-настоящему"? Англосаксы, жЫдомасоны, рептилоиды-драконийцы-нибиру шатают -считай как угодно и как тебе ближе що там в Гонконге.. В России же всегда публике предлагают цирк и шапито-политику. А украинские майданы как я уже говорил и так оно и есть - без внешней подпитки давятся сразу - палаточный и тарифный до сих пор перед глазами, когда еще Авакян цинично прикольнулся причем на русском языке(!) мы тоже мол немного прикрутили и выставил в твиттере фотку где людей в позе собак держат зимой спецсилы МВД. Никакая Европа и штаты со всеми правозащитниками даже не мявкнули тогда.
  • Странно что приводят мнение человека давно дискредитирующего себя. Сторонние наблюдатели, видят все и могут сами думать и делать выводы и по поводу ресурса тоже
  • А ты однако, назойливый поц, на дежурстве, но тем не менее оно и интереснее, хехехе. Я уже всё что нужно ответил, учись читать внимательнее. לקרוא ספרים טובים הרחיבו את אופקיכם
  • Неплохо, Серж. Ты близко подошел к разгадке и дал подсказку мыслящим людям.
  • https://youtu.be/tFe2l9pPOnA "не страна, а декорация какая-то" (С) Тренер
  • А ты однако, назойливый поц, на дежурстве, но тем не менее оно и интереснее, хехехе. Я уже всё что нужно ответил, учись читать внимательнее. לקרוא ספרים טובים הרחיבו את אופקיכם
  • Че то приходит, и Русские как всегда у же 100 лет в стороне от процессов решающих судьбу Русских
  • Переобулись ну и чтобы не сбывшиеся предсказания никто не напомнил. Заодно и старых пользователей побанили. Браунинга забанили.
  • который гнить на колу должен.
  • Будь добр, процитируй свой ответ.
  • https://m.lenta.ru/news/2019/08/14/itsnoteasy/ упыри делают все, чтобы русские с мозгами из России сваливали
  • Тут повыше юзер с ником истинный ариец, написал как он себе представляет Баала. Вот такой бог я думаю нам нужен, суровый. Для победы над америкой самое то. Побежденных можно в жерту принести) Вот такой подход мне близок. А то что бывают боги, плохие или хорошие, это субьективная интерпритация. Большевизм тоже был очень хорош для грузинов, узбеков, латышей, а так же бесконечных африканцев и азиатов, которые хорошо за счет нас уровень жизни себе подняли.
  • Скорее всего в плену. Даже в фильме ВОРОН-3 ловят ворона, что бы затем уничтожить воскресшего.
  • Этот проект 5 миллиардов и то с натяжкой стоит.
  • Конечно найдут. Но не итальянцы.
  • Кто только эдичку ни натягивал)
  • Видимо, Рогозин все таки построит автостраду до Марса)
  • Давно уже вскрыли этот акт плагиата. Лимонов просто скопипiжжел отрывок с негром у одного инострамного пейсателя.
  • Предлагаб тему поднять Объединение. Что такое объединение? Зачем оно? Практика применения. Чтобы каждый сначало сделал маленькую работу, а именно проанализировал своё мнение, мнение окружающих и все изложил кратко и понятно. Можно с ссылками , но кратко и доступно.
  • хирург за базаром не следит. Рен.тв говорил, что уходит в отшельники. Типа устал от цивилизации московской. Опять на 11 выпало - продолжение "шоу"
  • Серж, что у тебя с морщинами,?
  • Лестер, - это гандон и подонок
  • Ну ты можешь быть и райкиным и дворковичем и золотниковым и бортниковым, патрушивым, тоже ведут.
  • Я давно начал сомневаться с 2009 года ещё. Карты показывали странную картину.
  • хирург за базаром не следит. Рен.тв говорил, что уходит в отшельники. Типа устал от цивилизации московской. Опять на 11 выпало - продолжение "шоу"
  • Сартакова читал?)
  • Мне даже комментировать не хочется.Обычный вброс в информационное пространство. Действуют нагло и примитивно.
  • Объединение по национальному признаку, защита интересов этого объединения в целом и каждого члена в частности, помощь и поддержка, увеличение осознаности этого объединения, передача ценностей материальных и духовных, представительство для других объединений. У нас постоянно будут враги в этом многонациональном мире, поэтому цель будет всегда. Ну и от себя добавлю, что так гораздо спокойней, когда за тобой рать и у других меньше желания связываться с тобой
  • Русь самоликвидировалась в 1237. Никлс, живи настоящим, скушай твикс!
  • Объединение по национальному признаку, защита интересов этого объединения в целом и каждого члена в частности, помощь и поддержка, увеличение осознаности этого объединения, передача ценностей материальных и духовных, представительство для других объединений. У нас постоянно будут враги в этом многонациональном мире, поэтому цель будет всегда. Ну и от себя добавлю, что так гораздо спокойней, когда за тобой рать и у других меньше желания связываться с тобой
  • Мне кажется этот лютый трешак отлично характеризует всю россиянскую лже-действительность.
  • Наоборот, как раз все Но только по мне они не так скрыты, просто они умело маскируются. А кто они? А это те кто обладает постоянством и капиталом. Достаточно просто на протяжении долгого времени умело делать оборот капитала как у тебя появляются связи, и чем древнее тем эти связи обрастают все больше связями. Это просто логично по мне.
  • Да, этого пидрилу вообще позорно вспоминать.
  • И как раз практически к полнолунию.
  • А дорога? Сталинская, в Заполярье? Вот растает "вечная" мерзлота, подсохнет немного и вперед. Может и старые города найдем.
  • Переобулись ну и чтобы не сбывшиеся предсказания никто не напомнил. Заодно и старых пользователей побанили. Браунинга забанили.
  • Нашёл нормальную запись. 1000 просмотров, 5 комментов https://www.youtube.com/watch?time_continue=1109&v=qsiZAhH88f4
  • Главное, что я не менестрель жыдизма.
  • Новости, новости. https://www.amur.info/news/2019/08/04/157896
  • Фрукты из Китая запрещено ввозить в Россию. Вот те раз.
  • Наоборот, как раз все Но только по мне они не так скрыты, просто они умело маскируются. А кто они? А это те кто обладает постоянством и капиталом. Достаточно просто на протяжении долгого времени умело делать оборот капитала как у тебя появляются связи, и чем древнее тем эти связи обрастают все больше связями. Это просто логично по мне.
  • Тогда цель будет кк это не передокс чтобы семья стала самой могущественной а все остальные подчинить себе. Защита и остальная ерундистика это лишь оправдание для мощи и подчинения. И по мне это логично и правильно. Только если говорить по робьединение по языку это означает политику при которой все будет говорить на русском языке, как сейчас большинство говорит на английском. И это тоже логично. Но во всем этом есть одно не логичное Но ,по мне, кто сказал что случайные люди никогда не участвовавшие в создании объединения будут действовать осознанно в интересах этого объединения? Бессознательно , да. Но в е случайные люди всегда случайны, они не берут ответственность, они будут всегда подвержены влиянию, а следовательно , само по себе объединение по больше части малочислено и представляет собой нечто вроде дворовых банд.
  • А, ок. Извините. Обознался)
  • ...на халяву дебилам, да с пивасикам в самую пору.
  • В 1370-е волжские ушкуйники несколько раз брали штурмом и грабили ордынскую столицу Сарай, а ханы униженно просили московского князя унять его лихих людей, чтобы они так больше не делали... Так что не "государство" уже это было, а х... поросячий.
  • Симеон Бекбулатович стал "царём" исключительно потому, что астрологи напророчили Ивану Грозному в тот год смерть "царю московскому". Когда срок вышел, а пророчество не сбылось, Симеона сразу попросили освободить табуретку - возражать он не стал.
  • Да нормально всё. Святая Русь, - это Христианская вера, - предана Огню Богами нашими. Пусть горит...
  • Лимонов вообще профессиональный тролль (с тех пор когда еще такого понятия не было) , все начиная от "Это я Эдичка " до НБП .
  • Подумаешь у негра соснул , при чем здесь национализм и большевизм?
  • на подсосе у Кремля , регулярно с 2014 и это не скрывает
  • Ну вот и с Эпштейном всё разъяснилось. https://www.rt.com/news/466415-alec-baldwin-epstein-conspiracy-russians/