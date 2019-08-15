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Чем отличается история России от истории США?

15/08/2019 00:54
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Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

Обсуждение
  • Шаман идёт... https://www.youtube.com/watch?v=oAYzLogDv0U
  • Вроде Минпромторг России уже дал отрицательное заключение на эту инциативу. А вообще похоже что такие инициативы вбрасываются и отклоняются чтобы прикрыть мерзость, которая проводится. Из серии "а мог бы и бритвой полоснуть". Самый яркий подобный вброс - слухи о возможной передаче островов Японии.
  • Минпромторг России наскольео я читал уже дал отрицательное заключение на эту инциативу. А вообще похоже что такие инициативы вбрасываются и отклоняются чтобы прикрыть мерзость, которая проводится. Из серии "а мог бы и бритвой полоснуть". Самый яркий подобный вброс - слухи о возможной передаче островов Японии.
  • Минпромторг России уже дал отрицательное заключение на эту инциативу. А вообще похоже что такие инициативы вбрасываются и отклоняются чтобы прикрыть мерзость, которая проводится. Из серии "а мог бы и бритвой полоснуть". Самый яркий подобный вброс - слухи о возможной передаче островов Японии.
  • Походу все действуют в одном ключе и направлении. Что власть что и оппозиция.
  • Минпромторг уже дал отрицательное заключение на эту инциативу. А вообще похоже что такие инициативы вбрасываются и отклоняются чтобы прикрыть мерзость, которая проводится. Из серии "а мог бы и бритвой полоснуть". Самый яркий подобный вброс - слухи о возможной передаче островов Японии.
  • а некоторые уже и физически
  • а некоторые уже и физически
  • а некоторые уже и физически
  • а некоторые уже и физически
  • вот как один булгарин позорит свой народ: https://www.youtube.com/watch?v=0AWEIPwYczk https://www.youtube.com/watch?v=aXu14oOMzpM Скорее всего любит разные дороги нюхать.
  • https://www.youtube.com/watch?v=b1DXEm6eLD0 «Ребятки, поздравьте меня и всех нас. Здесь куча народа, и мы рухнули. Пилоты — красавцы, посадили птичку, просто респект и уважуха. Не могу говорить, сердце заходится, это было стремно», — говорит пассажир на видео, которое выложил Telegram-канал 112.
  • «Ребятки, поздравьте меня и всех нас. Здесь куча народа, и мы рухнули. Пилоты — красавцы, посадили птичку, просто респект и уважуха. Не могу говорить, сердце заходится, это было стремно», — говорит пассажир на видео, которое выложил Telegram-канал 112. https://www.youtube.com/watch?v=b1DXEm6eLD0
  • https://www.youtube.com/watch?v=sOha8Tvhyu8 «Ребятки, поздравьте меня и всех нас. Здесь куча народа, и мы рухнули. Пилоты — красавцы, посадили птичку, просто респект и уважуха. Не могу говорить, сердце заходится, это было стремно», Москва- Симферополь
  • Забавно, что по итогам 2018 года основным импортером российского дизтоплива стали... США. Лёгкая сланцевая нефть не годится для получения солярки, её оказалось проще покупать в России. Ещё удивительнее, что а 2-м месте стоит Германия, 40% топлива на АЗС этой страны Made in Russia. Сказать такое кому-то 20 лет назад - покрутили бы пальцем у виска. Из личного: в России при движении по трассе на моём Outlander на 95-м бензине (45 руб.) расход составляет 6 литров, в Германии при том же скоростном режиме на их разбодяженном спиртом топливе (при цене 105-110 руб. за литр) расход возрастает до 9 литров, при этом движок квёлый. Вот тебе и Эуропа...
  • Поставил газ. "Это просто праздник какой-то!"
  • Пока существует РФ русские будут рабами этой системы .
  • Пейсатый-засухаренная блядина, желаю прокатить тебя на ГазВаген
  • Да-да-да, еврей оглобля способный сказочки рассказать
  • Популярность неоязычества в спецназе ФСБ и ГРУ объяснил эксперт https://www.vladtime.ru/polit/army/729987/amp
  • ВАК работает на Кремль, какие тут ещё могут быть мнения...
  • Автор сайта работает на Кремль, какие тут ещё могут быть мнения....
  • ВАК работает на Кремль.
  • Согласен
  • Я тебе здесь отвечу, если для тебя объединение, это что то сродни дворовых банд, тогда тебе рано об этом думать, подрости сначала
  • Да это еврейско-эмигрантский ресурс
  • И да это твой бред, такую фигню пишешь
  • https://www.youtube.com/watch?v=5od-pGYMiYU вот кучка армян развлекаются на Тавриде, один буйный готов русичке молодой голову оторвать. Всасывайте манеру поведения армян. https://www.youtube.com/watch?v=5od-pGYMiYU
  • https://www.youtube.com/watch?v=5od-pGYMiYU https://www.youtube.com/watch?v=UF_EMUa6c1M Школота, изучайте манеру поведения армян.
  • Русские объединятся, зиккурат будет разрушен
  • А ты можешь нормально писать?
  • Библия это еврейские сказки
  • Хотите поболтать. Будьте вежливы, приветливы. Начинайте не с пошел нах, а с приветствия. Хорошего вам дня, и приятной службы.
  • Даже Дуров нищеброт по сравнению с ними. Я думаю это семьи крупных банкиров, семьи транснациональных компаний. За все время существования они смогли между собой разграничить рынки и наладить нужные связи. Никто делиться этим не собирается так как это основа их капитала. Но по мне логично им было бы вывести себя из юрсдикции чиновников, чтобы никто им не заложил и не звонилпо пустякам. Чтобы они подчинялись своей юрисдикции. А это возможно только на правах международного уровня. Их должнвюы признать наравне с госудаствами. Поэтому по мне следующий шаг будет возможно действительно колонизация земель, перенесение туда своих кадров и диктовка от туда остальным, а до этого ослабить по возможности остальных, у них тоже средства ограничены и они потихоньку сбивают цену на рнализацию своего проекта. Что касается населения то население находится где то там в сторонке, но при этом как в матрице питает всю эту систему. Но это мой вымысел пока.и
  • Заодно из оборота нужно вывести политиков и чиновников, насаждающих СССР. Морально устарели.
  • Заодно из оборота нужно вывести политиков и чиновников, насаждающих СССР. Морально устарели.
  • Зря народ минусует, так оно и было!
  • а ну, про удмуртов поподробнее. Где ты там их нашёл? Когда они присоединились к Москве? И где они находятся?
  • Проще? Это как посмотреть. В роддоме Вашего новорожденного ребенка, с еще несформировавшимся иммунитетом, обязательно обколют не нужными, а зачастую вредными прививками непонятного состава. И Вы не сможете противостоять напору медиков. Чуть что, они подключат ювиналов и придется соглашаться на их условия. Вообще рождение ребенка в большинстве роддомов это сильнейший стресс и для матери и главное для ребенка. Причина тому перерезание пуповины в первые секунды после рождения. Моментальный переход на легочное дыхание для ребенка - это стресс. В естественных условиях, после рождения, ребенок еще какое-то время получает через пуповину кислород и питательные вещества. Ребенок продолжает "дышать" через пуповину и постепенно переходит на дыхание через легкие, так происходит адаптация. Так же важно, что параллельно с этим в организм ребенка с остатками крови продолжают поступать его стволовые и иммунные клетки, которые являются залогом его здоровья, которые он должен обязательно дополучить. Недополучение этих клеток, может повлечь отставание в развитии и проблемы со здоровьем. Зачастую современные дети, априори имеют проблемы со здоровьем. И причина на мой взгляд, именно в недополучение того, что ребенок должен получить при естественных родах. Не для кого не секрет, что около плодные ткани дорого ценятся из за своих омолаживающих свойств, а пуповина из-за содержащейся в ней крови со стволовыми клетками. Стоимость доходит до 7000$. Да и сами операции по пересадке стволовых клеток очень дорогостоящие. И вы никогда не сможете добиться, того, чтобы пуповину обрезали спусят какое-то время. Тем более не сможете забрать свой биометриал из роддома. Вас посчитают сумасшедшими родителями, если Вы будете против обрезания пуповины сразу после родов. Объявят Вас сектантами, посчитают какими-то ненормальными людьми наносящими вред собственному ребенку и примут соответствующие меры вплоть до отбирания у Вас ребенка.
  • К московскому войску присоединялись в том числе и отряды подвластных Казани племён, ещё не вошедших в состав Русского государства.
  • Если бы еще дети здоровые рождались.
  • Проще? Это как посмотреть. В роддоме Вашего новорожденного ребенка, с еще несформировавшимся иммунитетом, обязательно обколют не нужными, а зачастую вредными прививками непонятного состава. И Вы не сможете противостоять напору медиков. Чуть что, они подключат ювиналов и придется соглашаться на их условия. Вообще рождение ребенка в большинстве роддомов это сильнейший стресс и для матери и главное для ребенка. Причина тому перерезание пуповины в первые секунды после рождения. Моментальный переход на легочное дыхание для ребенка - это стресс. В естественных условиях, после рождения, ребенок еще какое-то время получает через пуповину кислород и питательные вещества. Ребенок продолжает "дышать" через пуповину и постепенно переходит на дыхание через легкие, так происходит адаптация. Так же важно, что параллельно с этим в организм ребенка с остатками крови продолжают поступать его стволовые и иммунные клетки, которые являются залогом его здоровья, которые он должен обязательно дополучить. Недополучение этих клеток, может повлечь отставание в развитии и проблемы со здоровьем. Зачастую современные дети, априори имеют проблемы со здоровьем. И причина на мой взгляд, именно в недополучение того, что ребенок должен получить при естественных родах. Не для кого не секрет, что около плодные ткани дорого ценятся из за своих омолаживающих свойств, а пуповина из-за содержащейся в ней крови со стволовыми клетками. Стоимость доходит до 7000$. Да и сами операции по пересадке стволовых клеток очень дорогостоящие. И вы никогда не сможете добиться, того, чтобы пуповину обрезали спусят какое-то время. Тем более не сможете забрать свой биометриал из роддома. Вас посчитают сумасшедшими родителями, если Вы будете против обрезания пуповины сразу после родов. Объявят Вас сектантами, посчитают какими-то ненормальными людьми наносящими вред собственному ребенку и примут соответствующие меры вплоть до отбирания у Вас ребенка.
  • Да и з...сь! - пешком пусть ходят, чем на барбухайках своих воздух портят и людей гробят .
  • а некоторые уже и физически
  • Рожать надо тогда, когда уверен, что можешь обеспечить ребенку достойное будущее. Я бы хотел, чтобы мой ребенок рос в нормальной России будущего, а не в нашем современном у*бстве. А многие вот сначала рожают, а потом думают.
  • Как и во всех других значимых вопросах наряду с официозом нужно искать блат.Кстати,есть мнение,что роды на спине не самые физиологичные.
  • Коренным населением являются те кто построил города, заводы, продолжил дороги в США это сделали переселенцы из Европы а индейцы это аборигены. Негры могут претендовать на коренных если не паразитируют сейчас. То есть первопоселенцы. В России коренным населением являются русские от Тихого океана до Атлантического. Русские построили города создали цивилизацию. Местные жители аборигены. Они живут в русской цивилизации в городах построенных русскими, ходят по дорогам проложенными русскими.
  • Индейцы оказались слабее и проиграли пришельцам. И их боги/духи им не помогли, ибо ослабли тоже. Приходят свежие силы и отнимают накопленное у зазевавшегося. Проклятая майя! Никакого покоя.)
  • https://www.youtube.com/watch?v=JzNlh8LpjAU вот хирург о патриотизме во всей красе. вот это продолжение опускания булгарского народа https://www.youtube.com/watch?v=0AWEIPwYczk ну и главная изюминка в интеллекте состоявшегося мозга байкерского президентского полка https://www.youtube.com/watch?v=aXu14oOMzpM
  • Коренное население Японии получается айны? Чего построили апачи лили сиу? Европейцы всё.
  • Не умничай, японцы за себя похлопочут. За себя больше думай, что ты понастроил.
  • Народам надоела усобица Московское царство несло мир.
  • Не умничай, японцы за себя похлопочут. За себя больше думай, что ты понастроил.
  • Минусы может ставить один человек, создав 20 аккаунтов в гугле. Не ведитесь)
  • Говорят, в москве кур доят. У 75% нет никаких документов подтверждающих личность и они называют себя сирийцами. Как вы собираетесь их отправить назад в сирию, да еще и в вагонах? Вы хоть представляете какой вой начнется. В начале августа такой "сириец" зарубил в Штуттгарте русака мечом средь бела дня на улице на глахах его маленькой дочери, за то что он настучал полиции, что он не сириец, а иорданец. И даже такой отморозок останется в германии. Заодно никто теперь не будет заявлять в полицию. Вы даже не представляете, какая юридическая защита у всех беженцев в германии, если он сюда попал, то 99,9% он останется здесь навсегда.
  • Минусы может ставить один человек, создав 20 аккаунтов в гугле. Не ведитесь)
  • Какой смысл ввозить 3 млн. чтобы потом вывозить, да у немцев 80% в правительстве толерасты разной степени дебильности.
  • Минпромторг России уже дал отрицательное заключение на эту инциативу. А вообще похоже что такие инициативы вбрасываются и отклоняются чтобы прикрыть мерзость, которая проводится. Из серии "а мог бы и бритвой полоснуть".
  • Рожать надо тогда, когда уверен, что можешь обеспечить ребенку достойное будущее. Я бы хотел, чтобы мой ребенок рос в нормальной России будущего, а не в нашем современном у*бстве. А многие вот сначала рожают, а потом думают.
  • Пока существует РФ русские свой статус не потеряют, такое в принципе невозможно.
  • Колега, человек серьёзный врать не будет я ему верю, он месяцев 7 там прожил у родственников жены. И это ни как не противоречит вашей истории.
  • Немцы народ очень серьезный, с ними шутки плохи. Может они для вида прикидываются овцами, а сами по ночам вытуривают эмигрантов эшелонами. Я не удивлюсь, если это так. Права человека существуют для тех, кто законно прибыл в ФРГ. Законно, Нофман. А не для всех! Вопить бесполезно!
  • Такие мифы о немцах остались преимущественно у поклонников степана бандеры, не верящим, что у рейхстага за нацистские выкрики им сразу же набьют морду, а плакат с бандерой засунут им в известное место. Немец уже совсем не тот, плюс исчезающий вид. Так что забудьте ваши влажные мечты.
  • "Тот" это немец или "не тот", надо судить по уровню жизни, качеству товаров и услуг, общей культуре. Ничего не изменилось в худшую сторону, немцы по прежнему являются лидерами ЕС. Почему ты решил, что немцы стали "не те", обоснуй свое мнение?
  • официально и юридически русского народа в россиянии нет , он в списках не значится , отсюда все проблемы
  • Согласен. Если смотреть экономику Германии, возможности людей, даже сейчас (да раньше было лучше), но и сейчас, мы не то что в жопе, мы ещё дальше. Немцы могут ездить куда хотят, и им это не так дорого как у нас, скажем дешевле намного. Покупать могут всё что хочется. Огромная поддержка от гос-ва идёт, это и жильё, и еда, даже лентяям платят так что бы они могли где жить (социальное жильё, и получше чем наши квартиры) и кушать могли. А какой выбор там одежды, и цены не в пример нашим. Машины у немцев по программа меняются, и всем это выгодно. Странные люди говорят, что в Германии всё хреново. Даже экологию там соблюдают.
  • Владислав! Благодарю за интересный познавательный исторический экскурс. Всех благ.
  • При христианской молитве энергия уходит в свисток. Что то я не припомню, когда христиане одерживали победы, только в книжках, которые они сами пишут. В России за последние 100 лет не было ни одной победы. В США и Европе христиане сдают свои земли мигрантам и бесам. Притом, что это глобальная структура с огромной кучей денег. Когда на Россию напали бесы и стали валить храмы, когда уже стало ясно, что мочат христиан. Что сделали христиане всего мира?? Стояли и смотрели))
  • Зачем? Хотят нам устроить совок - отправим их на новое поднятие целины и прокладку бама. Нехай поработают
  • Япония получит два курильских острова, если заключит с Россией мирный договор. Об этом на форуме «Территория смыслов» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/politics/42665812/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink Стрелков ,Калашников и Квачков весной чуть ли не народное ополчение хотели поднимать и идти на Кремль сейчас интересно проглотят?
  • Наряду с другими средствами пытаюсь использовать и стилизованную христианскую молитву по субботам, данную мне женщиной, заговаривающей воду,для достижения своих целей.Иногда возникает эффект.Впрочем, после того не значит вследствие того.Интересно, придётся отдавать этот своеобразный кредит и чем?
  • Мне кажется смысл этой темы с островами - отвлекать внимание от п*ца который происходит в России. Но если начнутся реальные действия - посмотрим чего эти "патриоты" стоят.
  • Наряду с другими средствами пытаюсь использовать и стилизованную христианскую молитву по субботам, данную мне женщиной, заговаривающей воду,для достижения своих целей.Иногда возникает эффект.Впрочем, после того не значит вследствие того.Интересно, придётся отдавать этот своеобразный кредит и чем?
  • Какой смысл ввозить 3 млн. чтобы потом вывозить, да у немцев 80% в правительстве толерасты разной степени дебильности.
  • Заглотишь ты - " большую шляпу" А, Квачков и Стрелков - реальные патриоты России, которые себя проявят в трудное для России время
  • Ну и "табло" у этой шалавы Досих пор удивляюсь, как этот подонок работал в ГосБезопасности
  • Золотой ты человек! Всё за Россию переживаешь! Пердак-то уцелел?
  • Никакая Ездра здесь не причем. Глоба давал выдержки их этих пророчеств, как он говорил, Немчина. Хотя чьи это пророчества, не вполне понятно. Возможно Авеля. Он где-то списал и не может упомянуть реальный источник. Важно другое, оно многое сбылось.
  • У нас в крае (Краснодарском) 45 руб. 92 стоит
  • Золотой ты человек! Всё за Россию переживаешь! Пердак-то уцелел?
  • Как то бы с понятиями определиться . что для вас Россия например .А то непонятно чего эти персонажи патриоты .
  • Индейцы оказались слабее и проиграли пришельцам. И их боги/духи им не помогли, ибо ослабли тоже. Приходят свежие силы и отнимают накопленное у зазевавшегося. Проклятая майя! Никакого покоя.)
  • Почему отсчет начат с Ленина?
  • Никакая Ездра здесь не причем. Глоба давал выдержки их этих пророчеств, как он говорил, Немчина. Хотя чьи это пророчества, не вполне понятно. Возможно Авеля. Он где-то списал и не может упомянуть реальный источник. Важно другое, оно многое сбылось.
  • железная логика: пусин под 10,12 номером выпал. Итого 11, Поищи в новом завете о 10 царей на час, может отыщешь. Глоба получил в руки, думали что он - эксперт в таких манускриптах.(=
  • Я тебе здесь отвечу, если для тебя объединение, это что то сродни дворовых банд, тогда тебе рано об этом думать, подрости сначала
  • И да это твой бред, такую фигню пишешь
  • Вот как надо воевать - чужими руками, учитесь у предков!
  • Когда то совокупность душ захотела познать тленность третьего измерения, Господь сказал - что будет так то и так, но они настояли. Тогда Бог создал нынешний мир, но в нем все уже давно запрограммированно, все события и поступки. Евреи были богоизбранныи народом(за свои уникальные черты), но они возгордились, а сейчас вообще больше напоминают язычников. После сего русские стали богоизбранным народом. Тогда Бог повел их по пути страданий в ускоренном темпе дабы проверить дух. Еще много тысяч лет назад было известно, что Россия станет центром мира. А это может произойти только через религию и благосклонность Бога. А если кто то думает что библия это еврейские сказки, даже не думайте лезть в эзотерику
  • А теперь представь другую ситуацию. Все хотят получить ресурсы и острова и земли. Не нужно думаю питать иллюзии в альтруизме. И все сделают чтобы их получить. А теперь Что им помешает и что им поможет быстрее реализовать это? Все верно. Им больше всего поможет когда количесивнно будет перевес на деградации. Банально кем ты хочеш быть? Нищим после пентхауза , или богатым на островах? Просто есть банальное время, чем дольше будут торговаться тем цена будет все падать. Может даже не хватить и на однушку. е.
  • Чаще уже обратное, сначала откладывают ради карьеры, а потом уже поздно.
  • Английский мастиф - хорошая собака, настоящий друг белого человека, это я понял из передачи про далекую и в общем то не интересную для меня Америку Получается интересное кино, главный народ обязан лечь костьми ради защиты страны, а в остальное время быть на грани выживания. По факту так и выходит. Вспоминаются сразу слова главного придурка и провокатора про скрепляющий цемент.
  • Да в гробу видал эти "мясистые помидоры", за которые расплачиваться надо дубьем по хребту, бесправием, потерей бизнеса и продолжительностью жизни на 15-20 лет меньшей чем в развитых странах. Ни одного положительного посыла сверху В РЕАЛЕ небыло. Закручивают всё и вся. Что тут нам вжовывают то про то как мы прекрасно тут живем? Что происходит с ресурсом? есть мнения?
  • https://vk.com/audio84340387_456239189_2b1ea59166dcb33c11 РУССКИЙ рэп о всех красках сегодняшней РФии и вообще стоит послушать этих ребят.ГРОТ...У ВК просто эже наверное нетот возраст,а может вкус или нет время но это творчество ДОСТОЙНО внимания РУССКИХ....
  • Согласен. Если смотреть экономику Германии, возможности людей, даже сейчас (да раньше было лучше), но и сейчас, мы не то что в жопе, мы ещё дальше. Немцы могут ездить куда хотят, и им это не так дорого как у нас, скажем дешевле намного. Покупать могут всё что хочется. Огромная поддержка от гос-ва идёт, это и жильё, и еда, даже лентяям платят так что бы они могли где жить (социальное жильё, и получше чем наши квартиры) и кушать могли. А какой выбор там одежды, и цены не в пример нашим. Машины у немцев по программа меняются, и всем это выгодно. Странные люди говорят, что в Германии всё хреново. Даже экологию там соблюдают.
  • Вы явный русофоб, сомневаюсь, что читаете ресурс с 2003 года, тк он явно не в вашем вкусе. Хотя, возможно, что если вы делаете это добровольно, то это проявление мазохизма.
  • Опять этот россиянско-пропагандонский "русский мир". Почему не просто "русский народ"?(
  • На это вам скажут "ну при джугашвили же большинство русских жило гораздо хуже". И с этим не поспоришь. Можно еще продолжительнось жизни сравнить со временами Ивана Грозного - вообще будет зашибись) Основная философия сейчас здесь "сидите на жопе ровно , а не то будет только хуже, все само как-нибудь преобразуется".
  • Не опять, потомушта, это тоже самое.
  • Кто это сказал? Разве до событий на Украине этот термин использовался в русском движении?
  • Ты о каком движении толкуешь, я всегда понимал что такое Русский мир, без сомнительного ресурса ари, может ты потерялся в этой жизни от пропаганды?
  • Думают, что мы совсем отупели и можно не скрываясь уже лить напрямую
  • Это не другая страна, а другой загон под той же вывеской сссрф.
  • Если в другой стране затрагиваются права русских - должно быть дело. Другой вопрос - пока в самой России не будет русского государства - всем в мире будет плевать на права русских.
  • А ты можешь нормально писать?
  • "Когда-то..." Факты есть, что так было? Если нет, то в этом случае тогда и не стоит лезть в эзотерику И выражу общее мнение, пошел на хрен такой бог со своими "проверками" и "страданиями"
  • В тему вспомнил строки из Декларации Независимости США, историческое наследие, которое оставили отцы-основатели: Experience hath shown that Mankind are more disposed to suffer, while Evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the Forms to which they are accustomed. But when a long Train of Abuses and Usurpations, pursuing invariably the same Object, evinces a Design to reduce them under absolute Despotism, it is their Right, it is their Duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future Security "Опыт показал, что люди скорее готовы терпеть зло до последней возможности, чем восстановить самим свои права, отменив формы власти, к которым они привыкли. Но когда длинный ряд злоупотреблений и узурпации, неизменно преследующих одну и ту же цель, показывает намерение предать этот народ во власть неограниченного деспотизма, то его право, его обязанность свергнуть такое правительство и вверить новым Стражам попечение над их будущим" Любопытно, что слово Duty (обязанность) как и Right (право) выделено заглавной буквой. То есть в ситуации, описанной выше, если люди не выполняют эту свою обязанность, то они, по сути документа, не являются ее гражданами и не могут претендовать на какие-то права в стране
  • Я вам уже предлагал съездить в Марсель и оценить уровень жизни французов. Теперь вы мне будете рассказывать, что в германии ничего не изменилось в худшую сторону. Вас с удовольствием возьмут на немецкое гос.тв. Будете обьяснять, что 75% мусульманских детей в классах и паранджа - спасение будущего германии.
  • Все понятно. Очередной любитель поддержки государства и социального жилья. Дальше можно не читать.
  • Интересно, по какому критерию Вы причислили меня к русофобам? То, что имею собственное мнение, не подвержен действию пропаганды и не поддерживаю миф о так называемом "русском мире" не означает, что я являюсь тем, кем Вы меня назвали.
  • Мне кажется смысл этой темы с островами - отвлекать внимание от п*ца который происходит в России. Но если начнутся реальные действия - посмотрим чего эти "патриоты" стоят.
  • https://youtu.be/krYO1FxfvuQ Музей забытой музыки в Воронеже. Человек показывает, как играть на гуслях.
  • Жизнь древнее, мудрее и сложнее ветхо-новозаветной колеи.
  • На вопрос что делать ответы вроде давно были даны. Проблема в том что в созданном поле ВДРУГ резко поменялся вектор. Проблемы, нужды и чаяния Русичей исчезли. Ну типа дохнут потихоньку - ну что тут сделать... зато у пиндосов кризис и мигранты! а тут прямо Страна-Лимония по сравнению с ними...... ни кризисов, ни мигрантов... все гут! Осталась Великая Многонациональная Страна и мясистые помидоры вкупе с другой экологической жратвой от которой среднестатистический русский мужик в 55 лет оказывается почему-то на погосте. Вот о чем речь.
  • "Когда-то..." Факты есть, что так было? Если нет, то в этом случае тогда и не стоит лезть в эзотерику И выражу общее мнение, пошел на хрен такой бог со своими "проверками" и "страданиями"
  • Вы все правильно делали. Наверняка повлияло. Но сейчас листовки уже устарели. Ютуб лучше с этим справляется. Скажем рисованный клип с такими же идеями, восприняло бы тысяч 10 человек. Но один такое не осилит, в свободное от наемной работы время.
  • Думаю, что распространять идеи надо, и в сети, и в реальной жизни. К информации , которую получаешь от живого человека, болбше доверия. Согласен, что ютуб отличный механизм. При этом надо доносить информацию доступно. Позицию ари о том, что "кому надо, нас нашел, а с остальными не стоит заморачиваться" считаю неверной. Даже на "оппозиционные" митинги приходят в основном не ярые сторонники навального и ко. Приходят люди, которых всё достало, но у которых каша в голове.
  • что то не верится, не для этого их пачками завозили, что бы потом так же резко вывозить
  • Да как же это человечество то до написания библии жило и развивалось, ума вот не приложу
  • На вопрос что делать ответы вроде давно были даны. Проблема в том что в созданном поле ВДРУГ резко поменялся вектор. Проблемы, нужды и чаяния Русичей исчезли. Ну типа дохнут потихоньку - ну что тут сделать... зато у пиндосов кризис и мигранты! а тут прямо Страна-Лимония по сравнению с ними...... ни кризисов, ни мигрантов... все гут! Осталась Великая Многонациональная Страна и мясистые помидоры вкупе с другой экологической жратвой от которой среднестатистический русский мужик в 55 лет оказывается почему-то на погосте. Вот о чем речь.
  • ты мил человек дурочку не включай, и не доводи до абсурда. а на навального детишек иди разводи. Автор всегда призывал называть вещи своими именами.
  • Главный тут финансовый вопрос. Во первых, какой профит от этого вам? Далее, допустим профит есть. Вы умеете печатать листовки. А сайт вы умеете сделать? Продвигать его. Или клип? Вряд ли. Все уметь невозможно. Значит надо заинтересовать тех, кто потратит на это свое время и усилия. И это только начало. И кто то должен все это организовать. А организаторы бесплатно точно работать не будут. Это качество редкое и хорошо оплачиваемое. Поэтому люди, которые хотят продвинуть свою адженду всегда организуются. Другого пути нет. Помоему на этом сайте самый вменяемый некто Лейстер, который это твердит присутствующим упрямо, и за то минусы получает.
  • Главный тут финансовый вопрос. Во первых, какой профит от этого вам? Далее, допустим профит есть. Вы умеете печатать листовки. А сайт вы умеете сделать? Продвигать его. Или клип? Вряд ли. Все уметь невозможно. Значит надо заинтересовать тех, кто потратит на это свое время и усилия. И это только начало. И кто то должен все это организовать. А организаторы бесплатно точно работать не будут. Это качество редкое и хорошо оплачиваемое. Поэтому люди, которые хотят продвинуть свою адженду всегда организуются. Другого пути нет. Помоему на этом сайте самый вменяемый некто Лейстер, который это твердит присутствующим упрямо, и за то минусы получает.
  • Ну и что по вашему "русский мир"? Для меня всегда существовал только русский народ. Сюда входят как конкретные живые люди, так и вся духовная общность (эгрегор, если хотите) русского народа.
  • Другая страна, другой народ, другой менталитет. Сумели снести воровскую власть, когда дошли до края. На честных открытых и демократических выборах выбрали президента. Не понравился. На следующих честных открытых и демократических выборах избрали кандидата от оппозиции. Украина это Европа. Россия - Азиопа.
  • Много негров повидал в России с их уровнем жизни?
  • шёл бы ты нах со своим телеграмом. Я помню что ты зазывал, но кто ты, до сих пор непонятно.
  • Слушаюсь товарищ майор!
  • Ты сначала здесь представься, . А потом будешь зазывать на предложения. Дохуя тут было таких, рванули в обдел и через него на перегонки.
  • https://www.youtube.com/watch?v=S5W4DypoTaA Наблюдая за международной повесткой, складывается мнение, что темп основополагающих международных событий сильно ускоряется. Возникает ощущение, что весь мир ожидает, в достаточно скорой перспективе, каких-то событий или действий какого-либо игрока, которые возможно будут иметь крайне серьезные последствия для всего мира, Большого передела мира.
  • Мне не нравится что у вас нос до сих пор не разбит.
  • В экономике в Еврозоне сейчас много признаков рецессии (поэтому возможна скоро в пределах полугода), но подобные цикла спада и подъема - это нормально
  • Мне не нравится что у вас нос до сих пор не разбит.
  • Специально уточнил у колеги по поводу мигрантов в Германии. Возможно "вагонами" это фигура речи, но общая политика такая: кто не учится и не работает, а только живёт на пособие, у кого на родине нет боевых действий, тем более кто ведёт себя не адекватно вывозят. Некоторые опять возвращаются как мигранты, их снова вывозят, такая вот карусель. Это всё не афишируется, ну понятно почему. Остаётся не мало, но это те кто учатся и работают.
  • На это есть дуров, за всех готов внести. Мои взносы давно крутятся в чужих карманах бездонных. Так в чём суть видеоролика? Вариант №4 С 16-ой минуты, человек?
  • На это есть дуров, за всех готов внести. Мои взносы давно крутятся в чужих карманах бездонных. Так в чём суть видеоролика? Вариант №4 С 16-ой минуты, человек?
  • А теперь представь другую ситуацию. Все хотят получить ресурсы и острова и земли. Не нужно думаю питать иллюзии в альтруизме. И все сделают чтобы их получить. А теперь Что им помешает и что им поможет быстрее реализовать это? Все верно. Им больше всего поможет когда количесивнно будет перевес на деградации. Банально кем ты хочеш быть? Нищим после пентхауза , или богатым на островах? Просто есть банальное время, чем дольше будут торговаться тем цена будет все падать. Может даже не хватить и на однушку. е.
  • Это ты про Кучму? Народ после развала совка дезорентирован был везде как новорожденный, не умничай.
  • Не путайте юридические рамки с реальностью.
  • Интересно, по какому критерию Вы причислили меня к русофобам? То, что имею собственное мнение, не подвержен действию пропаганды и не поддерживаю миф о так называемом "русском мире" не означает, что я являюсь тем, кем Вы меня назвали.
  • У меня есть некий опыт в продвижении проектов. В первый год траты составят по самому минимуму примерно 20к долларов. Это при условии всеобщего волонтерства, на которое расчитывать не приходится. Без волонтерства умножайте на 3. А теперь самое главное. Где в этой бизнес модели прибыль? Без прибыли инвесторам, все будет как всегда.
  • Ну так постарайся. Напряги все свои силы и ресурсы.
  • Это ты про Кучму? Народ после развала совка дезорентирован был везде как новорожденный, не умничай.
  • У меня есть некий опыт в продвижении проектов. В первый год траты составят по самому минимуму примерно 20к долларов. Это при условии всеобщего волонтерства, на которое расчитывать не приходится. Без волонтерства умножайте на 3. А теперь самое главное. Где в этой бизнес модели прибыль? Без прибыли инвесторам, все будет как всегда.
  • Дебил такой же как и ты копылов а.
  • а кто тебе в этом противоречит словосочетанием - Русский Мир? Да, и это не термин.
  • а кто тебе в этом противоречит словосочетанием - Русский Мир? Да, и это не термин.
  • Я как уже писал выше свои выводы сделал. Идеи которые тут крутятся мне близки. С интересом смотрю что из этого выйдет. Но прилагать свои усилия к организации кого то во что то больше желания не имею. Так что будьте покойны, и просто не обращайте на меня внимания)
  • Я как уже писал выше свои выводы сделал. Идеи которые тут крутятся мне близки. С интересом смотрю что из этого выйдет. Но прилагать свои усилия к организации кого то во что то больше желания не имею. Так что будьте покойны, и просто не обращайте на меня внимания)
  • Не путайте юридические рамки с реальностью.
  • Согласен с АРИ насчёт наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году. Беда объединяет людей здесь, начинаются и трудовые подвиги и безвозмездная помощь, масса волонтеров. Почему то для этого нужна все время какая то катастрофа. Все это сам видел и посильно участвовал . Я думаю, что белый человек, в отличие от негра, сформировался в совместном взаимодействии при преодолении суровых природных условий. По другому было не выжить. Нужна была не конкуренция, а умение действовать сообща и слаженно. Эта прошивка осталась, закрепилась генетически и включается при определённых обстоятельствах . Тот кто поступает иначе - чужой и подлежит уничтожению. Мародер, к примеру,как в Новом Орлеане.
  • смени пластинку задроченную.
  • Не сменит . Он не понимает , что не так . Просто не реагировать .Собака лает ветер носит .
  • Вот отчасти форумчанин прав. Что мешает? А воспитание мешает, точнее его отсутствие, национального воспитания. Отсутствие объединяющей силы. Но это наверно и вина самого народа.
  • Создай в своей стране образцовый город, район, отдельный регион, я даже не говорю о республике, это и будет самая лучшая защита.
  • Не сменит . Он не понимает , что не так . Просто не реагировать .Собака лает ветер носит .
  • С воспитание все в порядке, Рыков, у жителей РФ, независимо от национальности, схожий и неповторимый менталитет. Такого нет нигде в мире. Это и есть воспитание.
  • Я тут покопался немного . пытаясь найти определение такому базовому понятию как человек . Не нашел .А хотелось бы ., пусть в самых широких границах . но то что хотя бы на немного выходит за зти границы человеком считаться уже не должно Иначе все эти декларации и прочие права просто теряют смысл .Кстати когда разговор заходит о масонстве и прочих то почему то вся эта закулиса по наитию воспринимается со знаком минус ?
  • Конст, ты идеалист и слишком увлечен расизмом. В роли негров в РИ выступали крепостные. Негров имортировали, а крепостными были наши местные аборигены, потомки готов и сарматов. Они тоже все помнили, недаром поддержали большевиков против попов и господ. Потомки крепостных громили церкви, раскулачивали мироедов, убивали офицеров, они мстили за все горести и беды. Почему не было погромов на ДВ? Потому, что духу не хватило.
  • Ваши суждения и о неграх в САСШ, и о крепостных основаны на недостоверных исторических теориях. Почти всё было не так, как нам старательно рассказывают.
  • Взнос кроме Китая, США и России сделать никто не имеет возможности. Есть ещё Индия и Германия. Но Индия вещь в себе, и не занимается глобальной политикой. А Германия уже не успевает, Германии просто сохраниться уже хорошо. Хотя Меркель очень старалась. Во всех смыслах. Так что новый Бреттон Вудс будет на троих.