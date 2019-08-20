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Европа ищет новые ключи к кремлевским

20/08/2019 00:52
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Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

Обсуждение
  • Слава богу! Наладилось, а то у меня паника душевная...как можно дальше жить без Ваших аналитических выпусков! Спасибо!
  • Не замечать, что на голову гадят и в лицо плюют - тоже выход. Надо только осознать необходимость и нормальность происходящего, а лодку в себе раскачивать не надо. ;-)
  • На фото три куклы
  • С появления в России свободного интернета, люди не очень равнодушные только гавкают друг на друга, да евреев ищут. Этот ресурс, кем бы он не финансировался , картинку пытается поменять. Это хорошо. Направление правильное. Теперь еще бы до людей дошло что надо не врагов искать, а друзей, и путь открыт к успехам.
  • Что тут спорить ?Клоуны не клоуны-люди.в т.ч и наши русские люди .которые не знают куда и к кому приткнуться.АРИ ресурс -капля в море .если не песчинка-смотрите на ютубе количество просмотров от 5 до 11 тысяч максимум.каждая передача.Конечно после фраз о тысячах девиантов на московских митингах грамотных и образованных сторонников вряд ли прибавиться Мне кажется В.А уже довольно давненько перешел на эзопов язык.И во многом .то что он говорит -надо воспринимать если не буквально наоборот.но с коррективами.Есть известный бизнес -проект.о котором нам мало .что говориться.за текущий год может раз или 2 мимоходом.Деньги любят тишину.И рисковать ими ,и тем паче чужими ради высоких целей.что мы здесь обсуждаем наверное безрассудно.Ну скинулись на книгу.А дальше .Человеку жить надо и достойно в конце концов.Тех людей .кто защищает факт права человека в россии принадлежат к стороне ,которую здесь принято хаять- "интернацисты" и т.д.но других то нет.В общем большая отдельная тема- додумывайте что и как сами...
  • Напомнило текст песни: Всё хорошо, прекрасная маркиза Дела идут и жизнь легка Ни одного, печального сюрприза За исключеньем пустяка. Да, да, простое дело, страна наша вся сгорела, а в остальном прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо))
  • Напомнило текст песни: Всё хорошо, прекрасная маркиза Дела идут и жизнь легка Ни одного, печального сюрприза За исключеньем пустяка. Да, да, простое дело, страна наша вся сгорела, а в остальном прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо))
  • Не домайданили. Власть под личиной псевдонационалистов забрали жиды.
  • срп 88 дозиметр
  • В окраине не довели дело до конца. Пришли бывшие друзья Януковича на его место. Надо было гнать и чистить, столько, сколько надо, пока нормальные люди вместо говна не объявились бы. Имейте ввиду))
  • Получается такой вывод от написанного выше у Вас: Расстраиваемся, не расстраиваемся, результат будет одинаковый. Что монолит-импотент, что частая смена ,на Украине, противозачаточных приспособлений, к "рождению ребёнка" (восстановлению страны) это не приведёт. Значит РФ и Украина одно и тоже и Аким не ошибся. Или я не правильно понял?
  • Не домайданили. Власть под личиной псевдонационалистов забрали жиды.
  • не слушай, не надо, не пиши комментарии, мы поняли вам не нравится ари, и что говорят, ищите в другом месте
  • Монолитен, пока стоит зиккурат
  • Ты действительно глупый, или претворяешься? В РФ вообще русских официально, юридически нет, и у русских нет субъектности
  • Это называется охранительство режима. Понятно всем что в РФ сейчас управленческий кризис, начинают убаюкивать что всё нормально, всё всегда горело и взрывалось раньше.
  • а что делать настоящим русским тогда?
  • Владислав, вам нужно вместе с папашей Зю, жириком и эсеровской выхухолью на одну трибуну вставать и клеймить митинги соболей и навальнять. А вот суть выхода людей на митинг вы не называете, прикрывая всё клоунадой.
  • Если бы я знал. Пытаться выжить, видимо. Или уехать.
  • Клейстер - да ты сокровище укроинский нации, гордость рижима и будущее всего прогрессивного человечества. Прирожденный вождь и махровый просветитель.
  • Не знаю. Вот прейдут к вам десяток мордоворотов и ограбят, что Вы делать будете? А если эти мордовороты власть? А вы один?
  • РФ и Украину как минимум роднит то, что и там, и там у власти негодяи, которым плевать на народ. Нужна русская национальная элита, (и воины, и интеллектуалы), которая могла бы навести порядок сначала в России, а потом и на Украине. Но ее нет, откуда ее взять я не знаю.
  • Значительную часть народа вся эта мразопакость достала. То что народный гнев оседлали негодяи вроде Навального или леваков не значит, что у гнева нет причин.
  • Не знаю. Вот прейдут к вам десяток мордоворотов и ограбят, что Вы делать будете? А если эти мордовороты власть? А вы один?
  • "Мы", ты за всех не говори. Я критикую всегда по делу.
  • И где ты нынче дрова нашёл? Особенно когда весь лес сгорел?
  • Да, без людей, что совесть имеют, умение и готовы сделать что-то хорошее никуда. Полностью согласен. Раньше хоть с церкви шли священники и монахи, а теперь и там такой же бардак. Ситуация не ахти у нас выходит.
  • Сирожа, глянь на себя в зеркало… и ты поймёшь, что з. дровами у нас всё в порядке.
  • Вы тут от какой то организации? Это же замечательно. Наконец то русские во что то организовались. Расскажите пожалуста подробнее о вас и ваших целях. Большое спасибо, заранее!
  • Да, без людей, что совесть имеют, умение и готовы сделать что-то хорошее никуда. Полностью согласен. Раньше хоть с церкви шли священники и монахи, а теперь и там такой же бардак. Ситуация не ахти у нас выходит.
  • Вы тут от какой то организации? Это же замечательно. Наконец то русские во что то организовались. Расскажите пожалуста подробнее о вас и ваших целях. Большое спасибо, заранее!
  • Вчера пьяные уроды, да к тому же наркоманы, лет 35, ходили днём по подъездам, ящики ломали, цветы с горшков выкидывали и всё такое, искали наркотики. Матушка у меня погнала их. Так были люди и не старые и уже в возрасте, всем похрену. Одна моя мама выгнала, остальным пофиг что их даже почтовые ящики ломают. Так что никому ничего не надо. Все живут только для того что бы себе брюхо набить, даже им за это морду разобьют. С таким народом каши не сварить
  • Сирожа, глянь на себя в зеркало… и ты поймёшь, что з. дровами у нас всё в порядке.
  • Суть не в организаторах и программе, а людях, которым эта клоунада дает возможность диалога. Они кричат не за Соболь и не за Навального. Послушайте, что они говорят. Когда зэки, которых пытали в тюрьмах, дальнобойщики и другое "недипломатичное" население озвереет, разговаривать не станут, будет кровопролитие, в котором нормальные люди пострадают. А кому это нужно?
  • Если бы я знал. Пытаться выжить, видимо. Или уехать.
  • У таких как ты, Сирожа я всегда спрашиваю только одно; почём опиум для народа?… Вот такая диалоговая форма.
  • Вчера пьяные уроды, да к тому же наркоманы, лет 35, ходили днём по подъездам, ящики ломали, цветы с горшков выкидывали и всё такое, искали наркотики. Матушка у меня погнала их. Так были люди и не старые и уже в возрасте, всем похрену. Одна моя мама выгнала, остальным пофиг что их даже почтовые ящики ломают. Так что никому ничего не надо. Все живут только для того что бы себе брюхо набить, даже им за это морду разобьют. С таким народом каши не сварить
  • Константин, достаточно просто аргументировано опровергнуть, а не тявкать аки Цербер (которым вы себя тут возомнили), тем самым понижая уровень ресурса. Давайте вместе опровергнем Акима, который утверждает, что качественно питаться могут очень немногие. Я бы помог, но у меня нет аргументов. А вот ваши аргументы выслушаем с удовольствием.
  • Суть не в организаторах и программе, а людях, которым эта клоунада дает возможность диалога. Они кричат не за Соболь и не за Навального. Послушайте, что они говорят. Когда зэки, которых пытали в тюрьмах, дальнобойщики и другое "недипломатичное" население озвереет, разговаривать не станут, будет кровопролитие, в котором нормальные люди пострадают. А кому это нужно?
  • У таких как ты, Сирожа я всегда спрашиваю только одно; почём опиум для народа?… Вот такая диалоговая форма.
  • Значительную часть народа вся эта мразопакость достала. То что народный гнев оседлали негодяи вроде Навального или леваков не значит, что у гнева нет причин.
  • Знаешь, возможно это будет более естественнее. Когда люди знают за что и отстаивают это. Но другое дело когда люди льют кровь не зная за что. Это так кажется по мне что крови нет, но на самом деле она уже давно пролита. Достаточно посмотреть на ГУЛАГи, посмотреть на тех кто сидит, кто уходит с бизнеса. Война идет давно
  • Мне например нравилось старое АРИ. А вот сейчас я с мнение редакции во многом не согласен.
  • Какие у них лозунги: "Дайте поучаствовать в выборах в кукольную Мосгордуму ?" " В отставку Панфилову ?" Нам нужны лозунги : " Долой кремлевскую ОПГ", " Свободные выборы судей, участковых (шерифов) , губернаторов без всяких фильтров" "уменьшение налогов до 10%", " Перераспределение налогов 70 % в регионы, 30% федерации" , "Запрет на финансирование фейковых парий (Едро, КПРФ, ЛДПР, СПР) из бюджета", " Ликвидация Рос Гвардии как незаконного вооруженного формирования"
  • Сектантам нечего жаловаться. Поэтому так и живем
  • Как изменть режим, не потеряв государства https://cont.ws/@Tppinform8/1421880
  • По одному из сценариев на митинги осенью должны выйти 100...150 тыс. человек путиноиды разгоняют митинг с человеческими жертвами тогда процесс краха режима резко ускорится
  • Видимо, три варианта очевидны. Принять как есть и вымирать, уехать или продаться с последующим отупением и говорить что всё нормально и растет. Но есть и хорошие люди и другие варианты
  • А что Вы сделали хорошего для народа, сами?))
  • Снос Зиккурата и декоммунизация РФ лозунги довольно специфические , который не найдут поддержки у широкой массы народа (я их поддерживаю), могут быть продолжены в дальнейшей политической борьбе. Я бы к ним добавил переформатирование РФ в федерацию в 25..35 регионов и перенос столицы в любой город от Калуги до Новосибирска ( эти мы ликвидируем 90% существующей бюрократии) . Сейчас Москва высасывает 80% доходов из страны .
  • Обычные слезы охранителя режима. СССР распался не потому что злые американцы его развалили , а сама идея (коммунизм- интернационализм ) и система управления (КПСС) страной была дефективная , что ускорилось деградацией административного управления экономикой как следствие дефицит товаров массового потребления и недовольство народа. Сейчас РФ-ия идет по тому же сценарию ( вместо дефицита обнищание населения , невозможность молодежи найти работу, тотальная коррупция) только "либералы" со своими митингами ускорят крах режима , государство не исчезнет , а будет переформатировано.
  • Русские люди которые не знают куда приткнутся . на этом можно было бы и закончить. По мне , общество давно пора было разделить на тех кто столкнулся с проблемой и пытается их решить и сектантов, за которых все решают. И тогда все встаёт на свои места.
  • Нужна программа, идея, команда, направление.
  • Нормальному , здоровому человеку не нужно чтобы кто то клал ему ложку каши в рот, он сам на неё заработает, приготовит и съест.
  • С появления в России свободного интернета, люди не очень равнодушные только гавкают друг на друга, да евреев ищут. Этот ресурс, кем бы он не финансировался , картинку пытается поменять. Это хорошо. Направление правильное. Теперь еще бы до людей дошло что надо не врагов искать, а друзей, и путь открыт к успехам.
  • Снос Зиккурата и декоммунизация РФ лозунги довольно специфические , который не найдут поддержки у широкой массы народа (я их поддерживаю), могут быть продолжены в дальнейшей политической борьбе. Я бы к ним добавил переформатирование РФ в федерацию в 25..35 регионов и перенос столицы в любой город от Калуги до Новосибирска ( эти мы ликвидируем 90% существующей бюрократии) . Сейчас Москва высасывает 80% доходов из страны .
  • "Мы", ты за всех не говори. Я критикую всегда по делу.
  • Проблема в том, что это "просвещение" и "борьба за умы" не выходит за узкие рамки круга старых читателей АРИ (даже если опустить, что с современным АРИ я не очень согласен).
  • Ежели кратко - построил пирамиды в Сиракузах, зажёг Полярную звезду и сочинил куплеты… Всё хорошо, прекрасная маркиза Дела идут и жизнь легка Ни одного, печального сюрприза За исключеньем пустяка.
  • Мне видится, что старые слушатели понимают почему нет резкой критики. А вот почему идет пропаганда и восхваление- это загадка.
  • А ещё, нормальные люди не разговаривают сами с собой, по крайней мере вслух)
  • WSJ: уже четыре мониторинговые станции не передают данные после взрыва под Северодвинском https://news.mail.ru/incident/38391732/ Есть у кого какие-то приборы собрать данные за месяц-два в Москве на данный предмет?..
  • Если мне не изменяет память, не известно кто управляет и есть ли у них дети.
  • Ты задолбал своей субъектностью, глупый такой или притворяешься? Русские реально во власти, это факт. Другой вопрос, качество этих русских. В том, что они бестолковые (далеко не все) управленцы, это проблема самих русских.
  • Это все равно не меняет ничего
  • Проблема в том, что это "просвещение" и "борьба за умы" не выходит за узкие рамки круга старых читателей АРИ (даже если опустить, что с современным АРИ я не очень согласен).
  • Могу предложить СРП-88 только его нужно откалибровать. И поверить.
  • Да задрали вы с этими шоу. Простите за резкость. Что туда кто-то призывал что-ли? Ясно что надо не принимать участия. Речь о том с какой целью тут идет пропаганда в "розовом цвете". Это-то зачем? Соловьев с Кедмёй в моральные авторитеты записывать.... - это дно.... зачем?
  • Ты задолбал своей субъектностью, глупый такой или притворяешься? Русские реально во власти, это факт. Другой вопрос, качество этих русских. В том, что они бестолковые (далеко не все) управленцы, это проблема самих русских.
  • Если мне не изменяет память, не известно кто управляет и есть ли у них дети.
  • Клейстер Лей… твой мигалкин и прочее, да и ты сам - тухлая субстанция образцовый россиянской илитки. Русскому человеку такая илитка не нужна. Русские напрямую управляется Богом. Тебе это неведомо, да и незачем, не по рылу каравай" есть такая поговорка. Так что, пиши себе дальше. Ты же тут на работе.
  • Если ты не одобряешь их поступки, это не значит, что они перестали быть русскими.
  • Это был ответ(и несколько других )на мой удаленный комментарий .ПРИМИТЕ ЭТО С ПОНИМАНИЕМ.
  • Да, вот я понимаю.Да и загадка по мне не загадка
  • Да задрали вы с этими шоу. Простите за резкость. Что туда кто-то призывал что-ли? Ясно что надо не принимать участия. Речь о том с какой целью тут идет пропаганда в "розовом цвете". Это-то зачем? Соловьев с Кедмёй в моральные авторитеты записывать.... - это дно.... зачем?
  • Почему они не элита? На мой взгляд элита должна быть в родственных связях, а раз нет то или рабство или не элита. Рабство когда за тебя решают , а ты всего лишь инструмент (Аристотель), а родственных связей у меня нет. Значит не моя элита.
  • Коментарий под одним из видео проишесвия с хлебом. -------------------------------------------- מיכאל נוזברוך 1 день назад Граждане Украины, приношу вам извинения от всего еврейского народа. Простите. Пожалуйста у нас есть только одна просьба - когда эта ебанашка снова приедет к вам, то ебаните её подносом по голове, бо она уже весь Израиль заибала!!! ---------------------------------------------
  • Клейстер Лей… твой мигалкин и прочее, да и ты сам - тухлая субстанция образцовый россиянской илитки. Русскому человеку такая илитка не нужна. Русские напрямую управляется Богом. Тебе это неведомо, да и незачем, не по рылу каравай" есть такая поговорка. Так что, пиши себе дальше. Ты же тут на работе.
  • Это правда, от неё все там стреляются. В июне 2019 Сара Нетаньяху была признана виновной по делу о нецелевом расходовании государственных средств. Ей вменялось мошенничество и обман общественного доверия. Она воспользовалась чужой ошибкой в своих целях. Идиоты есть в каждом народе, в Израиле, как оказалось, тоже.
  • До чего страшная баба...