Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
слушать радио
Видеотрансляция
Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
Главная
Статьи
Европа ищет новые ключи к кремлевским
Европа ищет новые ключи к кремлевским
20/08/2019 00:52
Редакционные материалы
Выпуски программы "Русский взгляд" на
i
TUNES
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Обсуждение
Konstantin Pakhomoff
Люсьена Чуйко
Слава богу! Наладилось, а то у меня паника душевная...как можно дальше жить без Ваших аналитических выпусков! Спасибо!
сергей м.
Не замечать, что на голову гадят и в лицо плюют - тоже выход. Надо только осознать необходимость и нормальность происходящего, а лодку в себе раскачивать не надо. ;-)
Истинный Ариец
На фото три куклы
Виктор Стрекалов
С появления в России свободного интернета, люди не очень равнодушные только гавкают друг на друга, да евреев ищут. Этот ресурс, кем бы он не финансировался , картинку пытается поменять. Это хорошо. Направление правильное. Теперь еще бы до людей дошло что надо не врагов искать, а друзей, и путь открыт к успехам.
Виктор Стрекалов
Что тут спорить ?Клоуны не клоуны-люди.в т.ч и наши русские люди .которые не знают куда и к кому приткнуться.АРИ ресурс -капля в море .если не песчинка-смотрите на ютубе количество просмотров от 5 до 11 тысяч максимум.каждая передача.Конечно после фраз о тысячах девиантов на московских митингах грамотных и образованных сторонников вряд ли прибавиться Мне кажется В.А уже довольно давненько перешел на эзопов язык.И во многом .то что он говорит -надо воспринимать если не буквально наоборот.но с коррективами.Есть известный бизнес -проект.о котором нам мало .что говориться.за текущий год может раз или 2 мимоходом.Деньги любят тишину.И рисковать ими ,и тем паче чужими ради высоких целей.что мы здесь обсуждаем наверное безрассудно.Ну скинулись на книгу.А дальше .Человеку жить надо и достойно в конце концов.Тех людей .кто защищает факт права человека в россии принадлежат к стороне ,которую здесь принято хаять- "интернацисты" и т.д.но других то нет.В общем большая отдельная тема- додумывайте что и как сами...
Alexandr Nevolin
Напомнило текст песни: Всё хорошо, прекрасная маркиза Дела идут и жизнь легка Ни одного, печального сюрприза За исключеньем пустяка. Да, да, простое дело, страна наша вся сгорела, а в остальном прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо))
Sergey Glazunov
Напомнило текст песни: Всё хорошо, прекрасная маркиза Дела идут и жизнь легка Ни одного, печального сюрприза За исключеньем пустяка. Да, да, простое дело, страна наша вся сгорела, а в остальном прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо))
Роман Котов
Не домайданили. Власть под личиной псевдонационалистов забрали жиды.
Arcadiy Y. Polyakov
срп 88 дозиметр
Henri Ducard
В окраине не довели дело до конца. Пришли бывшие друзья Януковича на его место. Надо было гнать и чистить, столько, сколько надо, пока нормальные люди вместо говна не объявились бы. Имейте ввиду))
Алексей Ф
Получается такой вывод от написанного выше у Вас: Расстраиваемся, не расстраиваемся, результат будет одинаковый. Что монолит-импотент, что частая смена ,на Украине, противозачаточных приспособлений, к "рождению ребёнка" (восстановлению страны) это не приведёт. Значит РФ и Украина одно и тоже и Аким не ошибся. Или я не правильно понял?
Аким Корибут
Не домайданили. Власть под личиной псевдонационалистов забрали жиды.
Аким Корибут
не слушай, не надо, не пиши комментарии, мы поняли вам не нравится ари, и что говорят, ищите в другом месте
Dima Dima
Монолитен, пока стоит зиккурат
Lester Leyt
Ты действительно глупый, или претворяешься? В РФ вообще русских официально, юридически нет, и у русских нет субъектности
Аким Корибут
Это называется охранительство режима. Понятно всем что в РФ сейчас управленческий кризис, начинают убаюкивать что всё нормально, всё всегда горело и взрывалось раньше.
Алексей Ф
а что делать настоящим русским тогда?
Аким Корибут
Владислав, вам нужно вместе с папашей Зю, жириком и эсеровской выхухолью на одну трибуну вставать и клеймить митинги соболей и навальнять. А вот суть выхода людей на митинг вы не называете, прикрывая всё клоунадой.
Sergey Glazunov
Если бы я знал. Пытаться выжить, видимо. Или уехать.
Гринго
Клейстер - да ты сокровище укроинский нации, гордость рижима и будущее всего прогрессивного человечества. Прирожденный вождь и махровый просветитель.
Henri Ducard
Не знаю. Вот прейдут к вам десяток мордоворотов и ограбят, что Вы делать будете? А если эти мордовороты власть? А вы один?
Sergey Glazunov
РФ и Украину как минимум роднит то, что и там, и там у власти негодяи, которым плевать на народ. Нужна русская национальная элита, (и воины, и интеллектуалы), которая могла бы навести порядок сначала в России, а потом и на Украине. Но ее нет, откуда ее взять я не знаю.
Константин
Значительную часть народа вся эта мразопакость достала. То что народный гнев оседлали негодяи вроде Навального или леваков не значит, что у гнева нет причин.
Sergey Glazunov
Не знаю. Вот прейдут к вам десяток мордоворотов и ограбят, что Вы делать будете? А если эти мордовороты власть? А вы один?
Константин
"Мы", ты за всех не говори. Я критикую всегда по делу.
Гринго
И где ты нынче дрова нашёл? Особенно когда весь лес сгорел?
Алексей Ф
Да, без людей, что совесть имеют, умение и готовы сделать что-то хорошее никуда. Полностью согласен. Раньше хоть с церкви шли священники и монахи, а теперь и там такой же бардак. Ситуация не ахти у нас выходит.
Sergey Glazunov
Сирожа, глянь на себя в зеркало… и ты поймёшь, что з. дровами у нас всё в порядке.
Константин
Вы тут от какой то организации? Это же замечательно. Наконец то русские во что то организовались. Расскажите пожалуста подробнее о вас и ваших целях. Большое спасибо, заранее!
Sergey Glazunov
Да, без людей, что совесть имеют, умение и готовы сделать что-то хорошее никуда. Полностью согласен. Раньше хоть с церкви шли священники и монахи, а теперь и там такой же бардак. Ситуация не ахти у нас выходит.
Vitaly Tiunov
Вы тут от какой то организации? Это же замечательно. Наконец то русские во что то организовались. Расскажите пожалуста подробнее о вас и ваших целях. Большое спасибо, заранее!
Henri Ducard
Вчера пьяные уроды, да к тому же наркоманы, лет 35, ходили днём по подъездам, ящики ломали, цветы с горшков выкидывали и всё такое, искали наркотики. Матушка у меня погнала их. Так были люди и не старые и уже в возрасте, всем похрену. Одна моя мама выгнала, остальным пофиг что их даже почтовые ящики ломают. Так что никому ничего не надо. Все живут только для того что бы себе брюхо набить, даже им за это морду разобьют. С таким народом каши не сварить
Гринго
Сирожа, глянь на себя в зеркало… и ты поймёшь, что з. дровами у нас всё в порядке.
Юрий Рыков
Суть не в организаторах и программе, а людях, которым эта клоунада дает возможность диалога. Они кричат не за Соболь и не за Навального. Послушайте, что они говорят. Когда зэки, которых пытали в тюрьмах, дальнобойщики и другое "недипломатичное" население озвереет, разговаривать не станут, будет кровопролитие, в котором нормальные люди пострадают. А кому это нужно?
Алексей Ф
Если бы я знал. Пытаться выжить, видимо. Или уехать.
Sergey Glazunov
У таких как ты, Сирожа я всегда спрашиваю только одно; почём опиум для народа?… Вот такая диалоговая форма.
Sergey Glazunov
Вчера пьяные уроды, да к тому же наркоманы, лет 35, ходили днём по подъездам, ящики ломали, цветы с горшков выкидывали и всё такое, искали наркотики. Матушка у меня погнала их. Так были люди и не старые и уже в возрасте, всем похрену. Одна моя мама выгнала, остальным пофиг что их даже почтовые ящики ломают. Так что никому ничего не надо. Все живут только для того что бы себе брюхо набить, даже им за это морду разобьют. С таким народом каши не сварить
Риэлтор Инсайдер
Константин, достаточно просто аргументировано опровергнуть, а не тявкать аки Цербер (которым вы себя тут возомнили), тем самым понижая уровень ресурса. Давайте вместе опровергнем Акима, который утверждает, что качественно питаться могут очень немногие. Я бы помог, но у меня нет аргументов. А вот ваши аргументы выслушаем с удовольствием.
Henri Ducard
Суть не в организаторах и программе, а людях, которым эта клоунада дает возможность диалога. Они кричат не за Соболь и не за Навального. Послушайте, что они говорят. Когда зэки, которых пытали в тюрьмах, дальнобойщики и другое "недипломатичное" население озвереет, разговаривать не станут, будет кровопролитие, в котором нормальные люди пострадают. А кому это нужно?
Гринго
У таких как ты, Сирожа я всегда спрашиваю только одно; почём опиум для народа?… Вот такая диалоговая форма.
Алексей Ф
Значительную часть народа вся эта мразопакость достала. То что народный гнев оседлали негодяи вроде Навального или леваков не значит, что у гнева нет причин.
Vladimir Sholkov
Знаешь, возможно это будет более естественнее. Когда люди знают за что и отстаивают это. Но другое дело когда люди льют кровь не зная за что. Это так кажется по мне что крови нет, но на самом деле она уже давно пролита. Достаточно посмотреть на ГУЛАГи, посмотреть на тех кто сидит, кто уходит с бизнеса. Война идет давно
Алексей Ф
Мне например нравилось старое АРИ. А вот сейчас я с мнение редакции во многом не согласен.
Истинный Ариец
Какие у них лозунги: "Дайте поучаствовать в выборах в кукольную Мосгордуму ?" " В отставку Панфилову ?" Нам нужны лозунги : " Долой кремлевскую ОПГ", " Свободные выборы судей, участковых (шерифов) , губернаторов без всяких фильтров" "уменьшение налогов до 10%", " Перераспределение налогов 70 % в регионы, 30% федерации" , "Запрет на финансирование фейковых парий (Едро, КПРФ, ЛДПР, СПР) из бюджета", " Ликвидация Рос Гвардии как незаконного вооруженного формирования"
Vladimir Sholkov
Сектантам нечего жаловаться. Поэтому так и живем
Федор Пашин
Как изменть режим, не потеряв государства https://cont.ws/@Tppinform8/1421880
Истинный Ариец
По одному из сценариев на митинги осенью должны выйти 100...150 тыс. человек путиноиды разгоняют митинг с человеческими жертвами тогда процесс краха режима резко ускорится
Henri Ducard
Видимо, три варианта очевидны. Принять как есть и вымирать, уехать или продаться с последующим отупением и говорить что всё нормально и растет. Но есть и хорошие люди и другие варианты
Sergey Glazunov
А что Вы сделали хорошего для народа, сами?))
Алексей Ф
Снос Зиккурата и декоммунизация РФ лозунги довольно специфические , который не найдут поддержки у широкой массы народа (я их поддерживаю), могут быть продолжены в дальнейшей политической борьбе. Я бы к ним добавил переформатирование РФ в федерацию в 25..35 регионов и перенос столицы в любой город от Калуги до Новосибирска ( эти мы ликвидируем 90% существующей бюрократии) . Сейчас Москва высасывает 80% доходов из страны .
Истинный Ариец
Обычные слезы охранителя режима. СССР распался не потому что злые американцы его развалили , а сама идея (коммунизм- интернационализм ) и система управления (КПСС) страной была дефективная , что ускорилось деградацией административного управления экономикой как следствие дефицит товаров массового потребления и недовольство народа. Сейчас РФ-ия идет по тому же сценарию ( вместо дефицита обнищание населения , невозможность молодежи найти работу, тотальная коррупция) только "либералы" со своими митингами ускорят крах режима , государство не исчезнет , а будет переформатировано.
Vladimir Sholkov
Русские люди которые не знают куда приткнутся . на этом можно было бы и закончить. По мне , общество давно пора было разделить на тех кто столкнулся с проблемой и пытается их решить и сектантов, за которых все решают. И тогда все встаёт на свои места.
Юрий Рыков
Нужна программа, идея, команда, направление.
Vladimir Sholkov
Нормальному , здоровому человеку не нужно чтобы кто то клал ему ложку каши в рот, он сам на неё заработает, приготовит и съест.
Vitaly Tiunov
С появления в России свободного интернета, люди не очень равнодушные только гавкают друг на друга, да евреев ищут. Этот ресурс, кем бы он не финансировался , картинку пытается поменять. Это хорошо. Направление правильное. Теперь еще бы до людей дошло что надо не врагов искать, а друзей, и путь открыт к успехам.
Истинный Ариец
Снос Зиккурата и декоммунизация РФ лозунги довольно специфические , который не найдут поддержки у широкой массы народа (я их поддерживаю), могут быть продолжены в дальнейшей политической борьбе. Я бы к ним добавил переформатирование РФ в федерацию в 25..35 регионов и перенос столицы в любой город от Калуги до Новосибирска ( эти мы ликвидируем 90% существующей бюрократии) . Сейчас Москва высасывает 80% доходов из страны .
Аким Корибут
"Мы", ты за всех не говори. Я критикую всегда по делу.
Vladislav Shamanov
Проблема в том, что это "просвещение" и "борьба за умы" не выходит за узкие рамки круга старых читателей АРИ (даже если опустить, что с современным АРИ я не очень согласен).
Гринго
Ежели кратко - построил пирамиды в Сиракузах, зажёг Полярную звезду и сочинил куплеты… Всё хорошо, прекрасная маркиза Дела идут и жизнь легка Ни одного, печального сюрприза За исключеньем пустяка.
Риэлтор Инсайдер
Мне видится, что старые слушатели понимают почему нет резкой критики. А вот почему идет пропаганда и восхваление- это загадка.
Dima Dima
А ещё, нормальные люди не разговаривают сами с собой, по крайней мере вслух)
Henri Ducard
WSJ: уже четыре мониторинговые станции не передают данные после взрыва под Северодвинском https://news.mail.ru/incident/38391732/ Есть у кого какие-то приборы собрать данные за месяц-два в Москве на данный предмет?..
Николай Толубаев
Если мне не изменяет память, не известно кто управляет и есть ли у них дети.
Николай Толубаев
Ты задолбал своей субъектностью, глупый такой или притворяешься? Русские реально во власти, это факт. Другой вопрос, качество этих русских. В том, что они бестолковые (далеко не все) управленцы, это проблема самих русских.
Vladimir Sholkov
Это все равно не меняет ничего
Алексей Ф
Проблема в том, что это "просвещение" и "борьба за умы" не выходит за узкие рамки круга старых читателей АРИ (даже если опустить, что с современным АРИ я не очень согласен).
Юрий Рыков
Могу предложить СРП-88 только его нужно откалибровать. И поверить.
Александр Верный
Да задрали вы с этими шоу. Простите за резкость. Что туда кто-то призывал что-ли? Ясно что надо не принимать участия. Речь о том с какой целью тут идет пропаганда в "розовом цвете". Это-то зачем? Соловьев с Кедмёй в моральные авторитеты записывать.... - это дно.... зачем?
Lester Leyt
Ты задолбал своей субъектностью, глупый такой или притворяешься? Русские реально во власти, это факт. Другой вопрос, качество этих русских. В том, что они бестолковые (далеко не все) управленцы, это проблема самих русских.
Yury Safonov
Если мне не изменяет память, не известно кто управляет и есть ли у них дети.
Lester Leyt
Клейстер Лей… твой мигалкин и прочее, да и ты сам - тухлая субстанция образцовый россиянской илитки. Русскому человеку такая илитка не нужна. Русские напрямую управляется Богом. Тебе это неведомо, да и незачем, не по рылу каравай" есть такая поговорка. Так что, пиши себе дальше. Ты же тут на работе.
Lester Leyt
Если ты не одобряешь их поступки, это не значит, что они перестали быть русскими.
Виктор Стрекалов
Это был ответ(и несколько других )на мой удаленный комментарий .ПРИМИТЕ ЭТО С ПОНИМАНИЕМ.
Виктор Стрекалов
Да, вот я понимаю.Да и загадка по мне не загадка
Риэлтор Инсайдер
Да задрали вы с этими шоу. Простите за резкость. Что туда кто-то призывал что-ли? Ясно что надо не принимать участия. Речь о том с какой целью тут идет пропаганда в "розовом цвете". Это-то зачем? Соловьев с Кедмёй в моральные авторитеты записывать.... - это дно.... зачем?
Vladimir Sholkov
Почему они не элита? На мой взгляд элита должна быть в родственных связях, а раз нет то или рабство или не элита. Рабство когда за тебя решают , а ты всего лишь инструмент (Аристотель), а родственных связей у меня нет. Значит не моя элита.
Oleg Krotko
Коментарий под одним из видео проишесвия с хлебом. -------------------------------------------- מיכאל נוזברוך 1 день назад Граждане Украины, приношу вам извинения от всего еврейского народа. Простите. Пожалуйста у нас есть только одна просьба - когда эта ебанашка снова приедет к вам, то ебаните её подносом по голове, бо она уже весь Израиль заибала!!! ---------------------------------------------
Гринго
Клейстер Лей… твой мигалкин и прочее, да и ты сам - тухлая субстанция образцовый россиянской илитки. Русскому человеку такая илитка не нужна. Русские напрямую управляется Богом. Тебе это неведомо, да и незачем, не по рылу каравай" есть такая поговорка. Так что, пиши себе дальше. Ты же тут на работе.
Lester Leyt
Это правда, от неё все там стреляются. В июне 2019 Сара Нетаньяху была признана виновной по делу о нецелевом расходовании государственных средств. Ей вменялось мошенничество и обман общественного доверия. Она воспользовалась чужой ошибкой в своих целях. Идиоты есть в каждом народе, в Израиле, как оказалось, тоже.
Герман Сажин
До чего страшная баба...
24СМИ - Обмен новостями
©2001-2019 Агентство Русской Информации. Все права защищены | by
Dga Studio
Новости
Топ
Редакция
О проекте
Rss
Медиа