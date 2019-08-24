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Почему позвали шаманов?
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24/08/2019 03:22
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Обсуждение
Виталий Серко
Слава героям на веки Слава.
Виталий Серко
Слава героям на веки Слава.
Виталий Серко
Было бы чему завидывать. Мы тут скорее вам сочуствуем, если не презираем.
Виталий Серко
не переставай глотать свои таблетки. а то тя штырит, плющит и таращит сразу же
Сергей Панченко
в Днепропетровске уж давно жыдовня настока окопалась, что сами днепропетровцы ещё 5 лет назад стали называть свой город Днепрожидовском
сергей м.
Было бы чему завидывать. Мы тут скорее вам сочуствуем, если не презираем.
Александр Геннадьевич Шитиков
Слушаю тебя,
Dima Dima
Тут ничего не скажу - я не знаком с ВК
Истинный Ариец
Так и есть в РФ люди доживают до 50, переехав в Европу, США живут до 80 лет.
Zloi Ivan
Недавно только писал курсовую работу на заказ "Посредничество в гражданском праве", так вот посредничество возникло очень давно как необходимый экономический инструмент позволяющий экономить время производителя у которого отпадала необходимость заниматься поиском рынков сбыта
Maxim Egorov
"Британский пранкер Саймон Бродкин во время выступления премьер-министра Терезы Мэй передал ей форму P45 — документ, выдаваемый при увольнении, заявив, что действует по приказу главы МИД Бориса Джонсона." https://www.youtube.com/watch?v=q0N1CTUbouw
Maxim Petrov
Штрих к происходящему в Новороссии. Хоть плачь хоть смейся. https://www.youtube.com/watch?v=VE4D7i-ZZMs
Maxim Petrov
https://www.youtube.com/watch?v=VE4D7i-ZZMs
Maxim Petrov
https://www.youtube.com/watch?v=VE4D7i-ZZMs
Maxim Petrov
https://www.youtube.com/watch?v=b7C1tMb1fwM
Maxim Petrov
О как https://www.youtube.com/watch?v=tUrJxsMpO7o
Maxim Petrov
Возвращаясь к теме, как на форуме проходит блокировка. Нам лишь известно о неведомом алгоритме. Так вот, один из них нащупывается: разместить ссылку на ролик из YouTube с определённого канала, не получается. Причём на любой ролик из этого канала. Попробуйте сделать здесь ссылку на любой ролик из YouTube канала "Военный Донецк" - https://www.youtube.com/channel/UC4Et4awu6BOtL3jhXT021ZQ У меня не получается. Может, только у меня?
Константин Алланд
Четырехдневка хороша только для одной категории граждан. Тех , кто сидит на попе ровно и получает за это хорошие деньги. Депутаты, администрация города и края, таможня, полиция и тому подобная публика. А вот к примеру кто-то занимается стройкой. Вслед за четырехдневкой начнут закручивать гайки для этих людей, там не сверли, здесь не долби и вообще сегодня выходной. Если учесть, что в рф огромное количество людей не устроены на хлебные места, а как-то выживают, все это писано для узкой группы лиц, которые и так не работали и впредь не собираются. Для остальных реалии таковы-чем больше трудовых будней, тем больше доход. Инвесторов и раньте тут в массе нет. Нет и среднего класса.
Константин Алланд
Четырехдневка хороша только для одной категории граждан. Тех , кто сидит на попе ровно и получает за это хорошие деньги. Депутаты, администрация города и края и тому подобная публика. А вот к примеру кто-то занимается стройкой. Вслед за четырехдневкой начнут закручивать гайки для этих людей, там не сверли, здесь не долби и вообще сегодня выходной , придете через три дня... Если учесть, что в рф огромное количество людей не устроены на хлебные места, а как-то выживают, все это писано для узкой группы лиц, которые и так не работали и впредь не собираются. Для остальных реалии таковы-чем больше трудовых будней, тем больше доход. Инвесторов и раньте тут в массе нет. Нет и среднего класса.
Константин Алланд
Четырехдневка хороша только для одной категории граждан. Тех , кто сидит на попе ровно и получает за это хорошие деньги. Депутаты, администрация города и края и тому подобная публика. А вот к примеру кто-то занимается стройкой. Вслед за четырехдневкой начнут закручивать гайки для этих людей, там не сверли, здесь не долби и вообще сегодня выходной. Если учесть, что в рф огромное количество людей не устроены на хлебные места, а как-то выживают, все это писано для узкой группы лиц, которые и так не работали и впредь не собираются. Для остальных реалии таковы-чем больше трудовых будней, тем больше доход. Инвесторов и раньте тут в массе нет. Нет и среднего класса.
Константин Алланд
Четырехдневка хороша только для одной категории граждан. Тех , кто сидит на попе ровно и получает за это хорошие деньги. Депутаты, администрация города и края и тому подобная публика. А вот к примеру кто-то занимается стройкой. Вслед за четырехдневкой начнут закручивать гайки для этих людей, там не сверли, здесь не долби и вообще сегодня выходной. Если учесть, что в рф огромное количество людей не устроены на хлебные места, а как-то выживают, все это писано для узкой группы лиц, которые и так не работали и впредь не собираются. Для остальных реалии таковы-чем больше трудовых будней, тем больше доход. Инвесторов и раньте тут в массе нет. Нет и среднего класса.
Константин Алланд
Проясню свою позицию по данному вопросу. Четырехдневка хороша только для одной категории граждан. Тех , кто сидит на попе ровно и получает за это хорошие деньги. Депутаты, администрация города и края и тому подобная публика. А вот к примеру кто-то занимается стройкой. Вслед за четырехдневкой начнут закручивать гайки для этих людей, там не сверли, здесь не долби и вообще сегодня выходной. Если учесть, что в рф огромное количество людей не устроены на хлебные места, а как-то выживают, все это писано для узкой группы лиц, которые и так не работали и впредь не собираются. Для остальных реалии таковы-чем больше трудовых будней, тем больше доход. Инвесторов и раньте тут в массе нет. Нет и среднего класса, у которых накопления в стабильных банках, акциях и фондах.
Alexandr Nevolin
Днепропетровск ещё 5 лет назад стали называть Днепрожыдовском
Роман Котов
И будут жить как рабы. Нет в мире страны с более трусливым населением, чем нынешние россиянцы. Хозяева страны это отлично знают, потому и проводят свои людоедские законы.
Arcadiy Y. Polyakov
Перескочил с оды производителям на оду спекулянтам, заговорился ВК!
Ilya Tarasov
Это фигура речи. Также как новгородский народ. Местный народ. Народ означает группу людей, общую по определённым признакам. Местности проживания. Эта же группа может быть составной частью большого народа. Нет никакого противоречия. Казаки обладают рядом особых признаков. Слово народ, конечно, употребляют в разных смыслах. Другой вопрос если бы я говорил об отдельной нации казачьей. Я такого не говорил. Поэтому слова "Мне всегда казалось, АРИ стоит на здравых позициях и считает казачество органической частью Русского народа." не корректны. Я сам всегда говорил, что казаки органическая часть русского народа. Хотя имеет свои особенности.
Сергей Панченко
Днепропетровск ещё 5 лет назад стали называть Днепрожыдовском
Сергей Панченко
не переставай глотать свои таблетки. а то тя штырит, плющит и таращит сразу же
Сергей Панченко
я помню ВА как-то назвал их "военным сословием". или что-то в этом роде. если внаукраинцi не могут быть "народом по территориальному признаку" (что абсолютно верно), то и казаки не могут быть "нацией с милитаристским профилем" ящетаю
Юрий Рыков
Думаю, что Владислав имел ввиду "ряженных" казачков.
Владимир Павловский
И будут жить как рабы. Нет в мире страны с более трусливым населением, чем нынешние россиянцы. Хозяева страны это отлично знают, потому и проводят свои людоедские законы.
Serge Rakitin
Его всегда так называли. На 1917 г. 67% жителей - uyдеи.
Сибиряк
Не раскрыта тема корреляции потребления мясистого помидора и бараньего сыра с продолжительностью жизни. Буржуи пока на химозе почему то лет на 10-15 дольше коптят. Загадка. А вот про казачий народ уже без шуток требуется развернуть поподробнее.
Serge Rakitin
В дополнение к прошлому выпуску В мае 1941 г. командующие мехкорпусов написали коллективное письмо руководству страны с просьбой прекратить серийный выпуск танка Т-34. Его реальный моторесурс на тот момент не превышал 200 км, т.е. выходил из строя уже через месяц после поступления в часть, но при этом считался секретным и командир отвечал за него головой. На практике солдатам было запрещено к ним даже приближаться, их сразу загоняли в ангар и показывали только высокому начальству на инспекциях. В первые годы войны проблема решилась сама собой, т.к. средний срок службы Т-34 составил 1,5 боя, сломаться не успевали физически.
Владислав
Это фигура речи. Также как новгородский народ. Местный народ. Народ означает группу людей, общую по определённым признакам. Местности проживания. Эта же группа может быть составной частью большого народа. Нет никакого противоречия. Казаки обладают рядом особых признаков. Слово народ, конечно, употребляют в разных смыслах. Другой вопрос если бы я говорил об отдельной нации казачьей. Я такого не говорил. Поэтому слова "Мне всегда казалось, АРИ стоит на здравых позициях и считает казачество органической частью Русского народа." не корректны. Я сам всегда говорил, что казаки органическая часть русского народа. Хотя имеет свои особенности.
Друг
Колорит украинских реалий, навязчивые элементы абсурдизма и т.п. вещи очень хорошо объясняет творчество группы Красная Плесень образца 90х годов. Достаточно послушать альбомы "сопля в левом ухе" "удар по яйцам" "девятый бред" "десятый бред" и удивляться происходящему на Украине, да и в России тоже, вам больше никогда не придётся. Всё происходит в логике в рамках внутренней логики эгрегора красной плесени.. Рекомендую! :)
Друг
Народ это многосмысловое понятие. Говоря народ мы можем обращаться к участникам попойки, но так же можем иметь под этим понятие этноса и даже нации. С таким же успехом народом может быть например толпа или охлос. Также можно говоря народ подразумевать только элитарную его часть, или например только интеллектуальную элиту. Всё зависит от контекста.
Dima Dima
Согласен с Владиславом. Многое, если не всё, в России делается не благодаря "руководству", а вопреки
Dima Dima
мелкий подхалимаж, у тебя - погугли...
Arcadiy Y. Polyakov
Вот так всё в России к сожалению... Люди не умеющие управлять - руководят, не разбирающиеся в технике - лезут в инженеры, без остроумия - пытаются подъяб... ть...
Dima Dima
Вот так всё в России к сожалению... Люди не умеющие управлять - руководят, не разбирающиеся в технике - лезут в инженеры, без остроумия - пытаются подъяб... ть...
Константин Алланд
Все болезни от нервов. От постоянного, часто уже незаметного, стресса и напряжения. Посмотрите на амеров-всегда улыбаются. Пусть там даже фальшивые улыбки, это не важно. Улыбка, даже искусственная, вызывает позитивные изменения в теле и сознании. Через мимику к внутреннему состоянию. Сравните теперь их с жителями России. На лицах надпись - уйди, убью! Этих людей видно издалека, особенно где-нибудь за границей. И с этими эмоциями живут годами,десятилетиями, передают их детям-внукам . Понятно, что здесь напряг сильнее, все через какое то преодоление, титаническое усилие происходит. Климат ещё тяжёлый, в большинстве регионов, мороз и морок. Алкоголь(пойло ядовитое), сигареты, вредные привычки в массе и саморазрушение .Тут и без шумерский федерации люди себя ничтожат.
Arcadiy Y. Polyakov
Дмитрий шёл бы ты лесом, тебя кто-то трогал? я ВК прокомментировал, и на то есть основания. Никто тебя не подъ-вал, да ты и сам наверное остроумием не блещешь, по крайней мере остроумие не ощущается.
Dima Dima
Выборочное восприятие ну да это возможно, ВК говорит что это нормально, основа экономики рыночной и конкуренции, то есть существует необходимость в посреднике то есть купечестве, как я понял. Но у меня другое мнение это психическое заболевание на уровне расстройства психики и сознания. Желание заработать, по сути обогатится на торговле ничего по сути не производя. Желание заработать или разбогатеть это расстройство психики. Проблема в том что это настолько влилось в наш социум что никто уже не говорит что это плохо.
Arcadiy Y. Polyakov
Выборочное восприятие ну да это возможно, ВК говорит что это нормально, основа экономики рыночной и конкуренции, то есть существует необходимость в посреднике то есть купечестве, как я понял. Но у меня другое мнение это психическое заболевание на уровне расстройства психики и сознания. Желание заработать, по сути обогатится на торговле ничего по сути не производя. Желание заработать или разбогатеть это расстройство психики. Проблема в том что это настолько влилось в наш социум что никто уже не говорит что это плохо.
Arcadiy Y. Polyakov
Продолжу... Посмотри на природу где вы видите чтобы звери, птицы или животные даже домашние занимались подобным. Они вынуждены грабить и убивать, в лучшем случае попрошайничать это то что им оставил человек в результате своего господства.
Arcadiy Y. Polyakov
Извините что вмешиваюсь в вашу беседу, вы, как я понял созидаете безвозмездно? А что вы умеете созидать? Может я воспользуюсь вашими безвозмездными услугами.
Arcadiy Y. Polyakov
А ВК сноб, любит деньги это чувствуется и у него были единомышленники которых он бортанул соратники по русскому миру. Он занимается хайпами связанными с запретными технологиями пытается привлечь под это дело инвестиции и в то же самое время дует нам в уши про русский мир, хотя сам слово русский как истинный еврей даже выговорить правильно не может...
Lester Leyt
Про православную веру понятно. А что вы имеете ввиду под православной культурой? Можно как то вкратце сформулировать? Спасибо.
Dima Dima
Я тебя понял. Но это, есть подмена ценностей, возведение денег в культ происходит везде в мире. Тут, решает, твоё отношение, твоя психология... Я, например, отношусь к деньгам, как к ресурсу, инструменту создания чего-либо, но не денег.
Dima Dima
Возможно, но мне об этом не известно и с ВК я не знаком
Влад Шевченко
Хотите побороться с Зеленским за звание трололо?
ValaVala Xar
Больные измышления больного ненавистью и русофобии , выковыряные из носа , в расчет не берутся.
Arcadiy Y. Polyakov
осмелюсь предположить что деньги на самом деле никогда ресурсом не были они и вводились как предмет спекуляции с самого начала их внедрением занимались евреи, эллины, армяне все кто как-то был связан с паразитами захватившими планету на 6000 лет. В самых ранних источниках мы встречаем об этом упоминание, ссудный процент, подоходный налог это инструменты закабаления населения пекельных миров. И делается всё через деньги. Стоит ли продолжать эту тему?
Maxim Egorov
Странное дело с этими троллями. Сначала они за совок топили до последнего, потом все резко исчезли, либо просто перестали говорить. С чего бы это? Видимо из кремля новое задание - изображать русофобию. Мне кажется, кремль до какого то момента делал ставку на совок, теперь поняли, что не перескочат. Решили разыграть карту с либералами и русофобами. Как раз и Навальный разошёлся, уже во власть лезет.
Vitaly Tiunov
Извините что вмешиваюсь в вашу беседу, вы, как я понял созидаете безвозмездно? А что вы умеете созидать? Может я воспользуюсь вашими безвозмездными услугами.
Arcadiy Y. Polyakov
Уверены что Вы этого хотите? зацепились за слово и думаете что так вот оно Вам и сойдёт? Возмездие постигнет Вас в скором времени и в самой неприятной форме, то что вы идиот Вас не освободит от ответственности. Это имелось в виду под словом безвозмездно...
Vitaly Tiunov
Я наивно думал, что вы действительно идейно помогаете людям бесплатно. Но еще раз уверился, что ничего бесплатного нет и быть не может. Только за деньги. Спасибо, что дали мне этот важный урок.
Zloi Ivan
Когда христианство пришло на Русь, кто был королем Швеции, нас это не касается, это чужая история. Кого там славили, это не наше дело. Я пишу об истории своей страны, а не Руси, Священной Римской империи, Византии или восточной Пруссии. Ядром российской государственности является Москва, запомни это и не пиши глупости.
Lester Leyt
Когда христианство пришло на Русь, кто был королем Швеции, нас это не касается, это чужая история. Кого там славили, это не наше дело. Я пишу об истории своей страны, а не Руси, Священной Римской империи, Византии или восточной Пруссии. Ядром российской государственности является Москва, запомни это и не пиши глупости.
Vitaly Tiunov
Что тебе понятно про православную веру? Контрольный вопрос: каким путем п. вера попала в Россию, конфессии и толки, кто создал церковь и где? Как только ты мне ответишь в полном объеме, тогда поговорим о православной культуре. Чтобы обсуждать п. культуру, нужна знать историю православия в России. Итак, внимательно!
Lester Leyt
Что тебе понятно про православную веру? Контрольный вопрос: каким путем п. вера попала в Россию, конфессии и толки, кто создал церковь и где? Как только ты мне ответишь в полном объеме, тогда поговорим о православной культуре. Чтобы обсуждать п. культуру, нужна знать историю православия в России. Итак, внимательно!
Arcadiy Y. Polyakov
Виталий не путайте, безплатно не означает что Вам не придётся за это расчитываться но и не обязательно деньгами всё в мире построено на взаимообмене, но вопрос на взаимообмене чем? вряд ли Вы найдёте денежный эквивалент солнцу которое на вас светит, или ценной услуге, восстановлению вашего здоровья например или ещё чему-то выходящему за рамки возможного в этом мире. И вообще Вам только кажется что вы живёте...
Kevin Davidson
Не согласен по поводу Бориса Джонсона! Ето серьёзный политик и его "шуток" боятся в Евросоюзе.
Konstantin Zh
тут у Владислава явная неувязочка-"Пора жить!" как раз и начинается с четырёхдневки!!!
Vitaly Tiunov
Мне в основном известно про странных старух с выпучеными глазами бормочущих господяпомилуй, и неистово крестящихся, с путеномедведевым в первом ряду. Глубже не было интереса изучать это явление. Всякие там староверы-нововеры мне тоже побоку. Но тем не менее могу себя отнести к русской культуре, хотя бы даже методом исключения. Поэтому мне стало интересно, что вы имеете ввиду. Если вы глобально, то церковь создали римляне в третьем веке.
Lester Leyt
Нет, я не глобально, а конкретно о российской церкви. У меня нет склонности рассуждать глобально, обо всем и ни о чем конкретно. Извини Виталик, наша беседа на предложенную тобой тему будет похожа на разговор со школьником.
Vitaly Tiunov
Ноу проблем. Придерживаюсь мнения, что школьнику можно обьяснить все что угодно, в двух словах. Мозги еще не забронзовели) Вот годам к тридцати это намного сложнее. Поэтому все профессии, где требуется постоянное обучение, отлично оплачиваются. Если вы примите такой вызов в будущем, я с удовольствием послушаю.
Алексей Курлов
П ... культура так и брызжет.
Lester Leyt
Школьнику можно объяснить исходя из уровня его знаний. И далеко не все, и не "в двух словах", иначе зачем учиться в ВУЗе и набираться опыта на практике.
Vitaly Tiunov
Значит я вас неправильно понял. Прочитал, что вы против денег, и за то , что бы люди делали друг для друга все бесплатно. Поэтому и спросил, делаете ли вы что то бесплатно, и что именно.
Роман Котов
Поскольку кремлевские упыри постоянно мониторят настроение населения и видят что их почти все ненавидят. То мусирование четырехдневной недели это попытка сказать людям что о них думают и заботятся, при этом ничего им физически не дав.
Lester Leyt
Отдыхать при 4-х дневной рабочей неделе будут государственные и муниципальные служащие, депутаты, т.е. те, кто деньги получает, а не зарабатывает. Кому-то надо срочно в поликлинику, в суд, прокуратуру, госучреждение, а там выходные. А накануне праздников, или т.н. "рождественских каникул", работать не будут почти месяц. Спрашивается, откуда деньги возьмутся, кто будет создавать материальные блага, если народ будет отдыхать? Медведь всегда славился своим идиотизмом.
Viktor Hofmann
В Европе только социалисты мутят с безусловным доходом и даже они дальше экспериментов не идут, так как тупо заканчиваются быстро деньги. Потому что даже кот Матроскин понимал, прежде чем продать что нибудь ненужное, нужно сначала купить что нибудь ненужное. Рекомендую вам сказку о том, как из одной бараньей шкуры сшить сорок шапок.
Герман Сажин
Я все-таки думаю, что это утка - все пройдет и это забудут. Такие вбросы происходят периодически, чтобы держать народ в тонусе страха.
Henri Ducard
Торговцы существуют для того, чтобы поставить его потребителю здесь и сейчас и о товаре узнали. Если вам не нравится за это платить, езжайте сами в Китай за шелком или в другие области страны за продуктами к поставщикам, кто вам мешает?
Henri Ducard
Значит, это небеЗплатно как вы пишите. Слово само - без платы в любом эквиваленте
Serge Rakitin
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1550999/pub_5d28c1a895aa9f00aec0fa7a_5d28c1e8fe289100ac7ca3e5/scale_1200
Константин Алланд
По себе заметил, я лучше соображаю и дела веду когда 4/3. Эти три дня вообще не вспоминаю о том, что делаю четыре. Отлично восстанавливаюсь, приходят новые идеи. Интересно, у других был такой опыт?
Henri Ducard
По себе заметил, я лучше соображаю и дела веду когда 4/3. Эти три дня вообще не вспоминаю о том, что делаю четыре. Отлично восстанавливаюсь, приходят новые идеи. Интересно, у других был такой опыт?
Eugen Urbach
Уважаемый ВК упорно топит за расчудесные продукты питания в РФ, за золотомедальные сыры --победители международных выставок, за офигенное мясо и опупительную колбасную продукцию..однако меня беспокоит маленький вопрос: насколько доступны эти сказочные сыры и колбасы широким слоям малообеспеченного населения?и куда зафигачивают все те миллионы тонн пальмового масла, ввозимого трудолюбимым Володиным? где закупаются милионы пенсионеров, как не в "пятёрочках", Магнитах и Ашанах? а так же большое удивление и недоумение вызывает утверждение ведущего о том, что запад страдает отсутствием вкусных продуктов питания..
Eugen Urbach
тут у Владислава явная неувязочка-"Пора жить!" как раз и начинается с четырёхдневки!!!
Вит Ла
А ты сходи на ближайший погост и посмотри кого там хоронят . Старики к 90 и молодняк до 35 основная масса .
Konstantin Zh
Даже по теории вероятностей выдвигая кучу бреда рано или поздно можно выдать стоящую идею. Как, например, с четырёхдневкой. И если это не кончится обычным бла-бла - будет великолепно. Димон, например, техосмотр отменял, как бредовую, фиктивную и коррупционную процедуру. Помню, без этой ненужной заботы и жить было легче и деньги целее. А люди, в штыки воспринимающие четырёхдневку даже без обсуждения похожи на рабов. Им говорят, давайте кандалы полегче сделаем? Нет-нет, нам и так очень хорошо.
Konstantin Zh
Полгода в 90-х из-за отсутствия заказов на предприятии была четырёхдневка. Не помню, что страдал от безденежья. А вот лёгкость бытия помню. В точности, как вы написали. Просто выключаешься из производственного процесса. Больше уделяешь время себе-любимому и близким. И трудишься с большей отдачей.
Вит Ла
Тоже с ВК не согласен.Потенциал у Раши выше это так .но об этом можно еще 1000 лет мусолить .Что с Совка в гостах поменялось ? ничего .Колбаса из картона и водка из опилок (растительного сырья ) , но просветы есть ., это факт .Вся Европа пьет дистиллят а Раша ректификат .. во всем остальном примерно то же самое . .Единственно что можно отметить : продовольственная безопасность решена .
Константин Алланд
ну вот , что гном придумал опять . С коррупцией будет бороться "единая россия" https://www.youtube.com/watch?v=Dzou5mCd3Eg это примерно как лисам доверить охранять птичник
Konstantin Zh
Вам сейчас не хватает уже произведённых материальных благ? Страдаете от отсутствия товаров? Современное оборудование позволяет уменьшать количество работников при увеличении производительности. Владислав также неоднократно упоминал, что много работников не нужно в современных условиях. А сейчас против четырёхдневки выступает. Как-то не увязывается такое раздвоение мыслей. И даже при четырёхдневке теоретически можно наладить графики рабочих процессов в течении всей недели вообще без перерывов. Ты отдыхаешь, кто-то работает. И наоборот. Да, понадобятся дополнительные людские ресурсы. Но, это уменьшение безработицы, и теоретически, увеличение зарплат, так-как появится больше незакрытых вакансий и конкуренции среди работодателей.
Viktor Hofmann
Ваша проблема в том, что вы сами видимо никогда не вели собственный бизнес и работа для вас - рабство. Попробуйте организовать своё дело хотя бы как фриленсер. Наймите работников и сделайте их счастливыми. Ваше социалистическое мышление уйдёт само собой.
Роман Котов
Я думаю очень доступны. Просто наш постсоветский человек привык всё получать от государства (в магазинах) и не пошевелится поискать альтернативу((.
Lich Legion
это типа знания предмета "история партии", то же применимо к предмету "история православия", очередная попытка натянуть сову на глобус, не мучьте животину, совесть болеть не будет.
Роман Котов
Кстати прошел день независимости окраины. Почему бы донецким смело не напасть на окраинцев в день ихней независимости со словами "проклятые сепаратисты отделились от России. Вернуть их взад!")
Arcadiy Y. Polyakov
Проблема не только в потреблятстве, но и в расчёте за потреблятство, чем Вы заплатите? Что Вы сможете в Китае за шёлк предложить? какое из своих ценных качеств? Проблема современного человека в его ненужности. Человек перестал производить ценности, только гавах производит, ну и анализы....
Arcadiy Y. Polyakov
Платно но не при помощи денег, деньги себя дескридетировали я лично в этом обмене не учавствую, ну разве что минимально. Объясню, Вы приходите в магазин и покупаете какой-то качественный и натуральный продукт, рассчитываетесь за него резаной бумагой, ну какой толк от этого производителю этого продукта? Конечно для него это первый и последний раз в последствии он фуфел для магазина начнёт производить.
Lich Legion
страна Российская Федерация основана 25 декабря 1991 г. и концы в воду! удобная позиция!)
Arcadiy Y. Polyakov
Видишь ли Виталий, вопрос не в том чтобы сделать безплатно, а в том чтобы получить адекватную стоимость за своё произведение. При помощи денег этого сделать не удаётся. Потому что их раздают кому не попадя например пенсионерам, чиновникам и прочим не учавствующим в производственных процессах, по сути паразитам, если паразитов немного организм это ещё как-то переваривает, если их переваливает за критическую черту организм загибается. Так и здесь нет смысла производить за деньги, а тут ещё и налоги, подоходный и не только.
Lester Leyt
Речь идет не только о материальных благах, если ты конечно внимательно читал мой коммент. "Современное оборудование" не сможет заменить судью, иных работников и служащих, без которых общество не сможет функционировать.
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