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Война, экономика и особенности поколения
Война, экономика и особенности поколения
03/09/2019 01:27
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Обсуждение
Arcadiy Y. Polyakov
Да уж вчера была линейка, а сегодня я преподаю в Агойской школе уроки казачьей культуры, конечно возьму с собой Евграфа Петровича Савельева, куда уж мне без него... А вчера ко мне полиция приходила педофила ловила, ой блин матрица глючит сильно...
Nikolay Berezin
Если отбросить исторические споры, зачем русскому движению сейчас нужен Сталин? Как то или иное отношение к этому персонажу может повредить или наоборот помочь русскому движению?
Serge Rakitin
Да..про это Яковлев и Познер говорили. Про этот период..прочитайте историка Фурсова. Вина Сталина есть, но как это происходило надо знать.
Nikolay Berezin
Да причем тут Познер! Я изучаю историю своего края - типичный пример: в 1913 году в крупном селе 18 000 жителей, 3/4 из которых младше 30 лет, в 2019 г. - 400 человек стариков. Спустя век в нашей области живёт меньше людей, чем 100 лет назад.
Serge Rakitin
а реформы 1991 и по сей день..не причем?
Serge Rakitin
Про советскую статистику В 1980-е в Узбекистане работали московские следователи, доказавшие с цифрами в руках, что на протяжение минимум 10 лет сбор хлопка завышался в среднем в 1,5 раза (вместо "бумажных" 6 млн не собирали и 4 млн). Заметим себе, хлопок не продавался частникам за наличку - фальсификация шла исключительно по цепочке госпредприятий и через безналичный расчет, что не помешало провернуть аферу, хотя и осложнило процесс. После того, как обман вскрылся и виновные были наказаны, разве кто-то скорректировал старые статсборники? Нет, конечно - всё оставили как есть. Более того, и в новых данных ничего не изменилось - ведь трудовые коллективы уже взяли какие-то там обязательства, цифирьки были прописаны в судьбоносных решениях съездов и программах. То есть на бумаге было сказано, что собрали 6,0 млн т, а обязуемся по итогам очередной пятилетки выйти на 7,0 млн т! На деле собирали 3,8 млн и даже при выполнении взятых обязательств повысить сбор на 15% 7 млн не выйдет никак - получится 4,4 млн. А "было-то" типа 6,0! Если вместо 6,0 написать новые 4,4 - это же будет грандиозный скандал, срыв решений съездов и т.д. Естественно, вся эта липа кочевала из отчёта в отчёт, одна ложь наслаивалась на другую.
Гость
Мои родственники, дед был осужден по 58-10 в 1929 году,в 1933 реабилитирован,потом погиб на фронте в 1942(тоже офицером) его отец офицер царской армии расстрелян в 1918 году во время восстания в Ярославле. Мой отец полковник в отставке и я офицерские погоны носил.А, гость свою фамилию скрывает? А искать яковливичей и давыдычей..это, конечно, аргумент в споре.
Nikolay Berezin
Мои родственники, дед был осужден по 58-10 в 1929 году,в 1933 реабилитирован,потом погиб на фронте в 1942(тоже офицером) его отец офицер царской армии расстрелян в 1918 году во время восстания в Ярославле. Мой отец полковник в отставке и я офицерские погоны носил.А, гость свою фамилию скрывает? А искать яковливичей и давыдычей..это, конечно, аргумент в споре.
Nikolay Berezin
а реформы 1991 и по сей день..не причем?
Lester Leyt
Забыли добавить, что СССР вернул себе оккупированные Польшей в 1921г. территории Советской России. По линии Керзона, кстати, согласно Версальского Договора. За исключением, разве Галиции, будь она неладна. Оккупант получается оккупировал оккупанта. При этом почему то ни одна из "демократий" связанных с Польшей договорами и гарантиями войну СССР, в отличие от Германии, не объявила.
Алексей Ф
Если отбросить исторические споры, зачем русскому движению сейчас нужен Сталин? Как то или иное отношение к этому персонажу может повредить или наоборот помочь русскому движению?
Pavel Vladyka
Забыли добавить, что СССР вернул себе оккупированные Польшей в 1921г. территории Советской России. По линии Керзона, кстати, согласно Версальского Договора. За исключением, разве Галиции, будь она неладна. Оккупант получается оккупировал оккупанта. При этом почему то ни одна из "демократий" связанных с Польшей договорами и гарантиями войну СССР, в отличие от Германии, не объявила.
Serge Rakitin
Я что-то не слышал польских извинений относительно оккупации русских земель, начиная с 14 века и по 18-й.
Serge Rakitin
Кстати, в октябре 1939 года, когда до союза СССР и англосаксов было очень далеко, Черчилль заявил, что Британия не видит особой проблемы в возврате бывших восточных земель Польши назад под русское влияние.
Serge Rakitin
Эта ситуация сложилась задолго до 1991 года. Депопуляция т.н. Нечерноземья в полный рост шла уже в 1960-е годы.
Dexter
Сталин покоится почётно у Кремля, (…вместе с коллегами) - всегда свежие цветы. …Дома в табличках «Здесь жил/был/работал Великий деятель…» При таком раскладе на сегодня в защите точно не нуждается, а вот "покритиковать" имеются веские причины (..чтобы ореол ненароком не образовался) …восторгаться образом жизни при котором сначала сажают а потом решают виновен или нет (как вашего деда) и при котором лидеры не скрывая провозглашают что их цель не благосостояние граждан и страны а сначала все средства должны расходоваться на организацию аналогичного образа существования в других странах по-миру (источник - ихние собрание сочинений), а после этого благосостояние …само придёт. Ну не знаю… на вкус и цвет, как говориться…
Nikolay Berezin
есть разница между 60 годами, когда Хрущев стал все рушить и 56годами. С 1956 года..все стало резко менятся. Кстати,про реформу Маленкова..слышали. Я призывал..прежде чем спорить..послушайте Фурсова..он не истина в последней инстанции,но он преподает историю в университете по годам со ссылкой, на факты, документы. Мне так не объяснить.
Nikolay Berezin
нужен не Сталин, нужно знание истории и его роль в этой истории
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