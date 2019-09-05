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Украина, ЕС, Россия - формулы уже не верны
Украина, ЕС, Россия - формулы уже не верны
05/09/2019 02:18
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Обсуждение
Гость
У вас и рейтинг неплохой... по стыдливости.
Lester Leyt
Есть большое подозрение что люди в чёрном ей говорили совсем другое, а все вышло вообще иначе. Ерунда это все.
Анатолий Власихин
https://news.mail.ru/politics/38588412/?frommail=1
Истинный Ариец
согласен с тобой лоханулись кремляне причем стратегически
Maxim Petrov
Что за БМС?
Konstantin Zh
https://synthestech.com/ru/blog
Владимир Павловский
В 2014 году мне стало стыдно, что я - гражданин России.
Pavel Vladyka
Гражданин России не означает русский. Так что расслабтесь.
Walknut 59
....Белый?
Игорь Д'Арбино
и не означает- умный, так что -учитесь
Сибиряк
"источник: Ведомости: Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей Чиновникам нужно знать, что граждане смотрят в сети. ........................................ https://news.mail.ru/politics/38589105/?frommail=1" Может хватит чужих блох разглядывать? При нынешних трендах РФ переплюнет все Евросоюзы как детишек. Фокус "Русского взгляда" явно нуждается в смещении в сторону проблем русских людей на русских землях. Про Гниющий запад и Великую РФ нам Соловьевы с Кедмями за госчет все уши прожужжали.
Александр Шепелёв
И так понятно, что люди смотрят в интернете. Самые популярные запросы - это порнография. Потому уже политика, развлечения, работа и прочее.
Alexey Strashkov
Алексей Огородников
Понимаю вас, мы настолько "поумнели" и видим "суть" вещей на пять уровней вглубину, что с радостью принимаем законодательное подкрепление попрания свободы. Нас можно поздравить? Или поступим по "глупому" и просто и спокойно выразим свое недовольство подобного рода инициативами? Не задолбало еще "умными" быть?
Виталий Серко
Владислав будь здравь.
Сибиряк
Извините что вмешиваюсь в вашу беседу. Вы очень правы. Нужно выразить свое недовольство. Я его тут и выражу вместе с вами. Заявляю чиновникам, буде они это читают, что я недоволен.
Serge Rakitin
Оруэлл "Они рождаются, растут в грязи, в 12 лет начинают работать, переживают короткий период физического расцвета и сексуальности, в 20 лет женятся, в 30 лет уже немолоды, к 60 уже обычно умирают. Тяжелый и физический труд, заботы о доме и детях, мелкие ссоры с соседями, кино, футбол, пиво и, главное, азартные игры - вот и все, что вмещается в их кругозор. Управлять ими не сложно. От них требуется лишь примитивный патриотизм, чтобы взывать к нему, когда идет речь об удлинении рабочего дня или о сокращении пайков. А если и овладеет ими недовольство - такое тоже бывало, - это недовольство ни к чему не ведет, ибо из-за отсутствия общих идей обращено оно только против мелких конкретных неприятностей. Собственно говоря, и религия разрешена, если бы они проявили к ней склонность."
Serge Rakitin
Отличный пример из русской истории РПЦ сейчас активно продвигает легенду о Петре и Февронии, как символах супружеской верности. Но даже в официальной версии, мягко говоря, есть масса вопросов. Итак, Пётр - князь, Феврония - простая девушка. Молодой Пётр заболел проказой, никто помочь ему не смог, но сведущие люди сказали, что глубоко в лесной чаще живёт некая девица Феврония, которая "Божьей молитвой" (:-)) лечит любую болезнь. Короче, нашел князь эту Февронию. Она сказала, что сможет его вылечить при условии, что он женится на ней. Пётр согласился, проказа прошла. Но как это обычно бывает - жениться передумал. Тогда Феврония вновь "помолилась Богу", проказа вернулась к князю. Он снова поехал в лес, Феврония потребовала с него немедленно жениться, после чего снова исцелился. "И жили они долго и счастливо, и умерли в один день". Правда, детей у них не было, а Пётр на иконах рядышком с верной жёнушкой - ну очень уж грустный. Классический сюжет "Князь и Ведьма", однако же вывернут церковью наизнанку и преподносится как история христианской(!!) любви и пример для подражания.
Aldan
А пруф есть на это "пророчество"?
Анатолий Власихин
https://news.mail.ru/politics/38588412/?frommail=1
Алексей Огородников
Вот как-бы Вам объяснить как это работает... Помните пытались сделать универсальную карту УЭК? Выделили на создание этой системы миллионы, тоже пытались ее усиленно навязать людям, хотели с ее помощью ограничить свободу населения. Помню как в СМИ першили заголовки "электронное рабство", в интернете было кучу роликов о том, что УЭК это "последний гвоздь в крышку гроба" вашей свободы, что все будут под колпаком и т.д. и т.п. Православные бегали нагнетали религиозную истерию, говорили, что это все от дьявола и сатаны. Движуха такая нормальна была. И что по итогу то? Удалось создать электронный концлагерь против воли людей? Нет и не удастся теперь никогда. Если люди понимают, как что-то устроено и как оно работает, что обмануть и обдурить их не получится. Сейчас народ настолько искушенный в России, что в любом решение на верху он ищет попытку государства его обмануть, ограбить его, отобрать свободу и т.д.. И часто видит эти попытки, даже там где их нет. Поэтому этот УЭК и не смогли реализовать, а возможно и не хотели. Ведь по факту УЭК просто обогатил некоторых людей за счет государства, т.е. народа. Так что выдохните и не возносите этот вопрос в ранг самых главных. Лучше просвещайтесь, тогда поймете, что главным вопросом для русских и не только, является субъектность русского народа, как он будет решен, то множество второстепенных вопросов отпадут сами собой.
Константин Алланд
На геном влияет полевая структура(тонкие тела) человека. Значит влиять на ДНК можно при помощи духовных практик. Чем и занимались тысячи лет назад йоги, даосы, шаманы, ведуны.Сейчас наука подошла вплотную к этим понятиям и активно лезет в подсознание человека.
Алексей Ф
В 2014 Крым разделил аудиторию АРИ на две неравные части. Большая часть поддержала Крым. Но есть и такие, кто считал иначе. Крым мог стать независимым государством. Никто не запрещал поддерживать Крым, россияне могли приезжать и помогать строить дороги, облагораживать. А поступили самым глупым образом.
Lester Leyt
И да, мне забавно, что присоединение Крыма господина Павловского заставило стыдиться, что он гражданин РФ. Все остальное, что происходит в РФ, тогда получается для него предмет для гордости. Например, за то, что в самой богатой ресурсами стране люди умирают так как не могут позволить себе нормальное лечение, а в больницах бывает не хватает обезболивающих - не стыдно. А за Крым стыдно.
Константин Алланд
По 800 лет жили еще в Двапара-югу, эпоху предшествующую нашей Кали-юге(которой всего лишь чуть больше 5000 лет, она только началась и в неё век человека короток) Даже если есть методы продления жизни, сама горечь и быстротечность всего в Кали-югу не делают это долголетие приятным. Ты то живёшь, к примеру, а всех уже похоронил и через лет 100-200 всё опротивеет. Фильм на днях посмотрел неплохой "Человек с Земли", там примерно про это состояние.
Adwize
Чтото сродни приворотам, там всё на рабах божьих и получаются в итоге очень тёмные истории.
Adwize
Аргументируй.
Yury Safonov
Она может там просто родиться.
Lester Leyt
Аргументируй.
Adwize
Согласен. РФ помогать Крыму никто не может запретить. Безвиз, признание паспортов и т.д. РФ могла взять все расходы Крыма на себя.
Vladimir Sholkov
Есть большое подозрение что люди в чёрном ей говорили совсем другое, а все вышло вообще иначе. Ерунда это все.
Lester Leyt
Согласен. РФ помогать Крыму никто не может запретить. Безвиз, признание паспортов и т.д. РФ могла взять все расходы Крыма на себя.
Vladimir Sholkov
Представь что проснулся в пустоте, ты не знаешь кто ты, что сделал. Ты проснулся свободным. Вот по мне то чувство когда ты обретаешь бессмертие. Все остальное лишь оболочки.
Serge Rakitin
Она может там просто родиться.
Алексей Ф
Тут речь идет скорее о формальной независимости - оказывать всяческое содействие и защищать - как своего союзника - тот же сценарий что и с Абхазией и Южной Осетией. Но спорить об этом в любом случае особого смысла нет - всё уже сделано. Кстати формально Крым был независимым гос-вом - совсем не долго, т.к. Конституция РФ не позволяет присоединять территорию иностранного госва.
Алексей Ф
Крым был завоеван РИ в 1783. До этой даты нога великоросса не ступала в Крым. Крым- присоединенная территория, как восточная Пруссия или японские острова. Никто не мешал считать Крым "нашим" и его "опекать".
Алексей Ф
И да, мне забавно, что присоединение Крыма господина Павловского заставило стыдиться, что он гражданин РФ. Все остальное, что происходит в РФ, тогда получается для него предмет для гордости. Например, за то, что в самой богатой ресурсами стране люди умирают так как не могут позволить себе нормальное лечение, а в больницах бывает не хватает обезболивающих - не стыдно. А за Крым стыдно.
Lich Legion
сразу вспоминается классика фантастики о мире в котором все такие на УЭКах , и те кто не в системе - по сути спец огенты могущие творить все что угодно безнаказанно, т.к. любой закон ссылается на носителя и отслеживаемость его по УЭК или типа того.
Сергей Панченко
так она так и сделала, а церковники её за это канонизировали (как большевики Павлика Морозова за то что вложил отца). Об этом и речь.
Сергей Панченко
а мне после геноцида в ДНР/ЛНР и 2 мая в Одессе стало стрёмно за мою хохляцкую фамильку. Крым был "подарен" Внаукраине сраным кукурузником Хрущом в годы его тупорылой рулёжки, так что сдуй щёки и залепи дуло - всё помаленьку возвращается на круги своя
Lester Leyt
Даже если не веришь в Скифское царство , было Тмутараканское княжество в 10..12 веке в Крыму
Lester Leyt
Нас убеждали, что американцы наши благодетели. "Тот же Сейфуль-Мулюков, Цветов- с головой мужик, Зорин со своей наукой и, конечно, Боровик". Теперь нас убеждают, что америка и запад- отстой, а РФ прошла эволюционный путь и стала пригодной страной для проживания русских. "Тот же Сейфуль-Мулюков, Цветов- с головой мужик, Зорин со своей наукой и, конечно, Боровик".
Dexter
так она так и сделала, а церковники её за это канонизировали (как большевики Павлика Морозова за то что вложил отца). Об этом и речь.
Zloi Ivan
и мне стыдно что вы гражданин России, в знак протеста с действиями власти РФ откажитесь от гражданства
Vladimir Sholkov
Ерунда, без русских не было больше бы никого.
Vitaly Tiunov
Извините что вмешиваюсь в вашу беседу. Вы очень правы. Нужно выразить свое недовольство. Я его тут и выражу вместе с вами. Заявляю чиновникам, буде они это читают, что я недоволен.
Роман Котов
ну раньше говорили что и Китай - отстой.
Роман Котов
Мде. В открытом источнике ютуб есть опросы в Крыму типо "вы хотите в россии или в украине?". 90% хочет в Россию. В киеве был подобный опрос и 90% ответили что "русский мир это плохо". Ну что еще может быть непонятно с Крымом!!!
Kevin Davidson
Добрый день! Давно не было новостей по поводу развития проекта Synthestech.
Истинный Ариец
В независимости Крыма есть доля рациональности: -"западные партнеры" не смогли бы предъявить РФ аннексию и ввести санкции, -сам Крым не повис бы на бюджете РФ(содержались бы базы ВС и флота , а не крымская единоросовская бюрократия как сейчас) , -если бы РФ ввела значительный контингент войск и авиации (по просьбе крымского руководства) никакое НАТО и Турция туда бы не сунулись ( живой пример Абхазия), что-то Турция не стремится ее захватить хотя ВС Абхазии значительно меньше чем ВС РФ в Крыму, -не было бы предмета территориального спора РФ-Украина ( и стоящих за ее спиной Франции, Германии, Британии и при каждом удобном случае гнобящих кремлян как агрессоров и милитаристов), был бы спор Украина-Крым . -Крым помогал бы вооружением и организационно ДНР и ЛНР, а не РФ и каких-то контраргументов укропские власти не смогли бы предоставить.
сергей м.
Возможно новое воплощение происходит так, а если сохраняется память это исключение и порой это ни к чему хорошему н ведет.
Истинный Ариец
Даже если не веришь в Скифское царство , было Тмутараканское княжество в 10..12 веке в Крыму
Вит Ла
И что ? Мало ли кто чего хочет ...Это государство уже ничего не может создать в принципе .Будет очередной акт показухи раструбят в сми закроют пару-тройку дебилов на этом все и закончится Ну бабки попилят ..Прогресс из под палки идет вяло даже за деньги
Истинный Ариец
Никто не отменял понятия протекторат, у кремлян просто интеллекта для этого не хватило
Vladimir Sholkov
Возможно новое воплощение происходит так, а если сохраняется память это исключение и порой это ни к чему хорошему н ведет.
Vladimir Sholkov
Если при рождении человек приписывается к эгрегору и родовой памяти. А что если ты попадаешь в сферу действия чуждого эгрегора и родовой памяти. То будет оторжение
Александр Верный
Много лет назад познакомился с теорией каббалы и работами Лайтмана, очень стройная система с серьезным основанием, чрезвычайно глубокое ученье и к сожалению непостижима без знания иврита.
Сергей Ольков
Есть у меня неопубликованная работа «О сознании и сознательной деятельности за пределами живого тела». Вот начало - Современная научная доктрина утверждает, что вне здравствующего мозга, работающей высшей нервной системы человека, сознание не существует. Отражением данной доктрины является юридически закрепленный порядок констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга. В инструкции по констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга, утверждённой приказом Минздрава РФ от 20 декабря 2001 г. № 460 выделяется комплекс клинических критериев, наличие которых обязательно для установления диагноза смерти мозга, и на первом месте здесь – полное и устойчивое отсутствие сознания (кома) (п. 3.1); далее идет атония всех мышц (п. 3.2); отсутствие реакции на сильные болевые раздражения в области тригеминальных точек и любых других рефлексов, замыкающихся выше шейного отдела спинного мозга (п. 3.3); отсутствие реакции зрачков на прямой яркий свет. При этом должно быть известно, что никаких препаратов, расширяющих зрачки, не применялось. Глазные яблоки неподвижны (п. 3.4); отсутствие корнеальных рефлексов (п. 3.5); отсутствие окулоцефалических рефлексов (п. 3.6). То есть официальная наука говорит о утрате сознания, как следствии гибели мозга, который в свою очередь является частью человеческого тела. Умер мозг, а далее умирает и всё остальное тело. Всё просто, и внешне вполне согласуется с эмпирическими данными.
Сергей Ольков
Действительно у умершего тела мы наблюдаем все те признаки, о которых сказано в инструкции Минздрава РФ. С умершим человеком невозможно общение, он, так сказать, исчез из физического пространства, полностью перестал существовать. Честно говоря, я как закоренелый атеист, бывший член ВЛКСМ, КПСС, успешно сдавший зачет по курсу научного атеизма был вполне уверен, что никакой загробный мир не существует, за преде-лами живого тела человека или шире высших животных в принципе не может существовать сознание. То есть я не мог себе представить, даже в самом страшном сне, возможность общения с бестелесным мыслящим су-ществом (БМС). Правда, из научно-популярной литературы мне было кое-что известно о приведениях, но объяснение этого феномена вполне укла-дывалось в рамки атеистических схем. Да, я видел прогнозные сны, да, со мной происходили иногда довольно странные вещи, но все это было свя-зано с тем, что я все-таки жив и здоров, мой мозг работает и все происхо-дящее каким-то чудесным образом связано с работой именно этой суб-станции, генерирующей сознание.
Сергей Ольков
Так было до 46 лет, пока я не столкнулся с бестелесной сущностью, обладающей «физическим» сознанием. У этой сущности нет мозга, нет те-ла, но, во-первых, эта сущность мыслит; во-вторых, совершает физически ощутимые действия (обладает физической силой); в-третьих, способна от-вечать на мои вопросы и выполнять мои просьбы. Исследованию данного феномена я посвятил 8 лет и только теперь решился написать данную статью. За это время мной был пройден непро-стой путь от человека, испытавшего сильное чувство страха, до человека, испытавшего истинное удовлетворение, от общения с бестелесным мысля-щим существом (БМС).
Сергей Ольков
Первый контакт имел место в ночь с 13 на 14 марта 2007 года в городе Бугульме по адресу: ул. Ленина, 3 кв. 65. В город Бугульму я прибыл из Казани для чтения лекций по курсу «Аналитическая криминология», поскольку здесь располагается филиал института экономики, управления и права, где я работаю профессором кафедры уголовного права и процесса. Меня и преподавательницу Екатерину (фио скрыто) привезли в Бугульму на служебной автомашине, и разместили в служебной квартире по вышеуказанному адресу. Уже когда автомашина въехала в Бугульму Е сказала мне, как бы между прочим, что в служебной квартире водится приведение. Естественно, её высказывание особого влияния на меня не оказало. Я это принял за шутку, да и сказала она это как-то не вполне серьезно.
Сергей Ольков
Служебная квартира расположена на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома, выстроенного из силикатного белого кирпича, состоит из трех комнат, одна из которых является изолированной. Имеется коридор, раздельный санузел и кухня. Б-ва разместилась в изолированной комнате, а я занял одну из смежных комнат. Относительно рано (возможно около 22 часов) я лег спать, и мне снился сон на какую-то военную тематику, видел людей в шинелях, какие-то пистолеты старого образца. Неожиданно сон прервался, я ощутил под своим телом две чужие руки (левую и правую), которые резкими качками стали сбрасывать меня с кровати. Сквозь мое тело пролетал напряженный воздух в виде рук человека. Я сильно испугался, и мгновенно вспомнил слова Б-вой. Понял, что пришло приведение, но в тот же момент был сброшен с кровати. В буквальном смысле этого слова. Это существо меня подбросило, и я встал на ноги возле кровати. Трудно передать тот ужас, который меня охватил, и первое желание было броситься к двери, убежать прочь, что я и попытался сделать. Но, к сожалению, более пары шагов в сторону двери сделать не удалось. У меня не было ступора, но двигаться я не мог. На стуле расположенном напротив кровати, куда я ложился спать, сидел белый человек, или точнее, я видел не яркий матовый свет, изображающий фигуру человека.
Сергей Ольков
До утра я бодрствовал, с левой стороны в области сердца были неприятные ощущения, очевидно, связанные с сильным сердцебиением во время непредвиденного контакта. Первоначально у меня не было уверенности в том, что следует рассказывать окружающим о случившемся, но такие сомнения меня мучили не долго. Я был в буквальном смысле слова потрясен происшедшим. Никогда ранее за все мои 46 лет жизни с подобными вещами я не сталкивался. Практически сразу после данного события многие люди и в Бугульме, и Казани рассказывали мне о том, что сталкивались в той или иной форме с приведением в бугульминской квартире. Вот некоторые фамилии очевидцев: Как выяснилось, я был далеко не первым в цепи очевидцев или контактеров. Именно поэтому мой рассказ большинство слушателей воспринимало серьезно, хотя были и скептики. Они интересовались, не употреблял ли я на кануне соответствующих событий горячительные напитки. Не употреблял. Психика у меня довольно крепкая, и расстройств не отмечалось. Практически всю жизнь занимаюсь физкультурой, и веду здоровый образ жизни.
Сергей Ольков
Вторая встреча с БМС произошла в ночь на 1.06.2007 года. Меня после первой встречи мучила мысль, кто же это такой, каковы его цели, можно ли с ним наладить контакт. Кроме того, я наивно полагал, что успокоил БМС, сказав ему сакраментальную фразу: «Война кончилась – уходи». На этот раз в бугульминской квартире со мной вместе находились заведующий кафедрой теории и истории государства и права А.В. Скоро-багатов и доцент кафедры уголовного права и процесса С.Г. Закиров. Я лег на ту же кровать, что и при первом визите в надежде, что контакт со-стоится в «дружественной» манере или приведение ушло. Ровно в 00 часов БМС появилось. Я ощутил на своей шее со стороны лица две руки, кото-рые принялись меня душить. Естественно, ни о каком контакте не могло идти и речи. Я стал вырываться – двигал головой и верхней частью туло-вища, пытаясь уйти от удушения. Довольно быстро мне удалось это сде-лать. Я вскочил с кровати, включил свет, зафиксировал время (00 часов 2 минуты), разбудил Скоробогатова, и вместе с ним стал фотографировать комнату.
Сергей Ольков
В апреле 2012 года мной была предпринята попытка зафиксировать явление БМС с помощью казанской команды «Космопоиск» во главе с Марией Петровой. Я договорился с ректором, и меня с Марией Петровой и двумя молодыми людьми из её команды поместили в кв. №65 дома №3 по ул. Ленина в городе Бугульме. К сожалению, успех не способствовал специалистам космопоиска. Ни чего зафиксировать не удалось. Зато мне крупно повезло в следующий заезд в Бугульму. Это событие следует отме-тить особо. В ночь с 6 на 7 июня 2012 года я ночевал в бугульминской квартире вместе с преподавателями Гильмановым и Богдановым. Я нахо-дился в отдельной изолированной комнате, а Гильманов и Богданов в смежных. Около 2 часов ночи я проснулся, посмотрел на часы. Подумал, что сегодня приведения не будет. Дошел до туалета, вернулся и лег спать. Но как только голова прикоснулась к подушке, я впервые ощутил, как в правое ухо входит какой-то сгусток, небольшой мягкий комочек, и меня втягивает БМС. Хотел сопротивляться, но передумал, и не зря. Он пришел с добрыми намерениями. Я ощутил себя, висящим в воздухе параллельно полу, ногами к окну. То есть меня развернуло. Когда я ложился на кро-вать, то головой к окну, а ногами к двери. Я четко видел комнату, вещи в ней. Себя на кровати я не видел, а видел свое тело висящим в воздухе на высоте около 1,5 метров над полом, видел окно и улицу за окном (уже све-тало). БМС я не видел, но ясно ощущал его присутствие. Задал ему во-прос: «сколько тебе лет»? В свойственной ему манере (не словами) он от-ветил: «семнадцать». После чего положил меня на кровать. Однако, мне понравилось висеть в воздухе, и я попросил его покачать меня еще. Моя просьба была удовлетворена! Он поднял меня еще раз, и снова опустил на кровать.
Сергей Ольков
Таким образом, из личного опыта я знаю: 1) сознание существует вне человеческого тела, вне относительно твердой материи; 2) БМС совершает не только осознанные, но и разнообразные действия; 3) БМС обладает значительной силой, ибо с легкостью может поднимать человеческое тело. Очевидно, что скептики потребуют доказательств случившегося: со-ответствующие показания приборов, фото- и видеозаписи. Им следует напомнить, что доказательствами служат не только показания технических устройств, но и человека – одного из самых совершеннейших приборов когда-либо существовавших на Земле. Ведь мы даже не сомневаемся в «показаниях» собаки, когда она по запаху четко находит цель. Никакой прибор в мире, сделанный руками человека, не может распознавать запах лучше, чем это делает обыкновенная дворняга. То же самое и психика че-ловека. Это один из наиболее совершенных «приборов» сделанных эво-люцией и …об этом стоит только догадываться. По бугульминскому БМС собрана неплохая «социология», имеется несколько живых очевидцев слу-чившегося. Всех их можно опросить. Более того, имеется упомянутый ад-рес, где находится замечательная экспериментальная площадка.
Сергей Ольков
Милости просим желающих, настоящих исследователей – физиков, хими-ков, биологов, психологов и парапсихологов. Я с 2007 года обращался к разным специалистам, просил их стать соучастниками в деле изучения бу-гульминского БМС. Ведь никто не запрещает провести простой экспери-мент – направлять в бугульминскую квартиру в командировку различных людей, мужчин и женщин, не информируя их о том, кто там проживает. Наверняка БМС с кем-то из них вступит в контакт, и они непременно поде-лятся с нами сведениями об этом. Единственная загвоздка здесь, конечно, условия проведения экспе-римента. То есть, если не предупреждать командируемых (подопытных), то могут возникнуть проблемы этического и юридического свойства. К то-му же мы не знаем, каковы могут быть последствия контакта. Возможно, если бы у меня было больное сердце, то после первого контакта, я вполне мог отправиться в мир иной.
Игорь Антипов
Не плохо было бы посвятить пятницу полностью на 100% эзотерике, как это было раньше. Над чем потолковать есть, тема обширная и интересная. Вот к примеру четвёртую часть матрицы собираются снимать в 2020 году. В главных ролях из старых актёров будут Киану Ривз(Нео) и Кэриэн Мосс(Тринити). Режиссёры будут Вачовски.
Vladimir Sholkov
Я пытался провести исследование, собрал "социологию", но дальше продвинуться не удалось. Все-таки я не физик. Обращался к физикам, но увы. Один знакомый доктор физмат наук, сильно верующий человек мне просто сказал, что это там бесы, и нужно молиться. Я так не считаю, и хотелось бы провести серьезное исследование.
Lester Leyt
Вот так и надо было сделать. А у нас привыкли, понимаешь ли, нахрапом брать, да наглостью. "Крым- наш". Сами себе нажили проблем.
Сергей Ольков
Я пытался провести исследование, собрал "социологию", но дальше продвинуться не удалось. Все-таки я не физик. Обращался к физикам, но увы. Один знакомый доктор физмат наук, сильно верующий человек мне просто сказал, что это там бесы, и нужно молиться. Я так не считаю, и хотелось бы провести серьезное исследование.
Lester Leyt
Все русские географические названия в Крыму были придуманы в период с 1944 по 1948 год. Все переименовывалось в срочном порядке. До этого, все топононимы были греческие, турецкие, итальянские, крымскотатарские, какие угодно, только не русские. Для интереса, посмотрите довоенные карты Крыма. Много интересного узнаете. Вот такая "исконно руцкая земля", хе-хе.
Maxim Petrov
Законы современного киножанра таковы, чем дальше серия, тем хуже фильм.
Vladimir Sholkov
Я думаю если хотите действительно соприкоснуться с тем миром то ищите не у тех людей. Говорят шизофрения заразна. Возможно , что для того чтобы испытать себя необходимо со прикоснуться с теми людьми которые уже себе двери.
Vladimir Sholkov
Шаманы по мне очень простой способ. Только не шарлатаны , а те кто может выжить только благодаря общению и их покровительству. Жёсткие климатические условия например. И получается необходима экспедиция хоть на север, ххоть в глубь тайги.
Konstantin Zh
"Как раньше" уже никогда не будет. Если-бы вы занимались бизнесом и научной деятельностью, вам вряд-ли захотелось-бы прослыть зиккуратчиком, шизотериком и шарлатаном среди респектабельной научной братвы и будущих потенциальных заказчиков. Нужно относиться к этому без юношеского максимализма, непредвзято, и с пониманием. Выход есть, можно искать "зиккуратчиков" среди увлекающихся людей, поддерживающих взгляды АРИ и брать у них интервью или проводить беседу.
Константин Алланд
Тысячи лет назад подобное уже было известно. Из письменных источников немало описаний в Сагах об исландцах. В японских хрониках. В ведических шастрах. Из этих источников ясно, что привидениями становятся те, кто ушел не прожив отмеренный срок жизни, как правило ушел рано и через какое-то насилие(самоубийство, убийство), либо был очень сильно эмоционально привязан к чему-то(дом, местность, человек, богатство), получил реакцию в виде проклятия необычной личности(йога, мудреца и т.д) Другое дело, что все это не повсеместное явление. Иначе бы не было скептиков, которые вполне обоснованно заявляют : пока не увижу-не поверю. Я лично подобного не встречал никогда.Разве что в детстве кто-то звал меня по имени , а никого рядом не было. Но это могло быть что угодно, связанное с деятельностью мозга. Один ,сейчас уже пожилой, человек(инженер-архитектор), далёкий от мистики, говорил мне , что как-то слышал старческий смех в одной из комнат общежития. Это же подтверждали его коллеги по служебной командировке, которые ночевали в этой же комнате.
Герман Сажин
Лучше про шамана, идущего на Москву.
Даниил Павин
Я тоже видел белого человека, как бюст из стены.Он был похож на моего дедушку, на тот момент живого. Это было во время сна в 1986 году (мне было 5 лет, но я это запомнил на всю жизнь). Он тоже сбросил меня с кровати и потом ходил по квартире сильно ругаясь.
Николай Толубаев
РФ уж никак ни скифия. ВА тут погорячился. РФ, Россия - орда, спарта, где русские элоты, шумерская феодалия, зикуратная колония запада.
Вит Ла
В России предложили перестать учить на слесарей и токарейhttps://lenta.ru/news/2019/09/05/noslesar/
Владимир Павловский
Что эти опросы дают? Если, предположим, 90 % жителей Калининградской области скажут, что хотят жить в Германии, это на что-то повлияет?
Владимир Павловский
С удовольствием, как только представится такая возможность.
Владимир Павловский
Какое отношение Хрущев имеет к передаче Крыма из РСФСР в УССР? Вы знаете, какую должность занимал Хрущев в 1954 году и кто руководил СССР в тот момент?
Владимир Павловский
Было мерзко и противно. Но, скатывания в откровенный фашизм еще не произошло.
Владимир Павловский
И за это стыдно. Мне не свойственно закрывать глаза на существующие актуальные проблемы. Только Крымнаш перевешивает большинство из них, поскольку аннексия в Международном праве, это табу. За его нарушение платить придется не только нам, но и последующим поколениям.
Владимир Павловский
А разве могло быть иначе? Вы же, гусские национализды, способны защищать русских только там, где вам прикажет путинская ОПГ. Что же вы, русских в самой России не защищаете? Очко жим-жим?
Владимир Павловский
Владимир Павловский
А российские налогоплательщики согласны содержать Крымнаш и населяющих его дармоедов, что ни дня до этого не жили в России, не работали в ней и не платили налоги в бюджет?
Владимир Павловский
Какого интеллекта Вы хотите от гопников из питерской подворотни?
Гость
бля, Голлум в чистом виде!
Владимир Павловский
Все русские географические названия в Крыму были придуманы в период с 1944 по 1948 год. Все переименовывалось в срочном порядке. До этого, все топононимы были греческие, турецкие, итальянские, крымскотатарские, какие угодно, только не русские. Для интереса, посмотрите довоенные карты Крыма. Много интересного узнаете. Вот такая "исконно руцкая земля", хе-хе.
Алексей Ф
Не понимаю. Даже если смотреть отстраненно от той или другой стороны - большинство жителей Крыма хотели жить в России, реальных жертв при происоединении не было, в общем процесс прошел насколько это возможно мирно. Особенно по сравнению с остальными деяниями россинских мразей вроде взрывов домов.
Adwize
Скорее всего самое интересное, будет со стороны этого человека https://www.kinopoisk.ru/name/31351/, а вот его контакты мы врядли узнаем , но он не такого уровня как вот этот человек https://www.kinopoisk.ru/name/8525/, именно он повлиял на концепцию первой матрицы и он явно в клане.
Гость
Деловой завтрак Сбербанка на ПМЭФ-2019 - ЕДИМ РОССИЮ. Комментарии к этому видео отключены. https://www.youtube.com/watch?v=ae2N1YRQZso
сергей м.
Сохраняются тяготения и создаются условия для их удовлетворения.
Maxim Petrov
Бывший п-м Украины Н.Азаров о сенсационной речи Э.Макрона. Европа на перепутье? https://www.youtube.com/watch?v=CMIzgLbpFFU
Vitaly Tiunov
Неделю назад , говорят, добрался до Улан-удэ.
Lester Leyt
Смотря как поставить вопрос. Например: вы согласны отказаться от части своих материальных благ (перечислить их) в пользу жителей Крыма? Вот тогда мало кто согласиться содержать иждивенцев. В 2014 опросом никто не занимался.
Сергей Панченко
бля, Голлум в чистом виде!
Сергей Панченко
да скрутят его гвардейцы гаранта где-нить перед МКАДом - и сказочке конец
Гость
...ну-да, взяли за воротник и приземлили на "трон".
Гость
Им справки выдали, поэтому освободили )))
Сергей Панченко
жыды украли эти знания у древних египтян. сами они ни до чего, кроме ростовщичества, допереть не в состоянии. ибо говно-сапиенсы суть есть
Henri Ducard
Как все сложно... Так поговорите с ним с помощью блюдечка и мела например. Предварительно для защиты на всякий малый ритуал пентаграммы или любую по душе визуализацию, чтобы "безразличные" духи не мешали Исследования Майкла Ньютона не читали?
Maxim Petrov
Им справки выдали, поэтому освободили )))
Вадим Волков
https://www.youtube.com/watch?v=SRnacWu4rn4
Гринго
Электрофорез на дому... На Элу Панфилову совершено нападение! https://www.yaplakal.com/forum1/topic2002087.html
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