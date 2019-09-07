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Тайное и явное
07/09/2019 01:26
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Обсуждение
Smailey Face
Мерзкое хлебало, как и у большинства едрасов, правительства...
Константин Алланд
по крови
Сибиряк
А можно попросить русского брата русско-немецкой сестры (которая одновременно жена немецкого торговца и любителя русских шашлыков) рассмотреть вопрос жратвы не в сферическом вакууме, а в контексте возможности получить в довесок к жратве резиновую палку в зад... просто так получить... ни за что... походя так сказать... но нажраться шашлыка при этом. Заранее благодарю за ответ. Говорят в Северной Корее рис очень кошерный. Как насчет чистого риса пожрать? Есть выражение "кусок в горло не лезет"... так вот оно тут к месту. Остохренела эта, однобоко освещаемая, жрачная тема ... от слова "совсем".
Yury Kolmogorov
Владислав упорствует в своих заблуждениях. Да есть и в России прекрасные продукты. Есть, конечно, но они НЕДОСТУПНЫ подавляющему большинству народа! от слова совсем. Денег нет, но вы держитесь! На фантики-сантики только на Луне можно прикупить,
ValaVala Xar
стоит присмотреться к физиям не только гражданки наибулиной... - дирибаска, валера/соловей, авальный, лавров, познер............. имя им легион. обособленная, инкубированная нечеловеческая раса.
Гость
стоит присмотреться к физиям не только гражданки наибулиной... - дирибаска, валера/соловей, авальный, лавров, познер............. имя им легион. обособленная, инкубированная нечеловеческая раса.
Константин Поляков
Слушая Владислава про зиккураты в Москве и вспоминая его слова про шумерские города-государства придумал следующую ассоциацию связанную с формой зиккурата.
Владимир Павловский
1650 г. : "Понятия "германец" и "порядок" - несовместимы". 1950 г.: "Удел корейцев - выращивание риса, эта нация безнадежна". 2019 г.: "В России никогда не будет нормальной, человеческой жизни".
Иван Мизернюк
никакого шифра, по моему всё просто и понятно написано
Walknut 59
..какая гнусная рожа((
Walknut 59
Есть такое старое слово: "морок".
shaub kravchuk
Насчет странных действий руководства нефтогаза, от которых удивляется ВК, просто посмотрите на рожу главы правления НАК «Нафтогаз Украины» и все станет ясно. Мистическое сходство или шутка Кукловодов. Тем не менее при всей гниловатости Газпрома, СП-2 нужен и должен окупиться в течении пяти лет. При всем том что государство российское дивидендов особо не получает, постройка нового потока правильное решение, получать на шару благодаря совковой трубе 3млрд баксов и при этом внаглую звиздеть про "остаточне прощевай немытая" очень некрасиво, нужно выбирать что-то одно. Доходит до абсурда, когда и новый "зеленый" украинский мид на днях, на слова одного высокопоставленного европейского чиновника про гражданскую войну, завопил что "это не гражданская война, это на нас напала РФ и мы с ними воююм". Эти скоты с одной стороны "воюют с агрессором" а с другой смертной хваткой вцепились в лапу этого самого агрессора который башляет за транзит в размере 3млрд баксов. Поэтому ВК категорически не прав, говоря что пусть труба и дальше работает, а СП-2 ненужен. 3 млрд$ почти это половина военного бюджета территории У. который растет с каждым годом, а это кровь, подпитка и поощрение военных преступлений. С этим пора заканчивать и проводить декоммунизацию совковых построек окончательно.
Konstantin Zh
В целом выпуск достаточно интересный. Спасибо, Владислав Александрович. Но, откуда растут ноги у мяcиcтых пoмидoр, друзья? Ведь эта тема по популярности уже обходит тему про совковые джинсы и колбасу. Так-же, с маниакальной настойчивостью кочует из выпуска в выпуск. Значит есть причина этому. Скорей всего, комплекс причин.
Владимир Павловский
Есть такое старое слово: "морок".
Zloi Ivan
никакого шифра, по моему всё просто и понятно написано
Андрей Апасов
Введение купюр нового достоинства (200 и 2000 руб), сродни борьбе с курением и всякими запретами. Можно отнести данные новшества к вредительству, но всё же это больше похоже на скрытое управление сознанием массы. Находясь в зоне комфорта реальность не изменить. Народ и к тюрьме привыкает, и там есть "зона комфорта". Для этого и вводится раздражитель. Раздражитель новых денег есть, продавцы и тот кто часто общается с купюрами, так и говорят, что они меня бесят (купюры нового достоинства). Вспомним развал совка, новые номиналы денег, борьба за трезвость (сухой закон) и т.д., всё повторяется. Но народ как-то вяло стал реагировать на все раздражители. Видать мы не в "зоне комфорта", а в "зоне пофигизма".
Константин Алланд
Заковыка в том, что упорно продвигается тезис, что дрянь тут жрут унтерменьши, которым просто в силу их дебилизма лень жрать мясистый помидор с бараньим сыром. По мысли автора так получается. Автор подводит к мысли- сами виноваты если сыр бараний у вас головами к столу не подается.... берите пример с достойных джигитов ... рыцарей лотка и прилавка... не брезгуйте короче... работайте и все у вас будет. Ну типа если не в сочАх уродился, а в дыре где ни работы -ни чего и родители престарелые на руках, а недвига три копейки стоит - то ты лох. иди в бизнес, как говорит Дмитрий Анатолич и Владислав Александрович.
Ilya Tarasov
По какому критерию они "свои"? Они иностранцы, у них свое государство. В чем разница между Украиной и Казахстаном?
Ilya Tarasov
Konstantin Zh
и жыдов похвалить-превознести никогда случая не упустит
Сибиряк
Заковыка в том, что упорно продвигается тезис, что дрянь тут жрут унтерменьши, которым просто в силу их дебилизма лень жрать мясистый помидор с бараньим сыром. По мысли автора так получается. Автор подводит к мысли- сами виноваты если сыр бараний у вас головами к столу не подается.... берите пример с достойных джигитов ... рыцарей лотка и прилавка... не брезгуйте короче... работайте и все у вас будет. Ну типа если не в сочАх уродился, а в дыре где ни работы -ни чего и родители престарелые на руках, а недвига три копейки стоит - то ты лох. иди в бизнес, как говорит Дмитрий Анатолич и Владислав Александрович.
Smailey Face
Был проездом в москвабаде, осмотрел эту гробину, сфотал угол. Не знаю, но показалось, что мне было неуютно находиться рядом, поскорее ушёл подальше... Обратите внимание и на нижнюю часть, дублирующую угол. С других сторон ничего такого нет. Ели в этом месте специально прорежены.
Smailey Face
Но возвращаться не собирается, верно?
Владимир Павловский
По какому критерию они "свои"? Они иностранцы, у них свое государство. В чем разница между Украиной и Казахстаном?
Константин Алланд
Но возвращаться не собирается, верно?
Smailey Face
Господи, какое реноме :) Есть у человека возможность съэкономить, он ей и пользуется)
Lester Leyt
Руководители у нас лишь препятствие к тому, чтобы народ жил ещё лучше, ибо живём мы не благодаря им, а вопреки
Smailey Face
Откуда берутся руководители, не из нашего ли народа? Если президент и премьер никогда и ничем не управляли, вот и система в целом аналогичная. Как только во главе будут управленцы, а не болтуны, тогда и производство поднимется.
Константин Алланд
Я был в столице шумерской федерации в 2013 году. Тогда зиккурат задрапировали . Ощущения остались крайне неприятные, как будто набросили тяжёлое, мокрое одеяло. Полегче стало где-то над Сибирью, когда летел на Восток, на восход Солнца.
Ильгиз Зигангиров
https://youtu.be/0Q5OD4tgRng
Lester Leyt
в начальники лезет одно гавно. нормальным людям власть над другими кайфа не доставляет. всё, что есть в народе говённого - всё осело в чиновничьих, министерских, депутатских и президентских креселках
Константин Алланд
Что толку в том, что Петров на 50 градусной жаре кувалдой что-то там починил в подлодке. Правят петровыми всякие черти много лет, трудовые и военные подвиги петровых их постоянно обогащают . И конца этому не видно.И все время предлагается петровым еще немного потерпеть нищету и несвободу
Nikolay Berezin
пять копеек про мвф, цб, министерство финансов Управляющим от Российской Федерации в МВФ является Министр финансов Российской Федерации А.Г. Силуанов. Заместитель Управляющего от России в МВФ - Председатель Банка России Э.С. Набиуллина. Исполнительный директор от России в МВФ – А.В. Можин.
Smailey Face
Из народа, но не такие, они другие
Smailey Face
Даже смотреть на фотку неприятно, тени странно подчеркивают загадочность этого неуместного угла
Dexter
:) «есть три пути развития: первый путь – стоять на месте; второй путь – лежать на месте; и наш, третий путь – лежать на правильном пути!» М. Жванецкий
shaub kravchuk
зарисовки из цикла "В мире жывотных" никому не интересны
Сергей Панченко
Этот мир рядом.Чтобы он не сожрал,ему надо оппонировать.
Сергей Панченко
в начальники лезет одно гавно. нормальным людям власть над другими кайфа не доставляет. всё, что есть в народе говённого - всё осело в чиновничьих, министерских, депутатских и президентских креселках
Сергей Панченко
осмотрел, сфотал. а чё не обоссал-то?!
Сергей Панченко
ибо кураторов благодарить нужно
Олег Ружейников
Погуглите фото со спутника Останкинской телебашни и храма Христа - спасителя. На прилегающей к ним территории найдёте кое-что интересное.
Smailey Face
А полицаи?
Владимир Кутиков
Этот мир рядом.Чтобы он не сожрал,ему надо оппонировать.
Владимир Кутиков
Для этого нужно понимание.
Vladimir Sholkov
Я тут подумал, что русское движение может начаться с учебных курсов. Вот например , если взглянуть на фильмы про кунг фу, все начинается со школы, если взять Гинтаму то все начинается со школы, если взять тел... тоже начинаются со А ни каких там нац дв ж. и т.д. Почему? .
Гость
"Первый канал запустил акцию в поддержку Хабиба" - говнище, можно не смотреть. "Человек после войны..." посмотрел, ролик (отчасти) тоже про спорт. р е к о м е н д у ю . https://www.youtube.com/watch?v=Bjg7WSd8dyQ
Vladimir Sholkov
И кстати, даже Л..в кажется признался что он в этом деле дока и только ждал выпускников этих школ.
Vladimir Sholkov
И кстати, даже Л..в кажется признался что он в этом деле дока и только ждал выпускников этих школ.
Vladimir Sholkov
Это бессмысленно по мне. Шаг вперёд возможен только на опыте, т е. удовлетворении своих потребностей , и поиске эффективных путей к достижению к этому. А все остальное будет балласт
Сергей Ольков
Вот Вы меня поправьте, если что. В начале 70-х в России на одного осужденного приходилось примерно одно зарегистрированное преступление, и преступность имела тенденцию роста. Сегодня на одного осужденного приходится более 3-х преступлений и преступность снижается (по официальным данным). Это как объяснить? Может сюда Набиулину подключить - у нее с математикой должно быть всё в порядке?
сергей м.
Может быть это знак? Типа хелп ми?)))
Lester Leyt
Каждая политическая партия или движение стремится участвовать в жизни страны, выборах, любых легальных мероприятиях, разумеется со своей программой, идеями, предложениями и т.д. Если русское движение к этому не стремится, тогда зачем его создавать, так ведь?
Henri Ducard
ибо кураторов благодарить нужно
Serge Rakitin
20 и кратные ему номиналы - англосаксонский стандарт. В России его впервые ввел Керенский (знаменитые керенки - 20 рублей). Купюры 200 и 2000 как бы намекают.
Serge Rakitin
Это в Сибири и на ДВ. В европейской части помидоры местные, китайских тут нет. Зимой встречаются турецкие, но по качеству они проигрывают узбекским и азербайджанским, с июня российские грунтовые помидоры: Кубань, Ростов, Волгоград, Саратов. Текущая цена мелким оптом - 20 руб/кг.
Serge Rakitin
1650 г. : "Понятия "германец" и "порядок" - несовместимы". 1950 г.: "Удел корейцев - выращивание риса, эта нация безнадежна". 2019 г.: "В России никогда не будет нормальной, человеческой жизни".
Vladimir Sholkov
Не кажется ли это все преувеличением?
Lester Leyt
Кто не хочет бороться за власть и влияние, тому следует создать дискуссионный клуб и этим ограничиться.
Владимир Кутиков
Неплохое выступление Латыниной от 7-го сентября про Беслан.И про "Шмель" кое-что сказано.
Alexey Shudra
Господи, какое реноме :) Есть у человека возможность съэкономить, он ей и пользуется)
Роман Котов
Руководители из народа разве что в Китае.
Роман Котов
Я буквально час назад там был. Незаметно это всё выглядит конечно.
Константин Алланд
есть еще вставание с колен
Николай Николаев
Будет, будет, конечно же, только мы все к этому времени скорее всего умрём.
Николай Николаев
Я посмотрел и телебашню и храм на снимках из космоса, ничего не нашёл. Что там есть?
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