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Тайное и явное

07/09/2019 01:26
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Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

Обсуждение
  • Мерзкое хлебало, как и у большинства едрасов, правительства...
  • по крови
  • А можно попросить русского брата русско-немецкой сестры (которая одновременно жена немецкого торговца и любителя русских шашлыков) рассмотреть вопрос жратвы не в сферическом вакууме, а в контексте возможности получить в довесок к жратве резиновую палку в зад... просто так получить... ни за что... походя так сказать... но нажраться шашлыка при этом. Заранее благодарю за ответ. Говорят в Северной Корее рис очень кошерный. Как насчет чистого риса пожрать? Есть выражение "кусок в горло не лезет"... так вот оно тут к месту. Остохренела эта, однобоко освещаемая, жрачная тема ... от слова "совсем".
  • Владислав упорствует в своих заблуждениях. Да есть и в России прекрасные продукты. Есть, конечно, но они НЕДОСТУПНЫ подавляющему большинству народа! от слова совсем. Денег нет, но вы держитесь! На фантики-сантики только на Луне можно прикупить,
  • стоит присмотреться к физиям не только гражданки наибулиной... - дирибаска, валера/соловей, авальный, лавров, познер............. имя им легион. обособленная, инкубированная нечеловеческая раса.
  • стоит присмотреться к физиям не только гражданки наибулиной... - дирибаска, валера/соловей, авальный, лавров, познер............. имя им легион. обособленная, инкубированная нечеловеческая раса.
  • Слушая Владислава про зиккураты в Москве и вспоминая его слова про шумерские города-государства придумал следующую ассоциацию связанную с формой зиккурата.
  • 1650 г. : "Понятия "германец" и "порядок" - несовместимы". 1950 г.: "Удел корейцев - выращивание риса, эта нация безнадежна". 2019 г.: "В России никогда не будет нормальной, человеческой жизни".
  • никакого шифра, по моему всё просто и понятно написано
  • ..какая гнусная рожа((
  • Есть такое старое слово: "морок".
  • Насчет странных действий руководства нефтогаза, от которых удивляется ВК, просто посмотрите на рожу главы правления НАК «Нафтогаз Украины» и все станет ясно. Мистическое сходство или шутка Кукловодов. Тем не менее при всей гниловатости Газпрома, СП-2 нужен и должен окупиться в течении пяти лет. При всем том что государство российское дивидендов особо не получает, постройка нового потока правильное решение, получать на шару благодаря совковой трубе 3млрд баксов и при этом внаглую звиздеть про "остаточне прощевай немытая" очень некрасиво, нужно выбирать что-то одно. Доходит до абсурда, когда и новый "зеленый" украинский мид на днях, на слова одного высокопоставленного европейского чиновника про гражданскую войну, завопил что "это не гражданская война, это на нас напала РФ и мы с ними воююм". Эти скоты с одной стороны "воюют с агрессором" а с другой смертной хваткой вцепились в лапу этого самого агрессора который башляет за транзит в размере 3млрд баксов. Поэтому ВК категорически не прав, говоря что пусть труба и дальше работает, а СП-2 ненужен. 3 млрд$ почти это половина военного бюджета территории У. который растет с каждым годом, а это кровь, подпитка и поощрение военных преступлений. С этим пора заканчивать и проводить декоммунизацию совковых построек окончательно.
  • В целом выпуск достаточно интересный. Спасибо, Владислав Александрович. Но, откуда растут ноги у мяcиcтых пoмидoр, друзья? Ведь эта тема по популярности уже обходит тему про совковые джинсы и колбасу. Так-же, с маниакальной настойчивостью кочует из выпуска в выпуск. Значит есть причина этому. Скорей всего, комплекс причин.
  • Есть такое старое слово: "морок".
  • никакого шифра, по моему всё просто и понятно написано
  • Введение купюр нового достоинства (200 и 2000 руб), сродни борьбе с курением и всякими запретами. Можно отнести данные новшества к вредительству, но всё же это больше похоже на скрытое управление сознанием массы. Находясь в зоне комфорта реальность не изменить. Народ и к тюрьме привыкает, и там есть "зона комфорта". Для этого и вводится раздражитель. Раздражитель новых денег есть, продавцы и тот кто часто общается с купюрами, так и говорят, что они меня бесят (купюры нового достоинства). Вспомним развал совка, новые номиналы денег, борьба за трезвость (сухой закон) и т.д., всё повторяется. Но народ как-то вяло стал реагировать на все раздражители. Видать мы не в "зоне комфорта", а в "зоне пофигизма".
  • Заковыка в том, что упорно продвигается тезис, что дрянь тут жрут унтерменьши, которым просто в силу их дебилизма лень жрать мясистый помидор с бараньим сыром. По мысли автора так получается. Автор подводит к мысли- сами виноваты если сыр бараний у вас головами к столу не подается.... берите пример с достойных джигитов ... рыцарей лотка и прилавка... не брезгуйте короче... работайте и все у вас будет. Ну типа если не в сочАх уродился, а в дыре где ни работы -ни чего и родители престарелые на руках, а недвига три копейки стоит - то ты лох. иди в бизнес, как говорит Дмитрий Анатолич и Владислав Александрович.
  • По какому критерию они "свои"? Они иностранцы, у них свое государство. В чем разница между Украиной и Казахстаном?
  • и жыдов похвалить-превознести никогда случая не упустит
  • Заковыка в том, что упорно продвигается тезис, что дрянь тут жрут унтерменьши, которым просто в силу их дебилизма лень жрать мясистый помидор с бараньим сыром. По мысли автора так получается. Автор подводит к мысли- сами виноваты если сыр бараний у вас головами к столу не подается.... берите пример с достойных джигитов ... рыцарей лотка и прилавка... не брезгуйте короче... работайте и все у вас будет. Ну типа если не в сочАх уродился, а в дыре где ни работы -ни чего и родители престарелые на руках, а недвига три копейки стоит - то ты лох. иди в бизнес, как говорит Дмитрий Анатолич и Владислав Александрович.
  • Был проездом в москвабаде, осмотрел эту гробину, сфотал угол. Не знаю, но показалось, что мне было неуютно находиться рядом, поскорее ушёл подальше... Обратите внимание и на нижнюю часть, дублирующую угол. С других сторон ничего такого нет. Ели в этом месте специально прорежены.
  • Но возвращаться не собирается, верно?
  • По какому критерию они "свои"? Они иностранцы, у них свое государство. В чем разница между Украиной и Казахстаном?
  • Но возвращаться не собирается, верно?
  • Господи, какое реноме :) Есть у человека возможность съэкономить, он ей и пользуется)
  • Руководители у нас лишь препятствие к тому, чтобы народ жил ещё лучше, ибо живём мы не благодаря им, а вопреки
  • Откуда берутся руководители, не из нашего ли народа? Если президент и премьер никогда и ничем не управляли, вот и система в целом аналогичная. Как только во главе будут управленцы, а не болтуны, тогда и производство поднимется.
  • Я был в столице шумерской федерации в 2013 году. Тогда зиккурат задрапировали . Ощущения остались крайне неприятные, как будто набросили тяжёлое, мокрое одеяло. Полегче стало где-то над Сибирью, когда летел на Восток, на восход Солнца.
  • https://youtu.be/0Q5OD4tgRng
  • в начальники лезет одно гавно. нормальным людям власть над другими кайфа не доставляет. всё, что есть в народе говённого - всё осело в чиновничьих, министерских, депутатских и президентских креселках
  • Что толку в том, что Петров на 50 градусной жаре кувалдой что-то там починил в подлодке. Правят петровыми всякие черти много лет, трудовые и военные подвиги петровых их постоянно обогащают . И конца этому не видно.И все время предлагается петровым еще немного потерпеть нищету и несвободу
  • пять копеек про мвф, цб, министерство финансов Управляющим от Российской Федерации в МВФ является Министр финансов Российской Федерации А.Г. Силуанов. Заместитель Управляющего от России в МВФ - Председатель Банка России Э.С. Набиуллина. Исполнительный директор от России в МВФ – А.В. Можин.
  • Из народа, но не такие, они другие
  • Даже смотреть на фотку неприятно, тени странно подчеркивают загадочность этого неуместного угла
  • :) «есть три пути развития: первый путь – стоять на месте; второй путь – лежать на месте; и наш, третий путь – лежать на правильном пути!» М. Жванецкий
  • зарисовки из цикла "В мире жывотных" никому не интересны
  • Этот мир рядом.Чтобы он не сожрал,ему надо оппонировать.
  • в начальники лезет одно гавно. нормальным людям власть над другими кайфа не доставляет. всё, что есть в народе говённого - всё осело в чиновничьих, министерских, депутатских и президентских креселках
  • осмотрел, сфотал. а чё не обоссал-то?!
  • ибо кураторов благодарить нужно
  • Погуглите фото со спутника Останкинской телебашни и храма Христа - спасителя. На прилегающей к ним территории найдёте кое-что интересное.
  • А полицаи?
  • Этот мир рядом.Чтобы он не сожрал,ему надо оппонировать.
  • Для этого нужно понимание.
  • Я тут подумал, что русское движение может начаться с учебных курсов. Вот например , если взглянуть на фильмы про кунг фу, все начинается со школы, если взять Гинтаму то все начинается со школы, если взять тел... тоже начинаются со А ни каких там нац дв ж. и т.д. Почему? .
  • "Первый канал запустил акцию в поддержку Хабиба" - говнище, можно не смотреть. "Человек после войны..." посмотрел, ролик (отчасти) тоже про спорт. р е к о м е н д у ю . https://www.youtube.com/watch?v=Bjg7WSd8dyQ
  • И кстати, даже Л..в кажется признался что он в этом деле дока и только ждал выпускников этих школ.
  • И кстати, даже Л..в кажется признался что он в этом деле дока и только ждал выпускников этих школ.
  • Это бессмысленно по мне. Шаг вперёд возможен только на опыте, т е. удовлетворении своих потребностей , и поиске эффективных путей к достижению к этому. А все остальное будет балласт
  • Вот Вы меня поправьте, если что. В начале 70-х в России на одного осужденного приходилось примерно одно зарегистрированное преступление, и преступность имела тенденцию роста. Сегодня на одного осужденного приходится более 3-х преступлений и преступность снижается (по официальным данным). Это как объяснить? Может сюда Набиулину подключить - у нее с математикой должно быть всё в порядке?
  • Может быть это знак? Типа хелп ми?)))
  • Каждая политическая партия или движение стремится участвовать в жизни страны, выборах, любых легальных мероприятиях, разумеется со своей программой, идеями, предложениями и т.д. Если русское движение к этому не стремится, тогда зачем его создавать, так ведь?
  • ибо кураторов благодарить нужно
  • 20 и кратные ему номиналы - англосаксонский стандарт. В России его впервые ввел Керенский (знаменитые керенки - 20 рублей). Купюры 200 и 2000 как бы намекают.
  • Это в Сибири и на ДВ. В европейской части помидоры местные, китайских тут нет. Зимой встречаются турецкие, но по качеству они проигрывают узбекским и азербайджанским, с июня российские грунтовые помидоры: Кубань, Ростов, Волгоград, Саратов. Текущая цена мелким оптом - 20 руб/кг.
  • 1650 г. : "Понятия "германец" и "порядок" - несовместимы". 1950 г.: "Удел корейцев - выращивание риса, эта нация безнадежна". 2019 г.: "В России никогда не будет нормальной, человеческой жизни".
  • Не кажется ли это все преувеличением?
  • Кто не хочет бороться за власть и влияние, тому следует создать дискуссионный клуб и этим ограничиться.
  • Неплохое выступление Латыниной от 7-го сентября про Беслан.И про "Шмель" кое-что сказано.
  • Господи, какое реноме :) Есть у человека возможность съэкономить, он ей и пользуется)
  • Руководители из народа разве что в Китае.
  • Я буквально час назад там был. Незаметно это всё выглядит конечно.
  • есть еще вставание с колен
  • Будет, будет, конечно же, только мы все к этому времени скорее всего умрём.
  • Я посмотрел и телебашню и храм на снимках из космоса, ничего не нашёл. Что там есть?