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Провал игры в выборы
Провал игры в выборы
10/09/2019 01:30
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Обсуждение
Dmytro Lapshyn
О конфронтационной риторике посольства США в Киеве https://ukraine.mid.ru/novosti-posol-stva/-/asset_publisher/YkgYR1ohlQYq/content/o-konfrontacionnoj-ritorike-posol-stva-ssa-v-kieve?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fukraine.mid.ru%3A443%2Fnovosti-posol-stva%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_YkgYR1ohlQYq%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
Сергей Овсянников
Работаю в баре . Сегодня заходил муниципальный мелкий циновник....(московский ) Ситуация по выбора - его слова : все это гнусно , отвратительно ,обидно . Под увольнением заставляешь людей возвращаться с дач , больницы , отпуска . Для того что бы проголосовать и сделать фото с бюллетенью . Сидит и грустит выпивая виски за 2500 рубля за стопку
Canapsis
Электроника и смартфоны китайских брендов первого уровня точно не сыпятся.
сергей м.
Ну у вас там и цены - 35евро за стопку. Европам крутить-пыхтеть ещё до такого ценового шика ...
Юрий Рыков
цитата из фильма Игрушка: — Что это с вами, Бленак, что вы делаете? — Раздеваюсь, господин президент... — Вы, стало быть, способны остаться совсем голым и в таком виде обойти редакцию? — Но ведь вы мне велели, господин президент. — Так кто же из нас хуже, господин Бленак, кто чудовище? Я, приказавший вам скинуть брюки, или вы, готовый оголить свой зад? — Не знаю, господин президент. — Вот в этом-то и сложность.
Константин Алланд
В Хабаровском крае победила лдпр, второе место красные. Это говорит только об одном, люди готовы проголосовать хоть за черта, чтобы выкинуть едросню.Едросня непременно отыграется на оппозиционном крае. Это тоже всем понятно. https://www.youtube.com/watch?v=Ni5KjBJLRW8
Serge Rakitin
Уточним: нонейм китайские товары стоят в 3-4 раза дешевле европейских брендов, made in China / Turkey / Bangladesh / India.
Роман Котов
Никто не мешает сделать фото, а потом испортить бюллетень и в урну. Еще раз про выборы расставим все точки над ё. Конечно все работают и всё считают, но вам же (как я догадываюсь) нужна не работа а результаты подсчетов голосов. Так вот результаты выборов председатель участковой избирательной комиссии получает уже ДО начала самого голосования. Т.е. избирательный участок ещё не открылся а у неё на бумажке уже записано кто и сколько процентов набрал на её участке. Помните была шумиха что вот мол, на нескольких участках результат голосования совпадал до десятых долей процента. Это вот именно потому что им сказали какой у них должен быть результат. Еще случаи были когда неееекоторые (1 или 2) директора школ сказали "а мы честно объявим результаты выборов" и на след. день их просто увольняли. Это логично говорит о том, что ВСЕ остальные - простые фальсификаторы. И всё это можно найти в инете, просто среди гор мусорной информации трудно выделить главное. А главное - это именно то что я тут написал. Поэтому единственное что от вас хочет власть - это чтобы вы ПРИШЛИ на выборы. Больше от вас ничего не нужно. Местные депутатские выборы понятно никому не нужны, поскольку эти люди ни на что не влияют. Там результаты отдали на откуп местным избиркомам, НО конечно с условием что такой и вот такой должны пройти. Вот и всё. Ну а в целом да, деньги выделены, люди посчитают, вбросят, но уже чисто для себя....для души.))
Аким Корибут
Электроника и смартфоны китайских брендов первого уровня точно не сыпятся.
Lester Leyt
Думаю, это не так. Навальный призывал голосовать за своих кандидатов, а не вообще голосовать. За своих. В Москве их не допустили. Н. работает только на себя и свои интересы. В нашей области никто из леваков и либералов не призывал население идти на выборы. Но люди пошли и выбрали.
Алексей Ф
Выступает Билан. Концерт бесплатный. Что вам ещё надо? Блины с лопаты? Это же массовое мероприятие для совков в РФии - то есть Унылое Г-но с уклоном в патриотизм с уркаганским оттенком. Что от этого можно ждать?
Gor Greenn
Вертушкин, Лапушкин, Азаров - а Скифы кто?
Юрий Рыков
цитата из фильма Игрушка: — Что это с вами, Бленак, что вы делаете? — Раздеваюсь, господин президент... — Вы, стало быть, способны остаться совсем голым и в таком виде обойти редакцию? — Но ведь вы мне велели, господин президент. — Так кто же из нас хуже, господин Бленак, кто чудовище? Я, приказавший вам скинуть брюки, или вы, готовый оголить свой зад? — Не знаю, господин президент. — Вот в этом-то и сложность.
сергей м.
Выступает Билан. Концерт бесплатный. Что вам ещё надо? Блины с лопаты? Это же массовое мероприятие для совков в РФии. Что от этого можно ждать?
сергей м.
Выступает Билан. Концерт бесплатный. Что вам ещё надо? Блины с лопаты? Это же массовое мероприятие для совков в РФии - то есть Унылое Г-но с уклоном в патриотизм с уркаганским оттенком. Что от этого можно ждать?
Gor Greenn
Глумятся cцуки.
Алексей Ф
Ты преувеличиваешь проблемы, Алекс. А мероприятие не бесплатное, а из бюджета города, который формируется из налогов. Налогов граждан и организаций. Следовательно, гордые скифы совершенно правы, что предъявили претензию по качеству мероприятия. Мы все платим за "бесплатное".
сергей м.
Надо забить на этот сон. Пускай в нем совки живут. У нас то все хорошо. Мы с головой дружим.
Sergey Matveev
Надо забить на этот сон. Пускай в нем чухи колупаются.
Sergey Matveev
Надо забить на этот сон. Пускай его совки смотрят.
Sergey Matveev
Надо забить на этот сон. Пускай его совки и смотрят.
сергей м.
Мы с этим живем сном и это всё влияет на наши условия жизни. Чем дольше отворачиваться, тем хуже будет потом
Henri Ducard
Мы с этим живем сном и это всё влияет на наши условия жизни. Чем дольше отворачиваться, тем хуже будет потом
Gor Greenn
Все то же самое, но другого качества. С нулевой терпимостью к мировой босяцкой эстетике.
сергей м.
Кали юга - эпоха злых, глупых, нищих толп.
Ильгиз Зигангиров
Самый дешман он у всех сыплется. В США, например, это то, что делают мексиканцы. Хотя написано "Made in USA". Made in Germany производства Болгарии какой-нибудь. Китайский режущий инструмент для станков есть очень хорошего качества. Есть чуть попроще и дешевле раза в два. А есть совсем ерунда, но стоит 1,5 копейки. Но, когда нам надо забить гвоздь раз в месяц, мы берём самый-самый простой молоток, верно? В большинстве случаев все эти "свистелки-перделки" ни к чему.
сергей м.
Жульё обворовало, а теперь упрекает в нищете.
Gor Greenn
Не бухать , от слова совсем и не курить свои все эти сигаретки, убрать матершину, мыться чаще, чтобы псиной не воняло. Это культурная программа-минимум.
Andrey Zakharov
с рублями эрэфийскими тоже непонятно: для каких-то крупных платежей (щас уже не помню что это за переводы, межбанковские кажись) у Госбанка есть валюта под кодом RUR, которая сохранилась с совеццких времён, а в постсовецкие времена для охлоса они ввели какой-то суррогат рубля с кодом RUB (или наоборот, не помню). И зачем это кому нужно? Не думаю, что в США есть в ходу какой-то "альтернативный" доллар, а в Англии - "невсамделишный" фунт
сергей м.
Вот видишь, Серж, ты опять возвращаешься к бесплатному. Ты оказывается халявщик! Мой совет тебе: если критикуешь, то предлагай альтернативу.
Gor Greenn
То есть все равно- жрите г-нo.
Gor Greenn
Жульё обворовало, а теперь упрекает в нищете.
сергей м.
Причем здесь упрёки? Эта беда , как заразная болезнь.
Gor Greenn
Это конечно. Я согласен.
сергей м.
Это конечно. Я согласен.
Lester Leyt
Ты преувеличиваешь проблемы, Алекс. А мероприятие не бесплатное, а из бюджета города, который формируется из налогов. Налогов граждан и организаций. Следовательно, гордые скифы совершенно правы, что предъявили претензию по качеству мероприятия. Мы все платим за "бесплатное".
Lester Leyt
Вот видишь, Серж, ты опять возвращаешься к бесплатному. Ты оказывается халявщик! Мой совет тебе: если критикуешь, то предлагай альтернативу.
Yury Safonov
А в окно посмотреть
Алексей Ф
Это вопрос о качестве местной власти. Они за выступление отвалили немалую сумму. "Бесплатно" он петь не будет. Естественно, никто горожан не спрашивал, кого и зачем приглашать. Почему так? Потому что горожане не требуют отчета мэрии за расходы. Нет общественного контроля, информация закрытая.
Сергей Панченко
с рублями эрэфийскими тоже непонятно: для каких-то крупных платежей (щас уже не помню что это за переводы, межбанковские кажись) у Госбанка есть валюта под кодом RUR, которая сохранилась с совеццких времён, а в постсовецкие времена для охлоса они ввели какой-то суррогат рубля с кодом RUB (или наоборот, не помню). И зачем это кому нужно? Не думаю, что в США есть в ходу какой-то "альтернативный" доллар, а в Англии - "невсамделишный" фунт
Lester Leyt
Это вопрос о качестве местной власти. Они за выступление отвалили немалую сумму. "Бесплатно" он петь не будет. Естественно, никто горожан не спрашивал, кого и зачем приглашать. Почему так? Потому что горожане не требуют отчета мэрии за расходы. Нет общественного контроля, информация закрытая.
Сергей Панченко
да какой нах уровень?! кругом одна скотобаза, которая даже не догоняет, что власти глумятся над ней, заставляя чего-то там "праздновать" и хрен пойми чему радоваться в то самое время, когда её с особым цинизмом эта же самая власть и геноцидит. абсолютно без разницы каких мастей и видов паяцы будут кривляться перед этой невменозной публикой - какой приправы ни добавляй в эту патриотическо-скрепоносную "культурную программу", суть у неё останется та же: пир во время чумы
Алексей Огородников
Важны качества вождя, а не все эти "родовые деревья" и прочий чертополох
Константин Алланд
Чтобы "вождь" за нас думал и решал, распределял блага, поощрял примерных и наказывал нерадивых, использовал народ на всю катушку, так ведь?
Vitaly Tiunov
А вам то чего переживать? Народу подогнали билана. Хоть какого. У многих сбылась мечта на него позырить.
Константин Алланд
Не бухать , от слова совсем и не курить свои все эти сигаретки, убрать матершину, мыться чаще, чтобы псиной не воняло. Это культурная программа-минимум.
Lester Leyt
Чтобы "вождь" за нас думал и решал, распределял блага, поощрял примерных и наказывал нерадивых, использовал народ на всю катушку, так ведь?
Ильгиз Зигангиров
У Эмиля Дюркгейма по этому поводу есть замечательная монография: "Самоубиство. Социологический этюд". Толково причины анализировал.
Сергей Ольков
Законов у нас достаточно, проблема в правоприменении. Странно, что ты этого не знаешь, Ольков.
Lester Leyt
Все они какушка!!! И какушка эта стекает от законодателя к правоприменителю, который в эту сверху спущенную какушку добавяет еще свою, и вот эта какушка в высокой степени обрушивается на наши с вами головы..
Сергей Ольков
Все они какушка!!! И какушка эта стекает от законодателя к правоприменителю, который в эту сверху спущенную какушку добавяет еще свою, и вот эта какушка в высокой степени обрушивается на наши с вами головы..
Lester Leyt
Чья бы корова мычала. Сами собакой обзывались давеча. А объяснять долго. Надо книжки мои читать и статьи научные.
Сергей Ольков
Понял. Ответить нечего. А "собака", это Ольков обычная игра слов, к твоей личности отношения не имеет. Не ищи предлог уклониться, лучше признайся.
Lester Leyt
ВЫ как всегда правы, сдаюсь.
Юрий Рыков
Потому что я всякое д-мо пишу, и еще другим читать предлагаю. Всё верно, напяливаю зипун.
Сергей Ольков
ВЫ как всегда правы, сдаюсь.
Сергей Ольков
Потому что я всякое д-мо пишу, и еще другим читать предлагаю. Всё верно, напяливаю зипун.
Сергей Ольков
У Эмиля Дюркгейма по этому поводу есть замечательная монография: "Самоубиство. Социологический этюд". Толково причины анализировал.
Юрий Рыков
Ну тут сложно сказать, я ваших трудов не читал. Но ваша идея имеет право на рассмотрение, форумчанам выкладывать труды.
Vladimir Tishin
Ни в коем разе не оправдываю/не осуждаю жуликов, люди крутятся, как умеют. Но приёмчики рукоблудства страны с подгонкой деятельности люда под определённую статью есть не иначе, как ещё один инструмент террора.
Алексей Ф
А ничего от них не хочу и вряд ли смогу предложить что-то, что не подпадает под УК. Просто "веселит" абсурдность всего этого.
Вит Ла
Таким был Сталин, подходит по всем параметрам. Красный монарх. Он правил советской империей 31 год. Значит ты признаешь его заслуги?
Lester Leyt
Таким был Сталин, подходит по всем параметрам. Красный монарх. Он правил советской империей 31 год. Значит ты признаешь его заслуги?
Zloi Ivan
Да он походу и не пьяный был судя по поведению, а чем то посерьезней обдолбался. Что аж начал порчу с публики снимать
Canapsis
Один из самых влиятельных блшвкв как-то выпадает из передач Владислава, а то и не упоминается вовсе, хотя упырёнышь свердлов был ключевой фигурой красных террористов. Именно на его счет можно записать красный террор, расказачивание, создание института комисарства, первой конституции блшвкв. https://www.youtube.com/watch?v=ejNbzLvxNl4
Lester Leyt
Раз уж в эфире упоминалась Украина, брошу камень в их огород. В 2016 ФСБ создала "проект Савченко" и удачно забросила на Украину. Хохлы схавали проект и сделали "Савченко" народным героем и депутатом. На протяжении 2-х лет "Савченко" активно работала в интересах РФ, ретранслировала наши идеи, пока не засыпалась на задании. Один из примеров "высшего пилотажа" ФСБ. Недавно произошел "обмен пленными". Итак, ждем новых "героев" Украины!
Алексей Ф
Чтобы уж не томить - "возьму быка за рога". Математическая модель юридической ответственности была представлена мной в 2003 году, и с тех пор не менялась. Берем плоскость Х0Y, где x -объект оценки, например, деяния субъектов правовых отношений, у - государственные оценки деяний. Единицы измерения баллы. Нуль - нейтральное деяние, за которое нельзя ни поощрить, ни наказать субъекта п/о. Вправо от нуля идут положительные деяния, а влево - отрицательные. Следовательно, в первом квадранте декартовой системы координат имеем поле позитивной юр. ответственности. Любая координата, скажем( 2; 3) говорит о том, что деяние было положительным, и положительно оценено субъектом оценивания. В третьем квадранте - поле негативной юридической ответственности, ибо по ординате вниз идут негативные оценки (наказания). В этой системе координат можно провести только одну функцию, которая может называться функцией справедливости - это функция y=х/
Вит Ла
Это не ответ, Витек! Признаешь или не признаешь? Не увиливай, будь честным перед собой и товарищами по сайту. Да или нет?
Lester Leyt
Это не ответ, Витек! Признаешь или не признаешь? Не увиливай, будь честным перед собой и товарищами по сайту. Да или нет?
Вит Ла
Причем здесь заслуга Сталина перед тобой? Когда Сталин правил, тебя в проекте не было. Твой ответ абсолютно глупый и не по существу. Тебя конкретно спрашивают, будь добр, ответь. У Сталина есть заслуги перед Россией?
Сергей Ольков
Дорогой Алексей! В гражданском праве мне не нравится вся описательная теория, на которой он стоит. Вот с основаниями физической теории все гораздо серьезней. Поясняю. Краеугольным камнем права является юридическая ответственность. Убираем, и нет права. Вы видели математическую модель юридической ответственности? - Отвечаю за вас - нет не видел, в учебниках по праву её нет, кроме одного - "Аналитическая юриспруденция (методология юриспруденции". - В 2-х томах. М: Юрлитинформ, 2013, автором коего является Ваш покорный слуга.
Сергей Ольков
Ясно, чтобы построить матмодель юридической ответственности, сначала нужно еще доказать закон добра и зла, а из него уже вытащить модель юрответственности, как позитивной, так и негативной. Всё это сделано, и описано в итоговой монографии "Математические начала теории правоотношений, благо- и злодеяний".
Сергей Ольков
Чтобы уж не томить - "возьму быка за рога". Математическая модель юридической ответственности была представлена мной в 2003 году, и с тех пор не менялась. Берем плоскость Х0Y, где x -объект оценки, например, деяния субъектов правовых отношений, у - государственные оценки деяний. Единицы измерения баллы. Нуль - нейтральное деяние, за которое нельзя ни поощрить, ни наказать субъекта п/о. Вправо от нуля идут положительные деяния, а влево - отрицательные. Следовательно, в первом квадранте декартовой системы координат имеем поле позитивной юр. ответственности. Любая координата, скажем( 2; 3) говорит о том, что деяние было положительным, и положительно оценено субъектом оценивания. В третьем квадранте - поле негативной юридической ответственности, ибо по ординате вниз идут негативные оценки (наказания). В этой системе координат можно провести только одну функцию, которая может называться функцией справедливости - это функция y=х/
Lester Leyt
Причем здесь заслуга Сталина перед тобой? Когда Сталин правил, тебя в проекте не было. Твой ответ абсолютно глупый и не по существу. Тебя конкретно спрашивают, будь добр, ответь. У Сталина есть заслуги перед Россией?
Роман Котов
Про продукты. Вот 10мин назад купил хороший вкусный отечественный арбуз на 8 кг по 12р за кг. Отдал считай 1,5 доллара. Ну не верю я что в Европе можно купить хороший арбуз на 8 кило за 1,5 долл.
Сергей Ольков
На днях написал работу "Почему и как следует менять Уголовный кодекс", где показаны чудовищные нелепости с помощью точных расчетов. Если это сегодня показать обществу - оно будет шокировано. В законодателей, ну и их консультантов будут брость гнилые помидоры. Вот и думаю сейчас, где публиковать - на Родине или зарубеж отправить, хотя там тоже обкакаются, ибо у них картина примерно такая же.
Роман Котов
Вы не представляете какие люди были идиоты. Вот когда только объявили перестройку я помню попал на рынок. Смотрю какой-то мужик бритоголовый стоит и вокруг него толпа. Подхожу смотрю. Стоит столик на котором написаны цифры и напротив каждой цифры сумма выигрышных денег. На этом столике также прозрачный барабан и в нем вдвое свернутые бумажки, на которых ручкой от руки написаны цифры. Достать бумажку стоил 1 рубль. Если достал с выигрышной цифрой значит выигрыш твой. На моих глазах никто не выиграл но толпа отдавала и отдавала ему по рублю за свернутую бумажку, которую он у них потом забирал и бросал обратно в барабан.
Dima Dima
Ни в коем разе не оправдываю/не осуждаю жуликов, люди крутятся, как умеют. Но приёмчики рукоблудства страны с подгонкой деятельности люда под определённую статью есть не иначе, как ещё один инструмент террора.
Роман Котов
На день города М. сходил в музей Константина Васильева. https://youtu.be/06Zx0jjlKs0
Вит Ла
К твоему сведению, СССР занимал территорию РИ, за исключением Польши и Финляндии. Название страны может быть любым, но этнический состав населения остается прежним. Ну что ж, я понял с кем общался. Пока, друг.
Виктор Кравченко
для особо одаренных поясняю что зарплата не зависит от цен на продукты и наоборот
Виктор Кравченко
...БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ....
Lester Leyt
К твоему сведению, СССР занимал территорию РИ, за исключением Польши и Финляндии. Название страны может быть любым, но этнический состав населения остается прежним. Ну что ж, я понял с кем общался. Пока, друг.
Роман Котов
для особо одаренных поясняю что зарплата не зависит от цен на продукты и наоборот
Вит Ла
Все ответы на твои вопросы есть в предыдущих выпусках АРИ .Твоя задача завязать пустую дискуссию .Нет смысла разговор продолжать .
Виктор Стрекалов
Супермаркет сеть "SPAR" Спар остров Крит Греция-страна Евросоюза неделю назад. В России магазины также присутствуют.. Местное настоящее вино 0.75 литра -цена от 2 евро-наши 150р..У нас за такую цену только порошковое пойло в пакетах.Навскидку вспомню и о других товарах.Вполне сьедобные большие персики 100р за кг.и т.д.Бананы "Доле"100 р.дороже чем у нас.но эта марка кажется у нас также дороже других.Качественные настоящие сыры от 8 евро(600р) за кг.Дешевая колбаса 300рбл за кг.Окорок 10-11 -(750-900р)евро за кг.пробовал вкусный.Качественное премиальное оливковое масло 0.1% от 8 евро за литр.Простое не первого отжима 21 евро в жестяной 5 литровой банке.Общее впечатление цены на продукты питания примерно .как у нас.при их ср зарплатах раза в 3-4 выше.Курение разрешено везде-пепельницы в барах и на пляжах..Ну и для любителей исконно русского экспортного товара.цена за баночку 20 евро.продаются на каждом углу.
Виктор Стрекалов
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Boria Avelov
Говори, говори Карабанов, заблудились танковые полки в степях домбасса, попали в плен к биндеровским хищникам
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