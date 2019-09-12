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Европа кинула "Газпром". Как и предполагалось.
Европа кинула "Газпром". Как и предполагалось.
12/09/2019 01:41
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Обсуждение
Serge Rakitin
К этой фразе нужно добавить.то о чем умалчивают кремлевские пропагондоны запустившие этот по сути фейк Не то что они замёрзли насмерть, но умерли от болезней связанных с холодом, такими как грипп, ОРЗ, воспаление лёгких..У нас за зиму в стране аналогично гибнут десятки тысяч тех же стариков по той же причине плохого лечения .дороговизны лекарств и так далее...
Dima Dima
Хватит трепаться, сделай уже, что-нибудь... Хотя бы выпили сам себя... Федя...
Phillip Latifundist (PZ)
Потому-что как и весь алкоголь вино - сильнейший закислитель, который смещает уровень PH организма в кислую сторону. Смещая уровень PH в кислую сторону мы нарушаем работу организма и вызываем различные болезни. А для людей живущих низко над уровнем моря вино вообще является ядом, т.к. реакция дыхания на этой высоте закисляющая. И когда мы пьем вино, то мы еще больше загоняем PH в кислую сторону. В отличии от людей живущих в горах. Там пить вино и есть мясо, это жизненная необходимость, потому как реакция дыхания в горах защелачивает организм и необходимо поддерживать уровень PH в норме. Известно, что для нормальной работы организма, уровень его PH должен находиться в слабо щелочной среде 7,35-7,45 как у крови. Организм каждого человека индивидуален, все люди ведут различный образ жизни, поэтому и степень закисления организма у всех разная. От этого после алкоголя у кого-то голова болит, а у кого-то нет да и то не всегда. Причем есть четкая связь между тем, сколько человек выпил. Чем больше выпил, тем как правило хуже потом. Поэтому наличие или отсутствие головной боли никак не свидетельствует о качестве вина. Наличие головной боли да и вообще любой боли это сигнал человеку, что нужно остановиться и перестать это делать. Именно через этот механизм организм спасает себя и своего "владельца". На самом деле тело человека, гораздо умнее чем его мозг и нужно учиться его слушать. Поэтому лучше вообще не пить алкоголь, по крайней мере производимый современной цивилизацией.
Роман Котов
я слышал что там где выращивают продукты иногда проходят фестивали по бесплатной их раздаче. Можно было и бесплатно попить.
Алексей Огородников
Потому-что как и весь алкоголь вино - сильнейший закислитель, который смещает уровень PH организма в кислую сторону. Смещая уровень PH в кислую сторону мы нарушаем работу организма и вызываем различные болезни. А для людей живущих низко над уровнем моря вино вообще является ядом, т.к. реакция дыхания на этой высоте закисляющая. И когда мы пьем вино, то мы еще больше загоняем PH в кислую сторону. В отличии от людей живущих в горах. Там пить вино и есть мясо, это жизненная необходимость, потому как реакция дыхания в горах защелачивает организм и необходимо поддерживать уровень PH в норме. Известно, что для нормальной работы организма, уровень его PH должен находиться в слабо щелочной среде 7,35-7,45 как у крови. Организм каждого человека индивидуален, все люди ведут различный образ жизни, поэтому и степень закисления организма у всех разная. От этого после алкоголя у кого-то голова болит, а у кого-то нет да и то не всегда. Причем есть четкая связь между тем, сколько человек выпил. Чем больше выпил, тем как правило хуже потом. Поэтому наличие или отсутствие головной боли никак не свидетельствует о качестве вина. Наличие головной боли да и вообще любой боли это сигнал человеку, что нужно остановиться и перестать это делать. Именно через этот механизм организм спасает себя и своего "владельца". На самом деле тело человека, гораздо умнее чем его мозг и нужно учиться его слушать. Поэтому лучше вообще не пить алкоголь, по крайней мере производимый современной цивилизацией.
Serge Rakitin
Хммм... То есть Путин строит очередной газовый терминал чтобы сбывать его за границу и складывать прибыль в своих оффшорах. Интересно только почему это должно радовать простых людей??? Всё равно эти деньги пройдут мимо них.
Smailey Face
Как ниже написано, что там где выращивают фрукты, их раздают безплатно. Так неплохо было бы газифицировать свою страну, даже пусть потом люди платят за газ. А то у меня родня на Северо-Западе РФии, не так далеко от еврограницы, топит печь и котел дровами как в средневековье, а это ещё и тяжёлый труд
Serge Rakitin
Про Германию В 2-этажных частных домах на зиму второй этаж становится нежилым и неотапливаемым, спускаются в спальню на первом этаже, рядом с кухней.
Smailey Face
Особенно это у нас тут видно хорошо. Идёт труба в Китай и посёлок рядом в ста метрах, угольком и дровами топят. Газ не для вас.
Aldan
Не совсем так. Можно говорить о разном КПД власти, сколько воруют, сколько делают полезного. Но без ресурса даже при 100%-ном КПД не будет ничего. Как в какой-нибудь Молдавии, или Таджикистане. Надо честно признать - в России вкладываются огромные средства в инфраструктурные проекты, которых не было ни в РИ, ни при СССР. В этих вложениях заинтересованы все жители. Например, в моём не самом продвинутом регионе за последние 25 лет построили новый мост через Волгу, самый длинный в Европе. Новый современный аэропорт. В том же Питере построили дамбу и решили 300-летнюю проблему с наводнениями. Да много чего в стране делается с нуля, реально повышая качество жизни всех. А что за эти годы сделано в республиках пост-Совка? За редким исключением ничего, т.к. отсутствует ресурс.
Роман Котов
Вы задолбали. Вот цены в столице нашей родины. Покажите мне цену где-нить в амстердаме или вашингтоне цену на фундук в 7 евро за кило и я скажу что был не прав! Сфоткайте кто там живетс!
Алексей Огородников
https://www.youtube.com/watch?v=vIZVWVJ4_9M
Alex Shatunov
Firefox научился обходить любые блокировки Роскомнадзора http://www.cnews.ru/news/top/2019-09-11_brauzer_firefox_nauchilsya_obhodit?fbclid=IwAR0lRoMc4SHYrH_Ewu533ifffREo35C3iNTSbo6WVG_XLweYulBYs7WVULM Сколько средств затрачено на блокировку! И все напрасно - что твориться... )))
Алексей Огородников
Родственники живут в Великобритании. Так и есть температура у них дома +8 - +12 градусов. Экономят. Счета за топливо могут разорить полностью.
Adwize
Как вино называлось на кубани которое пили?
Serge Rakitin
Не совсем так. Можно говорить о разном КПД власти, сколько воруют, сколько делают полезного. Но без ресурса даже при 100%-ном КПД не будет ничего. Как в какой-нибудь Молдавии, или Таджикистане. Надо честно признать - в России вкладываются огромные средства в инфраструктурные проекты, которых не было ни в РИ, ни при СССР. В этих вложениях заинтересованы все жители. Например, в моём не самом продвинутом регионе за последние 25 лет построили новый мост через Волгу, самый длинный в Европе. Новый современный аэропорт. В том же Питере построили дамбу и решили 300-летнюю проблему с наводнениями. Да много чего в стране делается с нуля, реально повышая качество жизни всех. А что за эти годы сделано в республиках пост-Совка? За редким исключением ничего, т.к. отсутствует ресурс.
Алексей Огородников
Главный пропагандист 3-го рейха еще на заре появления технологии телевещания понял и осознал весь ее потенциал. С временной отметкой. https://www.youtube.com/watch?v=JZTb0jZ1XCo&feature=youtu.be&t=935
Henri Ducard
Это не Пятерочка случаем?
Adwize
Кстати от продюсера создателей "матрицы" и "тёмный город", фильм был "Некромант", там и говорящие головы подключенные к сети, призраки которые научились проникать через высокие технологии и откачка энергии людей во благо демонов. В общем с научной точки зрения фильм стоит посмотреть.
Роман Котов
Я почему спросил, в Пятерочке цены низкие, а качество продуктов ниже низкого. Говно за дешево нам ведь не нужно
Aldan
Это SPAR, судя по зелёному интерьеру.
Владимир Кутиков
Наших (моих) средств...
Serge Rakitin
Откуда такая информация про рост населения? Я здесь живу и вижу другое. Все уезжают.Прироста не видно. Я когда подобное читаю или слышу, всегда кажется, что люди из параллельного мира пишут. Вот и от передач АРИ часто такое же впечатление. Вещают про какую-то неведомую, стремительно развивающуюся Россию, страну огромных перспектив и прогресса. Может я сплю и вижу сон?
Adwize
Рэп это инструмент, созданный для кодирования афроамериканцев, контроля, чтобы в час икс они выполнили свою функцию, вспоминая репера Тупака как их идола, он всегда пел про революцию и восстание, непринятие белого населения и прочее.
Adwize
Дрова и горящее дерево имеет другую природу, газ это нечто другое. Почему на костре еда вкуснее, даже если в казане без дыма, то же самое тепло, а энергии другие.
Serge Rakitin
Кстати, половина Германии и Скандинавии топит дровами и пелеттами - это дешевле газа.
Henri Ducard
Я почему спросил, в Пятерочке цены низкие, а качество продуктов ниже низкого. Говно за дешево нам ведь не нужно
Henri Ducard
Паразитизм на природе ничего не даст, она всё заберет назад. Лучше - сохранить климат на Земле, который уже очевидно барахлит. Иначе эти миллионы ребятишек умрут в мучениях и некому будет землю за кем-либо в принципе сохранять. Правительство нужно поднимать, а не в унитазе сидеть и от собственной глупости деревья рубить для пропитания. Не Монголии развивать, а ту же Сибирь
Георгий Есин
Это как для запоминания необходимо повторить мин. 7 раз и мозг посчитает эту информацию важной и мозг запоминает на уровне сверх сознания и спустя время мозг будет эту информацию выуживать из глубин.
Tubbahvik Бахвалов
Насчёт рэпа и музыки все точно. Музыка проникает в над сознание минуя рациональное мышление. Рэп это проникновение в подсознание африканцев. Воздействия при помощи ритма, что им понятней. Искусство это весьма условное. Это как несущая частота в радиосигнале при помощи которой переносится в пространстве низко частотную составляющую. Основной звуковой сигнал.
Константин Алланд
У себя рубите Лес мало рубить, его надо нормально подсаживать, охранять от пожаров, ничего этого нет и не предвидится. Есть варварская вырубка под корень кедра. Нет кедра-нет кабана-тигра и т.д Что касается доходов от леса, только на одних дикоросах, кедровых орехах, можно было бы озолотиться . Но дебилы рубят все под корень. Им плевать на завтра. К тому же весь доход идёт не людям, а в офшоры. Но тут ещё хуже дела, у дураков лес тупо сгорел и продолжает гореть. И вот дети этих миллионов детишек(которых по факту и нет этих миллионов) точно застанут пни да горельник и ничего больше.
Tubbahvik Бахвалов
У них зима месяц можно и потерпеть.
Константин Алланд
А ты сможешь в одного удержать эту землю от других "засирателей и хапуг"? Что-то мне подсказывает, что без москвичей тебя ждёт судьба айнов и прочих реликтов, абориген хyев.
Константин Алланд
Особенно это у нас тут видно хорошо. Идёт труба в Китай и посёлок рядом в ста метрах, угольком и дровами топят. Газ не для вас.
Константин Алланд
Ну да, кремлевские на этих проектах зарабатывают. А вот инфраструктуры создать поселков , городков, деревень им не надо. Мост какой нибудь гигантский или олимпиаду в Сочи без базара.
Boris S
Цены за фунт 454 грам, почти полкило. Доллары. Ньюйорк. Фундук чищенный, фисташки , миндаль.. Фундук тоже люблю. Гдето 11 дол за кг он получается. В еврах 10. Кукурузу я по 10 центов за штуку могу найти. А вот помидоры гдето 3 доллара за кг будут отличные. Два три разных сорта
Таран Дмитрий
Пруф дай трололол ? Что приграничные с Китаем области РФ являются абсолютными чемпионами в России по темпам рождаемости среди этнически русских? Сам Serge Rakitin тупа выдумал сам написал . https://riarating.ru/infografika/20190423/630123908.html Рейтинг регионов по демографии – 2019 По стране в целом за 3 последних года (2016-2018 гг.) зафиксировано падение рождаемости, опережающее снижение смертности населения, а также сокращение притока мигрантов при росте оттока жителей. http://www.statdata.ru/russia Итоги 2018 года: Также согласно предварительной оценки Росстата: за 2018 год численность населения сократилась на 93,5 тыс.человек, или на 0,06% (за 2017 год - увеличилась на 76,1 тыс.человек, или на 0,05%). Миграционный прирост на 57,2% компенсировал естественную убыль населения. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. в России отмечалось снижение числа родившихся (в 83 субъектах Российской Федерации) и числа умерших (в 55 субъектах). В целом по стране в 2018 г. число умерших превысило число родившихся на 13,7% (в 2017г. - на 8,0%), в 26 субъектах Российской Федерации это превышение составило 1,5-1,9 раза. Естественный прирост населения в 2018 г. зафиксирован в 21 субъекте Российской Федерации (в 2017 г. - в 27 субъектах). https://www.youtube.com/watch?v=CtqSIJksNUc Голикова: Россия катастрофически теряет население. Россия «катастрофически» теряет население, признали в правительстве. За 4 месяца убыли естественным путем около 150 тыс. россиян.
Henri Ducard
Опять про замерзающую и загнивающую Европу... Живет подруга в Англии, был на свадьбе. Дамы из России были в сапогах и куртках, а местные в платьях и туфлях на босую ногу. Подумал, как так, центрального отопления нет, каждый сам подключает, значит настолько дорого и предпочитают мерзнуть? Оказалось, что дети у них с детства босиком бегают и без шапок ходят, закаленные и для них это "не холодно". Спрашивали у нас, почему нам настолько нужно тепло, ведь у нас ещё холоднее и их погода должна казаться теплой И вообще лекарства применяют только в крайних случаях. "Лечатся" фруктами, травами, питьем чистой воды и покоем, а не таблетками ингавиринами и прочим чуть что. Иммунитет сильнее чем наш
Henri Ducard
Поправлю, не москвичи, а только люди с тремя подбородками, живущие в Москве
Константин Алланд
Ну да, именно
Serge Rakitin
Мост не сам по себе стоит, по нему люди ездят.
Константин Алланд
Откуда такая информация про рост населения? Я здесь живу и вижу другое. Все уезжают.Прироста не видно. Я когда подобное читаю или слышу, всегда кажется, что люди из параллельного мира пишут. Вот и от передач АРИ часто такое же впечатление. Вещают про какую-то неведомую, стремительно развивающуюся Россию, страну огромных перспектив и прогресса. Может я сплю и вижу сон?
Федор Пашин
русские детишки с китайско-бурятским прищуром
Федор Пашин
проснись и ...
Виктор Стрекалов
К этой фразе нужно добавить.то о чем умалчивают кремлевские пропагондоны запустившие этот по сути фейк Не то что они замёрзли насмерть, но умерли от болезней связанных с холодом, такими как грипп, ОРЗ, воспаление лёгких..У нас за зиму в стране аналогично гибнут десятки тысяч тех же стариков по той же причине плохого лечения .дороговизны лекарств и так далее...
Serge Rakitin
А ты сможешь в одного удержать эту землю от других "засирателей и хапуг"? Что-то мне подсказывает, что без москвичей тебя ждёт судьба айнов и прочих реликтов, абориген хyев.
Федор Пашин
россия будет прирастать мигрантами, новый афоризм власти
Федор Пашин
время аргументов прошло. Все всем обо всех ясно. нужны поступки, а не
Константин Алланд
Ну что ж. Вижу, что ты обычный быдлан.
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