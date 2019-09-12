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Европа кинула "Газпром". Как и предполагалось.

12/09/2019 01:41
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Обсуждение
  • К этой фразе нужно добавить.то о чем умалчивают кремлевские пропагондоны запустившие этот по сути фейк Не то что они замёрзли насмерть, но умерли от болезней связанных с холодом, такими как грипп, ОРЗ, воспаление лёгких..У нас за зиму в стране аналогично гибнут десятки тысяч тех же стариков по той же причине плохого лечения .дороговизны лекарств и так далее...
  • Хватит трепаться, сделай уже, что-нибудь... Хотя бы выпили сам себя... Федя...
  • Потому-что как и весь алкоголь вино - сильнейший закислитель, который смещает уровень PH организма в кислую сторону. Смещая уровень PH в кислую сторону мы нарушаем работу организма и вызываем различные болезни. А для людей живущих низко над уровнем моря вино вообще является ядом, т.к. реакция дыхания на этой высоте закисляющая. И когда мы пьем вино, то мы еще больше загоняем PH в кислую сторону. В отличии от людей живущих в горах. Там пить вино и есть мясо, это жизненная необходимость, потому как реакция дыхания в горах защелачивает организм и необходимо поддерживать уровень PH в норме. Известно, что для нормальной работы организма, уровень его PH должен находиться в слабо щелочной среде 7,35-7,45 как у крови. Организм каждого человека индивидуален, все люди ведут различный образ жизни, поэтому и степень закисления организма у всех разная. От этого после алкоголя у кого-то голова болит, а у кого-то нет да и то не всегда. Причем есть четкая связь между тем, сколько человек выпил. Чем больше выпил, тем как правило хуже потом. Поэтому наличие или отсутствие головной боли никак не свидетельствует о качестве вина. Наличие головной боли да и вообще любой боли это сигнал человеку, что нужно остановиться и перестать это делать. Именно через этот механизм организм спасает себя и своего "владельца". На самом деле тело человека, гораздо умнее чем его мозг и нужно учиться его слушать. Поэтому лучше вообще не пить алкоголь, по крайней мере производимый современной цивилизацией.
  • я слышал что там где выращивают продукты иногда проходят фестивали по бесплатной их раздаче. Можно было и бесплатно попить.
  • Потому-что как и весь алкоголь вино - сильнейший закислитель, который смещает уровень PH организма в кислую сторону. Смещая уровень PH в кислую сторону мы нарушаем работу организма и вызываем различные болезни. А для людей живущих низко над уровнем моря вино вообще является ядом, т.к. реакция дыхания на этой высоте закисляющая. И когда мы пьем вино, то мы еще больше загоняем PH в кислую сторону. В отличии от людей живущих в горах. Там пить вино и есть мясо, это жизненная необходимость, потому как реакция дыхания в горах защелачивает организм и необходимо поддерживать уровень PH в норме. Известно, что для нормальной работы организма, уровень его PH должен находиться в слабо щелочной среде 7,35-7,45 как у крови. Организм каждого человека индивидуален, все люди ведут различный образ жизни, поэтому и степень закисления организма у всех разная. От этого после алкоголя у кого-то голова болит, а у кого-то нет да и то не всегда. Причем есть четкая связь между тем, сколько человек выпил. Чем больше выпил, тем как правило хуже потом. Поэтому наличие или отсутствие головной боли никак не свидетельствует о качестве вина. Наличие головной боли да и вообще любой боли это сигнал человеку, что нужно остановиться и перестать это делать. Именно через этот механизм организм спасает себя и своего "владельца". На самом деле тело человека, гораздо умнее чем его мозг и нужно учиться его слушать. Поэтому лучше вообще не пить алкоголь, по крайней мере производимый современной цивилизацией.
  • Хммм... То есть Путин строит очередной газовый терминал чтобы сбывать его за границу и складывать прибыль в своих оффшорах. Интересно только почему это должно радовать простых людей??? Всё равно эти деньги пройдут мимо них.
  • Как ниже написано, что там где выращивают фрукты, их раздают безплатно. Так неплохо было бы газифицировать свою страну, даже пусть потом люди платят за газ. А то у меня родня на Северо-Западе РФии, не так далеко от еврограницы, топит печь и котел дровами как в средневековье, а это ещё и тяжёлый труд
  • Про Германию В 2-этажных частных домах на зиму второй этаж становится нежилым и неотапливаемым, спускаются в спальню на первом этаже, рядом с кухней.
  • Особенно это у нас тут видно хорошо. Идёт труба в Китай и посёлок рядом в ста метрах, угольком и дровами топят. Газ не для вас.
  • Не совсем так. Можно говорить о разном КПД власти, сколько воруют, сколько делают полезного. Но без ресурса даже при 100%-ном КПД не будет ничего. Как в какой-нибудь Молдавии, или Таджикистане. Надо честно признать - в России вкладываются огромные средства в инфраструктурные проекты, которых не было ни в РИ, ни при СССР. В этих вложениях заинтересованы все жители. Например, в моём не самом продвинутом регионе за последние 25 лет построили новый мост через Волгу, самый длинный в Европе. Новый современный аэропорт. В том же Питере построили дамбу и решили 300-летнюю проблему с наводнениями. Да много чего в стране делается с нуля, реально повышая качество жизни всех. А что за эти годы сделано в республиках пост-Совка? За редким исключением ничего, т.к. отсутствует ресурс.
  • Вы задолбали. Вот цены в столице нашей родины. Покажите мне цену где-нить в амстердаме или вашингтоне цену на фундук в 7 евро за кило и я скажу что был не прав! Сфоткайте кто там живетс!
  • https://www.youtube.com/watch?v=vIZVWVJ4_9M
  • Firefox научился обходить любые блокировки Роскомнадзора http://www.cnews.ru/news/top/2019-09-11_brauzer_firefox_nauchilsya_obhodit?fbclid=IwAR0lRoMc4SHYrH_Ewu533ifffREo35C3iNTSbo6WVG_XLweYulBYs7WVULM Сколько средств затрачено на блокировку! И все напрасно - что твориться... )))
  • Родственники живут в Великобритании. Так и есть температура у них дома +8 - +12 градусов. Экономят. Счета за топливо могут разорить полностью.
  • Как вино называлось на кубани которое пили?
  • Не совсем так. Можно говорить о разном КПД власти, сколько воруют, сколько делают полезного. Но без ресурса даже при 100%-ном КПД не будет ничего. Как в какой-нибудь Молдавии, или Таджикистане. Надо честно признать - в России вкладываются огромные средства в инфраструктурные проекты, которых не было ни в РИ, ни при СССР. В этих вложениях заинтересованы все жители. Например, в моём не самом продвинутом регионе за последние 25 лет построили новый мост через Волгу, самый длинный в Европе. Новый современный аэропорт. В том же Питере построили дамбу и решили 300-летнюю проблему с наводнениями. Да много чего в стране делается с нуля, реально повышая качество жизни всех. А что за эти годы сделано в республиках пост-Совка? За редким исключением ничего, т.к. отсутствует ресурс.
  • Главный пропагандист 3-го рейха еще на заре появления технологии телевещания понял и осознал весь ее потенциал. С временной отметкой. https://www.youtube.com/watch?v=JZTb0jZ1XCo&feature=youtu.be&t=935
  • Это не Пятерочка случаем?
  • Кстати от продюсера создателей "матрицы" и "тёмный город", фильм был "Некромант", там и говорящие головы подключенные к сети, призраки которые научились проникать через высокие технологии и откачка энергии людей во благо демонов. В общем с научной точки зрения фильм стоит посмотреть.
  • Я почему спросил, в Пятерочке цены низкие, а качество продуктов ниже низкого. Говно за дешево нам ведь не нужно
  • Это SPAR, судя по зелёному интерьеру.
  • Наших (моих) средств...
  • Откуда такая информация про рост населения? Я здесь живу и вижу другое. Все уезжают.Прироста не видно. Я когда подобное читаю или слышу, всегда кажется, что люди из параллельного мира пишут. Вот и от передач АРИ часто такое же впечатление. Вещают про какую-то неведомую, стремительно развивающуюся Россию, страну огромных перспектив и прогресса. Может я сплю и вижу сон?
  • Рэп это инструмент, созданный для кодирования афроамериканцев, контроля, чтобы в час икс они выполнили свою функцию, вспоминая репера Тупака как их идола, он всегда пел про революцию и восстание, непринятие белого населения и прочее.
  • Дрова и горящее дерево имеет другую природу, газ это нечто другое. Почему на костре еда вкуснее, даже если в казане без дыма, то же самое тепло, а энергии другие.
  • Кстати, половина Германии и Скандинавии топит дровами и пелеттами - это дешевле газа.
  • Я почему спросил, в Пятерочке цены низкие, а качество продуктов ниже низкого. Говно за дешево нам ведь не нужно
  • Паразитизм на природе ничего не даст, она всё заберет назад. Лучше - сохранить климат на Земле, который уже очевидно барахлит. Иначе эти миллионы ребятишек умрут в мучениях и некому будет землю за кем-либо в принципе сохранять. Правительство нужно поднимать, а не в унитазе сидеть и от собственной глупости деревья рубить для пропитания. Не Монголии развивать, а ту же Сибирь
  • Это как для запоминания необходимо повторить мин. 7 раз и мозг посчитает эту информацию важной и мозг запоминает на уровне сверх сознания и спустя время мозг будет эту информацию выуживать из глубин.
  • Насчёт рэпа и музыки все точно. Музыка проникает в над сознание минуя рациональное мышление. Рэп это проникновение в подсознание африканцев. Воздействия при помощи ритма, что им понятней. Искусство это весьма условное. Это как несущая частота в радиосигнале при помощи которой переносится в пространстве низко частотную составляющую. Основной звуковой сигнал.
  • У себя рубите Лес мало рубить, его надо нормально подсаживать, охранять от пожаров, ничего этого нет и не предвидится. Есть варварская вырубка под корень кедра. Нет кедра-нет кабана-тигра и т.д Что касается доходов от леса, только на одних дикоросах, кедровых орехах, можно было бы озолотиться . Но дебилы рубят все под корень. Им плевать на завтра. К тому же весь доход идёт не людям, а в офшоры. Но тут ещё хуже дела, у дураков лес тупо сгорел и продолжает гореть. И вот дети этих миллионов детишек(которых по факту и нет этих миллионов) точно застанут пни да горельник и ничего больше.
  • У них зима месяц можно и потерпеть.
  • А ты сможешь в одного удержать эту землю от других "засирателей и хапуг"? Что-то мне подсказывает, что без москвичей тебя ждёт судьба айнов и прочих реликтов, абориген хyев.
  • Особенно это у нас тут видно хорошо. Идёт труба в Китай и посёлок рядом в ста метрах, угольком и дровами топят. Газ не для вас.
  • Ну да, кремлевские на этих проектах зарабатывают. А вот инфраструктуры создать поселков , городков, деревень им не надо. Мост какой нибудь гигантский или олимпиаду в Сочи без базара.
  • Цены за фунт 454 грам, почти полкило. Доллары. Ньюйорк. Фундук чищенный, фисташки , миндаль.. Фундук тоже люблю. Гдето 11 дол за кг он получается. В еврах 10. Кукурузу я по 10 центов за штуку могу найти. А вот помидоры гдето 3 доллара за кг будут отличные. Два три разных сорта
  • Пруф дай трололол ? Что приграничные с Китаем области РФ являются абсолютными чемпионами в России по темпам рождаемости среди этнически русских? Сам Serge Rakitin тупа выдумал сам написал . https://riarating.ru/infografika/20190423/630123908.html Рейтинг регионов по демографии – 2019 По стране в целом за 3 последних года (2016-2018 гг.) зафиксировано падение рождаемости, опережающее снижение смертности населения, а также сокращение притока мигрантов при росте оттока жителей. http://www.statdata.ru/russia Итоги 2018 года: Также согласно предварительной оценки Росстата: за 2018 год численность населения сократилась на 93,5 тыс.человек, или на 0,06% (за 2017 год - увеличилась на 76,1 тыс.человек, или на 0,05%). Миграционный прирост на 57,2% компенсировал естественную убыль населения. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. в России отмечалось снижение числа родившихся (в 83 субъектах Российской Федерации) и числа умерших (в 55 субъектах). В целом по стране в 2018 г. число умерших превысило число родившихся на 13,7% (в 2017г. - на 8,0%), в 26 субъектах Российской Федерации это превышение составило 1,5-1,9 раза. Естественный прирост населения в 2018 г. зафиксирован в 21 субъекте Российской Федерации (в 2017 г. - в 27 субъектах). https://www.youtube.com/watch?v=CtqSIJksNUc Голикова: Россия катастрофически теряет население. Россия «катастрофически» теряет население, признали в правительстве. За 4 месяца убыли естественным путем около 150 тыс. россиян.
  • Опять про замерзающую и загнивающую Европу... Живет подруга в Англии, был на свадьбе. Дамы из России были в сапогах и куртках, а местные в платьях и туфлях на босую ногу. Подумал, как так, центрального отопления нет, каждый сам подключает, значит настолько дорого и предпочитают мерзнуть? Оказалось, что дети у них с детства босиком бегают и без шапок ходят, закаленные и для них это "не холодно". Спрашивали у нас, почему нам настолько нужно тепло, ведь у нас ещё холоднее и их погода должна казаться теплой И вообще лекарства применяют только в крайних случаях. "Лечатся" фруктами, травами, питьем чистой воды и покоем, а не таблетками ингавиринами и прочим чуть что. Иммунитет сильнее чем наш
  • Поправлю, не москвичи, а только люди с тремя подбородками, живущие в Москве
  • Ну да, именно
  • Мост не сам по себе стоит, по нему люди ездят.
  • Откуда такая информация про рост населения? Я здесь живу и вижу другое. Все уезжают.Прироста не видно. Я когда подобное читаю или слышу, всегда кажется, что люди из параллельного мира пишут. Вот и от передач АРИ часто такое же впечатление. Вещают про какую-то неведомую, стремительно развивающуюся Россию, страну огромных перспектив и прогресса. Может я сплю и вижу сон?
  • русские детишки с китайско-бурятским прищуром
  • проснись и ...
  • К этой фразе нужно добавить.то о чем умалчивают кремлевские пропагондоны запустившие этот по сути фейк Не то что они замёрзли насмерть, но умерли от болезней связанных с холодом, такими как грипп, ОРЗ, воспаление лёгких..У нас за зиму в стране аналогично гибнут десятки тысяч тех же стариков по той же причине плохого лечения .дороговизны лекарств и так далее...
  • А ты сможешь в одного удержать эту землю от других "засирателей и хапуг"? Что-то мне подсказывает, что без москвичей тебя ждёт судьба айнов и прочих реликтов, абориген хyев.
  • россия будет прирастать мигрантами, новый афоризм власти
  • время аргументов прошло. Все всем обо всех ясно. нужны поступки, а не
  • Ну что ж. Вижу, что ты обычный быдлан.