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Деньги, Труба и Большой политический кризис
Деньги, Труба и Большой политический кризис
14/09/2019 01:38
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Обсуждение
Andrey Gordeev
Это для тех, кто лагеря избежит. Сколько впереди прекрасных новостей ;-)
Игорь Д'Арбино
"Газпром" снизил поставки по газопроводу Opal из-за введенных ограничения, сообщает РИА "Новости". Отмечается, что поставки снижены примерно на 0,6 миллиона кубов в час. При этом транзитные мощности газопровода Nel увеличились на 0,3 миллиона кубов в час
Игорь Д'Арбино
"Газпром" снизил поставки по газопроводу Opal из-за введенных ограничения, сообщает РИА "Новости". Отмечается, что поставки снижены примерно на 0,6 миллиона кубов в час. При этом транзитные мощности газопровода Nel увеличились на 0,3 миллиона кубов в час
Константин Алланд
Ничерта себе. Но так кто-то выше правильно сказал, просто ведя философско-просветительские беседы ничего не изменить. Ну узнаём мы всё как оно есть(к примеру) и дальше что? Да ничего. Просто узнали.Ну молодцы. Налоги, главное, заплатите и не хрюкайте. Ну не сходили(или сходили) на выборы , с вами или без вас посчитают как надо . Власть и ресурсы в других руках. И с чего бы их потеряли? Не для того отжимали, чтобы потерять. Я лет двадцать пять слышу уже , что скоро режим рухнет. Скоро я рухну, а режим все тот же ) Понятно , что революция это тоже тупик. Кто-то нагреет ручонки на очередном хаосе. В общем сидим дальше, помидоры кушаем, АРИ слушаем.
Константин Алланд
Рашкованские управленцы все пытаются "привлечь иностранных инвесторов". Хотя давно понятно, что народ самый лучший инвестор , если его не кидать все время.Иностранные же инвесторы не дураки вкладываться в эту чёрную дыру, а если и вложатся, то на предельно невыгодных для рф условиях.Вот и газ свой рашкованцы поставляют на запад и на восток в убыток.Так себя ведут от обилия природных ресурсов. Наверное думают, что им конца и края не будет . И сами решили, что сидеть будут здесь вечно.
Dima Dima
Посмотрел первые 10 минут... Выдержать 1 час этого словоблудия невозможно. Вы хотя бы конкретную минуту укажите, где интересная мысль, гипотеза какая-нибудь высказывается...
Гость
слушать с 22:00
Vitaly Tiunov
Вы меня разочаровали, лестер лейт. У вас пещерная адженда.
Шерин Дана
БТИ - Бюро Технической Инвентаризации (Где-то на 46-й минуте вы спросили "Что это?")
Сибиряк
БКИ. Бюро Кредитных Историй
Сибиряк
И поблагодарим Владислава. Говорил ведь. Подходит время Русским людям вместе спеть одну песню, хором.
Константин Алланд
А как же "управление напрямую Богом"?Не должно по идее Ж быть. Раз напрямую. Но если это и есть замысел, то его и не избежать.
Andrey Gordeev
Страна принадлежит кому угодно, только не русским.
Алексей Огородников
Все таки у АРИ грамотный подход. Раньше, задать вопрос: Зачем строить трубу? было не возможно. Никто в 2017-2018 годах не понял бы этого и посчитал тебя врагом России. Теперь можно, даже не объяснять, что и почему. Просто задай вопрос и все все поймут. Далее тема будет развиваться сама, вне зависимости от чьего-то желания или нежелания. Поэтому для всего свое время. Когда будет можно, будет сказано все. Надеюсь это все понимают, а пока нужно додумывать самостоятельно и учиться читать между строк.
сергей м.
Эти с-ки ответят, мы их даже в троллейбус пускать не будем. :-)
Истинный Ариец
Можно без сложной аналитики в 2000 г было 3 миллиардера (Ходорковский, Березовский ,Гусинский) в 2018 г. 102 миллиардера (кооператив "Озеро" и прочие друзья Пу)
сергей м.
Эти с-ки ответят, мы их даже в троллейбус пускать не будем. :-)
сергей м.
Это для тех, кто лагеря избежит. Сколько впереди прекрасных новостей ;-)
Vjasheslav Vasilenko
Хорошая бомба. Хочется сказать " У Бога все в свое время, все вовремя.
Vjasheslav Vasilenko
И поблагодарим Владислава. Говорил ведь. Подходит время Русским людям вместе спеть одну песню, хором.
Роман Котов
Страна принадлежит всем гражданам. А русские люди являются не единственными гражданами. Нельзя быть шовинистом, комдив! А по факту, русские управляют РФ. В частности, в нашей области у руля русские люди: губер, мэр города, депутаты, прокурор, главы администраций города, даже местные "олигархи". Марсиан во власти нет.
Lester Leyt
Марсиан видел? Ты это, выдыхай иногда
Сергей Севостьянов
Откуда возьмется "свобода", добрый дядя тебе принесет? "Когда Россия будет свободной". Мечта Емели- дурака о чуде. Чтобы страна была свободной (в европейском понимании), нужно участвовать в политике, заключать союзы, входить в коалиции. Другими словами, за свободу нужно бороться. Бороться! А победители всегда получат призовые места!
Сергей Панченко
ага, и все войны, кризисы, эпидемии, катастрофы и прочие катаклизмы. в топку такого бога!
Сергей Панченко
Германия вся покрыта лесами, причем практически весь он искусственного происхождения, т.е. посажен людьми. Так что не нужно впадать в панику и заламывать руки.
Сергей Панченко
да какой нах троллейбус?! единственным доступным для них т/с будут тачки в урановых рудниках
Сергей Панченко
ты в ментуру с прокуратурой загляни
Canapsis
- Как назвать этих варваров с Востока? - У нас есть для этого хорошее слово
сергей м.
Дурак, другого Бога нет. Вообще, нет ничего кроме него.
Lester Leyt
Твоё призовое место, однозначно - лесоповал, ежели живой останешься.
Леонид Стгромов
Все это рядовые препятствия, перестанет поступать через Украину, откроют опал срочно весь и все, мёрзнуть не будет денежная Европа. Это вся суета для мыслительной суеты пипла, пипл рассуждает про это пока основные дела делаются, к примеру па Украине насаждается украинский язык силой и это проблема для русских, создают из части русских врагов русским , В Норвегии уже 20% мигранты и это то же серьёзная проблемма для норвежцев, и других странах Европы то же. В РФ сокращение местного населения и Европе то же идёт очень быстро, Это основа, создаётся там где все должно быть нормально согласно понятиям населения, заселяют чужым и превращают в кишлак, Смысл сделать здесь кишлак, а центр мира переместить в другие места, и здесь создают иные центры культуры управлять опуская всех местных в развитии
Сергей Вишняков
Вопрос главный кто это вы и что вы можете?
Zloi Ivan
Точно, русские управляют в РФ!!! Набиулина Эльвира Сахипзадовна исконно русская
Леонид Стгромов
Поляки, из поляков пытаются сделать пастухов для украинцев, что бы поляки это стадо гнали на русских, Влаживаются деньги в Польшу что бы украинцев нанимали на вахту устанавливали иерархию над ними, процесс идёт просто момент когда это станет видно ещё не наступил, всему свое время. Главное что в кремле пособсвауют этому процессу во имя своего живота и тщеславия, потусить что бы по Европе, да русских отпустить по ленинским инструкциям
Леонид Стгромов
Вопрос главный кто это вы и что вы можете?
Истинный Ариец
Просто так "свобода" не появится. Она может появиться в результате краха режима , а возможно и РФ , как государства. Крах произойдет если произойдет банкротство Газпрома (что мы будем наблюдать в ближайшие 3..6 месяцев), падение цен на нефть до $20 как следствие коллапс экономики РФ , локальные бунты против путиноидов в 3..5 регионах одновременно.
Гринго
Твоё призовое место, однозначно - лесоповал, ежели живой останешься.
Игорь Д'Арбино
Отрежут кремлян от бабла, получаемого от газа и нефти и передушат как котят
Maxim Petrov
И нотку саботажа внести: в дерево навтыкать гвоздей. Потом пусть пилят... )))
Maxim Petrov
Свободу не дают, свободу завоёвывают.
shaub kravchuk
Внезапно, всплыл компромат на главного россиянского "попозиционера", --- очередная чекисткая пiд@росня как и все прочие, кто бы сомневался. Проговорилась приближенная к Телу Ксюша Собчк. --------------------------------------- "Со слов Собчак, папа Юлии Навальной Борис Борисович Абросимов - из семьи потомственных кэгэбэшников, в настоящее время управляет фондами РФ зарубежом, казначейскими бумагами, активами Стабфонда и Фонда национального благосостояния." "Известно что отец Юлии Навальной одно время служил в посольстве России в Лондоне, занимал там незаметную, но очень важную должность, связанную с финансами и, возможно, с торгпредством. Он выходец из службы внешней разведки, и работал в контрразведке какое-то время. Имел хорошие связи во Внешэкономбанке. А вот чем он занимается сейчас - эта информация закрыта. И в довесок: Николай Николаевич, дедушка Любови Соболь он в Высшей Школе КГБ преподавал, и даже Путина консультировал ____________________
Viktor Hofmann
Германия вся покрыта лесами, причем практически весь он искусственного происхождения, т.е. посажен людьми. Так что не нужно впадать в панику и заламывать руки.
Lester Leyt
Отказаться от западных ценностей невозможно, поскольку им нет альтернативы. Что мы можем им противопоставить? Только наши традиционные ценности: деспотия, произвол, несменяемая власть, и особенно тотальное воровство. Вряд ли мы разовьем страну если будем жить по понятиям.
Истинный Ариец
Отрежут кремлян от бабла, получаемого от газа и нефти и передушат как котят
Константин Алланд
Пусть лучше статую Конфуцию установят больше пользы будет
Serge Rakitin
Я уже писал, что кремляне быстро учатся. В 2019 г. доля СПГ в экспортных поставках газа Россией достигнет 16%. Это при том, что сама технология используется в нашей стране всего лишь с 2009 года. Уже сейчас в год Россия экспортирует СПГ в эквиваленте 30 млрд м3, то есть больше половины проектной мощности СП-2. К 2024 г. этот показатель вырастет до 90 млрд м3, порядка трети всего экспорта газа. Так что сдается мне, что европейцы просто выстрелили сами себе в ногу. Кстати, ведь по СП-1 тоже сначала были 50%-ные законодательные ограничения, но теперь он давно работает на 100%. Так же и с этим Опалом - на пике зимнего потребления суд вынесет новое решение и тихо мирно всё вернется в норму. Кстати, об эффективности вложений. Европейские мощности приема СПГ составляют 220 млрд м3, используются на 18%, то есть из 30 терминалов по факту простаивают 25, а ведь каждый стоит 2+ млрд евро, 50+ млрд как бы пущены на ветер... Так что спокойствие Нафтогаза - это как обещанные 150 млрд евро Януковощу. Зимой выяснится, что евро-товарищи немного передумали. Не просто же так родилось выражение, что пuдарасам верить нельзя - из жизненных наблюдений.
Игорь Свирин
Вот другой взгляд на перипетии с «северными потоками». Подтягивается инфраструктура – расставляются фигуры на доске. Начинается игра. Еврокомиссия сделала первый ход. Но неужели кто-то из вас думает, что эта долбанная еврокомиссия со всеми своими решениями это нечто незыблемое, как скорость света в вакууме?
Alex Shatunov
Китай решил купить всю Украину
Dima Dima
Марсиан видел? Ты это, выдыхай иногда
Dima Dima
Ну что вы, не надо им уподобляться. Надо подарить им свободу... свободу от всего, где-нибудь на островах, на Шпицбергене например :)
Роман Котов
да и чего им...собственно. они же свои фантики меняют на реальный продукт.
Роман Котов
хрестианам на заметку кстати. ведь упыри благого дела делать не будут).
Друг
Не по теме, просто поставил комментарий в последний выпуск. Почитываю вас, Владислав, года так с 2001. Хотелось бы побольше выпусков на тему I-ой мировой войны. Дело в том, что все метастазы коммунизма в нашем народе базируются на твёрдой уверенности 99.5% народа, что 1ая мировая война была проиграна, а большевики быстренько заключили мир, не допустив чтобы германо-антантовский буржуй захватил остальную Россию. Смешно? Думаете, люди всё знают, но просто ошибочно полагают, что с 1ой мировой пробуксовал Керенский, а большевики как бы совершили маневр для перехвата власти? И типа им нужно мягко расставить акценты? Нет! Это студенты истфака так могут думать. Я могу отвечать - вся страна считает, что большевики спасли Россию от интервенции. Типа, мальчиш плохиш продался буржуям за варенье (царь, керенский), а мальчиш (большевик) хорошиш за народ, за единую и неделимую Россию. :) даже не знаю, что с этим делать )
Истинный Ариец
Пусть лучше статую Конфуцию установят больше пользы будет
Константин Алланд
В Германии при огромном количестве лесов нет НИ ОДНОГО медведя, а несколько волков появились лишь пару лет назад, после того как их полностью уничтожили. Медведь и Волк - это хищники и при пересечении с человеком непременно захотят его сожрать даже в закрытом заповеднике. На днях в Канаде медведь туристом пообедал. Хотите мне сказать, что в Канаде с охраной природы плохо?
Константин Алланд
Понятно, что выборы это балаган.Не важно как проголосуют, важно как посчитают. Хотя у нас в крае как-то получилось странно, все пришли валить "единую россию" и ведь свалили. Власть в крае они отчасти потеряли.Сам не понял , как так вышло, что они её потеряли, они тоже не поняли. Все же было схвачено.Их губернатор, их местная дума. Голосовали до какого то времени как им надо. Придёт минимум бюджетников и все, победа. Остальные не ходили. А тут все вдруг массово пришли против них голосовать. Да, за лдпр и красных. Но тем не менее факт налицо, на время едросню выкинули с поля.И этот факт россиянские СМИ обходят стороной. Молчат. По всей остальной стране едро снова празднует победу.Значит многих эта ситуация устраивает.Нет еще значит "крайней точки", когда человек понимает-всё, этих пора валить, пока тебя не свалили. Значит есть еще пивас и колбаса в холодильниках(или что-там у них есть), значит можно сидеть на попе ровно. Опять же, почему выкинули "единую россию" ? Причина, как ни парадоксально , опять экологическая, продовольственная. Бывший губернатор-единорос Шпорт, совместно с москвичами(не важно откуда они изначально, важно что сейчас это москвичи) перекрыли реку промысловыми сетями и все до последнего хвоста отправляли в Москву, выполняя президентскую программу " доступная рыба". Местных жителей штрафовали за рыбалку. Это рыба стала тут стоить как мраморное мясо.Подобного беспредела не простили и все вышли на выборы валить губернатора и его поганую партию жуликов и воров.Причём в этом году выдвинулись новые люди не связанные с прежними коммуняками и едром. И это хорошо. Так вот, про русское национальное движение. Его же нет на политическом поле. Поэтому и победы в политическом смысле никогда не будет. Если их нет, то о чем речь? Так что помидоры кушаем , Ари слушаем.
Viktor Hofmann
В Германии при огромном количестве лесов нет НИ ОДНОГО медведя, а несколько волков появились лишь пару лет назад, после того как их полностью уничтожили. Медведь и Волк - это хищники и при пересечении с человеком непременно захотят его сожрать даже в закрытом заповеднике. На днях в Канаде медведь туристом пообедал. Хотите мне сказать, что в Канаде с охраной природы плохо?
Алексей Огородников
Посмотрел первые 10 минут... Выдержать 1 час этого словоблудия невозможно. Вы хотя бы конкретную минуту укажите, где интересная мысль, гипотеза какая-нибудь высказывается...
Lester Leyt
Возможно Москва виновата только отчасти, а природу губят ваши некомпетентные начальники- жулики.
Lester Leyt
Хорошо быть русским патриотом в Германии, да Нофман?
Vitaly Tiunov
А вы что думаете? Имеет права русский, который живет не в России, что то вякать по поводу происходящего? Ну понятное дело, что ктож ему запретит, но надо ли его за это порицать?
Viktor Hofmann
Лейтенант Лесюк, прежде чем задавать мне вопросы, вы должны выполнить старое задание и отчитаться об уровне жизни французов в Марселе. Вольно...
Lester Leyt
Конечно имеет право вякать. Только слова его надо воспринимать критично. Сытый голодного, а свободный раба никогда не поймет. Любишь РФ, приезжай и начинай тушить пожары, защищай леса, восстанавливай экологию. Бросай сытую жизнь в Германии, раздели со своим любимым народом все тяготы и лишения нынешней жизни. Способен ты на такое, Нофман?
Viktor Hofmann
Лесюк, я русский немец, не безразличный к судьбе русского народа. Учавствую в дискуссиях делясь своим опытом в Германии и Европе, т.к. считаю, что у национально мыслящих русских и немцев общие интересы. Если тебе мое мнение не интерестно - иди мимо. Когда отчитаешься о жизни французов в Марселе?
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