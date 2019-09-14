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Деньги, Труба и Большой политический кризис

14/09/2019 01:38
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Обсуждение
  • Это для тех, кто лагеря избежит. Сколько впереди прекрасных новостей ;-)
  • "Газпром" снизил поставки по газопроводу Opal из-за введенных ограничения, сообщает РИА "Новости". Отмечается, что поставки снижены примерно на 0,6 миллиона кубов в час. При этом транзитные мощности газопровода Nel увеличились на 0,3 миллиона кубов в час
  • "Газпром" снизил поставки по газопроводу Opal из-за введенных ограничения, сообщает РИА "Новости". Отмечается, что поставки снижены примерно на 0,6 миллиона кубов в час. При этом транзитные мощности газопровода Nel увеличились на 0,3 миллиона кубов в час
  • Ничерта себе. Но так кто-то выше правильно сказал, просто ведя философско-просветительские беседы ничего не изменить. Ну узнаём мы всё как оно есть(к примеру) и дальше что? Да ничего. Просто узнали.Ну молодцы. Налоги, главное, заплатите и не хрюкайте. Ну не сходили(или сходили) на выборы , с вами или без вас посчитают как надо . Власть и ресурсы в других руках. И с чего бы их потеряли? Не для того отжимали, чтобы потерять. Я лет двадцать пять слышу уже , что скоро режим рухнет. Скоро я рухну, а режим все тот же ) Понятно , что революция это тоже тупик. Кто-то нагреет ручонки на очередном хаосе. В общем сидим дальше, помидоры кушаем, АРИ слушаем.
  • Рашкованские управленцы все пытаются "привлечь иностранных инвесторов". Хотя давно понятно, что народ самый лучший инвестор , если его не кидать все время.Иностранные же инвесторы не дураки вкладываться в эту чёрную дыру, а если и вложатся, то на предельно невыгодных для рф условиях.Вот и газ свой рашкованцы поставляют на запад и на восток в убыток.Так себя ведут от обилия природных ресурсов. Наверное думают, что им конца и края не будет . И сами решили, что сидеть будут здесь вечно.
  • Посмотрел первые 10 минут... Выдержать 1 час этого словоблудия невозможно. Вы хотя бы конкретную минуту укажите, где интересная мысль, гипотеза какая-нибудь высказывается...
  • слушать с 22:00
  • Вы меня разочаровали, лестер лейт. У вас пещерная адженда.
  • БТИ - Бюро Технической Инвентаризации (Где-то на 46-й минуте вы спросили "Что это?")
  • БКИ. Бюро Кредитных Историй
  • И поблагодарим Владислава. Говорил ведь. Подходит время Русским людям вместе спеть одну песню, хором.
  • А как же "управление напрямую Богом"?Не должно по идее Ж быть. Раз напрямую. Но если это и есть замысел, то его и не избежать.
  • Страна принадлежит кому угодно, только не русским.
  • Все таки у АРИ грамотный подход. Раньше, задать вопрос: Зачем строить трубу? было не возможно. Никто в 2017-2018 годах не понял бы этого и посчитал тебя врагом России. Теперь можно, даже не объяснять, что и почему. Просто задай вопрос и все все поймут. Далее тема будет развиваться сама, вне зависимости от чьего-то желания или нежелания. Поэтому для всего свое время. Когда будет можно, будет сказано все. Надеюсь это все понимают, а пока нужно додумывать самостоятельно и учиться читать между строк.
  • Эти с-ки ответят, мы их даже в троллейбус пускать не будем. :-)
  • Можно без сложной аналитики в 2000 г было 3 миллиардера (Ходорковский, Березовский ,Гусинский) в 2018 г. 102 миллиардера (кооператив "Озеро" и прочие друзья Пу)
  • Эти с-ки ответят, мы их даже в троллейбус пускать не будем. :-)
  • Это для тех, кто лагеря избежит. Сколько впереди прекрасных новостей ;-)
  • Хорошая бомба. Хочется сказать " У Бога все в свое время, все вовремя.
  • И поблагодарим Владислава. Говорил ведь. Подходит время Русским людям вместе спеть одну песню, хором.
  • Страна принадлежит всем гражданам. А русские люди являются не единственными гражданами. Нельзя быть шовинистом, комдив! А по факту, русские управляют РФ. В частности, в нашей области у руля русские люди: губер, мэр города, депутаты, прокурор, главы администраций города, даже местные "олигархи". Марсиан во власти нет.
  • Марсиан видел? Ты это, выдыхай иногда
  • Откуда возьмется "свобода", добрый дядя тебе принесет? "Когда Россия будет свободной". Мечта Емели- дурака о чуде. Чтобы страна была свободной (в европейском понимании), нужно участвовать в политике, заключать союзы, входить в коалиции. Другими словами, за свободу нужно бороться. Бороться! А победители всегда получат призовые места!
  • ага, и все войны, кризисы, эпидемии, катастрофы и прочие катаклизмы. в топку такого бога!
  • Германия вся покрыта лесами, причем практически весь он искусственного происхождения, т.е. посажен людьми. Так что не нужно впадать в панику и заламывать руки.
  • да какой нах троллейбус?! единственным доступным для них т/с будут тачки в урановых рудниках
  • ты в ментуру с прокуратурой загляни
  • - Как назвать этих варваров с Востока? - У нас есть для этого хорошее слово
  • Дурак, другого Бога нет. Вообще, нет ничего кроме него.
  • Твоё призовое место, однозначно - лесоповал, ежели живой останешься.
  • Все это рядовые препятствия, перестанет поступать через Украину, откроют опал срочно весь и все, мёрзнуть не будет денежная Европа. Это вся суета для мыслительной суеты пипла, пипл рассуждает про это пока основные дела делаются, к примеру па Украине насаждается украинский язык силой и это проблема для русских, создают из части русских врагов русским , В Норвегии уже 20% мигранты и это то же серьёзная проблемма для норвежцев, и других странах Европы то же. В РФ сокращение местного населения и Европе то же идёт очень быстро, Это основа, создаётся там где все должно быть нормально согласно понятиям населения, заселяют чужым и превращают в кишлак, Смысл сделать здесь кишлак, а центр мира переместить в другие места, и здесь создают иные центры культуры управлять опуская всех местных в развитии
  • Вопрос главный кто это вы и что вы можете?
  • Точно, русские управляют в РФ!!! Набиулина Эльвира Сахипзадовна исконно русская
  • Поляки, из поляков пытаются сделать пастухов для украинцев, что бы поляки это стадо гнали на русских, Влаживаются деньги в Польшу что бы украинцев нанимали на вахту устанавливали иерархию над ними, процесс идёт просто момент когда это станет видно ещё не наступил, всему свое время. Главное что в кремле пособсвауют этому процессу во имя своего живота и тщеславия, потусить что бы по Европе, да русских отпустить по ленинским инструкциям
  • Вопрос главный кто это вы и что вы можете?
  • Просто так "свобода" не появится. Она может появиться в результате краха режима , а возможно и РФ , как государства. Крах произойдет если произойдет банкротство Газпрома (что мы будем наблюдать в ближайшие 3..6 месяцев), падение цен на нефть до $20 как следствие коллапс экономики РФ , локальные бунты против путиноидов в 3..5 регионах одновременно.
  • Твоё призовое место, однозначно - лесоповал, ежели живой останешься.
  • Отрежут кремлян от бабла, получаемого от газа и нефти и передушат как котят
  • И нотку саботажа внести: в дерево навтыкать гвоздей. Потом пусть пилят... )))
  • Свободу не дают, свободу завоёвывают.
  • Внезапно, всплыл компромат на главного россиянского "попозиционера", --- очередная чекисткая пiд@росня как и все прочие, кто бы сомневался. Проговорилась приближенная к Телу Ксюша Собчк. --------------------------------------- "Со слов Собчак, папа Юлии Навальной Борис Борисович Абросимов - из семьи потомственных кэгэбэшников, в настоящее время управляет фондами РФ зарубежом, казначейскими бумагами, активами Стабфонда и Фонда национального благосостояния." "Известно что отец Юлии Навальной одно время служил в посольстве России в Лондоне, занимал там незаметную, но очень важную должность, связанную с финансами и, возможно, с торгпредством. Он выходец из службы внешней разведки, и работал в контрразведке какое-то время. Имел хорошие связи во Внешэкономбанке. А вот чем он занимается сейчас - эта информация закрыта. И в довесок: Николай Николаевич, дедушка Любови Соболь он в Высшей Школе КГБ преподавал, и даже Путина консультировал ____________________
  • Германия вся покрыта лесами, причем практически весь он искусственного происхождения, т.е. посажен людьми. Так что не нужно впадать в панику и заламывать руки.
  • Отказаться от западных ценностей невозможно, поскольку им нет альтернативы. Что мы можем им противопоставить? Только наши традиционные ценности: деспотия, произвол, несменяемая власть, и особенно тотальное воровство. Вряд ли мы разовьем страну если будем жить по понятиям.
  • Отрежут кремлян от бабла, получаемого от газа и нефти и передушат как котят
  • Пусть лучше статую Конфуцию установят больше пользы будет
  • Я уже писал, что кремляне быстро учатся. В 2019 г. доля СПГ в экспортных поставках газа Россией достигнет 16%. Это при том, что сама технология используется в нашей стране всего лишь с 2009 года. Уже сейчас в год Россия экспортирует СПГ в эквиваленте 30 млрд м3, то есть больше половины проектной мощности СП-2. К 2024 г. этот показатель вырастет до 90 млрд м3, порядка трети всего экспорта газа. Так что сдается мне, что европейцы просто выстрелили сами себе в ногу. Кстати, ведь по СП-1 тоже сначала были 50%-ные законодательные ограничения, но теперь он давно работает на 100%. Так же и с этим Опалом - на пике зимнего потребления суд вынесет новое решение и тихо мирно всё вернется в норму. Кстати, об эффективности вложений. Европейские мощности приема СПГ составляют 220 млрд м3, используются на 18%, то есть из 30 терминалов по факту простаивают 25, а ведь каждый стоит 2+ млрд евро, 50+ млрд как бы пущены на ветер... Так что спокойствие Нафтогаза - это как обещанные 150 млрд евро Януковощу. Зимой выяснится, что евро-товарищи немного передумали. Не просто же так родилось выражение, что пuдарасам верить нельзя - из жизненных наблюдений.
  • Вот другой взгляд на перипетии с «северными потоками». Подтягивается инфраструктура – расставляются фигуры на доске. Начинается игра. Еврокомиссия сделала первый ход. Но неужели кто-то из вас думает, что эта долбанная еврокомиссия со всеми своими решениями это нечто незыблемое, как скорость света в вакууме?
  • Китай решил купить всю Украину
  • Марсиан видел? Ты это, выдыхай иногда
  • Ну что вы, не надо им уподобляться. Надо подарить им свободу... свободу от всего, где-нибудь на островах, на Шпицбергене например :)
  • да и чего им...собственно. они же свои фантики меняют на реальный продукт.
  • хрестианам на заметку кстати. ведь упыри благого дела делать не будут).
  • Не по теме, просто поставил комментарий в последний выпуск. Почитываю вас, Владислав, года так с 2001. Хотелось бы побольше выпусков на тему I-ой мировой войны. Дело в том, что все метастазы коммунизма в нашем народе базируются на твёрдой уверенности 99.5% народа, что 1ая мировая война была проиграна, а большевики быстренько заключили мир, не допустив чтобы германо-антантовский буржуй захватил остальную Россию. Смешно? Думаете, люди всё знают, но просто ошибочно полагают, что с 1ой мировой пробуксовал Керенский, а большевики как бы совершили маневр для перехвата власти? И типа им нужно мягко расставить акценты? Нет! Это студенты истфака так могут думать. Я могу отвечать - вся страна считает, что большевики спасли Россию от интервенции. Типа, мальчиш плохиш продался буржуям за варенье (царь, керенский), а мальчиш (большевик) хорошиш за народ, за единую и неделимую Россию. :) даже не знаю, что с этим делать )
  • Пусть лучше статую Конфуцию установят больше пользы будет
  • В Германии при огромном количестве лесов нет НИ ОДНОГО медведя, а несколько волков появились лишь пару лет назад, после того как их полностью уничтожили. Медведь и Волк - это хищники и при пересечении с человеком непременно захотят его сожрать даже в закрытом заповеднике. На днях в Канаде медведь туристом пообедал. Хотите мне сказать, что в Канаде с охраной природы плохо?
  • Понятно, что выборы это балаган.Не важно как проголосуют, важно как посчитают. Хотя у нас в крае как-то получилось странно, все пришли валить "единую россию" и ведь свалили. Власть в крае они отчасти потеряли.Сам не понял , как так вышло, что они её потеряли, они тоже не поняли. Все же было схвачено.Их губернатор, их местная дума. Голосовали до какого то времени как им надо. Придёт минимум бюджетников и все, победа. Остальные не ходили. А тут все вдруг массово пришли против них голосовать. Да, за лдпр и красных. Но тем не менее факт налицо, на время едросню выкинули с поля.И этот факт россиянские СМИ обходят стороной. Молчат. По всей остальной стране едро снова празднует победу.Значит многих эта ситуация устраивает.Нет еще значит "крайней точки", когда человек понимает-всё, этих пора валить, пока тебя не свалили. Значит есть еще пивас и колбаса в холодильниках(или что-там у них есть), значит можно сидеть на попе ровно. Опять же, почему выкинули "единую россию" ? Причина, как ни парадоксально , опять экологическая, продовольственная. Бывший губернатор-единорос Шпорт, совместно с москвичами(не важно откуда они изначально, важно что сейчас это москвичи) перекрыли реку промысловыми сетями и все до последнего хвоста отправляли в Москву, выполняя президентскую программу " доступная рыба". Местных жителей штрафовали за рыбалку. Это рыба стала тут стоить как мраморное мясо.Подобного беспредела не простили и все вышли на выборы валить губернатора и его поганую партию жуликов и воров.Причём в этом году выдвинулись новые люди не связанные с прежними коммуняками и едром. И это хорошо. Так вот, про русское национальное движение. Его же нет на политическом поле. Поэтому и победы в политическом смысле никогда не будет. Если их нет, то о чем речь? Так что помидоры кушаем , Ари слушаем.
  • В Германии при огромном количестве лесов нет НИ ОДНОГО медведя, а несколько волков появились лишь пару лет назад, после того как их полностью уничтожили. Медведь и Волк - это хищники и при пересечении с человеком непременно захотят его сожрать даже в закрытом заповеднике. На днях в Канаде медведь туристом пообедал. Хотите мне сказать, что в Канаде с охраной природы плохо?
  • Посмотрел первые 10 минут... Выдержать 1 час этого словоблудия невозможно. Вы хотя бы конкретную минуту укажите, где интересная мысль, гипотеза какая-нибудь высказывается...
  • Возможно Москва виновата только отчасти, а природу губят ваши некомпетентные начальники- жулики.
  • Хорошо быть русским патриотом в Германии, да Нофман?
  • А вы что думаете? Имеет права русский, который живет не в России, что то вякать по поводу происходящего? Ну понятное дело, что ктож ему запретит, но надо ли его за это порицать?
  • Лейтенант Лесюк, прежде чем задавать мне вопросы, вы должны выполнить старое задание и отчитаться об уровне жизни французов в Марселе. Вольно...
  • Конечно имеет право вякать. Только слова его надо воспринимать критично. Сытый голодного, а свободный раба никогда не поймет. Любишь РФ, приезжай и начинай тушить пожары, защищай леса, восстанавливай экологию. Бросай сытую жизнь в Германии, раздели со своим любимым народом все тяготы и лишения нынешней жизни. Способен ты на такое, Нофман?
  • Лесюк, я русский немец, не безразличный к судьбе русского народа. Учавствую в дискуссиях делясь своим опытом в Германии и Европе, т.к. считаю, что у национально мыслящих русских и немцев общие интересы. Если тебе мое мнение не интерестно - иди мимо. Когда отчитаешься о жизни французов в Марселе?