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Коротко о Главном
Коротко о Главном
19/09/2019 00:54
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Обсуждение
Владимир Кутиков
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Его кто угодно мог забрать, в масках, дали набрать вес, теперь будут использовать, вон радио эхо уже тут как тут и педальный за 5 дней до этого про шамана видео выкладывал и о том что это шаман волнения в бурятии устроил, подхватили волну.
Федор Пашин
ни о чем...час
Славкин null
Не испугались, а сократили ему дистанцию. Теперь ему идти на сто километров меньше осталось.ИщЫШ водонагреватели, отопление. Погода холодная, в тепле - хорошо, смотри мануал к водонагревателю: http://library.plumbase.co.uk/flipbooks/RE/maap80si_22822_t/mobile/index.html#p=12.
Lester Leyt
Дефицит, очереди, причем я пишу не о временах перестройки, тогда еще было хуже. Я не сторонник социализма, а просто сравниваю ту систему и криминальную, нынешнюю. Казалось бы, изобилие товаров, но качество не самое лучшее. Воровство губит нашу страну. Как только в Москве будет порядок, в стране будет.
Lester Leyt
Можно и так сказать. Но системы хозяйствования были разные. Ты недооцениваешь Москву. Там мозговой центр, где принимают решения, главный финансовый поток. Политическая система построена по ордынскому типу. Если в Москве не будут воровать, регионы не пойдут наперекор. Я понимаю, что такое невозможно, поскольку коррупция часть системы. Ну ладно, у меня все.
Юлия Русакова
Каждый человек может попробовать себя в роли клиента https://vulkan-moscow-klub.com//igrovye-avtomaty-na-dengi/
Денис Слоновский
Автоматов ещё не хватало итак букмекеры везде реклама проигрывай Иван деньги влазь в кабалу
Гость
Могли бы и внимания не обращать. А сейчас выходит, что испугались.И реклама на всю страну.
Walknut 59
Не горюй！
Русский Орёл
Не о том новости, вот голос русского народа и самое важное событие современности - длительность 2 мин 28 сек https://youtu.be/bKE1mzNmVGg 24 раза ".. на куй..." и 5 раз "..@ля"
Сибиряк
Электромобили вот вот попрут, практически все производители готовят их выпуск (кроме россиянских дебилов с ДВС мощностью 87 л.с. на 1.6 литрах). 33% россиянцев уже хотят купить электрокар (опросы). Так что нефтянке задница
Филипп Филиппыч
Про ветряк класс--прямо как ВВП рассказывал. червячка жалко---а альтернатива какая тец или аэс?
Алексей Заров
да ничо он не слаб. просто купировали местный внешний раздражитель. шобы на других не распространялся. этот Саня вовсе не дурак, недаром пешком идёт - шобы за длительный период времени максимально привлечь к себе внимание, "шоб не осталось в стороне никого, никого"
Lester Leyt
И при этом такого роста рабочих мест как при нем давно не было. А засирать его стали еще до того, как он успел что-то сделать.
Владимир Кутиков
Владимир Кутиков
Алексей Ф
Режим может и слаб, но, получается, русский народ еще слабее если все это терпит?
Henri Ducard
Режим силен пока слаб народ. Никакие армии и полиции сильный народ не удержат.
Henri Ducard
Трампа не любят в америке, потому что считают что Путин вмешался в выборы и его поставил. В отличие от Обамы, у него реальный жизненный опыт и навыки есть. Но дебилы всегда хотят видеть дебилов на таких постах
Smailey Face
Алексей Ф
То же самое другими словами. По поведению полиции сразу ясно станет, когда у народа будет левел ап
Smailey Face
Электромобили вот вот попрут, практически все производители готовят их выпуск (кроме россиянских дебилов с ДВС мощностью 87 л.с. на 1.6 литрах). 33% россиянцев уже хотят купить электрокар (опросы). Так что нефтянке задница
Viktor Hofmann
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Claas_Relotius
Viktor Hofmann
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Claas_Relotius
Lester Leyt
Лесюк, когда твои кураторы тебе уже дадут курсы реторики и научат не переходить на личности? Повышай качество своей работы, работай над собой. Даже троллинг должен быть качественным.
Viktor Hofmann
Лесюк, когда твои кураторы тебе уже дадут курсы реторики и научат не переходить на личности? Повышай качество своей работы, работай над собой. Даже троллинг должен быть качественным.
Алексей Ф
Бесправные рабы. Зато с жирными помидорами и на электрокарах)
Алексей Ф
И при этом такого роста рабочих мест как при нем давно не было. А засирать его стали еще до того, как он успел что-то сделать.
Maxim Petrov
Потомки НКВДшников среди известных людей https://zen.yandex.ru/media/lsycheva/dedy-voevali-5d720db84735a600ae8f4f5b
Алекс Алекс
Про куматэ и Зеландию я ржал до слез ))))))) Представил себе как Трамп исполняет этот танец где-то на саммите ))))))))))))
Сергей Панченко
этому мужику будут кричать именно "Свободу, нафиг!" )))
Сергей Панченко
да ничо он не слаб. просто купировали местный внешний раздражитель. шобы на других не распространялся. этот Саня вовсе не дурак, недаром пешком идёт - шобы за длительный период времени максимально привлечь к себе внимание, "шоб не осталось в стороне никого, никого"
Константин Алланд
Коллективный путин так и фонтанирует креативом. Решил уже осваивать Дальний восток силами индийцев из Мумбаи. Их там много, живут на 12-20 $ в месяц. Поедут к нам дорубать остатки леса и "улучшать демографическую ситуацию". А я ,пожалуй, прокачусь по Скандинавии. Посмотрю как живут белые люди.Без россиянской пропаганды и агитации.
Lester Leyt
Надеюсь ты знаешь, что президент США действует строго в рамках своих полномочий. Президент часть системы, а не глава системы. Два с половиной года, это очень большой срок. Да, экономика показывает хорошие результаты, но бывало и лучше. Вот анализ: почитай, интересно. https://www.bbc.com/russian/features-45920241
Lester Leyt
А разве СССР был отсталым? Мне кажется это звучит легкомысленно, страна была на самообеспечении. В чем выражается "прогрессивность РФ"? Это загадка, поскольку согласно показателям развития в РФ идет спад производства, мы живем за счет продажи нефти, газа и советских технологий. В стране тотальное воровство, стало больше миллиардеров, уровень жизни зависит от цен на нефть и газ, несменяемая власть, повысили пенсионный возраст. В чем прогресс?
Константин Алланд
Дефицит, очереди, причем я пишу не о временах перестройки, тогда еще было хуже. Я не сторонник социализма, а просто сравниваю ту систему и криминальную, нынешнюю. Казалось бы, изобилие товаров, но качество не самое лучшее. Воровство губит нашу страну. Как только в Москве будет порядок, в стране будет.
Алексей Огородников
На работе периодически общаюсь с начальством, рассказывают много интересного про то какие им козни строит налоговая (государство). Например, сегодня мы выставили клиенту документы на достаточно большую сумму, для нашей компании и он готов их быстро оплатить. Вроде как хорошо, но это только вроде. На самом деле мы их выставили сегодня вынуждено, т.к. по другому было сделать нельзя. Выставили с тем условием, что оплату нам произведут после 30 сентября. Об этом директор специально договаривался с клиентом. Кроме того, он обсуждал этот момент еще и с другим клиентам и они договорились совершить сделку в следующем квартале. Причина простая. Все деньги которые до 30 сентября поступят на счет компании, налоговая будет считать прибылью с которой нужно заплатить налог. Им плевать, что 90% из этой суммы или даже вся сумма это дебиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками. Т.е. это не наши деньги, наших денег там немного, мы практически все должны заплатить другим. Я спрашиваю директора, а как же так есть акты сверки с поставщиками, почему их нельзя предоставить в налоговую и сказать, что вот мы должны тем и тем. Почему мы должны платить налоги со всей суммы? Но он мне говорит, что налоговая так не работает. У нее другое видение, раз на счет поступили деньги, значит получили прибыль, если есть прибыль, значит сначала должны заплатить налоги, а потом рассчитываться остатками с кредиторами и делать авансы, а в следующем квартале мы Вам сделаем перерасчет и вы заплатите меньше налогов. Вообщем для меня опять было очередное "откровение". Государство, в лице налоговой не считается ни с чем и ни с кем. Само понятие прибыль они перевернули с ног на голову. И это позволяет им делать все что бы замедлить движение денег и затормозить бизнес.
ValaVala Xar
Хочу обратить внимание что термин раскрещевание не отражает полностью феномен влияния церкви на жизнь человека. Во первых, я чувствую как от их "куполастых учреждений" идет кладбищенский смрад. Во вторых, само "раскрещивание" поэтапное:
Алексей Огородников
В чем суть? Невидно ничего.
Константин Алланд
Можно и так сказать. Но системы хозяйствования были разные. Ты недооцениваешь Москву. Там мозговой центр, где принимают решения, главный финансовый поток. Политическая система построена по ордынскому типу. Если в Москве не будут воровать, регионы не пойдут наперекор. Я понимаю, что такое невозможно, поскольку коррупция часть системы. Ну ладно, у меня все.
Henri Ducard
Не обменивают бумажки старого образца на новые
Алексей Огородников
Если прогресс нельзя потрогать руками, то это очередная иллюзия, майя. От сознательности сыт не будешь, Огород. Нужна работа и деньги, чтобы оплачивать расходы, покупать хорошие продукты, не все же хотят есть одну картошку, разве только сознательные! Во главе страны стоят русские люди, оккупанты замечены не были. Русские отлично встроены в нынешнюю систему и играют в ней видную роль.
Константин Алланд
Могли бы и внимания не обращать. А сейчас выходит, что испугались.И реклама на всю страну.
Андрей Смирнов
Возможно слово Таврида, Таврия, произошло от слова "товар", т.к. имела большое торговое значение, а тавро-скифы, это просто скифы-купцы? Полуостров Товария, как станция Москва-Товарная )))
Андрей Смирнов
Слишком много театральности, позёрства. Всё это не прибавляет доверия. Вспомнился чародей Чумак, с заряжанием банок ))) Но возможно и ошибаюсь. Не одного ролика пока не посмотрел, только оценил внешний вид и манеру говорить.
Lester Leyt
Если прогресс нельзя потрогать руками, то это очередная иллюзия, майя. От сознательности сыт не будешь, Огород. Нужна работа и деньги, чтобы оплачивать расходы, покупать хорошие продукты, не все же хотят есть одну картошку, разве только сознательные! Во главе страны стоят русские люди, оккупанты замечены не были. Русские отлично встроены в нынешнюю систему и играют в ней видную роль.
Алексей Огородников
Другого ответа, собственно, ждать не приходится. Не знаю у кого и что Вы там в СССР трогали, мне не интересно. Только у людей в нем ничего не было, кроме работы от слова Раб. Рассказывать можно сколько угодно, но факт остается фактом, население после развала осталось нищим. Если оно было богатое, то на что люди потратили все свои капиталы? Или если денег не было, значит все было вложено во что-то, то тогда где эта собственность или может они ее кому то продали? Тогда опять вопрос, а куда они дели деньги от продажи этой собственности? Прям волшебство, у всех, все было, но потом куда-то все делось в одночасье. Так может это иллюзия? А то что у населения, не было ни денег ни частной собственности - реальность. Касательно языка опять все с ног на голову. Не понимаю, какая связь между русскоговорящими и русскими. Я вот, например, могу читать и говорить на английском - это меня не делает англичанином, потому что я себя им не ощущаю. Да что я, 90% населения Украины говорят на русском, и они не считают себя русскими.
Dmitry Vytsepura
хм...с этой темой осторожнее стоит быть...Владислав где то говорил эгрегоры просто так не отпускают, а в особенности эгрегоры религий....на просторах интернета есть несколько достаточно интересных персонажей, вещаюших на эти темы... некоторые предупреждают что за ритуалами раскреста могут стоять очень не шуточные вещи.... есть так же хитрый лайфхак... как бы то сказать.....подняться по леснице штоли и правила эгрегора и его пенальти на вас распостраняться не будут... там очень много чего...кто ищет тот найдет
Lester Leyt
Меня не интересует СССР, это пройденный этап. Насчет "потрогать" речь идет о РФ. Итак, кроме сознательности, что еще? Об языке обсудим позже.
Henri Ducard
То же самое другими словами. По поведению полиции сразу ясно станет, когда у народа будет левел ап
Константин Алланд
В бухтах Приморья северокорейские браконьеры открыли стрельбу по пограничникам рф,которые их пытались задержать, в Забайкалье китайские блок - посты стоят ,к отданной им в аренду территории и некитайцам вход воспрещен, индусов сейчас еще завезут и у них там будет Мумбаи-на-Амуре.Японцы отжимают курильские острова и лавров шлёпает губами, согласно кивая своей армянской гривой. Какой суверинитет? Какая игра на мировой арене? Рф сейчас это ничтожество с надутыми газом "бицепсами". Неспособное защитить ни граждан, ни территории.Это по факту так. Почва для будущих войн - чистая питьевая вода.
ValaVala Xar
Она тоже про это говорила.
Сергей Вишняков
Хочу обратить внимание что термин раскрещевание не отражает полностью феномен влияния церкви на жизнь человека. Во первых, я чувствую как от их "куполастых учреждений" идет кладбищенский смрад. Во вторых, само "раскрещивание" поэтапное:
Истинный Ариец
Каждая страна чего- либо импортирует. РИ- СССР всегда импортировали зерно. Не ту ты статистику смотришь, друг. Вот напиши краткий сравнительный анализ: сколько построено средств производства, социальных объектов, сделано открытий, изобретений за годы социализма и что от них осталось? То же самое, но за последние 27 лет, кстати без войн и бедствий, в мирное время? Сможешь?
Lester Leyt
Каждая страна чего- либо импортирует. РИ- СССР всегда импортировали зерно. Не ту ты статистику смотришь, друг. Вот напиши краткий сравнительный анализ: сколько построено средств производства, социальных объектов, сделано открытий, изобретений за годы социализма и что от них осталось? То же самое, но за последние 27 лет, кстати без войн и бедствий, в мирное время? Сможешь?
Истинный Ариец
Статистика вполне объективная, подтвержденная западными источниками, о какой великой стране СССР может идти речь если не могли накормить население едой? По советской статистике производили миллионы тонн стали, угля ,леса, хлопка, станков только спрашивается на хрена, если это все гнило на складах ???
Boris S
https://youtu.be/YKmN6ICmWCg Персонаж в роли гопника в спортивном костюме и майке прекрасен. Трамп с Кимом вполне реально
Истинный Ариец
Что ты хочешь доказать ? Сейчас значительный прогресс по сравнению с совком. По крайней мере русские что-то осознанно производят или предоставляют какие-то услуги в отличие от скандирования бесполезных и тупых совковых лозунгов типа "Слава КПСС" , " Миру мир" и производства никому ни нужных товаров ( сотен тысяч танков и .самолетов, ведер с гайками типа ВАЗ ).
Lester Leyt
Можешь ответить на мой вопрос Огороду. Только кратно, по существу, без словоблудия. Давай, не будем засорять сайт абстрактными и бесполезными рассуждениями. "Сознательность" он упомянул, есть что добавить?
Козьма Прутков
Цеховой бот с эмблемой адидас, для тех, кто в курсе.
Николай Николаев
Да они (путинцы) на нас срать хотели, а вот интернационализм это у них святое. Заветам Ленина верны.
Николай Николаев
А электроэнергию трудно хранить, нужны новые аккумуляторы эл.энергии - лёгкие и ёмкие, желательно - долговечные.
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