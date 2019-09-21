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Корни иных традиций
Корни иных традиций
21/09/2019 03:08
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Гость
Последняя тайна Второй мировой. https://www.youtube.com/watch?v=abG8rlvbc-s
Arcadiy Y. Polyakov
Круто, спасибо за материал, твари они конченные и парламент и королева, письма мне присылает, что я ей должен... Сперва довели до плена, потом расстреляли за плен. А белоэмигрантов-то зачем выдали? десятки тысяч казаков, а у меня присяга 26-го. 110 тысяч казаков? А за мной и сейчас полицаи гоняются, когда я в форме, 23-го Суд, 25-го тоже суд, за то что казак! А в штабе не знают что со мной делать, против власти пошёл, которая им жалование платит. Не то же самое ли делали немцы с евреями? что за сходство подозрительно. А Казаки 9-го мая празднуют. Может стоит пересмотреть эту дату?
Алексей Огородников
Какой грамотный подход к подаче в фильме. Машину по уничтожению людей создали большевики во главе сталиным. Весь советский режим был антинародным, он грабил и уничтожал инакомыслящих. Но в смерти этих людей виноваты почему-то англичане. Судя, по комментариям, люди восприняли информацию, именно так. Так что для многих это еще, явно, не последняя это тайна и 2-й мировой и уж тем более советской власти.
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