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Грета Тунберг: Объявлен поход против нефти !
Грета Тунберг: Объявлен поход против нефти !
26/09/2019 02:00
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Обсуждение
Конрат Андрей
Даймлер Бенз 3 дня назад объявил о прекращении разработки ДВС.
Гость
Не совсем понял посыл. Ну прикрывался детьми тов.Джугашвили. Мой посыл был в том, что семейство вращается в кругах, которые не особо жалуют русский мир.
Гость
Не обижайтесь, ради-Бога... это шутка. И в спам мой паблик сунули мгновенно. "Кадры решают фсё" - древняя халдейская поговорка.
сергей м.
И что? Сквозь эту постановку, проступает реальность?
Гость
Сам утыкайся. Это для вас утыкнутых норма .
сергей м.
Сам утыкайся. Это для вас утыкнутых норма .
Гость
Аргумент! ;)
сергей м.
Аргумент! ;)
Гость
Точно!)))) Но мне по...р
сергей м.
Точно!)))) Но мне по...р
Гость
ОМОН - такой же персонаж в этом спектакле.
сергей м.
ОМОН - такой же персонаж в этом спектакле.
Гость
Чем мы, РФ-ские обыватели, все и занимаемся. Некоторые от отчаяния переключаются на водку
сергей м.
Чем мы, РФ-ские обыватели, все и занимаемся. Некоторые от отчаяния переключаются на водку
Гость
Ок
сергей м.
Ок
Гость
Георгий Климов о шнобелевских лауреатах упоминал в "Гарвардском проекте", как о дегенеративной семейно/клановой ветви. Старик был прав.
Гость
Ущербное дитя искренне в своём плаче... и это немаловажный фактор для эффективной трансляции-посыла пиплу планеты. Спектакль с трибуны "пошли.вООН" удался.
Гость
увы, Швейцария прочно прикупила бренд.
Adwize
Эти папуасы прикладные, скандинавы наследники русов, где более менее чтото появляется везде скандинавские фамилии фигурируют, через них и рапортуют, могли бы и через русов, но в данный момент мы сами себе не принадлежим.А скорее всего у нас другая миссия.
Гость
(в продолжение)...и начинала свою жатву "баба с косою"
Lester Leyt
И что в итоге? А ничего, все осталось по прежнему, только приняло новые формы. Так сказать, в ногу со временем, понимаешь ли, страна движется, осваивает современные средства и методы узурпации власти и воровства.
Vladislav Shamanov
Ой всё!
Сибиряк
Так что же ты молчал всю дорогу, мил человек! а то мы то тут столько лет Солнышко вокруг шарика гоняли... пикеты стояли... без пропусков (хоть и малой толикой) но во всех книгах-сайтах участвовали)) Сдуру думали, что можно в кои-веки и лыко в строку вставить)) извини братан. Раз бизнес требует не просто молчать, а искажать,... то извини. прости сирых. не вкурили тему. ЗЫ: Инвестор что-ли? че так возбудился-то? Автор похож на нуждающихся в адвокатах?)) Влез если, то говори по сути моментов которые вызывают недоумение. а если по сути(по пунктам, которые много раз изложены) сказать нечего(как и всем до тебя "защитникам"), то просто покури в сторонке.
Lester Leyt
Тема альтернативной энергии заявлена. Задачи ты обозначил актуальные, вот только кто их будет реализовывать? Если по твоему все кругом "клоунада" и "спектакли", даже у тебя дома, то что делать. Сам понимаешь, мир стремительно меняется, спроса на нефть и газ не будет, как нам потомкам скифов и сарматов выжить в этом мире. Если ли у тебя план, Николай?
Истинный Ариец
Без всяких экологов и сумасшедшей Гретты мир постепенно уйдет он нефти в первую очередь по экономическим причинам. Крупнейшие потребители нефти ( Китай , Евросоюз, Япония,Индия, США) не обладают собственными запасами (США быстро их истощит) , поэтому будут стимулировать атомную, ветровую, гелиоэнергетику, все зависит от того насколько быстро будет падать стоимость генерации на АЭС и солнечных ЭС, сначала медленное снижение нефтедобычи потом резкий спад.
Гость
и лёха анальный балаболит за эту кроху цахес... наймит пиндосовский.
Adwize
https://starsinformer.com/greta-thunberg/
Андрей Столярчук
Очень любопытно семейство Тунбергов. с 14:30 про Гретту. "Отец Гретты является потомком лауреата нобелевской премии по химии 1903 года Сванте Августа Аррениуса, который сыграл главную роль в отказе присуждения премий в 1905 и 1906 гениальному русскому учёному Менделееву Дмитрию Ивановичу". https://www.youtube.com/watch?v=NfG7WZOBcYI
Андрей Столярчук
Очень любопытно семейство Тунбергов. с 14:30 про Гретту. "Отец Гретты является потомком лауреата нобелевской премии по химии 1903 года Сванте Августа Аррениуса, который сыграл главную роль в отказе присуждения премий в 1905 и 1906 гениальному русскому учёному Менделееву Дмитрию Ивановичу". https://www.youtube.com/watch?v=NfG7WZOBcYI
Андрей Столярчук
Очень любопытно семейство Тунбергов. с 14:30 про Гретту. "Отец Гретты является потомком лауреата нобелевской премии по химии 1903 года Сванте Августа Аррениуса, который сыграл главную роль в отказе присуждения премий в 1905 и 1906 гениальному русскому учёному Менделееву Дмитрию Ивановичу". https://www.youtube.com/watch?v=NfG7WZOBcYI
Андрей Столярчук
Очень любопытно семейство Тунбергов. с 14:30 про Гретту. "Отец Гретты является потомком лауреата нобелевской премии по химии 1903 года Сванте Августа Аррениуса, который сыграл главную роль в отказе присуждения премий в 1905 и 1906 гениальному русскому учёному Менделееву Дмитрию Ивановичу". https://www.youtube.com/watch?v=NfG7WZOBcYI
Андрей Столярчук
Георгий Климов о шнобелевских лауреатах упоминал в "Гарвардском проекте", как о дегенеративной семейно/клановой ветви. Старик был прав.
Конрат Андрей
Даймлер Бенз 3 дня назад объявил о прекращении разработки ДВС.А это Mercedes Benz...
Андрей Столярчук
Не совсем понял посыл. Ну прикрывался детьми тов.Джугашвили. Мой посыл был в том, что семейство вращается в кругах, которые не особо жалуют русский мир.
Конрат Андрей
Эт не я троллю пенсионера... это они - Ютубовские либерасты!
Конрат Андрей
У вас есть деньги на мерседес? Так помогите русским школьникам организовать кружок, построить квадракоптер потяжелее и путену на башку его уронить. Это по всякому дешевле мерседеса, и полезнее. Может даже в учебники истории попадете.
Гость
Эт не я троллю пенсионера... это они - Ютубовские либерасты!
Алексей Огородников
У россиянских енералов давно сознание перепрошито - когда надо будет - сдадут всех и всё за штуку баксов на рыло. И будет неважно сколько звездолетов наклепают кремляне.
Сибиряк
И какой такой России поплохеет от отсутствия нефти? Пенсии розовощеким 45 летним пенсионерам в латах и фуражках, нечем будет платить? Зарплаты ничегонеделающим бюджетникам? Дожившие до 65 лет пенсы с печи слезут с голодухи и спросят за свои деньги с государства? А людям то(которые сейчас в меньшинстве и всю жизнь зарабатывали сами себе) какая печаль от этого?
Конрат Андрей
https://youtu.be/abG8rlvbc-s отношение британцев к Русским и советских руководителей... Сталин, Толстой,Леинц...
Сибиряк
Просто экономика очень инертна. И люди, как правило не замечают, того что плавно меняется. При ставке рефинансирования 7.5% и НДС 20% ее в принципе быть не может.
Vladislav Shamanov
Давайте еще с временами Ивана Грозного сравним, чтоб хоть как-то обелить режим упырей: "Ну и что, что людям сроки дают по надуманым обвинениям. Но ведь кожу живьем не сдирают, на кол не сажают, прогресс значит есть".
Vladimir Sholkov
Языческая подоплека: "Я есть хозяин и все действуют по моим правилам".
Алексей Огородников
Просто экономика очень инертна. И люди, как правило не замечают, того что плавно меняется. При ставке рефинансирования 7.5% и НДС 20% ее в принципе быть не может.
Сибиряк
Ах простите.... а почему не с 1914 годом... или 1812 ? Есть мировые тренды, благодаря которым у каждого бедуина сотовый теперь. А есть Экономика... которой НЕТ. Вернее есть.... таже самая -социалистическая с вкраплениями элементов рынка. Сравнивать надо с тем КАК ДОЛЖНО, а не умиляться арбузАм находясь в прицепном вагоне цивилизационных процессов.
Walknut 59
На отделку яхты...сколько кож содрали с животных,а металла с пластиком?
Сергей Панченко
а откуда ты знаешь, что кроме танков с калашами россиянские енералы большн ничо не клепают? это они для охлоса такую картинку задвигают, а на самом деле могут и чего потехнологичнее сделать. если их Су-шки способны вплотную подлетать к амерским эсминцам, заглушая напрочь их ПВОшную защиту, то и дронам этим твоим "всемогущим" можно выжечь нахрен электронику. делать кремляди больше неча, как выбалтывать обо всех своих секретах да наработках ещё советского ВПК
сергей м.
Я вот и вижу, как их "Буревестник" летает. Продукт советских наработок. Ха! И так у этих все. Обезьяны со ржавым муляжом гранаты. Максимум на что они способны: врать и воровать. А ещё вые.....ваться.
Гость
Один аутист предупредил другого :-)
Maxim Petrov
Один аутист предупредил другого :-)
сергей м.
Не в тему (а может и в тему), но у нелюбимого ВК К. Серебренникова есть хороший фильм - черная комедия "Изображая жертву"
Vladislav Shamanov
Ротшильды, Рокфеллеры и прочия финансовые Коперфильды и просто преступники с мафией, от чего давно уже пора избавиться.
сергей м.
Она случаем ко всему не безногая лесбиянка? Это писец в каком обществе спектакля мы живём.
Сергей Александрович
Именно. Может только развиваться добыча и продажа СЫРОГО сырья (т.е. БЕЗ добавленной стоимости).
Гость
Помню был человек в истории, который тоже толкал речи. С их помощью он собрал не хилую армию, после чего начал войну со всем миром.
Сергей Александрович
Про т.н. антропогенную историю "глобального потепления" как инструмента бесструктурного управления - https://youtu.be/xekCHoy38jY
Vladislav Shamanov
"Пошли они в жопу ......." (с) Дайте пять, дружище)) Вот именно это должно быть единственным ответом на ВСЁ происходящее, а не выковыривание и поиск алмазов в горах чужого дерьма.
Алексей Огородников
Какие эсминцы, Вы что ли не поняли что ими воевать уже не будут. А выжечь действительно можно всю электронику в том, числе и свою. А после вам пришлют еще один контейнер с дронами. А до того как вы подумаете о том, чтобы напасть на американский эсминец или еще на что, Вам этих дронов вообще пришлют по почте России. То что ничего противопоставить нынешние генералы не смогут, ясно из того, что все они вышли из СССР, в котором много говорили и ничего не делали. То что сейчас армия, все еще, призывная, а по принуждению создать что-то дельное невозможно. И даже в контрактных частях, это сделать тоже невозможно, по причине, что приказы отдают люди с закостенелым сознанием. Свежих мозгов там нет, их туда не пускают, потому-что они только вносят смуту в тесный междусобойчик. "Нельзя же допустить, чтобы всплыло, что очередной танк это только растрата бюджетных денег". Я уверен, что умельцы в России есть и могут придумать и контрмеры против дронов и своих дронов, да еще и по круче. Но для появления всего этого нужны условия, но пока что все пути для появления подобных технологий в России перекрыты.
Гость
...а вот, как было-бы интересно глянуть, ежели-бы кремлёвские урки послали в анальное путешествие британскую уркакратию !?...
Сибиряк
"Пошли они в жопу ......." (с) Дайте пять, дружище)) Вот именно это должно быть единственным ответом на ВСЁ происходящее, а не выковыривание и поиск алмазов в горах чужого дерьма.
Serge Rakitin
Кого-то мне эта Грета смутно напоминает... https://i86.fastpic.ru/big/2019/0925/2f/0d261337f75081f1dc69df2c2e366e2f.jpg
Smailey Face
Как удачно раскрутили это чувырло, ну просто сказка для кукловодов, ведь дебилизированная западная публика хавает подобное так, что аж за ушами трещит, её уже иконой сделали, шаг до обожествления. Мамане её тоже гешефт, пиццу продаёт в разы успешнее, правда в пластиковой упаковке, неэкологичной, ну это мелочи
Vitaly Tiunov
Сейчас каждый может как Гретта. Есть же интернет.
Vladislav Shamanov
Вот вот, надавать им таких люлей чтобы и через 10000 лет их потомки писались при слове русский.
Maxim Petrov
Промашечка вышла. Надо было подобрать черную лесбиянку аутиста с трансгендерным перевоплощением :-)
Гость
Vladislav Shamanov
Есть такой хитрый закон вселенной - всегда когда кого-нибудь обманываешь, в конечном счёте, обманываешь себя. Что господа прихватизаторы-компрадоры нате выкусите не пускают на ассамблею, а ты не воруй - вор должен сидеть в тюрьме. Пока в стране нет нормальной экономики вы никто, хоть истрясись ракетами. Не надо продавать Родину, не надо предавать свой народ, не надо всё загребать под себя - подавитесь, а потом о вас вытрут ноги волчары для которых вы даже не щенки.
Henri Ducard
Поплохеет, потому что с народа деньги эти брать начнут. Доллар за 100... и всё ясно дальше
Алексей Огородников
Помню был человек в истории, который тоже толкал речи. С их помощью он собрал не хилую армию, после чего начал войну со всем миром.
Serge Rakitin
Про танки и не только После окончания ПМВ американские генералы пришли к выводу о бесперспективности танка как боевой машины и до 1941 года отклоняли все предложения о закупке танков в американскую армию. А потом пришлось буквально на коленке лепить сначала Lee, а потом Sherman. Получилось не очень. Это я к тому, что для американцев свойственен определенный юношеский максимализм, в итоге они отказываются от вполне работоспособных технологий, а потом кусают локти. Так было с радиолампами, производство которых в Штатах свернули ещё в 1960-е, в СССР/РФ продолжали делать (по американским прототипам ещё 1920-х годов), а потом выяснилось, что в ряде сфер лампы всё же нужны. И до сих пор Америка закупает их в России. Та же история с керосиновыми ракетными двигателями, от которых отказались в пользу водородных, а потом 20 лет покупали российские РД-180. С нефтью/газом всё тоже может оказаться не столь очевидным. Не удивлюсь, если лет через 20 Россия окажется чуть ли не единственной страной, продолжающей их добычу, а потом вдруг создадут технологию прямого синтеза глюкозы из метана и он станет основой биотехнологии будущего. Это просто как пример.
Сергей Константинов
https://www.youtube.com/watch?v=w7HppElE00M похоже
Алексей Ф
У россиянских енералов давно сознание перепрошито - когда надо будет - сдадут всех и всё за штуку баксов на рыло. И будет неважно сколько звездолетов наклепают кремляне.
Николай Толубаев
Тема альтернативной энергии заявлена. Задачи ты обозначил актуальные, вот только кто их будет реализовывать? Если по твоему все кругом "клоунада" и "спектакли", даже у тебя дома, то что делать. Сам понимаешь, мир стремительно меняется, спроса на нефть и газ не будет, как нам потомкам скифов и сарматов выжить в этом мире. Если ли у тебя план, Николай?
Алексей Ф
Давайте еще с временами Ивана Грозного сравним, чтоб хоть как-то обелить режим упырей: "Ну и что, что людям сроки дают по надуманым обвинениям. Но ведь кожу живьем не сдирают, на кол не сажают, прогресс значит есть".
Алексей Ф
Кто платит тот и заказывает музыку!!!
Vitaly Tiunov
И Наибулину не забудьте пожалуйста.
Сибиряк
А других вариантов ваше подсознание не допускает? заранее проиграли... ну вы даете.))
Vladislav Shamanov
И Наибулину не забудьте пожалуйста.
Yury Safonov
Хватит ли мозгов и воли у европы на техническое перевооружение? Её хорошо "подготовили". Поднимать налоги все умеют, а вот дальше...
Henri Ducard
Ни хрена они не заработают , потому что у нас не было настоящего кризиса . Можешь спрогнозировать падение нефти до $15 и сохранение ее на этом уровне в течении 10..15 лет и последствия для экономики РФ ? Это фактическое прекращение нефтедобычи даже для внутренних потребностей в связи с ее нерентабельностью, падение фонового рынка в 3..5 раз, уход большинства западных ( еще и корейских и китайских компаний) с российского рынка и как следствие тотальный дефицит товаров широкого потребления.
Vladislav Shamanov
Владислава Александровича стали тут как то ругать, дескать он за кремль топит. Ну блин я слушаю обычно на работе и ничего такого прям за кремль не было. Позиция Владислава была проявлено уже давно и ничего радикально в ней не изменилось. Что было хорошего про Россию, что пытались вменить в отступление от прежних взглядов: 1. Россия - по сравнению со многими регионами мира всё ещё не растратила свои ресурсы, в частности - чернозём и за счёт этого еда у нас богаче микроэлементами и вкуснее. Ни каких заслуг эрафии(современной администрации кремля) в этом нет, Владислав ни чего такого не говорил. 2. В России слава богу появилась какая ни какая частная собственность и даже в таком урезанном полу-задушенном виде она позволяет людям жить боле мене достойно. В этом месте всегда эрафия ругалась как предатели которые не дают народу жить по настоящему. 3.В России некоторые деструктивные тенденции которые вовсю шуруют на западе, были остановлены или пока не смогли к нам пробиться, какая никакая заслуга эрафии. По этим пунктам жизнь в России объективно лучше чем на Западе и это не заслуга эрафии. Нормальная вода, нормальная еда, не надо толерастить пидаров разных, ювеналка не такая как там, в принципе можно иметь бизнес. Через передачу Владислав говорил о том что эрафия лохи и просрут сами себя, что и происходит, говорил о незаконной приватизации, о квартирной мафии, коррупции и о предателях в кремле на самых высоких уровнях, про е-чий центробанк и много чего подобного. Может в каких то технических мелочах и были ошибки, но в целом Владислав всегда видит тенденцию и то о чём он говорил раньше сбывается сейчас. Ни чего не поменялось, что вы там придумываете. К тому же, как я понимаю какие то особо резкие вещи говорить нельзя, какие то темы лучше не касаться, мы же не в тайге в бане сидим. Я их эрафию тоже очень не люблю, но не всегда нужно говорить прямо что думаешь, как говорил Конфуций - некоторым достаточно показать один угол а про три других они догадаются сами.
Сибиряк
"Преувеличивая одно и не обращая внимания на другое" (с) так это работает.... сегодня же пояснили вам.) Например : хвалить Соловьева (этого автор вообще объявил- "безупречным")с Кедми на фоне инфо-игнора того-же например Соловья- само по себе как минимум странно. Странно игнорировать и объявлять мелочами стихийные бедствия, коснувшиеся большого числа русских людей. Горит-топит-фонит...- все это мелочи и так и должно быть типа. Странно игнорировать падение уровня жизни населения, (более того вообще недопотребление белка)восхищаясь при этом качеством недоступных для большинства продуктов, что нараз доказывается объемами реализации сетевых российских гигантов, торгующих тем же "пластиком". Тут либо молчать про все табуированные темы, либо освещать не так однобоко. Эти вопросы висят .... и ваш пост это не осветил. Дело ведь в "мелочах". Зря столько лет учили что-ли)
Алексей Ф
….Открыть и содержать собственный бизнес накладывает определенные условия – бесспорно. …все через это проходили – все всё прекрасно знают видят и понимают… не нуждаясь в пояснениях Это у воров-законников нет ни бизнеса, ни семьи – чтобы не было чего лишить и чем шантажировать (но им, чтобы жить «бепалевно» для этого скидывают «в общак» не слабо) АРИ и было и есть более чем актуальным ресурсом. Подобных пока близко нет на горизонте. Освещать публично(!) по сто раз непосредственно личность автора манерой продался-непродался и указывать как и о чём он должен говорить на его частном(!) ресурсе переходит границу такта. (…это допустимо на личных страничках соц. сетей, хотя тоже спорно с позиции этики) Фактически – это публичное обвинение в неискренности и «нечистоплотности», призыв - отбросить в сторону излагаемую мысль в передачах, а обсудить самого автора в негативном свете. Так поступают либо враги, либо озлобленные неудачники.
Гость
Мимику ей плохо ставили. Переигрывает. Говорю как выпускник ВКСПН по части политтехнологий.
Maxim Petrov
Явно "закремлевких постулатов" и нет. Но пропаганда не обязательно должна быть явной - гвозди прямо в лоб чухам вбивают на центральных каналах.
Сибиряк
На природу в рашке почти всем наплевать. Это менталитет. Это не изменить.Единственные осознанные в этом плане люди на земле остались в Скандинавии. Остальные загаживают все вокруг с песнями .Да и чёрт с ними. Однажды прозреют. Что плохого в новых источниках энергии? То что опять рашка не подготовилась к переходу, не создала нормальную экономику? Опять закопав триллионы в свои нефте-газо трубы. Ну потому что дурачьё.Это не лечится. АРИ . Угомонитесь уже равнять кремлёвских паразитов, снимающих маржу с нефте-газа и обычных людей. "Что-то размазывается, что-то остаётся" . Что остаётся ? 500 рублей к пенсии, право на льготный проезд два раза в месяц? Противно слушать все это. Лучше про Шиес раскажите, как там активистов против московских свалок росгвардия прессует.Ни одного упоминания про это, с самого начала противостояния. А именно там возникает национальное самосознание. В таких вот противостояниях. Люди заявили право на свою землю и своё право на чистую землю, без московских помоек и прочей мерзости.
Henri Ducard
Очень со стороны запомнилось. "США захочет сотрудничать - почему нет. Англия если - тоже хорошо. Кремль не делает к нам шагов, мы не с ним. Мы независимое русское движение, если начнет делать шаги - ну, поговорим" Кремль - это не необособленная структура, не отдельное государство, как США и Англия, все люди напрямую зависят от решений кремля, и народ - это кремль. Там наемные менеджеры за деньги, управленцы, которые если не справляются уходят со службы, а если преступники - на суд. В норме это так. С ними не договариваются, а нанимают (выбирают) управлять за плюшки Эта позиция и не нравится - крестьяне-помещики. Плюс какое-то независимое русское движение, которое решает как к кому относиться, с кем сотрудничать. Есть субъектность, свое государство, хотя бы движение какое-то? Иллюзия независимости в интернете, чтобы митинги не устраивали?)) Если каких-то тем не следует касаться, зачем все это? Говорить о том, что мы сейчас статисты - печальный факт мышления людей о политике и жизни - а не необходимая позиция мышления - сидеть, писать посты как воруют, продают, "мы ничто не решаем", брать поглубже и верить, что всё уже идет - на молодое поколение это не действует. И нотки гордости в слове Россия определенно странно звучали, учитывая историю АРИ "Нормальная вода, нормальная еда" - это поэтому у каждого третьего прибор для измерения нитратов. Или вы тоже живете в хорошей экологической зоне и считаете, что если у вас есть, значит везде есть?) Кстати о бизнесе, Синтезтех в Белизе зарегистрирован, а не в России. В принципе можно, но не стоит
Гость
Для чего придумали экологическую революцию? ***https://www.youtube.com/watch?v=V0VBz4b7aig
Алексей Ф
Явно "закремлевких постулатов" и нет. Но пропаганда не обязательно должна быть явной - гвозди прямо в лоб чухам вбивают на центральных каналах.
Гость
Приношу свои извинения... ваш паблик много серьёзнее, чем я думал.
Денис Слоновский
России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем. Четкого определения открытого огня в правилах нет, но, согласно пункту 436, его источником являются, в том числе, горящая спичка и сигарета.
Dexter
Обсуждается не личность автора, а позиция ресурса. Которая в последние годы части старой аудитории, в том числе мне, не очень нравится. Мне лично все равно, какие жизненные обстоятельства автора повлияли на изменение позиции ресурса.
Рустем Бохани
они зарабатывают на кризисе
Vitaly Tiunov
Без всякой связи с Гретой, очень доставляет видеть как одни и те же люди стенают по поводу радиоактивных сливов, вырубленных лесов и отравленого воздуха, но при этом ругательски ругают того , кто обличает виноватых в этом беспределе.
Алексей Ф
Зависит от того как преподносится. ..проект авторский и к тому же ресурс личный, склонение ресурса в целом, невольно или преднамеренно (не один раз, а повторяясь под каждым выпуском) вовлекает и других сконцентрироваться на оценке именно личности автора. У вас это получается по-мягче, другие призывают «узреть продажность» конкретно в лоб! Знаю и улавливаю в передачах, что позиция автора к существующему положению вещей никоем образом не изменилась, несмотря ни на какую риторику. Вы пишите что вам безразлично что повлияло на изменения… а мне вот не всё равно, что цензура ненавистного режима подбирается и сюда (к уникальному по своей сути ресурсу) и вынуждает лавировать… (это для понимающих – сочувствующих. Не для тех кто приучен сразу открещиваться навешивая ярлыки)
Vladimir Sholkov
Если она такая влиятельная то пожалуйста пусть собирает армию и отстаивает леса в сибири, пусть собирает армию и в местах слива устраивает загран отряды. Но я этого не вижу. Лес сплошняком под откос но никто не шелохнулмюся. Пол Востока в огне было и Аууу? Не слышу отзыва.
Vladimir Sholkov
В Польше и Прибалтике такую армию считайте собрали и природу сохранили, не верите съездите в Татры, например, убедитесь. А дальше на восток уже не хватает солдат. Вы с этой секунды призваны. Начинайте отстаивать леса России.
Истинный Ариец
Без всяких экологов и сумасшедшей Гретты мир постепенно уйдет он нефти в первую очередь по экономическим причинам. Крупнейшие потребители нефти ( Китай , Евросоюз, Япония,Индия, США) не обладают собственными запасами нефти (США быстро их истощит) , поэтому будут стимулировать атомную, ветровую, гелиоэнергетику, все зависит от того насколько быстро будет падать стоимость генерации на АЭС и солнечных ЭС, в связи с этим увидим сначала медленное снижение нефтедобычи потом резкий спад. Для РФ негатив в том что у нас себестоимость добычи от $ 30 в Саудовской Аравии и ОАЭ менее $10 , в какой то момент нефтедобыча в РФ станет нерентабельной и вся экономика свалится в штопор ( что можно наблюдать в нынешней Венесуэле, тяжелую нефть нерентабельно добывать технологиями 70-ых годов ).
Истинный Ариец
странно почему они негритянку не вытащили или хотя бы арабку, пакистанку???
Истинный Ариец
Чтобы появились предатели должны быть радетели за русских во властных структурах , чего не наблюдается по крайней мере последние 100 лет
Вит Ла
Не буду данные предоставлять . кому надо сам найдет .Численность населения России с 1926 по 2019 увеличилась менее чем в полтора раза А простите на чем основывалась энергетика начала 20 века . на нефти и газе ? Да вы мозги то включите , 90 % процентов экономики работает на раскрут самой экономики а не на человека ..Все эти движняки . перелеты и переплывы ежедневные человеку нах... не нужны будь у него дом одежда и пища . А задачи такой никто не ставит . Экономика ради экономики .
Dexter
много слов пустых у вас. никто не просил хулить и попадать под цензуру, и не переходил на личности. Недоумение вызвано обеление и подгонка фактов под это обеление. Это ваша прямая ложь, с переходом на личности. Кстати на личности вы перешли , а следующим постом обвинили других в переходе на личности и заклеймили это явление)) красавец! По сути понимаю тоже не имеете что сказать.
Рустем Бохани
Мне вспомнилось о сюжете картины голландского живописца Питера Брейгеля Старшего. Заглавным героем картины является персонаж фламандского фольклора (Безумная Грета), в порыве безумия штурмующий ад, чтобы насытить свою жадность.Видимо кто так шутит в случае с настоящей Гретой.
Сибиряк
много слов пустых у вас. никто не просил хулить и попадать под цензуру, и не переходил на личности. Недоумение вызвано обеление и подгонка фактов под это обеление. Это ваша прямая ложь, с переходом на личности. Кстати на личности вы перешли , а следующим постом обвинили других в переходе на личности и заклеймили это явление)) красавец! По сути понимаю тоже не имеете что сказать.
Роман Котов
До Байкала далеко. У нас тут в Камбарке (Удмуртия, РФ) что-то мутят. Народ пикеты собирает против постройки захоронок.
Истинный Ариец
Упыри и экономика РФ не одно и то же. На падение рынка в 5 раз заработают в 25 раз больше (плечи возьмут как недавно в нефти) плюс если в долларах будут ещё раза в 2. После сбегут из страны с концами. А кто останется, призовет сплотится и "понять". У них и нефть, и еда всегда на столе будут, за доллары купят, смогут себе позволить. В жопе будет только люди, которые не используют возможность тоже заработать на падении
Истинный Ариец
Не думаю что кремлян можно испугать полоумной шведской соплячкой
Vitaly Tiunov
В Польше и Прибалтике такую армию считайте собрали и природу сохранили, не верите съездите в Татры, например, убедитесь. А дальше на восток уже не хватает солдат. Вы с этой секунды призваны. Начинайте отстаивать леса России.
Истинный Ариец
Кто платит тот и заказывает музыку!!!
Konstantin Pakhomoff
https://youtu.be/EWRoElpc28s Сталинградская битва. Часть первая. Д.Джангиров и В.Савинов
Konstantin Pakhomoff
Грета вовсе не про экологию.Ариец вот тут удивляется почему они не взяли черную или азиатку. Это как раз потому, что не про экологию и не про нефть.
Константин Алланд
На природу в рашке почти всем наплевать. Это менталитет. Это не изменить.Единственные осознанные в этом плане люди на земле остались в Скандинавии. Остальные загаживают все вокруг с песнями .Да и чёрт с ними. Однажды прозреют. Что плохого в новых источниках энергии? То что опять рашка не подготовилась к переходу, не создала нормальную экономику? Опять закопав триллионы в свои нефте-газо трубы. Ну потому что дурачьё.Это не лечится. АРИ . Угомонитесь уже равнять кремлёвских паразитов, снимающих маржу с нефте-газа и обычных людей. "Что-то размазывается, что-то остаётся" . Что остаётся ? 500 рублей к пенсии, право на льготный проезд два раза в месяц? Противно слушать все это. Лучше про Шиес раскажите, как там активистов против московских свалок росгвардия прессует.Ни одного упоминания про это, с самого начала противостояния. А именно там возникает национальное самосознание. В таких вот противостояниях. Люди заявили право на свою землю и своё право на чистую землю, без московских помоек и прочей мерзости.
Константин Алланд
Как отметил Песков, Россия присоединилась к соответствующим международным документам. «Уделяется много внимания вопросам экологии и вопросам изменения климата. Вы знаете, что экология является составной частью наших национальных проектов, отдельным направлением, поэтому Россия много внимания уделяет этой теме», — добавил он. Кусок россиянского лицемерного говна. Уроды сожгли 15 миллионов ГА леса своим бездействием и бардаком.
Александр Верный
В выступление Греты Тумберг я удивил лишь либеральную отрыжку в самой отвратительной и примитивной форме подачи, мы это все проходили с Зоей Космодемьянской, погано все это, деградация! Может все проще,может нет уже идей у этой клики как контролировать развитие, совсем сгнила!
Иван Помидоров
Думаю контрмеры достаточно просты. Покраска объектов спец раскраской со сложным рисунком, установка генераторов тумана, установка стробоскопов, водометов и т.д. Все это затруднит использование этих дронов. Вот проблема обнаружения их действительно серьезная.
Алексей Огородников
Думаю контрмеры достаточно просты. Покраска объектов спец раскраской со сложным рисунком, установка генераторов тумана, установка стробоскопов, водометов и т.д. Все это затруднит использование этих дронов. Вот проблема обнаружения их действительно серьезная.
Henri Ducard
Что показательно, у них там как я понял нет кого-то главного, затейника, люди сами понимают и едут жить в лагерь
Сергей Панченко
эрафия лохи и просрут сами себя - как говорил какой-то там "певец революции": "Жаль, что в это время чудесное жить не придёцца ни мне, ни тебе"
Сергей Панченко
Суть не в электронике, а в людях, которые ей занимаются и даже не в них самих, а в тех кто руководит ими, кто задет направление работы. А нынешние генералы не способны выбрать правильное направление в результате много чего полезного отбрасывается. Увы, они способны только рефлексировать. На западе военные беспилотники появились уже давно, а в России только сейчас стали их разрабатывать и производить. А не делали их, потому-что не понимали потенциала, а не потому-что в России нельзя это сделать. У них нет времени даже об этом подумать. Нужно делать бизнес, а свободное время, как вы заметили, встречаться с друзьями в сауне. Интересы другие поэтому и результат другой. Причем в армии есть офицеры с прогрессивным сознание, но им постоянно бьют по рукам и чинят препятствия по службе, потому что они неудобны, т.к. говорят правду.
Henri Ducard
Упыри и экономика РФ не одно и то же. На падение рынка в 5 раз заработают в 25 раз больше (плечи возьмут как недавно в нефти) плюс если в долларах будут ещё раза в 2. После сбегут из страны с концами. А кто останется, призовет сплотится и "понять". У них и нефть, и еда всегда на столе будут, за доллары купят, смогут себе позволить. В жопе будет только люди, которые не используют возможность тоже заработать на падении
сергей м.
Да пожалуйста, продолжай гордиться/уповать , кто тебе мешает. Пребывай, так сказать, в иллюзии. ))))
Иван Помидоров
Мадуру не выгоняют для того, чтобы России было пока с кем "дружить" и куда выбрасывать деньги. Нам оставляют друзей которые разоряют Россию экономически и подрывают её авторитет своей дружбой. Один только Ким Чен Ын чего стоит. Россию успешно заталкивают в страны 3го мира. А потом прихлопнут экономически и спровоцировав беспорядки изнутри.
Шерин Дана
До Байкала далеко. У нас тут в Камбарке (Удмуртия, РФ) что-то мутят. Народ пикеты собирает против постройки захоронок.
Шерин Дана
Мимику ей плохо ставили. Переигрывает. Говорю как выпускник ВКСПН по части политтехнологий.
Алексей Огородников
Суть не в электронике, а в людях, которые ей занимаются и даже не в них самих, а в тех кто руководит ими, кто задет направление работы. А нынешние генералы не способны выбрать правильное направление в результате много чего полезного отбрасывается. Увы, они способны только рефлексировать. На западе военные беспилотники появились уже давно, а в России только сейчас стали их разрабатывать и производить. А не делали их, потому-что не понимали потенциала, а не потому-что в России нельзя это сделать. У них нет времени даже об этом подумать. Нужно делать бизнес, а свободное время, как вы заметили, встречаться с друзьями в сауне. Интересы другие поэтому и результат другой. Причем в армии есть офицеры с прогрессивным сознание, но им постоянно бьют по рукам и чинят препятствия по службе, потому что они неудобны, т.к. говорят правду.
Boris S
Грета поднимает понимание важности природы. Старикашки все загадили, и скоро помрут, а детям потом это разгребать. Обсуждать по любому надо. И она молодец. Каждому выступать в оон не дают, даже по знакомству. Только людям с историей. Создать себе такую историю в 16 лет, да еще и с ее проблемами не всем дано. И за то что путенцам на хвост наступила, от меня отдельный лайк.
Vitaly Tiunov
Грета поднимает понимание важности природы. Старикашки все загадили, и скоро помрут, а детям потом это разгребать. Обсуждать по любому надо. И она молодец. Каждому выступать в оон не дают, даже по знакомству. Только людям с историей. Создать себе такую историю в 16 лет, да еще и с ее проблемами не всем дано. И за то что путенцам на хвост наступила, от меня отдельный лайк.
Алексей Огородников
Потеря нищей пайки, для жителей России, в первую очередь русских - величайшее счастье. Нельзя от пайки зависеть. Да и потеря невелика, сколько вы , например ,с нефти имеете? 0.0000000000001 процента? Все остальное потеряют путинские шнобельмахеры , вон как их плющит, спустили на Грету эту всех своих пропагандистов. Только эффект обратный. Люди обсуждают. Может и за свое будущее начнут со временем бороться.
Boris S
Да тем путенцам оно до звезды, у них другие жизненные циклы. Там поворотов никаких не жди на мой взгяд, ни в какую сторону, кроме как сдохнуть и с собой на тот свет всех забрать . Наследственность, отягощённая преступлениями. Историю Греты не читал, но в 16 в ООН. да ничего такого, ни вы ни я в оон не выступаем, ктото же должен, активистку нашли.
Vitaly Tiunov
Потеря нищей пайки, для жителей России, в первую очередь русских - величайшее счастье. Нельзя от пайки зависеть. Да и потеря невелика, сколько вы , например ,с нефти имеете? 0.0000000000001 процента? Все остальное потеряют путинские шнобельмахеры , вон как их плющит, спустили на Грету эту всех своих пропагандистов. Только эффект обратный. Люди обсуждают. Может и за свое будущее начнут со временем бороться.
Алексей Огородников
Аргумент для шизанутых последователей Греты. CO2 является пищей для растений. Нынешняя атмосферная концентрация CO2 почти 390 частей на миллион (PPM). Добавление еще 300 частей на миллион CO2, как это было продемонстрировано буквально в тысячах экспериментов, значительно увеличит производство биомассы почти всех видов растений. Эта стимуляция роста происходит потому, что CO2 является одним из двух компонентов (другим является вода), которые необходимы для фотосинтеза. Следовательно, CO2 на самом деле это "пища", которая поддерживает жизнь практически всех растений на земле и в море. И чем больше СО2 они «съедают» (поглощают из воздуха или воды), тем лучше идет их рост. https://plantsneedco2.org/default.aspx?MenuItemID=103&MenuGroup=Home&CO2IsGreenAndGood/
Влад Шевченко
Странная какая-то эта Грета. Я не нашел ни где она училась и учится, ни где она живет, ни отзывов о ней друзей и знакомых. Она имеет психические расстройства, но вместо того чтобы сказать об этом все заглядывают ей в рот внимательно её слушают. То Псаки, то Грета, их что на одной ферме выращивали? Министр экологии Бельгии что-то вякнула против Греты и тут же "решила" уволиться. Понятно что её пропихивают и пиарят, непонятно другое, все СМИ и политики получили указание слушать её открыв рот?
Boris S
Вот не соглашусь про окончательные победы. Вижу серьезную войну идеологий. И цель этой войны наши мозги. От нас, более менее простых людей все зависит, иначе бы на наше мнение положили бы как в 1984. Ан нет, тратятся. И полностью согласен с вами, что АРИ важнейший ресурс. Хороший срез общества, не большой, но и не маленький. И совсем не прокремлевский, как тут некоторые обвиняют. Когда то у них был девиз , что люди любят когда их информируют честно, и в соответствии с их мировоззрением, как то так. Актуально всегда)
Влад Шевченко
Грета это проект. И не думаю что это проект друзей русского народа.
Vladimir Sholkov
Есть такой уголок как западенщина. Они в свое время , насколько я слышал, в свое время все вырубили. У каждой семьи было по лесопилке и продавали лес. Но вы приводите в пример Татры.
Сергей Кузнецов
Алексей Огородников
А может это антивыборная кампания для Трампа? Ведь он пришел к власти при поддержке большого количества американских фермеров. И теперь появление и развитие движения борьбы с СО2 ударит по ним по полной и лишит Трампа его поддержки. А если Трамп захочет, вновь, их поддержать, то встретит сопротивление толпы, которая озаботилась новой проблемой - приближением всеобщей мировой экологической катастрофы. В любом случае произойдет классовый раскол в американском обществе. Это что так сливают Америку? И Джона Болтона уволили тоже потому что он он выступал против вмешательства международных организаций в дела США, выступал против того же ООН. Видимо Трампу объяснили правила игры, показали кто тут все решает и ему пришлось его уволить.
Vitaly Tiunov
Вот не соглашусь про окончательные победы. Вижу серьезную войну идеологий. И цель этой войны наши мозги. От нас, более менее простых людей все зависит, иначе бы на наше мнение положили бы как в 1984. Ан нет, тратятся. И полностью согласен с вами, что АРИ важнейший ресурс. Хороший срез общества, не большой, но и не маленький. И совсем не прокремлевский, как тут некоторые обвиняют. Когда то у них был девиз , что люди любят когда их информируют честно, и в соответствии с их мировоззрением, как то так. Актуально всегда)
Vitaly Tiunov
Vitaly Tiunov
Влад Шевченко
Так это хорошо что обсуждают, разве нет? Тот кто хотел обсуждения выбрал для этого нужного человека. Аутисты кстати далеко не всегда пациенты психбольниц. Если в раннем возрасте диагностировать и лечить, будет нормальный человек. Про Грету, конечно, медицинских подробностей не знаю, но никаких особых отклонений не вижу. Хорошая девочка, хорошую адженду продвигает. Я тоже хочу жить в чистом мире. И вы хотите. Даже если страшный Сорос ее в оон притащил, в чем проблема?
Vitaly Tiunov
Так это хорошо что обсуждают, разве нет? Тот кто хотел обсуждения выбрал для этого нужного человека. Аутисты кстати далеко не всегда пациенты психбольниц. Если в раннем возрасте диагностировать и лечить, будет нормальный человек. Про Грету, конечно, медицинских подробностей не знаю, но никаких особых отклонений не вижу. Хорошая девочка, хорошую адженду продвигает. Я тоже хочу жить в чистом мире. И вы хотите. Даже если страшный Сорос ее в оон притащил, в чем проблема?
Владимир Лужников
Интересная статья, но всё равно остается много вопросов. Неужели правы те кто вытащил Грету на трибуну? Неужели мир настолько дебилизирван? Может быть наоборот, таких как Псаки и Грета вытаскивают на трибуну для того чтобы мир дебилизирвать? И самое главное, непонятно почему никто не задаёт вполне естественный вопрос: "вы действительно хотите серьёзно обсудить слова психически нездорового человвка"?
Алексей Огородников
Шастал по экологическим форумам и наткнулся на эту информацию. В последние годы правления Сталина у нас возникло такое явление, как лысенковщина. Талантливый учёный-селекционер Трофим Лысенко в молодости поставил свой талант на службу злу и своекорыстию. Он наобещал Сталину "золотые горы" — изобилие продуктов сельского хозяйства благодаря не столько труду и передовой агротехнике, сколько якобы созданным им способам "воспитания" растений в высокоурожайные и устойчивые к вредителям и неблагоприятным погодным условиям. А когда пришло время предъявить Сталину результаты своих несуразных обещаний, которых, конечно, не было, да и быть не могло, он обвинил в своих неудачах насмехавшихся над ним советских генетиков — якобы они злонамеренно сбивали с толку селекционеров и мешали им достичь поставленной цели. В 1948 году состоялась печально известная сессия сельскохозяйственной академии СССР, где Лысенко и его сторонники объявили генетику виновницей наших сельскохозяйственных неудач. Хотя Сталин прямо не поддержал Лысенко, однако после этого шабаша в СССР начались гонения на генетиков. Ломались научные карьеры и человеческие судьбы. А главное — вместо занятия серьёзной наукой учёным, которые оказались вынуждены поддакивать Лысенко и его приспешникам, пришлось многие годы заниматься ерундой.
Влад Шевченко
Интересная статья, но всё равно остается много вопросов. Неужели правы те кто вытащил Грету на трибуну? Неужели мир настолько дебилизирван? Может быть наоборот, таких как Псаки и Грета вытаскивают на трибуну для того чтобы мир дебилизирвать? И самое главное, непонятно почему никто не задаёт вполне естественный вопрос: "вы действительно хотите серьёзно обсудить слова психически нездорового человвка"?
Vitaly Tiunov
В инстаграме 6.4 миллиона подписчиков. Наверняка там есть друзья и однокласники. А где вы хотите еще поискать ее друзей?
Влад Шевченко
На носу серьезный экономический кризис, поэтому истерия с климатом очень хорошо подходит для отвлечения внимания и обьяснения очередного повышения налогов. Те же массовые увольнения можно обьяснить проблемой климата и что якобы люди ждут электрокары и нехотят покупать ДВС, хотя в реале у людей просто нет денег. Опять же проблема нелегалами уходит на второй план, более того африканцы и арабы признаются уже климатическими беженцами, тк в Африке оказывается жарко. Уже не саргументируешь, что их нужно отправит назад, тк война закончилась и т.е.
Влад Шевченко
Мне нужны не её друзья а неформальная информация о ней, а вот её то как раз и нет. Странно что о такой великой и известной личности такая информация отсутствует, в то время как про Грету её родители , вроде как даже книгу написали "Сцены из сердца". Не удивлюсь если её переведут на все языки мира, и издадут миллиардными тиражами.
Viktor Hofmann
Какие ваши личные свободы пострадали? Вам мешают дышать челябинским воздухом, и заставляют вместо этого наслаждаться черным лесом? При чем тут иммигранты? Если вы хотите продвигать свою адженду, вам надо стать медиапроектом, иначе про вас никто никогда не узнает. Цена становления таким проектом - несколько десятков тысяч юро, и хороший контент. Все. Зачем нужны для этого какие то круги? Я готов платить за электричество больше, если это уберет нафиг дымящую нефтяную жуть, и заменит ее аккуратненькими солнечными панелями, куда детишки будут на школьные экскурсии ходить и пропитываться важностью экологии. Потому, что это будет для моего здоровья полезным, а здоровье бесценно. А если такие панели будут везде то массовое производство сделает их вообще супер дешевыми.
Vitaly Tiunov
В фейсбуке есть. Даже по затертой ссылке навалом информации. Знаете как получаются знаменитости? Родители, если могут, дают начальный пуш, а дальше все своими ручками. Тут родители сделали что могли. Молодцы. И с прошлого года как я понимаю, оно все катиться как ком, уже на Греткиной энергии. И вот она где то в 1000 раз влияет больше на мир чем этот ресурс. Интернет. Интернет великая вещь. Просто чудеса творит. Попробуйте тоже, если у вас есть какая то адженда.
Viktor Hofmann
На носу серьезный экономический кризис, поэтому истерия с климатом очень хорошо подходит для отвлечения внимания и обьяснения очередного повышения налогов. Те же массовые увольнения можно обьяснить проблемой климата и что якобы люди ждут электрокары и нехотят покупать ДВС, хотя в реале у людей просто нет денег. Опять же проблема нелегалами уходит на второй план, более того африканцы и арабы признаются уже климатическими беженцами, тк в Африке оказывается жарко. Уже не саргументируешь, что их нужно отправит назад, тк война закончилась и т.е.
Vitaly Tiunov
Какие ваши личные свободы пострадали? Вам мешают дышать челябинским воздухом, и заставляют вместо этого наслаждаться черным лесом? При чем тут иммигранты? Если вы хотите продвигать свою адженду, вам надо стать медиапроектом, иначе про вас никто никогда не узнает. Цена становления таким проектом - несколько десятков тысяч юро, и хороший контент. Все. Зачем нужны для этого какие то круги? Я готов платить за электричество больше, если это уберет нафиг дымящую нефтяную жуть, и заменит ее аккуратненькими солнечными панелями, куда детишки будут на школьные экскурсии ходить и пропитываться важностью экологии. Потому, что это будет для моего здоровья полезным, а здоровье бесценно. А если такие панели будут везде то массовое производство сделает их вообще супер дешевыми.
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