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Конспирология последних событий
Конспирология последних событий
28/09/2019 01:47
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Обсуждение
Гость
ПРОРОК Духовной жаждою томим, В пустыне мрачной я влачился, И шестикрылый серафим На перепутье мне явился; Перстами легкими как сон Моих зениц коснулся он: Отверзлись вещие зеницы, Как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, И их наполнил шум и звон: И внял я неба содроганье, И горний ангелов полет, И гад морских подводный ход, И дольней лозы прозябанье. И он к устам моим приник, И вырвал грешный мой язык, И празднословный и лукавый, И жало мудрыя змеи В уста замершие мои Вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, И сердце трепетное вынул, И угль, пылающий огнем, Во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, И бога глас ко мне воззвал: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, Исполнись волею моей, И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей». *** А.С. ПУШКИН - более, чем внятно...
Гость
Таран Дмитрий
Насчёт Греты Тунберг и яхты Malizia II←← князей Монако Гримальди на которой её в ООН отвёз Принц Монако Пьер Казираги — второй сын принцессы Каролины Гримальди . Гримальди родня Бальби и Паллавичини . Malizia←← Перевод: хитрость, обман; коварство; лукавство.козни, каверзы https://en.wikipedia.org/wiki/Pallavicini_family Горацио Паллавичино финансировал Британскую Корону . Джейн Кромвель дочь сэра Оливера Кромвеля жена сэра Тоби Паллавичино .Сэр Горацио Палавичино муж Анны Кромвель ,его племянник Оливер Кромвель сделал революцию в Англии Эльвина Паллавичини (1914 -2004 ) королева чёрной аристократии . Джанкарло Паллавичини - экономист, работал основным западным советником по Перестройке в правительстве Горбачёва . Франческо (Франсуа) Гримальди «Хитрец» ( Francesco Grimaldi La Malizia←←, ум. 1309) захвативший принадлежавшую гибеллинам крепость Монако. Считается основателем правящей в Монако княжеской династии. https://wikifaces.ru/g/antonio-1534-grimaldi-cheba.html Антонио Чеба Гримальди(1534)←← . Супруга Арджента Паллавичини←← Торговец — дож Генуэзской республики. http://www.balbifamily.com/nobility.htm В эпоху Возрождения старое генуэзское дворянство подчеркивало важность брака людей одинакового социального положения. В 1573-1575 гг. Семья Бальби (Balbis) имела тесные отношения с Джакомо Дураццо дожем Генуи . Два брата Бальби, Джио Франческо I и Панталео I, женились на двух дочерях Джакомо Дураццо, Баттине и Лукреции. Эти браки вместе с очень успешными предприятиями Balbi подняли семью до самых высоких социальных слоев. Были также браки с другими известными семьями, включая Spinolas, Lomellinis, Invreas и Паллавичин(Pallavicinos). https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Durazzo-Pallavicini Палаццо Дураццо-Паллавичини . Подрядчик Джио Агостино Балби. Banco di San Giorgio — как иногда утверждается, первый в мире банк 1407 г. Создатели банка является семьи Гримальди , Паллавичини ,Бальби, Дориа , Фьески, Спинола, Джустиниани и Саккети .
Таран Дмитрий
Насчёт Греты Тунберг и яхты Malizia II←← князей Монако Гримальди на которой её в ООН отвёз Принц Монако Пьер Казираги — второй сын принцессы Каролины Гримальди . Гримальди родня Бальби и Паллавичини . Malizia←← Перевод: хитрость, обман; коварство; лукавство.козни, каверзы https://en.wikipedia.org/wiki/Pallavicini_family Горацио Паллавичино финансировал Британскую Корону . Джейн Кромвель дочь сэра Оливера Кромвеля жена сэра Тоби Паллавичино .Сэр Горацио Палавичино муж Анны Кромвель ,его племянник Оливер Кромвель сделал революцию в Англии Эльвина Паллавичини (1914 -2004 ) королева чёрной аристократии . Джанкарло Паллавичини - экономист, работал основным западным советником по Перестройке в правительстве Горбачёва . Франческо (Франсуа) Гримальди «Хитрец» ( Francesco Grimaldi La Malizia←←, ум. 1309) захвативший принадлежавшую гибеллинам крепость Монако. Считается основателем правящей в Монако княжеской династии. https://wikifaces.ru/g/antonio-1534-grimaldi-cheba.html Антонио Чеба Гримальди(1534)←← . Супруга Арджента Паллавичини←← Торговец — дож Генуэзской республики. http://www.balbifamily.com/nobility.htm В эпоху Возрождения старое генуэзское дворянство подчеркивало важность брака людей одинакового социального положения. В 1573-1575 гг. Семья Бальби (Balbis) имела тесные отношения с Джакомо Дураццо дожем Генуи . Два брата Бальби, Джио Франческо I и Панталео I, женились на двух дочерях Джакомо Дураццо, Баттине и Лукреции. Эти браки вместе с очень успешными предприятиями Balbi подняли семью до самых высоких социальных слоев. Были также браки с другими известными семьями, включая Spinolas, Lomellinis, Invreas и Паллавичин(Pallavicinos). https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Durazzo-Pallavicini Палаццо Дураццо-Паллавичини . Подрядчик Джио Агостино Балби. Banco di San Giorgio — как иногда утверждается, первый в мире банк 1407 г. Создатели банка является семьи Гримальди , Паллавичини ,Бальби, Дориа , Фьески, Спинола, Джустиниани и Саккети .
Таран Дмитрий
https://en.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Filippo_Durazzo Джакомо Филиппо Дураццо III (1719–1812) был главой самой богатой семьи 18-го века в Генуе , Италия , а также известным натуралистом и библиофилом. Он сыграл важную роль в организации коллекций естественной истории в Университете Генуи и Городском музее естественной истории. Дураццо был сыном Марчелло Дураццо (1703–1787) и Клелии Дураццо (1709–1782). Его потомки включают Клелию Дураццо Гримальди и Игнацио Алессандро Паллавичини , оба по своей природе натуралисты. https://en.wikipedia.org/wiki/Clelia_Durazzo_Grimaldi Клелия Дураццо Гримальди ( Clelia Durazzo Grimaldi (1760–1830)) , была ботаником и маркизой в Генуе , Италия . Она была дочерью Джакомо Филиппо Дураццо и Маддалены Паллавичини .Основала ботанический сад на вилле Дураццо-Паллавичини https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%94%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%86%D0%BE Дом Дураццо (итал. Durazzo) был одной из основных аристократических семей Генуэзской республики. С 1387 по 1576 год они были известны как Дурасса (итал. Durassa). Девять представителей Дома Дураццо были правителями Генуи, в том числе восемь человек были дожами Генуэзской республики. По этому показателю Дураццо уступают только семействам Гримальди и Спинола (по 11 дожей). Кроме того, из Дома Дураццо вышли два кардинала, пять епископов, шестнадцать послов, а также многие коллекционеры, меценаты и учёные.
Walknut 59
The Vanguard Group ,Black Rock ...что на слуху((
Таран Дмитрий
Доступен для личного общения в Фейсбуке.А как получить доступ к Вам для личного общения?
Константин Алланд
Из недавнего. В России предложили запретить грин-карты В Госдуме допустили запрет проведения американской лотереи грин-карт в России. Этот шаг может быть ответом на недопуск части российской делегации на Генассамблею (ГА) ООН, заявили «Известиям» в международном комитете нижней палаты парламента. Правительство запретит местным жителям покидать Дальний Восток На обсуждении в министерстве по делам Дальнего Востока находится документ, предусматривающий запрет на выезд с территорий Дальневосточного федерального округа (ДФО) его жителей. Мера инициирована для стабилизации демографической ситуации в регионе и будет реализована сроком на пять лет с возможной пролонгацией. Некоторые категории граждан (депутаты, спортсмены, участники творческих коллективов, деятели искусства и действующие военнослужащие) не попадут под влияние закона. Также чиновники предусмотрели вариант со спецпропусками на выезд. Для его получения необходимо обосновать причину срочной поездки за пределы ДФО, написать расписку об обязательном возвращении в регион в положенные сроки, а также пройти собеседование в ближайшем полицейском участке. Для въезда Дальний Восток останется открытым. Предусмотрены возможности туризма и переселения граждан, но с момента получения прописки на территории региона гражданин автоматически станет «дальневосточником» и будет вынужден соблюдать пятилетний запрет на выезд. Все перечисленные меры, по мнению ведомства, дадут ежегодный прирост населения в районе 5-7% и в будущем выровняют демографическую ситуацию в ДФО. Также в правительстве готовы рассмотреть китайский метод улучшения демографии. Для этих целей могут расширить влияние федеральной программы «Дальневосточный гектар» на граждан КНР.
Serge Rakitin
Фамилия Елизаветы II германская - Сакс-Кобург и Гот из готского рода Ветти́ны правителей Саксонии ,Совпадение ? Не думаю. Старейшим членом Дома Веттина, является Теодорих I из Веттина , также известный как Дитрих , Тидерикус и Тьерри I из Лисгау (умер в 982 г.). Теодорих Великий был — король остготов, из рода Амалов. В 489 году вторгся в пределы Италии и к 493 году завоевал весь Апеннинский полуостров и Сицилию.Он и его герои носят в «Нибелунгах» и других древнегерманских поэмах название Амелунгов, то есть потомков Амалы. Амалы — название королевской династии, которая начиная с III века находилась во главе древнегерманского племени готов. Мифическим родоначальником всего готского народа «Гаутом» (то есть первым готом, но также Гаут — одно из имен Одина в скандинавских сагах) и двумя промежуточными членами следовал Амала, от которого, по преданию, ведёт своё название королевский род. Внук Амалы, сын Изерны, Острогота — по всей вероятности, первый исторический Амал и первый король из этого рода (около 240 года). В 1 мировую Виндзоры вынужденно поменяли свою настоящую немецкую фамилию Сакс-Кобург и Гота на патриотическую англосаксонскую Виндзор ,от названия их замка в городе Виндзор, графство Беркшир . https://www.businessinsider.com/worlds-biggest-landowners-2011-3 15 крупнейших землевладельцев мира Общая земная масса в мире состоит из 36,8 млрд. Акров 1 место Королева Елизавета II.Земля: 6,6 миллиардов акров земли по всему миру, включая Великобританию, Северную Ирландию, Канаду, Австралию и несколько других мест здесь и там. Кроме того, все важные Фолклендские острова. 2 место король Абдалла контролирует всего 547 миллионов, или около 12% земель, принадлежащих Ее Величеству Королеве. 3 место Римский папа. https://www.forbes.com/sites/ceciliarodriguez/2017/11/23/the-british-royal-family-is-worth-88-billion/#98aa2ff629c8 Британская королевская семья стоит 88 миллиардов долларов
Владимир Кутиков
Доступен для личного общения в Фейсбуке.А как получить доступ к Вам для личного общения?
Serge Rakitin
чо такой зверь - "владение телом"?
сергей м.
Посмотрим. Страна запретов
Гость
Вот уж Да !!! Вся кремлёвско-быдлячья арт/толчея не стоит дыхания батайской девы...
Сергей Панченко
уж чего у русских не было - так это двойных букв (как гласных, так и согласных, типа жыдовского Авраама) Шо за "массагеты" такие? Не было и в самом слове "русский" двойной "с"
Сергей Панченко
Поиск альфача идёт 24/7, такова эволюционная задача вида, женщина это персонифицированный естественный отбор.
Алексей Огородников
А мне кажется, что из Греты лепят образ современной Жанны Д`Арк. Жанне Д`Арк тоже было 16 лет. Жанна Д`Арк пришла и к королю и сказала, что она пришла затем, чтобы спасти Францию. Так и Грета, по сути, пришла с таким же заявлением только в адрес всего мира. Она так же как и Жанна Д`Арк сказала, что я вынуждена отказаться от дел, которыми должна заниматься, и выполнить миссию спасения.
Николай Николаев
Не какие-то а донские казачки, какое отношение имеешь к казакам и к русским что бы рассуждать о нашем цвете кожи? Цыгане и казачки это разное, совсем разное. Хотя взгляд примитивный все объединяет всегда и болезненно воспринимает
Гость
Это уже лучше.
Русский Орёл
Впечатление что Карабанов тоже заделался грибником и живёт в выдуманном мире. А между тем край кругом - https://youtu.be/Rq7iilQeQx4
Igor Jurtaev
Все записные жидоеды - для меня лохи чилийские...
Николай Николаев
Это уже лучше.
Гость
Все записные жидоеды - для меня лохи чилийские...
Гость
Ну в теории возможно. Т.к. введение некоторых "экологических" программ, таких как уничтожение крупного рогатого скота, который, по мнению экологов, является одной из главных причин повышения СО2 приведет к голоду и вымиранию большого количества людей. Но поймут это спустя несколько лет, а там возможно и найдут и накажут виновного в лице Греты.
Алексей Огородников
Нахрена эту девку жечь, а вот наёмным и мнительным "экологам" следует подпалить причинное место.
Гость
Нахрена эту девку жечь, а вот наёмным и мнительным "экологам" следует подпалить причинное место.
Таран Дмитрий
Всегда пожалуйста.Я сейчас аккаунт в Facebook создам.
Константин Алланд
Поиск альфача идёт 24/7, такова эволюционная задача вида, женщина это персонифицированный естественный отбор.
Леонид Стгромов
Почему Вы решили что она из Батайск ещё и казачка?
Леонид Стгромов
Не какие-то а донские казачки, какое отношение имеешь к казакам и к русским что бы рассуждать о нашем цвете кожи? Цыгане и казачки это разное, совсем разное. Хотя взгляд примитивный все объединяет всегда и болезненно воспринимает
Таран Дмитрий
Я вам отправил запрос на фейсбук
Lester Leyt
Трамп опубликован стенограмму разговора с Зе в полном объеме, тем самым подставил последнего. А Зе, в свою очередь, лоханулся по крупному, поддакивая Трампу. Итого получается, что Зе укусил кормящую руку в лице ЕС в угоду Трампу. Разумеется Украина не останется без поддержки ЕС и США, однако Зе проявил неосторожность. Однако, думаю Зе не совсем идиот и не начнет расследование против Байдена в интересах Трампа. Пока что Зе держат за школьника.
Henri Ducard
да ладно, не говорите что вам это не нравится)
Vitaly Tiunov
Белая нордическая. Дада. А вы себе сделайте генетический тест. Результаты можете не публиковать.
Konstantin Zh
Где на официальном сайте мерседеса инфа о прекращении разработки ДВС? Вброс это, хоть и показательный.
Viktor Hofmann
Нужно оправдание для перемен и затягивание поясов. Кукловоды играют на опережение поэтому и всяли тему климата. 100 лет назад это была тема социализма и борьба за права рабочих. Уже а Германии по серьезному осуждают людей, живущих на своей земле в больших домах. Маленькая квартира в городе намного экологичнее. Само собой нужно отказаться от собственного авто и пользоваться общественным транспортом. Не нужно есть масло и пить молоко, не нужно иметь детей и т.е. Я лично явно вижу паралели с СССР 30ых годов. Задача проста - атомизирование общества и отказ от личных свобод под предлогом борьбы за климат.
сергей м.
Уничтожат мясомолочную промышленность, запретят охоту и рыболовство, за умышленное убийство животного будут давать пожизненное, - и наступит на короткое время та самая лакуна Сатьи-юги в эпоху Железного века, а потом всем надоест с деревьями обниматься и все выльется уж в совсем причудливые формы взаимного самоуничтожения. ;+)
Истинный Ариец
Жители Санкт-Петербурга с фамилией Русских назвали новорожденную дочь Россией. Об этом рассказал отец девочки Михаил, передает «Фонтанка».
Константин Алланд
Посмотрим. Страна запретов
Константин Алланд
Кстати, в Чили не так уж и плохо. Особенно на юге страны. Богато живут.Немцы, швейцарцы, французы. Кто там и почему лох- непонятно.
Константин Алланд
Хоть не Россиянией и то +
Константин Алланд
Если кремлевский пропагандон говорит 1 % правды не значит что он перестает быть пропагандоном.
Дмитрий Таран
Фамилия Елизаветы II германская - Сакс-Кобург и Гот из готского рода Ветти́ны правителей Саксонии ,Совпадение ? Не думаю. Старейшим членом Дома Веттина, является Теодорих I из Веттина , также известный как Дитрих , Тидерикус и Тьерри I из Лисгау (умер в 982 г.). Теодорих Великий был — король остготов, из рода Амалов. В 489 году вторгся в пределы Италии и к 493 году завоевал весь Апеннинский полуостров и Сицилию.Он и его герои носят в «Нибелунгах» и других древнегерманских поэмах название Амелунгов, то есть потомков Амалы. Амалы — название королевской династии, которая начиная с III века находилась во главе древнегерманского племени готов. Мифическим родоначальником всего готского народа «Гаутом» (то есть первым готом, но также Гаут — одно из имен Одина в скандинавских сагах) и двумя промежуточными членами следовал Амала, от которого, по преданию, ведёт своё название королевский род. Внук Амалы, сын Изерны, Острогота — по всей вероятности, первый исторический Амал и первый король из этого рода (около 240 года). В 1 мировую Виндзоры вынужденно поменяли свою настоящую немецкую фамилию Сакс-Кобург и Гота на патриотическую англосаксонскую Виндзор ,от названия их замка в городе Виндзор, графство Беркшир . https://www.businessinsider.com/worlds-biggest-landowners-2011-3 15 крупнейших землевладельцев мира Общая земная масса в мире состоит из 36,8 млрд. Акров 1 место Королева Елизавета II.Земля: 6,6 миллиардов акров земли по всему миру, включая Великобританию, Северную Ирландию, Канаду, Австралию и несколько других мест здесь и там. Кроме того, все важные Фолклендские острова. 2 место король Абдалла контролирует всего 547 миллионов, или около 12% земель, принадлежащих Ее Величеству Королеве. 3 место Римский папа. https://www.forbes.com/sites/ceciliarodriguez/2017/11/23/the-british-royal-family-is-worth-88-billion/#98aa2ff629c8 Британская королевская семья стоит 88 миллиардов долларов
Игорь Свирин
Гордыня наказуема! Вам- что, тысячи лет мало?... "генетические коды белого стада" ))) "элита человечества" Поправьте чёлку, уважаемый и займите своё место в пищевой цепочке.
Константин Алланд
Что будет делать россиянское государство, когда обвалят цены на нефть? Будут выжимать из населения последнее("люди-вторая нефть"). Срубят весь лес, продадут плодородную землю и откачают всю пресную воду. Даже не сомневайтесь, тут будет уже реальный мордор. Бензоколонка не пропадёт. Всего же "много".
сергей м.
Первый виноват тот, кто придумал что это грех.
сергей м.
Спрос от кобелирующих мужчин и рождает предложение .Так что, кто первый "виноват"- большой вопрос. ( отсыл к Л.Толстому и его "Воскресению")
Роман Котов
колос на глиняных ногах.
Роман Котов
https://youtu.be/fQNDeTl4oIw это к вопросам экологии и всего остального. хотя про экологию у него отдельно ролик есть))
Vitaly Tiunov
Первый виноват тот, кто придумал что это грех.
Гость
Свалит к себе в Италию, когда обвалится нефтегаз. Он уже на моей памяти на лету переобувался, не привыкать. Напишет какие-нибудь мемуары о "проклятом мордоре, где давили свободу". Тиснет небольшим тиражом. На икру хватит.
Максим Березин
Ключевое слово Великороссия. Великороссы. Следует признать иерархию в Русском мире. Вверху пищевой цепочки великороссы – истинная Русь. Всё остальное испорченное дерьмо. НЕ кормить и не содержать кого-либо (тем более хохлов) должны великороссы, а изменять мир, трансформировать духовные и генетические коды белого стада, чтобы вновь поднять его до русского уровня. Властвовать и вести людей к восхождению – вот предназначение элиты человечества - ВЕЛИКОРОССОВ. Запомните это ключевое слово - ВЕЛИКОРОСС. Это код, чтобы Русские боги признали вас своими
Максим Березин
мывсеумрём
Константин Алланд
(...к себе в Италию?) Ну что вы Константин... в Палермо мафия, известные охотники за головами, шалуны неугомонные - шутить не любятъ. Устроят птичке светский раут" с чашечкой кофэ... со слезою на глазах.
Максим Березин
Ключевое слово Великороссия. Великороссы. Следует признать иерархию в Русском мире. Вверху пищевой цепочки великороссы – истинная Русь. Всё остальное испорченное дерьмо. НЕ кормить и не содержать кого-либо (тем более хохлов) должны великороссы, а изменять мир, трансформировать духовные и генетические коды белого стада, чтобы вновь поднять его до русского уровня. Властвовать и вести людей к восхождению – вот предназначение элиты человечества - ВЕЛИКОРОССОВ. Запомните это ключевое слово - ВЕЛИКОРОСС. Это код, чтобы Русские боги признали вас своими.
Константин Алланд
Ну все не все,но придётся непросто. Это понятно.
Максим Березин
серьёзно?
Сибиряк
Господа, извините, что демонстрирую свою сирость, но по простоте душевной попрошу вас пояснить: какое отношение имеет полученная нами сегодня информация к положению русского народа, а тем паче к его изменению ? Пока мы тут совсем на пол-года в грету не забурились просветите если не трудно?
Максим Березин
Нету, Владислав в Вас драйва. Только нытьё и модерация. Отбили большевики Вам яйца по самое немогу.
Гость
(...к себе в Италию?) Ну что вы Константин... в Палермо мафия, известные охотники за головами, шалуны неугомонные - шутить не любятъ. Устроят птичке светский раут" с чашечкой кофэ... со слезою на глазах.
Гость
Гордыня наказуема! Вам- что, тысячи лет мало?... "генетические коды белого стада" ))) "элита человечества" Поправьте чёлку, уважаемый и займите своё место в пищевой цепочке.
Vitaly Tiunov
Мы тут с богами посовещались. Никак вас назначить элитой неможно. Вы уж извините. Остались только вакансии рабов. Статус конечно не очень, но пайку выдают вроде исправно. Есть соцпакет, и даже пенсия по дряхлости. Не пожалеете.
Lester Leyt
Свирин, русский мир находится в РФ, никто на него не претендует. Устраивай иерархию, если найдешь желающих играть в ролевую игру. Экспансия русского мира потерпела поражение. Ты должен это понять и перестать поднимать волну. Русских богов нет и никогда не было.
Алексей Огородников
Представляю его в ООН))
Vladimir Tishin
Танцовщицы будут хорошо подмахивать!
Истинный Ариец
Я думаю не получится власть удержать , реально совок шатало в начале 60-ых , пока цены на нефть в 1970...74 году не скакнули с $2 до $10..12 за баррель.Денежная реформа 1961 года была замаскированная девальвация рубля , шли восстания во Владикавказе, Кривом Роге, Новочеркасске , даже имея советский КГБ, МВД, систему пропаганды КПСС с трудом удерживали ситуацию, существующие Росгвардия , ФСБ развалятся за полгода … год после экономического краха. Кстати и РФ-ию тоже трясло в 1997...1999 г. кода нефть упала с $30 до $15 , сначала дефолт, потом пришлось кукловодам запускать своего связного (или младшего партнера ) Примакова для стабилизации ситуации , сам ЕБН вряд ли на это пошел бы.
Истинный Ариец
Россия для Русских имя какое-то экстремистское, статьёй попахивает
Филипп Филиппыч
Ведущий в разряде новости сказал что министр уволился покритиковав Гретту. Так это 7 месяцев назад было
Истинный Ариец
Если кремлевский пропагандон говорит 1 % правды не значит что он перестает быть пропагандоном.
Истинный Ариец
закулисье (глобальное) в своё время законсервировав изобретения Теслы, Росси и т.п., похоже нашло способ как возглавить и внедрить инновации в области энергии (... и новых электронных плат. средств) оставаясь монополистами в управлении миром. Истерики активисток похоже не просто информационный фон - это старт охоты на ведьм" - объявления врагами человечества (убивающими общую для всех планету), тех кто будет (в силу отлаженной инфраструктуры) по старинке пользоваться углеводородами, даже для своих внутренних нужд. Если у них всё получится, то "достанется на орехи" ...и России (...и Китаю) в первую очередь.
Николай Николаев
Цены на бензин, коммунальные услуги, таможенные пошлины и т.п. подобное внутри страны поднимут, сократят госаппарат, снизят затраты на чиновников и бюджетников и прекрасно будут жить, потому что лет на 10 этого хватит, а потом уже будет неважно. Народ конечно обеднеет в край, но когда и кого интересовало, как живёт народ?
Николай Николаев
У нас еще никогда не было договременного падения цен нефть ( на 5..7 лет и более ) , поэтому прогнозировать сценарии невозможно ( здесь нужно учитывать что легкодоступная нефть добыта уже в конце 90-ых...начале 2000-ых). Армия вообще во всех событиях вела себя пассивно что в августе 1991 года, что в октябре 1993 г . В августе 1991г наиболее активная часть перешла на сторону ЕБН. Почему сейчас они кинутся защищать кремлян? Судя по тому что квартиры генералов ФСБ набиты долларовым налом они скорее всего с ним свалят за кордон , среднее звено будет в ступоре .
Дмитрий Таран
Оцените чудо готской архитектуры. Сказочный замок Эльц. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%86 Готский,готический средневековый замок Burg Eltz, расположенный в wierschem, Германия, им владеет одна и та же семья на протяжении более 850 лет, 33 поколений, если быть точным.Ещё в 1157 году Рудольф фон Эльц получил от императора Фридриха Барбароссы в подарок старую крепость, с трёх сторон огибавшуюся речушкой Эльцбах. Замок уцелел даже во время войн XVII и XVIII вв. и потрясений Французской революции .Уже более 8 веков во владении одной семьи. Сегодня весь комплекс принадлежит графу Карлу Эльцскому и его жене и графине Софи Эльцской .В сокровищнице собрано более 500 экспонатов. Это драгоценные кованные работы из золота и серебра, миниатюры из слоновой кости, ювелирные изделия, фарфор, гравюры по стеклу, хрустальные кубки, мечи, сабли, кинжалы и многое другое. Вот это настоящие уважение прав частной собственности и идеал человеческой бережливости . https://www.youtube.com/watch?v=uAaZtxHTY98
Истинный Ариец
У нас еще никогда не было договременного падения цен нефть ( на 5..7 лет и более ) , поэтому прогнозировать сценарии невозможно ( здесь нужно учитывать что легкодоступная нефть добыта уже в конце 90-ых...начале 2000-ых). Армия вообще во всех событиях вела себя пассивно что в августе 1991 года, что в октябре 1993 г . В августе 1991г наиболее активная часть перешла на сторону ЕБН. Почему сейчас они кинутся защищать кремлян? Судя по тому что квартиры генералов ФСБ набиты долларовым налом они скорее всего с ним свалят за кордон , среднее звено будет в ступоре .
Dexter
Вот в этом месте надо поконкретнее о России(которой достанется на орехи), о русском народе, о "истинном суверенитете"(который есть) ...... кстати.... а кто у нас носитель и обладатель "истинного суверенитета", которым обладает всего-то с пяток стран на планете?
Сибиряк
Вот в этом месте надо поконкретнее о России(которой достанется на орехи), о русском народе, о "истинном суверенитете"(который есть) ...... кстати.... а кто у нас носитель и обладатель "истинного суверенитета", которым обладает всего-то с пяток стран на планете?
Дмитрий Таран
Мне напомнило это другую девочку Гудрун Бурвиц .
Дмитрий Таран
Девочка Грета не с постой семьи , Грета Тунберг из семьи Нобелевских лауреатов, учёных профессоров и политиков партии зелёных. Сванте Август Аррениус ( 1859 - 1927 г.)получил Нобелевскую премию по химии в 1903 году, став первым шведским нобелевским лауреатом. В 1905 году он стал директором Нобелевского института до самой смерти. Работал в области потепления от CO2. Аррениус оценил, основываясь на уровнях CO 2 в то время, что снижение уровней на 0,62 - 0,55 приведет к снижению температуры на 4–5 ° C (по Цельсию), а увеличение CO 2 в 2,5–3 раза приведет к повышению температуры на 8– 9 ° C в Арктике. Сын Олоф Вильгельм Аррениус (швед. Olof «Olle» Vilhelm Arrhenius; 1895—1977) — шведский учёный-химик доктор наук в области сельского хозяйства.Родился в Стокгольме 2 ноября 1895 года в семье Нобелевского лауреата, шведского физико-химика Сванте Аррениуса; является отцом физико-химика Густафа Аррениуса. Внуки Аррениус был дедушкой бактериолога Агнес Волд 1955 г. профессорша в Гетеборгском университете . Густаф Олоф Сванте Аррениус (швед. Gustaf Olof Svante Arrhenius, также Olaf Arrhenius; 5 сентября 1922) — американский океанолог и петролог шведского происхождения.В 1948 году, вернувшись из кругосветной экспедиции, женился на Eugenie «Jenny» de Hevesy Хе́веши (род. 1926) Дьёрдь де Хе́веши ( Hevesy György, нем. Georg Karl von Hevesy; 1 августа 1885, Будапешт — 5 июля 1966, Фрайбург) — венгерский химик, почётный академик Венгерской АН, иностранный член Лондонского королевского общества (1939), лауреат Нобелевской премии по химии (1943), один из открывателей гафния. Анна Брита София Хорн аф Ранцьен , в девичестве Аррениус 11 февраля 1924 года в Солне , скончавшаяся 14 октября 2009 года в Лотторпе , Эланд , была шведским писателем и политиком партии Зелёных. Она была членом шведского парламента от Партии окружающей среды с 1988 по 1991 год .
Lich Legion
послушаешь этих вояк: да это предательство нарушение присяги в 91м, но мы приказы выполняли как же не выполнять приказ. =)
Lich Legion
мерзотных? всё с вами понятно. =)
Lich Legion
вы всю жизнь были советскими, на советских щщах, советское радио и советское тв, вам откуда мыслить что же такое оно русское ??
Lich Legion
чо такой зверь - "владение телом"?
Сергей Севостьянов
Когда нефть опустится до 10-15 баксов, рубль упадёт ниже плинтуса, по этому у кого есть сбережения, готовьте подушки безопасности.
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