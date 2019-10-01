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Футурология: Где эти развилки?
Футурология: Где эти развилки?
01/10/2019 00:48
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Обсуждение
Сибиряк
"Сыны и Дочери Света, Дети Неба ! Услышьте меня! Я - Рама, вождь ваш, обращаюсь к вам. Бесчисленный враг стоит на пороге нашего дома, готовый сокрушить нас. Но не ждите, что я призову вас выдержать испытание, не ждите, что призову вас собрать силы и сокрушить врага. Ибо, обычных сил и выдержки нам не хватит для победы. Но я вам говорю другое. Я говорю вам- радуйтесь!, ибо, нам даровано счастье победить не силой мышц, а Силой Духа своего. Радуйтесь! Ибо, настало время найти в сердцах своих свет, дарованный Богами и перешедший к нам от Предков. Я- Рама, вождь ваш говорю вам: радуйтесь!, ибо, судьба послала нам счастье сокрушить и рассеять врага, как свет рассеивает тьму. Радуйтесь! ибо, Боги послали нам испытание достойное Небесного Воинства. Радуйтесь! и вы победите!" (с) (В. Карабанов Г. Щербатов "Бояр") https://akniga.org/karabanov-vladislav-scherbatov-gleb-boyar-delo-seryh https://akniga.org/karabanov-vladislav-boyar-srazhenie-za-buduschee https://akniga.org/karabanov-vladislav-scherbatov-gleb-boyar-ohota-za-annunakami
Henri Ducard
Конечно оптимистичен. С бизнесом в Швейцарии вы бы тоже были
Роман Котов
Такие мнения ещё есть. https://vk.com/video363740848_456239143
Вит Ла
Дед , а почему раньше детей в семьях много было а сейчас мало ?А потому внучек , что раньше еблись в пизду а целовали в губы а сейчас наоборот . По Г .Климову .
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
нахуй так извращаться ? Извращенцы
Дмитрий Таран
А то, что держит в руках мировых лидеров, которые чуть ли не пищу из его рук едят:))))))
Владимир Ганцовский
Технология биохимической трансмутации скоро изменит мир. Сергей Будков о грядущем. https://www.youtube.com/watch?v=yCgOBanRrm4
Константин Алланд
За всех не надо тут речи вести.Если лично ты трус и пораженец, не все такие. Своё "мы" куда подальше засунь.
Владимир Ганцовский
Технология биохимической трансмутации скоро изменит мир. Сергей Будков о грядущем. https://www.youtube.com/watch?v=yCgOBanRrm4
Варяг Таманский
Грета Тунберг получила "альтернативную Нобелевскую премию" 1 миллиона шведских крон (103 000 долларов США). Хорошая прибавка к семейному бюджету .
Yury Kolmogorov
Владислав, вы излишне оптимистичны. Положение очень тревожное. Я говорю о Сибири. Под видом рабочих на территории Сибири размещаются китайцы по нескольку тысяч компактно, очень подозрительного возраста. Уж очень похоже на пехотные полки по составу. На железной дороге наблюдатели отмечают передвижение составов с китайской военной техникой. Для захвата крупного города, типа Омска и не потребуется больше полка. Они легко подавят сопротивление гарнизона, если таковое кто-то сумеет быстро организовать, а долбить авиацией по своим городам ни кто не сможет.
Tubbahvik Бахвалов
"Руслан" и "Салтан", имена не славянские, тоже самое и "богатырь". Это тюркские названия, но они характерны для нашей страны. Где Руслан, там Салтан, Аслан и Нурсултан. "Страна русов". Я бы не советовал играть словами, это ровным счетом ничего не значит. Получается зависимость от названия страны. Сегодня одно название, а завтра может быть другое.
Tubbahvik Бахвалов
То есть мы это такие овцы готовые терпеть оккупацию и не умеющие держать в руках оружие. Этому не бывать никогда. Мы немцев ухайдокали а каких то китаезов успокоим тем более. Даманский вам в помощь.
Maxim Petrov
Про китайскую военную технику интересно. А куда она едет? Может совместные учения? В теории, Китай сможет захватить некоторые территории РФ. В момент очередного переворота в России, будет хаос в управлении. За это время, под соусом предотвращения гуманитарной катастрофы, или, защиты своих родимых китайцев, они могут продвинуться вглубь РФ настолько, насколько смогут. Тоже самое и с НАТОвцами. Они стоят у границ России. Если настанет время Ч, тоже могут "гуманитарно" занять приграничные области с Запада.
Tubbahvik Бахвалов
Мне думается началось это даже раньше русской весны. в Чечне. Вторая чеченская. Потом Грузия.
Владимир Хохлачев
По существу ты прав. Как можно исправить ситуацию? Вернуться к советской практике раздельного обучения, включая НВП. Что касается воспитания в семье, тут есть проблемы, связанные с общей культурой семьи. Если в семье "кассу держит" мама или бабушка, при этом мнение отца игнорируют, то в таких семьях ничего не исправишь.
Arcadiy Y. Polyakov
Да всё правильно он предсказал, раньше я питал эллюзии по поводу казачества, после произошедших событий со мною не питаю. Казачество это ещё один грандиозный фейк. Накануне меня оскорбили, я обратился к секундантам и предложил дуэль, ответили что они не казаки, а общественная организация называющая себя казаками. Соответственно появились мысли по поводу освоения бюджета с лёгкой кремлёвской руки, той самой которая уничтожала казаков. Предсказания верные и по поводу Китая тоже, а вот коментарии не объективные. По поводу алкоголя могу заметить что в угаре легче всё происходит, а так только больше будет сопротивления и тяжелее пройдёт.
Tubbahvik Бахвалов
Наблюдаю несколько покровительственное отношение к земледельцу. Всё таки земледелец это основа любого государства. Вырастить урожай это вам не в пробирках смешивать компоненты и смотреть что получится. Одна ошибка при подготовке к сезону и урожая может не быть. И в плане познания мироздания земледелец гораздо ближе чем городской житель. Арий.. Оратай слова одного извода.
Алексей Огородников
а не надоело слухи из интернета пересказывать ???? сами найдите попробуйте этого типа футуролога dominic ricciardi canadian futurologis
Владимир Павловский
Китайцы - не воины, и никогда ими не были. Их даже вьетнамцы разбили в 1979 году. В годы ВМВ японцы воевали с ними примерно так: ждали, пока Гоминьдан или Мао соберут очередную миллионную армию в одном месте, потом следовал японский бросок силами нескольких дивизий - и миллионной армии не стало. А японские офицеры устраивали соревнования, кто за 10 минут отрубит самурайским мечом больше голов пленным китайцам. Чемпион отрубил порядка 170 штук.
Влад Шевченко
Один на один рыцарь проиграет самураю из-за меньшей подвижности, но на открытой местности отряд рыцарей легко перерубит отряд самураев.
Филипп Филиппыч
А что ещё то пересказывать,что слухи что новости - одно и тоже.
Филипп Филиппыч
Любое государство, мечтает сделать зависимым от себя и так или иначе подчинить себе любое другое. В этом смысл внешней политики. И для этого используются все средства. И зачастую, оккупация происходит совсем в другом месте, а не где всем кажется. Вспомните большевизм. Больше 100 лет прошло, а общество до сих пор не понимает, что это была не революция, а оккупация Германией. Вот это и заставляет думать, что пророчество от этого футуролога используется именно для отвода глаз. При этом я уверен, что среди политической верхушки США такие планы существовали. Просто эта информация двойного назначения.
сергей м.
Не важно, верите ли Вы в единорога. Важно то, что единорог верит в Вас!
Maxim Petrov
Грету пригласили в Госдуму... https://www.gazeta.ru/social/news/2019/10/01/n_13528441.shtml
Алексей Огородников
Любое государство, мечтает сделать зависимым от себя и так или иначе подчинить себе любое другое. В этом смысл внешней политики. И для этого используются все средства. И зачастую, оккупация происходит совсем в другом месте, а не где всем кажется. Вспомните большевизм. Больше 100 лет прошло, а общество до сих пор не понимает, что это была не революция, а оккупация Германией. Вот это и заставляет думать, что пророчество от этого футуролога используется именно для отвода глаз. При этом я уверен, что среди политической верхушки США такие планы существовали. Просто эта информация двойного назначения.
сергей м.
Прямо забухать хочется, как скучно жить, друзья... И как-то всё бессмысленно, безденежно... Время впустую уходит.
Алексей Ф
Так мы и терпим оккупацию. Уже более ста лет. И оружие русским дадут только если нужно будет им в очередной раз стать пушечным мясом под чутким руководством абрамовичей и кагановичей. А китайцы здесь устроят такое, что Адольф покажется величайшим гуманистом человечества.
сергей м.
А что ещё то пересказывать,что слухи что новости - одно и тоже.
Филипп Филиппыч
B., послушать так ни актеров ни режисеров хороших не было. айда в древность!!!!!
Serge Rakitin
Ну победим мы китайцев, как победили немцев, а дальше то что? Будем сидеть довольные и улыбаться?
Владимир Лужников
"Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков..."
Alex Shatunov
Пока нет офф. документов, все это, не более чем, вброс. Нужно понимать, что хоть в Кремле не самые лучшие управленцы, но они не самоубийцы. Если это ввести, то на улицу выйдет не только нищая толпа, но и средний класс. Это разозлит кучу народу, в том числе, и чиновников низшего звена, тех же, полицейских. А как только будут затронуты интересы этих людей, так режим будет свергнут изнутри в течении 3 дней. Та же Набиулина не продержится и дня. P.S. Как и многое другое, сделать они бы это очень хотели, но не могут.
Walknut 59
Котам почему-то всегда говорят «ты», хотя ни один кот еще ни с кем не пил брудершафта!
Yury Safonov
Наверно про мордор хотят ещё раз послушать :)
сергей м.
А дальше снова - оружие сдайте и Добро Пожаловать в стойло.
сергей м.
Больше чем уверен - потом окажется, что опять нас развели, как детей и 20 млн. русских в минус. А я, вот, в минус не хочу.
Алексей Огородников
Пока нет офф. документов, все это, не более чем, вброс. Нужно понимать, что хоть в Кремле не самые лучшие управленцы, но они не самоубийцы. Если это ввести, то на улицу выйдет не только нищая толпа, но и средний класс. Это разозлит кучу народу, в том числе, и чиновников низшего звена, тех же, полицейских. А как только будут затронуты интересы этих людей, так режим будет свергнут изнутри в течении 3 дней. Та же Набиулина не продержится и дня. P.S. Как и многое другое, сделать они бы это очень хотели, но не могут.
Иван Помидоров
Саркози похож на Луи де Фюнеса, А Олланд похож на другого жандарма из этого же фильма.
Алексей Огородников
Ну посмотрим. Если выступит, значит россиянцы приняли правила игры, или их часть.
Иван Помидоров
А дальше снова - оружие сдайте и Добро Пожаловать в стойло.
сергей м.
И я вот об этом.
shaub kravchuk
Так он же из канадских хохлов. Собственно, на этом анализ его выcера можно и окончить: Раша распадётся, Украйна станет второй Хранцией. Песня не нова, ей больше 100 лет.
Николай Николаев
Китайцы просто не будут кормить города и запретят передвижения лиц в сельскую местность, поэтому городам с многоквартирными домами - каюк, жрать будет нечего.
Николай Николаев
Один на один рыцарь проиграет самураю из-за меньшей подвижности, но на открытой местности отряд рыцарей легко перерубит отряд самураев.
Maxim Petrov
Ну посмотрим. Если выступит, значит россиянцы приняли правила игры, или их часть.
Константин Поляков
Здравствуйте. После передачи в прямом эфире играет композиция "могучий поток" Дожнса Борнлофа. Если вдруг кто не знает есть замечательные композиции того же плана от Томаса Бергерсена и Николаса Феникса. Например Immortal, Victory, Star Sky. На ютубе полно их роликов.
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
у норвежца имя читается Йоханес Бернлоф.Йохансен из Швеции) Правильно уже давно надо пластинку сменить.Что заело что ли? johannes bornlof freedom rain вот под эту радеть
Serge Rakitin
На самом деле катана довольно посредственное оружие, которое сильно уступает по боевым свойствам той же шашке или ятагану. Наглядный пример превосходства европейского холодного оружия — битва в Филиппинской провинции Кагаян между испанской пехотой и японскими пиратами, элита которых состояла из закованных в в доспехи самураев.Где 40 испанцев смогли победить более 1000 самураев с их суперпупер катанами. Попытки перерубить пики катанами успехов не принесли. Отработанными движениями лес пик размыкался только для сокрушительного залпа мушкетеров, затем снова сдвигался, давая возможность стрелкам перезарядить оружие. К слову, пираты тоже пытались смести испанцев огнем аркебуз, но португальцы продавали «дикарям» порох низкого качества, поэтому начальная скорость пуль была небольшая и те просто расплющивались о кирасы испанцев. Испанцы, вместо того чтобы сдаться, с ревом бросились в атаку. Три десятка против нескольких сотен. В яростной рукопашной схватке они опрокинули бывших самураев, чьи катаны банально гнулись при встрече с толедской сталью кирас. Японская легенда гласит, что в шестнадцатом веке самурайские воины подверглись внезапному и жестокому нападению и были убиты демонами, которые были наполовину рыбой, наполовину ящерицей. Чтобы напугать детей, это был очень хороший рассказ, но правда заключалась в том, что армия, победившая японцев, была из Испании.
Serge Rakitin
Так он же из канадских хохлов. Собственно, на этом анализ его выcера можно и окончить: Раша распадётся, Украйна станет второй Хранцией. Песня не нова, ей больше 100 лет.
Serge Rakitin
Оккупация в ее обычном понимании невыгодна скорее по экономическим причинам - слишком много ресурсов нужно для контроля значительной территории, по крайней мере пока существуют аборигены. Да и зачем, если та же РФ стабильно разграбляется местной оккупационной администрацией по указке своих заграничных хозяев?
Рустем Бохани
хороший рисунок на заставке.
Рустем Бохани
два течения в исламе, о которых сказано, думаю понятно это шииты и сунниты. но если говорить откровенно это персы и арабы. Иран и вся совокупность арабских государств во главе с саудитами.борьба не прекращается уже почти 1500 лет
Lester Leyt
Правильно чувак .Бабу на трактор , бабу на кайло с лопатой , бабу в космос . бабу в шахту . а ребенка с 6 месяцев в ясли -это точно по советски .
Lester Leyt
"Руслан" и "Салтан", имена не славянские, тоже самое и "богатырь". Это тюркские названия, но они характерны для нашей страны. Где Руслан, там Салтан, Аслан и Нурсултан. "Страна русов". Я бы не советовал играть словами, это ровным счетом ничего не значит. Получается зависимость от названия страны. Сегодня одно название, а завтра может быть другое.
Lester Leyt
А при царях не было оккупации, там все было отлично?
Vitaly Tiunov
Да нефига не прав он. Домострой окончен, и вернется только вместе с утратой технологий и скатыванием куда нибудь в каменный век. В экономике 21 века нужны женщины, точно так же как и мужчины. Кто не согласен - вылетает на задворки цивилизации. Деньги всегда решают.
Lester Leyt
Американцы тоже голосуют за красивые фантики. Полные кретины, увидели рыжий фантик и проголосовали за Трампа. И выборщики тоже не лучше, зомбированные оказались, пошли на поводу электората. В итоге, мы имеем в Белом Доме президента США, от которого стреляется ЕС и НАТО, способного развязать войну. Хорошо Пу крепко держит его за вымя, нам он не опасен.
Вит Ла
Правильно чувак .Бабу на трактор , бабу на кайло с лопатой , бабу в космос . бабу в шахту . а ребенка с 6 месяцев в ясли -это точно по советски .
Мальчиш Кибальчиш Кибальчиш
Насчет величия Пу, это спорно. А то, что держит в руках мировых лидеров, которые чуть ли не пищу из его рук едят, факт. Когда появился Макрон, все говорили, вот молодой, грамотный, будущий лидер Европы, он поставит Пу на место. И что мы видим теперь? Макрон заглядывает Пу в рот, ловит каждое его слово. Во время визита, он отдал свой зонтик, чтобы Пу случайно не намок, ублажал его на всю катушку. Это внешние проявления. Макрон поддерживает российские инициативы. Пу завербовал Макрона.
Герман Сажин
Дагестан имеет большой процент шиитов на юге. Тем более Иран там давно "работает". Арабы например много вложили в ту же Чечню https://www.youtube.com/watch?v=625GQNoQkKo
Истинный Ариец
Я ничего не писал про экономику. Я написал про Трампа. Трамп и экономика США- совершенно разные вещи. Трамп пытается спасти себя от ичпичмета. Себя. Он думает только о себе. Трамп относится к категории деятелей, для которого все средства хороши. За деньги или выгоду он маму родную продаст. А Пу реально имеет влияние на Трампа.
Рустем Бохани
Дагестан имеет большой процент шиитов на юге. Тем более Иран там давно "работает". Арабы например много вложили в ту же Чечню https://www.youtube.com/watch?v=625GQNoQkKo
Истинный Ариец
Китай будет трясти в ближайшие 10..15 лет намечается противостояние богатого и либерального юга и бедного и архаичного северо-запада и восстание в Гонконге лишь первый выстрел , еще не было экономического кризиса, если вместо 5...7% роста будет 0 или минус . Теоретически китаесы могут пойти на интервенцию против РФ , но лучшего предлога для их " демократизации" томагавками для США и Японии и придумать нельзя, получат войну на 2 фронта и внутреннюю смуту на десятилетия.
Рустем Бохани
https://www.youtube.com/watch?v=u3U_HJdV0Ww
Lester Leyt
Вот что у вас в голове творится? Трампа за какой-то телефонный звонок мордой по столу возят. За поездку в Москву до его президентства на допросы вызывали. Что он такого, в интересах своего бизнеса сделает на посту президента? Да его вычислят в два счёта! Так что, "за деньгами и выгодой" в президенты США идти нет смысла. Да и возраст у него такой, что не до денег уже. А войти в историю - самое то.
сергей м.
А примеры этого влияния?
Lester Leyt
Во- первых отличай пропаганду россиянских СМИ от реальности, во -вторых для Трампа главный враг сейчас Китай и для его нейтрализации он будет блокироваться хоть с чертом , не говоря уже о Пу , почему бы не назвать его ради этого "хорошим парнем" ?
Истинный Ариец
Во- первых отличай пропаганду россиянских СМИ от реальности, во -вторых для Трампа главный враг сейчас Китай и для его нейтрализации он будет блокироваться хоть с чертом , не говоря уже о Пу , почему бы не назвать его ради этого "хорошим парнем" ?
Lester Leyt
Ты считаешь Пу будет блокироваться с Трампом против Китая, чтобы угодить Трампу? Ты считаешь, что Трампу достаточно просто похлопать по плечу Пу или назвать "хорошим парнем", чтобы стимулировать его решимость к блокировке?
Истинный Ариец
Если обратно в восьмерку возьмут это будет блокировка против Китая, для чего еще ее собирать?
Lester Leyt
Если Пу возьмут в восьмерку это будет означать возвращение в клуб "цивилизованных стран" , Китай между тем в восьмерку не берут не смотря на то что ВВП у него как у США и даже больше , и товарооборот сотню раз больше чем с РФ. Теперь сам подумай зачем возвращать РФ с ВВП в десятки раз меньше у Китая в "цивилизованные" если не для борьбы с Китаем?
Истинный Ариец
Если Пу возьмут в восьмерку это будет означать возвращение в клуб "цивилизованных стран" , Китай между тем в восьмерку не берут не смотря на то что ВВП у него как у США и даже больше , и товарооборот сотню раз больше чем с РФ. Теперь сам подумай зачем возвращать РФ с ВВП в десятки раз меньше у Китая в "цивилизованные" если не для борьбы с Китаем?
Lester Leyt
Кто тебе вообще сказал, что Пу восстановят в "восьмерке" при условии блокировки с Трампом против Китая? Ты считаешь вся "восьмерка" блокируется с Трампом против Китая? Отвечай на каждый вопрос по отдельности, не задавай мне встречные, не ответив на мои. Ты не ответил толком ни на один вопрос.
STALKER LEX_2019
Даже распоследний жЫрный траль должен набрасывать лайно на вентилятор более грамотно. А Lестер, увы работает слишком грубо. Поэтому никто его всерьез не воспринимает, все его неуклюжие попытки обелить россиянский режим и резидента Пу ничего кроме смеха не вызывают ни у гоммуняк-поцреотов ни у либерастов-безнационалов.
Maxim Petrov
Вот что у вас в голове творится? Трампа за какой-то телефонный звонок мордой по столу возят. За поездку в Москву до его президентства на допросы вызывали. Что он такого, в интересах своего бизнеса сделает на посту президента? Да его вычислят в два счёта! Так что, "за деньгами и выгодой" в президенты США идти нет смысла. Да и возраст у него такой, что не до денег уже. А войти в историю - самое то.
Диверсус СТавроПольский
Китай нагибали всегда и всю его историю. Есть масса гонгонгских кино-боевиков, которые появились на потстсоветском пространстве в свое время, когда все байки про шаолинь и прародителей боевых искусств получили второе дыхание благодаря кинематографу. Но потом все рассыпалось как и должно. Китайцы по своей природе далеко не воины, они рулят благодаря своей работоспособности и фармакологии на отдельных дисциплинах олимпийских игр, забирая медали даже у сверхпродвинутых в допинге американцев. Но конкретно в мордобойных видах спорта, они всегда глотают пыль как и все азиаты. Чемпионаты по кудо, дзюдо и саньда как правило выигрывают в самих Китае и Японии русские и европейцы. Даже в UFC нет ни китайских ни азиатских чемпионов. но и просто топов, максимум продвинутые середняки вроде полулегковеса корейского зомби, исключения из правил.
shaub kravchuk
Даже распоследний жЫрный траль должен набрасывать лайно на вентилятор более грамотно. А Lестер, увы работает слишком грубо. Поэтому никто его всерьез не воспринимает, все его неуклюжие попытки обелить россиянский режим и резидента Пу ничего кроме смеха не вызывают ни у гоммуняк-поцреотов ни у либерастов-безнационалов.
Константин Алланд
Погодите, АРИ. "Все инфильтровано врагами с фигами в кармане". "Врагами кремлёвской власти"... То есть получается, что кремлёвская власть дружественная , что-ли, власть ? Из раза в раз слышу подобные разговоры. Премьер медведев это кремлёвская власть, президент "путин" это кремлёвская власть. Эти двое как никто другой начали сдавать территории. Путин конкретно Большой Уссурийский остров на реке Амур, Китаю. Медведев шельф в Баренцевом море Норвегии. МИД РФ это самая что ни на есть кремлёвская структура. Там уже начали кудахтать насчёт Курильской гряды. Эту власть мы много лет наблюдаем.
shaub kravchuk
Китай нагибали всегда и всю его историю. Есть масса гонгонгских кино-боевиков, которые появились на потстсоветском пространстве в свое время, когда все байки про шаолинь и прародителей боевых искусств получили второе дыхание благодаря кинематографу. Но потом все рассыпалось как и должно. Китайцы по своей природе далеко не воины, они рулят благодаря своей работоспособности и фармакологии на отдельных дисциплинах олимпийских игр, забирая медали даже у сверхпродвинутых в допинге американцев. Но конкретно в мордобойных видах спорта, они всегда глотают пыль как и все азиаты. Чемпионаты по кудо, дзюдо и саньда как правило выигрывают в самих Китае и Японии русские и европейцы. Даже в UFC нет ни китайских ни азиатских чемпионов. но и просто топов, максимум продвинутые середняки вроде полулегковеса корейского зомби, исключения из правил.
Варяг Таманский
На самом деле катана довольно посредственное оружие, которое сильно уступает по боевым свойствам той же шашке или ятагану. Наглядный пример превосходства европейского холодного оружия — битва в Филиппинской провинции Кагаян между испанской пехотой и японскими пиратами, элита которых состояла из закованных в в доспехи самураев.Где 40 испанцев смогли победить более 1000 самураев с их суперпупер катанами. Попытки перерубить пики катанами успехов не принесли. Отработанными движениями лес пик размыкался только для сокрушительного залпа мушкетеров, затем снова сдвигался, давая возможность стрелкам перезарядить оружие. К слову, пираты тоже пытались смести испанцев огнем аркебуз, но португальцы продавали «дикарям» порох низкого качества, поэтому начальная скорость пуль была небольшая и те просто расплющивались о кирасы испанцев. Испанцы, вместо того чтобы сдаться, с ревом бросились в атаку. Три десятка против нескольких сотен. В яростной рукопашной схватке они опрокинули бывших самураев, чьи катаны банально гнулись при встрече с толедской сталью кирас. Японская легенда гласит, что в шестнадцатом веке самурайские воины подверглись внезапному и жестокому нападению и были убиты демонами, которые были наполовину рыбой, наполовину ящерицей. Чтобы напугать детей, это был очень хороший рассказ, но правда заключалась в том, что армия, победившая японцев, была из Испании.
Алексей Огородников
Хе, а я вижу сообщения в СМИ нечто вроде "вегетарианцы живут дольше мясоедов" )))
Алексей Ф
Оккупация в ее обычном понимании невыгодна скорее по экономическим причинам - слишком много ресурсов нужно для контроля значительной территории, по крайней мере пока существуют аборигены. Да и зачем, если та же РФ стабильно разграбляется местной оккупационной администрацией по указке своих заграничных хозяев?
Maxim Petrov
Хе, а я вижу сообщения в СМИ нечто вроде "вегетарианцы живут дольше мясоедов" )))
Maxim Petrov
Тогда как объяснить природу "Крымнаша"?
Владимир Кутиков
Чужие дети быстро растут.Прослушал стрим синтезтеха от 1-го октября.Если кто прикупит "синтезит железо эрон?"-БАД и для меня,-оплачу его стоимость.48 долларов-(3-4 тыс. рублей).
Алексей Курлов
Подобное к подобному.
Алексей Курлов
Трактора сейчас все с сервоусилителем.Ребенок может управлять.
Алексей Курлов
Не важно, верите ли Вы в единорога. Важно то, что единорог верит в Вас!
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