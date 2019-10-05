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Конспирология: Байден и Ленин - общие корни

05/10/2019 01:50
Редакционные материалы

 

 

 

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Обсуждение
  • Да ясно. Байден внук Ленина от Арман
  • Синантропы - китаёщы, у них вообще другой менталитет, на ступень ниже или на две от белой расы вниз
  • только трудотерапия, никаких легких путей для них, причем даже не надо лагерей. Поселить в общаге , малосемейке. Назначить прожиточный минимум тысяч в 10 рублей и здоровья пожелать. Как они желают всем.
  • не забываем писать погоняло с маленькой буквы
  • При царях...да это разве коррупция была? Это были честные наивные дети по сравнению с димкой медведевым или мутко
  • Ну и рожа
  • Кто-нибудь в курсе почему ВК Хаммера называет Армандой, а не Армандом? Это оговорка или новое историческое открытие?)) Он был женщиной? (Когда-то в одной из передач у ВК "диплоДок" стал "диплоБоком".)
  • Достаточно малосемейки или общаги , за которую бывший единорос заплатит 8000 р в месяц из своей зарплаты дворника 10 000 рублей, остального хватит на доширак и прочие радости жизни и пусть будет здоров , держится там пожизненно, укладываясь в потребительскую корзину . Вот это будет справедливо.Наглядно поймут, что такое жизнь в социальном государстве рф , которую они всем и устроили. С их эго и амбициями это хуже смерти. Только за место дворника им придется побороться с киргизами, которых они сюда понатащили. "В живых останется только один"(с)
  • Романовский режим не сахар, однако-же нынешняя власть в скотстве своём, пороке и блядстве стократно превзошла "кровавый православный царизм". Разумеется, вполне заслуженно... их ожидает лютая народная "любовь" во все щели.
  • да какая нах гуманность в отношении этих тварей?! тока вешать и по кольям рассаживать! проверено. доказано. иначе бы в старые добрые времена всех этих козлин лошадьми надвое не разрывали. ибо знали единственный действенный способ противодействия!
  • ....и посадит Сергей Панченко Филипп Филипыча на кол. (Чувствуете - это же почти персонажи Булгакова!)
  • ландшафтная терапия - тоже мягкотелость! тока урановые рудники и прочее вредное и опасное производство! а будь я верховным рулевым - ваще бы еженедельное ТВ-шоу замутил бы с прямой трансляцией публичных казней расеянских "эффективных манагеров". Рейтинг у него был бы просто космический!
  • Так народ и кончиться и так уже одни дегенераты. Может быть, все-таки похитрее к вопросу возмездия подойти? Без азиатской дикарщины?
  • Так народ и кончиться и так уже одни дегенераты. Может быть, все-таки похитрее к вопросу возмездия подойти? Без азиатской дикарщины?
  • Ну я и говорю сначала "илитка", потом "подилитка", а потом все остальные на стройки нар.хозяйства поедут, а про "Бояра" никто и не вспомнит, в общем выяснении кто, кому, что должен.
  • Ну я и говорю сначала "илитка", потом "подилитка", а потом все остальные на стройки нар.хозяйства поедут, а про "Бояра" никто и не вспомнит, в общем выяснении кто, кому, что должен.
  • Может вы и правы. Как предугадаешь? У меня в обосновании только исторический опыт России.
  • Может вы и правы. Как предугадаешь? У меня в обосновании только исторический опыт России.
  • Производители уходят из Китая http://4pda.ru/2019/10/04/362462
  • Вел недавно проект, так вот, почему не хотят работать с Китаем: - разница в менталитетах, в России легче и быстрее объяснить и согласовать - в России производитель сделает все для своего имиджа (даже бесплатно). - качество... в Китае если четко не пропишешь все условия то китайцы сделают как им удобно (дешево и не качественно) Из плюсов - быстро делают - большие ресурсы в технологиях.
  • Страшным также для этих тварей является конфискация
  • Очередная шиза: В Соединенных Штатах активистка призвала есть детей и бомбить Россию для того, чтобы спасти планету. Об этом пишет USA Really. https://www.gazeta.ru/politics/news/2019/10/05/n_13543897.shtml
  • В русском государстве им будут детей пугать. Вместо "бабайки" :-)
  • ...и всё-таки, почему АРМАНДА?
  • не забываем писать погоняло с маленькой буквы
  • не кошерно как-то получается... с такой рожею быть пригожиным.
  • Несмотря на отрубленные пальцы, традиционная восточная коррупция живёт и процветает(иначе бы убрали давно все эти эшафоты и гильотины за ненадобностью) Мне тут один узбек рассказывал, что это русские их научили коррупции. Смешно.
  • не является, принадлежала Германской империи в 1871...1918 гг , до этого королевству Пруссия , до этого Тевтонскому ордену в 1224...1525
  • РФ в своем развитии совершает "бег по кругу". От чего мы ушли в 1991, к тому пришли спустя 28 лет. Осуждали Л.И.Брежнева за 18 лет царствования, при этом "президент новой России" находится во власти 20 лет. "Застой" и "стабильность", это по сути одно и то же. Вместо Пу и Ко придет другая бригада и опять засядет на табуретку лет на 20, и так до бесконечности. Что делать, Серж?
  • не кошерно как-то получается... с такой рожею быть пригожиным.
  • А что тут сделаешь? На удачу надеяться и медитировать.))
  • Романовский режим не сахар, однако-же нынешняя власть в скотстве своём, пороке и блядстве стократно превзошла "кровавый православный царизм". Разумеется, вполне заслуженно... их ожидает лютая народная "любовь" во все щели.
  • При царях...да это разве коррупция была? Это были честные наивные дети по сравнению с димкой медведевым или мутко
  • поциенты доктора Климова , их за версту видно
  • И вот по-кругу и выхода нет. Опять мочить друг друга, а в выигрыше говно всякое.
  • скорее наоборот русских научили
  • Не вижу повода для безпокойства... сепарация социума уже необратима. Все "сливки" пойдут на топливо.
  • Достаточно малосемейки или общаги , за которую бывший единорос заплатит 8000 р в месяц из своей зарплаты дворника 10 000 рублей, остального хватит на доширак и прочие радости жизни и пусть будет здоров , держится там пожизненно, укладываясь в потребительскую корзину . Вот это будет справедливо.Наглядно поймут, что такое жизнь в социальном государстве рф , которую они всем и устроили. С их эго и амбициями это хуже смерти. Только за место дворника им придется побороться с киргизами, которых они сюда понатащили. "В живых останется только один"(с)
  • А на них может ничего не быть. Все записано на родственников,детей, жену, тёщу, друзей-товарищей. + в оффшорах + на левой фирме и т.д
  • скорее наоборот русских научили
  • Надеюсь ваше будущее не выйдет за пределы кухни.
  • Это неоднократно обсуждалось на ари.ру
  • не является, принадлежала Германской империи в 1871...1918 гг , до этого королевству Пруссия , до этого Тевтонскому ордену в 1224...1525