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Скоро! Мировой экологический передел
Скоро! Мировой экологический передел
08/10/2019 02:18
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TETRU. Life
чтец мнит себя великим манипулятором а по факту убогий пропагандист с "интеллектуальным" подъвывертом с элементами сельского радиоспектакля. Люди - послушайте любой выпуск и что в остатке? да вы быдло которое ничего не понимает а мерзота давясь слюной получает кость за геноцид -тебя карабанов судить будут наравне с режимом и кармы дети не избегут . просрал ты свой "талант" и войдешь в историю как шлак и мусор. как Русский выражаю крайнее неприятие,презрение и будь ты проклят до 7 колена. в любом племени ты изгой
Гость
Гретта Тунберг ****************** В сказке Гофмана «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» главным героем был особенный ребенок - карла, с непропорционально большой головой и необычайно злобным нравом. Сжалившись над ним, фея наделила его даром казаться в глазах окружающих умницей, красавцем и вместилищем различных талантов. Когда он говорил, то вместо озлобленного сиплого крика все слышали благозвучный голос, изрекавший необычайно мудрые истины. Восхищенный князь Пафнутий сделал его хоть и не Послом Совести, но вроде того — первым министром и кавалером ордена Зелено-Пятнистого тигра. Однако, когда обиженные Циннобером вырвали из его шевелюры три волшебных волоска, чары рассеялись — и все увидели, что перед ними не идеальный герой, а всего лишь отвратительный альраун, т. е. уродец, которым злые эльфы подменили похищенного ими ребенка.
Smailey Face
А мне ещё вот эта давнишняя картинка нравится. Название ей "Принят!"
Влад Шевченко
США как метрополии вообще срать с высокой колокольни на "общепринятые международные нормы и правила". ООН - это надзорный орган за крипто-колониями англосаксов.
Vladislav Shamanov
Остроумно. Но если серьезно, то так настроена ПАЛОЧНАЯ система от "эффективных менеджеров", засевших в длинных коридорах власти. И даже самый совестливый правоохранитель вынужден вести себя как последняя сука по отношению к налогоплательщикам. И так на всех уровнях. Т.е. ради прем. фонда (70 проц от общего объема от ФОТа) товарищи в погонах как пауки в банках будут гнобить многонациональных русский народ.
Сергей Александрович
Остроумно. Но если серьезно, то так настроена ПАЛОЧНАЯ система от "эффективных менеджеров", засевших в длинных коридорах власти. И даже самый совестливый правоохранитель вынужден вести себя как последняя сука по отношению к налогоплательщикам. И так на всех уровнях. Т.е. ради прем. фонда (70 проц от общего объема от ФОТа) товарищи в погонах как пауки в банках будут гнобить многонациональных русский народ.
Arcadiy Y. Polyakov
По поводу гаишников по другому и не получится, однако там где Вы за бабки отмажетесь попадуться ваши дети, внуки ну и так далее и ввек Вам не отмазаться. Это действо потом долго искупать придётся, возможно не одну жизнь. Вообще у каждого своя миссия, но если не облагоустраиваете свою среду обитания даже на таком уровне попадаете на уровень ниже.
Lester Leyt
Общеизвестно, что славяне понимают друг друга, а русские не понимают славян.
Константин Поляков
Что означает слово "Украина"?
Lester Leyt
Что означает слово "Украина"?
Сергей Александрович
США как метрополии вообще срать с высокой колокольни на "общепринятые международные нормы и правила". ООН - это надзорный орган за крипто-колониями англосаксов.
Smailey Face
Между тем, в России взялись за развитие малого предпринимательства и увеличение среднего класса, для этого: "Минэкономразвития предлагает увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект. Отмечается, что Налоговый кодекс подразумевает проведение ведомством ежегодной индексации с учётом изменения потребительских цен. Согласно документу, ведомство предлагает повысить коэффициент-дефлятор для применения налога на вменённый доход с 1,915 до 2,009. Показатель для торгового сбора предлагается увеличить с 1,317 до 1,382, а для патентной системы — с 1,518 до 1,592. При расчёте налога на доходы физических лиц планируется использовать коэффициент 1,813, этот показатель в прошлом году составлял 1,729." --------------------- В Париже некие лица повесили чучело Греты Тунберг на мосту. Чучело узнаваемо по рыжим волосам и длинным косам. Полиция занимается поиском этих нелюдей...
Smailey Face
свежая информация и тарифе "пьяный водитель" в ГИБДД Великого Новгорода (от пассажиров такси, не скрывающих собственные эмоции): - 100-120 тысяч рэ за сохранение ВУ. Риск нынче стоит дорого, причём риск для всех сторон...
Canapsis
А мне ещё вот эта давнишняя картинка нравится. Название ей "Принят!"
Андрей Татаринцев
Да глупость это. Кто хоть немного думает - проверил. Все фейк. Во вложении оригинал и фейк.
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