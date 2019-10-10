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Украина - ринг для американских политиков
Украина - ринг для американских политиков
10/10/2019 01:22
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Обсуждение
Алексей Огородников
Процесс должен идти достаточно медленно, а иначе толпа не успеет ничего осознать. Люди должны прочувствовать все основательно, только тогда будет возможно очищение сознания.
сергей м.
Всем пох.
Adwize
Американское золото видимо улетело на дронах, которые снимал Владислав, без шуток.В обмен мы получили чипы и интернет.
Алексей Огородников
Отвечу словами автора:"Суть сверхъестественна всегда, но потому только, что естественные для человека средства познания - это доступные ему средства. Всё, что превосходит его сиюминутные знания и возможности, определяется как сверхъестественное и потустороннее, метафизическое, эзотерическое или трансцендентальное. Эти термины всё чаще вызывают в людях недоверие и скептицизм, но лишь потому, что раздражают интеллект человека недоступностью того, что скрывается за ними". Вывод: При должном уровне развития и осознанности понимание, того как, устроен мир появится.
Сергей Панченко
В отличии от РФ, в Украине разделяют понятия государства и группировки во власти. Последних во власти может быть множество, но они не влияют на устойчивость государственных институтов. Тебе как украинцу следовало бы это знать и не писать глупости. В мире идет тенденция на дробление, а не укрупнение. Украина очень крупное государство для Европы, если она сбросит на РФ ряд проблемных территорий, это уменьшит её проблемы.
Алексей Огородников
Водки выпил и почувствовал? крепче пей почувствуешь
Алексей Огородников
И все таки, токены привязанные к какому-то производству или товару не лишены тех же недостатков, что и тот же доллар. Единственный плюс, что будет заявлено, что они к чему-то привязаны. Владислав же напомнил, что доллар отвязали от золота, когда за него попросили это самое золото. И токен так же можно будет отвязать, создадут прецедент и и если будет нужно, то отвяжут. Поэтому, с моей точки зрения, в этом моменте разницы нет. Другое дело, что никто не сможет эмитировать токены бесконтрольно или как-то забрать их себе. В этом несомненный плюс.
Serge Rakitin
К проблеме нужно подходить комплексно. Ну, развалится "проклятая Внаукраина", России придётся взять под себя её самый большой кусок. Потянет эту ношу нынешняя РФ? Нет, конечно. Даже сравнительно небольшие территории опережающего развития (Большой Сочи, Крым, Чечня) вызывали и вызывают критический перегруз системы. А дополнительно +/-500 тыс кв км и 30 млн населения, куда экстренно придётся вваливать по 50-100 млрд долларов ежегодно на протяжение ближайших 20-30 лет просто угробят РФ. Напомню, что предыдущее "воссоединение" 1654 года породило: медный и соляной бунты, Стеньку Разина (из-за резкого роста налогов), церковный раскол (из-за вынужденной унификации с киевской церковью). Ну и кучу прочих проблем, с которыми разбирались целый век.
сергей м.
Я, как русский эстет - отработав ночную смену, выпив сто грамм - наслаждаюсь сегодня с утра названием пограничного населенного пункта: ИВАН-ГОРОД, (расположенного недалеко от Петра-города. ) и делюсь этим с вами всеми. Какое хорошее название.
сергей м.
А в электричке, как по заказу, музыкант спел " Не спешите нас хоронить." Совсем хорошо стало. Всем спасибо. До свидания.
Владимир Павловский
Не надоело мусолить тему: "А что там, у хохлов"? Что в России творится никому не интересно? АРИ окончательно стал прокремлевским пропагандистским ресурсом. Должно быть стыдно.
Serge Rakitin
Про золото и доллар Многие, наверное, слышали, что бОльшая часть золотого запаса Германии и Италии хранится до сих пор в США. Официальное объяснение - мол, боялись советского вторжения, поэтому перевезли в Штаты. На самом деле история напоминает ситуацию с Францией. В 1950-60-е из-за дешевизны рабочей силы в послевоенной Европе Германия и Италия имели положительное торговое сальдо с США, американские товары их не сильно интересовали, в отличие от золота. Им эти доллары меняли на золото, но при условии, что оно не покинет территорию США. В 1971 г. лавочку прикрыли, но несколько тысяч тонн по сути виртуального золота типа остались в Америке. То есть по документам оно лежит в американских хранилищах, по факту владельцы до сих пор не могут перевезти его к себе (хотя СССР с его военными угрозами нет уже почти 30 лет). После тяжелейших переговоров немцы добились от США права на передачу им их же золотого запаса, но со смехотворными темпами порядка 10-20 тонн в год (при общем объеме зависшего в США золота более 2000 т). Очевидно, что американцы просто вынуждены сейчас покупать золото на рынке и понемногу отдавать немцам, чтобы не было скандала. Купить больше 50 тонн золота в одни руки в год не представляется возможным, т.к. почти всё золото на рынке "бумажное", реальные поставки почти никто не осуществляет: Россия (3-е место по добыче) полностью прекратила продажи золота за рубеж, тоже сделали Китай и Казахстан, понемногу продают лишь ЮАР и Австралия, но их золота не хватает, чтобы закрыть все потребности. Так что золото рановато списывать со счетов, его цена ко всем нынешним фиатным валютам (да и товарным активам) вполне может скакнуть раз в 10, если не больше.
Владимир Кутиков
прожыдь
сергей м.
Не думаю,что подходит.Метис-более широкое понятие,чем прожидь.
Serge Rakitin
Расово грамотным
Владимир Кутиков
Не думаю,что подходит.Метис-более широкое понятие,чем прожидь.
Zloi Ivan
Понравился термин по аналогии с некрозом - отмиранием ткани. Отмирающее государство - некроина. А в целом согласен, задолбало
Lester Leyt
Исполнительную власть в Украине возглавляет очень слабая команда. Зе показал себя пластилином и лизоблюдом. Пример, к разговору с Трампом Зе и его команда не были готовы, не была проработана линия поведения, темы, варианты развития беседы. Не случайно, а закономерно их подвели к подписанию т.н. формулы Ш. и загнали в стратегический капкан. Фактически, Украину принудили создать на своей территории вторую Чечню. Майдан против Зе и его команды не исключаю.
Serge Rakitin
Пелевин рулит)
Serge Rakitin
В одном из интервью на ТВ на вопрос о его экономической программе Глазьев заявил , что первым делом нужно запретить свободное хождение доллара и евро и простимулировать промышленность на несколько триллионов рублей, любому мало- мальки знакомому с экономикой человеку понятно , что такие рецепты приведут к гиперинфляции и дефициту , живой пример "социалистическая" Венесуэла
Lester Leyt
В отличии от РФ, в Украине разделяют понятия государства и группировки во власти. Последних во власти может быть множество, но они не влияют на устойчивость государственных институтов. Тебе как украинцу следовало бы это знать и не писать глупости. В мире идет тенденция на дробление, а не укрупнение. Украина очень крупное государство для Европы, если она сбросит на РФ ряд проблемных территорий, это уменьшит её проблемы.
Владимир Кутиков
Пелевин рулит)
Владимир Кутиков
Расово грамотным
Константин Алланд
насколько я понимаю доллар рушится чуть ли не чаще чем рубль. просто население сша этого особо не замечает. называет рецесией. там всё это компенсируется, пересчитывается и была минималка 7долл в час, стала 15. А у нас была минималка 7000руб в мес (кажется) а стала 9000 (типо того).
Aldan
А почему бы им просто не отдать то немецкое что перевезли к себе?
Юрий Рыков
Из жизни: разговаривал с "казанцами" (Казанский вертолетный завод) так вот по метко РЛС, они ставят штатовский BENDIX KING RDR2000" и наши метко РЛС, двух Питерских фирм. За лет 15 ть обе Питерские фирмы улучшили свое качество, а штатовский "Bendix" ничего не изменил... Далее в России прошел МВИ (межведомственные испытания) отечественный TCAS, кстати то же не отстаёт от современных требований. Что подтверждает слова Владислава Карабаново о потенциале русского и других народов России.
Alexey Serd
http://inoplanetyanin.ru/wp-content/uploads/2016/11/aliens-2-696x419.jpg https://otvet.imgsmail.ru/download/u_1f32dfb67ae56a9badfa0b037e15f21b_800.jpg Дроны управляют миром , люди в черном)). Снимал черное точки , в черном могли быть метеориты или не метеориты. Глаз инопланетянина еще не снял никто. Пока Гуманоида не увидел говорить о его наличие нельзя! Мнение сложенное из фильмов Голливуда вызывает естественный смех http://66.media.tumblr.com/tumblr_lnmmllCO1M1qcz5hwo1_500.gif https://otvet.imgsmail.ru/download/u_1f32dfb67ae56a9badfa0b037e15f21b_800.jpg
Alexey Serd
Водки выпил и почувствовал? крепче пей почувствуешь
Alexey Serd
Глазьев он пьяница, бухает уже давно и крепко!
Сергей Панченко
прожыдь
Serge Rakitin
Они ничего не перевозили из Германии, это виртуальное золото, типа обмененное немцами на доллары в 1960-е годы и типа оставшееся в США.
Aldan
А какой смысл покупать абстрактное золото чтобы потом отдавать настоящим?
Шерин Дана
810 RUR - недономинированный рубль до 01.01.1998 643 RUB - деноминированный рубль с 01.01.1998 Из-за российского раздолбайства рублевые расчетные счета до сих пор в своем составе имеют код 810, типа 402-02-810-0-хххх-ххххххх. Пока разные умники не начали подавать иски, это вообще никого не волновало. Сейчас вот руки дошли.
Истинный Ариец
В одном из интервью на ТВ на вопрос о его экономической программе Глазьев заявил , что первым делом нужно запретить свободное хождение доллара и евро и простимулировать промышленность на несколько триллионов рублей, любому мало- мальки знакомому с экономикой человеку понятно , что такие рецепты приведут к гиперинфляции и дефициту , живой пример "социалистическая" Венесуэла
Истинный Ариец
Не в курсе, сколько бабла вливают ежегодно в Ю. Осетию из России?
Serge Rakitin
А какой-то реальный эквивалент изначально у того золота был? Немцы ведь поди эти цифры не с потолка взяли и не придумали его сами себе.
Serge Rakitin
810 RUR - недономинированный рубль до 01.01.1998 643 RUB - деноминированный рубль с 01.01.1998 Из-за российского раздолбайства рублевые расчетные счета до сих пор в своем составе имеют код 810, типа 402-02-810-0-хххх-ххххххх. Пока разные умники не начали подавать иски, это вообще никого не волновало. Сейчас вот руки дошли.
Aldan
До 1971 года 35 долларов США меняли на 1 унцию золота, то есть чуть меньше грамма за 1 доллар. Сейчас 1 грамм стоит в 50 раз дороже: 50 лет - 50 раз. Это к вопросу о низкой долларовой инфляции.
Андерсен
Ничего они никому не должны, толпа никогда не поймёт, так как живут своей жизнью в своём мире. Так что клал я на такие процессы, они отнимают время и судьбу уродуют - эти толпящиеся. Очищение никого не спросит, поняли ли вы и осознали ли вы, бульк и всё. Наивность либо врождённая, либо навязанная. Если не спала наивность, то кто тому виной...........
Юрий Рыков
Просто сейчас именно "китайщина" и стала брендами. Точно так же, как в своё время "японьщина" - в 1950-е японские товары вызывали смех в Европе, надпись Made in Japan делали маленькой и незаметной. В 1960-е отношение стало меняться, в 1970-е японские товары стали смотреться выигрышнее прочих, а в 1980-е стали эталоном качества. Сегодня гаджеты Huawei или Xiaomi опережают Samsung не просто по отношению цена/качество, но и по самому качеству и начинке. Да и Apple, по большому счету тоже.
Рустем Бохани
чекушка
Рустем Бохани
все что нужно толпе это баран - передовик
Вит Ла
Бренд это не только и не столько качество материалов , сколько философия и дух если хотите вложенные в вещь .Взять к примеру флагманский хуавей с 40мгп камерами от цейса или лейки точно не помню , а простите на х...я?.А они и сами не знают .
Dexter
...не в тему, но любопытно посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=9t-V530m8l8
Шива Гири
Моторола кстати и сейчас огонь. Жаль у нас купить нельзя
Serge Rakitin
Попробуйте мыслить по другому, коль тут уже оповестили, что деньги это фантики, не доллары,не бомбы и даже не Папа Римский построил современный мир, а медиа ресурсы, но что бы это работало нужно было с начала как то раздать телевизоры населению, не сам телевизор ценность, а то что там показывают, затем телефоны-смартфоны, с помощью тех же китайцев скорость посвящения увеличили, следующий этап, это полное взаимодействие между всеми средствами коммуникации в единую сеть, после внедрения 5-G,обмен данными вырастет колоссально и контроль взаимодействия даст фантастический эффект, во всем, чем как раз и занимаются американские глобальные корпорации.Китайцы понимают свою ущербность в этом вопросе(локально противодействуют, россияне тоже пытаются) и прекрасно осознают проблему, не долек тот час, когда они будут пробывать даже бесплатно раздавать смартфоны и так они нашпиговывают свою технику программами шпионами, цель хоть как то потянуть обмен на себя, но эти потуги малопродуктивны. Китай лишь ресурс для тех товарищей ,и вряд ли я ошибусь и скажу, что глобальный мировой кризис придет с Китая, гадать не хочу, но зима близка!
Serge Rakitin
До 1971 года 35 долларов США меняли на 1 унцию золота, то есть чуть меньше грамма за 1 доллар. Сейчас 1 грамм стоит в 50 раз дороже: 50 лет - 50 раз. Это к вопросу о низкой долларовой инфляции.
Serge Rakitin
Не в курсе, сколько бабла вливают ежегодно в Ю. Осетию из России?
Рустем Бохани
я всю валюту перевел в фунты.рекомендую. можно в золото в зависимости от целей ваших
Истинный Ариец
Реальный рост шел после 2005 год , до этого в диапазоне $200...$450 за унцию
Николай Николаев
Я думаю, Гитлер просто не имел достаточного опыта государственного управления, как и господин Зеленский, отсюда кадровые провалы и постоянные авантюры.
Николай Николаев
Значит, в Банке России работают дауны?
Александр Верный
Попробуйте мыслить по другому, коль тут уже оповестили, что деньги это фантики, не доллары,не бомбы и даже не Папа Римский построил современный мир, а медиа ресурсы, но что бы это работало нужно было с начала как то раздать телевизоры населению, не сам телевизор ценность, а то что там показывают, затем телефоны-смартфоны, с помощью тех же китайцев скорость посвящения увеличили, следующий этап, это полное взаимодействие между всеми средствами коммуникации в единую сеть, после внедрения 5-G,обмен данными вырастет колоссально и контроль взаимодействия даст фантастический эффект, во всем, чем как раз и занимаются американские глобальные корпорации.Китайцы понимают свою ущербность в этом вопросе(локально противодействуют, россияне тоже пытаются) и прекрасно осознают проблему, не долек тот час, когда они будут пробывать даже бесплатно раздавать смартфоны и так они нашпиговывают свою технику программами шпионами, цель хоть как то потянуть обмен на себя, но эти потуги малопродуктивны. Китай лишь ресурс для тех товарищей ,и вряд ли я ошибусь и скажу, что глобальный мировой кризис придет с Китая, гадать не хочу, но зима близка!
Yury Safonov
Бренд это инструмент продаванов, не более.
Алексей Огородников
Это она из закладок ЦБ РФ, в нужный момент ее используют.
Vladislav Shamanov
К чему это всё? К тому что правитель должен быть видящий, а не абы какой, с вот такой огромной чуйкой, Божественной связью.
Boris S
Подписал. Все именно в тему. По свободе прессы рф где-то на 175 месте из 190 , рядом с Нигерией и Северной Кореей. Благодаря таким вот пропагандонам , как соловьев, в том числе.
Алексей Огородников
Несмотря, на то что, существуют различные системы оценки стоимости/ликвидности компаний, мы видим, что манипуляций на рынке акций предостаточно. Собственно главные манипуляторы и создали этот рынок с целью манипуляций и заработка. Поэтому как будут реализованы механизмы оценки стоимости токенов какого-нибудь производства или какой-нибудь отдельной мелкой фирмы, до конца не понятно. После токенизации, вполне вероятно, что механизм оценки стоимости останутся прежними. Причем разобраться обычному человеку в какой токен вложить свои силы и энергию, будет сложнее, т.к. по сути, любой производитель сможет выпустить свои токены. Даже если привязать токен к какому-нибудь товару в мировом масштабе. Если в мире около 22 млн. наименований товаров, то собственно столько же должно быть и видов токенов. Пока сложно до конца понять, к чему приведет токенизация.
Serge Rakitin
Я помню не столь давние времена, когда за фунт давали 110 рублей, сейчас 75. Надежная валюта.
Serge Rakitin
200-450 - это таки не 35.
Роман Котов
мне кажется в эту тему вот это поинтереснее будет https://youtu.be/smCukVSurYM
Vladislav Shamanov
Неплохо так - https://www.youtube.com/watch?v=XzHYt8aK_30
Vladislav Shamanov
К чему это всё? К тому что правитель должен быть видящий, а не абы какой, с вот такой огромной чуйкой, Божественной связью.
Роман Котов
насколько я понимаю доллар рушится чуть ли не чаще чем рубль. просто население сша этого особо не замечает. называет рецесией. там всё это компенсируется, пересчитывается и была минималка 7долл в час, стала 15. А у нас была минималка 7000руб в мес (кажется) а стала 9000 (типо того).
Роман Котов
Всё это восхождение гитлера надо понимать достаточно просто. ну на мой взгляд. просто гитлер не любил евреев (и их есть за что не любить). а поскольку евреи - люди богатые, то отобрав у них деньги можно оч.много немцев накормить и спасти от голода. а так же дать им работу и прочее.
Рустем Бохани
фунт наиболее устойчив из валют. привязывать ту или иную валюту к рублю я бы не стал. доллар например в ссср стоил 60 коп. и что с того
Константин Алланд
так и есть
Константин Алланд
И должен остаться хотя бы один Шао-Линь , в котором ворота перед носом не захлопнут.
Константин Алланд
Подписал. Все именно в тему. По свободе прессы рф где-то на 175 месте из 190 , рядом с Нигерией и Северной Кореей. Благодаря таким вот пропагандонам , как соловьев, в том числе.
Константин Алланд
Вот эта идея "никто не сможет ни покупать , ни продавать, не имеющий начертания зверя или числа имени его" и реализуется. Все идет к отмене наличных денег, уничтожению границ и тотальной чипизации человечества. Это слишком уже очевидно.
Рустем Бохани
к вопросу союзного государства https://www.youtube.com/watch?v=OJp1OpH5CjM
Константин Алланд
Тут гарант явно с другой формой черепа . А лукашенко не изменился практически. Алкаш ЕБН уверенно гнал пургу.Сколько же лет этот цирк длится
Henri Ducard
Все для народа, людям нравится этот цирк
Serge Rakitin
Я как-то уже писал на Ари по фунту: за 150 лет его курс к доллару снизился с 9,5 до 1,15 долларов за фунт. Примерно в той же пропорции снизился и вес Британии в мире. Страна, в которой 40% ВВП генерируют спекулянты лондонского Сити и +20% остальной Лондон, лично мне не кажется эталоном надежности. Всё это великолепие навернется в первую очередь в "час Ж".
Serge Rakitin
Во Втором рейхе было 3% евреев, на полях ПМВ в рядах кайзеровской армии их погибло 0,01%. Зато в рядах немецких революционеров их было уже 70%...
Алексей Огородников
Я думаю, все это уже в той или иной степени уже реализовано. Вопрос лишь в терминах, что чем называть. Пока все боятся чипизации, ее уже фактически сделали. В современном мире уже тяжело стало жить без смартфона, 24/7 человек его использует или находиться рядом с этим шпионом, причем по доброй воле. И практически все пользуются пластиковыми картами, которые так же вполне можно отследить. Системы распознавания лиц тоже уже везде внедряются. Так что "электронный концлагерь", которого все бояться уже фактически создан. Другое дело, что никто и никогда не будет использовать эти технологии в открытую против всех людей, по крайней мере до того момента, пока люди в этом разбираются. Смысла нет в создании системы управления работающей на принципах принуждения и страха. Потому-что лучший раб, это тот раб, который не понимает, что он раб, тот который наслаждается своими цепями.
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