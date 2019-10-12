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Вечные хранители денег
Вечные хранители денег
12/10/2019 01:39
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Гость
Сколько раз соврал космонавт-банкир Леонов только в одном своём интервью? ***https://photo-vlad.livejournal.com/99924.html
Гость
и дикий срач в комментах.
Dima Dima
"Пид...ры они все!" © "Брат"
Варяг Таманский
1Золотая монета императорской семьи Джустиниани IVSTINIANVS Константинополь, 545-565 гг. 2 Венецианская монета 1684 года семьи Джустиниани .Надпись : S · M · V · M · ANT · IVSTINIANVS ·ANNO · https://www.researchgate.net/profile/Alessandro_Giustiniani2 Сегодня граф Алессандро Джустиниани - старший экономист в Международном валютном фонде в Вашингтоне, округ Колумбия, а также он работал в Банке Италии в Риме . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8 http://www.giustiniani.info/ Джустиниани (Giustiniani) — разветвлённый клан патрициев (альберго[en]), давший семь дожей Генуи, одного — Венеции и на протяжении 200 лет франкократии правивший островом Хиос в Эгейском море. https://it.wikipedia.org/wiki/Gens_Anicia Семья Джустиниани происходят от римского рода Anicia (gens) , одного из семейств Республики и Римской империи. Семья Аниций создала 3 римских пап Папа Феликс III ,Папа Агапито I и Папа Григорий I .,а также основала бенедиктинский монашеский орден. Эта ветвь семьи перешла в Восточную Римскую империю , обосновавшись в Константинополе Две родственные семьи дожей Джустиниани из Генуи и Венеции, произошедшие от сыновей Giustino II , Марко и Анджело жили около 720 г. н.э ., племянников императора Византии Юстиниана . Семья Джустиниани совместно с родственными семьями дожей Генуи :Гримальди, Дориа, Серра, Саккетти , Спинола и Паллавичини,основала первый в мире банк Банк святого Георгия (итал. Banco di San Giorgio) .Банк Bank of Saint George спонсировал экспедиции Колумба в Америку ,Английскую и Испанскую монархию. . Вот вам и финансовая стабильность на примере семьи с более чем 2000 летней историей.
Варяг Таманский
Человек, о котором вы никогда не слышали, но, может быть, он сейчас возится с вашей головой. Hendricus G Loos . http://www.freepatentsonline.com/6017302.html Он работал над множеством вещей в DARPA , начиная с нейронных сетей и манипуляций с нервной системой Некоторые из его патентов на управление нервной системой предшествуют обязательному переходу правительства на цифровые телевизионные сигналы . Совпадение? Может быть. Вот один из его патентов. http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6506148.PN.&OS=PN%2F6506148&RS=PN%2F6506148 Патент США 6506148 Лоос 14 января 2003 г. Манипулирование нервной системой электромагнитными полями от мониторов . Физиологические эффекты наблюдались у человека в ответ на стимуляцию кожи слабыми электромагнитными полями, которые пульсируют с определенными частотами около 1/2 Гц или 2,4 Гц, например, для возбуждения сенсорного резонанса. Многие компьютерные мониторы и телевизионные трубки при отображении импульсных изображений излучают импульсные электромагнитные поля достаточной амплитуды, чтобы вызвать такое возбуждение. Следовательно, можно управлять нервной системой субъекта, пульсируя изображения, отображаемые на мониторе или телевизоре рядом с компьютером. В последнем случае импульсное изображение может быть встроено в программный материал или может быть наложено путем модуляции видеопотока, либо в виде радиочастотного сигнала, либо в виде видеосигнала. Изображение, отображаемое на мониторе компьютера, может эффективно пульсировать с помощью простой компьютерной программы.
Гость
образцовый кремлёвский бубен... эталон "благочестия" *** 1959г. фольклорный резонанс... начало 60х. Куба, отдай наш хлеб! Куба, возьми свой сахар! Куба, Хрущева нет! Куба, иди ты на куй!
Филипп Филиппыч
Древние культуры всего мира были зачарованы сосновой шишкой, изображениями шишковидной железы в форме сосновой шишки и пользовались ими в самых высоких формах духовного искусства. Пифагор, Платон, Ямвлих, Декарт и другие писали об этой железе с большим благоговением. Ее называли вместилищем души. Многие йогические практики направлены на раскрытие «третьего глаза», дабы обрести способность к телепатии. В Йоге эпифиз связан с седьмой чакрой – Сахасрарой (с шестой чакрой связан гипофиз). Эпифиз является дремлющим органом, который следует «разбудить», чтобы включить способность к ясновидению. «Третий глаз» Шивы или Будды – это сияющая точка или пылающая жемчужина в середине лба. Она символизирует единство, равновесие, видение, духовное сознание и просветление. Read more at: http://blog.arthistoryonline.ru/ezotera/shishka-sosnovaya-kak-simvol/
Гринго
"ВЕЧНЫЕ" хранители общака... глубокомысленное; "ни что не вечно под луною" - луна рулит.
Филипп Филиппыч
Филипп Филиппыч
Древние культуры всего мира были зачарованы сосновой шишкой, изображениями шишковидной железы в форме сосновой шишки и пользовались ими в самых высоких формах духовного искусства. Пифагор, Платон, Ямвлих, Декарт и другие писали об этой железе с большим благоговением. Ее называли вместилищем души. Многие йогические практики направлены на раскрытие «третьего глаза», дабы обрести способность к телепатии. В Йоге эпифиз связан с седьмой чакрой – Сахасрарой (с шестой чакрой связан гипофиз). Эпифиз является дремлющим органом, который следует «разбудить», чтобы включить способность к ясновидению. «Третий глаз» Шивы или Будды – это сияющая точка или пылающая жемчужина в середине лба. Она символизирует единство, равновесие, видение, духовное сознание и просветление. Read more at: http://blog.arthistoryonline.ru/ezotera/shishka-sosnovaya-kak-simvol/
Филипп Филиппыч
Леонов про Луну врал, но в космос выходил,!,! смешно выходил в хб костюме?
Влад Шевченко
Грузинско-армянско-еврейское иго правит на Руси с 1918 года и конца пока не видно.
Роман Кроман
Взгляд США на Белоруссию (аналитический и исторический обзор): https://eadaily.com/ru/news/2019/10/11/podarok-zapadu-i-dyra-v-sisteme-pvo-rossii-belorussiya-sluzhit-celyam-nato?utm_referrer=mirtesen.ru
Arcadiy Polyakov
Поисковые машины создавались как бесплатная разработка, и сейчас они есть на гетхабе в виде текста. Но некоторые ушлые евреи сумели это монетизировать. А в России нет компаний потому как придёт ОБЕП или госкомнадзор или ещё какая-то мерзота и начнёт вымогать денег, если не получится то прикроют и уголовное дело в придачу - безплатно.
Arcadiy Polyakov
Сколько раз соврал космонавт-банкир Леонов только в одном своём интервью? ***https://photo-vlad.livejournal.com/99924.html
Влад Шевченко
Кстати, я не вижу в воздушном хулиганстве ничего плохого. Хороший истребитель, в душе просто обязан быть хулиганом. Для пилотов гражданской авиации это конечно неприемлемо. Кстати, поэтому они пилоты, а истребители - лётчики))). В истребительную авиацию брать только тех, кто летает только по прямой и выполняет все правила, это значит оставить истребительную авиацию, возможно, без самых хороших лётчиков. Просто меру знать надо, и шалости свои тщательно просчитывать, а также помнить, что самолёту по барабану, сидит в нём курсант, или первый человек полетевший в космос.
Гринго
душегубы, юбилей - 20 лет вчк. 20 лет животного страха. кремлёвский долгожитель, однако. ))) микоян, самый хитрый из армян.
Влад Шевченко
Первым песню о Павлике написал сразу же ставший известным молодой писатель Сергей Михалков. (интересно, никитка стучал на своего папу) Был с врагом в борьбе Морозов Павел И других бороться с ним учил. Перед всей деревней выступая, Своего отца разоблачил! ***https://philologist.livejournal.com/6882460.html
Рустем Бохани
нашёл... в ютубе. /// раритет. и у Крематория - своя версия +18 https://www.youtube.com/watch?v=zD3czMc3naM https://www.youtube.com/watch?v=wvF17T4Nf3U Пахмутова))) стихи Добронравова - " и павлик морозов живой" 1972 год. ***https://ipleer.fm/song/73993547/Pionerskie_pesni_-_Pavlik_morozov_zhivoj/
Гость
нашёл... в ютубе. /// раритет. и у Крематория - своя версия +18 https://www.youtube.com/watch?v=zD3czMc3naM https://www.youtube.com/watch?v=wvF17T4Nf3U Пахмутова))) стихи Добронравова - " и павлик морозов живой" 1972 год. ***https://ipleer.fm/song/73993547/Pionerskie_pesni_-_Pavlik_morozov_zhivoj/
Гость
Первым песню о Павлике написал сразу же ставший известным молодой писатель Сергей Михалков. (интересно, никитка стучал на своего папу) Был с врагом в борьбе Морозов Павел И других бороться с ним учил. Перед всей деревней выступая, Своего отца разоблачил! ***https://philologist.livejournal.com/6882460.html
Рустем Бохани
Деньги не требуют мудрости, но мудрость требует денег.
shaub kravchuk
Что от кремлян ожидать , колониальная администрация нашла нового хозяина , Пу и его банда этим еще в 90-ые в Питере промышляли продавая цветняк и кругляк в Европу . Вот вам ответ на вопрос о предателях , по мне так давно все ясно, кто "предатели", как говорит ВК, это и есть кремляне и их обслуга в том числе "силовики" , не стоит вводить в заблуждение слушателей АРИ о каких-то неизвестных "предателях".
Константин Алланд
это браслеты атрибут знати на востоке. но похожи чем то на часы.
Константин Алланд
Поставил жирный +. Регулярная концентрация на межбровье реально развивает интуицию. Пусть даже на бытовом уровне.
Константин Алланд
прямо по самые помидоры задвинули эрэфии "китайские друзья"
Константин Алланд
Из интернета : "Лeт 15 нaзaд пoд кoньячoк,был y мeня тaкoй диaлoг c oдним нынe yжe пoкoйным,иcпaнcким aдвoкaтoм. Динacтии 280 лeт. "— Дoн Xoce, пoчeмy вы нe yвaжaeтe бoгaтыx pyccкиx здecь?! — Oни в бoльшинcтвe гpaбитeли и вopы! — Ho,вaши пpeдки oгpaбили пoлмиpa?! — Haши гpaбили чyжиx! Baши, cвoиx!"
Lester Leyt
Леваки в странах ЕС реализовали стандарты жизни 21 века. Никто не должен быть голодный и без социальной поддержки. Любое государство способно решить эти задачи, если налоги граждан идут в бюджет, а не мимо кассы. Самая перспективная идея в РФ- это левая. Идея "социальной справедливости" перевесит все идеи патриотов и либералов. Нет других идей ей равных.
Рустем Бохани
Иногда на старинных барельефах (той же Ассирии, Вавилона) в различных точках планеты , попадаются изображения каких-то предметов, невозможных для того времени и цивилизации. Невозможных с точки зрения так называемых учёных. К примеру всякие космические корабли, оружие и т.д
Леонид Стгромов
Все верно по семьи, люди живут другими системами измерений и они вечные инсайдеры в верхушке мира, Россиянские олигархи пытаются им подыграть но своими не становятся, Про курсы согласен очевидно что мутят с курсами как хотят, Главное что в РФ подъем пошёл тогда когда начали мутить с курсами, Украину держат так замутив курсы изначально в стабильности
Lester Leyt
Жителям ДВ и Сибири не помешает выучить китайский язык и культуру общения.
Canapsis
Многие частные компании с российскими корнями зарегистрированы в западной финансовой системе. Видимо они чувствуют там себя безопаснее, чем под зонтиком вшивой ОООшки. Тут не запрещать надо деятельность, а делать такие условия, чтобы компаниям было выгодно зарабатывать и платить налоги в России а не за бугром.
Истинный Ариец
Что от кремлян ожидать , колониальная администрация нашла нового хозяина , Пу и его банда этим еще в 90-ые в Питере промышляли продавая цветняк и кругляк в Европу . Вот вам ответ на вопрос о предателях , по мне так давно все ясно, кто "предатели", как говорит ВК, это и есть кремляне и их обслуга в том числе "силовики" , не стоит вводить в заблуждение слушателей АРИ о каких-то неизвестных "предателях".
Истинный Ариец
Что будут делать леваки, если доберутся до власти, это вопрос уже другой. Об этом позже. Сначала давай выясним, кого ты предлагаешь вместо леваков?
Истинный Ариец
https://www.youtube.com/watch?v=F0ZmxeBVwIQ Любопыто Гагарин " … Я обыкновенный РУССКИЙ человек , …." замете не советский как должен был сказать преданный совку, человек.
Истинный Ариец
Грузинско-армянско-еврейское иго правит на Руси с 1918 года и конца пока не видно.
Lester Leyt
Что будут делать леваки, если доберутся до власти, это вопрос уже другой. Об этом позже. Сначала давай выясним, кого ты предлагаешь вместо леваков?
Истинный Ариец
Ты мне рисуешь образы, это ни о чем. Назови конкретные политические силы, альтернатива левакам?
Lester Leyt
Ты мне рисуешь образы, это ни о чем. Назови конкретные политические силы, альтернатива левакам?
Serge Rakitin
От этих леваков из Германии в Штаты ежегодно сваливает по 50 тысяч специалистов в сфере хайтека.
Истинный Ариец
"Идеологически умеренно правые" и "либертарианцы (максимальный уход от вмешательства государства)". Это похоже на Левый Фронт Удальцова и отморозков- псевдолибералов типа Чубайса и Гайдара.
Lester Leyt
"Идеологически умеренно правые" и "либертарианцы (максимальный уход от вмешательства государства)". Это похоже на Левый Фронт Удальцова и отморозков- псевдолибералов типа Чубайса и Гайдара.
Истинный Ариец
ЛФ понимают, что восстановить совок невозможно. Но они "умеренно правые", изучал их программные документы, общался с их лидерами. Удальцов и представитель ЛФ в Екатеринбурге Анисимов, очень умные и порядочные люди. Да, Ч. и Г. проходимцы и негодяи. Они сделали то, что ты предлагаешь.
Lester Leyt
ЛФ понимают, что восстановить совок невозможно. Но они "умеренно правые", изучал их программные документы, общался с их лидерами. Удальцов и представитель ЛФ в Екатеринбурге Анисимов, очень умные и порядочные люди. Да, Ч. и Г. проходимцы и негодяи. Они сделали то, что ты предлагаешь.
Истинный Ариец
Все неправильно проанализировал. Чубайс и Гайдар захватили государство и при помощи его перераспределили ресурсы в пользу себя и своих друзей-подельников (названо это было "приватизацией"), перед этим предварительно заморозив средства населения в банках и устроив гиперинфляцию , отрезали население от участия в ней. Все сделано руками государственных органов ( Сбербанк, Минфин, ЦБ, Госкомимущество)
Юрий Рыков
и дикий срач в комментах.
Юрий Рыков
Нету уже строчных трансформаторов. Возможно она действительно что-то слышит. Моя жена телевизор смотрит, ну и я иногда заодно с ней. Но сам я его никогда не включаю, да и дети тоже.
Adwize
Стоимость добычи высокая, перспективы у нефти невысокие, на носу переход, За пару лет всё выкачают, Норм проект.
Влад Шевченко
Объясните пожалуйста, а почему в хб костюме нельзя выйти в космос? Во всяком случае в ВКК (высотно-компенсирующий костюм) в стратосфере выжить вполне можно. Он правда не хб, там синтетика какая то. А в космосе что, что-то принципиально иное? Главная опасность в космосе какая? Правильно, кавитация в крови. Вот её то костюм или скафандр и должны предотвратить в первую очередь. Другое дело, что в работающем ВКК (когда надуты компенсирующие шланги. Просто там кроме компенсирующих есть ещё и противоперегрузочные) двигаться довольно проблематично, но можно.
Рустем Бохани
они уже не доберутся до власти. как не смогли взять ее в Иране в 1979. получая помощь из ссср
Влад Шевченко
Кстати, я не вижу в воздушном хулиганстве ничего плохого. Хороший истребитель, в душе просто обязан быть хулиганом. Для пилотов гражданской авиации это конечно неприемлемо. Кстати, поэтому они пилоты, а истребители - лётчики))). В истребительную авиацию брать только тех, кто летает только по прямой и выполняет все правила, это значит оставить истребительную авиацию, возможно, без самых хороших лётчиков. Просто меру знать надо, и шалости свои тщательно просчитывать, а также помнить, что самолёту по барабану, сидит в нём курсант, или первый человек полетевший в космос.
Константин Алланд
Иногда на старинных барельефах (той же Ассирии, Вавилона) в различных точках планеты , попадаются изображения каких-то предметов, невозможных для того времени и цивилизации. Невозможных с точки зрения так называемых учёных. К примеру всякие космические корабли, оружие и т.д
Влад Шевченко
Нету уже строчных трансформаторов. Возможно она действительно что-то слышит. Моя жена телевизор смотрит, ну и я иногда заодно с ней. Но сам я его никогда не включаю, да и дети тоже.
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