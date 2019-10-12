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Вечные хранители денег

12/10/2019 01:39
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Обсуждение
  • Сколько раз соврал космонавт-банкир Леонов только в одном своём интервью? ***https://photo-vlad.livejournal.com/99924.html
  • и дикий срач в комментах.
  • "Пид...ры они все!" © "Брат"
  • 1Золотая монета императорской семьи Джустиниани IVSTINIANVS Константинополь, 545-565 гг. 2 Венецианская монета 1684 года семьи Джустиниани .Надпись : S · M · V · M · ANT · IVSTINIANVS ·ANNO · https://www.researchgate.net/profile/Alessandro_Giustiniani2 Сегодня граф Алессандро Джустиниани - старший экономист в Международном валютном фонде в Вашингтоне, округ Колумбия, а также он работал в Банке Италии в Риме . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8 http://www.giustiniani.info/ Джустиниани (Giustiniani) — разветвлённый клан патрициев (альберго[en]), давший семь дожей Генуи, одного — Венеции и на протяжении 200 лет франкократии правивший островом Хиос в Эгейском море. https://it.wikipedia.org/wiki/Gens_Anicia Семья Джустиниани происходят от римского рода Anicia (gens) , одного из семейств Республики и Римской империи. Семья Аниций создала 3 римских пап Папа Феликс III ,Папа Агапито I и Папа Григорий I .,а также основала бенедиктинский монашеский орден. Эта ветвь семьи перешла в Восточную Римскую империю , обосновавшись в Константинополе Две родственные семьи дожей Джустиниани из Генуи и Венеции, произошедшие от сыновей Giustino II , Марко и Анджело жили около 720 г. н.э ., племянников императора Византии Юстиниана . Семья Джустиниани совместно с родственными семьями дожей Генуи :Гримальди, Дориа, Серра, Саккетти , Спинола и Паллавичини,основала первый в мире банк Банк святого Георгия (итал. Banco di San Giorgio) .Банк Bank of Saint George спонсировал экспедиции Колумба в Америку ,Английскую и Испанскую монархию. . Вот вам и финансовая стабильность на примере семьи с более чем 2000 летней историей.
  • Человек, о котором вы никогда не слышали, но, может быть, он сейчас возится с вашей головой. Hendricus G Loos . http://www.freepatentsonline.com/6017302.html Он работал над множеством вещей в DARPA , начиная с нейронных сетей и манипуляций с нервной системой Некоторые из его патентов на управление нервной системой предшествуют обязательному переходу правительства на цифровые телевизионные сигналы . Совпадение? Может быть. Вот один из его патентов. http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6506148.PN.&OS=PN%2F6506148&RS=PN%2F6506148 Патент США 6506148 Лоос 14 января 2003 г. Манипулирование нервной системой электромагнитными полями от мониторов . Физиологические эффекты наблюдались у человека в ответ на стимуляцию кожи слабыми электромагнитными полями, которые пульсируют с определенными частотами около 1/2 Гц или 2,4 Гц, например, для возбуждения сенсорного резонанса. Многие компьютерные мониторы и телевизионные трубки при отображении импульсных изображений излучают импульсные электромагнитные поля достаточной амплитуды, чтобы вызвать такое возбуждение. Следовательно, можно управлять нервной системой субъекта, пульсируя изображения, отображаемые на мониторе или телевизоре рядом с компьютером. В последнем случае импульсное изображение может быть встроено в программный материал или может быть наложено путем модуляции видеопотока, либо в виде радиочастотного сигнала, либо в виде видеосигнала. Изображение, отображаемое на мониторе компьютера, может эффективно пульсировать с помощью простой компьютерной программы.
  • образцовый кремлёвский бубен... эталон "благочестия" *** 1959г. фольклорный резонанс... начало 60х. Куба, отдай наш хлеб! Куба, возьми свой сахар! Куба, Хрущева нет! Куба, иди ты на куй!
  • Древние культуры всего мира были зачарованы сосновой шишкой, изображениями шишковидной железы в форме сосновой шишки и пользовались ими в самых высоких формах духовного искусства. Пифагор, Платон, Ямвлих, Декарт и другие писали об этой железе с большим благоговением. Ее называли вместилищем души. Многие йогические практики направлены на раскрытие «третьего глаза», дабы обрести способность к телепатии. В Йоге эпифиз связан с седьмой чакрой – Сахасрарой (с шестой чакрой связан гипофиз). Эпифиз является дремлющим органом, который следует «разбудить», чтобы включить способность к ясновидению. «Третий глаз» Шивы или Будды – это сияющая точка или пылающая жемчужина в середине лба. Она символизирует единство, равновесие, видение, духовное сознание и просветление. Read more at: http://blog.arthistoryonline.ru/ezotera/shishka-sosnovaya-kak-simvol/
  • "ВЕЧНЫЕ" хранители общака... глубокомысленное; "ни что не вечно под луною" - луна рулит.
  • Древние культуры всего мира были зачарованы сосновой шишкой, изображениями шишковидной железы в форме сосновой шишки и пользовались ими в самых высоких формах духовного искусства. Пифагор, Платон, Ямвлих, Декарт и другие писали об этой железе с большим благоговением. Ее называли вместилищем души. Многие йогические практики направлены на раскрытие «третьего глаза», дабы обрести способность к телепатии. В Йоге эпифиз связан с седьмой чакрой – Сахасрарой (с шестой чакрой связан гипофиз). Эпифиз является дремлющим органом, который следует «разбудить», чтобы включить способность к ясновидению. «Третий глаз» Шивы или Будды – это сияющая точка или пылающая жемчужина в середине лба. Она символизирует единство, равновесие, видение, духовное сознание и просветление. Read more at: http://blog.arthistoryonline.ru/ezotera/shishka-sosnovaya-kak-simvol/
  • Леонов про Луну врал, но в космос выходил,!,! смешно выходил в хб костюме?
  • Грузинско-армянско-еврейское иго правит на Руси с 1918 года и конца пока не видно.
  • Взгляд США на Белоруссию (аналитический и исторический обзор): https://eadaily.com/ru/news/2019/10/11/podarok-zapadu-i-dyra-v-sisteme-pvo-rossii-belorussiya-sluzhit-celyam-nato?utm_referrer=mirtesen.ru
  • Поисковые машины создавались как бесплатная разработка, и сейчас они есть на гетхабе в виде текста. Но некоторые ушлые евреи сумели это монетизировать. А в России нет компаний потому как придёт ОБЕП или госкомнадзор или ещё какая-то мерзота и начнёт вымогать денег, если не получится то прикроют и уголовное дело в придачу - безплатно.
  • Сколько раз соврал космонавт-банкир Леонов только в одном своём интервью? ***https://photo-vlad.livejournal.com/99924.html
  • Кстати, я не вижу в воздушном хулиганстве ничего плохого. Хороший истребитель, в душе просто обязан быть хулиганом. Для пилотов гражданской авиации это конечно неприемлемо. Кстати, поэтому они пилоты, а истребители - лётчики))). В истребительную авиацию брать только тех, кто летает только по прямой и выполняет все правила, это значит оставить истребительную авиацию, возможно, без самых хороших лётчиков. Просто меру знать надо, и шалости свои тщательно просчитывать, а также помнить, что самолёту по барабану, сидит в нём курсант, или первый человек полетевший в космос.
  • душегубы, юбилей - 20 лет вчк. 20 лет животного страха. кремлёвский долгожитель, однако. ))) микоян, самый хитрый из армян.
  • Первым песню о Павлике написал сразу же ставший известным молодой писатель Сергей Михалков. (интересно, никитка стучал на своего папу) Был с врагом в борьбе Морозов Павел И других бороться с ним учил. Перед всей деревней выступая, Своего отца разоблачил! ***https://philologist.livejournal.com/6882460.html
  • нашёл... в ютубе. /// раритет. и у Крематория - своя версия +18 https://www.youtube.com/watch?v=zD3czMc3naM https://www.youtube.com/watch?v=wvF17T4Nf3U Пахмутова))) стихи Добронравова - " и павлик морозов живой" 1972 год. ***https://ipleer.fm/song/73993547/Pionerskie_pesni_-_Pavlik_morozov_zhivoj/
  • нашёл... в ютубе. /// раритет. и у Крематория - своя версия +18 https://www.youtube.com/watch?v=zD3czMc3naM https://www.youtube.com/watch?v=wvF17T4Nf3U Пахмутова))) стихи Добронравова - " и павлик морозов живой" 1972 год. ***https://ipleer.fm/song/73993547/Pionerskie_pesni_-_Pavlik_morozov_zhivoj/
  • Первым песню о Павлике написал сразу же ставший известным молодой писатель Сергей Михалков. (интересно, никитка стучал на своего папу) Был с врагом в борьбе Морозов Павел И других бороться с ним учил. Перед всей деревней выступая, Своего отца разоблачил! ***https://philologist.livejournal.com/6882460.html
  • Деньги не требуют мудрости, но мудрость требует денег.
  • Что от кремлян ожидать , колониальная администрация нашла нового хозяина , Пу и его банда этим еще в 90-ые в Питере промышляли продавая цветняк и кругляк в Европу . Вот вам ответ на вопрос о предателях , по мне так давно все ясно, кто "предатели", как говорит ВК, это и есть кремляне и их обслуга в том числе "силовики" , не стоит вводить в заблуждение слушателей АРИ о каких-то неизвестных "предателях".
  • это браслеты атрибут знати на востоке. но похожи чем то на часы.
  • Поставил жирный +. Регулярная концентрация на межбровье реально развивает интуицию. Пусть даже на бытовом уровне.
  • прямо по самые помидоры задвинули эрэфии "китайские друзья"
  • Из интернета : "Лeт 15 нaзaд пoд кoньячoк,был y мeня тaкoй диaлoг c oдним нынe yжe пoкoйным,иcпaнcким aдвoкaтoм. Динacтии 280 лeт. "— Дoн Xoce, пoчeмy вы нe yвaжaeтe бoгaтыx pyccкиx здecь?! — Oни в бoльшинcтвe гpaбитeли и вopы! — Ho,вaши пpeдки oгpaбили пoлмиpa?! — Haши гpaбили чyжиx! Baши, cвoиx!"
  • Леваки в странах ЕС реализовали стандарты жизни 21 века. Никто не должен быть голодный и без социальной поддержки. Любое государство способно решить эти задачи, если налоги граждан идут в бюджет, а не мимо кассы. Самая перспективная идея в РФ- это левая. Идея "социальной справедливости" перевесит все идеи патриотов и либералов. Нет других идей ей равных.
  • Иногда на старинных барельефах (той же Ассирии, Вавилона) в различных точках планеты , попадаются изображения каких-то предметов, невозможных для того времени и цивилизации. Невозможных с точки зрения так называемых учёных. К примеру всякие космические корабли, оружие и т.д
  • Все верно по семьи, люди живут другими системами измерений и они вечные инсайдеры в верхушке мира, Россиянские олигархи пытаются им подыграть но своими не становятся, Про курсы согласен очевидно что мутят с курсами как хотят, Главное что в РФ подъем пошёл тогда когда начали мутить с курсами, Украину держат так замутив курсы изначально в стабильности
  • Жителям ДВ и Сибири не помешает выучить китайский язык и культуру общения.
  • Многие частные компании с российскими корнями зарегистрированы в западной финансовой системе. Видимо они чувствуют там себя безопаснее, чем под зонтиком вшивой ОООшки. Тут не запрещать надо деятельность, а делать такие условия, чтобы компаниям было выгодно зарабатывать и платить налоги в России а не за бугром.
  • Что от кремлян ожидать , колониальная администрация нашла нового хозяина , Пу и его банда этим еще в 90-ые в Питере промышляли продавая цветняк и кругляк в Европу . Вот вам ответ на вопрос о предателях , по мне так давно все ясно, кто "предатели", как говорит ВК, это и есть кремляне и их обслуга в том числе "силовики" , не стоит вводить в заблуждение слушателей АРИ о каких-то неизвестных "предателях".
  • Что будут делать леваки, если доберутся до власти, это вопрос уже другой. Об этом позже. Сначала давай выясним, кого ты предлагаешь вместо леваков?
  • https://www.youtube.com/watch?v=F0ZmxeBVwIQ Любопыто Гагарин " … Я обыкновенный РУССКИЙ человек , …." замете не советский как должен был сказать преданный совку, человек.
  • Грузинско-армянско-еврейское иго правит на Руси с 1918 года и конца пока не видно.
  • Что будут делать леваки, если доберутся до власти, это вопрос уже другой. Об этом позже. Сначала давай выясним, кого ты предлагаешь вместо леваков?
  • Ты мне рисуешь образы, это ни о чем. Назови конкретные политические силы, альтернатива левакам?
  • Ты мне рисуешь образы, это ни о чем. Назови конкретные политические силы, альтернатива левакам?
  • От этих леваков из Германии в Штаты ежегодно сваливает по 50 тысяч специалистов в сфере хайтека.
  • "Идеологически умеренно правые" и "либертарианцы (максимальный уход от вмешательства государства)". Это похоже на Левый Фронт Удальцова и отморозков- псевдолибералов типа Чубайса и Гайдара.
  • "Идеологически умеренно правые" и "либертарианцы (максимальный уход от вмешательства государства)". Это похоже на Левый Фронт Удальцова и отморозков- псевдолибералов типа Чубайса и Гайдара.
  • ЛФ понимают, что восстановить совок невозможно. Но они "умеренно правые", изучал их программные документы, общался с их лидерами. Удальцов и представитель ЛФ в Екатеринбурге Анисимов, очень умные и порядочные люди. Да, Ч. и Г. проходимцы и негодяи. Они сделали то, что ты предлагаешь.
  • ЛФ понимают, что восстановить совок невозможно. Но они "умеренно правые", изучал их программные документы, общался с их лидерами. Удальцов и представитель ЛФ в Екатеринбурге Анисимов, очень умные и порядочные люди. Да, Ч. и Г. проходимцы и негодяи. Они сделали то, что ты предлагаешь.
  • Все неправильно проанализировал. Чубайс и Гайдар захватили государство и при помощи его перераспределили ресурсы в пользу себя и своих друзей-подельников (названо это было "приватизацией"), перед этим предварительно заморозив средства населения в банках и устроив гиперинфляцию , отрезали население от участия в ней. Все сделано руками государственных органов ( Сбербанк, Минфин, ЦБ, Госкомимущество)
  • и дикий срач в комментах.
  • Нету уже строчных трансформаторов. Возможно она действительно что-то слышит. Моя жена телевизор смотрит, ну и я иногда заодно с ней. Но сам я его никогда не включаю, да и дети тоже.
  • Стоимость добычи высокая, перспективы у нефти невысокие, на носу переход, За пару лет всё выкачают, Норм проект.
  • Объясните пожалуйста, а почему в хб костюме нельзя выйти в космос? Во всяком случае в ВКК (высотно-компенсирующий костюм) в стратосфере выжить вполне можно. Он правда не хб, там синтетика какая то. А в космосе что, что-то принципиально иное? Главная опасность в космосе какая? Правильно, кавитация в крови. Вот её то костюм или скафандр и должны предотвратить в первую очередь. Другое дело, что в работающем ВКК (когда надуты компенсирующие шланги. Просто там кроме компенсирующих есть ещё и противоперегрузочные) двигаться довольно проблематично, но можно.
  • они уже не доберутся до власти. как не смогли взять ее в Иране в 1979. получая помощь из ссср
  • Кстати, я не вижу в воздушном хулиганстве ничего плохого. Хороший истребитель, в душе просто обязан быть хулиганом. Для пилотов гражданской авиации это конечно неприемлемо. Кстати, поэтому они пилоты, а истребители - лётчики))). В истребительную авиацию брать только тех, кто летает только по прямой и выполняет все правила, это значит оставить истребительную авиацию, возможно, без самых хороших лётчиков. Просто меру знать надо, и шалости свои тщательно просчитывать, а также помнить, что самолёту по барабану, сидит в нём курсант, или первый человек полетевший в космос.
  • Иногда на старинных барельефах (той же Ассирии, Вавилона) в различных точках планеты , попадаются изображения каких-то предметов, невозможных для того времени и цивилизации. Невозможных с точки зрения так называемых учёных. К примеру всякие космические корабли, оружие и т.д
  • Нету уже строчных трансформаторов. Возможно она действительно что-то слышит. Моя жена телевизор смотрит, ну и я иногда заодно с ней. Но сам я его никогда не включаю, да и дети тоже.