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Россия на чужих войнах и платит чужим
Россия на чужих войнах и платит чужим
15/10/2019 02:11
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Обсуждение
Константин Алланд
Особенно "радуют" они своим железобетонным знанием дней и часов апокалипсиса. Именно 3. 11. 2019 . Наверное сам Иисус сказал это христианам Боливии (реклама которых навязчиво внедряется в сознание по ходу видео)
Henri Ducard
Уважения к старшему поколению нет, потому что кроме разбитой страны они ничего потомкам не передали и когда была возможность - это не исправили. А теперь живут или надеются пожить за счет налогов младших поколений и рот ещё со своей пропагандой открывают некоторые такие на ТВ и в интернете. Какое тут уважение? Максимум жалость. А вы всё на баб валите, неприятно, когда не у вас весла в руках?) Почувствуйте на себе, каково было им при патриархате жить) Сейчас на мужчин тоже как раньше на женщин немало смотрят как ресурс и товар
Henri Ducard
Уважения к старшему поколению нет, потому что кроме разбитой страны они ничего потомкам не передали и когда была возможность - это не исправили. А теперь живут или надеются пожить за счет налогов младших поколений и рот ещё со своей пропагандой открывают некоторые такие на ТВ и в интернете. Какое тут уважение? Максимум жалость А вы всё на баб валите, неприятно, когда не у вас весла в руках?) Почувствуйте на себе, каково было им при патриархате жить) Сейчас на мужчин тоже как раньше на женщин немало смотрят как ресурс и товар
Henri Ducard
Уважения к старшему поколению нет, потому что кроме разбитой страны они ничего потомкам не передали и когда была возможность - это не исправили. А теперь живут или надеются пожить за счет налогов младших поколений и рот ещё со своей пропагандой открывают некоторые такие на ТВ и в интернете. Какое тут уважение? Максимум жалость А вы всё на баб валите, неприятно, когда не у вас весла в руках?) Почувствуйте на себе, каково было им при патриархате жить) Сейчас на мужчин тоже как раньше на женщин немало смотрят как ресурс и товар
Henri Ducard
Уважения к старшему поколению нет, потому что кроме разбитой страны они ничего потомкам не передали и когда была возможность - это не исправили. А теперь живут или надеются пожить за счет налогов младших поколений и рот ещё со своей пропагандой открывают некоторые такие на ТВ и в интернете. Какое тут уважение? Максимум жалость А вы всё на баб валите, неприятно, когда не у вас весла в руках?) Почувствуйте на себе, каково было им при патриархате жить) Сейчас на мужчин тоже как раньше на женщин немало смотрят как ресурс и товар
Henri Ducard
Уважения к старшему поколению нет, потому что кроме разбитой страны они ничего потомкам не передали и когда была возможность - это не исправили. А теперь живут или надеются пожить за счет налогов младших поколений и рот ещё со своей пропагандой открывают некоторые такие на ТВ и в интернете. Какое тут уважение? Максимум жалость А вы всё на баб валите, неприятно, когда не у вас весла в руках?) Почувствуйте на себе, каково было им при патриархате жить) Сейчас на мужчин тоже как раньше на женщин немало смотрят как ресурс и товар
Henri Ducard
Уважения к старшему поколению нет, потому что кроме разбитой страны они ничего потомкам не передали и когда была возможность - это не исправили. А теперь живут или надеются пожить за счет налогов младших поколений и рот ещё со своей пропагандой открывают некоторые такие на ТВ и в интернете. Какое тут уважение? Максимум жалость А вы всё на баб валите, неприятно, когда не у вас весла в руках?) Почувствуйте на себе, каково было им при патриархате жить) Сейчас на мужчин тоже как раньше на женщин немало смотрят как ресурс и товар
Роман Котов
интересно как можно запретить Соросу? "мы запрещаееемм! ай ай ай...ой ой ой" (грозит пальцем)
Константин Алланд
Эти курды понаехали в рф, расплодились как тараканы конкретно в Тамбовской области. Создали как всегда ОПГ. Вот от кого нужно землю зачищать на ближних подступах, а не в Сирии ракеты пулять .
Иван Помидоров
Правильно, чёрные (не важно курды это или еще кто) только этим и занимаются, криминалом. От них лишь вред и беда. И никто меня в обратном не убедит.
Serge Rakitin
Проблема несколько сложнее и не сводится лишь к попыткам стимулировать спрос любыми способами. Инженеры исходят из весьма противоречивых требований - автомобиль должен быть легким, компактным, экономичным, экологичным, максимально дешевым. При этом стоимость ремонта гораздо выше цены новой детали, т.к. в ремонте высока доля дорогого ручного труда, а новая деталь изготавливается на полностью автоматизированной линии. На одной чаше весов пластмассовое неремонтопригодное турбированное чудо с расходом 5 литров и ценой 1 млн руб. и максимально возможным пробегом 150 тыс км, на другой - атмосферная классика из нормального металла, с ресурсом 1+ млн км, но с расходом топлива 8 л и ценой 1,5 млн. 90% "патрубителей" выберут первое, ну раз выберут - то и получат.
Алексей Огородников
Из поисковых систем принципиально не пользуюсь Яндекс и mail.ru. Изначально, на заре их появления, не понравилось нездоровое навязывание их при установке многих программ. Причем зачастую это происходит без твоего ведома, что раздражает. В интернете, часто при загрузке торрентов, вместо торрента можно скачать яндекс браузер, обычно те кто не внимателен так и делают. Когда люди просят помочь починить компьютер, потому-что он беспричинно тормозит, просто удаляю все расширения от маил.ру и яндекса и становиться лучше. Предвзятое отношение к этим компаниям сформировалось у меня из-за открытого навязывания их продуктов, а теперь выясняется что их ноги растут не из России. Хотя, если так по правде, то у яндекс есть много чего полезного, чего нет у того же гугла и многие люди этим пользуются, но у меня жесткая неприязнь к нему, даже в угоду каким-то бонусам.
Диверсус СТавроПольский
Ну да... Кремль дает деньги русским на бизнес, на решение вопросов. Это выглядело бы так, как если бы третий рейх субсидировал бы русских партизан. Да и по духу кремлю ближе байские и людоедские режимы, потому и кормят.
Вит Ла
Томас Линдал-Еще один кирпичик и еще один клин :https://www.youtube.com/watch?v=ZVHgCMoiNVE
Tubbahvik Бахвалов
Пятая колонна для того и существует чтобы власть не могла проводить национально ориентированную политику. Да и вообще разумное хозяйствование. По поводу водопровода. Это не только труба но и насосные станции а их надо обслуживать. Так что надо создавать некие коллективные кондоминимумы.
Vladislav Shamanov
Садить женщину за анашу, гражданку чужого государства, которая едет транзитом, "транзитом Карл" это просто вариант хамства.
Илья Колупалин
По поводу отсутствия уважения к старшему поколению. Тут ключевую роль сыграла не какая-то там пропаганда, а законодательство, введенное большевиками. Декрет о семье и браке 1918 года разрешил разводы, тем самым институт семьи был фактически разрушен, а роль мужчины как патриархального главы - низведена до нуля. Какое уважение может внушать обездоленный, бесправный субъект, которого по малейшей прихоти женщины могут лишить имущества, детей и отправить в алиментное рабство?
Nikolay Orlov
Отличный эфир , всё правильно сказано насчёт войн. Поскольку русских как народа официально и юридически в россиянии нет в отличии от других дружных многонациональных народов , которые имеют свои республики в статусе национальных государств в составе РФ с их конституциями законами , где их взаимоотношения с федеральным центром строятся на основе заключённого контракта , поэтому денег с профитом у русских и нет. А как говорится без бумажки , ты букашка. Интересно как бы к примеру японцы отреагировали , если бы им сказали , что теперь в Японии вас ребята больше нет , вы никто и звать вас никак , есть брацкие дружные негры , корейцы , монголы и проч. у вас теперь новая историческая общность понимаешь. Отсюда возникает много юридических непоняток , русского народа нет , а в армии они тем не менее служат , платят налоги , коммуналку и проч.
Lester Leyt
Как правило к подобным поговоркам прибегают люди относящиеся к народам для рабства не пригодным в виду своих никчемных качеств . но рожденные рабами живущие рабами и сдохнувшие рабами при этом в социуме статуса раба не имеющие .Спартак был в рабстве но рабом он не был .Разницу улавливаешь . чучело .
Nordic rassvet
Этот христианин живет в своем виртуальном мире. А в нем все про апокалипсис. Там было уже столько концов света, не хватит пальцев на руках и ногах, чтоб подсчичтать. Да что говорить, на моем веку сразу припомню несколько, 1998=666 х 3 (готовьтесь умирать, нам всем конец!), 2000 (всем триндец, поскольку кто-то гдето про 2тыс лет напророчил), 2001 (упс! мы с 2000-ым поспешили, ведь надо чтобы и сам 2000-ый закончился ), 2012 (всем хана, у каких то косоглазых обезьян на этом месте календарь закончился). Теперь вот опять и я бы даже сказал, снова всем нам капут, ведь в мультиках предсказано. Давайте я вам дам свое предсказание, 3 ноября в Сиетле будет дождь, Там б..дь всегда дождь, ничего более там не будет.
Nordic rassvet
Кстати.У "iPhone" 11 3камеры.
Lester Leyt
А язычники, атеисты, христиане других направлений - не русские? Может ли быть родиной то, что нам подсунули в горячке 90-х, не отвечающее нашим интересам? А если мы этого любого не примем?
Alexei Sobenin
язычники это шлак! историю поучи
Константин Алланд
не российские, а кремлёвские
Константин Алланд
А если ничего не случится, бородач съест свою шляпу?
Алексей Огородников
Задача, перед страхом ядерной катастрофы, подтолкнуть людей к созданию цивилизации в масштабах планеты. Стереть все границы, отказаться от своего этнического начала. Это нужно понимать и не поддаваться на манипуляцию. Потому что если человечество откажется от своих корней, оно в конечном итоге потеряет себя и вымрет. Авторы таких видео, прям поражают. Откуда они вообще взяли, что в какой-то момент контроль над людьми, со стороны кукловодов был утерян и на каком-то этапе? Они всю жизнь держали и продолжают "держать руку на пульсе". И если что-то в мире меняется, то это значит, что, именно, манипуляторы приняли такое решение, исходя из реалии мира с учетом эволюции сознания людей. Контроль над людьми сохраняется всегда, меняются лишь формы.
Henri Ducard
Если ответить в строгом смысле, то единого этноса у русских нет. Им надо искать свои корни среди разных народов. Как не было "исконно русских территорий". Например, русский город Москва расположен на землях народа "мещера", а не менее русская Рязань- на землях "мордвы". Русскими стали те, кто отказался от своей национальности в пользу политической нации. Первыми стали жители Московского царства.
Henri Ducard
Скорее из-за фанатичной борьбы за экологию.
Алексей Огородников
Война если и начнется то там, где не проживают кукловоды в данный момент. Если что-то начнется в США, значит их там нет. Нейтральные страны, далёкие от потрясений - вот их логово
Константин Алланд
Война если и начнется то там, где не проживают кукловоды в данный момент. Если что-то начнется в США, значит их там нет. Нейтральные страны, далёкие от потрясений - вот их логово
Vladislav Shamanov
Да вот так вот живёшь живёшь и не разу кукловодам не доставил ни одной даже мелкой неприятности, обидно как то. С другой стороны у себя они пускай хоть зомби-аппокалипсис устраивают, лишь бы в Россию не лезли со своим бредом.
Lich Legion
та же история с китайским антивирусом "байду" который распостраняется как вирус, и ставит программы левые постоянно на комп, а самое главное - виндовс не считает его вредоносной программой, и антивирусы - тоже))) давно дело было, но помнится эта эпидемия как сейчас.
Lester Leyt
Не бывает политической нации, это искусственно,мертво и нежизнеспособно, временные проекты какой то группки людей, нелюдей, интересантов, поиграться в богов, своего рода паразиты, личи на теле живых народов.
Leonid Rahametov
Я с Вами бы точно согласился будь это герыч или ещё какая дрянь и с целью продажи, а так кто то мимо проходил его и повязали. Мне кажется не стоило даже напрягаться из-за этого, заморачиваться 9 граммами марихуаны - детский сад для органов.
Adwize
"Кремль: Турецкая операция в Сирии недопустима." "Полпред президента России по Сирии: мы не допустим столкновений между турецкой и сирийской армиями." "Полпред президента России в Сирии подтверждает, что Москва играет роль посредника между Дамаском и курдами" По самые помидоры не в своём корыте.. Трамп на этом фоне красавец: "Любой желающий помочь Сирии в защите курдов меня устраивает, хоть это будет Россия, Китай или Наполеон Бонапарт(привет Макрону). Я надеюсь, они все преуспеют в этом, а мы находимся оттуда в семи тысячах милей".
Serge Rakitin
Тем временем кремляне нашли изящный выход относительно украинской ГТС. Украина не так давно ратифицировала европейскую "Энергетическую хартию". Согласно ей, не только ни один поставщик не может занимать более 50% транзитных мощностей, но и транзитер ОБЯЗАН выставлять свои транзитные квоты на аукцион. Иными словами, ГП не нужно более заключать долгосрочный контракт с Украиной с прописыванием в нем объемов прокачки. Достаточно ежемесячно покупать на открытых торгах квоты на транзит (с тарифами на прокачку не выше европейских - очередной привет свидомым громадянам), или не покупать, если текущие потребности (напр., летом) полностью закрываются Северными и Турецким потоками. Или брать совсем чуть-чуть для всяких Болгарий и Молдавий, при этом в случае загрузки "трубы" менее, чем на 20% от номинала (30 млрд кубов в год), расходы на её содержания начинают превышать выручку от транзита.
Vladislav Shamanov
Насчёт женщины из Израиля, какая разница что там у неё наркотики, если она у нас проездом и везёт себя и наркотики в Израиль. Каждая страна - своя собственная страна, не нужно вмешивается, 9 грамм - смешно и главное проездом. Нашли в багаже который видимо ни кто не собирался открывать в России. "Проездом - Карл". Скорее это попытка шантажа или вербовки или полит заказ, а в целом это не наше дело что там у гражданина чужой страны который проездом едет домой. Неправильно и не красиво, так же как и по отношению ко всем тем кого задержали в чужой стране по нелепым законам и обвинениям.
Sergey Panchenko
Ну а за счет кого платят ? Вот и ответ.Просто объективно.
Leonid Rahametov
Расскажите на правах "из первых уст" о том как там, в Израиле? Как с национализмом, уровнем жизни и т.д.? Если это не попадает под запрет в вашей стране. Думаю будет интересно.
Adwize
Не бывает политической нации, это искусственно,мертво и нежизнеспособно, временные проекты какой то группки людей, нелюдей, интересантов, поиграться в богов, своего рода паразиты, личи на теле живых народов.
Константин Алланд
В России своего бреда с избытком
Константин Алланд
Ну а за счет кого платят ? Вот и ответ.Просто объективно.
Sergej Sokolov
Этот христианин живет в своем виртуальном мире. А в нем все про апокалипсис. Там было уже столько концов света, не хватит пальцев на руках и ногах, чтоб подсчичтать. Да что говорить, на моем веку сразу припомню несколько, 1998=666 х 3 (готовьтесь умирать, нам всем конец!), 2000 (всем триндец, поскольку кто-то гдето про 2тыс лет напророчил), 2001 (упс! мы с 2000-ым поспешили, ведь надо чтобы и сам 2000-ый закончился ), 2012 (всем хана, у каких то косоглазых обезьян на этом месте календарь закончился). Теперь вот опять и я бы даже сказал, снова всем нам капут, ведь в мультиках предсказано. Давайте я вам дам свое предсказание, 3 ноября в Сиетле будет дождь, Там б..дь всегда дождь, ничего более там не будет.
Oleg Larin
В целом согласен. Рано или поздно где-то что-то обязательно произойдет. И люди будут притягивать к этому событию всяческие знаки, умножать и вычитать всевозможные числа из прогнозов погоды, котировок валют и телеэфиров, получая то, что хотят получить. А те, кто реально что-то может узнать - на форумах не сидят и не пишут видосики в поисках хайпа
денис калинин
Детям в школе дали задание "заполнить анкетки))" (провести опрос), родственников и знакомых, минимум 5,6 человек.. 1) Возраст 2) Пол 3) Знаете ли вы свои права?(да,нет) 4) Соблюдаете ли вы закон?(да, нет,иногда) 5) Знаете ли вы свои обязанности?(да,нет) 6) Назовите свои обязанности.
денис калинин
7класс.. Возможно и другим, помладше
Lester Leyt
Какое то неккоретное сравнение, поддержка русских и русскоязычных бизнесменов и поддержка фондов по защите демократии. Совершенно разные вещи
Вит Ла
Как правило к подобным поговоркам прибегают люди относящиеся к народам для рабства не пригодным в виду своих никчемных качеств . но рожденные рабами живущие рабами и сдохнувшие рабами при этом в социуме статуса раба не имеющие .Спартак был в рабстве но рабом он не был .Разницу улавливаешь . чучело .
Юрий Рыков
Расскажите на правах "из первых уст" о том как там, в Израиле? Как с национализмом, уровнем жизни и т.д.? Если это не попадает под запрет в вашей стране. Думаю будет интересно.
Ilya Tarasov
Население Окраины стремительно сокращается По статистике потребления хлеба и муки, как считают экономисты, реальная численность проживающих на территории Украины составляет вовсе не высосанные из пальца 42,2 млн, а едва достигает 24,5 млн человек. https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnews-front.info%2F2018%2F03%2F01%2Fsovershenno-sekretno-realnaya-chislennost-naseleniya-ukrainy%2F&d=1
Ilya Tarasov
Вам чел. правду пишет если чо! Ты на Урале когданить был?
Vladislav Shamanov
Да это уже другая тема про либерастов, но рыться в багаже который проездом, который не останется в России мягко говоря не дело Российских властей, пофиг что там у неё если это не бомба и не биологически активный материал, который может стать опасным здесь. А так это не наше дело, что она там везёт из Индии в Израиль, какая она там наркоманка, если не продаёт на нашей территории то пополам на неё и на Индию и на Израиль, она гражданка другой страны, почему мы должны её наказывать, пускай её судят в Израиле если у них есть на это статья. Причём тут наша полиция и наш уголовный кодекс. Вот если бы она тут решила задержаться на месяц другой ну тогда да, возможно и то если для себя пофиг на неё она не наша, она чужая. Пусть едет в свой Израиль и курит свою анашу ради Бога. Ну и если что минусую не я ).
Vladislav Shamanov
Да точно, у нас и так своего хватает.
Zloi Ivan
Иностранная поддержка русских бизнесменов в Казахстане и русских либералов в РФ. И те и другие- русские. Суть вопроса, поддержка русских иностранцами в обход государственных органов обеих стран. Что тебе непонятно?
Nikolay Orlov
Трудовые мигранты нужны с территории У. и Б., либо любое другое комплементарное русскому народу население.
Vladislav Shamanov
Я с Вами бы точно согласился будь это герыч или ещё какая дрянь и с целью продажи, а так кто то мимо проходил его и повязали. Мне кажется не стоило даже напрягаться из-за этого, заморачиваться 9 граммами марихуаны - детский сад для органов.
Lester Leyt
Иностранная поддержка русских бизнесменов в Казахстане и русских либералов в РФ. И те и другие- русские. Суть вопроса, поддержка русских иностранцами в обход государственных органов обеих стран. Что тебе непонятно?
Вит Ла
Да любой может быть не только Русским но и узбеком .Например один из олигархов выдающий себя за узбека чисто из корыстных соображений является турком месхетинцем .Всем известно что турки месхетинцы это единственный коренной народ средней азии , пострадав от кочевников .
Vladislav Shamanov
Московскому патриархату всего 571 год, в 1948 М.п. отмечал свой пятисотлетний юбилей. Это за счет Украины была "тысячелетняя церковь", а теперь Томос получен, халява кончилась. До 1564 не было единой веры у московского народа, а была смесь христианства, несторианства и ислама. Никон слепил из этого винегрета верований и толков христианскую церковь. Русский народ имел только одну веру- православную. Но если ты считаешь иначе, аргументируй, буду рад ознакомится.
Vladislav Shamanov
Как говорят раньше пару минут ищешь, час выкачиваешь, Сейчас час ищешь, пару минут выкачиваешь. Думаю в закрытом сегменте, там для военных США или правительства, поиск остался нормальным, как раньше.
Adwize
Трудовые мигранты нужны с территории У. и Б., либо любое другое комплементарное русскому народу население.
Adwize
Как говорят раньше пару минут ищешь, час выкачиваешь, Сейчас час ищешь, пару минут выкачиваешь. Думаю в закрытом сегменте, там для военных США или правительства, поиск остался нормальным, как раньше.
shaub kravchuk
ну мысль курда о том что он лично с семьей убежал в россию от войны, а мы русские должны бить террористов на дальних подступах конечно эпична.
Lester Leyt
Думаю Веды были.
Adwize
Беда в том что высокоточное оружие очень дорого и использовать его активно и часто могут лишь настоящие сверхдержавы, а не Ресурсная Федерация. И поэтому в Сирии "ВКС" применяли очень много устаревших бомб по площадям, каких то игиловцев и многих антисосадовцев-оппозиционеров задели, но и мирняка было убито более чем. Не замазаться убийством гражданских было попросту невозможно, и за это будут предъявлять в будущем русским. Тупая бессмысленная авантюра, которую объясняют потсреоты примитивно: "попросил Асадушка как законный правитель и Россия почему-то вдруг не отказала и воюем с террористами на дальних подступах".
Vladislav Shamanov
Где, когда, у кого были Веды? Только умоляю и прошу, Украину не упоминать. Поговорим о нашей родной стране и нашем народе. Ты человек образованный, писал рефераты и дипломы, прошу тебя, ответь аргументированно. Если не знаешь, то честно признайся.
shaub kravchuk
Беда в том что высокоточное оружие очень дорого и использовать его активно и часто могут лишь настоящие сверхдержавы, а не Ресурсная Федерация. И поэтому в Сирии "ВКС" применяли очень много устаревших бомб по площадям, каких то игиловцев и многих антисосадовцев-оппозиционеров задели, но и мирняка было убито более чем. Не замазаться убийством гражданских было попросту невозможно, и за это будут предъявлять в будущем русским. Тупая бессмысленная авантюра, которую объясняют потсреоты примитивно: "попросил Асадушка как законный правитель и Россия почему-то вдруг не отказала и воюем с террористами на дальних подступах".
Lester Leyt
не признается он. надо пытать петуха
Генрих Мюллер
Вам чел. правду пишет если чо! Ты на Урале когданить был?
Генрих Мюллер
язычники это шлак! историю поучи
Генрих Мюллер
язычники это шлак! историю поучи
Роман Котов
ну мысль курда о том что он лично с семьей убежал в россию от войны, а мы русские должны бить террористов на дальних подступах конечно эпична.
Роман Котов
Эти курды понаехали в рф, расплодились как тараканы конкретно в Тамбовской области. Создали как всегда ОПГ. Вот от кого нужно землю зачищать на ближних подступах, а не в Сирии ракеты пулять .
Генрих Мюллер
не признается он. надо пытать петуха
Генрих Мюллер
не признается он. надо пытать петуха
Алексей Огородников
Говорить о стоимости уничтожения (поражения) конкретной цели надо конкретно. Иногда действительно действительно управляемые средства поражения оказываются дешевле, но они действительно очень дороги. Но говорить про то, что неуправляемые АСП летят в белый свет как в копеечку тоже не совсем корректно, всё зависит от квалификации лётчика. Посмотрите на статистику асов второй мировой, не было тогда управляемых АСП, а почти всё и почти всегда в цель. Ну а про "пушечное мясо", лётчик достигает своего предела года через 2-3 после достижения уровня 1 класса (условно конечно, и то при условии возможности интенсивной подготовки), тогда он, возможно может перестать себя считать уже не совсем пушечным мясом. Не потому что он достиг уже всего, а в силу того, что по сравнению с текущим уровнем, сильно вырости у него уже вряд ли получится.
shaub kravchuk
42 млн. это для полных дебилов, на которых до сих пор опирается укр.официоз. 24млн. самые реалистичные цифры на сегодняшний день. Но вероятно из-за огромного числа заробитчан и эти цифры сезонно надо делить на полтора. Я помню еще Рева - тот самый министр который утверждал что "много жрут и поэтому тратят половину заработка на еду" министр соц политики в прошлом году сообщил, что 12миллионов постоянно на заработках за рубежом. В принципе пока не критично. Но надеюсь предсказания последнего мольфара сбудутся в течении лет пяти.
Nikolay Orlov
конечно , так и должно быть
shaub kravchuk
Применение и доставка уже несколько другое. В совке доклепали дохрена всяких ФАБ-500, их мегатонны были буквально. А аналоги JDAM и прочих продвинутых девайсов в "ВКС" это штучный товар. Только благодаря Сердюкову и когда прoсрaли робким грузинам четыре, а по неофициальным данным и семь боевых самолетов в 080808, россиянцы начали чесаться и вливать бабло в "высокотехнологические вооружения". С совдеповским гoвном пятидесятилетней давности таскать каштаны из огня для Кукловодов было бы совсем проблематично.
Влад Шевченко
Говорить о стоимости уничтожения (поражения) конкретной цели надо конкретно. Иногда действительно действительно управляемые средства поражения оказываются дешевле, но они действительно очень дороги. Но говорить про то, что неуправляемые АСП летят в белый свет как в копеечку тоже не совсем корректно, всё зависит от квалификации лётчика. Посмотрите на статистику асов второй мировой, не было тогда управляемых АСП, а почти всё и почти всегда в цель. Ну а про "пушечное мясо", лётчик достигает своего предела года через 2-3 после достижения уровня 1 класса (условно конечно, и то при условии возможности интенсивной подготовки), тогда он, возможно может перестать себя считать уже не совсем пушечным мясом. Не потому что он достиг уже всего, а в силу того, что по сравнению с текущим уровнем, сильно вырости у него уже вряд ли получится.
Adwize
Многим будет интересно https://www.youtube.com/watch?v=rdXsuf7caeY Здравые идеи, нематричное мышление.
Boris S
Пропагандиста Соловьева эпично опускают туда где он и должен быть. Филигранная работа на русском и итальянском . Петиция (итальянская) набрала уже 90 тысяч и продолжает набирать. Люди продолжают голосовать за "индульгенцию" "патриоту Соловьеву." Автор сего обращения , клирик из Италии, бывший в прошлом рпц-шник . https://youtu.be/Aq7GaYxWeQQ Тут еще такое. Часто задаются вопросом, а почему у русского движения десятилетиями ничего не получается с поддержкой изза границы. А потому что надо знать иностранные языки . Одна из причин тесной связи запада с т н либералами - знание ими английского и др. (традиционное стремление "диссидентов" еще с советских времен) У Соловьева подорвало . Сразу виден интелект Шарикова
Иван Помидоров
А почему собственно Кремль должен забирать деньги у русских в России и раздавать их этническим русским в Киргизии, которые эту самую Киргизию считают своей Родиной (иначе давно бы уехали в Россию) ? Не логичней было бы потратить эти деньги на переезд этих русских (кто действительно захочет вернуться на Родину), и обустройство их в России? Кроме того, что значит раздать им всем по приличной сумме? Они что , все бизнесмены или предприниматели? Потратят они эти деньги на благо родной Киргизии, и всё на этом закончится. Государство должно проводить политику возвращения этнических русских на свою историческую Родину, как это делает Израиль, который так часто ставит в пример В. К. А влиять на недавние союзные республики , Россия должна другими методами, например усилением контроля и фильтрации потока гастрабайтеров из этих республик, с помощью торговли и таможенных пошлин и тд.., так ка это делает США.
Adwize
Элементы некромантского режима "Улица в центре Москвы оказалась вымощена могильными плитами". Видимо не одна такая улица, метро и прочее.
Adwize
Уже давно. Дешевый пластик в важных узлах, не служит долго, и не только БМВ. Все подряд, даже именитый Ниссан гонит ломучие трансмиссии, Крайслер и GM давно стали символом хлама. Это способ вынуть ваши деньги на новый автомобиль. Иначе нет смысла производить их миллионами, некому будет продавать.
Adwize
Всё таки Сирия снова выходит на первые строчки, это лучше замораживания ситуации как любит и умеет режим РФ.
Boris S
Уже давно. Дешевый пластик в важных узлах, не служит долго, и не только БМВ. Все подряд, даже именитый Ниссан гонит ломучие трансмиссии, Крайслер и GM давно стали символом хлама. Это способ вынуть ваши деньги на новый автомобиль. Иначе нет смысла производить их миллионами, некому будет продавать.
Константин Алланд
Правильно, чёрные (не важно курды это или еще кто) только этим и занимаются, криминалом. От них лишь вред и беда. И никто меня в обратном не убедит.
Константин Алланд
Хорошее дело. Надо каждого пропагандона делать персоной нон-грата , чтобы понимали, что за каждое слово придётся реально отвечать. А то хорошо устроились со своим вахтовым методом. Здесь получают по 20-60 миллионов в месяц за ругань Европы , из бюджета, а там живут и гражданство оформили. Так нельзя. Пусть будут уж до конца патриотами.
Nordic rassvet
Миром правят не законы и слова а знаки и символы.Мировая закулиса любит играть со своими жертвами подбрасывая зашифрованные знаки перед крупным жертвоприношением.Они ничего не скрывают, вся инфа лежит на поверхности, надо уметь увидеть.Они взорвали башни ВТЦ в NY, а инфа об этом распространялась в мультах и кино аж с1973года. Например в "матрице" агент Смит показывает паспорт Нео срок действия которого истёк 11.09.2001. А недавно выпустили "iPhone" 11 с 3-мя камерами.Это дата: 03.11.2019. Есть ещё уйма указаний на эту дату и место.При этом я сам нихочу в это верить, но как наблюдатель вынужден это учитывать и предупреждать других. Поживём, увидим.
Nordic rassvet
Я не знаю что там бородач, но лично меня уже давненько тревожит плохое предчувствие.Что то не так с этим миром,время ускоряется.
Nordic rassvet
Моё мнение таково,на счёт утраты кукловодами контроля над человечеством. В какой то момент резко ускорилось развитие информационных технологий и люди получили лёгкий доступ к любой информации и более того стали обмениваться инфой.Это и есть поворотный пункт истории.Поэтому кукловодам ничего не остаётся как устроить обнуление и ввести новый мировой порядок.
David Schneider
Минимальная зарплата установлена законом в размере около 100 т.р. чтобы сразу в понятных деньгах. Это та часть зарплаты, которая не учитывается при начислении подоходного налога. А средняя зарплата по статистике около167 т.р. соответственно подоходный налог берётся с разницы 67 тысяч. Насчёт национализма я не понял в какой коннотации смысловое значение
Алексей Огородников
Ну правильно, в первую, очередь бизнес. Все ради заработка. Недавно ремонтировали в сервисе двигатель от Ауди А6 V-образный, так одних только одноразовых болтов получилось на 80000 руб. Болты все алюминиевые, затягиваются определенным моментом, а потом еще доворачиваются на какой-то угол. Использовать такие болты повторно не реально, т.к. они при затяжке вытягиваются и повторное их затягивание приводит к обрыву этого болта и ты просто получаешь "чижа" в элементах двигателя.
Vladislav Shamanov
Боги материального мира одни и те же для всех народов они одинаковые, но восприятие у народов разное. Источник один но интерфейс разный согласно восприятию. Имена разные а сущность одна. Верховный Бог у наших предков был я так понимаю Род, у индусов Нараяна, и так далее аналоги по всем уровням есть и в греческой традиции и в скандинавской. Необычный интерфейс у зороастризма но и там я думаю те же Великие сущности под другими названиями. Ну и Буддизм как бы другой но на Ведическую концепцию опирается. У христьянства не русский интерфейс.
Serge Rakitin
У нас в Саратовской области ещё в конце 1980-х из зоны Карабахского конфликта привезли несколько сотен курдов и расселили в паре вымирающих деревень. Скажу вам, курды - это нечто: воруют круче цыган, и наглые круче чеченов. От них шарахаются как от огня. Так что помогать таким г@внюкам "на дальних подступах" - ну его нах.
Boris S
Удивлен что ктото еще ремонтирует подобные двигатели. Средство борьбы одно- не покупать такие машины
Serge Rakitin
Как всегда, нашелся более дешевый способ решения. Можно ставить систему геопозиционирования и активные элементы корректировки траектории на расходуемый боеприпас, а можно - на носитель + продвинутый софт, позволяющий точно просчитать момент сброса той же древней ФАБ-500, чтобы она попала точно (ну или почти точно) в цель. Именно такая технология и обкатана в Сирии - получилось дешево и сердито. Конечно, там отклонение получается не 1 м, а 10. Но для ФАБ-500 это не принципиально, в конце концов для надежности можно кинуть сразу 2-3. Стоимость их отрицательная, т.к. это по факту это подлежащие утилизации боеприпасы производства 1950-60-х годов.
Yury Safonov
Скорее Газпром банально не заплатил за аренду, а возможно Австрия уже начала реализовывать план борьбы за экологию. Сказали, что компрессоры перестали удовлетворять новым мировым стандартам экологии и поэтому мы их отключаем, вы всегда можете купить у нас современные, экологичные. А скорее всего сказали, что тот Газ который вы там качаете и производите он не экологичный, он повышает СО2. Мы не можем способствовать дальнейшему глобальному потеплению. В любом случае, за это ошибочное управленческое решение кто-то должен ответить.
Алексей Огородников
Скорее Газпром банально не заплатил за аренду, а возможно Австрия уже начала реализовывать план борьбы за экологию. Сказали, что компрессоры перестали удовлетворять новым мировым стандартам экологии и поэтому мы их отключаем, вы всегда можете купить у нас современные, экологичные. А скорее всего сказали, что тот Газ который вы там качаете и производите он не экологичный, он повышает СО2. Мы не можем способствовать дальнейшему глобальному потеплению. В любом случае, за это ошибочное управленческое решение кто-то должен ответить.
Гость
сказка - ложь !?... да !? ))) но в ней намёк... ***https://www.youtube.com/watch?v=1RzMFyGkhAE&t=332s
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