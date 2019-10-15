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Россия на чужих войнах и платит чужим

15/10/2019 02:11
Редакционные материалы

 

 

 

Выпуски программы "Русский взгляд" на iTUNES

 

Обсуждение
  • Особенно "радуют" они своим железобетонным знанием дней и часов апокалипсиса. Именно 3. 11. 2019 . Наверное сам Иисус сказал это христианам Боливии (реклама которых навязчиво внедряется в сознание по ходу видео)
  • Уважения к старшему поколению нет, потому что кроме разбитой страны они ничего потомкам не передали и когда была возможность - это не исправили. А теперь живут или надеются пожить за счет налогов младших поколений и рот ещё со своей пропагандой открывают некоторые такие на ТВ и в интернете. Какое тут уважение? Максимум жалость. А вы всё на баб валите, неприятно, когда не у вас весла в руках?) Почувствуйте на себе, каково было им при патриархате жить) Сейчас на мужчин тоже как раньше на женщин немало смотрят как ресурс и товар
  • Уважения к старшему поколению нет, потому что кроме разбитой страны они ничего потомкам не передали и когда была возможность - это не исправили. А теперь живут или надеются пожить за счет налогов младших поколений и рот ещё со своей пропагандой открывают некоторые такие на ТВ и в интернете. Какое тут уважение? Максимум жалость А вы всё на баб валите, неприятно, когда не у вас весла в руках?) Почувствуйте на себе, каково было им при патриархате жить) Сейчас на мужчин тоже как раньше на женщин немало смотрят как ресурс и товар
  • Уважения к старшему поколению нет, потому что кроме разбитой страны они ничего потомкам не передали и когда была возможность - это не исправили. А теперь живут или надеются пожить за счет налогов младших поколений и рот ещё со своей пропагандой открывают некоторые такие на ТВ и в интернете. Какое тут уважение? Максимум жалость А вы всё на баб валите, неприятно, когда не у вас весла в руках?) Почувствуйте на себе, каково было им при патриархате жить) Сейчас на мужчин тоже как раньше на женщин немало смотрят как ресурс и товар
  • Уважения к старшему поколению нет, потому что кроме разбитой страны они ничего потомкам не передали и когда была возможность - это не исправили. А теперь живут или надеются пожить за счет налогов младших поколений и рот ещё со своей пропагандой открывают некоторые такие на ТВ и в интернете. Какое тут уважение? Максимум жалость А вы всё на баб валите, неприятно, когда не у вас весла в руках?) Почувствуйте на себе, каково было им при патриархате жить) Сейчас на мужчин тоже как раньше на женщин немало смотрят как ресурс и товар
  • Уважения к старшему поколению нет, потому что кроме разбитой страны они ничего потомкам не передали и когда была возможность - это не исправили. А теперь живут или надеются пожить за счет налогов младших поколений и рот ещё со своей пропагандой открывают некоторые такие на ТВ и в интернете. Какое тут уважение? Максимум жалость А вы всё на баб валите, неприятно, когда не у вас весла в руках?) Почувствуйте на себе, каково было им при патриархате жить) Сейчас на мужчин тоже как раньше на женщин немало смотрят как ресурс и товар
  • Уважения к старшему поколению нет, потому что кроме разбитой страны они ничего потомкам не передали и когда была возможность - это не исправили. А теперь живут или надеются пожить за счет налогов младших поколений и рот ещё со своей пропагандой открывают некоторые такие на ТВ и в интернете. Какое тут уважение? Максимум жалость А вы всё на баб валите, неприятно, когда не у вас весла в руках?) Почувствуйте на себе, каково было им при патриархате жить) Сейчас на мужчин тоже как раньше на женщин немало смотрят как ресурс и товар
  • интересно как можно запретить Соросу? "мы запрещаееемм! ай ай ай...ой ой ой" (грозит пальцем)
  • Эти курды понаехали в рф, расплодились как тараканы конкретно в Тамбовской области. Создали как всегда ОПГ. Вот от кого нужно землю зачищать на ближних подступах, а не в Сирии ракеты пулять .
  • Правильно, чёрные (не важно курды это или еще кто) только этим и занимаются, криминалом. От них лишь вред и беда. И никто меня в обратном не убедит.
  • Проблема несколько сложнее и не сводится лишь к попыткам стимулировать спрос любыми способами. Инженеры исходят из весьма противоречивых требований - автомобиль должен быть легким, компактным, экономичным, экологичным, максимально дешевым. При этом стоимость ремонта гораздо выше цены новой детали, т.к. в ремонте высока доля дорогого ручного труда, а новая деталь изготавливается на полностью автоматизированной линии. На одной чаше весов пластмассовое неремонтопригодное турбированное чудо с расходом 5 литров и ценой 1 млн руб. и максимально возможным пробегом 150 тыс км, на другой - атмосферная классика из нормального металла, с ресурсом 1+ млн км, но с расходом топлива 8 л и ценой 1,5 млн. 90% "патрубителей" выберут первое, ну раз выберут - то и получат.
  • Из поисковых систем принципиально не пользуюсь Яндекс и mail.ru. Изначально, на заре их появления, не понравилось нездоровое навязывание их при установке многих программ. Причем зачастую это происходит без твоего ведома, что раздражает. В интернете, часто при загрузке торрентов, вместо торрента можно скачать яндекс браузер, обычно те кто не внимателен так и делают. Когда люди просят помочь починить компьютер, потому-что он беспричинно тормозит, просто удаляю все расширения от маил.ру и яндекса и становиться лучше. Предвзятое отношение к этим компаниям сформировалось у меня из-за открытого навязывания их продуктов, а теперь выясняется что их ноги растут не из России. Хотя, если так по правде, то у яндекс есть много чего полезного, чего нет у того же гугла и многие люди этим пользуются, но у меня жесткая неприязнь к нему, даже в угоду каким-то бонусам.
  • Ну да... Кремль дает деньги русским на бизнес, на решение вопросов. Это выглядело бы так, как если бы третий рейх субсидировал бы русских партизан. Да и по духу кремлю ближе байские и людоедские режимы, потому и кормят.
  • Томас Линдал-Еще один кирпичик и еще один клин :https://www.youtube.com/watch?v=ZVHgCMoiNVE
  • Пятая колонна для того и существует чтобы власть не могла проводить национально ориентированную политику. Да и вообще разумное хозяйствование. По поводу водопровода. Это не только труба но и насосные станции а их надо обслуживать. Так что надо создавать некие коллективные кондоминимумы.
  • Садить женщину за анашу, гражданку чужого государства, которая едет транзитом, "транзитом Карл" это просто вариант хамства.
  • По поводу отсутствия уважения к старшему поколению. Тут ключевую роль сыграла не какая-то там пропаганда, а законодательство, введенное большевиками. Декрет о семье и браке 1918 года разрешил разводы, тем самым институт семьи был фактически разрушен, а роль мужчины как патриархального главы - низведена до нуля. Какое уважение может внушать обездоленный, бесправный субъект, которого по малейшей прихоти женщины могут лишить имущества, детей и отправить в алиментное рабство?
  • Отличный эфир , всё правильно сказано насчёт войн. Поскольку русских как народа официально и юридически в россиянии нет в отличии от других дружных многонациональных народов , которые имеют свои республики в статусе национальных государств в составе РФ с их конституциями законами , где их взаимоотношения с федеральным центром строятся на основе заключённого контракта , поэтому денег с профитом у русских и нет. А как говорится без бумажки , ты букашка. Интересно как бы к примеру японцы отреагировали , если бы им сказали , что теперь в Японии вас ребята больше нет , вы никто и звать вас никак , есть брацкие дружные негры , корейцы , монголы и проч. у вас теперь новая историческая общность понимаешь. Отсюда возникает много юридических непоняток , русского народа нет , а в армии они тем не менее служат , платят налоги , коммуналку и проч.
  • Как правило к подобным поговоркам прибегают люди относящиеся к народам для рабства не пригодным в виду своих никчемных качеств . но рожденные рабами живущие рабами и сдохнувшие рабами при этом в социуме статуса раба не имеющие .Спартак был в рабстве но рабом он не был .Разницу улавливаешь . чучело .
  • Этот христианин живет в своем виртуальном мире. А в нем все про апокалипсис. Там было уже столько концов света, не хватит пальцев на руках и ногах, чтоб подсчичтать. Да что говорить, на моем веку сразу припомню несколько, 1998=666 х 3 (готовьтесь умирать, нам всем конец!), 2000 (всем триндец, поскольку кто-то гдето про 2тыс лет напророчил), 2001 (упс! мы с 2000-ым поспешили, ведь надо чтобы и сам 2000-ый закончился ), 2012 (всем хана, у каких то косоглазых обезьян на этом месте календарь закончился). Теперь вот опять и я бы даже сказал, снова всем нам капут, ведь в мультиках предсказано. Давайте я вам дам свое предсказание, 3 ноября в Сиетле будет дождь, Там б..дь всегда дождь, ничего более там не будет.
  • Кстати.У "iPhone" 11 3камеры.
  • А язычники, атеисты, христиане других направлений - не русские? Может ли быть родиной то, что нам подсунули в горячке 90-х, не отвечающее нашим интересам? А если мы этого любого не примем?
  • язычники это шлак! историю поучи
  • не российские, а кремлёвские
  • А если ничего не случится, бородач съест свою шляпу?
  • Задача, перед страхом ядерной катастрофы, подтолкнуть людей к созданию цивилизации в масштабах планеты. Стереть все границы, отказаться от своего этнического начала. Это нужно понимать и не поддаваться на манипуляцию. Потому что если человечество откажется от своих корней, оно в конечном итоге потеряет себя и вымрет. Авторы таких видео, прям поражают. Откуда они вообще взяли, что в какой-то момент контроль над людьми, со стороны кукловодов был утерян и на каком-то этапе? Они всю жизнь держали и продолжают "держать руку на пульсе". И если что-то в мире меняется, то это значит, что, именно, манипуляторы приняли такое решение, исходя из реалии мира с учетом эволюции сознания людей. Контроль над людьми сохраняется всегда, меняются лишь формы.
  • Если ответить в строгом смысле, то единого этноса у русских нет. Им надо искать свои корни среди разных народов. Как не было "исконно русских территорий". Например, русский город Москва расположен на землях народа "мещера", а не менее русская Рязань- на землях "мордвы". Русскими стали те, кто отказался от своей национальности в пользу политической нации. Первыми стали жители Московского царства.
  • Скорее из-за фанатичной борьбы за экологию.
  • Война если и начнется то там, где не проживают кукловоды в данный момент. Если что-то начнется в США, значит их там нет. Нейтральные страны, далёкие от потрясений - вот их логово
  • Война если и начнется то там, где не проживают кукловоды в данный момент. Если что-то начнется в США, значит их там нет. Нейтральные страны, далёкие от потрясений - вот их логово
  • Да вот так вот живёшь живёшь и не разу кукловодам не доставил ни одной даже мелкой неприятности, обидно как то. С другой стороны у себя они пускай хоть зомби-аппокалипсис устраивают, лишь бы в Россию не лезли со своим бредом.
  • та же история с китайским антивирусом "байду" который распостраняется как вирус, и ставит программы левые постоянно на комп, а самое главное - виндовс не считает его вредоносной программой, и антивирусы - тоже))) давно дело было, но помнится эта эпидемия как сейчас.
  • Не бывает политической нации, это искусственно,мертво и нежизнеспособно, временные проекты какой то группки людей, нелюдей, интересантов, поиграться в богов, своего рода паразиты, личи на теле живых народов.
  • Я с Вами бы точно согласился будь это герыч или ещё какая дрянь и с целью продажи, а так кто то мимо проходил его и повязали. Мне кажется не стоило даже напрягаться из-за этого, заморачиваться 9 граммами марихуаны - детский сад для органов.
  • "Кремль: Турецкая операция в Сирии недопустима." "Полпред президента России по Сирии: мы не допустим столкновений между турецкой и сирийской армиями." "Полпред президента России в Сирии подтверждает, что Москва играет роль посредника между Дамаском и курдами" По самые помидоры не в своём корыте.. Трамп на этом фоне красавец: "Любой желающий помочь Сирии в защите курдов меня устраивает, хоть это будет Россия, Китай или Наполеон Бонапарт(привет Макрону). Я надеюсь, они все преуспеют в этом, а мы находимся оттуда в семи тысячах милей".
  • Тем временем кремляне нашли изящный выход относительно украинской ГТС. Украина не так давно ратифицировала европейскую "Энергетическую хартию". Согласно ей, не только ни один поставщик не может занимать более 50% транзитных мощностей, но и транзитер ОБЯЗАН выставлять свои транзитные квоты на аукцион. Иными словами, ГП не нужно более заключать долгосрочный контракт с Украиной с прописыванием в нем объемов прокачки. Достаточно ежемесячно покупать на открытых торгах квоты на транзит (с тарифами на прокачку не выше европейских - очередной привет свидомым громадянам), или не покупать, если текущие потребности (напр., летом) полностью закрываются Северными и Турецким потоками. Или брать совсем чуть-чуть для всяких Болгарий и Молдавий, при этом в случае загрузки "трубы" менее, чем на 20% от номинала (30 млрд кубов в год), расходы на её содержания начинают превышать выручку от транзита.
  • Насчёт женщины из Израиля, какая разница что там у неё наркотики, если она у нас проездом и везёт себя и наркотики в Израиль. Каждая страна - своя собственная страна, не нужно вмешивается, 9 грамм - смешно и главное проездом. Нашли в багаже который видимо ни кто не собирался открывать в России. "Проездом - Карл". Скорее это попытка шантажа или вербовки или полит заказ, а в целом это не наше дело что там у гражданина чужой страны который проездом едет домой. Неправильно и не красиво, так же как и по отношению ко всем тем кого задержали в чужой стране по нелепым законам и обвинениям.
  • Ну а за счет кого платят ? Вот и ответ.Просто объективно.
  • Расскажите на правах "из первых уст" о том как там, в Израиле? Как с национализмом, уровнем жизни и т.д.? Если это не попадает под запрет в вашей стране. Думаю будет интересно.
  • Не бывает политической нации, это искусственно,мертво и нежизнеспособно, временные проекты какой то группки людей, нелюдей, интересантов, поиграться в богов, своего рода паразиты, личи на теле живых народов.
  • В России своего бреда с избытком
  • Ну а за счет кого платят ? Вот и ответ.Просто объективно.
  • Этот христианин живет в своем виртуальном мире. А в нем все про апокалипсис. Там было уже столько концов света, не хватит пальцев на руках и ногах, чтоб подсчичтать. Да что говорить, на моем веку сразу припомню несколько, 1998=666 х 3 (готовьтесь умирать, нам всем конец!), 2000 (всем триндец, поскольку кто-то гдето про 2тыс лет напророчил), 2001 (упс! мы с 2000-ым поспешили, ведь надо чтобы и сам 2000-ый закончился ), 2012 (всем хана, у каких то косоглазых обезьян на этом месте календарь закончился). Теперь вот опять и я бы даже сказал, снова всем нам капут, ведь в мультиках предсказано. Давайте я вам дам свое предсказание, 3 ноября в Сиетле будет дождь, Там б..дь всегда дождь, ничего более там не будет.
  • В целом согласен. Рано или поздно где-то что-то обязательно произойдет. И люди будут притягивать к этому событию всяческие знаки, умножать и вычитать всевозможные числа из прогнозов погоды, котировок валют и телеэфиров, получая то, что хотят получить. А те, кто реально что-то может узнать - на форумах не сидят и не пишут видосики в поисках хайпа
  • Детям в школе дали задание "заполнить анкетки))" (провести опрос), родственников и знакомых, минимум 5,6 человек.. 1) Возраст 2) Пол 3) Знаете ли вы свои права?(да,нет) 4) Соблюдаете ли вы закон?(да, нет,иногда) 5) Знаете ли вы свои обязанности?(да,нет) 6) Назовите свои обязанности.
  • 7класс.. Возможно и другим, помладше
  • Какое то неккоретное сравнение, поддержка русских и русскоязычных бизнесменов и поддержка фондов по защите демократии. Совершенно разные вещи
  • Как правило к подобным поговоркам прибегают люди относящиеся к народам для рабства не пригодным в виду своих никчемных качеств . но рожденные рабами живущие рабами и сдохнувшие рабами при этом в социуме статуса раба не имеющие .Спартак был в рабстве но рабом он не был .Разницу улавливаешь . чучело .
  • Расскажите на правах "из первых уст" о том как там, в Израиле? Как с национализмом, уровнем жизни и т.д.? Если это не попадает под запрет в вашей стране. Думаю будет интересно.
  • Население Окраины стремительно сокращается По статистике потребления хлеба и муки, как считают экономисты, реальная численность проживающих на территории Украины составляет вовсе не высосанные из пальца 42,2 млн, а едва достигает 24,5 млн человек. https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnews-front.info%2F2018%2F03%2F01%2Fsovershenno-sekretno-realnaya-chislennost-naseleniya-ukrainy%2F&d=1
  • Вам чел. правду пишет если чо! Ты на Урале когданить был?
  • Да это уже другая тема про либерастов, но рыться в багаже который проездом, который не останется в России мягко говоря не дело Российских властей, пофиг что там у неё если это не бомба и не биологически активный материал, который может стать опасным здесь. А так это не наше дело, что она там везёт из Индии в Израиль, какая она там наркоманка, если не продаёт на нашей территории то пополам на неё и на Индию и на Израиль, она гражданка другой страны, почему мы должны её наказывать, пускай её судят в Израиле если у них есть на это статья. Причём тут наша полиция и наш уголовный кодекс. Вот если бы она тут решила задержаться на месяц другой ну тогда да, возможно и то если для себя пофиг на неё она не наша, она чужая. Пусть едет в свой Израиль и курит свою анашу ради Бога. Ну и если что минусую не я ).
  • Да точно, у нас и так своего хватает.
  • Иностранная поддержка русских бизнесменов в Казахстане и русских либералов в РФ. И те и другие- русские. Суть вопроса, поддержка русских иностранцами в обход государственных органов обеих стран. Что тебе непонятно?
  • Трудовые мигранты нужны с территории У. и Б., либо любое другое комплементарное русскому народу население.
  • Я с Вами бы точно согласился будь это герыч или ещё какая дрянь и с целью продажи, а так кто то мимо проходил его и повязали. Мне кажется не стоило даже напрягаться из-за этого, заморачиваться 9 граммами марихуаны - детский сад для органов.
  • Иностранная поддержка русских бизнесменов в Казахстане и русских либералов в РФ. И те и другие- русские. Суть вопроса, поддержка русских иностранцами в обход государственных органов обеих стран. Что тебе непонятно?
  • Да любой может быть не только Русским но и узбеком .Например один из олигархов выдающий себя за узбека чисто из корыстных соображений является турком месхетинцем .Всем известно что турки месхетинцы это единственный коренной народ средней азии , пострадав от кочевников .
  • Московскому патриархату всего 571 год, в 1948 М.п. отмечал свой пятисотлетний юбилей. Это за счет Украины была "тысячелетняя церковь", а теперь Томос получен, халява кончилась. До 1564 не было единой веры у московского народа, а была смесь христианства, несторианства и ислама. Никон слепил из этого винегрета верований и толков христианскую церковь. Русский народ имел только одну веру- православную. Но если ты считаешь иначе, аргументируй, буду рад ознакомится.
  • Как говорят раньше пару минут ищешь, час выкачиваешь, Сейчас час ищешь, пару минут выкачиваешь. Думаю в закрытом сегменте, там для военных США или правительства, поиск остался нормальным, как раньше.
  • Трудовые мигранты нужны с территории У. и Б., либо любое другое комплементарное русскому народу население.
  • Как говорят раньше пару минут ищешь, час выкачиваешь, Сейчас час ищешь, пару минут выкачиваешь. Думаю в закрытом сегменте, там для военных США или правительства, поиск остался нормальным, как раньше.
  • ну мысль курда о том что он лично с семьей убежал в россию от войны, а мы русские должны бить террористов на дальних подступах конечно эпична.
  • Думаю Веды были.
  • Беда в том что высокоточное оружие очень дорого и использовать его активно и часто могут лишь настоящие сверхдержавы, а не Ресурсная Федерация. И поэтому в Сирии "ВКС" применяли очень много устаревших бомб по площадям, каких то игиловцев и многих антисосадовцев-оппозиционеров задели, но и мирняка было убито более чем. Не замазаться убийством гражданских было попросту невозможно, и за это будут предъявлять в будущем русским. Тупая бессмысленная авантюра, которую объясняют потсреоты примитивно: "попросил Асадушка как законный правитель и Россия почему-то вдруг не отказала и воюем с террористами на дальних подступах".
  • Где, когда, у кого были Веды? Только умоляю и прошу, Украину не упоминать. Поговорим о нашей родной стране и нашем народе. Ты человек образованный, писал рефераты и дипломы, прошу тебя, ответь аргументированно. Если не знаешь, то честно признайся.
  • Беда в том что высокоточное оружие очень дорого и использовать его активно и часто могут лишь настоящие сверхдержавы, а не Ресурсная Федерация. И поэтому в Сирии "ВКС" применяли очень много устаревших бомб по площадям, каких то игиловцев и многих антисосадовцев-оппозиционеров задели, но и мирняка было убито более чем. Не замазаться убийством гражданских было попросту невозможно, и за это будут предъявлять в будущем русским. Тупая бессмысленная авантюра, которую объясняют потсреоты примитивно: "попросил Асадушка как законный правитель и Россия почему-то вдруг не отказала и воюем с террористами на дальних подступах".
  • не признается он. надо пытать петуха
  • Вам чел. правду пишет если чо! Ты на Урале когданить был?
  • язычники это шлак! историю поучи
  • язычники это шлак! историю поучи
  • ну мысль курда о том что он лично с семьей убежал в россию от войны, а мы русские должны бить террористов на дальних подступах конечно эпична.
  • Эти курды понаехали в рф, расплодились как тараканы конкретно в Тамбовской области. Создали как всегда ОПГ. Вот от кого нужно землю зачищать на ближних подступах, а не в Сирии ракеты пулять .
  • не признается он. надо пытать петуха
  • не признается он. надо пытать петуха
  • Говорить о стоимости уничтожения (поражения) конкретной цели надо конкретно. Иногда действительно действительно управляемые средства поражения оказываются дешевле, но они действительно очень дороги. Но говорить про то, что неуправляемые АСП летят в белый свет как в копеечку тоже не совсем корректно, всё зависит от квалификации лётчика. Посмотрите на статистику асов второй мировой, не было тогда управляемых АСП, а почти всё и почти всегда в цель. Ну а про "пушечное мясо", лётчик достигает своего предела года через 2-3 после достижения уровня 1 класса (условно конечно, и то при условии возможности интенсивной подготовки), тогда он, возможно может перестать себя считать уже не совсем пушечным мясом. Не потому что он достиг уже всего, а в силу того, что по сравнению с текущим уровнем, сильно вырости у него уже вряд ли получится.
  • 42 млн. это для полных дебилов, на которых до сих пор опирается укр.официоз. 24млн. самые реалистичные цифры на сегодняшний день. Но вероятно из-за огромного числа заробитчан и эти цифры сезонно надо делить на полтора. Я помню еще Рева - тот самый министр который утверждал что "много жрут и поэтому тратят половину заработка на еду" министр соц политики в прошлом году сообщил, что 12миллионов постоянно на заработках за рубежом. В принципе пока не критично. Но надеюсь предсказания последнего мольфара сбудутся в течении лет пяти.
  • конечно , так и должно быть
  • Применение и доставка уже несколько другое. В совке доклепали дохрена всяких ФАБ-500, их мегатонны были буквально. А аналоги JDAM и прочих продвинутых девайсов в "ВКС" это штучный товар. Только благодаря Сердюкову и когда прoсрaли робким грузинам четыре, а по неофициальным данным и семь боевых самолетов в 080808, россиянцы начали чесаться и вливать бабло в "высокотехнологические вооружения". С совдеповским гoвном пятидесятилетней давности таскать каштаны из огня для Кукловодов было бы совсем проблематично.
  • Говорить о стоимости уничтожения (поражения) конкретной цели надо конкретно. Иногда действительно действительно управляемые средства поражения оказываются дешевле, но они действительно очень дороги. Но говорить про то, что неуправляемые АСП летят в белый свет как в копеечку тоже не совсем корректно, всё зависит от квалификации лётчика. Посмотрите на статистику асов второй мировой, не было тогда управляемых АСП, а почти всё и почти всегда в цель. Ну а про "пушечное мясо", лётчик достигает своего предела года через 2-3 после достижения уровня 1 класса (условно конечно, и то при условии возможности интенсивной подготовки), тогда он, возможно может перестать себя считать уже не совсем пушечным мясом. Не потому что он достиг уже всего, а в силу того, что по сравнению с текущим уровнем, сильно вырости у него уже вряд ли получится.
  • Многим будет интересно https://www.youtube.com/watch?v=rdXsuf7caeY Здравые идеи, нематричное мышление.
  • Пропагандиста Соловьева эпично опускают туда где он и должен быть. Филигранная работа на русском и итальянском . Петиция (итальянская) набрала уже 90 тысяч и продолжает набирать. Люди продолжают голосовать за "индульгенцию" "патриоту Соловьеву." Автор сего обращения , клирик из Италии, бывший в прошлом рпц-шник . https://youtu.be/Aq7GaYxWeQQ Тут еще такое. Часто задаются вопросом, а почему у русского движения десятилетиями ничего не получается с поддержкой изза границы. А потому что надо знать иностранные языки . Одна из причин тесной связи запада с т н либералами - знание ими английского и др. (традиционное стремление "диссидентов" еще с советских времен) У Соловьева подорвало . Сразу виден интелект Шарикова
  • А почему собственно Кремль должен забирать деньги у русских в России и раздавать их этническим русским в Киргизии, которые эту самую Киргизию считают своей Родиной (иначе давно бы уехали в Россию) ? Не логичней было бы потратить эти деньги на переезд этих русских (кто действительно захочет вернуться на Родину), и обустройство их в России? Кроме того, что значит раздать им всем по приличной сумме? Они что , все бизнесмены или предприниматели? Потратят они эти деньги на благо родной Киргизии, и всё на этом закончится. Государство должно проводить политику возвращения этнических русских на свою историческую Родину, как это делает Израиль, который так часто ставит в пример В. К. А влиять на недавние союзные республики , Россия должна другими методами, например усилением контроля и фильтрации потока гастрабайтеров из этих республик, с помощью торговли и таможенных пошлин и тд.., так ка это делает США.
  • Элементы некромантского режима "Улица в центре Москвы оказалась вымощена могильными плитами". Видимо не одна такая улица, метро и прочее.
  • Уже давно. Дешевый пластик в важных узлах, не служит долго, и не только БМВ. Все подряд, даже именитый Ниссан гонит ломучие трансмиссии, Крайслер и GM давно стали символом хлама. Это способ вынуть ваши деньги на новый автомобиль. Иначе нет смысла производить их миллионами, некому будет продавать.
  • Всё таки Сирия снова выходит на первые строчки, это лучше замораживания ситуации как любит и умеет режим РФ.
  • Уже давно. Дешевый пластик в важных узлах, не служит долго, и не только БМВ. Все подряд, даже именитый Ниссан гонит ломучие трансмиссии, Крайслер и GM давно стали символом хлама. Это способ вынуть ваши деньги на новый автомобиль. Иначе нет смысла производить их миллионами, некому будет продавать.
  • Правильно, чёрные (не важно курды это или еще кто) только этим и занимаются, криминалом. От них лишь вред и беда. И никто меня в обратном не убедит.
  • Хорошее дело. Надо каждого пропагандона делать персоной нон-грата , чтобы понимали, что за каждое слово придётся реально отвечать. А то хорошо устроились со своим вахтовым методом. Здесь получают по 20-60 миллионов в месяц за ругань Европы , из бюджета, а там живут и гражданство оформили. Так нельзя. Пусть будут уж до конца патриотами.
  • Миром правят не законы и слова а знаки и символы.Мировая закулиса любит играть со своими жертвами подбрасывая зашифрованные знаки перед крупным жертвоприношением.Они ничего не скрывают, вся инфа лежит на поверхности, надо уметь увидеть.Они взорвали башни ВТЦ в NY, а инфа об этом распространялась в мультах и кино аж с1973года. Например в "матрице" агент Смит показывает паспорт Нео срок действия которого истёк 11.09.2001. А недавно выпустили "iPhone" 11 с 3-мя камерами.Это дата: 03.11.2019. Есть ещё уйма указаний на эту дату и место.При этом я сам нихочу в это верить, но как наблюдатель вынужден это учитывать и предупреждать других. Поживём, увидим.
  • Я не знаю что там бородач, но лично меня уже давненько тревожит плохое предчувствие.Что то не так с этим миром,время ускоряется.
  • Моё мнение таково,на счёт утраты кукловодами контроля над человечеством. В какой то момент резко ускорилось развитие информационных технологий и люди получили лёгкий доступ к любой информации и более того стали обмениваться инфой.Это и есть поворотный пункт истории.Поэтому кукловодам ничего не остаётся как устроить обнуление и ввести новый мировой порядок.
  • Минимальная зарплата установлена законом в размере около 100 т.р. чтобы сразу в понятных деньгах. Это та часть зарплаты, которая не учитывается при начислении подоходного налога. А средняя зарплата по статистике около167 т.р. соответственно подоходный налог берётся с разницы 67 тысяч. Насчёт национализма я не понял в какой коннотации смысловое значение
  • Ну правильно, в первую, очередь бизнес. Все ради заработка. Недавно ремонтировали в сервисе двигатель от Ауди А6 V-образный, так одних только одноразовых болтов получилось на 80000 руб. Болты все алюминиевые, затягиваются определенным моментом, а потом еще доворачиваются на какой-то угол. Использовать такие болты повторно не реально, т.к. они при затяжке вытягиваются и повторное их затягивание приводит к обрыву этого болта и ты просто получаешь "чижа" в элементах двигателя.
  • Боги материального мира одни и те же для всех народов они одинаковые, но восприятие у народов разное. Источник один но интерфейс разный согласно восприятию. Имена разные а сущность одна. Верховный Бог у наших предков был я так понимаю Род, у индусов Нараяна, и так далее аналоги по всем уровням есть и в греческой традиции и в скандинавской. Необычный интерфейс у зороастризма но и там я думаю те же Великие сущности под другими названиями. Ну и Буддизм как бы другой но на Ведическую концепцию опирается. У христьянства не русский интерфейс.
  • У нас в Саратовской области ещё в конце 1980-х из зоны Карабахского конфликта привезли несколько сотен курдов и расселили в паре вымирающих деревень. Скажу вам, курды - это нечто: воруют круче цыган, и наглые круче чеченов. От них шарахаются как от огня. Так что помогать таким г@внюкам "на дальних подступах" - ну его нах.
  • Удивлен что ктото еще ремонтирует подобные двигатели. Средство борьбы одно- не покупать такие машины
  • Как всегда, нашелся более дешевый способ решения. Можно ставить систему геопозиционирования и активные элементы корректировки траектории на расходуемый боеприпас, а можно - на носитель + продвинутый софт, позволяющий точно просчитать момент сброса той же древней ФАБ-500, чтобы она попала точно (ну или почти точно) в цель. Именно такая технология и обкатана в Сирии - получилось дешево и сердито. Конечно, там отклонение получается не 1 м, а 10. Но для ФАБ-500 это не принципиально, в конце концов для надежности можно кинуть сразу 2-3. Стоимость их отрицательная, т.к. это по факту это подлежащие утилизации боеприпасы производства 1950-60-х годов.
  • Скорее Газпром банально не заплатил за аренду, а возможно Австрия уже начала реализовывать план борьбы за экологию. Сказали, что компрессоры перестали удовлетворять новым мировым стандартам экологии и поэтому мы их отключаем, вы всегда можете купить у нас современные, экологичные. А скорее всего сказали, что тот Газ который вы там качаете и производите он не экологичный, он повышает СО2. Мы не можем способствовать дальнейшему глобальному потеплению. В любом случае, за это ошибочное управленческое решение кто-то должен ответить.
  • Скорее Газпром банально не заплатил за аренду, а возможно Австрия уже начала реализовывать план борьбы за экологию. Сказали, что компрессоры перестали удовлетворять новым мировым стандартам экологии и поэтому мы их отключаем, вы всегда можете купить у нас современные, экологичные. А скорее всего сказали, что тот Газ который вы там качаете и производите он не экологичный, он повышает СО2. Мы не можем способствовать дальнейшему глобальному потеплению. В любом случае, за это ошибочное управленческое решение кто-то должен ответить.
  • сказка - ложь !?... да !? ))) но в ней намёк... ***https://www.youtube.com/watch?v=1RzMFyGkhAE&t=332s