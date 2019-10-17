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Оцифрованный мир
Оцифрованный мир
17/10/2019 00:53
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Обсуждение
Влад Шевченко
Скорее в список её психических расстройств просто забыли включить паранойю.
Константин Алланд
А вот все байки ходили, что рептилоиды(или как их там), дышат именно углекислым газом ) Чёрт его знает, а вдруг это не сказки и Грета катит бочку на их среду обитания.А они вопят , в том числе через агентства всякой разной информации.Дёргают за нитки подопечных.
Константин Алланд
Человек с дубиной легко разнесет и компутер и яйцеголовое сутулое существо, слившееся с ним. Так оно , возможно, и будет.Вперед в прошлое.
Генрих Мюллер
между Пу и ТР любовь которую нам не понять надо опуститься видимо в гейлюбовь чтоб понять что там
Lester Leyt
Возможно друг, возможно. Эта любовь прям творит чудеса. Взял Трамп да и объявил о выводе войск из Сирии, да так получилось, что очень даже подмастил своему дружку Пу. И станет теперь последний главным решалой и спасателем Асада.
Nordic rassvet
БИОМЕТРИЯ - это духовная смерть. 1. Фото на биометрию получается путём лазерного сканирования лица. Этим же изотопным лазерным лучом в подкожном слое на лбу формируется инвазивный нейроинтерфейс, аналог RFID-чипа радио-частотной идентификации, в котором предусмотрена возможность обмена информации с внешним миром, а также прописан уникальный идентификатор человека. 2. Некоторые источники утверждают, что этот же луч передаёт чужеродную информацию вглубь организма, на уровень ДНК-клетки, встраиваясь в её код. Таким образом, избавиться от последствий биометрии будет невозможно. Никакие силиконовые маски и линзы с изменённой сетчаткой уже не помогут. 3.По данным медиумов, души приходят на землю из других Миров на 11 инкарнаций,для получения уникального опыта в физическом теле.Изменив свой код изотопной меткой,вы навсегда забудете дорогу домой.
Zloi Ivan
человек-сканер, однако)
Игорь Падорин
У Высоцкого есть песня про Федора историка, который защитил диссертацию по древним Скифам. Отсюда вывод, что Скифы не были загадкой в СССР.
Konstantin Pakhomoff
https://youtu.be/t3DAa-S1D3U Сталинградская битва. Часть вторая.
Алексей Огородников
Все это будет развиваться только в городах с высокой плотностью населения. В деревнях и сёлах никто не будет ни за кем следить, разве что в частном порядке
Влад Шевченко
Воспитанный с детства править и имеющий доступ к неограниченным ресурсам и тайным знаниям, находящийся под защитой клана и наставляемый мудрецами, может куда больше, чем мы себе это можем представить. К счастью все смертны, хотя некоторые попрыгают чуть подольше и напакостят чуть побольше.
Алексей Огородников
Ну вот надежда только на богов. Думаю, что система рано или поздно отрегулируется. Вопрос только когда и сколько при этом пострадает людей.
Влад Шевченко
Гаранта тоже слушают разинув рот. Кто-то даже за него бегает голосовать, хотя это уже диагноз
Алексей Огородников
Не иначе 2-е пришествие. Мне кажется ей нужно предложить начать с себя. Пусть по меньше говорит, а то так слишком много углекислого газа выделяется. Интересно, она видит куда ступает, когда ходит?
Влад Шевченко
Я думаю так, в отношении таких вещей как закладки в электронные устройства, управление сознанием и т.д., должен применяться принцип презумпции виновности. Всякие спецслужбы, кукловоды и т.д., если имеют возможность это делать, то это делают, и будут делать. Хотя бы потому что это их хлеб. А ещё, потому что на их месте, пройти мимо таких возможностей просто невозможно.
Maxim Petrov
Совершенно верно, появится спрос будут и предложения. По поводу блокировки сайтов, есть такой торрент, рутрекер, который в РФ заблокирован, написано аж пожизненно. Сейчас в сети есть куча плагинов под любой браузер, весит плагин 230 кб и прекрасно заходит на заблокированный сайт без торов , vpn и прочего. Появится необходимость и эти внедряемые технологии научатся обходить
Maxim Petrov
Тогда технологий таких не было. А сейчас внедряются. Возможно появятся технологии, с приставкой "анти", для блокировки такого контроля. Да и с чего взяли, что они (кукловоды) не "зафиксировали" хотя бы часть мира? Вполне возможно, просто не выдают себя. Мне кажется, люди такого уровня не болеют властью, они считают властолюбцев примитивными существами. Кукловоды преследуют какие-то другие цели.
Vladislav Shamanov
IT перестаёт быть томным, очарование нового прошло и возможности стали уже обыденностью, а вскоре превратиться в фактор напряжённости. Сфера которая будет очень многое определять давить на человека.
Алексей Огородников
Вероятно, все это будет. Любая система рано или поздно отрегулируется либо будет отброшена обществом, как не нужная.Толпа хоть и толпа, но тем не менее откровенную дичь она не примет, хотя опять же человек, такое существо, которое в длительной ретроспективе может привыкнуть ко многому. И только, как правило он одумывается только в период глубочайшего кризиса, или на пороге уничтожения.
Александр Верный
В Китае полным ходом идет эксперимент, по типу хороший,плохой цифровой гражданин,китайцев будут после полной электронной идентификации будут разделять по набранным баллам,хорошим- пряник, плохим- кнут, они эту технологию накатали на уйгурах, работает! У нас идет полным ходом оцифровка всех товаров,скоро не продать и не купить без маркировки нельзя будет, правила кого одной кнопкой отключить остается снова у чиновника и сейчас народ как то проходит между строк закона и как то экономика работает, если все желаемое осуществят, все встанет, и останутся только желанные сети, мечта в яви. Власть, особенно неразвитых стран хочет использовать цифру как инструмент угнетения, это тупик, цифра шикарный управленческий инструмент и именно в свободе воли и все бонусы от взаимодействия людей соберут системы построенные на взаимо- выгодных условиях! Цифровые технологии приходят от развитых стран и страны третьего мира в полной зависимости от создателей технологии, локально эта тема не работает и это спасенье! Сейчас чиновник входит в экстаз от вида и возможностей кнопки, слабо догадываясь, что она и убьет его как класс, мы живем на пороге тех времен о которых в учебниках не пишут, социум изменится кардинально, хорошо или плохо это кто его знает, человек всегда боится будущего, но непременно идет туда!
Влад Шевченко
Мне тоже кажется, где то на уровне интуиции, что властолюбием они страдать не должны. Скорее всего, их больше должно заботить саморазвитие. Но в таком случае, какое им дело до остального мира? А кукловодам до мира и до власти дело явно есть.
Henri Ducard
Интересно, чем ответят люди. Одно дело антирадары и торы, другое дело это... Уже всех будет касаться, не только автомобилистов и любителей серфить интернет. Ещё более интереснее например, если придумают какие-то ограничения на секс, рабы тоже втихую будут "анти" или поменяют что надо?
Tubbahvik Бахвалов
Да,конечно,вы всё верно понимаете. Это знаете, как в одном холливудском фильме: "...Ваша планета была заселена людьми,корпорацией Абрасакс Индастри более ста тысяч лет назад..." Как только популяция разрастается, хозяева устраивают жатву( массовую бойню), далее из тел готовят некий эликсир вечной молодости и бессмертия,он позволяет им жить и прааить нами вечно.
Константин Алланд
Видно плохо воспитаны и знаний недостаточно. А вот с ресурсами порядок, они действительно неограниченные. Только насчет мудрецов ты загнул, Конст, явно переборщил. В ОПГ не бывает мудрецов, там рулят как правило ловкие и хитрые, но не мудрые, в противном случае могли бы сделать из РФ конфетку.
Zloi Ivan
когда россиянская федерация что-то блокирует, дело чести обойти эти блокировки и добраться до информации, даже если она сто лет не нужна и не пригодится
Константин Алланд
когда россиянская федерация что-то блокирует, дело чести обойти эти блокировки и добраться до информации, даже если она сто лет не нужна и не пригодится
Константин Алланд
Гаранта тоже слушают разинув рот. Кто-то даже за него бегает голосовать, хотя это уже диагноз
FLOMASTER
Все это будет развиваться только в городах с высокой плотностью населения. В деревнях и сёлах никто не будет ни за кем следить, разве что в частном порядке
Boris S
На счёт домов в америке, они дешевы. ) Пенсильвания, Ньюйорк , можно найти в районе 50 к. Вопрос чем вы располагаете, и какие у вас средства. Простой дом, (как у меня, маленький для пенсии) 100 крадратных метров. Манифакчеред. Этот дом изготовлен заранее. 2 спальни 2 туалета с ванной. Привозится на рельсах, уже полностью готовым. Устанавливается примерно за несколько дней. (Надо залить бетонную площадку.) Сам домик стоит на выставке 30 к. К этому нужно примерно столько еще ещё потратить на скважину (своя вода) , септик (своя канализация и подземный резервуар из бетона) По нынешним ценам выливается гдето в 80. Я купил готовым, с 0.8 гектара земли. Мало . Надо еще. Потом куплю. По итогу я завишу только от электричества, свой трансформатор конечно. Но есть ещё два генератора на случай выключения. . Вода и септик всё зимнее. Не подверженно замерзанию.(под землёй ввод ) Морозы зимой -20 обычное дело . Отопление керосин- 1.2 тонны хватает примерно на полторы зимы. (700 дол) Еще электронику сам сделал, два датчика, когда надо вкючается, что б в мороз держалась температура, + и не помёрзли трубы (под землёй не мерзнет) когда меня нет дома неделю.
Алекс A
Получается как-то так. Овец пасут, стригут, режут. И так было всегда.
Генрих Мюллер
да не парься ты так.обосрался? тебе мозг ебут мошенники всякие
Lester Leyt
Ты плохая программа .
Вит Ла
Ты плохая программа .
Nordic rassvet
1. Если коров разводят в коровниках, то где гарантия того, что людей не разводят в человечниках? 2. Известно 2 типа "обществ": свободные (косяк рыбы в дикой природе, волчья стая) и управляемые из вне. По основным признакам, человеческие общества, скорее относятся ко второму типу.
Влад Шевченко
Дааааа.... Но те кто за него голосуют не сидят в ООН, у них уровень зомбирования существенно выше. Должен быть, во всяком случае. Другое дело, что возможно у чуваков в ООН, чуйка намного лучше, и они прочухали новый тренд, и знают, что слушать грету слабо разевая (про "не разевая" лучше даже не думать) рот, себе дороже будет.
Lester Leyt
Видно плохо воспитаны и знаний недостаточно. А вот с ресурсами порядок, они действительно неограниченные. Только насчет мудрецов ты загнул, Конст, явно переборщил. В ОПГ не бывает мудрецов, там рулят как правило ловкие и хитрые, но не мудрые, в противном случае могли бы сделать из РФ конфетку.
Влад Шевченко
Ролик в целом отражающий реальное положение дел в ПВО. Ну а конкретно, о С-350, С-400, С-500. Причём, примерно подобное положение в ПВО всех стран мира. Имеется в виду то, что все средства ПВО хороши, но до включения средств РЭБ. Очень понравилось решение китайцев с пассивным выходом на цель. У меня самого, уже сколько лет назад, были мысли о простоте и эффективности такого решения. https://www.youtube.com/watch?v=PothlAGlJWE
Влад Шевченко
1. Если коров разводят в коровниках, то где гарантия того, что людей не разводят в человечниках? 2. Известно 2 типа "обществ": свободные (косяк рыбы в дикой природе, волчья стая) и управляемые из вне. По основным признакам, человеческие общества, скорее относятся ко второму типу.
Николай Тетерюк
https://www.youtube.com/watch?v=lS-ZfYDAa6A
Zloi Ivan
поживем, увидим недолго осталось
Алексей Огородников
Человек является единственным распорядителем прав, потому что именно он является единственным источником данных о себе. Эту парадигму нельзя менять.
Константин Алланд
Вот и получается, что лучше купить за дорого западный айфон, чем доступный китайский шпион.
Константин Алланд
Ты опять коверкаешь имена.Редкая упоротость. Иди сам с собой поговори.
Константин Алланд
Все люди по сути одинаковы. Кишечная трубка на двух ногах , нацеленная на еду и размножение.Поэтому ими несложно управлять, дергая за нити инстинктов. Задействовать своё "алмазное тело", дух и волю способны немногие. Сидельцы в ООН не исключение.На людей встроенных в систему влиять легче еще и потому , что им есть что терять. Поэтому прокатит любая идеология.
Lester Leyt
Еще раз объясняю, твое имя я не "коверкаю", а сокращаю по аналогии с именами Владислав, Станислав и Ярослав, Влад, Стас и Ярик соответственно.
Константин Алланд
Еще раз для тебя повторяю. Когда лично мне что-то пишешь , пиши имя полностью. Ты уяснил это? Или общайся с собой.
Boris S
Но для этого нужна некоторая инфраструктура. Электрические сети - чинит частная компания примерно за 6 часов. (конкуренция) Керосин ( а так же отопительная смесь ) развозит цистерна, несколько компаний, они конкурируют (эти компании заправками тоже заведуют , топливные, всё частное) Так же есть конкуренты по отплению - Пропановые компании, со своими сервисами и установками. Есть септик компании (очистка канализационных резервуаров) , и компании по обслуживанию скважин. Всё налаженно. Ктото делает всё сам, как я. Расходы на дом примерно 2000 в год. (не включая налог) Естественно это по минимуму. Но и я использую это как дом выходных и отпусков. Хотите больший по размеру дом , платите 200 к . будут и гаражи , и поля и лошади свои. Всё зависит от нужности и возможности. Это правда, каменный век с этими квартирами, Владислав 100 процетов прав на счёт жизни в домах. Для внедрения производимых недорогих домов всё равно нужна доставка керосина, конкурентными компаниями, или пропан. Но в России понятно во что это всё выльется. В коррупцию и невозможность. Вас будут просто доить. Я уж не говорю, что никто ничего у вас не тронет в америке, косилки , машины во дворе , я не запираю. )
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