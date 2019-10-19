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Кто и зачем пугает "взрывом" в Сиэтле?
Кто и зачем пугает "взрывом" в Сиэтле?
19/10/2019 00:46
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Leonid Rahametov
было пророчество, что 44й президент последний. все сходиться. запасайтесь: соль, спички и далее по списку. Ах да, попкорн не забудьте.
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