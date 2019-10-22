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Конституционная буза фриков
Конституционная буза фриков
22/10/2019 02:12
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Эйнар Счастливый
патаму не дышу - паблик делаю...
Апач
патаму не дышу - паблик делаю...
Апач
патаму не дышу - паблик делаю...
Апач
https://vk.com/id351386572?z=video351386572_456239573%2Fvideos351386572
Апач
https://vk.com/id351386572?z=video351386572_456239573%2Fvideos351386572
Иван Помидоров
Зерносушилка. Открытые настежь ворота, горы зерна, и в них, зарывшееся по самые головы стадо свиней. Они так грелись. Так как зерно надо постоянно перелопачивать и кидать на транспортёрную ленту. Но ничего не работало и зерно горело. И свиньям было тепло. Сотни тонн. Начальника сушилки мы нашли пьяным, спящим в бункере, в этом же зерне. Больше никого не было. Кое как выпросив у него лопаты, начали спасать урожай. В колхозе мы были 1,5 месяца. ходили сами на работу. Деревня оживала два раза в неделю, когда в магазин завозили спиртное. В магазине кстати кроме хлеба, лаврового листа, и томатной пасты ничего не было. Спиртное заканчивалось через 30 минут. Успевали его купить или местные, или городские шофера пригнанные на уборку, или мы, студенты. Но местные не скучали, - гнали самогон, ловили на улице и резали свиней. Оказывается у них весной все выпускают свиней на улицу, чтобы не кормить видимо и они живут как дикие, в поле, в лесу, питаются зерном, и урожаем. А осенью, кто сколько свиней успел поймать, - те и его. В общем, там вся жизнь вертелась вокруг пьянки. Никакой власти и милиции не было и в помине. Единственная всегда трезвая женщина была библиотекарша, которая постоянно читала, пытаясь спрятаться от реальности. Денег нам за 1,5 месяца заплатили чисто символически, но мы были не в претензии).
Иван Помидоров
Зерносушилка. Открытые настежь ворота, горы зерна, и в них, зарывшееся по самые головы стадо свиней. Они так грелись. Так как зерно надо постоянно перелопачивать и кидать на транспортёрную ленту. Но ничего не работало и зерно горело. И свиньям было тепло. Сотни тонн. Начальника сушилки мы нашли пьяным, спящим в бункере, в этом же зерне. Больше никого не было. Кое как выпросив у него лопаты, начали спасать урожай. В колхозе мы были 1,5 месяца. ходили сами на работу.
Иван Помидоров
Молодые были. Зерносушилка. Открытые настежь ворота, горы зерна, и в них, зарывшееся по самые головы стадо свиней. Они так грелись. Так как зерно надо постоянно перелопачивать и кидать на транспортёрную ленту. Но ничего не работало и зерно горело. И свиньям было тепло. Сотни тонн. Начальника сушилки мы нашли пьяным, спящим в бункере, в этом же зерне. Больше никого не было. Кое как выпросив у него лопаты, начали спасать урожай. В колхозе мы были 1,5 месяца. ходили сами на работу. Деревня оживала два раза в неделю, когда в магазин завозили спиртное. В магазине кстати кроме хлеба, лаврового листа, и томатной пасты ничего не было. Спиртное заканчивалось через 30 минут. Успевали его купить или местные, или городские шофера пригнанные на уборку, или мы, студенты. Но местные не скучали, - гнали самогон, ловили на улице и резали свиней. Оказывается у них весной все выпускают свиней на улицу, чтобы не кормить видимо и они живут как дикие, в поле, в лесу, питаются зерном, и урожаем. А осенью, кто сколько свиней успел поймать, - те и его. В общем, там вся жизнь вертелась вокруг пьянки. Никакой власти и милиции не было и в помине. Единственная всегда трезвая женщина была библиотекарша, которая постоянно читала, пытаясь спрятаться от реальности. Денег нам за 1,5 месяца заплатили чисто символически, но мы были не в претензии).
Варяг Таманский
где мойный комментарий ?
Lester Leyt
берём пример с избранных. вот они точно своих по внешнему виду без ошибочно определяют
Иван Помидоров
Зерносушилка. Открытые настежь ворота, горы зерна, и в них, зарывшееся по самые головы стадо свиней. Они так грелись. Так как зерно надо постоянно перелопачивать и кидать на транспортёрную ленту. Но ничего не работало и зерно горело. И свиньям было тепло. Сотни тонн. Начальника сушилки мы нашли пьяным, спящим в бункере, в этом же зерне. Больше никого не было. Кое как выпросив у него лопаты, начали спасать урожай. В колхозе мы были 1,5 месяца. ходили сами на работу.
Константин Алланд
джугашвили типичный чурка, таких случаев тысячи по сводкам мвд
Aldan
Алкоголизм это прежде всего душевная/психологическая болезнь, предоставление каких-то квартир тут совершенно не поможет.
Вот тебе мои соображения: Русский народ сам со всем по-тихоньку разберётся. А ты не принадлежишь русскому народу (судя по твоим высказываниям), поэтому и ничего не можешь понять)
Мы сами со всем разберемся, какое тебе дело до этого.
Lester Leyt
В разделе первом главы 1 Конституции РФ определены основы конституционного строя. В частности, в статья 4 сказано: 1. Суверенитет РФ распространяется на всю ее территорию. 2. К. РФ и федеральные законы имеют верховенство на всей территории РФ. 3. РФ обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. Т.о. суверенитет распространяется на всю территорию, в т.ч. и шельф и зоны.
Lester Leyt
Формальные нарушения установленного порядка введения законов в действие часто встречаются в РФ. А Крым вошел в состав РФ с нарушениями норм международного права и законов РФ?
Lester Leyt
Ответь по Крыму.
Aldan
Преобразовать РФ в русское национальное государство.
Aldan
Преобразовать РФ в русское национальное государство.
Walknut 59
ну хоть что-нибудь полезное совершить. Короче пора на мининх.)
Апач
Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея. ***https://tayga.info/149536
Yury Kolmogorov
По зиккурату однозначно согласен, но с переименованием милиции в полицию согласится не могу. Это слово замарано в годы войны. Отказалось АРИ от упоминания русского национализма, так как понятие замарано, а почему "полиция" является исключением? Народ уже сам стал правильно называть....
Гринго
Клинический идиот-димон заявил, что в экономике России «все в порядке». Ему это «очевидно»!!! https://www.yaplakal.com/forum1/topic2021437.html
Tubbahvik Бахвалов
Прямого финансирования культуры в америке нет. Но их рынок развлечений жёстко защищён. Есть корпоративные организации которые чужакам ставят препоны. Всякие гильдии. Есть и идеологический контроль очень жёсткий. К примеру на музыкальный рынок допускаются единицы. Типа Битлз, роллинги, дипепл. С прокатом фильмов есче жесче. В тоже время для местных деятелей существует система упрощеного доступа к финансированию. И защита их от необоснованно притензий вкладчиков. Но в результате такого положения развивается только то что приносит деньги. Развлекалово. Высокое искусство им приходится завозить. В общем не все так просто с искусством. Вообще высокое искусство всегда существовало за счёт властных меценатов. Не было бы их не было бы Батичелли, Баха, Генделя, Моцарта, не было бы эпохи возрождения.
Maxim Petrov
Сейчас время интернета. Любой желающий может показать себя. Другое дело, что реклама в руках крупных игроков. Но думаю, общество эволюционирует в этом вопросе и уже такой зависимости от медиа гигантов будет меньше.
Tubbahvik Бахвалов
Русь это не только славный но и свет.. светлый, отсюда русый.
Константин Алланд
и мы знаем имя бога))))
Рустем Бохани
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/21856/%D0%92%D0%B8%D0%BB Если погуглить статью Вил- Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона .То мы прочтём там : ВИЛ =( Владимир Ильич Ленин ). ВИЛ -название вавилонского бога , о котором говорится в неканонической части книги пророка Даниила (XIV, 3—32). Это — греческая форма имени известного вавилонского божества Бел , соответствующего еврейско-финикийскому Ваалу . http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/pravoslavnaja-bogoslovskaja-jenciklopedija/tom-3/vaal.html Вил= Вильзеву́л или Веельзеву́л -«повелитель мух»— имя главы демонов в Новом завете. В Ветхом завете ему соответствует Баал-Зебуб https://dic.academic.ru/dic.nsf/biblerus/64342/%D0%92%D0%B8%D0%BB В честь бога Вила в Вавилоне был воздвигнут один из великолепнейших храмов, в виде высокой четыреугольной башни, в форме восьми башен, воздвигнутых одна на другую. Золотое изображение Вила находилось в нижнем ярусе, а в самом верхнем постель и золотой стол, на котором жрецы храма ставили ему ежедневно разнообразную пищу, которую впрочем съедали сами, каковой обман был открыт и обличен пр. Даниилом. =Мавзолей Ленина не напоминает? В Пальмире в Сирии тоже стоит мавзолей ВИЛа= Ваала. ШамБала переводится как Слава богу Баалу.Сирия в античности называлась страна Шам.Гора Шамбала ,она же Касий и Цафон , получила название Джебель-эль-Акра там в древности стоял главный храм Ваала и эта гора стала ближневосточным Олимпом, обителью Зевса . Цари Востока и императоры Рима поднимались на гору Касий ( Джебели-Акра ), чтобы принести жертву в святилище на его вершине. Во время гражданской войны в Сирии, начавшейся в 2011 году, гора стала турецкой военной зоной,там была установлена радарная база НATO . Богу ВИЛу=Ваалу=Сатурну приносились человеческие жертвы, предпочтительно дети. Современное слово «дьявол» происходит от греческого «диаволос» и означает «бог Ваал».«диа» элементарно читается по смыслу как «бог» — деус (Зевс (Дый).«вол» он и есть вол,телец и бык .
Игорь Д'Арбино
Обозначив границы т.н. русских областей, автор предлагает указать границы распада России. А дальше что? -"Какой ты русский? Морда рязанская " - помните? Понимает ли это ВК? Думаю, - да. Говоря вообщем-то во многом правильные вещи, автор исподволь ратует за превращение России в мелкое региональное княжество, не способное решать вопросы глобальной политики, в том числе в Сирии и в Южной Америке.
Константин Поляков
Ха-Ха. Кураторы троллей послушали ВК и очень удивились, что тролли затихли на форуме и тут же выгнали их на работу.
Константин Поляков
Ха-Ха. Кураторы троллей послушали ВК и очень удивились, что тролли затихли на форуме и тут же выгнали их на работу.
shaub kravchuk
Однако, исчезающий редкий вид тролля- засровец-имперец обыкновенный, кюшать не может без того чтобы не пропагандировать быть пушечным мясом за интересы Лондона и французских масонов во всяких сириях, африках и южных америках
shaub kravchuk
Однако, исчезающий редкий вид тролля- засровец-имперец обыкновенный, кюшать не может без того чтобы не пропагандировать быть пушечным мясом за интересы Лондона и французских масонов во всяких сириях, африках и южных америках
Walknut 59
Джокером
Walknut 59
Все названо своими именами...
Алексей Огородников
Лестер працует, заменяя десятерых. Еще изредка появляются Павловский и Пахомов. Не так уж и плохо для конкуренции.
Smailey Face
Снижение потребления алкоголя не является реальным процессом, т.к. на селе масса людей, включая женский пол, не могут купить алко в магазине, а только суррогаты частного разлива. Поголовно пьют, травятся, рано умирают и никому абсолютно нет никакого дела.
shaub kravchuk
Лестер працует, заменяя десятерых. Еще изредка появляются Павловский и Пахомов. Не так уж и плохо для конкуренции.
Алексей Огородников
И возраст людей ступивших на этот путь понижается.
Иван Помидоров
Когда Владислав говорит, что он был в колхозе, где все были поголовно пьяны, он видимо имеет ввиду что все мужики были пьяны. А я был в колхозе на 1м курсе института, в котором ВСЕ были пьяны - Мужики, женщины, сторожа, председатель колхоза, и даже дети . Нам с гордостью поведали, что у них начинают пить с 12 лет. Это как бы официально, а некоторые и с 9 лет. Кстати соседняя деревня была родиной К. У. Черненко. Правда покоилась она на дне Красноярского Водохранилища, но над ней плавал памятный буй. 1985г. Когда нас, студентов привезли в эту деревню, нами вообще никто не интересовался, старшего у нас не было, -когда привезли - показали где находится столовая и дом где мы будем жить( неплохая свежевыбеленная большая изба) - половина для парней, - половина для девушек. Жили мы там неделю, пили привезённое с собой вино, и ходили в столовую, где нас ни о чём не спрашивая и не считая, кормили как на убой. Через 5 дней нам это наскучило и мы пошли искать председателя. А уборка была в разгаре. Нашли мы его в кабинете, пьяным, спящим на столе. Кое-как поняв кто мы и чего хотим, он отправил нас на зерносушилку
Николай Николаев
Молодые были. Зерносушилка. Открытые настежь ворота, горы зерна, и в них, зарывшееся по самые головы стадо свиней. Они так грелись. Так как зерно надо постоянно перелопачивать и кидать на транспортёрную ленту. Но ничего не работало и зерно горело. И свиньям было тепло. Сотни тонн. Начальника сушилки мы нашли пьяным, спящим в бункере, в этом же зерне. Больше никого не было. Кое как выпросив у него лопаты, начали спасать урожай. В колхозе мы были 1,5 месяца. ходили сами на работу. Деревня оживала два раза в неделю, когда в магазин завозили спиртное. В магазине кстати кроме хлеба, лаврового листа, и томатной пасты ничего не было. Спиртное заканчивалось через 30 минут. Успевали его купить или местные, или городские шофера пригнанные на уборку, или мы, студенты. Но местные не скучали, - гнали самогон, ловили на улице и резали свиней. Оказывается у них весной все выпускают свиней на улицу, чтобы не кормить видимо и они живут как дикие, в поле, в лесу, питаются зерном, и урожаем. А осенью, кто сколько свиней успел поймать, - те и его. В общем, там вся жизнь вертелась вокруг пьянки. Никакой власти и милиции не было и в помине. Единственная всегда трезвая женщина была библиотекарша, которая постоянно читала, пытаясь спрятаться от реальности. Денег нам за 1,5 месяца заплатили чисто символически, но мы были не в претензии).
Константин Алланд
Николай Николаев
Самогон гонят, но на самом деле на селе стали пить меньше, потому что вся потомственная пьянь за годы перестройки и ельцинизма повывелась. Хотя откровенно дебильных людей в деревнях полно - результат пьяного зачатия.
Николай Николаев
Через Ленина, который до сих пор лежит в зиккурате? Тогда ближневосточным богом.
Николай Николаев
Зиккурат срыть ,шкуру членина заспиртовать и продать шизанутому Ким Чен Ыну ,а на месте вавилонского сатанинского капища построить памятник первому русскому человеку - начальнику Закавказской железной дороги Евгению Львовичу Веденееву- отца троих детей убитого из ружья лично гадом 24-х летним сосо джугашвили . Евгений Львович Веденеев, 1853 г.рожд., инженер путей сообщения, с 1895 г. начальник Закавказской ж.д., скончался 4 января 1902 г. (по стар.стилю) от тяжелой раны, нанесенной 24-х летним преступником иосифом виссарионовичем джугашвили , выстрелившим из ружья в окно квартиры на Александровской улице, где жила в Тифлисе семья Веденеевых. Инженер Евгений Львович Веденеев составил редкий дореволюционный иллюстрированный путеводитель по Закавказским железным дорогам, изданный в Тифлисе в 1911 году после его трагической смерти . Имя инженера Евгения Веденеева (1853-1902) было неразрывно связано с начальным этапом строительства Закавказского керосинопровода. Светлая ему память
Гринго
Pavel Vladyka
Зам. министра всего лишь процитировал эту аксиому, впервые озвученную фельдмаршаллом Миннихом.
Lester Leyt
Не понял. Десоветизация -это как на Украине? Даже с могил воинов звёздочки снимать? И города переименовывать? Названия улиц, напревать на дедушек и бабушек, прадедов и прабабушек- они же чокнутые получается. Так? Дело в том, что люди, в основном-это не роботы бездушные. Людям нужна мечта, идеология, к чему стремиться. Просто написать кучу законов и тупо жить, как роботы, по программе, это идиотизм в вышей стадии.
Sergey Glazunov
конечно переименовывать! говняный совок повсюду в топонимике. во всех городах РФии есть улицы, площади и районы, названые погаными погонялами жыдо-комиссаров: ленина-свердлова-дзержинского-урицкого-володарского-ярославского и прочих розылюксембургов. Где это видано, шобы улицы и районы были названы в честь палачей народа?! Всё равно что в Исраиле назвать улицы именами Гитлера, Геббельса, Гиммлера, Геринга, Бормана и прочих партайгеноссев. Но такое скотство тока в РФии сраной - преемнице совка сраного - встретить можно. причём на каждом шагу. армейский сослуживец из Чимкента рассказывал, что у них ваще проспект Ильича пересекался с улицей Ленина
Henri Ducard
Если люди не изменятся, никакие зиккураты в руинах и десоветизация не поможет. Заново само всё выстроится, это очевидно, да?) P.S. Согласны с ВК? Ваша вертикаль к себе его в штат взяла?)
Henri Ducard
Ага и звёзды и кресты, и церкви убрать, мечети, синагоги, что там ещё, курганы скифов убрать - не напоминает это что-то? Такое было уже много раз, не только в 1917 году. Может уже хватит воевать с теми кто жил раньше? Может надо уже как-то самим что-то создавать? Или снова по кругу будем ходить. Тогда завтра всё что сегодня жило тоже будет уничтожено вашими же детьми и внуками, а потом и их тоже уничтожат. И так постоянно. Это не верный подход к делу. Про мечты, идеологии хорошо сказано, у всех свои. Но мы живём в обществе совместно, а не на отдельных планетах, а если все будут только на себя "одеяло тянуть"? Как быть другим людям? Умирать, в вашем миро принятии, или убивать самим, потому что их начнут обделать, унижать, лишать всего и жизни. Это не решение поставленной задачи.
Lester Leyt
в нашей стране трудно провести десоветизацию ибо 90% населения получает деньги от государства низачто.
Константин Алланд
гавань, холм, свин, вал(стена)
Влад Шевченко
Троли умиляют своей, ахз то ли тупостью, то ли расчётом на тупость других. Проснись, или глотни таблетку, границы есть, и они есть давно. Просто они установлены со стороны республик и автономий, а с обратной стороны их как бы и нет. На остальной территории всё как бы колхозное. И уж совсем полный бред претензии на глобальную политику в Сирии и в Южной Америке. Понятное дело, страны первой величины. Может лучше сразу в глобальную галактическую политику, Гондурас там, или Нижняя Вольта?
Aldan
Согласен. Но десоветизацию я рассматриваю как, своего рода, мощный стимул для создания идеологии для всех граждан страны. Хотя, честно признаюсь, я не знаю, какая идеология нужна российскому народу. Наш народ против свободы и демократии. Факт. Нужно еще учитывать фактор распада РФ на регионы- доноры, захотят ли они восстановить вассальные отношения с Москвой. В этом я сомневаюсь.
Sergey Glazunov
генерировать ненависть это и есть задача этого сайта.Человек который тут чо то декларирует Владислав,ему ващееее ровно на всех ,русские нерусские."Человек мира".
Sergey Glazunov
В Германии 1945 такой вопрос не стоял. Они осудили гитлеризм и раскаялись в содеянном. А РФ нет, потому и не пригласили нашу делегацию в Польшу на мероприятие годовщины начала ВМВ. Гомосеки были всегда, только теперь они открыто о себе заявляют. Да, конечно нужно восстановить правду. Хорошее предложение ты внес. Правду! Она расставит все на свои места.
Lester Leyt
Согласен. Но десоветизацию я рассматриваю как, своего рода, мощный стимул для создания идеологии для всех граждан страны. Хотя, честно признаюсь, я не знаю, какая идеология нужна российскому народу. Наш народ против свободы и демократии. Факт. Нужно еще учитывать фактор распада РФ на регионы- доноры, захотят ли они восстановить вассальные отношения с Москвой. В этом я сомневаюсь.
Lester Leyt
В Германии 1945 такой вопрос не стоял. Они осудили гитлеризм и раскаялись в содеянном. А РФ нет, потому и не пригласили нашу делегацию в Польшу на мероприятие годовщины начала ВМВ. Гомосеки были всегда, только теперь они открыто о себе заявляют. Да, конечно нужно восстановить правду. Хорошее предложение ты внес. Правду! Она расставит все на свои места.
Юрий Рыков
У нас в москве квартиры бесплатно раздают. или в ближайшем подмосковье. Правда надо быть узбечкой и родить в россии 5+ детей.
Алекс A
Мой прадед казак станичник 1900 г рожд ,участник 3-х войн гражданской,финской и ВОВ .Камуняки казакам обещали землю в собственность ,чем и приманили их на свою сторону. В 1932 г из за его земли в 2 гектара и 2 коров объявлен кулаком и сослан за Терек ,при этом камуняки отобрали у него его дом и украли все в вещи . Всю свою жизнь ненавидел проклятых ворюг каммуняк и параноика сралина и сифилитика членина ,считал их сатанистами му9аками и врагами русского и братского татарского народа , когда вернулся из изгнания в родную станицу, отказался физически пахать в колхозе на камуняко-фашистский режим и всю жизнь работал только сторожем и разрешал нам деревенской детворе брать с полей кукурузу,виноград и подсолнух и плевал он на запреты камуняк, что это мол расхищение колхозной гос собственности и всё такое . Никогда не праздновал 9 мая,для него это был самый тяжкий день памяти о погибших друзьях однополчанах . Прадед воевал все 4 года и дошёл до Берлина ,но чётко считал ,что войну организовал сатанист сралин вместе со своим партнёром сатанистом гитлером для геноцида и массовых убийств .
Сергей Панченко
чтобы быдло не бухало - ему нужно самоуважение и здравый смысл. а поскольку это быдло, то и бухать оно будет до полной самоаннигиляции
Сергей Панченко
Давай думать. Конечно, думать тебе трудно, как и многим другим, лучше пузо гладить, но иногда думать заставляют. Ты говоришь, что монархистом являешь. Хорошо. Когда это большевики свергли царя? В каком году? Расскажи всем нам. Почему подавляющее большинство царских офицеров, учёных, врачей, учителей и так далее, стали основой СССР? Почему всё что было разработано при царе стало продолжаться разрабатываться и улучшаться? И железные дороги, и корабли, и план электрификации страны. И обучение в школах. Даже тот Ленин, он спас страну от полного разрушения. Смог по крупицам оставить, что есть, сделать накопление первоначального капитала для страны и запустить восстановление страны. Ленин был не один, если бы твои прародители не поддержали его ничего бы не было. А Сталин продолжил дело восстановление страны. Давай выкинем кости твоих предков с могил. Как ты говоришь, они были сраным совком. Значит и ты сраный тоже. Что ты имеешь, дал тебе совок. А жил бы в другой стране был бы бомжом, ползал по помойкам и спал бы с бомжихами, ведь не одна нормальная женщина тебе бы не "дала". Или ты целенаправленно хочешь изменить всё, всю историю, что на протяжении всех веков делают такие как ты. Ну тут я тебя расстрою, не будет так как ты хочешь. Не будет. А пойдёшь гадить, лично тебе отрублю руки и яйца оторву. И с твоих родителей кожу спущу, за то, что такого дебила воспитали.
shaub kravchuk
Вот тут один товарисч ниже, возмутился обозначением русских областей в РФ, дескать это снизит некое "глобальное влияние" и помешает оказывать братскую безвозмездную помощь в Кубы, Сирии и Африки с Южными Америками инфографика к саммиту «Россия-Африка» в Сочи: российское военное присутствие в Африке. Соглашения о военном сотрудничестве практически со всеми странами континента, создание инфраструктуры и присутствие военных инструкторов в ряде регионов. + В этом году холдинг Ростеха бесплатно передал медицинское оборудование в больницы Туниса. Кроме того, медтехника ShvabeRus успешно поставляется в Египет, Эфиопию и другие страны континента. https://rostec.ru/news/shvabe-nameren-uvelichit-postavki-medtekhniki-v-strany-afriki/ Красиво то как, Россия щедрая душа, как всегда за счет русских дурачков, у которых самих как водится, ни грошей за пазухой, ни своей страны, ни даже жалкого обозначения в конституции. Зато можно гордиться "влиянием" как крепостные могли гордиться своим бареном, что он у них крутой решала с другими баренами на чужом празднике жизни.
Гринго
Ты, убогенький, опять появился тут. Уже вернулся? Однако. Как далеко тебя все посылали, а ты всё возвращаешься. Не надоело? Да, наука тебе не даётся. Это же надо быть таким тупым, что все тебе объясняют, объясняют, а ты как в пословице "ссы ему у глаза, а он говорит, что это божья роса" Гри́нго (англ. gringo от исп. griego — грек[1][2][3]) — иностранец, англоговорящий выходец из другой страны. И ты, не житель нашей общей страны, всё воняешь и воняешь и учишь всех кто тут проживает. Сиди у себя в будке и не гавкай. И ещё есть те тупые существа, что в ладоши хлопают и чепчики подкидывают, от радости, что поддерживают такого недоумка как ты. Это сколько же идиотов родилось в нашей общей стране, что хвостами от радости виляют, когда собаки из-за границы гавкают.
Алекс A
По мне регулярное утешение в алкоголе - медленное, но вполне осознанное самоубийство, последний выход для слабых. При чем по пути к смерти человек теряет человеческий облик. Оправдание "Работы нет, денег нет, жилья нет, хобби нет - буду бухать" крайне странное.
Henri Ducard
Да я не настаиваю, можно не убирать, по барабану, сейчас важнее не спорю. Живем, да, совместно. Каждый свободен, пока не ограничивает свободу другого (без его согласия) и проблем не будет. А сейчас пока что каждый пытается свою свободу за счет другого обеспечить, "тянет одеяло на себя"
Vadim Galuzin
"украинцы" часть из которых вообще этнически русские тоже русских за своих не считают и ненавидят все русское и что?
Vadim Galuzin
вот меня точно за своего принимают и голаннды, и даны, и свеи, и норги, и немчура и англы. . вот увидят мою рожу. тут же здороваются первыми и заговаривют по своему. когда понимают что я не их, тут же вопрос по-английски " мужик ты на каком языке говоришь? " отвечаешь русский и литовский. про русский делают вид что не слышат. Уважительно успокаиваются на Литве. хотя сам 10000% русак. Мама смоленская, папа тверской .
Vadim Galuzin
скандинавам очень нравится моё имя. вот видно.
Vadim Galuzin
А при встрече с неграми что происходит с лицами скандов?
Владимир Кутиков
негров мало в скандинавии. они в диковинку. вот мусликов это да. Если так пойдёт и дальше, то всё , лет через 10 и кирдык скандинавам. рожать и воспитывать детей это большой труд и ответственность. . западники от комфортной жизни так разленилились, что детей рожать в тягость. А первое Божье наставление изгнанным из Рая п л о д и т е с ь и р а з м н о ж а й т е с ь . не хотите исполнять Божью Волю? заселю землю более плодовитыми в айн момент. это я как религиозный христианин понимаю ситуацию
Владимир Кутиков
В Сочи (Адлере) улица Ленина пересекает улицу Ульянова.
Роман Котов
У нас в москве квартиры бесплатно раздают. или в ближайшем подмосковье. Правда надо быть узбечкой и родить в россии 5+ детей.
Роман Котов
в нашей стране трудно провести десоветизацию ибо 90% населения получает деньги от государства низачто.
Роман Котов
Я вообще думаю что пока Россия не распадется на области изменения врядли произойдут. Т.к. московский омон (состоящий из чеченцев и дагистанцев) пока что можно в любую точку России заслать.
Vadim Galuzin
негров мало в скандинавии. они в диковинку. вот мусликов это да. Если так пойдёт и дальше, то всё , лет через 10 и кирдык скандинавам. рожать и воспитывать детей это большой труд и ответственность. . западники от комфортной жизни так разленилились, что детей рожать в тягость. А первое Божье наставление изгнанным из Рая п л о д и т е с ь и р а з м н о ж а й т е с ь . не хотите исполнять Божью Волю? заселю землю более плодовитыми в айн момент. это я как религиозный христианин понимаю ситуацию
Vadim Galuzin
это скорее альпийцы или северные италы . фотка неясная. но не типичные скандинавы.
Роман Котов
ну хоть что-нибудь полезное совершить. Короче пора на мининх.)
Vadim Galuzin
берём пример с избранных. вот они точно своих по внешнему виду без ошибочно определяют
Vadim Galuzin
я же ответил , где подевали ответ? заколебали со своей цензурой
Vadim Galuzin
гурка (огурец)
Vadim Galuzin
гурка (огурец)
Vadim Galuzin
где мойный комментарий ?
Варяг Таманский
« Не доедим, но вывезем! ». - цитата царского министра финансов И.А. Вышнеградского (1888-1892), с 1881 — председатель Общества Юго-Западных железных дорог. Экономист П. Пудовиков уже в 1879 г. «на основании статистических данных доказывал, что мы продаем хлеб не от избытка, что мы продаем за границу наш насущный хлеб, необходимый для собственного нашего пропитания…» Спустя 20 с лишним лет другой известный экономист А. Кауфман указывал: «вывоз наш растет быстрее, нежели производство хлеба, которое, между тем, должно, прежде всего, обеспечить продовольственные потребности быстро растущего населения страны. Ясно, что вывоз растет в ущерб внутреннему потреблению, иначе сказать — в ущерб питанию населения… Прошло еще почти 10 лет, и журнал «Русская мысль» вновь отмечал: «Усиление вывоза происходит у нас при помощи расхищения естественных сил почвы и отнятия у населения буквально изо рта куска хлеба, а у детей молока и пары яиц. Состав нашей внешней торговли способен привести в ужас каждого действительного патриота, задумывающегося над судьбами своего народа» "В XX веке был массовый голод (1891—1892 охватил более 40 млн. человек. ) ,1901, 1905, 1906, 1907, 1908, 1911 и 1913, когда от голода и сопутствующих голоду болезней погибли массово жители Российской империи"). В дальнейшем, несмотря на продолжение вывоза хлеба из России в Европу , подобных аграрных катастроф удавалось избежать, хотя локально недостаток хлеба в царской России возникал. Эта практика вошла в историю под названием «голодный экспорт». Министр земледелия тех лет А. Наумов писал: «Россия фактически не вылезает из состояния голода, то в одной губернии, то в другой»
Лесничий
таперича, главный НОДовец ...на тропе войны - вооружён и очень опасен !!!
Андрюха Вышлов
https://m.youtube.com/watch?v=99m7HSfXZic
Варяг Таманский
Мой прадед казак станичник 1900 г рожд ,участник 3-х войн гражданской,финской и ВОВ .Камуняки казакам обещали землю в собственность ,чем и приманили их на свою сторону. В 1932 г из за его земли в 2 гектара и 2 коров объявлен кулаком и сослан за Терек ,при этом камуняки отобрали у него его дом и украли все в вещи . Всю свою жизнь ненавидел проклятых ворюг каммуняк и параноика сралина и сифилитика членина ,считал их сатанистами му9аками и врагами русского и братского татарского народа , когда вернулся из изгнания в родную станицу, отказался физически пахать в колхозе на камуняко-фашистский режим и всю жизнь работал только сторожем и разрешал нам деревенской детворе брать с полей кукурузу,виноград и подсолнух и плевал он на запреты камуняк, что это мол расхищение колхозной гос собственности и всё такое . Никогда не праздновал 9 мая,для него это был самый тяжкий день памяти о погибших друзьях однополчанах . Прадед воевал все 4 года и дошёл до Берлина ,но чётко считал ,что войну организовал сатанист сралин вместе со своим партнёром сатанистом гитлером для геноцида и массовых убийств .
Иван Помидоров
Зерносушилка. Открытые настежь ворота, горы зерна, и в них, зарывшееся по самые головы стадо свиней. Они так грелись. Так как зерно надо постоянно перелопачивать и кидать на транспортёрную ленту. Но ничего не работало и зерно горело. И свиньям было тепло. Сотни тонн. Начальника сушилки мы нашли пьяным, спящим в бункере, в этом же зерне. Больше никого не было. Кое как выпросив у него лопаты, начали спасать урожай. В колхозе мы были 1,5 месяца. ходили сами на работу. Деревня оживала два раза в неделю, когда в магазин завозили спиртное. В магазине кстати кроме хлеба, лаврового листа, и томатной пасты ничего не было. Спиртное заканчивалось через 30 минут. Успевали его купить или местные, или городские шофера пригнанные на уборку, или мы, студенты. Но местные не скучали, - гнали самогон, ловили на улице и резали свиней. Оказывается у них весной все выпускают свиней на улицу, чтобы не кормить видимо и они живут как дикие, в поле, в лесу, питаются зерном, и урожаем. А осенью, кто сколько свиней успел поймать, - те и его. В общем, там вся жизнь вертелась вокруг пьянки. Никакой власти и милиции не было и в помине. Единственная всегда трезвая женщина была библиотекарша, которая постоянно читала, пытаясь спрятаться от реальности. Денег нам за 1,5 месяца заплатили чисто символически, но мы были не в претензии).
Варяг Таманский
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/21856/%D0%92%D0%B8%D0%BB Если погуглить статью Вил- Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона .То мы прочтём там : ВИЛ =( Владимир Ильич Ленин ). ВИЛ -название вавилонского бога , о котором говорится в неканонической части книги пророка Даниила (XIV, 3—32). Это — греческая форма имени известного вавилонского божества Бел , соответствующего еврейско-финикийскому Ваалу . http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/pravoslavnaja-bogoslovskaja-jenciklopedija/tom-3/vaal.html Вил= Вильзеву́л или Веельзеву́л -«повелитель мух»— имя главы демонов в Новом завете. В Ветхом завете ему соответствует Баал-Зебуб https://dic.academic.ru/dic.nsf/biblerus/64342/%D0%92%D0%B8%D0%BB В честь бога Вила в Вавилоне был воздвигнут один из великолепнейших храмов, в виде высокой четыреугольной башни, в форме восьми башен, воздвигнутых одна на другую. Золотое изображение Вила находилось в нижнем ярусе, а в самом верхнем постель и золотой стол, на котором жрецы храма ставили ему ежедневно разнообразную пищу, которую впрочем съедали сами, каковой обман был открыт и обличен пр. Даниилом. =Мавзолей Ленина не напоминает? В Пальмире в Сирии тоже стоит мавзолей ВИЛа= Ваала. ШамБала переводится как Слава богу Баалу.Сирия в античности называлась страна Шам.Гора Шамбала ,она же Касий и Цафон , получила название Джебель-эль-Акра там в древности стоял главный храм Ваала и эта гора стала ближневосточным Олимпом, обителью Зевса . Цари Востока и императоры Рима поднимались на гору Касий ( Джебели-Акра ), чтобы принести жертву в святилище на его вершине. Во время гражданской войны в Сирии, начавшейся в 2011 году, гора стала турецкой военной зоной,там была установлена радарная база НATO . Богу ВИЛу=Ваалу=Сатурну приносились человеческие жертвы, предпочтительно дети. Современное слово «дьявол» происходит от греческого «диаволос» и означает «бог Ваал».«диа» элементарно читается по смыслу как «бог» — деус (Зевс (Дый).«вол» он и есть вол,телец и бык .
Иван Помидоров
С могил ничего снимать не надо. Это частная собственность и территория. ... А то так и с моей могилы кто нибудь захочет Коловрат снять. А я его ХВАТЬ ЗА РУКУ!))
Варяг Таманский
Зиккурат срыть ,шкуру членина заспиртовать и продать шизанутому Ким Чен Ыну ,а на месте вавилонского сатанинского капища построить памятник первому русскому человеку - начальнику Закавказской железной дороги Евгению Львовичу Веденееву- отца троих детей убитого из ружья лично гадом 24-х летним сосо джугашвили . Евгений Львович Веденеев, 1853 г.рожд., инженер путей сообщения, с 1895 г. начальник Закавказской ж.д., скончался 4 января 1902 г. (по стар.стилю) от тяжелой раны, нанесенной 24-х летним преступником иосифом виссарионовичем джугашвили , выстрелившим из ружья в окно квартиры на Александровской улице, где жила в Тифлисе семья Веденеевых. Инженер Евгений Львович Веденеев составил редкий дореволюционный иллюстрированный путеводитель по Закавказским железным дорогам, изданный в Тифлисе в 1911 году после его трагической смерти . Имя инженера Евгения Веденеева (1853-1902) было неразрывно связано с начальным этапом строительства Закавказского керосинопровода. Светлая ему память
Варяг Таманский
В Пятёрочке на полочке
Vadim Galuzin
русские -- закабаленный послепотопный этнос . закабаляли русских в течение 1000 лет . начиная с 988 года. покорили русских остатки допотопной знати выходцы из Вавилона. цель закабаления -- закабаленным русским народом остановить развитие нового послепотопного человечества.
Kuzja
Убогая мазня воспринимается как "порвем ракетой путина", или "порвем путина"
Варяг Таманский
Варяг Таманский
https://nai.uu.se/research/finalized_projects/mapping-african-immigrant/ По состоянию на 2018 год в Швеции насчитывалось 219 914 человек , родившихся в Африке. Данные шведского иммиграционного агентства (2009 г.) показывают, что 14% всего населения Швеции составляют люди, родившиеся за пределами Швеции. Из этих 20% - африканцы, в основном из Африки к югу от Сахары. В Швеции произошел самый большой приток африканских иммигрантов за последнее десятилетие, например, в 2007 и 2008 годах около 9783 просили убежища; и только 10234 въехали в Швецию только в 2008 году. Согласно текущим оценкам, население африканских иммигрантов, проживающих в Швеции, составляет 130 000 человек, но эти статистические данные не включают тысячи других людей, которые «не имеют документов» и, следовательно, не зарегистрированы или «неизвестны» системе.
Николай Николаев
Да, двурогий бык . Золотой телец. Чёрт в аду и Бафомет (Бифа-мать -beef -говядина) изображается с рогами, копытами и хвостом. Если судить по хвосту, то атрибуты эти скорее не козлиные, а бычьи. Это всё один Двурогий Бог : Сет(Сатана) =Люцифер=Ваал =Баал = Велес «рогатый скотий бог» =Баал-зе-Буб(Вельзевул)= Зевс=Дьявол(Диа Ваал) =Кронос=Сатурн =Амон=Амон-Ра=Ра=Гелиос= Бог солнца=Творец Вселенной=Димиург =Метатрон=Князь Мира Сего=Минотавр , обитавший в лабиринте царя Миноса, который ежеквартально требовал свою мзду юношами и девушками - это тоже Ваал. ( «хозяин», «господин») «Бросьте жертву в пасть Ваала!» - стенала Миледи Винтер в «Трёх мушкетёрах». Одной из распространённых их практик было изготовление так называемых терафимов - оракулов. Терафим – это мумия или просто сушёная человеческая голова, использующаяся с магическими целями. Наибольшую силу имела голова великого человека (например, полководца), либо голова собственного сына-первенца. . Отец Ваала – бог воды Дагон, получеловек-полудракон синего цвета с атрибутом в виде трезубца. В древней Греции Ваалу соответствовал живущей на горе Олимп верховный бог-громовержец Зевс. А Дагону – Посейдон (его тоже часто изображают синим, на худой конец - зелёным). Любвеобильный Зевс мог превращаться по необходимости в быка и соблазнять в таком виде юных девиц. Миф о похищении Европы как раз об этом. И, кстати, известная часть света как раз и названа в честь совращённой богом девушки. Шива – бог-громовержец синего или голубого цвета также живущий на вершине горы. В руках у него трезубец, как у Дагона или Посейдона.Ездовым животным Шивы служит бык. Каменное или рисованное изображение быка – неотъемлемый атрибут любого шиваитского храма. Есть предположение что за всем этим стоит какой то конкретный космический пришелец инопланетянин контролирующий планету . . Уол =Ваал Бык на Уолл =Ваал Стрит
Lester Leyt
Просто очевидные факты для дурного и хитрож.пого тролля Lester Leyt . В 2010 году русские составили 80,9 % или 111,0 млн из 137,2 млн указавших свою национальную принадлежность, представители других национальностей — 19,1 % или 26,2 млн чел. Численность татар в России составляет 5 310 649 человек (перепись населения 2010 года) — 3,87 % населения России. По переписи населения 2008 года, евреи в Израиле составляют около 79 % населения страны включая, кроме собственно евреев, также людей других этнических корней (главным образом, это русские, украинцы и выходцы из других республик бывшего СССР), состоящие в браке с евреями, а также дети и внуки от таких браков, не всегда являющиеся евреями согласно иудейскому каноническому праву Галахе. Численность израильских арабов на конец 2018 года в Израиле составляла 1 878 000 человек, т.е. 20,9 % населения страны.
Варяг Таманский
Просто очевидные факты для дурного и хитрож.пого тролля Lester Leyt . В 2010 году русские составили 80,9 % или 111,0 млн из 137,2 млн указавших свою национальную принадлежность, представители других национальностей — 19,1 % или 26,2 млн чел. Численность татар в России составляет 5 310 649 человек (перепись населения 2010 года) — 3,87 % населения России. По переписи населения 2008 года, евреи в Израиле составляют около 79 % населения страны включая, кроме собственно евреев, также людей других этнических корней (главным образом, это русские, украинцы и выходцы из других республик бывшего СССР), состоящие в браке с евреями, а также дети и внуки от таких браков, не всегда являющиеся евреями согласно иудейскому каноническому праву Галахе. Численность израильских арабов на конец 2018 года в Израиле составляла 1 878 000 человек, т.е. 20,9 % населения страны.
Lester Leyt
А нам плевать на твоё тупое мнение чувак . Тамбовский волк тебе товарищ,нерусь ты поганая, социопат . Социопатия — следствие травмы, полученной в детстве, возможно, даже насилия, физического или эмоционального. У него нет совести, он врет и не краснеет, он вообще не краснеет, разве что от вина, но никогда — от вины. Знаешь такого человека? Поздравляем.Ты увидишь его в своём зеркале. И в правду , фотка Реймонда Берра известного заднеприводного американского актёра тебе подходит в качестве авы.
Алексей Огородников
Похоже, Владислав реально взбодрил кураторов, а те, в свою очередь, своих подопечных троллей.
Алексей Огородников
Часто, в разговоре, на подобные факты, поцреоты отвечают, ну и что с этого. Им вообще побоку то, что происходит в мире и как живут люди в других странах. У них, своя логика, оторванная от реального мира. По ней, по их мнению, и должны жить люди в России.
Варяг Таманский
А нам плевать на твоё тупое мнение чувак . Тамбовский волк тебе товарищ,нерусь ты поганая, социопат . Социопатия — следствие травмы, полученной в детстве, возможно, даже насилия, физического или эмоционального. У него нет совести, он врет и не краснеет, он вообще не краснеет, разве что от вина, но никогда — от вины. Знаешь такого человека? Поздравляем.Ты увидишь его в своём зеркале. И в правду , фотка Реймонда Берра известного заднеприводного американского актёра тебе подходит в качестве авы.
Константин Поляков
Роль русских зависит от того на чьей вы стороне. Кто-то считает, что русские это питательная среда, на которой произрастают остальные народы. А кто-то, что роль русских - государство образующая нация.
Vadim Galuzin
ну пока события развиваются один в один по сценарию предсказанному Иоанном Богословом в своих откровениях 2000 лет назад. Где современная Россия обозначенна "Красным драконом" и "Народом Гога и Магога страны Рос". А территория Сирии "Армагеддоном". ... Диктор как то пытался перевести стрелки на Америку. но из песен слов не выкинешь. Сам Бог будет уничтожать воинство антихриста на подступах к Израилю ,когда те ломанутся уничтожать ненавистный им Израиль. Всё сходится пока. В Сирии остались Иран, Россия, Хезбола...... Знатные антисемиты и антисионисты. Вот вам и старые песни о главном.
Vadim Galuzin
троллингом в приказном порядке занимаются курсанты военных училищ . дешево и сердито
Варяг Таманский
Да, двурогий бык . Золотой телец. Чёрт в аду и Бафомет (Бифа-мать -beef -говядина) изображается с рогами, копытами и хвостом. Если судить по хвосту, то атрибуты эти скорее не козлиные, а бычьи. Это всё один Двурогий Бог : Сет(Сатана) =Люцифер=Ваал =Баал = Велес «рогатый скотий бог» =Баал-зе-Буб(Вельзевул)= Зевс=Дьявол(Диа Ваал) =Кронос=Сатурн =Амон=Амон-Ра=Ра=Гелиос= Бог солнца=Творец Вселенной=Димиург =Метатрон=Князь Мира Сего=Минотавр , обитавший в лабиринте царя Миноса, который ежеквартально требовал свою мзду юношами и девушками - это тоже Ваал. ( «хозяин», «господин») «Бросьте жертву в пасть Ваала!» - стенала Миледи Винтер в «Трёх мушкетёрах». Одной из распространённых их практик было изготовление так называемых терафимов - оракулов. Терафим – это мумия или просто сушёная человеческая голова, использующаяся с магическими целями. Наибольшую силу имела голова великого человека (например, полководца), либо голова собственного сына-первенца. . Отец Ваала – бог воды Дагон, получеловек-полудракон синего цвета с атрибутом в виде трезубца. В древней Греции Ваалу соответствовал живущей на горе Олимп верховный бог-громовержец Зевс. А Дагону – Посейдон (его тоже часто изображают синим, на худой конец - зелёным). Любвеобильный Зевс мог превращаться по необходимости в быка и соблазнять в таком виде юных девиц. Миф о похищении Европы как раз об этом. И, кстати, известная часть света как раз и названа в честь совращённой богом девушки. Шива – бог-громовержец синего или голубого цвета также живущий на вершине горы. В руках у него трезубец, как у Дагона или Посейдона.Ездовым животным Шивы служит бык. Каменное или рисованное изображение быка – неотъемлемый атрибут любого шиваитского храма. Есть предположение что за всем этим стоит какой то конкретный космический пришелец инопланетянин контролирующий планету . . Уол =Ваал Бык на Уолл =Ваал Стрит
Гринго
и снова... "легко на сердце от песни весёлой". с бенефисом тебя, муди-ло-ло !!!
Sergey Glazunov
Ты, убогенький, опять появился тут. Уже вернулся? Однако. Как далеко тебя все посылали, а ты всё возвращаешься. Не надоело? Да, наука тебе не даётся. Это же надо быть таким тупым, что все тебе объясняют, объясняют, а ты как в пословице "ссы ему у глаза, а он говорит, что это божья роса" Гри́нго (англ. gringo от исп. griego — грек[1][2][3]) — иностранец, англоговорящий выходец из другой страны. И ты, не житель нашей общей страны, всё воняешь и воняешь и учишь всех кто тут проживает. Сиди у себя в будке и не гавкай. И ещё есть те тупые существа, что в ладоши хлопают и чепчики подкидывают, от радости, что поддерживают такого недоумка как ты. Это сколько же идиотов родилось в нашей общей стране, что хвостами от радости виляют, когда собаки из-за границы гавкают.
Sergey Glazunov
Давай думать. Конечно, думать тебе трудно, как и многим другим, лучше пузо гладить, но иногда думать заставляют. Ты говоришь, что монархистом являешь. Хорошо. Когда это большевики свергли царя? В каком году? Расскажи всем нам. Почему подавляющее большинство царских офицеров, учёных, врачей, учителей и так далее, стали основой СССР? Почему всё что было разработано при царе стало продолжаться разрабатываться и улучшаться? И железные дороги, и корабли, и план электрификации страны. И обучение в школах. Даже тот Ленин, он спас страну от полного разрушения. Смог по крупицам оставить, что есть, сделать накопление первоначального капитала для страны и запустить восстановление страны. Ленин был не один, если бы твои прародители не поддержали его ничего бы не было. А Сталин продолжил дело восстановление страны. Давай выкинем кости твоих предков с могил. Как ты говоришь, они были сраным совком. Значит и ты сраный тоже. Что ты имеешь, дал тебе совок. А жил бы в другой стране был бы бомжом, ползал по помойкам и спал бы с бомжихами, ведь не одна нормальная женщина тебе бы не "дала". Или ты целенаправленно хочешь изменить всё, всю историю, что на протяжении всех веков делают такие как ты. Ну тут я тебя расстрою, не будет так как ты хочешь. Не будет. А пойдёшь гадить, лично тебе отрублю руки и яйца оторву. И с твоих родителей кожу спущу, за то, что такого дебила воспитали.
Алексей Огородников
Я так понимаю схему работы пытаются содрать с МВФ. МВФ дает кредиты любой стране, взамен этого оно открывает в этой стране свой филиал, приватизирует нужную ей собственность и американские компании получают доступ к рынку этой страны. А дальше происходит, что то и должно происходить. Филиал МФВ начинает выдавать кредиты населению под смешные проценты, в результате все местные банки становятся банкротами и закрываются. Далее собственники приватизированных объектов или целых отраслей промышленности, по своему желанию, закрывают то, что им не нужно и поддерживают, то что им необходимо. В тоже самое время американские компании, начинают продавать товар или производить услуги по существенно низким цена, чем местные производители. В результате, через какое-то время, происходит захват рынка и теперь экономика этой страны работает на американскую, более того, страна становиться полностью зависимой. В России пошли по более простому пути. Просто дают денег тому кто просит, любые суммы и без процентов, а часто и без обязательств их вернуть. Далее все происходит по сценарию МФВ, за одним моментом. Никто не собирается конвертировать что-то из экономики других стран в пользу России. Как видно, по факту, все конвертируется в личные активы, каких-то людей связанных с властью.
Lester Leyt
Хороший провокационный вопрос. Спасибо. Никакими изменениями в законодательстве при нынешней власти невозможно обеспечить права русских. Поскольку сила закона не в его формулировке а в его применении. У нас и так есть русское радио, русские витязи и русская православная церковь. И все это в реальности никакого отношения к русским не имеет. Но упоминание в законодательстве о том, что Россия это государство созданное русским и другими народами, со всеми вытекающими отсюда правами, не помешало бы конечно. А права русские себе сами обеспечат.
Константин Поляков
Хороший провокационный вопрос. Спасибо. Никакими изменениями в законодательстве при нынешней власти невозможно обеспечить права русских. Поскольку сила закона не в его формулировке а в его применении. У нас и так есть русское радио, русские витязи и русская православная церковь. И все это в реальности никакого отношения к русским не имеет. Но упоминание в законодательстве о том, что Россия это государство созданное русским и другими народами, со всеми вытекающими отсюда правами, не помешало бы конечно. А права русские себе сами обеспечат.
Гринго
Ты и в прошлый раз копировал фото с ВК, я не отвечал. Ты же недоносок редкостный, есть дебилы, но есть те, у кого дебелизм в каждой клетке организма. Которые ложку, когда едят, вначале о жопу свою вытирают. Люди отдыхают у моря, разные фото делают, переодеваются, веселятся. Все такие фото делают. Но ты, дурная обезьяна, слезшая только с пальмы, ещё хвост у которой не отвалился, начинает учить людей, как им жить надо. Я фото сделал на память, и там далеко не один я был. Каждый веселился и рожицы разные кривил. Но тебе это незнакомо, ты сидишь в одиночестве, никому вообще не нужен, ковыряешь у себя в пятой точке и пытаешься что-то выковырять. Ты просто больной на всю голову, это видно от родителей твоих перешло. Кстати, штаны спортивные белорусские были. И тут ты мимо кассы пролетел. Говорю же, ты идиот редкостный. И очень жаль, что такого идиота ещё кто-то слушает.
Lester Leyt
Очевидно,да. Но про русских как-то забывают. Как я могу знать за всех русских? Я знаю за себя, и могу предполагать за знакомых мне людей.
Константин Поляков
Очевидно,да. Но про русских как-то забывают. Как я могу знать за всех русских? Я знаю за себя, и могу предполагать за знакомых мне людей.
Dmytro Lapshyn
http://gk-press.if.ua/voyenkom-ivano-frankivshhyny-poskarzhyvsya-na-ignoruvannya-pryzovu/ сектанты замутили, а расхлебывать не хотят
Генрих Мюллер
генерировать ненависть это и есть задача этого сайта.Человек который тут чо то декларирует Владислав,ему ващееее ровно на всех ,русские нерусские."Человек мира".
Иван Помидоров
надеюсь это фотошоп?
Sergey Glazunov
Ты и в прошлый раз копировал фото с ВК, я не отвечал. Ты же недоносок редкостный, есть дебилы, но есть те, у кого дебелизм в каждой клетке организма. Которые ложку, когда едят, вначале о жопу свою вытирают. Люди отдыхают у моря, разные фото делают, переодеваются, веселятся. Все такие фото делают. Но ты, дурная обезьяна, слезшая только с пальмы, ещё хвост у которой не отвалился, начинает учить людей, как им жить надо. Я фото сделал на память, и там далеко не один я был. Каждый веселился и рожицы разные кривил. Но тебе это незнакомо, ты сидишь в одиночестве, никому вообще не нужен, ковыряешь у себя в пятой точке и пытаешься что-то выковырять. Ты просто больной на всю голову, это видно от родителей твоих перешло. Кстати, штаны спортивные белорусские были. И тут ты мимо кассы пролетел. Говорю же, ты идиот редкостный. И очень жаль, что такого идиота ещё кто-то слушает.
Vol Demar
статья 67 пункт 2 "Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в порядке, определяемом федеральным законом и нормами международного права." Согласно Федеральному Закону РФ № 187-ФЗ, континентальный шельф как морское дно и недра подводных районов располагается за пределами территориального моря (территориальных вод), то есть в пределах исключительной экономической зоны (200 морских миль) при условии, что внешняя граница подводной окраины материка не простирается на расстояние более чем 200 морских миль (370,4 км) от внутренней границы территориального моря; если подводная окраина материка простирается на расстояние более 200 морских миль от указанных исходных линий, то внешняя граница континентального шельфа совпадает с внешней границей подводной окраины материка, определяемой в соответствии с нормами международного права. Исключи́тельная экономи́ческая зо́на — район, находящийся за пределами территориального моря и прилегающий к нему, подпадающий под действие особого правового режима. Ширина его не может превышать 200 морских миль (370,4 км), отсчитываемых от исходных линий. Ни там,ни там о суше и речи нет. Мораль сей басни такова,у рф нет земли,вся земля осталась числиться за СССР,ответы госархива это подтверждают. Все "законы" действуют только в синем море,белой пене. Кстати проект конституции есть в госархиве,но без подписи,а это юридически ничтожный документ. Кстати билет банка России не является денежной единицей России,а лишь удостоверяет его существование,это кстати ответ цб. российская федерация это псевдогосударство,у которого нет никаких признаков государственности
Гринго
предсказуемое... "бурная реакция на слабительное.
Vol Demar
Юрисдикция определяющее понятие,на суше ее нет,значит все эти указы просто филькина грамота
Vol Demar
Формальные нарушения установленного порядка введения законов в действие часто встречаются в РФ. А Крым вошел в состав РФ с нарушениями норм международного права и законов РФ?
Zloi Ivan
"украинцы" часть из которых вообще этнически русские тоже русских за своих не считают и ненавидят все русское и что?
Vol Demar
рф не существует,даже для тех кто создал эту прокладку между юридически существующим СССР и мировым сообществом. Поэтому и олимпиады без флага и гимна в 1992 году после якобы развала СССР и сейчас после окончания 25 летнего имущественного траста рф
Vol Demar
Ответь по Крыму.
Nikolay Orlov
Большевистская совдепия , это пожалуй единственная в мире страна , где палачей коренного народа , в данном случае русского возвели на пьедестал , их именами осквернены города , улицы , проспекты , корабли и проч. Есть такая наука топонимика и коммунно большевики отлично понимали её важность и значение . Поэтому без десоветизации и сноса зиккурата с трупом у страны будущего не будет.
Nikolay Orlov
Вряд ли. Глобалисты отдыхают на яхтах и островах, им нужна стабильность и люди средней глупости - максимум перед террористами поднимать руки и кричать "мы мирные" и не больше. Разгребать хаос войны отдыху помешает и концовка может быть печальной для них в том числе
Dmytro Lapshyn
О понаехавших https://www.youtube.com/watch?v=8magQAEAK5g
Vol Demar
Крым в составе СССР,поэтому и ген сек ООН Пан Ги Мун,не вмешивался в конфликт на Донбассе заявив что это внутреннее дело
Henri Ducard
Вряд ли. Глобалисты отдыхают на яхтах и островах, им нужна стабильность и люди средней глупости - максимум перед террористами поднимать руки и кричать "мы мирные" и не больше. Разгребать хаос войны отдыху помешает и концовка может быть печальной для них в том числе
Vol Demar
Слушал Владислава,про пенсионный фонд и прочие ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА,а не государственные структуры особенно умилило. У госструктур в ОГРН первая цифра 2,у юридических лиц первая цифра 1. Правительство рф даже не зарегистрировано на территории рф и не имеет ни ИНН,ни ОГРН. Зато числится в ДУНС,в общем зарегистрированы в министерстве труда США
Алекс A
Гарант опять сделал подарок братским народам https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5db01b689a79472b5f6b0f31 как обычно, ничего не меняется - всё всем, кроме русских
shaub kravchuk
не вовремя вы смеетесь.смеятся уже не над чем.
Aldan
Это я слышал. Не мог бы ты разьяснить сей вопрос детально?
Гринго
Пар в свисток... но ))) :- надо же как-то подпереть державный статус.
Lester Leyt
Это я слышал. Не мог бы ты разьяснить сей вопрос детально?
Денис Слоновский
В вендеспансере подобное называют "букетом".
Генрих Мюллер
не вовремя вы смеетесь.смеятся уже не над чем.
Лесничий
В вендеспансере подобное называют "букетом".
Лесничий
вести из соцсетей... Председатель регионального совета сторонников партии "Единая Россия" Мурманской области Юлия Величко опубликовала фото содержимого своего холодильника. Вот оно. Как говорится, времена были тяжелые, поэтому масло намазывали прямо на колбасу.
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