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Почему не позвали русскую элиту?
Почему не позвали русскую элиту?
24/10/2019 01:52
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Обсуждение
Я - любимый
При всём уважении к Карабанову. Чёрного кобеля не отмоешь до бела. Это к тому, что в интернете, что ни еврей, то активный замногонационал и подковёрный русофоб.
Константин Алланд
"Ростом с помойное ведро". ))))) Отлично сказано ))))) Хотя рост, сам по себе, ещё ни о чём не говорит. Я встречал разрушителей-развратителей, из этих самых, и отнюдь не маленького роста.
Вит Ла
Передача Огонь ! Спасибо !!!
Вит Ла
Передача ОГОНЬ ! Спасибо !
Лесничий
Если отвергаешь этих деятелей, назови альтернативных, ныне живущих в РФ.
Lester Leyt
Если отвергаешь этих деятелей, назови альтернативных, ныне живущих в РФ.
Гринго
Почему не позвали русскую элиту? Да потому, что это гибельная идея для любой тирании. Ну не сможет, ограбленный до нитки плебс, безконечно терпеть голого короля с его челядью, с его саподвижниками и прихлебателями... страшно кремлю, рухнет русский фундамент и похоронит с концом мечту о третьем риме. Жировать беспечно, с комфортом, ни за что не отвечая - вершина воровской "филосовской" мысли. Кремлёвские паханы с марксистким талмудом, ведомые "германским гением" верные, но временные служки запада. Разумеется, придёт время и запад лишат их всех средств и безжалостно выпилит.
Генрих Мюллер
вас минусуют.наверное они думают что элита это они! смешно))
Aldan
Всё правильно: не наша элита, не наш президент и не наше государство.
Aldan
Всё правильно: не наша элита, не наш президент и не наше государство.
Aldan
Всё правильно: не наша элита, не наш президент и не наше государство.
Сибиряк
Элита не может быть в принципе без СВОЕГО народа. Она кушать-спать не должна радея за него. А все эти уважаемые и достойные люди смогли. При этом потеряв свой элитный статус. Это факт, который не умаляет их человеческих и профессиональных качеств. Пусть приезжают при возможности и встают на достойное место. Но статус придется заслуживать по новой. Просрали в свое время отчизну- обнулили себя как элита. По факту ее при царях и не было.
Вит Ла
Если элита претендует на звание национальной, то перед своим народом естественно!
Lester Leyt
Это эрзац-элита, коллаборационисты, назначенные "элитой" оккупантами. И интерес у них один - интерес собственной шкуры. Что им скажут хозяева, то они и поддержат.
Алекс A
Это эрзац-элита, коллаборационисты, назначенные "элитой" оккупантами. И интерес у них один - интерес собственной шкуры. Что им скажут хозяева, то они и поддержат.
Алекс A
реально такие благородные жесты уже раздражают
Гринго
выполз... инвалид умственного труда. зови своего миньона на вспоможение. в две калеки смердить сподручнее.
Nikolay Orlov
правильно в эфире сказано без своей национальной элиты , народ , это просто стадо , которое чужебесы гонят на убой .
Рустем Бохани
премьер меня рассмешил фразой из контекста его речи , может не дословно, но суть я думаю поймут все..... " мы проводим эти эксперементы, что бы в будущем иметь возможность продвигать эти эксперементы"
Рустем Бохани
готовность брать на себя ответственность отличительное качество элиты https://www.youtube.com/watch?v=nHwQ85KP9vQ
Андрей Смирнов
"Ростом с помойное ведро". ))))) Отлично сказано ))))) Хотя рост, сам по себе, ещё ни о чём не говорит. Я встречал разрушителей-развратителей, из этих самых, и отнюдь не маленького роста.
Андрей Смирнов
Выздоравливайте, батенька.
Андрей Смирнов
Малофеев, вполне говорящая фамилия. Я знал еврейку с такой фамилией.
Lester Leyt
Черти из ада.
Константин Алланд
Навоз, на котором произрастают другие народы.
Юрий Рыков
Добавлю: в войне с мразью элита может опираться на свой народ. Так же как и мразь для того что бы выжить будет опираться на другие народы и на спекуляцию высокими понятиями, и на то что в пятом пункте стоит (поймет старшее поколение).
Adwize
какой ты молодец прям в кореньбль смотришь.прям на владиславовом коробле
Aldan
Если элита претендует на звание национальной, то перед своим народом естественно!
Алексей Огородников
реально такие благородные жесты уже раздражают
Smailey Face
Отлично написано. И, мне думается, что не всякая нация способна наплодить таких мразей в таком количестве, что по итогу они либо превращают целую страну в дерьмо, либо страна их попросту изгоняет, как демонов или крыс
Сибиряк
Суть в том , что тут все взаимосвязано и одно вытекает из другого. Народ без элиты -стадо. А элиты БЕЗ НАРОДА ВООБЩЕ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ ! (это к вопросу о зарубежных скитальцах) Элитарность надо подтверждать и пролонгировать в каждом поколении, если по роду хочешь передавать.
Smailey Face
В тему передачи. В области, сельском поселении (мерзкое обозначение села), собираются в доме администрации (изба по виду) глава с.п., зубной врач, предприниматель, какой-то бывший партиец-коммуняка и ещё пару-тройку тёток. И собираются они не просто, да абы как, а потому что ЭЛИТА села! Я уверяю, что это не шутка и не анекдот, а реальность РФ! Им сверху спущена указивка - создавать клубы элит вплоть до сёл, а из кого, да из Своих - едросов, ибо это главное условие. Никого не волнует, о чём они там вообще могут беседовать и что решать, главное элита же. И если это на таком уровне, то что творится выше
Zloi Ivan
У родителей и взрослых детей есть взаимные обязательства, даже если они друг друга не признают или не любят. Отмахнуться от своей элиты типа "она не наша" не прокатит, такая позиция ведет прямой дорогой к измене родине. Сегодня не наша элита, завтра не наш президент, а послезавтра- не наша страна? Это очень опасная позиция! Да, русская элита вороватая и подлая, но и русский народ не ангел, так ведь?
Генрих Мюллер
какой ты молодец прям в кореньбль смотришь.прям на владиславовом коробле
Генрих Мюллер
респект
Юрий Рыков
Добавлю: в войне с мразью элита может опираться на свой народ. Так же как и мразь для того что бы выжить будет опираться на другие народы и на спекуляцию высокими понятиями, и на то что в пятом пункте стоит (поймет старшее поколение).
Lester Leyt
Маньяк, который запер свою жертву в подвале и регулярно ее насилует вряд ли может называться ее мужем, хотя часть "супружеских обязанностей" и выполняет - кормит, живет с ней под одной крышей, имеет интимные отношения. Так что не надо путать жопу с пальцем, а кучку хитрожопых выблядков - с русской элитой.
Генрих Мюллер
а послезавтра на присягу Фюрреру наплюют.Правильных мышек в одну корзинку неправильных без иммунитета нахуй
Алекс A
Маньяк, который запер свою жертву в подвале и регулярно ее насилует вряд ли может называться ее мужем, хотя часть "супружеских обязанностей" и выполняет - кормит, живет с ней под одной крышей, имеет интимные отношения. Так что не надо путать жопу с пальцем, а кучку хитрожопых выблядков - с русской элитой.
Андрей Смирнов
Кстати, по поводу национальной элиты. Недавно, случайно, в Википедии зашёл на статью про Петра Хомякова. Там написано, что эта статья предлагается к удалению. Почти никто уже и не помнит об этом человеке. Да, возможно он был не без недостатков, но он, по моему мнению, искренне болел душой за русский народ. Зато все знают о Глазьеве, Жириновском, Фёдорове, (тем, что из т.н. "НОД"), Гиркине, (тот который "стрелков"), "сельском труженнике" Грудинине, и прочих "радетелях за народное счастье". Память у людей очень короткая. С экрана телевизора, им можно скормить всё, что угодно. Находятся экземпляры, считающие элитой Михалкова, или космонавта Леонова, и космонавтку Терешкову... Большинство, даже не понимает смысл слова "ЭЛИТА".
Lester Leyt
Если ты считаешь, что наша страна 472 года находится под властью маньяков, то докажи это. Ты думаешь, что при самодержавии население балдело от счастья, а элита возлюбила народ? Кстати, ты уклонился от вопроса, ниже.
Константин Алланд
Да все помним. Сварогов квадрат. Свои и чужие. Северное братство.
Генрих Мюллер
Маньячка это та которая под землей Эрешкигаль.Она вас всех насилует.ЕЕ надо удовлетворить! лучше придумай как это сделать если не импотент.
Henri Ducard
Это не та элита, которая нам нужна, это та, которую заслуживаем
Вит Ла
Довольно странное понимание вопроса .Сомневаюсь что те представители Русского народа коих перечислил ВК да и многие другие внесшие немалый вклад в мировую цивилизацию предъявляют претензии на роль национальной элиты Отчизну просрали не они а Шереметьевы с Юсуповами .Читай -Сечины , Володины , Медведевы и иже с ними .Если здесь ты Вася Пупкин то и там ты Вася Пупкин .Если здесь Брин , Дуров или Сикорский то и там ты Брин , Дуров . Сикорский или Маннергейм .Речь об этом .Товарисч сибирячок решил чей -то умное задвинуть .Ну совет ему : прекрати п...у смешить !
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