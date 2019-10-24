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Почему не позвали русскую элиту?

24/10/2019 01:52
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Обсуждение
  • При всём уважении к Карабанову. Чёрного кобеля не отмоешь до бела. Это к тому, что в интернете, что ни еврей, то активный замногонационал и подковёрный русофоб.
  • "Ростом с помойное ведро". ))))) Отлично сказано ))))) Хотя рост, сам по себе, ещё ни о чём не говорит. Я встречал разрушителей-развратителей, из этих самых, и отнюдь не маленького роста.
  • Передача Огонь ! Спасибо !!!
  • Передача ОГОНЬ ! Спасибо !
  • Если отвергаешь этих деятелей, назови альтернативных, ныне живущих в РФ.
  • Если отвергаешь этих деятелей, назови альтернативных, ныне живущих в РФ.
  • Почему не позвали русскую элиту? Да потому, что это гибельная идея для любой тирании. Ну не сможет, ограбленный до нитки плебс, безконечно терпеть голого короля с его челядью, с его саподвижниками и прихлебателями... страшно кремлю, рухнет русский фундамент и похоронит с концом мечту о третьем риме. Жировать беспечно, с комфортом, ни за что не отвечая - вершина воровской "филосовской" мысли. Кремлёвские паханы с марксистким талмудом, ведомые "германским гением" верные, но временные служки запада. Разумеется, придёт время и запад лишат их всех средств и безжалостно выпилит.
  • вас минусуют.наверное они думают что элита это они! смешно))
  • Всё правильно: не наша элита, не наш президент и не наше государство.
  • Всё правильно: не наша элита, не наш президент и не наше государство.
  • Всё правильно: не наша элита, не наш президент и не наше государство.
  • Элита не может быть в принципе без СВОЕГО народа. Она кушать-спать не должна радея за него. А все эти уважаемые и достойные люди смогли. При этом потеряв свой элитный статус. Это факт, который не умаляет их человеческих и профессиональных качеств. Пусть приезжают при возможности и встают на достойное место. Но статус придется заслуживать по новой. Просрали в свое время отчизну- обнулили себя как элита. По факту ее при царях и не было.
  • Если элита претендует на звание национальной, то перед своим народом естественно!
  • Это эрзац-элита, коллаборационисты, назначенные "элитой" оккупантами. И интерес у них один - интерес собственной шкуры. Что им скажут хозяева, то они и поддержат.
  • Это эрзац-элита, коллаборационисты, назначенные "элитой" оккупантами. И интерес у них один - интерес собственной шкуры. Что им скажут хозяева, то они и поддержат.
  • реально такие благородные жесты уже раздражают
  • выполз... инвалид умственного труда. зови своего миньона на вспоможение. в две калеки смердить сподручнее.
  • правильно в эфире сказано без своей национальной элиты , народ , это просто стадо , которое чужебесы гонят на убой .
  • премьер меня рассмешил фразой из контекста его речи , может не дословно, но суть я думаю поймут все..... " мы проводим эти эксперементы, что бы в будущем иметь возможность продвигать эти эксперементы"
  • готовность брать на себя ответственность отличительное качество элиты https://www.youtube.com/watch?v=nHwQ85KP9vQ
  • "Ростом с помойное ведро". ))))) Отлично сказано ))))) Хотя рост, сам по себе, ещё ни о чём не говорит. Я встречал разрушителей-развратителей, из этих самых, и отнюдь не маленького роста.
  • Выздоравливайте, батенька.
  • Малофеев, вполне говорящая фамилия. Я знал еврейку с такой фамилией.
  • Черти из ада.
  • Навоз, на котором произрастают другие народы.
  • Добавлю: в войне с мразью элита может опираться на свой народ. Так же как и мразь для того что бы выжить будет опираться на другие народы и на спекуляцию высокими понятиями, и на то что в пятом пункте стоит (поймет старшее поколение).
  • какой ты молодец прям в кореньбль смотришь.прям на владиславовом коробле
  • Если элита претендует на звание национальной, то перед своим народом естественно!
  • реально такие благородные жесты уже раздражают
  • Отлично написано. И, мне думается, что не всякая нация способна наплодить таких мразей в таком количестве, что по итогу они либо превращают целую страну в дерьмо, либо страна их попросту изгоняет, как демонов или крыс
  • Суть в том , что тут все взаимосвязано и одно вытекает из другого. Народ без элиты -стадо. А элиты БЕЗ НАРОДА ВООБЩЕ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ ! (это к вопросу о зарубежных скитальцах) Элитарность надо подтверждать и пролонгировать в каждом поколении, если по роду хочешь передавать.
  • В тему передачи. В области, сельском поселении (мерзкое обозначение села), собираются в доме администрации (изба по виду) глава с.п., зубной врач, предприниматель, какой-то бывший партиец-коммуняка и ещё пару-тройку тёток. И собираются они не просто, да абы как, а потому что ЭЛИТА села! Я уверяю, что это не шутка и не анекдот, а реальность РФ! Им сверху спущена указивка - создавать клубы элит вплоть до сёл, а из кого, да из Своих - едросов, ибо это главное условие. Никого не волнует, о чём они там вообще могут беседовать и что решать, главное элита же. И если это на таком уровне, то что творится выше
  • У родителей и взрослых детей есть взаимные обязательства, даже если они друг друга не признают или не любят. Отмахнуться от своей элиты типа "она не наша" не прокатит, такая позиция ведет прямой дорогой к измене родине. Сегодня не наша элита, завтра не наш президент, а послезавтра- не наша страна? Это очень опасная позиция! Да, русская элита вороватая и подлая, но и русский народ не ангел, так ведь?
  • какой ты молодец прям в кореньбль смотришь.прям на владиславовом коробле
  • респект
  • Добавлю: в войне с мразью элита может опираться на свой народ. Так же как и мразь для того что бы выжить будет опираться на другие народы и на спекуляцию высокими понятиями, и на то что в пятом пункте стоит (поймет старшее поколение).
  • Маньяк, который запер свою жертву в подвале и регулярно ее насилует вряд ли может называться ее мужем, хотя часть "супружеских обязанностей" и выполняет - кормит, живет с ней под одной крышей, имеет интимные отношения. Так что не надо путать жопу с пальцем, а кучку хитрожопых выблядков - с русской элитой.
  • а послезавтра на присягу Фюрреру наплюют.Правильных мышек в одну корзинку неправильных без иммунитета нахуй
  • Маньяк, который запер свою жертву в подвале и регулярно ее насилует вряд ли может называться ее мужем, хотя часть "супружеских обязанностей" и выполняет - кормит, живет с ней под одной крышей, имеет интимные отношения. Так что не надо путать жопу с пальцем, а кучку хитрожопых выблядков - с русской элитой.
  • Кстати, по поводу национальной элиты. Недавно, случайно, в Википедии зашёл на статью про Петра Хомякова. Там написано, что эта статья предлагается к удалению. Почти никто уже и не помнит об этом человеке. Да, возможно он был не без недостатков, но он, по моему мнению, искренне болел душой за русский народ. Зато все знают о Глазьеве, Жириновском, Фёдорове, (тем, что из т.н. "НОД"), Гиркине, (тот который "стрелков"), "сельском труженнике" Грудинине, и прочих "радетелях за народное счастье". Память у людей очень короткая. С экрана телевизора, им можно скормить всё, что угодно. Находятся экземпляры, считающие элитой Михалкова, или космонавта Леонова, и космонавтку Терешкову... Большинство, даже не понимает смысл слова "ЭЛИТА".
  • Если ты считаешь, что наша страна 472 года находится под властью маньяков, то докажи это. Ты думаешь, что при самодержавии население балдело от счастья, а элита возлюбила народ? Кстати, ты уклонился от вопроса, ниже.
  • Да все помним. Сварогов квадрат. Свои и чужие. Северное братство.
  • Маньячка это та которая под землей Эрешкигаль.Она вас всех насилует.ЕЕ надо удовлетворить! лучше придумай как это сделать если не импотент.
  • Это не та элита, которая нам нужна, это та, которую заслуживаем
  • Довольно странное понимание вопроса .Сомневаюсь что те представители Русского народа коих перечислил ВК да и многие другие внесшие немалый вклад в мировую цивилизацию предъявляют претензии на роль национальной элиты Отчизну просрали не они а Шереметьевы с Юсуповами .Читай -Сечины , Володины , Медведевы и иже с ними .Если здесь ты Вася Пупкин то и там ты Вася Пупкин .Если здесь Брин , Дуров или Сикорский то и там ты Брин , Дуров . Сикорский или Маннергейм .Речь об этом .Товарисч сибирячок решил чей -то умное задвинуть .Ну совет ему : прекрати п...у смешить !