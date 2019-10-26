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Глубинные причины необходимости мигрантов в развитых странах
Глубинные причины необходимости мигрантов в развитых странах
26/10/2019 00:42
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Обсуждение
Андерсен
Вот тебе и вера арабская, как и любая другая вера. Организовано толково, нищета-беднота-рабство. А ещё толковее такую же нищету -бедноту-рабство, организовали "социальные инженеры" здесь на большой земле. Схема работает везде одинаково. Перекройка ландшафта государств организована глобально. Кто главный интересант в колониальной- Земле-карьере, здесь только с намёками озвучивают. А так замес трансмутации мира, пошёл не по сценарию Гармонии.
Вит Ла
В подтверждение некоторых ваших утверждений Механические швейцарские часы , собранные и настроенные без участия человека . не разборные срок службы 10 лет завод 90 часов https://www.youtube.com/watch?v=WJ4C9M3i2Ew
Серёга Ларюшкин
Вот тебе и вера арабская, как и любая другая вера. Организовано толково, нищета-беднота-рабство. А ещё толковее такую же нищету -бедноту-рабство, организовали "социальные инженеры" здесь на большой земле. Схема работает везде одинаково. Перекройка ландшафта государств организована глобально. Кто главный интересант в колониальной- Земле-карьере, здесь только с намёками озвучивают. А так, замес трансмутации мира, пошёл не по сценарию Гармонии.
Андерсен
Vot tebe i vera arabskaya, kak i lyubaya drugaya vera. Organizovano tolkovo, nishcheta-bednota-rabstvo. A yeshcho tolkoveye takuyu zhe nishchetu -bednotu-rabstvo, organizovali "sotsial'nyye inzhenery" zdes' na bol'shoy zemle. Skhema rabotayet vezde odinakovo. Perekroyka landshafta gosudarstv organizovana global'no. Kto glavnyy interesant v kolonial'noy- Zemle-kar'yere, zdes' tol'ko s namёkami ozvuchivayut. A tak zames transmutatsii mira, poshёl ne po stsenariyu Garmonii.
Вихрь
Vot tebe i vera arabskaya, kak i lyubaya drugaya vera. Organizovano tolkovo, nishcheta-bednota-rabstvo. A yeshchё tolkoveye takuyu zhe nishchetu -bednotu-rabstvo, organizovali "sotsial'nyye inzhenery" zdes' na bol'shoy zemle. Skhema rabotayet vezde odinakovo. Perekroyka landshafta gosudarstv organizovana global'no. Kto glavnyy interesant v kolonial'noy- Zemle-kar'yere, zdes' tol'ko s namёkami ozvuchivayut. A tak zames transmutatsii mira, poshёl ne po stsenariyu Garmonii.
Walknut 59
Ясир Арафат: «Наша атомная бомба — это матка арабской женщины»
Владимир Павловский
Основная причина - экономическая, любому организму свойственно стремиться туда, где ему комфортнее. Но, что заставляет правительства Цивилизованных государств открывать границы перед мигрантами?
Вадим Широков
Работать не хотела??? А доступа не было к гуманитарной помощи и колониализм мешал... И шейхи ещё от нефти не разбогатели.
Рустем Бохани
Там работать придётся. Много и тяжело. А в Швеции им можно жить, лёжа на лавке и поплёвывая в потолок. Все равно дадут пособие.И защитят от фашиста.
Истинный Ариец
Абсолютно согласен, уровень жизни в ОАЭ, Катаре , Сауд. Аравии выше чем в Германии и Франции , что-то лома туда не наблюдается . Все миграционные потоки управляются мировой закулисой (Сорос и Ко лишь видимая их часть).Европе экономически мигранты тоже не нужны. Во-первых в связи с идущей роботизацией количество низкоквалифицированных работников резко сократится (по некоторым оценкам в 2...4 раза), во-вторых трудовые ресурсы итак перетекают из Восточной Европы (Латвия, Литва, Болгария, Румыния, Чехия) в Западную (Германия, Франция), только из Болгарии около миллиона уехало , в третьих плотность населения юга Германии и севера Франции итак достаточно высокая (сопоставима с плотностью юго-востока Китая, который между прочим стимулирует уменьшение рождаемости : доктрина "одна семья-один ребенок")
Леонид Стгромов
Спасибо за развитие мысли в моем посте о мигрантах и ценах на недвижимость, солидарен с Вами, Этот вывод пришёл и ко мне давно, в 2005 году в Волгограде я по комерческой работе встретился с Германом двухметровым баварцем очень похожим на меня но старше на 30 лет меня, у Германа в Волгограде лежал отец, а мои дед в Волгограде в свои 19 лет собственноручно устранил свои первые несколько десятков солдат вермахта, но мы были симпатичны друг другу и похожи внешне и физически, хорошо общались ночью в номере гостиницы Ахтуба, для меня было большое удивление, что в Германии Турки не дают прохода немцам вечером на улицах Мюнхена , Явно это все было очень похоже на то что происходило в городах РФ в 2005м, Мы рассуждали и выводов много других важных сделали, не могу здесь писать какие, что бы закон не нарушать, но один из выводов это именно поддержание рынка недвижимости, в Германии после воины турки заняли пустые места погибших немцев тем самым оживили рынок недвижимости иначе бы все просело в городах и не заработало сразу, официальным поводом была помощь Турции но все грамотные немцы понимали, что рабочих рук и своих хватает, ну и сейчас когда без воины уходит в минус миллионы немцев в год и Русских то же делают искусственно заселение, определённым видом культуры
Леонид Стгромов
Для меня было в те годы открытие, что в Германии есть такие проблемы, когда искусственно нарушали естественный баланс местных культур заселением из вне, На дону к примеру небыло замков на домах в хуторах, вора ловили и тут же рубили руку, первое заселение пошло в революцию но новые жители приняли местные порядки в хуторах и страницах все по прежнему, но в 1950е годы начали строить Каналы орошения из цимлы и завезли с западной Украины строителей с семьями, а там народец тогда был уже с душком, западенцам переселенцам воришкам руки рубили и милиция за самосуд ловила тех кто наказывал вора , в итоге пришлось ставить замки и высокие заборы, фактически донской приятный и понятный всем порядок так стёрли.
Nikolay Orlov
я бы использовал термин -цивилизационные деграданты
Рустем Бохани
я бы использовал термин -цивилизационные деграданты
Константин Алланд
не только работать. там еще что не так голова долой
Рустем Бохани
не только работать. там еще что не так голова долой
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