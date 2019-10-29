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На неделе с 28.10.2010 по 01.11.2019 выпусков программы "Русский взгляд" не будет

29/10/2019 00:08
Редакционные материалы

Уважаемые слушатели!

На неделе с 28.10.2010 по 01.11.2019 выпусков программы "Русский взгляд" не будет в связи с деловой командировкой.

Об этом предварительно сообщалось в эфире.

Следующий выпуск 4 ноября 2019 г.

 

Приносим свои извинения

Ред. АРИ

Обсуждение
  • Валерик, ты сила. Хочу на твои лекции походить, ума набраться. Скинь адресок.
  • В ютуб залезь,на улицу выйди, а то карабанова слушаешь и думаешь, что в россии хорошо живется,запад загнивает, продукты там самые плохие, а в рашке все о кей,ракеты суперские делают, одни пассионарии живут,вроде тебя,Вольдемарчик.
  • да и раньше все здесь было так же.Что изменилось? И раньше врали с утра до вечера.
  • И какую полезную инфу нужно подчерпнуть на некромантском ресурсе?
  • כתבי הקודש של הברית הישנה בעברית, и босиком до Бердичева.
  • Ты-уж будь последователен до упору, ...залепи себе на аватарочку по чину.
  • כתבי הקודש של הברית הישנה בעברית, и босиком до Бердичева.
  • Валерик, савсем уж куёвый из тебя чекист. Чеши к своему праведнику за новой инструкцией и благословением.
  • ...https://www.youtube.com/watch?v=i3aRgAXMHVI
  • Да это уже ктото из местных троллей в девку превратился,сказывается долгая заднеприводная работа, в её/его тексте как раз об этом речь.(ТовариЩ понимаешь сексот и его **** не снимая штанов, сам он 0, пока работает на пригожина)
  • БАД-ы-правильный ход...
  • Принимай БАД-ы, а там либо ишак, либо падишах, как в одной известной притче. Хотя тупым пин*осам можно толкать что угодно, главное написать в инструкции, что "результат" ожидается через 50? лет постоянного приёма....
  • Служба... никуда не денешься. Рефлексируют исправно, велено брехать - подают "голос".
  • Валерик, ты сила. Хочу на твои лекции походить, ума набраться. Скинь адресок.
  • Мысли здравые, но опять все сводиться к утопии - созданию социально равного общества. Люди, как и нации, от природы разные, и каждая нация и человек уникальны. У каждой нации и человека свое предназначение. Идти против своей природы, ломать эти природные механизмы - это строительство очередной Вавилонской башни. Во первых, социальное равенство невозможно, т.к. мы все разные, а во вторых оно подразумевает отказ от частной собственности, а именно она является главной мотивацией деятельности людей. Вообщем на данном этапе развития человечества это реализовать не возможно. Человечество еще не знает своей сверхзадачи и поэтому руководствуется программами заложенными природой и государствами. Если первые это истинные программы необходимые для выполнения человеком своей миссии, то как раз вторые, это часто паразитные программы, мешающие реализацией конкретным человеком своего предназначения, ровно как и всем человечеством своей миссии. Поэтому разумным решением в такой ситуации будет ограничение функций государства, ограничением его вмешательства в жизнь людей. Возвращение государства к своим изначальным обязанностям - защите людей и их собственности. Не понравилось, то, что опять в глобальной катастрофе виноваты русские. И что вроде как они должны все исправлять. Хотя не исключаю, что на русских возложена, своего рода, миссия спасения человечества. P.S. Про ограничение рождаемости это дичь, потому что кому-то нужно будет брать на себя роль Бога и решать у кого будет шанс появиться на свет, а у кого нет. Те кто это предлагают, почему-то уверены, что они то, точно, имеют право на жизнь в этом мире.
  • Действуй Валерик! Сообчи куды следуит на все эти бизобразия.
  • Комсомольское прошлое дает знать...
  • Мысли у этой тетки совсем не здравые, это очередная ментальная ловушка .В остальном с Вами согласен .
  • Об образовании то же самое и Зюганов говорит .В ограниченном пространстве рождаемость ограничивается сама собой даже при избыточном ресурсе продовольствия и прочего ..Эта тетя (ученый ) не понимает законов бытия .Она материалист по сути и мало чем отличается от того же Зюганова .Нужно, должны, социальная справедливость - все .туши свет. !
  • Об образовании то же самое и Зюганов говорит .В ограниченном пространстве рождаемость ограничивается сама собой даже при избыточном ресурсе продовольствия и прочего ..Эта тетя (ученый ) не понимает законов бытия .Она материалист по сути и мало чем отличается от того же Зюганова .Нужно, должны, социальная справедливость - все .туши свет. !
  • Комсомольское прошлое дает знать...
  • То, что делают чиновники зависит от людей, которые делают или не делают что-либо. Когда все сидят и молчат, тогда чиновники делают всё что хотят, никто не против же (разговоры на кухне "мы против" не считаются). Это у пердунов за 60, сливших страну, дела поважнее - "какой должна быть Россия?", не на что они более не годны. А остальным для начала свободу слова и уважение вернуть нужно, расставить, кто главный в стране - люди или чиновники с дубинами, чтобы такими глубокими вопросами "какой ей быть" вообще актуально было задаваться
  • да и раньше все здесь было так же.Что изменилось? И раньше врали с утра до вечера.
  • Удачи в делах, Владислав!
  • Валерик, савсем уж куёвый из тебя чекист. Чеши к своему праведнику за новой инструкцией и благословением.
  • а... в ватсапе гуляет ритуальный сосуд.
  • И всё таки. Ты-уж будь последователен до упору, ...залепи себе на аватарочку по чину.
  • Соколиха, а чё ты с текстом пожадничала... как украла. Ты давай, вываливай всё, что есть... и ссылочку в придачу.
  • а... в ватсапе гуляет ритуальный сосуд.
  • с таким уровнем интелекта - ты присмотрись к своим детям на кого похожи? и тут экспертиза не нужна. понятно много работал, командировки, а в итоге растишь чужое семя также и здесь тебя имеют
  • Компания Тимура Бекмамбетова Screenlife Technologies совместно с командой "Робот Вера" начали работу над проектом Vera Voice, который будет синтезировать голоса знаменитостей. Я так понимаю, что проект обещает быть перспективным) https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=WyU-gJ2NTGc
  • Проект abobe voco был презентован в 2016 году, для общественности, сколько им пользовались до этого думаю не меньше 20 лет.
  • стоит обратить внимание на такие моменты девять столбов вокруг и шахматная доска
  • ***в Яндекс более детально. в ютубе пока хило. https://yandex.ru/news/yandsearch?cl4url=https%3A//tass.ru/obschestvo/7057557&fan=1&from=newswizard&wizard=story ***https://www.youtube.com/watch?v=9m9maDD01c4 обратите внимание на этот ролик... "генерал" МВД докладывает в ложу - примакову!
  • Мда-с... загнали тебя в угол, бледнолицый!
  • Принимай БАД-ы, а там либо ишак, либо падишах, как в одной известной притче. Хотя тупым пин*осам можно толкать что угодно, главное написать в инструкции, что "результат" ожидается через 50? лет постоянного приёма....
  • То,что мы видим,это то,что нам показывают.Не исключено,что есть то,что нам не показывабт.
  • Не показывают.
  • с таким уровнем интелекта - ты присмотрись к своим детям на кого похожи? и тут экспертиза не нужна. понятно много работал, командировки, а в итоге растишь чужое семя также и здесь тебя имеют
  • вроде тут не глупые люди вас не унижает что нельзя вести конструктивную дискуссию - испорченный телефон ваша участь?
  • есть вариант учить коран))), помимо ишака и падишаха
  • Служба... никуда не денешься. Рефлексируют исправно, велено брехать - подают "голос".
  • ифан иваноф... да разве фсб/шник может иметь собственное мнение? за километр видно, что ты делаешь стойку перед начальством. ой-не бережёшь ты свой позвоночник... фаня. в гробу не разогношься, будешь "почивать" вопросительным знаком.
  • некшерно тухлятинкой приторговывать, комсомолец патапов.