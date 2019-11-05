Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
слушать радио
Видеотрансляция
Редакционные
Мнения
Видео
ТОП
Поддержка
Главная
Статьи
Как мы открыли секрет долголетия?
Как мы открыли секрет долголетия?
05/11/2019 00:02
Редакционные материалы
Выпуски программы "Русский взгляд" на
i
TUNES
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Обсуждение
Konstantin Zh
Вообще-бы сделать только один выпуск в месяц, если без этого никак. Уходите Bлaдислав Алeкcaндpoвич на пенсию и плотнее занимайтесь разведением научных пчёл. Не нужно плясать на минном поле. Что нужно было сказать, давно вами сказано. Кто хотел услышать - давно услышал. Кто не услышал - значит ему это не надо. То, что вы делали и так невозможно переоценить. Оставлять агенствo в прежнем режиме - это значит дальше вы будете обсуждать только вкус совковой колбасы, поливать Запад и славить "мясистые помидоры". Не думаю, что это нужно вам или слушателям. Проще взять тайм-аут.
Филипп Филиппыч
Ну да. Правильно сделали что архив удалили. Не было ничего сказано. Ни про зигурат , ни про гарант, ни про падение сиррии по словам Ванги ,ни про латышских стрелков, ни про данну Дарк м деревом и феями, ни про куловодов с их мумиями в Сирии, ни про славянских богов и комланий ни про экзополитику. Было интересно, особенно по пятницам. Обидели его слова многих- у кого рожа кривая. Ильича так тот вообще спать не мог.... Давайте забудем. Не было ничего. Теперь главное дело, чудо препарат достать. Хотя мы думали что препарат будет домашняя установка для производства тепла или электричества, чтобы быть независимыми от кремлёвских башен, ну да фиг с ним.запасемся попкорном и железом и Будем омоложаться и ждать исполнения пророчеств. " Вообще не парьтесь " И молчать о том что ВК наговорил ранее, иначе это повредит проекту- оздоровить Россию. Жаль что я деньги не вложил в конфессию ранее, сейчас бы получил чудо железо. Лёд тронулся господа присяжные заседатели... Мне это напоминает Алекса Джонса infowars.com он тоже вещал всякую всячину, и впаривал nascent iodine, собственной разработки. Но Алекс, не удалял свои слова под предлогом что " он многих обидел и это навредит его пилюлям". Алекса удали Ютюб. Так что делаем выводы, запасается попкорном и наблюдаем трансмутацию агенства российской информации
Филипп Филиппыч
Ну да. Правильно сделали что архив удалили. Не было ничего сказано. Ни про зи, ни про гарат, ни про падение сирр по словам Ванг,ни про латышских стрелков, ни про д Дарк м деревом и феями, ни про кулов с их мумиями в Сирии, ни про славянских богов и комланий ни про экзополи. Было интересно, особенно по пятницам. Обидели его слова многих- у кого лицо кривая. Ильича так тот вообще спать не мог.... Давайте забудем. Не было ничего. Теперь главное дело, чудо препарат достать. Хотя мы думали что препарат будет домашняя установка для производства тепла или электричества, чтобы быть независимыми от кремл башен, ну да фиг с ним.запасемся попкорном и железом и Будем омоложаться и ждать исполнения пророчеств. " Вообще не парьтесь " И молчать о том что В наговорил ранее, иначе это повредит проекту- оздоровить Россию. Жаль что я деньги не вложил в конфессию ранее, сейчас бы получил чудо железо. Лёд тронулся господа присяжные заседатели... Мне это напоминает Алекса Джонса infowars.com он тоже вещал всякую всячину, и впаривал nascent iodine, собственной разработки. Но Алекс, не удалял свои слова под предлогом что " он многих обидел и это навредит его пилюлям". Алекса удали Ютюб. Так что делаем выводы, запасается попкорном и наблюдаем трансмутацию агенства российской информации
Филипп Филиппыч
Ну да. Правильно сделали что архив удалили. Не было ничего сказано. Ни про зигурат , ни про гарант, ни про падение сиррии по словам Ванги ,ни про латышских стрелков, ни про данну Дарк м деревом и феями, ни про куловодов с их мумиями в Сирии, ни про славянских богов и комланий ни про экзополитику. Было интересно, особенно по пятницам. Обидели его слова многих- у кого рожа кривая. Ильича так тот вообще спать не мог.... Давайте забудем. Не было ничего. Теперь главное дело, чудо препарат достать. Хотя мы думали что препарат будет домашняя установка для производства тепла или электричества, чтобы быть независимыми от кремлёвских башен, ну да фиг с ним.запасемся попкорном и железом и Будем омоложаться и ждать исполнения пророчеств. " Вообще не парьтесь " И молчать о том что ВК наговорил ранее, иначе это повредит проекту- оздоровить Россию. Жаль что я деньги не вложил в конфессию ранее, сейчас бы получил чудо железо. Лёд тронулся господа присяжные заседатели... Мне это напоминает Алекса Джонса infowars.com он тоже вещал всякую всячину, и впаривал nascent iodine, собственной разработки. Но Алекс, не удалял свои слова под предлогом что " он многих обидел и это навредит его пилюлям". Алекса удали Ютюб. Так что делаем выводы, запасается попкорном и наблюдаем трансмутацию агенства российской информации
Филипп Филиппыч
удалил все доказательства. какой позор
Phillip Freiberg
Ну да. Правильно сделали что архив удалили. Не было ничего сказано. Ни про зигурат , ни про гарант, ни про падение сиррии по словам Ванги ,ни про латышских стрелков, ни про данну Дарк м деревом и феями, ни про куловодов с их мумиями в Сирии, ни про славянских богов и комланий ни про экзополитику. Было интересно, особенно по пятницам. Обидели его слова многих- у кого роzа кривая. Ильича так тот вообще спать не мог.... Давайте забудем. Не было ничего. Теперь главное дело, чудо препарат достать. Хотя мы думали что препарат будет домашняя установка для производства тепла или электричества, чтобы быть независимыми от кремлёвских башен, ну да фиг с ним.запасемся попкорном и железом и Будем омоложаться и ждать исполнения пророчеств. " Вообще не парьтесь " И молчать о том что ВК наговорил ранее, иначе это повредит проекту- оздоровить Россию. Жаль что я деньги не вложил в конфессию ранее, сейчас бы получил чудо железо. Лёд тронулся господа присяжные заседатели... Мне это напоминает Алекса Джонса infowars.com он тоже вещал всякую всячину, и впаривал nascent iodine, собственной разработки. Но Алекс, не удалял свои слова под предлогом что " он многих обидел и это навредит его пилюлям". Алекса удали Ютюб. Так что делаем выводы, запасается попкорном и наблюдаем трансмутацию агенства российской информации
Гринго
Китайцы/нанайцы... они в состоянии скопировать почти всё, что имеет товарную ценность. Создать эфектную иллюзию потребительского бренда для них уже не проблема. Ресурс позволяет - флаг им в руки. "Некто" в раше, обязательно пожелает оседлать перспективный денежный поток! (пот прошибает от халявы) Но увы... всё то, за-что бы не брались "оптимисты в штатском" , всё это обязательно летит прахом - такова диалектика рукожопия.
Игорь Д'Арбино
Уважаемый Владислав, поддерживаете ли Вы отношения с теми , с кем Вы начинали - с Тамарой Владимировной Сахно и её сыном Виктором Курашовым.? Почему прекратили это сотрудничество?
Филипп Филиппыч
chitat kak bibliyi
Maxim Petrov
И это хорошо!
Алексей Огородников
Что произошло, почему данная технология омоложения была утеряна? Целенаправленно это было сделано или она была утеряна случайно? А если целенаправленно, то из каких соображений, чтобы простые люди не получили возможность продлить свою жизнь или же за этим скрывалась какая-то благодетель? И самое не понятное, почему никто не пытался идти в этом направлении, тогда как есть исторические документы свидетельствующие об этом, ровно как известно и о источниках оздоровления. Понятно, что современная наука не признает низкоэнергетическую трансмутацию, но тем не менее.
УРАЛ ЯСУНЬ
Дальше будет еще сложнее пробить эту стену фармоборонов своей головой очень трудно .Желаю вам удачи . Но шансов у вас еще меньше чем процент вашей добавки
Владимир Кутиков
да жыдяра он был, как и все расеянские "юмористы", предлагавшие тупой толпе ржать над самой собой, вместо того, чтобы "глаголом жечь сердца людей". когда он сам говорил про своих друзей - одни жыдовские кошерные погоняла звучали. хаву-нагилу на сцене отплясывал, крипто-поц долбаный
Владимир Кутиков
Если курируют Высшие Силы,то можно и поплясать.
Владимир Кутиков
Левашов говорил раз в месяц,собирал в д/к "Луначарского" толпу,но погиб.Сделал неверный шаг.Впрочем,он был своеобразным атеистом. А,может,людей жалел больше,чем надо.
Константин Поляков
Теперь самые опасные люди для нас - китайцы. Они скопируют все. А ресурсов у них поболее... А то что к ВА рано или поздно придут оптимисты в штатском, это вопрос считай решенный. Никто в раше не упустит возможность сесть на денежный поток.
Сергей Панченко
да жыдяра он был, как и все расеянские "юмористы", предлагавшие тупой толпе ржать над самой собой, вместо того, чтобы "глаголом жечь сердца людей". когда он сам говорил про своих друзей - одни жыдовские кошерные погоняла звучали. хаву-нагилу на сцене отплясывал, крипто-поц долбаный
Vladislav Shamanov
zombi
Филипп Филиппыч
Филипп Филиппыч
zombi
Виталий Серко
Молодцы.Так держать.
Henri Ducard
Шли в этом направлении, было и есть. Происходило это только тогда в сообществах по интересам. Для остальных было как и сейчас - это "магия". Зачем форсить в массы? Чтобы дебилы-короли и деятели ещё дольше сидели и гнобили людей, которым бы не позволяли это иметь ибо считались бы такие вещи привилегией. Такую ответственность на себя никто из создателей взять не захотел А нелюди, которые изучали силу атома и создали атомные бомбы, о таких вещах как ответственность за то, что создают и как это будет использовано, не заморачивались
Alex Oskin
SeKta
Дмитрий Матвиенко
Поздравляю с успехом Владислав Александрович!
сергей м.
Ай, молодец, Владислав Александрович! Успехов!
Виктор Стрекалов
chitat kak bibliyi
Алексей Огородников
Да. Можно пошатать и научную матрицу тоже. Взбодрить немного всех этих теоретиков. А то заводят молодежь на один и тот же тупиковый путь. Это было бы интересно и поучительно. Но это тоже нужно делать осторожно, чтобы не повредить делу.
Филипп Филиппыч
SeKta
Филипп Филиппыч
нас ?
Владимир Кутиков
В заголовке знак вопроса наверно не нужен.
Игорь Д'Арбино
Где вопросы? почему их удаляют?
Люсьена Чуйко
Удачи, успехов и всех благ в дальнейшем продвижении!
Алексей Огородников
Я так понимаю sintesit железо позволит лечить некоторые формы рака, что не может не радовать. Современный подход лечения стволовыми клетками часто не дает эффекта из-за отторжения организмом чужеродных стволовых клеток. В случае с молодым железом sintesit в процессе регенерации будут участвовать собственные стволовые клетки организма и подобной проблемы в этом случае не должно быть.
Алекс A
Не очень понимаю, что из этого получится, то что дает хорошие результаты ее мышах не всегда эффективно для людей. Но в любом случае желаю удачи Владиславу и его команде в их работе!
24СМИ - Обмен новостями
©2001-2019 Агентство Русской Информации. Все права защищены | by
Dga Studio
Новости
Топ
Редакция
О проекте
Rss
Медиа