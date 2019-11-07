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Предки нашего народа
Предки нашего народа
07/11/2019 00:20
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Обсуждение
Гость
гламуром ужаленый, потомственый питерский подонок... https://www.youtube.com/watch?v=PvLf_uVcbF8
Влад Шевченко
ОШИБКА!!!!!(((((((((((((( Это они кредит предлагают. Написали так, что понять можно с точностью до наоборот. Только камни не кидайте...)
Влад Шевченко
Только хотел об этом написать. Обычно тексты так составляют, чтобы человек отреагировал.
Юрий Рыков
Судя по всему, ему. Другой вопрос, что за то что он украл у народа деньги, ресурсы, а главное время он должен ответить, в том числе тем, что у него есть. И тут, справедливости ради стоит заменить, что наверно нет того, чем можно искупить вину, за то что ты украл у людей время жизни, дарованное не тобой. И поэтому, что по каким-то высшим законам они уже несут наказание, но не они сами, а их дети становятся дегенератами и их род вырождается. Кукловоды эти законы знают и поэтому все делают чужими руками, чтобы им карма не прилетала.
Serge Rakitin
Северное Причерноморье, район Днепра-Борисфена, порядка 5 тысяч лет назад стало местом смешения нескольких принципиально разных общностей: пришедших из Средиземноморья через Балканы осёдлых земледельцев (известных в науке как трипольцы, они же пеласги-поляне), местных кочевых охотников и скотоводов степной зоны (предков скифов), а также лесных жителей (предков древлян, или тревингов). У земледельцев был матриархат, поскольку высокопродуктивное сельское хозяйство не требовало чисто мужских качеств, зато в нем акцентировалось внимание на процессе рождения - от рождения нового урожая землёй до рождения новых рабочих рук для полевых работ. У кочевников и лесных жителей - патриархат, ибо в сообществах, живших охотой и войной, роль мужчины оказывается решающей. В ходе объединения этих трех разноплановых культур на основе единых Законов Ману, или Арийской Библии, проповедуемой легендарным Рамой, в новом обществе ключевые позиции заняли выходцы из более воинственных патриархальных племён, закрепившие свой статус в кастах браминов (жрецов и учителей) и кшатриев (воинов, администраторов), многочисленные матриархальные племена земледельцев составили касты вайшья (купцов, ремесленников и крестьян) и шудр (слуг). Это деление вполне сохранялось ещё во времена Геродота, делившего скифов на царских и скифов-пахарей. Царские скифы - это и были предки руси, а скифы-пахари - они же поляне или более поздние славяне. И разница в маршрутах миграции: земледельцы пришли в Причерноморье с Запада - с Дуная, кочевники-скотоводы - с Востока, через Закавказье, Среднюю Азию и Южный Урал.
Алексей Огородников
Судя по всему, ему. Другой вопрос, что за то что он украл у народа деньги, ресурсы, а главное время он должен ответить, в том числе тем, что у него есть. И тут, справедливости ради стоит заменить, что наверно нет того, чем можно искупить вину, за то что ты украл у людей время жизни, дарованное не тобой. И поэтому, что по каким-то высшим законам они уже несут наказание, но не они сами, а их дети становятся дегенератами и их род вырождается. Кукловоды эти законы знают и поэтому все делают чужими руками, чтобы им карма не прилетала.
Алексей Огородников
Вообще все с ног на голову поставили. Структуры, которые должны способствовать развитию и процветанию общества, занимаются обратным. Школа по факту засоряет мозги детям, даже та полезная информация, что есть в учебниках, либо опускается, либо так подается, что ребенок не понимает зачем она ему и где он ее может применит в жизни. У меня у ребенка в классе просто ломают детей через колено. Двоих парней имеющих 2-ку по какому-то разделу (не за год) математики и геометрии, родители по совету педагогов согласились оставить на 2-й год. При этом остальные оценки у них средние, даже 5 есть. Причина судя по всему в том, что ребенок с большой долей вероятности не сдаст ОГ И ЕГЭ и это скажется на рейтинге преподавателя и школы. Медицина, в моем понимании, с рождения бьет по здоровью все больше и больше. По ее мнению здоровых не бывает. Фактически, если ты родился, значит ты уже болен. Посему первым делом, как отрезали пуповину, нужно обколоть ребенка прививками, с содержанием токсичного алюминия. Причем есть исследования тех же медиков, к каким последствия приводит интоксикация алюминием, особенно у детей. Действительно зачем ждать, пока остаток крови предназначавшийся ребенку перетекёт ему со всеми иммунные телами и стволовыми клетками, лучше ввести непонятно что, в обход всех система защиты организма, прямо в кровь, пока еще иммунная система слаба. Непонятно кого, они только собираются этой прививкой тренировать, если собственной иммунной системы у ребенка еще нет, вся его защита это иммунные тела полученные от матери и часть их осталась в пуповине, которую пережали и отрезали в первую минуту.
Алексей Огородников
Вообще все с ног на голову поставили. Структуры, которые должны способствовать развитию и процветанию общества, занимаются обратным. Школа по факту засоряет мозги детям, даже та полезная информация, что есть в учебниках, либо опускается, либо так подается, что ребенок не понимает зачем она ему и где он ее может применит в жизни. У меня у ребенка в классе просто ломают детей через колено. Двоих парней имеющих 2-ку по какому-то разделу (не за год) математики и геометрии, родители по совету педагогов согласились оставить на 2-й год. При этом остальные оценки у них средние, даже 5 есть. Причина судя по всему в том, что ребенок с большой долей вероятности не сдаст ОГ И ЕГЭ и это скажется на рейтинге преподавателя и школы. Медицина, в моем понимании, с рождения бьет по здоровью все больше и больше. По ее мнению здоровых не бывает. Фактически, если ты родился, значит ты уже болен. Посему первым делом, как отрезали пуповину, нужно обколоть ребенка прививками, с содержанием токсичного алюминия. Причем есть исследования тех же медиков, к каким последствия приводит интоксикация алюминием, особенно у детей. Действительно зачем ждать, пока остаток крови предназначавшийся ребенку перетекёт ему со всеми иммунные телами и стволовыми клетками, лучше ввести непонятно что, в обход всех система защиты организма, прямо в кровь, пока еще иммунная система слаба. Непонятно кого, они только собираются этой прививкой тренировать, если собственной иммунной системы у ребенка еще нет, вся его защита это иммунные тела полученные от матери и часть их осталась в пуповине, которую пережали и отрезали в первую минуту.
Алексей Огородников
Вообще все с ног на голову поставили. Структуры, которые должны способствовать развитию и процветанию общества, занимаются обратным. Школа по факту засоряет мозги детям, даже та полезная информация, что есть в учебниках, либо опускается, либо так подается, что ребенок не понимает зачем она ему и где он ее может применит в жизни. У меня у ребенка в классе просто ломают детей через колено. Двоих парней имеющих 2-ку по какому-то разделу (не за год) математики и геометрии, родители по совету педагогов согласились оставить на 2-й год. При этом остальные оценки у них средние, даже 5 есть. Причина судя по всему в том, что ребенок с большой долей вероятности не сдаст ОГ И ЕГЭ и это скажется на рейтинге преподавателя и школы. Медицина, в моем понимании, с рождения бьет по здоровью все больше и больше. По ее мнению здоровых не бывает. Фактически, если ты родился, значит ты уже болен. Посему первым делом, как отрезали пуповину, нужно обколоть ребенка прививками, с содержанием токсичного алюминия. Причем есть исследования тех же медиков, к каким последствия приводит интоксикация алюминием, особенно у детей. Действительно зачем ждать, пока остаток крови предназначавшийся ребенку перетекёт ему со всеми иммунные телами и стволовыми клетками, лучше ввести непонятно что, в обход всех система защиты организма, прямо в кровь, пока еще иммунная система слаба. Непонятно кого, они только собираются этой прививкой тренировать, если собственной иммунной системы у ребенка еще нет, вся его защита это иммунные тела полученные от матери и часть их осталась в пуповине, которую пережали и отрезали в первую минуту.
Smailey Face
Рожать едут в областной центр на свой риск, здесь рожать просто опасно, могут угробитт. Даже УЗИ едут делать за 250 км. Девочку на вертолете повезли в город просто потому, что на месте ничего не могли сделать с пустяком, вообще-то. Жесть просто
Konstantin Pakhomoff
https://youtu.be/gHDICNzVURk
Arcadiy Polyakov
Поеду в Гунайку сегодня в Храм Солнца на высоте 470, а Вам слабо, потому что не знаете ничего...
Роман Котов
а что рассказывать могу показать
Владимир Кутиков
Гунайка это не одно поселение это топоним, название местности, напиши на почту arcadiy31@yandex.ru
Alexandr Nevolin
Есть такая книга-"Волчья хватка."Там тоже по поводу амазонок есть вариант.Там оно от "О"муженки шло.Женщины, оставшиеся без мужа, становились воительницами.В результате особых практик их психофизика претерпевала изменения и они Омужествлялись.Что в принципе как то дополняет картину.
Lester Leyt
Если мы говорим о русской истории, тогда причем здесь история Европы, с которой Суздальская земля никак не связана. Почему не проводятся исследования непосредственно территории междуречья Оки и Волги, откуда и вышла российская государственность. Есть, что скрывать? Взять к примеру Польшу, Финляндию и Украину, народы этих стран гордятся своими предками, что жили на их территории и считают себя их прямыми наследниками. Русские не признают своих предков на Суздальской земле, не считают себя их потомками, а стараются упасть на хвост другим народам, захватить часть их истории. Хотя очевидно, что наши предки не были пришлыми, а всегда там жили, облагораживали свою среду обитания. Что касается системы управления и самоорганизации Суздальской земли, то это уже другая тема. Надо любить свою родину и не искать героев на стороне.
Владимир Павловский
Ни одного сколько-нибудь достоверного исторического источника о событиях, происходивших ранее середины XIX века не существует. Вся история тщательно подчищена кукловодами. Обсуждать нечего.
Canapsis
Аксака́л — глава рода, старейшина, почтенный пожилой мужчина у тюркских народов в Средней Азии и на Кавказе
Влад Шевченко
Пришло предложение от сбербанка. Предлагают положить деньги на 5 лет, под 16.5% годовых. Чего то я не понимаю, это больше чем % по некоторым кредитам. Единственное, на мой взгляд объяснение, заключается в том, что сбер готовится к очередному дефолту, и стремится насобирать как можно больше вкладов.
Sergey Glazunov
Ты прав, Серж. Я тоже желаю знать правду, для этого слушаю АРИ. Вот ты настоящий славянин, вне всякого сомнения, ты сам писал о своем происхождении, да и на русского ты не похож однозначно. Хотя у тебя часть кровей, так сказать, от русских, если я тебя правильно понял. Однако, у тебя менталитет противоречивый, есть очевидные качества от тех и других. Если тебе интересно, я могу их описать. Что ты сам думаешь по существу темы передачи?
Алексей Огородников
ППЦ, уроды! У них же есть вся информация, ну должны были догадаться, что кредит мне не нужен. Просто не понимаю... Стадо идиотов, а может провокаторов. Ну не могли же они представить себе, что придя к ним офис я пожалею своего убитого времени и возьму кредит. Они что, совсем олигофрены? Хорошо что на их идиотскую смску зашёл просто по дороге.
Arcadiy Polyakov
Гунайка это не одно поселение это топоним, название местности, напиши на почту arcadiy31@yandex.ru
Влад Шевченко
такие письма счастья пишут практически всем даже бабкам за 80
Arcadiy Polyakov
а что рассказывать могу показать
Lester Leyt
Ты прав, Серж. Я тоже желаю знать правду, для этого слушаю АРИ. Вот ты настоящий славянин, вне всякого сомнения, ты сам писал о своем происхождении, да и на русского ты не похож однозначно. Хотя у тебя часть кровей, так сказать, от русских, если я тебя правильно понял. Однако, у тебя менталитет противоречивый, есть очевидные качества от тех и других. Если тебе интересно, я могу их описать. Что ты сам думаешь по существу темы передачи?
Dima Dima
Звучит, как вызов)
Владимир Александрович
Гостеприимные Курды. https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=-vxmfI_-IfA
Сергей Панченко
Что ты понимаешь под словом "гадить", Панченко? Если суждения и вопросы в рамках заявленной темы, это одно, если умышленное оскорбление посетителей сайта, которые не нарушают его правил, как это систематически делаешь ты, это совсем другое, за которое обоснованно полагается бан. Похоже ты, Панченко, в числе лидеров.
Гость
...давно пора.
Lester Leyt
Что ты понимаешь под словом "гадить", Панченко? Если суждения и вопросы в рамках заявленной темы, это одно, если умышленное оскорбление посетителей сайта, которые не нарушают его правил, как это систематически делаешь ты, это совсем другое, за которое обоснованно полагается бан. Похоже ты, Панченко, в числе лидеров.
Elena Myakisheva
такие письма счастья пишут практически всем даже бабкам за 80
Elena Myakisheva
долго вы здесь держитесь, как на работу ходите, а в голове, вся та же дурь
Maxim Petrov
Согласен. Качество аргументов никакое. Мелькает только.
Николай Николаев
По данным Счетной палаты России естественная убыль населения ускоряется, а в тридцати двух регионах РФ количество умерших превышает число родившихся в 1,5-2,1 раза. Далее что-то обсуждать, слушать важных дядей из телевизора с их умными речами, вообще не имеет смысла.
Sergey Glazunov
Доброе утро. Вот и у меня чуток времени свободного появилось. Опиши, мне интересно. Да у меня 4 черты намешано, по каждому предку, причём одна с другой вообще не пересекаются, от слова совсем. Поэтому у меня всегда "битва", так скажем, происходит, то одна черта берёт верх, то другая. Ещё в школе мне говорили, что меня "просчитать" невозможно, потому что я сам не знаю, что будет в следующую секунду. Поэтому и выводы делаю такие, что иногда они могут противоречить тем, что делал раньше. Хотя, для меня, вроде, ничего спорного не видно.
Serge Rakitin
Северное Причерноморье, район Днепра-Борисфена, порядка 5 тысяч лет назад стало местом смешения нескольких принципиально разных общностей: пришедших из Средиземноморья через Балканы осёдлых земледельцев (известных в науке как трипольцы, они же пеласги-поляне), местных кочевых охотников и скотоводов степной зоны (предков скифов), а также лесных жителей (предков древлян, или тревингов). У земледельцев был матриархат, поскольку высокопродуктивное сельское хозяйство не требовало чисто мужских качеств, зато в нем акцентировалось внимание на процессе рождения - от рождения нового урожая землёй до рождения новых рабочих рук для полевых работ. У кочевников и лесных жителей - патриархат, ибо в сообществах, живших охотой и войной, роль мужчины оказывается решающей. В ходе объединения этих трех разноплановых культур на основе единых Законов Ману, или Арийской Библии, проповедуемой легендарным Рамой, в новом обществе ключевые позиции заняли выходцы из более воинственных патриархальных племён, закрепившие свой статус в кастах браминов (жрецов и учителей) и кшатриев (воинов, администраторов), многочисленные матриархальные племена земледельцев составили касты вайшья (купцов, ремесленников и крестьян) и шудр (слуг). Это деление вполне сохранялось ещё во времена Геродота, делившего скифов на царских и скифов-пахарей. Царские скифы - это и были предки руси, а скифы-пахари - они же поляне или более поздние славяне. И разница в маршрутах миграции: земледельцы пришли в Причерноморье с Запада - с Дуная, кочевники-скотоводы - с Востока, через Закавказье, Среднюю Азию и Южный Урал.
Serge Rakitin
Поляне от слова поле. Отсюда же поляки, а не паляки. Польская шляхта считала себя потомками сарматов. Полян.
Алексей Огородников
Сердце кровью обливается, когда бываю в нашей новгородской области, в селе, где эта убыль населения просто на глазах. И действительно, им плевать на такую ситуацию, не делается не просто ничего, но и хуже того, убивается медицина, школа и т.д.
Lester Leyt
Человек ты добрый и стремишься к справедливости, эти качества тебе достались от славян. С другой стороны, ты способен проявить необоснованную жестокость, не терпим к чужому мнению, это в тебе от русских. При этом русская составляющая в тебе доминирует, что заметно по твоим высказываниям. А славянская выполняет роль, своего рода, тормоза и препятствует проявлению жестокости и необдуманности. Эти две черты характера создают некий баланс интересов и предпочтений. Что касается остальных двух твоих черт и общего вывода, то нужно больше фактов. Имеет значение среда обитания, близкое окружение, род деятельности и т.д. Серж, а что по теме?
Smailey Face
Вообще все с ног на голову поставили. Структуры, которые должны способствовать развитию и процветанию общества, занимаются обратным. Школа по факту засоряет мозги детям, даже та полезная информация, что есть в учебниках, либо опускается, либо так подается, что ребенок не понимает зачем она ему и где он ее может применит в жизни. У меня у ребенка в классе просто ломают детей через колено. Двоих парней имеющих 2-ку по какому-то разделу (не за год) математики и геометрии, родители по совету педагогов согласились оставить на 2-й год. При этом остальные оценки у них средние, даже 5 есть. Причина судя по всему в том, что ребенок с большой долей вероятности не сдаст ОГ И ЕГЭ и это скажется на рейтинге преподавателя и школы. Медицина, в моем понимании, с рождения бьет по здоровью все больше и больше. По ее мнению здоровых не бывает. Фактически, если ты родился, значит ты уже болен. Посему первым делом, как отрезали пуповину, нужно обколоть ребенка прививками, с содержанием токсичного алюминия. Причем есть исследования тех же медиков, к каким последствия приводит интоксикация алюминием, особенно у детей. Действительно зачем ждать, пока остаток крови предназначавшийся ребенку перетекёт ему со всеми иммунные телами и стволовыми клетками, лучше ввести непонятно что, в обход всех система защиты организма, прямо в кровь, пока еще иммунная система слаба. Непонятно кого, они только собираются этой прививкой тренировать, если собственной иммунной системы у ребенка еще нет, вся его защита это иммунные тела полученные от матери и часть их осталась в пуповине, которую пережали и отрезали в первую минуту.
Владислав
Поляне от слова поле. Отсюда же поляки, а не паляки. Польская шляхта считала себя потомками сарматов. Полян.
Smailey Face
Рекомендую всем убойный материал про бланка-крупскую, автор Осипов Владимир, название "Славная Крупская", текста много и он очень информативен и полезен всем, кто интересуется темой, поможет в спорах с коммуняками
Sergey Glazunov
Да так и есть. Матушка у меня добрая, а вот по отцу идёт просто завоевать всё и всех. Но это в генотипе, тут хочешь, не хочешь не изменить, сущность моя такая. Что по теме, сейчас слушал и смотрел видео про раскопки и в Европе и у нас. Кто где селился, потом про Чингисхана смотрел, и где на самом деле была куликовская битва и где могилы воинов, так же про Тамерлана. Словом, правда всплывает, но как не хотят всё систематизировать. А ведь создай институт честной истории и все доказательства и находки, данные туда собирай. А там, как мозаику, по частичкам будут всё собирать. И тогда и поймём что к чему. Ведь нам не только надо знать как было, кто мы, откуда, нам надо понимать большее, для чего нам дана жизнь. Понимать, что мы должны делать, для того, что бы к той цели прийти, что была поставлена тем, кто в самом начале всё "запустил". И надо разобраться, откуда столько народов у нас появилось. Как я понимаю, когда "потрёшь" так многие народы есть одно и тоже. Значит надо просто перестать "собачиться" уже и просто совместно жить. Улучшать наш совместный быт, и развиваться так, и для того, для чего нас создали. Я так понимаю. Думаю тема, что тут дана, как раз и приводит к этой мысли.
Алексей Огородников
Вообще все с ног на голову поставили. Структуры, которые должны способствовать развитию и процветанию общества, занимаются обратным. Школа по факту засоряет мозги детям, даже та полезная информация, что есть в учебниках, либо опускается, либо так подается, что ребенок не понимает зачем она ему и где он ее может применит в жизни. У меня у ребенка в классе просто ломают детей через колено. Двоих парней имеющих 2-ку по какому-то разделу (не за год) математики и геометрии, родители по совету педагогов согласились оставить на 2-й год. При этом остальные оценки у них средние, даже 5 есть. Причина судя по всему в том, что ребенок с большой долей вероятности не сдаст ОГ И ЕГЭ и это скажется на рейтинге преподавателя и школы. Медицина, в моем понимании, с рождения бьет по здоровью все больше и больше. По ее мнению здоровых не бывает. Фактически, если ты родился, значит ты уже болен. Посему первым делом, как отрезали пуповину, нужно обколоть ребенка прививками, с содержанием токсичного алюминия. Причем есть исследования тех же медиков, к каким последствия приводит интоксикация алюминием, особенно у детей. Действительно зачем ждать, пока остаток крови предназначавшийся ребенку перетекёт ему со всеми иммунные телами и стволовыми клетками, лучше ввести непонятно что, в обход всех система защиты организма, прямо в кровь, пока еще иммунная система слаба. Непонятно кого, они только собираются этой прививкой тренировать, если собственной иммунной системы у ребенка еще нет, вся его защита это иммунные тела полученные от матери и часть их осталась в пуповине, которую пережали и отрезали в первую минуту.
Alex Shatunov
Горят вагоны с лесом, но теперь пожар тушат и не говорят что тушить лес экономически нецелесообразно!
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