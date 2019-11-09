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Программа Русский взгляд: Наши планы
Программа Русский взгляд: Наши планы
09/11/2019 01:23
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Обсуждение
Phillip Latifundist (PZ)
Михаил Кузьмин
Что
Михаил Кузьмин
Так ве
...
Иван Помидоров
Всё таки это лучше чем когда Брамины становятся вайшьами.
Истинный Ариец
Закрыл бы ресурс совсем , зачем людям голову морочить болтовней о "медицине"
Истинный Ариец
сексот ФСБ
Денис Слоновский
Согласен с вами
Денис Слоновский
Согласен с вами
Иван Помидоров
Да. Так пока "февраля 17" ещё и не было. Кто знает во сколько возрастёт количество наших сторонников после этого момента. Главное - это ядро, пассионарии, которые поведут за собой массы. Карабанов не вождь. Но он был жрец, в некоторым смысле... А Навальный - конъюктурщик, позавчера он садит Тесака, потом говорит что он русский националист, участвует в Русском марше, а сейчас с либералами. На на данном этапе он полезен для русских.
Jakov Grigorjev
" Как деньги - железо пилят !? " ...из сочинений полковника Захарченко.
" Как деньги - железо пилят !? " ...из сочинений полковника Захарченко.
Walknut 59
Неа....,среда еще
Sebastián Ramírez
Время остановилось..
железная хватка... в бадминтон до 150 !!!
Вадим Широков
Дежавю́, однако... Но прослушал до конца!..
Алексей Огородников
написал видимо сам в л а д и с л а в сам себе
Алексей Заров
Файл перезалит
Владислав
Файл перезалит
Роман Кроман
"Молодое железо",.. а каково будет "молодое золото"? Каковы будут его биологические свойства? Тот самый "элексир....."?
Phillip Latifundist (PZ)
написал видимо сам в л а д и с л а в сам себе
Andrej Russan
Вспомнил , про разжижение крови где читал. Есть книга про основы здоровья ,замечательная. Описанный в ней метод на себе пробовал, поэтому ручаюсь – всё правда. Можно ещё сказать ,книга по «духу» близкая этому сайту. Единственно , что трудно это заставить себя заниматься… https://www.klex.ru/r78 Казалось при чем здесь углекислый газ? И почему борются с ним, от невежества или спланировано. Есть над чем подумать…
Konstantin Zh
Всё правильно, я давно предлагал количество выпусков уменьшить. Не потому, что я не люблю АRI. Просто, чем меньше передач, тем они содержательнее и интереснее. Эти мои сообщения удалялись, но, не беда, всё к этому и пришло.
Serge Rakitin
В дополнении к предыдущему выпуску Геродот называл страну царских скифов Герр (Gerros). Не отсюда ли берёт начало термин "германцы" (Gerr-mann)? Кстати, проход в страну Герр лежал через скальные останцы, известные в Античности как Царские Врата, или Гай-гат по-скифски. High-Gate - по-английски в том же значении.
Serge Rakitin
Полистал исторические труды 18 века в сканированном оригинале. Там вместо "аланы" писалось "аляне". Например, в сочинениях князя Михаила Щербатова по русской истории (1770).
Роман Котов
Видишь сколько тебе минусов наставили?) (моего там нет). " Мы не халявщики Лёня!, а партнёры!" К тому же подозреваю, что вечноживущие свидетели всех выпусков АРИ, уже не нужны...
Константин Поляков
Я полностью поддерживаю уход от политики в программе "Русский взгляд" ради проекта Синтезит. Но меня несколько напрягает, если я правильно понял, позиция ведущего, что одной из причин "смены курса" является нежелание терять клиентов среди людей с другими политическими взглядами. Пока что это вполне нормальное желание, если только оно не выльется в массовые поставки препарата тем же кремлевским в ущерб русским людям. Ведь кремлевские заплатят гораздо (пауза), гораздо больше. Как я уже писал самое трудное и опасное испытание это "медные трубы". Владислав Александрович, в какой- то момент вам не избежать выбора быть более богатым или быть русским. Сейчас ваш выбор мне понятен. Но слава и деньги меняют людей. Я с вами пока вы за русских.
Константин Поляков
Не согласен с тобой в части ухода АРИ из политики. Все оставить как прежде, только освещать события нужно с нейтральных позиций. Побольше объективности, чтобы никто не обвинял в предвзятости и одностороннем подходе. Исключить принцип "с точки зрения интересов русского народа" и никогда его больше не употреблять, либо заменить на другой. В современном мире, особенно за рубежом, его не поймут, могут принять за маргиналов.
Николай Толубаев
История, особенно древнерусская история. Культура, традиции русского народа; Древнерусский язык; Древнерусская вера ; Это более важно для современного русского движения. Кто мы? Откуда мы? Где наша священная земля? Какие наши -русские священные события? Какой наш священный язык?. Это священные основы нации! От которых и надо плясать! А от политики толку нет. Пережёвывание текущих событий - публицистика это всё пустое. Все давно уже всё поняли - кто тут правит, почему правит , что там в Европе происходит, и какая их цель. А вот со священными основами нации большие проблемы. Отсюда и всякие славянские родноверы, православные националисты. Не говоря уже от такой гадости -как "русский националист" -сталинист ; "русский националист" заукраинец. Нормальные люди давно поняли, что это русофобы и враги русского народа.
Владимир Ганцовский
https://www.patreon.com/proteos
Lester Leyt
Это хорошо, что вы не согласны. Значит все правильно.
Владимир Ганцовский
Уникальные знания и технологии с тех давних времён, когда главным законом было право Любви, это времена мостовых жрецов: https://www.patreon.com/proteos
Константин Поляков
Это хорошо, что вы не согласны. Значит все правильно.
Serge Rakitin
Читаем Ригведу Часть кшатриев нарушила Законы Ману, присвоив себе власть над браминами. За это они получили прозвание вратья и были умерщвлены, немногие оставшиеся в живых бежали прочь на Запад, оттого и зовутся "беглецы", или САКА. Кшатрии, допустившие смешение с нижней кастой шудр, породили народ монстров под названием УГРА.
Lester Leyt
Из клиентов с "иными политическими взглядами" тут на ресурсе только вы и еще пара тройка таких как вы. Но вы все похоже не собираетесь нас покидать. Так что не волнуйтесь.
Константин Поляков
Из клиентов с "иными политическими взглядами" тут на ресурсе только вы и еще пара тройка таких как вы. Но вы все похоже не собираетесь нас покидать. Так что не волнуйтесь.
Lester Leyt
Искренне считаю, что у меня с вами обязанности просто диаметрально противоположные.
Константин Поляков
Ты наверное хотел написать мнения диаметрально противоположные? А то про "диаметрально противоположные обязанности" звучит абсурдно.
Герман Сажин
Владислав, удачи Вам на научном поприще!
Илья Колупалин
Истоки и жрецы зиккурата на красной площади. https://youtu.be/wHPOrK05fVY
Истинный Ариец
Все к тому что куратор из АП запретил говорить о политике, остальное от лукавого.
Влад Шевченко
Пока результаты на людях отсутствуют, предыдущие результаты на людях тоже не сильно выдерживают критику. Я надеюсь, что у синтезтеха всё получится, однако, сомнения остаются. Самое главное, настораживает вера в некую волшебную таблетку....Пока есть подозрение, что волшебная таблетка это бред. Синтезтех это примерно такая же волшебная таблетка. Возможно я ошибаюсь, время покажет.
Lester Leyt
Ну пусть звучит. Я то понимаю, в чем отличие наших обязанностей.
Константин Поляков
Ну пусть звучит. Я то понимаю, в чем отличие наших обязанностей.
Владимир Ганцовский
Причины I и II типов диабета... https://www.youtube.com/watch?v=SK3IZD19ejI
Истоки и жрецы зиккурата на красной площади. https://youtu.be/wHPOrK05fVY
Иван Помидоров
Прощай Русский Языческий Просветительский ресурс АРИ! С тобой было интересно, ты на многое открыл нам глаза. А теперь закрыл их. Между баблом и Идеей ты выбрал первое. Между борьбой и благополучием - ты выбрал второе. Ты забрал у нас возможность смотреть передачи в которых была Правда. А взамен ты предлагаешь нам таблетку бессмертия. Бессмертные рабы, - что может быть лучше и желаннее для рабовладельцев? Только когда Брамины становятся вайшьами. Когда это происходит - любой народ обречён. Чего стоят убеждения, о которых боятся говорить вслух? Н И Ч Е Г О . Обращаюсь ко всем слушателям АРИ, Русским Язычникам! Знамя упало. Солнце зашло. Нас предали. Кто поднимет знамя? Кому ещё можно верить? Предлагайте имена русских национально мыслящих людей, ресурсы, которые могут повести за собой. Не падайте духом, Наша цель - Русское Национально Государство! Наш Символ - Коловрат! Солнце взойдёт вновь! Слава Богам и Предкам Нашим!
Герман Сажин
Хотел бы узнать слушателей, как вы относитесь к Егору Погрому? Кого бы вы еще порекомендовали бы слушать и читать? Спасибо.
Сергей Степанов
А Вы на его месте как бы поступили ?
Истинный Ариец
Я про политику и не писал. Хотя период политической деятельности и был короткий. Создание движения Общее Дело, участие в Русском Марше, Лозунг " Пора Жить". Жаль что всё схлопнулось. Хотя Владислав всегда подчёркивал, что АРИ не политический, а просветительский ресурс. Про количество слушателей - неважно. Важно - качество аудитории и цели. Если так рассуждать - у 1го Канала 150 миллионов аудитория. И на что она влияет? На то что Путин 20 лет у Власти?
Истинный Ариец
сексот
Иван Помидоров
Я про политику и не писал. Хотя период политической деятельности и был короткий. Создание движения Общее Дело, участие в Русском Марше, Лозунг " Пора Жить". Жаль что всё схлопнулось. Хотя Владислав всегда подчёркивал, что АРИ не политический, а просветительский ресурс. Про количество слушателей - неважно. Важно - качество аудитории и цели. Если так рассуждать - у 1го Канала 150 миллионов аудитория. И на что она влияет? На то что Путин 20 лет у Власти?
Lester Leyt
Димон, ну зачем АП запрещать кому-то говорить о политике? Во первых, невозможно закрыть всем пасть, во вторых, нецелесообразно, в третьих, опасности для режима от этих разговоров абсолютно никакой. Навальный проводит сенсационные расследования и никого это не коснулось. Чайка, Медведь, они и ныне в строю! А критиковать власть никому не запрещено. Не запрещено. АРИ не нарушало законы РФ, было лояльно к режиму, ну не скажет оно, скажут другие СМИ. Информацию в век интернета скрыть невозможно.
Истинный Ариец
Тем более просвещение запретить никто не может, большевики изначально планировали захват власти и это не скрывали , потому их количество резко возросло с февраля по октябрь 1917 в десятки раз . Согласись что имеет значение ( в том числе и для спецслужб) сколько слушает ресурс 5 тыс. или 500 тыс. человек.
Иван Помидоров
Так "Февраль 17го" пока ещё и не наступил. Кто знает во сколько увеличится количество наших сторонников после этого момента. Для спецслужб имеет конечно значение. Но ситуация развивается так, что вскоре они могут стать перед выбором: Власть не удержать. В чьи руки она упадёт? Навальнистов и либералов( что в чём то плоть от плоти нынешней власти) или в руки русских националистов? По моему если русское движение зачистили до основания, тысячи активистов сидит, а навальнятам только пальчиком грозят, - ответ очевиден.
Иван Помидоров
Видишь сколько тебе минусов наставили?) (моего там нет). " Мы не халявщики Лёня!, а партнёры!" К тому же подозреваю, что вечноживущие свидетели всех выпусков АРИ, уже не нужны...
Истинный Ариец
по моей версии власть передадут или Навальному-Кудрину или совкам для этого активно по всем каналам раскручивается проект "Платошкин", как промежуточный вариант хунта в составе Шойгу-Патрушев-Золотов-Бортников.
Konstantin Pakhomoff
https://youtu.be/n8fwpeasq1E
Konstantin Pakhomoff
https://youtu.be/n8fwpeasq1E
Konstantin Pakhomoff
https://youtu.be/n8fwpeasq1E
Николай Николаев
Переход на новый уровень это всегда переход, не все его могут осилить, ну и враги, конечно же, не дремлют))) Было РНЕ, было АРИ (прощай, АРИ!), будем надеяться, что появится что-то другое. Сейчас 21 век, крестьянская пропаганда начала 20 века тоже была правдивой, но ушла вместе с эпохой, уходит и пропаганда начала 21 века. Меняйтесь люди, только так мы сможем противостоять врагам, которые уже повсюду. Владиславу - удачи!
Николай Николаев
Переход на новый уровень это всегда переход, не все его могут осилить, ну и враги, конечно же, не дремлют))) Было РНЕ, было АРИ (прощай, АРИ!), будем надеяться, что появится что-то другое. Сейчас 21 век, крестьянская пропаганда начала 20 века тоже была правдивой, но ушла вместе с эпохой, уходит и пропаганда начала 21 века. Меняйтесь люди, только так мы сможем противостоять врагам, которые уже повсюду. Владиславу - удачи!
Николай Николаев
Переход на новый уровень это всегда переход, не все его могут осилить, ну и враги, конечно же, не дремлют))) Было РНЕ, было АРИ (прощай, АРИ!), будем надеяться, что появится что-то другое. Сейчас 21 век, крестьянская пропаганда начала 20 века тоже была правдивой, но ушла вместе с эпохой, уходит и пропаганда начала 21 века. Меняйтесь люди, только так мы сможем противостоять врагам, которые уже повсюду. Владиславу - удачи!
Николай Николаев
Мумия путина у власти, а песков - пророк её. Ложь везде и всюду, и во власти - самозванцы,а народ думает, что ему дадут пенсию. Уже не дадут, они просто стремятся не раскачивать лодку, но планомерно выкидывают балласт (непрофильные активы) за борт. Поэтому нынешние пенсионеры пенсию получат, а новых со временем не будет совсем. Они же кукловоды, живут столетия, 20-30 лет промедления в осуществлении планов для них, как для нас 3-5 лет, т.е. терпимо.
Николай Николаев
Мумия путина у власти, а песков - пророк её. Ложь везде и всюду, и во власти - самозванцы,а народ думает, что ему дадут пенсию. Уже не дадут, они просто стремятся не раскачивать лодку, но планомерно выкидывают балласт (непрофильные активы) за борт. Поэтому нынешние пенсионеры пенсию получат, а новых со временем не будет совсем. Они же кукловоды, живут столетия, 20-30 лет промедления в осуществлении планов для них, как для нас 3-5 лет, т.е. терпимо.
Николай Николаев
Мумия путина у власти, а песков - пророк её. Ложь везде и всюду, и во власти - самозванцы,а народ думает, что ему дадут пенсию. Уже не дадут, они просто стремятся не раскачивать лодку, но планомерно выкидывают балласт (непрофильные активы) за борт. Поэтому нынешние пенсионеры пенсию получат, а новых со временем не будет совсем. Они же кукловоды, живут столетия, 20-30 лет промедления в осуществлении планов для них, как для нас 3-5 лет, т.е. терпимо.
Николай Николаев
Власть останется у тех, у кого она и была - у Семьи, ельцина, не ельцина, не суть, мы не знаем, кто конкретно входит в Семью, но власть останется у них. Другое дело, что внешние марионетки (Кудрин, Шойгу, Навальный, Кадыров) могут иметь свой неповторимый стиль правления, но это всего лишь стиль правления, а не суть власти. Суть же - в удержании собственности.
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